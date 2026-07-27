✝️ LES SAINTS DU LIBAN QU’ON NE CONNAÎT PAS

-شاربل، رافقا، هويك… نحن نعرف الأسماء الكبيرة ولكن لدى لبنان أكثر من 33 قديسا، مباركا وشهيدا، من القرن الثالث إلى القرن الحادي والعشرين.
يتيمة عمرها 12 عاماً شهيدة في بيبلو فتاة محبوسة في برج في (بالبيك) الإخوة الذين قتلوا في دمشق في عام 1860، لم يحظوا إلا في عام 2024. تاريخ أبوي مضبوط بعد 320 سنة من موته
18 قرون من الإيمان، ذاكرة بالكاد تم اكتشافها.
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