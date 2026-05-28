الضاحية الجنوبية: غارة إسرائيلية على شويفات على الرغم من الضمانات الأمريكية

تعرضت ضواحي بيروت الجنوبية يوم الخميس 28 أيار/مايو لغارة جوية إسرائيلية قدمها الجيش الإسرائيلي على أنها عملية مستهدفة. وتشير التقارير المحلية الأولى إلى الأثر المترتب في منطقة تشويفات العروقية، بالقرب من النقطة المعروفة باسم الجنيها الخميسا، على الطرف الجنوبي من تجمع بيروتين. وأصدر الجيش الإسرائيلي رسالة موجزة تشير إلى أنه ضرب في وقت سابق في بيروت وأعلن عن تفاصيل أخرى. على الجانب اللبناني، تُظهر الصور التي تم بثها في الدقائق التالية مشهد صدمة وأعمدة دخان وتحركات إنقاذ وسكان محاصرين بين الدهشة والغضب. ولم يستقر التقييم البشري وقت كتابة هذا التقرير.

الغارة على الفور غيرت قراءة التسلق ومنذ عدة أيام، يتحدث المسؤولون اللبنانيون ووسائط الإعلام عن الضمانات الأمريكية التي من المفترض أن تتضمن إضرابات إسرائيلية خارج بيروت وضواحيها الجنوبية. وهكذا يبدو أن الإضراب على شوييفات العروقي ينظر إليه لبنان على أنه تمزق سياسي وعسكري. وجاءت بعد تفجيرات هائلة في الجنوب، وأوامر الإجلاء جنوب الزهراني والمناقشات الدبلوماسية حيث سعت واشنطن إلى الحفاظ على حد أدنى من الإطار. وبالنسبة لبيروت، يصبح السؤال مباشرا: ما هي قيمة التأكيدات الأمريكية إذا استطاع الطيران الإسرائيلي القيام بعملية قتل في منطقة العاصمة الحضرية؟?

جنوب بيروت: خط أحمر عبر

موقع الهدف ليس ضئيلاً. ويقع شويفات العروش في منطقة كثيفة بين الضواحي الجنوبية ومحور المطار والبلدات الساحلية الجنوبية في بيروت. إنها ليست ساحة معركة أمامية. إنها مساحة حضرية، مع المباني والمحلات التجارية والعائلات والمدارس والطرق وحركة المرور اليومية الكبيرة. وحتى عندما تدعي إسرائيل استهداف شخص أو هيكل عسكري، فإن اختيار مثل هذا الموقع ينقل الخطر إلى المدنيين. وفي لبنان، يهيمن هذا الواقع بالفعل على ردود الفعل الأولى: ولا يزيل الختان الذي يدعيه المهاجم خوف السكان أو خطر إلحاق أضرار جانبية.

تم فرض تعبير « عملية القتل » بسرعة في التعليقات اللبنانية وهو يعكس تصور الغارة الرامية إلى تحييد هدف فردي، ربما يكون مرتبطا بهزبولة وفقا للصيغة الإسرائيلية المتوقعة، ولكنه أعدم في قلب بيئة مدنية. السابقة ثقيلة ومنذ بداية الحرب الإقليمية، زادت إسرائيل من عدد الهجمات ضد حزب الله أو حماس أو الشبكات ذات الصلة بإيران في بيروت والمناطق المحيطة بها. فكل ضربة من هذا النوع لها دينامية مزدوجة: فهي تبين قدرة إسرائيل الاستخباراتية وتزيد من ضعف العاصمة اللبنانية.

يجب أن تركز الاستجابة المؤسسية اللبنانية على ثلاث نقاط. الأول يتعلق بالسيادة: دولة أجنبية تضرب رأس المال دون إذن أو تجاهل القنوات الدبلوماسية. وتتعلق الحالة الثانية بحماية المدنيين: يحدث الهجوم في منطقة مأهولة بالسكان، دون أن يكون لدى السكان الوقت لفهم الطبيعة الدقيقة للتهديد. والثالث يتعلق بالدور الأمريكي: وشجّعت واشنطن المفاوضات، واقترحت، وفقا لتقارير صحفية، أن تبقى بيروت حدا لا ينبغي تجاوزه. لكن هذا الحد تم تجاوزه.

Choueifat after the Zahrani

تأتي الغارة على الشويفات في أعقاب امتداد واضح للغاية للهجوم الإسرائيلي في لبنان. وقد أعلنت إسرائيل كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني منطقة قتال وطلبت من العديد من السكان مغادرة الشمال. وقد أثرت الإضرابات على صور وصيدا وأدلون والنبطية والبقاع الغربي. وكان المدنيون من بين الضحايا. وقد شهد لبنان بالفعل الخوف من انهيار كامل للهدنة في نيسان/أبريل. الضربة على الضواحي الجنوبية تضيف هبوطاً. وهذا يعني أن الضغط لم يعد يتوقف في الجنوب وبيروت يصبح حيزا تشغيليا للجيش الإسرائيلي.

ويكتسي هذا التطور أهمية نفسية كبيرة. ولا تزال الضواحي الجنوبية في بيروت، التي يشار إليها في كثير من الأحيان باسم الضهية، مرتبطة بقوة حزب الله السياسية والاجتماعية والعسكرية. ولكنه يعود أيضا إلى عدد كبير من السكان الذين يعيشون في ظروف طبيعية هشة، بين التشرد والصعوبات الاقتصادية والتهديد الدائم للطائرات بدون طيار. وعندما تستهدف الغارة هذا المحيط، يتجاوز الأثر الهدف المعلن. العائلات تتساءل عما إذا كان هناك مبان أخرى المدارس تستعد للإغلاق الطلقات تسقط الستائر إن الطرق المؤدية إلى المطار والعاصمة مشبعة. الحرب تدخل الفضاء العادي.

اختيار (شويفات العروشي) يضيف بعداً محدداً. المنطقة ليست محددة فقط بالضاحية بالمعنى الدقيق للكلمة. وهي تقع في بيئة اجتماعية أكثر اختلالالا، قريبة من مناطق الدروز والشيعة والحضرية، في مفترق طرق عدة أماكن سياسية. ومن ثم فإن الإضراب يخاطر بتوسيع الشعور بالتعرض للأحياء التي يعتقد أحيانا أنها ستبقى على هامش الأهداف المعتادة. وأشارت إلى أن الفئات المستخدمة في الرسائل العسكرية الإسرائيلية لا تتطابق دائما مع الجغرافيا التي يعيشها السكان. بالنسبة لهم، ضربة في شويفات ليست ضربة آمنة. إنه انفجار في الحي.

الضمانات الأمريكية موضع البحث

ولا يزال الاتصال الإسرائيلي في هذه المرحلة أدنى مستوى. الصيغة التي تُعلن إضراب « مباشر » في « بيروت » تُعدّ بشكل عام النشر اللاحق لإسم ورتبة ومبرر عملي. ومن ثم تسعى إسرائيل إلى إدراج الهجوم في سجل الحياد المستهدف. والغرض من هذه الطريقة هو الحد من التحدي الدولي وتقديم الإجراء على أنه متناسب. غير أن لبنان لا يثق في هذه الرسائل. تذكر السلطات وجزء كبير من الجمهور أن دقة الصاروخ لا تجيب على مسألة الحق في ضرب رأس مال أجنبي، ولا مسألة الخسائر المدنية المحتملة.

والضمانات الأمريكية هي محور التسلسل. وقد أشارت المعلومات الإقليمية إلى أن الولايات المتحدة تحاول وضع خط أحمر حول بيروت، حتى وإن كانت تقبل أو تتسامح مع تكثيف الإضرابات في الجنوب. كان هذا التمييز يمثل مشكلة بالفعل بالنسبة لجنوب لبنان، الذين رأوا أنه تسلسل هرمي ضمني بين المواطنين المعرضين ورأس المال المحمي. غارة شويفات تدمر حتى هذا الهرمي الهش. وإذا لم تعد بيروت محمية، فلا يبدو أن هناك منطقة مشمولة بالتزام الولايات المتحدة.

وسيركز هذا التصور على المناقشات المقبلة. تحتاج الحكومة اللبنانية إلى ضمانات خارجية لتحقيق الاستقرار في الجبهة وتأمين عودة النازحين وتحقيق انخفاض في الهجمات. ولكن الضمان الذي لا يمنع الإضراب على الضواحي الجنوبية يفقد الكثير من قيمته. وقد يضعف أيضا الجهات الفاعلة اللبنانية التي لا تزال تدافع عن الخيار الدبلوماسي. في مواجهة حزب الله، سيتعين عليهم شرح سبب ضرورة الاستمرار في الرهان على الالتزامات الأمريكية غير القادرة على منع عملية اغتيال بالقرب من العاصمة. وفي مواجهة إسرائيل، سيتعين عليها أن تطالب بالمساءلة دون وسائل قسرية.

حزب الله، الاستجابة وخطر التوسع

كما يواجه حزب الله خيارًا صعبًا. الإضراب في الضواحي الجنوبية له حمل رمزي قوي. وهي تمس مكاناً من مراكزها السياسية والاجتماعية. وقد ترى الحركة أن الرد ضروري للحفاظ على ردعها. ولكن يجب عليها أيضا أن تقيس خطر توسيع نطاق الحرب. وقد ركزت عملياتها في الجنوب لعدة أيام على الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة وتجمعات الجنود والمواقع الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية. ومن شأن استجابة أكثر وضوحا من بيروت أو بالنيابة عنها أن تغير مستوى المواجهة.

إن ذكرى الموجات السابقة من الضربات تثقل كاهل السكان. ومع كل عملية اغتيال موجهة، ينتظر السكان استمرارها: بلاغ إسرائيلي، إعلان من حزب الله، استعراض من جانب وزارة الصحة، وأحيانا صلاح جديد. غالبًا ما تكون الساعات التالية هي الأكثر إثارة للقلق. الشائعات توزع أسرع من التأكيدات. الأسماء متطورة ثم أزيلت. الفيديو القديم يظهر مرة أخرى. العائلات تنادي الأقارب. وتسعى الإسعافات إلى الوصول إلى الموقع، في حين تحاول قوات الأمن إبقاء الفضول بعيدا. وفي هذا السياق، يظل الحذر ضروريا.

ولذلك، فإن الأولوية الفورية تتعلق بميزانية التوازن البشري. ولا يمكن معاملة أي رقم غير مؤكد على أنه نهائي. ويتعين على وزارة الصحة والإغاثة وقوات الأمن اللبنانية أن تحدد ما إذا كان المدنيون قد قتلوا أو أصيبوا، وما إذا كان الهدف الذي أعلنته إسرائيل موجود في الموقع وما إذا كان آخرون قد تأثروا. وسيتعين أيضا تقييم الأضرار التي تلحق بالممتلكات. وفي منطقة حضرية، يمكن للضرب أن يلحق أضرارا بالمباني المجاورة، وأن يفجر النوافذ، ويلمس المركبات، ويقطع الكهرباء ويتسبب في إصابات غير مباشرة. وكثيراً ما تظهر الميزانية العمومية الفعلية بعد عدة ساعات.

صور، قصص، معركة أدلة

وسيكون للصور التي توثق الغارة أيضا وظيفة سياسية. وسيضعون الجدول الزمني، ويعرضون زاوية الأثر، ومدى الضرر، وإمكانية وجود المدنيين في الموقع. في حروب اليوم، معركة السرد غالبا ما تبدأ قبل وصول أول بلاغ رسمي. ستتحدث إسرائيل عن ضربة جراحية. وستصر وسائط الإعلام اللبنانية على الأحياء والمباني والسكان. سيسعى حزب الله، إذا كان يؤكد وفاة كادر، إلى تحويل الاغتيال إلى رمز للاستمرارية. وسيتعين على السلطات أن تصدر نسخة وقائعية ويمكن التحقق منها ومتسقة من أجل منع سد فجوة المعلومات عن طريق حسابات متنافسة.

وهذا البعد الوثائقي ليس ثانويا. ويمكن استخدامها في الشكاوى الدبلوماسية وملفات التأمين والتحقيقات القضائية والتقارير المقدمة من المنظمات الدولية. كما يسمح للعائلات بتحديد مكان المفقودين أو الجرحى. ومع ذلك، فإن أشرطة الفيديو التي التقطت في شوييفات العروقية يجب أن تفحص بدقة. غالبًا ما يتم تداول الصور القديمة للضاحية أثناء الضربات الجديدة. فالحسابات المجهولة أحيانا تأخذ التسلسلات خارج السياق. وفي مثل هذه الأزمة السريعة، تحمي الدقة قدر ما توفره المعلومات الطارئة.

المطار والسيادة والصدمة السياسية

كما أثارت الغارة مسألة سلامة الطيران واستمرارية المطارات. وتقع منطقة تشويفات العروقية في بيئة جنوب بيروت، وليس بعيدا عن المحاور المؤدية إلى مطار رفيتش الحريري الدولي. ويثير أي إضراب في هذا المحيط قلقاً معروفاً: أي تعطيل حركة المرور الجوي، وزيادة المخاطر التي يتعرض لها الركاب، وعزلة جديدة للبلد. وحتى لو لم يكن المطار مستهدفاً، فإن القرب الجغرافي يكفي لخلق موجة صدمة. وتتابع الشركات والمسافرون والمغتربون الآن كل إنذار بعناية.

وعلى الصعيد السياسي، سيتعين على رئيس الجمهورية والحكومة والقوات البرلمانية أن تستجيب لرأي مثير للقلق. وتشجب السلطات اللبنانية بانتظام الانتهاكات الإسرائيلية، ولكنها تواجه واقعا: فالشكاوى الدبلوماسية لا تغير السلوك العسكري الإسرائيلي. ومن ثم فإن الغارة على شويفات يمكن أن تعزز الدعوات إلى الإحالة العاجلة إلى مجلس الأمن وزيادة الضغط على واشنطن وتوضيح ولاية الوسطاء. كما يمكنها أن تزيد من حدة النقاش الداخلي بشأن فعالية الدولة في مواجهة حرب شنت على مؤسساتها.

وستبرز القراءة اللبنانية في نهاية المطاف عدم تماثل الحالة. وتدعي إسرائيل الدفاع عن مناطقها الشمالية والرد على عمليات حزب الله. ويلاحظ لبنان أن قراها وطرقها ومدنها في الجنوب، وهي الآن منطقة عاصمتها تتعرض للضرب، في حين تتقدم المفاوضات بخطى القوى الخارجية. هذا التناظر يغذي الغضب. هذا يفسر لماذا الكلمات « المؤمنة » و « الضجر » و « الموت » و « الرفع » تخسران معناها بسرعة عندما تقصف الطائرات أحد الأحياء المأهولة. يحكم السكان على الالتزامات ليس من خلال صياغتها، ولكن من خلال قدرتها على منع الانفجارات.

والتوقيت أكثر حساسية حيث أن الحرب الإقليمية مع إيران ترجح كل قرار. وقد حذرت طهران، وفقا لما ذكره المسؤولون القريبون من حزب الله، من أن الهجمات على بيروت أو ضواحيها الجنوبية ستعرض للخطر المفاوضات مع واشنطن. إذا تأكدت هذه القراءة، غارة شويفات يمكن أن تذهب خارج الملف اللبناني. وستصبح رسالة إلى إيران والوسطاء والولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، سيستخدم لبنان مرة أخرى كمسرح استراتيجي للإشارة. وهذا هو بالضبط ما يسعى إليه المسؤولون عن تجنب استخدام الأراضي اللبنانية كعملة في خوف الأزمة الإقليمية.

وسيعرف المساء ما إذا كانت العملية لا تزال معزولة أو إذا فتحت مرحلة جديدة. سيعتمد على اسم إسرائيل في نهاية المطاف، سجل مدني، رد فعل حزب الله، الموقع الأمريكي وقدرة بيروت على الحصول على إدانة واضحة. وفي الوقت الحاضر، لا بد من وجود يقين في التصور اللبناني: فقد ضُربت الضواحي الجنوبية في بيروت على الرغم من التأكيدات المذكورة في الأيام الأخيرة، ويدخل البلد في الساعات القليلة المقبلة بخط أحمر تم محوه.