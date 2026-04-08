الضربات الإسرائيلية الواسعة النطاق في لبنان: تقييم أولي لما لا يقل عن 200 حالة وفاة

وبعد ظهر يوم الثلاثاء، قادت إسرائيل موجة من الإضرابات ذات الحجم الاستثنائي في بيروت، وضواحيها، وسيدا وبقاع وتايري وكثير من المناطق في جنوب لبنان. According to information provided by the Israeli army, approximately 100 Hezbollah sites and infrastructure were targeted in approximately 10 minutes in Beirut, Bekaa and the south of the country. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير المحلية إلى تقييم أولي لما لا يقل عن 200 حالة وفاة، بما في ذلك العديد من المدنيين في جميع هذه الهجمات. ولم تدمج السلطات الصحية اللبنانية هذا التقييم بعد، غير أن النطاق الجغرافي للمداهمات وتزايد عدد الدعوات إلى التبرع بالدم يشير بالفعل إلى تسلسل شديد الحساسية.وتتأكد الإضرابات التي يزعمها الجيش الإسرائيلي من بياناته العامة.

عمل إسرائيلي ضخم يدعى أنه منسق

وزعم الناطق بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي، أفشي عراي، أن عملية واسعة النطاق قد نفذت في لبنان. وفقاً للبيانحوالي 100 موقع عسكري للحزب الله وبنيته التحتيةضربخلال عشر دقائقإلىبيروتفيالبقاعand inجنوب لبنانوتشمل الأهداف المعلنة ما يلي:المقر..مراكز القيادة والمراقبةالهياكل الأساسية المتصلةنظم إطلاق الناروالقدرات البحريةوكذلك المواقف المنسوبة إلى قوة النخبةرادوالوحدة الجوية127وتدعي إسرائيل أيضا أن العملية استندت إلى استخبارات دقيقة وإلى عدة أسابيع من الإعداد. وهذا الادعاء جزء من استمرار الخط الإسرائيلي في اليوم: فالجبهة اللبنانية، وفقا للقدس، لا تزال خارج وقف إطلاق النار مع إيران.

This Israeli communication aims to provide a unified framework for strikes perceived on the ground as being extremely dispersed. ويسعى جيش الدفاع الإسرائيلي، بتقديمه كله كعملية واحدة مخططة، إلى إظهار أنه ليس غارات منعزلة، بل حملة منسقة في جميع أنحاء لبنان. كما أنها تعزز الرسالة السياسية الإسرائيلية: فبالرغم من الهدنة الإقليمية، لا تزال الحرب ضد حزب الله مستمرة دون أي وقف معترف به.

بيروت، الضواحي الجنوبية والمناطق المحيطة المتأثرة

In the Beyrouthin agglomeration, the strikes and reports concernedبيروت..عين المريشة..المنارة..بير حسن..Jnah..كولا..Corniche el-Mazraa..الضواحي الجنوبيةومرحباًوقد تم بالفعل تحذير أحياء الدهية من الإجلاء في وقت سابق من اليوم، بما في ذلك الإجلاءHaret Hreik..جوبير..Lailaki..Hadath..برج البراجينة..طهويت الخضروChiyah– قبل بضعة أيام، الضربات علىJnahوقد تسببت بالفعل في عدة وفيات وعشرات من الإصابات، مما يدل على أن المناطق الحضرية في بيروت قد أصبحت أهدافا عادية.

الضربة علىNasereddine supermarketإلىحي السلوموأثارت العديد من الدعوات إلى التبرع بالدم، مما يدل على تدفق أعداد كبيرة من المصابين وفقاً للحسابات المحلية. At this stage, the reliable open sources consulted do not yet allow a unified balance sheet specific to this site. ومن ناحية أخرى، فإن الحاجة الملحة إلى الدم والنداءات المتكررة للتضامن الطبي تتماشى مع حالة الضحايا المتعددين في الضواحي الجنوبية. وتحتفظ وزارة الصحة اللبنانية أيضا بتدابير الطوارئ وتنشر تقارير منتظمة عن ضحايا الحملة الإسرائيلية.

Saida, Haret Saida, Khalde and coastal axis also struck

Further south and along the coastal axis, communities and neighbourhoods reported as affected includeسعيد..Haret Saida..خالد..Sarafandوبسريةتقرير وكالة نشر يوم الأربعاء ذكر على الأقلثمانية قتلى واثنين وعشرون جريحا في صيدافي هجوم منفصل على المدينة ولا يغطي هذا الرقم كامل موجة القصف اليومي في جميع المناطق المذكورة، ولكنه يوضح مدى الخسائر المسجلة بالفعل في مدينة ساحلية واحدة.

إن استهداف صيدا وبيئتها المباشرة في نفس الوقت الذي تستهدفه بيروت وبقاع وجنوب لبنان يبين أن التسلسل لا يطيع منطقا حدوديا ضيقا. It is a concur projection over several depths of the territory. ويعني ذلك بالنسبة للمدنيين أن الخطر لم يعد يقتصر على فرقة قتال واحدة، ولكنه يؤثر على المراكز الحضرية الكبيرة والطرق والمناطق السكنية الساحلية.

Aramoun, Bshamun, Kaifoun, Souk al-Gharb: the mountain also affected

وأبلغت المعلومات المحلية أيضا عن إضراباتAramoun..Bchamoun..Kaifounوسوك الغارب– هذه المواقع تشكل امتدادا إضافيا للمداهمات إلى الجبال التي تطل على بيروت والمحور الجنوبي. ومرة أخرى، يشير هذا الجغرافي الواسع جداً إلى أن عملية تتسع لعدة مناطق تعتبرها إسرائيل جزءاً من البنية التحتية لحزب الله أو شبكاته. ولا تقدم المصادر المفتوحة الموثوقة التي تم التشاور معها بعد نتائج مفصلة، سواء حسب الموقع، في هذا الجزء من التسلسل، ولكن تشتت الإضرابات يتسق مع قيام إسرائيل بتشكيل عملية واسعة النطاق ضد مشرق إقليمي واسع.

وهذا التمديد إلى المرتفعات والمناطق الوسيطة بين بيروت والجنوب يزيد من التصور الوطني للأزمة. It further reduces the possibility for residents to consider certain regions as areas of retreat. In a war where internal displacement is massive, this has a direct effect on families fleeing the targeted areas and seeking to reposition themselves in supposedly safe areas.

(بيكا) و الشمال الشرقي (شامستار) تحت حزام إطلاق النار

في (بيكا) تشير التقاريرShamshtarومرتفعاته، التي تستهدفها سد حاد يوصف محليا بأنه« الحزام الفاي »كما تأثرت مناطق أخرى في الجزء الشرقي من البلد خلال اليوم. إن الضربات على البقاع ليست جديدة في هذه الحرب، ولكن تزامنها مع الغارات على بيروت وصيدا والجنوب يبرز الانطباع بوجود عملية وطنية منسقة.

ويحتل البقاع مكانا استراتيجيا في السوقيات والعمق الإقليمي والاستمرارية الجغرافية لحيز الشيعة اللبناني. وينطوي هجوم على هذه المنطقة، إلى جانب الضربات المتزامنة على العاصمة والجنوب، على نطاق يتجاوز الأساليب العسكرية. ويعني ذلك أن الحملة الإسرائيلية تعتزم مواصلة الضغط على جميع المحاور التي تعتبر هيكلية لحزب الله، وليس على قرى قريبة من الحدود فحسب.

South Lebanon: Tyre, Jouaya, Ansar, Zefta, Deir ez-Zahrani and many affected localities

واستهدف جنوب لبنان بشكل خاص. وتشمل المواقع المذكورة في التقارير ما يلي:سور (تير)..Jouaya..Ansar..Charkiya..زيفتا..هومين الطهاتا..دير ez-Zahrani..دير كونون النهروالمدن والقرى الأخرى في الجنوب. في الإرسالات السابقةدير الزهرانيوتسببت مواقع أخرى في المنطقة بالفعل في الوفاة، مؤكدة أن هذا المجال لا يزال واحدا من أكثر النواة نشاطا في الحرب الجارية.

كما أن الجنوب هو المنطقة التي برر فيها الجيش الإسرائيلي حملته بالرغبة في إقامة عمق أمني وإضراب مواقع حزب الله على أساس دائم. ولكن تسلسل اليوم يبين أن العمل الإسرائيلي لم يقتصر على الإضراب عن قرب الحدود. وقد أُجريت في الوقت نفسه في بيروت والساحل والجبل والبقاع، مما يعطي الجنوب دوراً في حلقة وصل من بين جهات أخرى في هجوم متزامن أكبر.

ما لا يقل عن 200 حالة وفاة وفقا للنتائج الأولية: لا يزال يتعين توحيد الرقم

أخطر عنصر في هذا التسلسل هوPreliminary assessment of at least 200 deathsتقدمت في المعلومات المحلية التي أرسلتها وفي هذا الوقت، لم يتأكد هذا الرقم بعد من عدد موحد نشرته السلطات الصحية اللبنانية أو وكالات الأنباء الرئيسية لموجة الإضرابات بأكملها. وعليه، يجب أن يُعرض التقرير على أنهالتقييم المحلي الأوليالذي قد يتطور ومن ناحية أخرى، فإن السياق العام يجعل من الممكن تحقيق توازن كبير جدا: فالضربات كانت متزامنة، وواسعة النطاق جغرافيا جدا، والمناطق الحضرية الكثيفة فضلا عن المناطق السكنية.

وما ثبت بالفعل بشكل أكثر حزما هو أن الحملة الإسرائيلية في لبنان قد تسببت فيهاعلى الأقل 461 1 حالة وفاةوفقاً لـ (رويتر) في 5 أبريل، ثمحوالي 500 1 قتيلحسب رويترز في 6 أبريلأكثر من 530 1 حالة وفاةAccording to figures transmitted on 8 April by the Lebanese press from the Ministry of Health. ومن ثم، فإن حلقة من القصف الهائل، مثل تلك التي حدثت يوم الثلاثاء، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في السجل الوطني الثقيل أصلا.

نداءات التبرع بالدم تؤكد حالة طوارئ صحية كبيرة

وهناك مؤشر قوي آخر هو تبرع الدم الذي يتضاعف بعد الضربات. In urban bombings, these calls usually occur when hospitals receive a significant number of serious injuries requiring transfusions, wound and intensive care. The Lebanese Ministry of Health regularly recalls its emergency lines and the hospital circuits mobilized, proof that the medical system is already operating under constant pressure.

عندما تنتشر هذه المكالمات بعد الضرباتحي السلومأما الضواحي الجنوبية، وسيدا، وقطاعات أخرى، فهي تبلغ عن حالة تتجاوز حالة الطوارئ المحلية البسيطة. وهي تعكس الإجهاد النظامي على الاحتياطيات وقطع التشغيل وقدرة عدة مرافق في الوقت نفسه. In a country already tested by weeks of bombing, each raid of this magnitude has a health chain effect far beyond the target location.

هدنة إقليمية لا تحمي لبنان

إن يوم الإضراب هذا يؤكد في المقام الأول حقيقة سياسية مركزية: ففي القراءة الإسرائيلية، لا يزال لبنان خارج وقف إطلاق النار مع إيران. وتفيد الرسائل التي نشرت في 8 نيسان/أبريل بأن إسرائيل تؤيد الاقتحام مع طهران بينما تدعي أن المعركة مستمرة ضد حزب الله. والمطالبة بإضراب واسع النطاق في حوالي 100 موقع تعطي هذا المنصب ترجمة عسكرية فورية.

وبعبارة أخرى، فإن وقف التصعيد بين واشنطن وطهران لم يجمّد المسرح اللبناني. وعلى العكس من ذلك، فإن تفجيرات بيروت وصيدا والجبل والبقاع والجنوب تبين أن لبنان لا يزال يستوعب صدمات التصعيد الإقليمي. وإذا تأكد السجل الأولي لما لا يقل عن 200 حالة وفاة، فإن هذا التسلسل سيكون واحدا من أكثر الأيام فتكا في الحملة الأخيرة، وسيعزز كذلك الفكرة القائلة بأن لبنان لا يزال الطرف المميت الرئيسي للهدنة.

الكلمة الرئيسية:الضربات الإسرائيلية

الكلمات الرئيسية200 قتيل من لبنان، بيروت، صيدا، بقاع، صور، حي السلوم، تبرع بالدم

اقتراحات الأوراق المالية البديلة:

ما لا يقل عن 200 قتيلا في هجمات إسرائيلية هائلة بيروت، صيدا، البقاع: ضرب لبنان على نطاق واسع وتدعي إسرائيل 100 هدف، ويحتسب لبنان موتاه ضربات واسعة النطاق في لبنان، تضاعف عدد الدم لبنان بالقنابل على الرغم من الهدنة الإقليمية

