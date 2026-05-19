العفو العام: الحل التوفيقي تحت التوتر

يعود مشروع العفو العام إلى البرلمان اللبناني مع وعد بتصويت سريع والعديد من المناطق الرمادية. وفي يوم الثلاثاء، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو ساب، أن صيغة » مقبولة من الأغلبية البرلمانية » قد وُجدت حول النص. وطلب إلى رئيس البرلمان، نبيه بيري، أن يحول دون تحول الجلسة العامة إلى اتفاق حول كل مادة. وكان لها أيضا هدف سياسي واضح: (لنقل القانون إلى (عيد الأضحى. خلف هذا الإعلان يظل الملف متفجراً. وهو يؤثر على المعتقلين الإسلاميين واللاجئين اللبنانيين في إسرائيل بعد عام 2000 والاتجار بالمخدرات والجرائم المالية والضحايا وأزمة السجون المزمنة.

إعلان سريع، النص دائما غير واضح

وإعلان إلياس بو ساب يمثل خطوة، ولكنه لا ينظم أي شيء على المادة. يدعي المسؤول البرلماني وجود أغلبية. ولا يذكر بعد ما توافق هذه الأغلبية بالضبط على محوه أو تقليله أو استبعاده. ولم تنشر أي قائمة محددة بالجرائم المعنية. لم يتم تقديم أي آلية إنفاذ. ولم تقدم أي ضمانات مفصلة للضحايا. In a country where confidence in justice remains weak, this blurry is enough to fuel mistrust.

المصطلح الذي اختاره (بو ساب) هو « الشكل » يلخص المشكلة. ولا يمكن أن يظل العفو العام صيغة سياسية. It becomes a law that amends sentences, interrupts prosecutions, reopens family files and touches the memory of victims. يمكنها أن تخفف من أسر السجناء. It can also give the impression that justice is being negotiated between parliamentary blocs. ولذلك، فإن الفرق بين عمل الترضية ومكافآت الإفلات من العقاب يرجع إلى تفاصيل النص.

الإرادة للذهاب بسرعة تضيف إلى التوتر. والهدف من التصويت قبل عيد الأضحى هو التحدث إلى الأسر التي تنتظر الإفراج أو القرار القضائي لسنوات. ولكنه يعرض البرلمان أيضاً للاتهام بالعجلة. قانون العفو الطارئ يمكن أن يخلق مشاكل أكثر مما يحل ويمكنها أن تنتج تفسيرات متضاربة وسبل انتصاف وتحديات وموجة جديدة من الغضب بين من يشعرون بالنسيان.

« مخاطرة « بزار برلماني

طلب (بو صاب) إلى (نابيه بيري) يكشف وبدعوته إلى تجنب » حرب » في جلسة عامة، اعترف بأن النص يمكن أن ينسحب بموجب التعديلات. كل مجموعة تريد حماية أولوياتها ويقوم كل مجتمع برصد الفئات التي قد تدخل في مجال العفو. ولكل منطقة ملفاتها. فكل أسرة سياسية تريد أن تتجنب الظهور على أنها تستسلم للأمن أو العدالة أو الذاكرة.

هذا الخطر حقيقي. فقوانين العفو في لبنان ليست قانونية فحسب. They are often used to counter political tensions that the state has not settled by ordinary justice. وهي تصبح أدوات للتعويض بين المجموعات. A bloc can support the inclusion of Islamist detainees. ويمكن للآخر أن يدافع عن عودة اللبنانيين الذين استقروا في إسرائيل. ويمكن للثالث أن يطالب بمعالجة بعض سجلات المخدرات. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يصبح النص إضافة إلى الامتيازات بدلا من أن يصبح قانونا متسقا.

لكن رفض « الحرب » لا يعني خنق النقاش ولا يمكن للبرلمان أن يعامل العفو العام على أنه نص تقني. يجب أن يشرح الخيارات يجب أن يقول من سيهتم ومن لن يفعل ويجب أن توضح أسباب كل استبعاد. ويجب أن يسمح للأعضاء بأن يصوتوا علنا. ولا يمكن اعتماد مثل هذا القانون إلا لأنه تم التوصل إلى اتفاق خلف المشاهد.

سجناء إسلاميون أول نقطة احتكاك

The case of Islamist detainees remains one of the most sensitive. وقد ظل العديد من المسؤولين السنيين يدعون إلى معالجة هذه القضايا لسنوات. They denounce lengthy detentions, delayed trials and a court deemed unequal. وفي بعض الأسر، يكون الشعور بالتخلي عميقا. ويدّعي الأقارب السجينون أن الأشخاص قضوا سنوات في السجن دون محاكمة نهائية، وأحياناً في ظروف صعبة ودون منظور واضح.

وقدم معارضو العفو العام حجة قوية بنفس القدر ضدهم. وتتعلق بعض الحالات بمواجهات مع الجيش اللبناني، واتهامات الإرهاب، والهجمات على القوات العسكرية أو قوات الأمن. وبالنسبة لأسر الجنود المقتولين، فإن أي تدبير من شأنه أن يحرر الأشخاص المتورطين في هذه الحالات يعتبر إهانة. ومن ثم، فإن هذا الموضوع يؤثر تأثيرا مباشرا على مكانة الجيش وعلى الاحترام الواجب للضحايا.

هذا هو المكان الذي يصبح فيه الحل الوسط أكثر حساسية. وقد يبدو العفو الشامل مستحيلا من الناحية السياسية. ويمكن تقديم تخفيض بسيط للعقوبة على أنها أرض وسيطة. ولكن حتى هذا الخيار يتطلب صياغة دقيقة. ليس جميع المحتجزين المسلمين في نفس الملف. ليس جميعهم متهمين بنفس الحقائق وسيتعين على البرلمان التمييز بين القضايا، بدلاً من تصنيف الفئات تحت بطاقة واحدة.

اللاجئون اللبنانيون في إسرائيل، الخط الأحمر التاريخي

The second explosive case concerns the Lebanese who left for Israel after the Israeli withdrawal from the South in 2000. Many are directly or indirectly associated with the former South Lebanon Army. وهذه مسألة إنسانية من أجل دعمها. وتعيش الأسر في المنفى لأكثر من 20 عاما. ويولد الأطفال بعيدا عن لبنان. Some did not participate in the fighting. Others say they want to return and regularize their situation.

ولا يمكن فصل هذه المسألة عن التعاون مع إسرائيل. ولا يزال جيش جنوب لبنان، بالنسبة لجزء كبير من رأيه، مرتبطا بالاحتلال والسجون والاستجواب والسنوات الحربية. وفي السياق الحالي، الذي تتسم به الإضرابات والتوترات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أصبحت هذه المسألة أكثر مرونة. وأي تدبير يُنظر إليه على أنه تخفيف للمتعاونين السابقين أو لأقاربهم قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف.

ولذلك يتعين على البرلمان أن يختار كلماته بعناية. فالتعامل مع الأسر أو الأطفال أو الأشخاص الذين لا يحملون أسلحة لا يكون له نفس نطاق أعمال التعاون في مجال غسل الأموال. ومرة أخرى، يمكن للقانون العام أن يخلق الخلط. وينبغي أن يميز النص بين المسؤوليات الفردية. وينبغي لها أيضا أن تتجنب تحويل قضية إنسانية إلى إصلاح سياسي للتعاون القديم مع إسرائيل.

جرائم المخدرات بين البؤس الاجتماعي والشبكات القوية

وتشكل قضايا المخدرات مسألة خلافية ثالثة. وهي تتعلق بالآلاف من الحالات، التي كثيرا ما ترتبط بالمناطق الفقيرة، وشبكات التهريب، والافتقار إلى التنمية الاقتصادية. ويحتج البعض بنهج اجتماعي. ويزعمون أن العديد من المدانين أو المتهمين الصغار أكثر تهميشا من الجريمة المنظمة. وهي تطالب بمعاملة تراعي الفقر وضعف الدولة وتخلي مناطق معينة.

لكن الخطر عظيم ولا يمكن للبنان أن يعطي إشارة إلى أن التجارة الكبرى يمكن محوها بالاتفاق السياسي. وشبكات المخدرات ليست جرائم بسيطة. فهي تؤجج الجريمة والفساد والعنف والتوترات مع البلدان المجاورة. وسيُتهم على الفور بالعفو على نطاق واسع بحماية المتاجرين الأقوياء أو الشخصيات المحلية ذات التغطية السياسية.

والطريق الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه هو التمييز الواضح. ولا يمكن معاملة الملفات الصغيرة على أنها شبكات كبيرة. ولا يتبع المستهلكون نفس المنطق الذي يتبعه المتجرون المنظمون. ويجب ألا تفتح الجرائم السابقة والطفيفة الباب لحذف الجرائم المتصلة بالعصابات المنظمة. على البرلمان أن يقول بالضبط أين يضع الحد. وإلا، سيُشتبه في أن القانون يخدم العملاء.

الفساد والجرائم المالية: خطر على مصداقية البلاد

ومسألة الجرائم المالية والفساد وغسل الأموال هي أيضا مسألة حساسة. ويسعى لبنان إلى إقناع شركائه بأنه يريد استعادة مصداقيته المالية. ويجب أن تثبت أنها تستطيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقنوات غير المشروعة وهروب رؤوس الأموال. وفي هذا السياق، سيكون العفو الذي قد يؤثر على الجرائم المالية الخطيرة إلى حد بعيد أو قريب أمرا كارثيا.

وهذا يتجاوز المناقشة الداخلية. شركاء لبنان يرصدون إصلاح النظام المالي، والتعاون القضائي، والتحقيقات في التدفقات المشبوهة، وقدرة الدولة على مقاضاة الجرائم الاقتصادية. If Parliament gives the impression that those responsible for financial offences can benefit from political indulgence, the message sent will be negative. وسيضعف الخطاب الرسمي بشأن الإصلاح والشفافية.

ولذلك ينبغي أن يستبعد مروجو العفو بوضوح الجرائم المالية الخطيرة والفساد وغسل الأموال والاختلاس. وسيتعين عليهم أيضا أن يتفادىوا الغموض الذي يكتنف أولئك الذين يحاكمون في قضايا تتصل بالانهيار الاقتصادي. فقد العديد من اللبنانيين مدخراتهم. In this context, the very idea of a financial amnesty would be explosive. ومن شأنه أن يعطي البلد الشعور بأنه يحمي الأقوياء ويطلب من المواطنين العاديين أن يدفعوا مشروع القانون.

The victims, who were largely absent from the debate

النقاش العام حول العديد من السجناء. إنه يتحدث أقل عن الضحايا. إنه ضعف كبير. ويؤثر أي عفو عام على الأشخاص الذين عانوا من العنف أو الخسارة أو التهديد أو الإصابة أو الضرر. القانون يمكن أن يلغي الحكم. ولا يمكن أن يمحو معاناة من ينتظرون العدالة. If the text ignores this dimension, it will reinforce the idea that victims count less than parliamentary balances.

The issue of civil rights will be central. ولا ينبغي للعفو الجنائي أن يزيل تلقائياً الحق في الجبر. ويتعين على الضحايا أن يعرفوا ما إذا كانوا سيظلون قادرين على المطالبة بالتعويض أو اتباع إجراءات معينة أو الاعتراف بضررهم. على البرلمان أن يشرح هذا بوضوح. وخلافا لذلك، سيصدر القانون بوصفه قرارا يتخذ فوق المواطنين المتضررين.

تاريخ لبنان الأخير يجعل هذا الطلب أقوى. The 1991 Amnesty Act, adopted after the civil war, made it possible to turn an institutional page. لكنها تركت أيضاً العديد من الأسر بدون الحقيقة والجبر والعدالة. ولا يمكن للعفو الجديد أن يتجاهل هذا الإرث. ولا يمكنها أن تكرر ردة إغلاق الملفات باسم الاستقرار، دون الاستجابة للإصابات المتبقية.

السجون كحجة حقيقية ولكنها غير كافية

غير أن المدافعين عن القانون لديهم حجة جدية: حالة السجون. The Lebanese prison system suffers from overcrowding, judicial delays and often denounced material conditions. Inmates spend long periods awaiting trial. وتستوعب السجون أوجه الخلل في نظام العدالة الجنائية بأكمله. وفي هذا السياق، يبدو العفو صمام.

لكن الصمام لا يصلح. وقد يؤدي الإفراج عن بعض السجناء أو تخفيض بعض الأحكام إلى تخفيف الضغط مؤقتا. This does not address the slowness of investigations, delays in trials, weak judicial capacity, prolonged pretrial detention or the condition of prisons. فبدون إصلاح هيكلي، يتعرض لبنان لخطر العودة إلى نفس النقطة خلال بضع سنوات، مع وجود سجون مشبعة وطلبات جديدة للعفو.

وهذا أحد مخاطر النص المعلن. ويمكنها أن تعطي انطباعا عن العمل السريع مع تجنب الإصلاحات الصعبة. وتتطلب السياسة الجنائية الحقيقية محاكم أسرع، وضمانات ضد الاحتجاز التعسفي، وبدائل السجن في بعض الجرائم، والسجون التي تدار على نحو أفضل، والتمييز الواضح بين الخطر وانعدام الأمن. ويمكن للعفو أن يرافق هذه السياسة. لا يمكنها استبدالها.

A law under Community pressure

والملف أيضا مجتمعي. هذا ما يجعله هشاً جداً فالمعتقلون الإسلاميون يحشدون في المقام الأول جزءاً من المشهد السني. واللاجئون اللبنانيون في إسرائيل هم بالأسر المسيحية المرتبطة بالجنوب أو المنطقة المحتلة سابقا. وسجلات المخدرات شديدة الحساسية لبعض مناطق البقاع والشيعة والبيئات القبلية. كل مخيم يشتبه في الآخر ليريد العفو عن معتقليه.

هذا النمط خطير ويحول العدالة إلى سوق مجتمعية. وبدلاً من السؤال عما إذا كان الشخص يستحق العلاج وفقاً لخطورة ملفه، فإننا ننظر إلى أي مجموعة ينتمي إليها. وبدلا من صياغة التشريعات القائمة على المبادئ، تُضاف طلبات متنافسة. ويجب على البرلمان أن يكسر هذا المنطق إذا أريد له أن يصدر نصا موثوقا به.

حكم (بو صب) على الأغلبية البرلمانية ليس كافياً ويمكن للأغلبية أن تصدر قانوناً غير عادل إذا نتج عن تقاسم المصالح. المسألة ليست مجرد عد الأصوات. والسؤال المطروح هو ما إذا كان النص يفي بمعايير مشروعة للجميع. العفو الضمني سيكون دليلاً آخر على عدم قدرة الدولة على معاملة المواطنين كقاضين متساوين.

السلامة العامة موضع البحث

السلامة العامة ستكون الإختبار الآخر. ويمكن للعفو الواسع جدا أن يسبب قلقا لقوات الأمن. It can demoralize those who have arrested suspects, conducted investigations or lost colleagues in operations. It can also give the impression that political pressure always prevails over sanction. وفي بلد عانى بالفعل من أزمات أمنية، ستكون هذه الإشارة خطرة.

وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يُنكر العفو العام على أنه نص فارغ. وستشهد أسر السجناء وعدا جديدا دون أثر. وتتحدث المناطق التي تدعو إلى الإغاثة عن مناورة برلمانية. ولذلك يجب على الحكومة والدائرة إيجاد توازن عسير: تصحيح تجاوزات النظام دون إضعاف الردع الجنائي.

ولا يمكن أن يستند هذا التوازن إلى الشعارات. يجب أن يكون مكتوباً في القانون فالجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، والقتل العمد، والأعمال الإرهابية، والتعاون مع إسرائيل، والاتجار الكبير، والفساد الثقيل، والجرائم المالية الخطيرة لا يمكن اعتبارها مجرد قضايا تثقل كاهل المحاكم. وسيتعين على النص أن يقول ما يستبعده ويفترضه سياسيا.

بلاغ يغذي الشكوك

ولا يزال البلاغ الحالي غير كاف. ويتكلم إعلان بو صاب عن أغلبية، وجدول زمني، وعن خطر المساومة. وهو لا يعرض المضمون. هذه الطريقة تغذي الشكوك وفي كثير من الأحيان، شهد الشعب اللبناني نصوصا تم التفاوض بشأنها بين المسؤولين، ثم تبريرها بعد ذلك باسم المصلحة الوطنية. وفيما يتعلق بالعفو العام، فإن هذا النهج سيكون محفوفا بالمخاطر بوجه خاص.

وينبغي للبرلمان أن ينشر الصيغة المختارة بسرعة. وينبغي لها أن تشرح الفئات المعنية والاستبعادات والشروط وآليات الإنفاذ. وينبغي له أن يقول ما هو الدور الذي ستضطلع به المحاكم. وينبغي لها أيضاً أن توضح ما إذا كان القانون سيقترن بتدابير بشأن الاحتجاز الوقائي وإصلاح السجون. وخلافاً لذلك، ثمة خطر يتمثل في أن تُجرى الجلسة العامة في جو من الشائعات والضغوط.

التطرف ليس فقط حول بو ساب. وهو يتعلق بجميع الكتل البرلمانية. وأولئك الذين يؤيدون النص يجب أن يقولوا لماذا. ويجب على من يعارضونه أن يقدموا بديلا للسجون المشبعة والتأخيرات القضائية. من يريدون التعديلات يجب أن يجعلوها علنية ولا يحتاج البلد إلى ترتيب جديد مكتوف. وهو بحاجة إلى مناقشة واضحة حول ما توافق عليه الدولة للمسامحة وما يرفض محوه.

تصويت قبل عيد، ولكن بأي ثمن؟?

ويمكن للتقويم قبل عيد الأضحى أن يكون محركا سياسيا. يمكن أن يصبح فخاً أيضاً ويعطي الحزب بعدا إنسانيا للإعلان. وهو يسمح لمروجي النص بالتحدث عن الأسر، والتجمعات، والملابس. ولكن قانون العفو لا يجب أن يُصدر ليُنتج صورة تساهلية. ويجب التصويت عليه لأنه يلبي حاجة حقيقية، وفقا لمعايير عادلة ومقبولة علنا.

وعليه، سيتعين على البرلمان أن يقاوم إغراءين. الأول هو المزاد ويمكن لكل مجموعة أن تحاول توسيع نطاق القانون ليشمل ملفاتها الخاصة. الثاني هو مرور القوة ويمكن أن يسعى المسؤولون إلى الحفاظ على الاتفاق عن طريق الحد من المناقشة. هذان الطريقان سيكونان سيئين واحد من شأنه أن يجعل القانون غير متسق. الآخر سيصدر قانون مشبوه.

بين، هناك طريقة. ويشمل ذلك نشر النص، وشرح الاستبعادات، وحماية حقوق الضحايا، والتمييز بين الجرائم، وربط العفو بالحد الأدنى من إصلاح العدالة الجنائية. هذا الطريق أكثر طلباً وهو أيضاً الوحيد الذي يسمح للقانون بأن يتجاوز منطق الممرات التوفيقية.

ما لا يزال على البرلمان أن يثبت

وإعلان إلياس بو ساب يفتح سلسلة حاسمة. وهو يبين أن المسألة قد عادت إلى قمة جدول الأعمال البرلماني. ويظهر أيضا أن المسؤولين يريدون تجنب العزل. ولكنه لا يثبت بعد أن للبنان قانون جيد. A general amnesty may be necessary in a blocked judicial system. It can become dangerous if it removes responsibilities indiscriminately or if it serves community interests.

البرلمان يجب أن يثبت الآن ثلاثة أشياء. أولاً، دع النص لا يضحي بالضحايا ثانيا، أنه لا يحمي أخطر الجرائم. وأخيرا، فإنه لا يحل محل إصلاح العدالة بقرار واحد. وستحدد هذه الشروط الثلاثة مصداقية الحل التوفيقي المعلن.

ومن ثم فإن العفو العام يعود كاختبار سياسي وأخلاقي. وقالت إن بإمكان الدائرة أن تقدم قدرا من الهدوء دون إضعاف سيادة القانون. وستقول أيضاً ما إذا كان بوسع الأعضاء مقاومة الحسابات المجتمعية عندما تمس العدالة. وقبل عيد الأضحى، يتوقع لبنان الآن أكثر من صيغة مقبولة للأغلبية. وهي تنتظر نصاً عاماً يمكن قراءته والرد على سؤال بسيط: من الذي يختاره البرلمان للعفو، وباسم ماذا؟?