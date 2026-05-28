العنف الجنسي: تقتحم إسرائيل غوتيريس

واختارت الحكومة الإسرائيلية الكسر مع أنطونيو غوتيريس بينما تستعد الأمم المتحدة لإدراج الكيانات الإسرائيلية في قائمة الأطراف المشتبه في ارتكابها للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. إن القرار الذي أعلنه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون هو تجميد الاتصالات مع مكتب الأمين العام وإلغاء زيارة مقررة من الممثل الخاص المعني بالعنف الجنسي في وقت الحرب. وتتحدث إسرائيل عن قرار سياسي وإلحاق ضرر بسمعتها. غير أن هذه اللفتة أقل شبهاً بالدفاع القانوني منها بعقوبة دبلوماسية ضد المؤسسة، التي توثق الآن تجاوزات طال شجبها من قبل المنظمات غير الحكومية والمحتجزين الفلسطينيين والأطباء والخبراء المستقلين.

وتشكل الحالة مستوى جديدا في المواجهة بين إسرائيل والأمم المتحدة. منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، اتهمت حكومة بنجامين نتنياهو بانتظام وكالات الأمم المتحدة بالتحيز والعداء والرضى مع أعدائها. وتقوم الأمم المتحدة، من جانبها، بتجميع تقارير عن غزة، والاحتجازات الواسعة النطاق، والحرمان من المعونة، والهجمات على الهياكل الأساسية المدنية، وظروف الاحتجاز الفلسطينية. والخلاف الحالي يتعلق بمسألة حساسة بصفة خاصة: العنف الجنسي والجنساني. لا يتعلق الأمر بالتجاوزات المنعزلة وتساءلت عن وجود نظام للاحتجاز يُزعم فيه أن الإذلال البدني، والتعرية القسرية، وعمليات التفتيش المهينة، والعنف التناسلي، والاعتداء الجنسي، تستخدم كوسيلة للهيمنة أو العقوبة أو الاستجواب.

وتعرض إسرائيل الإدراج في القائمة كخطوة في نفس الاتجاه مع حماس وداعش وغيرها من الجماعات المسلحة. وهذا الخط الدفاعي فعال في مجال وسائط الإعلام الإسرائيلية، لأنه يحرك مناقشة محتوى الاتهامات الموجهة نحو الإهانة الأخلاقية. لكن قائمة الأمين العام ليست مقصودة بمقارنة الإيديولوجيات أو الجرائم بأكملها. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تعتقد أن هناك عناصر موثوقة بشأن أنماط العنف الجنسي في حالات النزاع. هذا الإطار لا يعفي حماس، التي استهدفت بالفعل لجرائم 7 أكتوبر والعنف ضد الرهائن. كما أنها لا تعفي إسرائيل من الرد على الاتهامات الموجهة ضد قواتها ونظام السجون.

ويتعلق جوهر القضية بإدارة السجون الإسرائيلية. وفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحافة الإسرائيلية، سيتم إدراج مصلحة السجون في قائمة عام 2026، بينما تدخل السلطات الإسرائيلية الأخرى في إطار مراقبة قد يؤدي إلى إدراجها لاحقًا. وهذا التمييز مهم. واقترحت ألا تكتفي الأمم المتحدة بحادثة واحدة. وهو يراقب سلسلة مؤسسية، من الاعتقالات الجماعية إلى السجون ومراكز الاحتجاز والاستجوابات والقواعد العسكرية. وبالتالي، فإن المسؤولية المحتملة لا تقتصر على الجندي الذي تم تصويره، أو الحرس المندد أو المتهم بالاستجواب. وهي تشير إلى آليات التنظيم والإشراف والمراقبة.

انهيار دبلوماسي بدلا من رد قضائي

وتجميد العلاقات مع مكتب غوتيريز هو رد سياسي على تهمة قانونية وإنسانية. وتدعي إسرائيل أنها تعاونت مع الأمم المتحدة وقدمت وثائق وقدمت تفسيرات. ويدعي أيضا أن الأمين العام كان سيتجاهل هذه العناصر. ولكن بتعليق الاتصالات، تخفض إسرائيل القنوات التي يمكن من خلالها الطعن في استنتاجات الأمم المتحدة أو توثيقها أو تصحيحها. هذه الاستراتيجية لها تأثير متناقض. وهي تغذي فكرة أن الدولة الإسرائيلية تفضل نزع الشرعية عن الرسول بدلاً من السماح بمراجعة مستقلة ودائمة للادعاءات.

إلغاء زيارة براميلا باتن يعزز هذا الانطباع. كان من الممكن استخدام الزيارة الميدانية لمواجهة الشهادات ومراجعة الإجراءات والتحقق من الوصول إلى المحتجزين ومقابلة السلطات المسؤولة. وبمنعها، تحرم إسرائيل من تحقيق الأمم المتحدة في قناة تبادل رسمية، وتقدم حججا إلى أولئك الذين يشجبون سياسة عدم الأهلية. في مثل هذا الملف الخطير، يعد الوصول إلى أماكن الاحتجاز والسجلات الطبية والمحتجزين المفرج عنهم والمحامين وتسجيلات المراقبة أمرًا أساسيًا. بدون وصول كامل، كلمة الولاية بسرعة تصبح إنكار بسيط.

يمتد هذا التسلسل إلى تحذير تمت صياغته في عام 2025. وبعد ذلك وضعت أنطونيو غوتيريس إسرائيل » على علم » بتقارير موثوقة عن العنف الجنسي من جانب أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المحتجزين. وأشار التقرير إلى أشكال محددة: العنف التناسلي، والتعذيب القسري المطول، وعمليات التفتيش المتكررة والمهينة، المستخدمة في ظروف الإذلال أو الاستجواب. ورفضت إسرائيل هذه الشواغل باعتبارها لا أساس لها. ويبين المقرر 2026 أن الأمم المتحدة لا ترى أنها تلقت ردودا كافية، بما في ذلك تدابير المسؤولية.

يبدو أن الإفلات من العقاب هو الخيط الأحمر للقضية. وما فتئت منظمات حقوق الإنسان تذكِّر لسنوات بأن الملاحقات القضائية ضد الجنود الإسرائيليين أو العملاء الإسرائيليين المتهمين بالعنف ضد الفلسطينيين لا تزال نادرة. وفي الحالات التي توجد فيها تحقيقات، كثيراً ما تركز على حالات فردية وتكافح من أجل الارتقاء بسلسلة القيادة. في حالات العنف الجنسي، يكون هذا الحد أكثر شدة. ويخشى الضحايا من الانتقام والوصم وانعدام الحماية. الأدلة الطبية يمكن أن تختفي. ويبقى المحتجزون في بعض الأحيان دون محامين أو زيارات عائلية أو إمكانية الوصول إلى مراقبين مستقلين.

التهم الموجهة ضد إسرائيل: السجون والقواعد والإذلال

وتتعلق أكثر الاتهامات توثيقا بالفلسطينيين الذين اعتقلوا في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية منذ بداية الحرب. وصف العديد من المعتقلين الضرب، والوضعية المؤلمة، والحرمان من النوم، والتهديد بالاغتصاب، والإهانات الجنسية، والتفتيش بالتعرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والاعتداءات في الأماكن المغلقة. وتشير عدة شهادات أيضا إلى استخدام الكلاب لإرهاب السجناء أو إهانة. تعترض السلطات الإسرائيلية على التعميمات وتدعي أنها تتصرف وفقًا للقانون. غير أن تراكم القصص والتقارير والصور الطبية قد غير عتبة النقاش الدولي.

قاعدة (سيد تيمان) أصبحت أحد رموز هذا الإنجراف. في يوليو 2024، تم اعتقال جنود إسرائيليين بعد اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد معتقل فلسطيني. وتشير التقارير الصحفية إلى حدوث إصابات شديدة جداً، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، فضلاً عن الهجمات التي تعرض حياة المحتجز للخطر. أثارت القضية مشهدًا كاشفًا: ودافع الناشطون والسياسيون اليمينيون المتطرفون عن الجنود المشتبه بهم وأجبروا على دخول مواقع عسكرية للاحتجاج على اعتقالهم. تلك اللحظة أرسلت رسالة مزعجة. ويبدو أن جزءاً من الطبقة السياسية الإسرائيلية أكثر قلقاً بشأن حماية المشتبه فيهم من مسألة تقصي الحقائق.

لم تصدم فضيحة سدي تيمان بالعنف المزعوم فحسب. وكشف عن تهوين خطاب يحرم فيه المعتقلون الفلسطينيون من أي حماية أخلاقية وقانونية. وعرض وزراء إسرائيل أو مسؤولين منتخبون الجنود بوصفهم مقاتلين يقومون بمهمة مقدسة. وندد آخرون بالتحقيق نفسه كهجوم على الجيش. ويثقل هذا الرد السياسي بشدة في تحليل الاتهامات. إن النظام الذي يخيف المحققين ويمجد المشتبه بهم ويذل الضحايا يخلق الظروف للبروفة. لا يمكن أن يعمل القانون إذا كان الولاء الوطني يعمل على تحييد شكاوى التعذيب.

ووثقت المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية أيضا تحولا عميقا في نظام السجون. منذ أكتوبر 2023، تصف العديد من التقارير السجون التي تحولت إلى أماكن للعقاب الدائم، مع قيود غذائية وعنف جسدي وعزلة وانعدام الرعاية والإذلال المنهجي. وهناك تقارير عن ارتكاب العنف الجنسي بعيدا عن الكاميرات أثناء عمليات النقل أو التفتيش. وهذه القصص ليست فقط من مصادر فلسطينية. كما أنها تأتي من منظمات إسرائيلية تعمل منذ سنوات على حقوق المعتقلين ومطلعة على آليات القضاء العسكري والسجون.

الدفاع الإسرائيلي ونقاطه العمياء

الدفاع الرسمي لإسرائيل يقوم على عدة حجج الأول هو التذكير بالجرائم الجنسية التي ارتكبت خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر وضد الرهائن المحتجزين في غزة. ويجب الاعتراف بهذه الجرائم وتوثيقها ومقاضاة مرتكبيها. لا يمكن التقليل منها. ولكن وجودها لا يعطي إسرائيل الحق في الإفلات من العقاب. ولا يعمل القانون الدولي من خلال التعويض المعنوي. فظاعة حماس لا تسمح بتعذيب محتجز فلسطيني فأخذ الرهائن لا يبرر سياسة التعرّض للإكراه أو التفتيش المذل أو الاعتداء الجنسي في السجون.

والحجة الثانية هي الحديث عن حملة سياسية ضد إسرائيل. هذا النقد ليس جديداً وهو يرافق كل تقرير تقريبا من تقارير الأمم المتحدة عن غزة أو المستوطنات أو الاحتجاز. غير أنه لا يكفي عندما تستند التهم إلى شهادات ثابتة ووثائق طبية وشرائط فيديو وتقارير من مصادر متنوعة. السؤال ليس ما إذا كانت الأمم المتحدة مثالية ومسألة ما إذا كانت إسرائيل تقبل أن تخضع الدولة، حتى المتحالفة مع السلطات الغربية، لنفس المعايير التي يخضع لها الآخرون. الجواب الذي أعطاه تجميد العلاقات مع (غاتريس) مثير للقلق.

وتقول الحجة الثالثة إن إسرائيل لديها نظام قضائي قادر على التحقيق. وهذا هو بالتحديد ما يواجهه العديد من المنظمات من تحديات. إنهم ينددون بالتحقيقات البطيئة والمحدودة وغير الشفافة للغاية ونادراً ما تتبعها إدانات متناسبة. قضية (سيد تيمان) عززت هذا النقد. عندما يتم إسقاط التهم أو تخفيضها على الرغم من العناصر الخطيرة، لا يرى الضحايا وأسرهم سيادة القانون في العمل. يرون جهاز يحمي عملائه. وهذا التصور هو أن الأمم المتحدة تكرس نفسها على الصعيد الدولي.

يجب أن نتذكر أيضًا أن العنف الجنسي أثناء الاحتجاز لا يقتصر على الاغتصاب. ويتضمن القانون الدولي أفعالاً من قبيل التعرّض للإكراه، والتفتيش المهين، والتهديدات الجنسية، والهجمات على الأعضاء التناسلية، والهجمات التي تُشن بأفعال، والإهانة الجنسية، والإهانة العامة. وهذا الإيضاح ضروري، حيث تسعى الحكومات المتهمة في كثير من الأحيان إلى تضييق نطاق المناقشة إلى أقصى حد ممكن. غير أن الأمم المتحدة تدرس الأنماط. وإذا تكررت الممارسات المذلة في عدة أماكن، من قبل عدة وحدات، مع التسامح المؤسسي، فإنها يمكن أن تشكل نظاما للعنف الجنسي والجنساني.

أزمة مصداقية لإسرائيل

يأتي إدراج الكيانات الإسرائيلية في قائمة الأمم المتحدة في سياق أوسع من أزمة المصداقية. وتواجه إسرائيل بالفعل إجراءات أمام المحاكم الدولية، واتهامات بارتكاب جرائم حرب، وانتقاد للمجاعة في غزة، وتدمير الهياكل الأساسية المدنية، والهجمات على المستشفيات. ومسألة العنف الجنسي تضيف بعدا أكثر تدميرا إلى صورته. وهي تصل إلى قصة جيش منضبط ودولة ملتزمة بالقواعد الديمقراطية. وهو يكشف التناقض بين لغة الأمن والممارسات الشجب بها في الأماكن التي لا تخترق فيها العيون الخارجية.

إن رد فعل السفير داني دانون يوضح هذه الأزمة. عن طريق اتهام (غاتريس) بوضع (إسرائيل) جنباً إلى جنب مع (أسوء المنظمات الإرهابية) سعى لتحويل إنذار حقوق الإنسان إلى محاكمة ضد الأمم المتحدة. ويمكن لهذه الاستراتيجية تعبئة الرأي الإسرائيلي وبعض الحلفاء التقليديين. ولا تستجيب للنزلاء الذين يقولون إنهم تعرضوا للتعرية أو الضرب أو الاعتداء. وهي لا تستجيب للأطباء الذين يصفون الإصابات المتسقة مع الإساءة. وهي لا ترد على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تتحدث عن تحول السجون إلى معسكرات تعذيب. كما أنه يفشل في الاستجابة للخبراء الذين يدعون إلى الوصول المستقل إلى أماكن الاحتجاز.

قرار قطع العلاقات مع مكتب الأمين العام قد يفاقم عزلة إسرائيل الدبلوماسية ويضيف إلى الحرب المفتوحة ضد الأونروا، والهجمات على المقررين الخاصين، والاتهامات الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية، والرفض المتكرر للتعاون الكامل مع بعض لجان التحقيق. رفض إسرائيل لآليات الرصد يعطي صورة دولة تريد أن تختار قضاةها ومحققيها وأدلة وفي حرب يدفع فيها المدنيون الفلسطينيون ثمنا هائلا، يغذي هذا الموقف عدم الثقة على الصعيد العالمي.

السابقة اللبنانية والقراءة الإقليمية

وفي لبنان، سيقرأ هذا القرار عن طريق شبكة بالغة الأهمية من إسرائيل. وأدت التفجيرات التي وقعت في جنوب لبنان، والهجمات التي استهدفت الضواحي الجنوبية في بيروت، والتشريد القسري، وتدمير القرى، إلى خلق فكرة وجود قوة عسكرية تتمتع بحماية غربية واسعة. تؤكد حالة العنف الجنسي، بالنسبة لجزء من الجمهور اللبناني، أن المشكلة لا تقتصر على الجبهة العسكرية. فهو يتطرق إلى أسلوب أعمق للهيمنة، حيث تصبح الحياة الفلسطينية والعربية ضعيفة ومتحكمة وأحياناً غير قابلة للتأثر.

والبعد الإقليمي أساسي. فالتهم الموجهة ضد إسرائيل لا تتعلق فقط بغزة أو سجون. إنها تغذي غضبًا أوسع في المجتمعات العربية، التي شوهتها بالفعل صور الدمار والمجاعة والأسر النازحة والمحتجزين المفرج عنهم في حالة بدنية مقلقة. فهي تزيد من صعوبة تطبيع الخطابات التي تفصل أمن إسرائيل عن الكرامة الفلسطينية. ويمكن توقيع اتفاق دبلوماسي بين الحكومات. لا يمكنه محو قصص السجن صور (سيد تيمان) أو تقارير عن الإذلال الجنسي.

وتواجه الدول الغربية أيضا تناقضاتها. وقد أدان الكثيرون بشدة العنف الجنسي المنسوب إلى حماس، عن حق. ويجب أن تطبق نفس الشرط عندما توجه اتهامات ضد إسرائيل. ولكن رد الفعل الغربي يظل في كثير من الأحيان حذرا أو بطيئا أو متسرعا. ويضعف هذا التفاوت عالمية القانون الدولي. إنه يعطي الانطباع بأن الضحايا الفلسطينيين بحاجة إلى تقديم المزيد من الأدلة، والانتظار لفترة أطول، وتحمل المزيد من الإنكار للحصول على الحد الأدنى من الاعتراف. وهذا المعيار المزدوج بالتحديد هو أن الأمم المتحدة تحاول التغلب عليه بمنطق القوائم.

لذا فإن المخاطر تتجاوز مصير (غاتريس) الشخصي وهي تتعلق بقدرة الأمم المتحدة على تسمية الانتهاكات الخطيرة حتى عندما يكون لدى الدولة المعنية حلفاء أقوياء. وهو يتعلق أيضاً بقدرة إسرائيل على قبول تحقيق مستقل دون التقليل من ذلك إلى هجوم معادي للسامية أو مناورة سياسية. ويجب أن تظل الجرائم الجنسية في 7 تشرين الأول/أكتوبر في السجل القضائي والتاريخي. ويجب أن يدخل العنف الجنسي المزعوم ضد الفلسطينيين بنفس الصرامة. ولا يمكن للعدل أن يعمل إذا كان كل مخيم يتطلب الاعتراف الحصري بضحاياه.

الخطوة التالية هي النشر الكامل لتقرير الأمين العام السنوي والصياغة الدقيقة للمرفق. وستقدم معلومات عن الكيانات الإسرائيلية المسجلة رسميا، التي لا تزال كيانات أخرى خاضعة للمراقبة وعن التدابير التي تتوقعها الأمم المتحدة من إسرائيل. ويمكن للحكومة الإسرائيلية أن تحافظ على الكسر مع غوتيريس وأن تواصل شجب سيارة أجرة. ويمكنها أيضًا اختيار فتح السجون والسماح بالزيارات المستقلة ونشر التحقيقات الداخلية ومقاضاة المسؤولين. وفي الوقت الراهن، اختار المواجهة، في نفس الوقت الذي تدعو فيه الاتهامات إلى الشفافية.