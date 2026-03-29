القدس: تمنع الشرطة الإسرائيلية البطريركية اللاتينية من الاحتفال بجزر بالم؛ الأصوات العالمية

ومنع الكاردينال بيرباتستا بيتزابولا، البطريركية اللاتينية للقدس، من دخول كنيسة السيبولكر المقدسة يوم الأحد ٢٩ آذار/مارس للاحتفال بمذبحة يوم الأحد، وفقا لبيان مشترك صادر عن البطريرة اللاتينية للقدس وحضانة الأرض المقدسة. كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية الأب فرانشيسكو إيلبو، كوستوس من الأرض المقدسة وولي السيبولكر المقدس. The two Catholic leaders were arrested on the way and forced to turn back. السلطات السماوية تتحدث عن حقيقة لم يسبق لها مثيل « لأول مرة منذ قرون »

ووفقاً للبلاغ، ذهب الرجلان إلى السيبولكر المقدس على انفراد لضمان الاحتفال بالمجانية، في سياق ألغيت فيه بالفعل الاحتفالات العامة الكبرى بسبب الحرب والقيود الأمنية. يشجب الأبرشية والحضانة قرار « غير معقول » و « غير متناسب » باعتبار أنه ينتهك حرية العبادة ونظام الوضع القائم الذي كان مسؤولا عن أجيال تنظيم الأماكن المقدسة في القدس.

ووقعت الحادثة حيث رأت القدس أسبوعا مقدسا هزته الحرب الإقليمية بعمق. وقد أُلغيت بالفعل عمليات يوم الأحد التقليدية في بالم في الأيام السابقة. وقد أعلنت البطريركية اللاتينية إلغاء الموكب بين جبل الزيتون والمدينة القديمة، وكذلك تأجيل أو تكييف الملامح الرئيسية الأخرى في أسبوع عيد الفصح. The message of the Catholic authorities was then that of a small celebrate, but kept in a minimal format. The inability of Cardinal Pizzaballa and the Custos of the Holy Sepulcher changes the nature of this sequence.

السيبولكر المقدس هو أحد أكثر الأماكن المقدسة للمسيحية. هذا هو المكان الذي يضع فيه التقليد المسيحي صقل المسيح ودفنه وبعثه يوم الأحد، الذي يصادف بداية الأسبوع المقدس، يحتل مكاناً حرفياً مركزياً. The fact that the two main Catholic officials linked to this sanctuary were unable to access it this Sunday gives the case a far wider scope than just a police incident.

وفي نصهما، تشير البطريركية اللاتينية وحضانة الأرض المقدسة إلى أن التدابير الأمنية المفروضة في الأيام الأخيرة قد تم احترامها بالفعل. وقد ألغيت الاحتفالات الخارجية. وقد خفضت التجمعات. وكانت عمليات النقل تسمح للمؤمنين بمتابعة المكاتب عن بعد. وعلى الرغم من ذلك، أوقف كل من المسؤولين قبل الوصول إلى الكنيسة. وتقول المؤسسات الكاثوليكية إنها لا تفهم قرارا لا يمكن تبريره، في رأيها، إلا بضرورة منع الحشد.

ويشكل التوتر حول الأماكن المقدسة جزءا من سياق أوسع للأمن في القدس. ومنذ اندلاع الحرب ضد إيران، شهدت المدينة قيودا استثنائية. والتجمعات محدودة، وأغلقت عدة أماكن مقدسة في المدينة القديمة، وسقط وجود الحجاج والزوار. ويصف تقرير نُشر يوم الأحد هذا وجود القدس الفارغة على نحو غير عادي بالقرب من بيسح والشرق، مع شوارع مهجورة ومتاجر متضررة وانكماش حاد في الاحتفالات الدينية.

This closure particularly affects Christians in the Holy Land. وفي وقت مبكر من الأسبوع الماضي، أفادت عدة وسائط إعلام كاثوليكية بأن طقوس الأسبوع المقدس التقليدية ستنخفض بشدة هذا العام. The Palm Sunday procession was cancelled, the chrismal Mass postponed, and access to the Holy Sepulchre itself had already become very difficult under the restrictions imposed around the Old City.

ولذلك فإن العنصر الجديد لهذا الأحد هو العائق المباشر لقادة الكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة. ويؤكد البيان هذا الطابع الاستثنائي. فهو لا يتحدث عن الاحتفال الذي قلصته الحرب أو منعته فحسب، بل عن استراحة في الاستمرارية التاريخية للطقوس في القدس. بادعاء أن هذا لم يحدث منذ قرون السلطات السماوية تسعى للتأكيد على الجاذبية الرمزية للمشهد

الكاردينال بيتزابولا يحتل مكاناً مركزياً في الحياة المسيحية المحلية لقد كان من بين الأصوات الرئيسية للكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأدنى. والأب فرانشيسكو إيلبو، بصفته راعي الأرض المقدسة، هو المسؤول مباشرة عن حضانة وإدارة المزارات الكاثوليكية الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك السيبولكر المقدس. وحجبها في نفس الوقت يعزز الوزن المؤسسي للحادث.

At this point, the fact confirmed by the ecclesial authorities is precise: the two officials were arrested on their way, while they were going to the Holy Sepulchre, and were unable to celebrate the Mass on Palm Sunday. ويشير البيان صراحة إلى أن الشرطة الإسرائيلية هي مرتكبة للعائق. The sources consulted do not yet report a detailed response from the Israeli authorities on the exact circumstances of this decision.

وتشهد هذه الحلقة في سنة تُبتر فيها الفصح إلى حد كبير في القدس. موكب النخيل لم يحدث المؤمنين الأجانب نادرون وتحتفل المجتمعات المحلية بأشكال صغيرة. الحرب أفرغت مدينة الكثير من الإيقاع الديني المعتاد وتضيف حالة السيبولكر المقدس الآن نزاعا مباشرا بين السلطات الكاثوليكية والشرطة الإسرائيلية.

بالنسبة لبطريركية اللاتينية وعائلة (كوزتودي) فإن المخاطر تتجاوز مكتب الأحد وترى كلتا المؤسستين أن ذلك يشكل انتهاكاً للحرية الدينية واستمرارية الاستخدام التاريخي في الأماكن المقدسة. ويعرض بيانهم الحادث بوصفه سابقة خطيرة في مدينة يكون فيها لكل لفتة تؤثر على المزارات المسيحية بعد عالمي.

وفي خضم الحرب الإقليمية، كان من المفترض أن تعيش القدس يوم الأحد الصامت. وتجد نفسها الآن بأزمة إضافية: كتلة مُنعت في قلب الملجأ المسيحي الرئيسي للمدينة، وتوقفت أبوة قبل أن يتمكن حتى من الوصول إلى الكنيسة التي كان سيخدمها.