الكهرباء والنقل في القائمة الحكومية

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

وخصصت الحكومة اللبنانية اجتماعها الوزاري الأسبوعي لثلاث مسائل تتصل مباشرة بالخدمات العامة والعلاقات الاقتصادية الإقليمية: زيادة إمدادات الطاقة خلال الصيف، ومتابعة زيارة رئيس الوزراء نواف سلام إلى تركيا، والنتيجة الأولى لنقل وزير الاقتصاد والتجارة إلى سوريا. وفي اجتماع برئاسة رئيس الحكومة، طلب مجلس الوزراء الصغير من الوزراء المعنيين مواصلة الاتصالات مع أنقرة ودمشق. وركزت المناقشات على الكهرباء في لبنان، والهياكل الأساسية، وإعادة تنشيط وصلات السكك الحديدية، والاستثمار التركي، وتنقيح الاتفاقات اللبنانية السورية، وتحسين أداء المعابر الحدودية. وعرض وزير الإعلام بول موركوس هذه النقاط الثلاث بعد الاجتماع. وذكّر أيضاً بموقف نواف سلام في تركيا: إن لبنان ينوي الحفاظ على استقلال قراره في المفاوضات ودعا إلى التعجيل بالانسحاب الإسرائيلي.

ثلاثة ملفات في قائمة التعيين الأسبوعية

وفي يوم الاثنين، عقد رئيس الوزراء عدة أعضاء في الحكومة كجزء من الاجتماع الوزاري الذي نظم في بداية كل أسبوع. This approach allows the Cabinet to monitor cases involving several administrations without waiting for a full meeting of the Council of Ministers. وأشار بول موركوس إلى أن المشاركين ركّزوا مناقشاتهم على ثلاثة مواضيع وعلى المتابعة التنفيذية التي ينبغي تقديمها إليهم.

وتتعلق الأولى بتوليد الكهرباء وتوزيعها خلال فترة الصيف. الثانية تتعلق بنتائج زيارة نواف سلام لتركيا مع عنصر سياسي وعدة مشاريع اقتصادية وخصص الثالث لنقل وزير الاقتصاد والتجارة إلى سوريا، الذي عرضه رئيس الحكومة بوصفه استمرارا للعمل المضطلع به مع دمشق بعد استئناف اللجنة المشتركة.

ولم يسفر الاجتماع عن إعلان جدول زمني مفصل لكل مشروع من هذه المشاريع. غير أنها وضعت طريقة. وسيتعين على الوزراء اللبنانيين تولي الملفات مع نظرائهم الأجانب، كل في مجاله الخاص. وسيتعين على الإدارات المعنية أيضا استعراض التشريعات القائمة وتحديد العقبات التقنية وإعداد القرارات التي تقع على عاتق الحكومة.

وتبين هذه المنظمة أن السفر الرسمي ينبغي ألا يقتصر على البيانات العامة. ويدعو رئيس الوزراء الآن إلى المتابعة القطاعية. ووزارات الطاقة والأشغال العامة والاقتصاد والتجارة والنقل من بين الجهات الفاعلة المعنية مباشرة بالطرق المذكورة.

الكهرباء في لبنان في مركز الاجتماع

وكان الموضوع الأول هو تعزيز إمدادات الطاقة خلال الصيف. At the end of the meeting, the Government did not communicate the number of overtime hours it wished to provide or the financial means it had chosen. وأعلن عن دراسة الحلول المتاحة لتحسين الخدمات خلال فترة يزداد فيها الاستهلاك مع ارتفاع الحرارة، واستخدام تكييف الهواء، والنشاط السياحي.

ويتضمن الملف عدة قيود. وتتطلب أي زيادة في الإنتاج إمدادات كافية من محطات الطاقة، والائتمانات المتاحة، والقدرة التقنية للشبكة لنقل الكهرباء. وهو يشمل أيضا التنسيق بين وزارة الطاقة والمياه والكهرباء في لبنان وغير ذلك من خدمات تشغيل المرافق.

وقد وضع الاجتماع الوزاري حالة الطوارئ الصيفية قبل المشاريع الإقليمية الأطول أجلا. The government must first determine which measures are immediately applicable. وعليه أن ينظر في خيارات يمكن أن تقلل من التخفيضات على أساس مستدام وتنويع مصادر الإمداد. ولا يحدد السجل ما إذا كانت قد نوقشت مشتريات جديدة من الوقود أو عقود مؤقتة أو تدابير لإدارة الطلب.

ويظل تحسين الإمدادات العامة مرتبطا أيضا بعائدات الكهرباء في لبنان، وجمع الفواتير وتخفيض الخسائر. ولم تدرج هذه الأسئلة في البيان التفصيلي الذي أدلى به بول موركوس. غير أنه يتعين أخذها في الحسبان إذا كانت الحكومة ترغب في تجنب زيادة غير متكررة في الصيف تليها زيادة في الإنتاج.

مشروع لربط تركيا وسوريا ولبنان

زيارة (ناواف سلام) لـ(تركيا) أعادت مشروع اتصال كهربائي بين البلدان الثلاثة وتحدث رئيس الوزراء مع الرئيس ريكسب تايب إردوغان بشأن وجود صلة عبر سوريا. وتهدف هذه الآلية إلى جلب الكهرباء إلى لبنان من الشبكة التركية، رهنا بتوافر الخطوط والاتفاق بين الحكومات الثلاث.

The project requires a thorough technical review. وسيتعين على الأفرقة تقييم حالة الهياكل الأساسية في الأراضي السورية، والقدرة على الترابط، والعمل المطلوب للشبكة اللبنانية. وسيتعين عليها أيضا تحديد الكميات المتاحة، وتكاليف الكهرباء، وتكاليف المرور العابر، وأساليب الدفع.

ولم يعلن عن أي تاريخ للتكليف. ومن ثم يظل الملف في مرحلة المتابعة السياسية والتقنية. ومع ذلك، تود الحكومة اللبنانية أن تستخدم استئناف التجارة مع أنقرة ودمشق لاستكشاف حل إقليمي. ولن تحل محل محطات الطاقة اللبنانية، ولكنها يمكن أن تكمل الإنتاج المحلي إذا استوفيت شروط النقل والتمويل.

ويتعين على الوزراء المختصين الآن إقامة اتصالات مباشرة مع نظرائهم الأتراك. وستكون وزارة الطاقة اللبنانية مسؤولة عن دراسة جدوى هذه الصلة. وستتدخل إدارات أخرى في اتفاقات العبور والضمانات التعاقدية والمعاملات المالية اللازمة لاحتمال شراء الكهرباء.

الحواجز التقنية والتعاقدية التي يتعين معالجتها

وعبر الأراضي السورية يضع دمشق في صميم المشروع. ولا يمكن للبنان وتركيا أن يقيما هذه الصلة دون اتفاق ثلاثي بشأن استخدام الشبكة. وسيتعين على الأطراف الثلاثة أن تحدد مسؤولياتها في حالة حدوث انهيار أو خسارة على خطوط العرض أو انقطاعه.

وسيلزم أيضا معالجة مسألة أمن الهياكل الأساسية. وتحتاج خطوط الطاقة عبر عدة مناطق إلى الصيانة والحماية والإصلاح بصورة منتظمة. وسيتعين على التقنيين أن يضعوا شرطا دقيقا للمعدات قبل تحديد حجم العبور.

وثمة مسألة أخرى يتعين معالجتها هي التمويل. وسيتعين على الحكومة اللبنانية أن تعرف السعر النهائي لساعة الكيلوت التي تم تسليمها على الحدود، ثم حساب تكلفتها بعد النقل والتوزيع. وينبغي أن تحدد المفاوضات عملة الدفع والضمانات المطلوبة ومدة العقد المحتمل.

ولم يحل اجتماع الاثنين هذه المسائل. وأسندت إلى الوزراء ولاية مواصلة العمل. ولذلك ستكون النتائج الأولى المتوقعة هي دراسات الجدوى، والاجتماعات التقنية، وعند الاقتضاء، مشروع اتفاق مقدم إلى الحكومات المعنية.

إعادة تأكيد استقلال القرار اللبناني

كما قُدم الجانب السياسي للزيارة إلى تركيا إلى الوزراء. وادعى نواف سلام أن لبنان سيحتفظ باستقلال قراره في المفاوضات. ويهدف هذا الموقف إلى التذكير بأن المناقشات التي بدأتها بيروت يجب أن تجريها المؤسسات اللبنانية ووفقا للمصالح التي تحددها الدولة.

وأكد رئيس الحكومة أيضا على ضرورة التعجيل بالانسحاب الإسرائيلي. وهذا الطلب هو إحدى الأولويات التي تدافع عنها السلطات اللبنانية في اتصالاتها الدولية. ولذلك دُعي أنقرة إلى دعم موقف بيروت وجهودها لإنهاء الوجود الإسرائيلي في المناطق المعنية.

(بول موركوس) لم يفصل الرد التركي على هذه النقطة. غير أن التقرير يبين أن الزيارة لم تقتصر على المشاريع الاقتصادية. وربط مسائل السيادة والأمن بالمناقشات المتعلقة بالطاقة والنقل والاستثمار.

The Government wishes to maintain this dual approach. وهو يسعى إلى الحصول على الدعم الدبلوماسي في الوقت الذي يفتح فيه قضايا اقتصادية ملموسة. ويجب على الوزراء الآن أن يحولوا التبادلات السياسية إلى اتصالات إدارية، لا سيما المشاريع التي تتطلب تدخلا من عدة بلدان.

السكك الحديدية في هيدجاز تعود إلى التجارة

كما أعرب رئيس الوزراء عن اهتمامه بمذكرة تفاهم بين تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن سكة حديد هيدجاز. وناقش إمكانية إعادة تنشيط وصلتين متصلتين مباشرة بلبنان: طرابلس – حمص وبيروت – داماس.

ولا يمكن إعادة استخدام خطوط السكك الحديدية هذه بقرار سياسي بسيط. ويجب تقييم المسارات والمحطات وحقوق الطرق والمعدات. ولم يعد جزء من الهياكل الأساسية يعمل منذ فترة طويلة. ولذلك سيتعين على السلطات أن تحدد الأقسام القائمة، وتلك التي تتطلب إعادة البناء والأراضي التي يتعين توضيح وضعها.

The Tripoli-Homs link could provide an outlet for the port of Tripoli and facilitate the transport of goods to Syria. ومن شأن خط بيروت – داماس أن يعيد ربط السكك الحديدية بين العاصمتين. وفي كلتا الحالتين، ينطوي المشروع على تعاون وثيق بين الإدارتين اللبنانية والسورية وتمويل كبير.

The interest expressed by Nawaf Salam is not yet a launch decision. غير أنها تضع السكك الحديدية على جدول الأعمال الذي يريد لبنان أن يناقشه مع شركائه. وستضطلع بالمتابعة وزارتا الأشغال العامة والنقل، مع الوكالات المسؤولة عن السكك الحديدية والموانئ.

الروابط المقرر إدراجها في استراتيجية النقل

ويمكن أن تخدم إعادة تنشيط الخطوط عدة أغراض. وسينقل الشحن المنتجات الزراعية والصناعية والمادية. ويمكن دراسة حركة مرور الركاب في مرحلة لاحقة، حسب حالة الهياكل الأساسية، ومراقبة الحدود، والاحتياجات المحددة.

وسيتعين على الحكومة أن تختار بين الاستعادة الكاملة للطرق القديمة وإنشاء أقسام جديدة تفي بالمعايير الحالية. وسيتعين عليها أيضاً أن تقرر كيفية العمل، وكيفية تحميل التكاليف، وكيفية تخصيص الإيرادات بين البلدان المعبرة.

وينبغي تكييف الإجراءات الجمركية مع النقل بالسكك الحديدية. ولا يمكن أن تُمنع الشاحنات على كل حدود لفترات طويلة. وسيتعين على السلطات أن توفر نظم الرقابة، والوثائق المشتركة، وآليات التتبع للسلع.

ولم يُبلغ عن أي تقديرات مالية في الإحاطة الإعلامية الصحفية. ولذلك، لا يزال من المتوقع أن يجري الوزراء دراسات أولية. وسيلزم تحديد تكاليف العمل ومدته والشركاء المحتملين للتمويل.

أهداف الاستثمار التركية

وناقش نواف سلام أيضا الاستثمار التركي في لبنان، ولا سيما في قطاع الهياكل الأساسية. وتسعى الحكومة إلى اجتذاب الشركات القادرة على المشاركة في مشاريع النقل والطاقة والبناء والمرافق.

ولا يشير السجل إلى عقد موقع أو إلى مبلغ مُلتزم به. وهو يشير إلى الاهتمام وفتح باب المتابعة بين الوزارات. وسيتعين على المسؤولين اللبنانيين تقديم مشاريع محددة بشروط قانونية ومالية واضحة. وسيحتاج المستثمرون إلى معرفة قواعد العطاءات والضمانات والمواعيد النهائية الإدارية.

The government also wants to relaunch the free trade agreement between Lebanon and Turkey. وسيتطلب ذلك استعراض التجارة والتعريفات والقطاعات الحالية المعرضة لزيادة المنافسة. ويمكن للمستوردين أن يستفيدوا من تخفيض الحواجز، في حين أن المنتجين اللبنانيين سيطالبون بضمانات للوصول إلى السوق التركية.

ولذلك سيتعين على الوزراء التشاور مع الجهات الفاعلة الاقتصادية. وستشارك دوائر التجارة والصناعات والمزارعين وشركات النقل مشاركة مباشرة. ولا يمكن لإعادة إطلاق الاتفاق التجاري أن تسفر عن نتائج متوازنة إلا إذا وضعت بوضوح قواعد المنشأ والمعايير والإجراءات الجمركية.

The visit to Syria produces a first ministerial follow-up

وتتعلق الحالة الثالثة بنقل وزير الاقتصاد والتجارة إلى سوريا. ورأى نواف سلام أن الزيارة بدأت تسفر عن نتائج ملموسة. وتدخل بعد زيارته إلى دمشق وبعد إطلاق لجنة لبنانية – سوريا مشتركة.

وقال وزير الاقتصاد إن هناك 42 اتفاقا بين لبنان وسوريا. ويجب الآن على الوزراء المعنيين أن يستعرضوا هذه النصوص. وسيقوم كل عضو في الحكومة بدراسة من هم في قطاعه لتحديد الأحكام التي لا تزال سارية، والأحكام التي يتعين تعديلها، والأحكام التي لم تعد تلبي الاحتياجات الحالية.

ويمكن أن يشمل هذا التنقيح مجالات عديدة. وقد تتعلق الاتفاقات بالتجارة والنقل والزراعة والطاقة والمعابر الحدودية أو التعاون الإداري. The government did not publish the complete list at the press Briefing. غير أنها اختارت نهجاً خاصاً بقطاعات معينة بدلاً من إجراء استعراض واحد على نطاق الإدارات.

وينبغي أن يستند عمل اللجنة المشتركة إلى هذه التقييمات. ويجوز للوزراء أن يقترحوا إعادة تنشيط نصوص معينة، أو التفاوض على تعديلات أو الاستعاضة عنها باتفاقات جديدة. وسيتعين أن تتبع القرارات النهائية الإجراءات القانونية في كل بلد.

استعراض 42 اتفاقا

ويبين العدد المعلن مدى تراكم الإطار الثنائي على مر السنين. ولا يعني ذلك تنفيذ جميع الاتفاقات الـ 42. ويمكن تعليق بعضها أو عدم اكتمالها أو تجاوزها. وقد يتطلب آخرون تعيين لجان فنية لم تعد تجتمع.

وينبغي أن يبدأ التنقيح بجرد محدد. وسيتعين على كل إدارة أن تتحقق من تاريخ النص، والغرض منه، وأدائه، والالتزامات التي ترتبها. وسيتعين عليها أيضا أن تحدد ما إذا كانت التغييرات التشريعية أو الإدارية التي حدثت منذ التوقيع تمنع تنفيذها.

ويتعين على وزارة الاقتصاد أن تتبع الاتفاقات التجارية والقواعد التي تنظم حركة البضائع. وستدرس وزارة الأشغال العامة النقل والهياكل الأساسية. وستتدخل وزارات الزراعة والطاقة في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.

ومن ثم سيتعين على الحكومة تحديد الأولويات. ويمكن تناول النصوص التي يمكن أن تحسن التجارة بسرعة أولا. وستتطلب الاتفاقات التي تتكبد نفقات كبيرة أو إصلاحات معقدة مزيدا من الوقت. ومن المتوقع أن ترصد الاجتماعات الوزارية المقبلة التقدم المحرز في هذا الجرد.

مرور ماسناا بين الأولويات

وناقش وزير الاقتصاد أيضا عملية عبور الحدود في سوريا، بما في ذلك ماسناا. وركزت المناقشات على تنقيح إجراءات الموانئ والطرق والإجراءات الإدارية لتيسير حركة المرور.

إن ماسناا نقطة أساسية للحركات بين بيروت ودمشق. وتؤثر المواعيد، والاحتياجات من الوثائق، والتنسيق فيما بين الخدمات تأثيرا مباشرا على تكلفة النقل. فالإجراء المطول يزيد الإنفاق التجاري ويبطئ تسليم البضائع.

ومع ذلك، يجب على السلطات التوفيق بين المرونة والمتطلبات الجمركية والأمنية. والتبسيط لا يعني إزالة الضوابط. ويمكن أن ينطوي على تنسيق أفضل للجداول، ورقمنة الوثائق، وتخفيض الإجراءات التكرارية، وتبادل المعلومات بين الإدارات.

The term port procedures mentioned in the report also refers to the processing of goods transiting through Lebanese ports before reaching Syria. وقد يسعى كلا البلدين إلى تنسيق الإجراءات بين الوصول إلى الميناء وعبور الحدود البرية. ويكتسي هذا التنسيق أهمية خاصة للناقلات والمستوردين.

تيسير التجارة دون تأخير

وسيتطلب تحسين معبر ماسناا اتخاذ قرارات ملموسة. ويمكن للحكومات أن تنشئ أفرقة رصد مشتركة، وأن تحدد مواعيد نهائية إرشادية، وأن تنشئ نوافذ شحن مخصصة. ويمكنها أيضا أن تستعرض الوثائق المطلوبة لتفادي الطلبات المتعددة للحصول على نفس المعلومات.

كما يجب تنظيم تجهيز الشاحنة. ويمكن أن تبطئ حركة المرور، وعمليات التفتيش المتعاقبة، والزمن المختلف بين الجانبين. ومن شأن التنسيق التشغيلي أن يقلل من هذه الاختناقات دون أن يقلل من الضوابط.

ومن المرجح أن تتوقع الشركات التطبيق المنتظم للقواعد. وتفقد الإجراءات الواضحة فعاليتها إذا تغيرت دون إخطار أو إذا تتفاوت تفسيرها حسب الخدمة. ولذلك ينبغي أن تشمل المتابعة الوزارية الإدارات في الميدان.

ولم يعلن عن أي إجراء جديد بعد الاجتماع مباشرة. ويجب الآن ترجمة عمليات التبادل في سوريا إلى مقترحات. وتتمثل المؤشرات الأولى في عقد اجتماعات تقنية، ونشر إجراءات جديدة، وتطور حدود زمنية قابلة للقياس عند المعابر الحدودية.

نفس الطريقة في ثلاثة مواقع بناء

الملفات الثلاثة المستعرضة لها جداول مختلفة. وتتطلب الكهرباء استجابات سريعة لموسم الصيف. وتتطلب الروابط الإقليمية ووصلات السكك الحديدية دراسات واتفاقات بين عدة دول. The revision of economic relations with Syria requires administrative work on dozens of texts.

The government chose to entrust the follow-up to sectoral ministers. والغرض من هذه الطريقة هو منع الإعلانات الصادرة خلال الزيارات الرسمية من البقاء دون تنفيذ. غير أنه يتطلب الرصد المنتظم والمواعيد النهائية والتنسيق منذ رئاسة المجلس.

(بول موركوس) لم يعلن أي لجنة جديدة أو موعد لإجراء تقييم عام ومع ذلك، يمكن استخدام التعيين الأسبوعي في مساءلة الإدارات. وينبغي أن يبين كل مسؤول الاتصالات التي أجريت، والوثائق الواردة، والصعوبات التي ووجهت.

وينبغي أن تتعلق التطورات المقبلة أولا بقياس الكهرباء في الصيف، ثم التبادلات التقنية مع أنقرة ودمشق. وتنتظر الحكومة أيضاً جرداً للاتفاقات والمقترحات المتعلقة بمزرعة، التي تضم اثنين وأربعين اتفاقاً لبنانياً – سورياً، في حين أن مشاريع إعادة تنشيط الكهرباء والسكك الحديدية لا تزال خاضعة لمزيد من الدراسات.