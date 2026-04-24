المرتبات العامة: 800 مليون دولار لمشروع قانون ضد دولة مكرّرة

ويعرقل ارتفاع الأجور العامة معادلة مالية بسيطة وشديدة. وتقدر التكلفة السنوية لهذا التدبير بنحو 800 مليون دولار. وتمثل هذه النفقات الشهرية ما يقرب من 66.7 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، فإن أحد أبرز الإيرادات العادية في صندوق الإيرادات الموحد، وهو ضريبة الغاز، يكسب حوالي 35 مليون دولار شهريا، أو 420 مليون دولار سنويا. وحتى لو كانت هذه الوصفة مكرّسة بالكامل للأجور، فإنها ستغطي أكثر من نصف مشروع القانون.

نفقات سنوية قدرها 800 مليون دولار

ولا توقف الحكومة هذه الزيادات بمجرد رفضها السياسي. ويواجه نفقات دائمة. والزيادة في الأجور ليست معونة لمرة واحدة. إنها تكرر كل شهر ويدخل في حسابات الدولة للسنة الجارية وللسنوات اللاحقة. هذا ما يجعل القضية حساسة.

ويمثل مبلغ 800 مليون دولار حوالي 66.7 مليون دولار شهريا. ويجب دفع هذا المبلغ بالإضافة إلى النفقات القائمة. لا يتعلق الأمر بالأجور الفعلية فحسب ويمكنها أيضا أن تخلق طلبات موازية للمتقاعدين والأفراد العسكريين والمدرسين والموظفين الإداريين والفئات الأخرى من القطاع العام. وكثيرا ما تؤدي الزيادة في فئة واحدة إلى ضغوط من فئات أخرى.

ولذلك يجب على الدولة أن تنظر في مجموع النفقات، وليس التأثير الفوري على شبكة واحدة. وفي فترة عادية، ينبغي تمويل هذه الزيادة من إيرادات جديدة مستقرة ويمكن التنبؤ بها. وفي السياق الحالي، تضعف الإيرادات بسبب الحرب، والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض بعض تدفقات النقد الأجنبي.

ضريبة الغاز غير كافية

وتكسب ضريبة الغاز نحو 35 مليون دولار في الشهر. أكثر من 12 شهرا، وهذا يعطي حوالي 420 مليون دولار. الرقم مهم وهو يبين أن هذه الضريبة أصبحت موردا رئيسيا للخزانة. ولكنه يبين أيضا الحد الأقصى للتمويل المتاح.

وفي مواجهة فاتورة مرتبات قدرها 800 مليون دولار في السنة، هناك حوالي 380 مليون دولار مفقودة إذا قورنت هذه النفقات بالإيرادات السنوية من ضريبة الغاز. وتغطي العائد الشهري للضريبة حوالي 52.5 في المائة من متوسط التكلفة الشهرية للزيادات. وبعبارة أخرى، من أجل دفع مبلغ 66.7 مليون دولار شهريا، لا تملك الدولة سوى 35 مليون دولار من هذا المورد. وهكذا، فإن نحو 31.7 مليون دولار مفقود كل شهر.

هذه المقارنة توضح تحذير وزارة المالية ولا يمكن اعتبار ضريبة الغاز حلا كاملا. يساعد على الحفاظ على التدفق النقدي وهي لا تتيح التمويل وحده زيادة عامة ودائمة في الأجور العامة.

الحد من الهامش الأولي بالحرب

وفي بداية السنة، كان لدى إدارة الشؤون المالية فائض رئيسي يزيد على بليون دولار. وهذا المنظور يمكن أن يعطي هامشا أكثر راحة. ولكن الحرب خفضت الإيرادات المتوقعة. كما زادت من احتياجات الدولة.

الفرق عظيم. ومن الناحية النظرية، يمكن لفائض أولي يزيد على بليون دولار أن يترك مجالا لاتخاذ تدابير للأجور. ولكن إذا انخفض هذا الفائض تخفيضا حادا، يصبح التدبير نفسه أكثر خطورة. لذا الحكومة لا تفكر فقط بـ 800 مليون دولار. He explains what remains really available after the decline in revenues, emergency expenditures, assistance to internally displaced persons, security costs and reconstruction needs.

وفي ميزانية متوترة، يجب تغطية النفقات الدائمة بإيرادات دائمة. وإذا مولت الدولة من القيود المؤقتة، فإنها تكسب بضعة أشهر ولكنها تخلق مشكلة أكبر. وإذا مولت من الخلق النقدي أو الضغط غير المباشر على مصرف لبنان، فإنها قد تهدد سعر الصرف.

التكلفة الشهرية هي الرقم الرئيسي

الرقم السنوي البالغ 800 مليون دولار يضرب العقول ولكن الرقم الشهري البالغ 66.7 مليون دولار يفسر مشكلة التدفق النقدي بشكل أفضل. ويجب على الدولة أن تجد هذا المبلغ كل شهر. ليس كافيا لإعلان قرار ويجب ضمان السداد المنتظم.

الخزانة تعمل بعائدات غير نظامية بعض الضرائب تصل في مواعيد محددة ويمكن لضريبة القيمة المضافة أن تعطي وعاء هواء في نهاية الشهر. فضرائب الوقود أكثر انتظاما، ولكنها تتوقف على الاستهلاك والأسعار. وقد تختلف الإيرادات الجمركية بالنشاط والواردات. فالحرب يمكن أن تقلل كثيرا من هذه المصادر في الوقت نفسه.

ولذلك تشعر إدارة الشؤون المالية بالقلق إزاء عدم المواءمة بين المرتبات الشهرية والإيرادات التي لا تواكبها. This may lead the state to seek dollars in the market or inject more Lebanese pounds. وفي كلتا الحالتين، قد يتأثر سعر الصرف.

يظل سعر الصرف الخط الأحمر

استقرار أسعار الصرف هو حجة الحكومة الرئيسية ومن شأن زيادة الأجور الممولة بدون موارد حقيقية أن تزيد السيولة في الرطل اللبناني. ويمكن لجزء من هذه السيولة أن يتجه نحو شراء الدولارات. وتستجيب سوق النقد الأجنبي بسرعة، لا سيما في بلد يتذكر الانهيار المالي.

وإذا زاد الطلب على الدولارات، فإن الاستقرار الحالي يمكن أن ينهار. إنخفاض الرطل سيرفع الأسعار. ومن شأنه أن يقلل القيمة الحقيقية لزيادة الأجور. وسيحصل الموظفون المدنيون على المزيد من العملات، ولكن هذه العملة ستدفع أقل. ومن ثم سيستوعب التضخم المكاسب الاجتماعية.

الحكومة تريد تجنب هذا السيناريو منطقه دفاعي وهو يفضل كبح الزيادة المتوقعة بدلا من المخاطرة بصدمة أسعار الصرف. ومن الصعب الدفاع عن هذا الموقف سياسيا. غير أنه يستند إلى المنطق البسيط: فالزيادة غير الممولة يمكن أن تعاقب في نهاية المطاف على أولئك الذين تريد مساعدتهم.

غير أن موظفي الخدمة المدنية يحتاجون إلى إجابة

ويجب ألا تخفي القيود المالية الأزمة الاجتماعية في القطاع العام. وقد عانى الموظفون العموميون من انخفاض حاد في القوة الشرائية منذ انهيار الرطل. فقد الكثيرون القدرة على العيش على أجورهم. ويجمع بعضها بين الأنشطة. ويقلل آخرون من وجودهم. الإدارات تبطئ.

التكلفة البشرية حقيقية ويعيش المعلمون، وموظفو البلديات، وموظفو الإدارة، وقوات الأمن، وموظفو الإدارات والمتقاعدون على دخل لم يعد يتناسب مع تكلفة المعيشة. ولا يمكن للدولة أن تطلب دائما من وكلائها أن يحملوا دون تعويض.

ولكن يجب تمويل الجواب إنها نقطة الاحتكاك وتتزايد الحاجة الاجتماعية. القيود النقدية تدفع نحو الحذر ولذلك فإن الحكومة بين خطرين. إن لم يفعل شيئاً، فإن الإدارة لا تزال فارغة إذا دفع بسرعة كبيرة، يمكن تشديد سعر الصرف.

بدل النقل كحل وسط محدود

ويتمثل أحد المسارات في زيادة بدل النقل. ويستهدف هذا الحل نفقات ملموسة. ويجب على الموظفين العموميين السفر إلى العمل. وزيادة الوقود تجعل هذه الرحلات أكثر تكلفة. ومن ثم يمكن للبدل الأعلى أن يحسن وجود الإدارات دون تغيير جدول المرتبات بأكمله.

وهذا الحل التوفيقي له ميزة الحد من العبء الدائم. It can be adjusted more easily than a general increase in wages. كما أنها تستجيب لواقع فوري. وعندما يرتفع سعر الوقود، لم يعد بإمكان بعض العملاء تمويل رحلاتهم اليومية.

لكن هذه الإجابة لا تزال جزئية يساعد أولئك الذين يتحركون وهي لا تحل مشكلة الدخل الأساسية. وهي لا تستجيب بشكل كامل للمتقاعدين. وهي لا تصحح الخسائر المتراكمة لعدة سنوات. وهي تستخدم أساسا للحفاظ على الإدارة في الحد الأدنى من التشغيل.

تكاليف المعونة الاستثنائية أقل من الزيادة العامة

The government can also use exceptional assistance. This option avoids creating an annual charge of $800 million. وهو يساعد على دعم الأسر المعيشية العامة في حالات الطوارئ، دون إدراج جميع النفقات في الميزانيات المقبلة.

فعلى سبيل المثال، ستكون المعونة التي تبلغ ١٠٠ مليون دولار أو ١٥٠ مليون دولار ثقيلة ولكنها أقل خطورة من العبء الدائم البالغ ٨٠٠ مليون دولار. ويمكن تمويله من مزيج من الإيرادات غير المتكررة أو الدعم الخارجي أو هامش الميزانية المحدود. ولن تحل مسألة الأجور، ولكنها ستوفر وقتا.

الخطر هو تحويل الإستثنائي إلى عادة وإذا دفعت الدولة معونة واحدة كل بضعة أشهر، دون أي إصلاح موضوعي، فإنها تخلق توقعا. العملاء لا يجدون رؤية مستدامة ولا تزال الميزانية خاضعة لقرارات متكررة. ولذلك ينبغي ألا يحل الحل المؤقت محل استراتيجية للأجور.

المتقاعدون يظلون الأكثر تعرضاً

ويواجه متقاعدو القطاع العام وضعا أكثر هشاشة. ولا يمكنها دائما أن تعوض عن فقدان الدخل من خلال نشاط إضافي. وكثيرا ما يتكبدون تكاليف طبية أعلى. والزيادة في النقل لا تساعدهم مباشرة. وسيكون إصلاح الأجور الذي ينسى المعاشات التقاعدية غير كامل اجتماعيا.

ولكن المعاشات التقاعدية تمثل أيضا نفقات مستدامة. أي زيادة تصبح متكررة وهو يضيف إلى العبء السنوي. ولذلك يجب على الحكومة أن تتحاشى بين العدالة الاجتماعية والقدرات المالية. ويحتاج المتقاعدون إلى استجابة محددة الهدف، ولكن يجب حساب هذه الاستجابة بدقة.

ويمكن أن يكون الدعم الموجه للمعاشات التقاعدية الأضعف أكثر استدامة من الاسترداد الموحد. غير أنه سيتطلب بيانات موثوقة. وسيتطلب أيضا إدارة قادرة على تحديد المستفيدين وتفادي الازدواجية أو الظلم.

الخدمات العسكرية والأساسية في مركز المعادلة

وتشكل القوات العسكرية وقوات الأمن والمدرسون وبعض الخدمات الأساسية مشكلة خاصة. ويطالب البلد بالمزيد من هذه القطاعات. ويجب أن يقوم الجيش بدور مركزي في الجنوب. ويجب أن تحافظ قوات الأمن على النظام في فترة من التشرد والتوتر. يجب أن يمنع المعلمون انهيار المدرسة ويجب على موظفي الضرائب تحصيل الإيرادات.

ومن ثم يمكن استهداف زيادة محددة الهدف في الوظائف الرئيسية. ستكون أرخص من زيادة عامة وستحمي مهام الدولة ذات الأولوية. ولكنه سيخلق أيضا توترات مع فئات أخرى. ويمكن لكل ولاية أن تبرر أهميتها. ولذلك ينبغي تفسير وتحديد الأهداف.

The government must avoid competition between public servants. ويجب أن يميز إصلاح الأجور الناجح حالات الطوارئ دون إهانة عملاء آخرين. ولا بد أيضا من عرضه كخطوة، لا بوصفه تفضيلا سياسيا.

إن إعادة بناء الجنوب تخلق نفقات متنافسة

الحرب تضيف ضغطا ماليا كبيرا. القرى في الجنوب ستحتاج لإعادة البناء وسيلزم تقييم وإصلاح الطرق والمدارس وشبكات المياه والأراضي الزراعية والمنازل. وسيحتاج المشردون إلى المساعدة عند عودتهم. ويجب دعم البلديات.

وتتنافس هذه النفقات مع الأجور. The State cannot use the same margin twice. وفي حين أنه ينفق 800 مليون دولار سنويا على زيادة المرتبات، فإنه يقلل من قدرته على تمويل أولويات أخرى، ما لم تصل الإيرادات الجديدة. وعلى العكس من ذلك، سيكون من الصعب إدارة إعادة الإعمار بدون إدارة وظيفية.

ولذلك يجب أن تربط الميزانية بين المسألتين. ويجب مواصلة الخدمات العامة لتنظيم إعادة البناء. ولكن لا بد من الحفاظ على موارد كافية لإصلاح المناطق المتضررة. ويمكن أن تؤدي الزيادة غير المعايرة في الأجور إلى الحد من القدرة على الاستجابة بعد الحرب.

ويطالب صندوق النقد بمسار موثوق به

وتعزز المناقشات مع الشركاء الدوليين الحذر. ويجب أن يظهر لبنان مسارا ماليا ذا مصداقية. وهذا يعني مراقبة الإنفاق، وتحسين الإيرادات، وإعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الخسائر المالية. ويمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الأجور إلى تعقيد هذه الرسالة إذا لم تمول.

المسائل المتعلقة بالمصداقية الخارجية. وبدون اتفاق مالي أوسع، ستظل الدولة تعتمد على الإيرادات المحدودة والقرارات المخصصة. ولن يكون هناك مجال كاف لدعم العملة، وتمويل الأجور، ومساعدة المشردين وإعادة البناء. ولذلك، تعرف الحكومة أن اتخاذ قرار بشأن الأجور يمكن أن يؤثر على المفاوضات الاقتصادية.

والمشكلة هي عدم رفض الأجور من حيث المبدأ. هو أن نعرف مدى السرعة التي يمكن للبلد أن يتغلب عليها. وسوف تكون الزيادة التدريجية، المشروطة بالإيرادات الحقيقية، أكثر من الزيادة العامة دون تمويل.

السيناريو الأكثر احتمالا: تدريجي، مستهدف، ممول

ويبدو أن أكثر الطرق واقعية هي مزيج من التدابير. ويمكن لأي طرف أن يتخذ شكل بدل نقل متجدد. حزب آخر يمكن أن يكون مساعدة استثنائية. ويمكن أن يستهدف الثلث الأجور المنخفضة، وأضعف المتقاعدين، أو القطاعات الرئيسية. وينبغي ربط كل ذلك بالإيرادات المحددة.

هذه الطريقة لن ترضي الجميع وسيعتبره الموظفون بطيئا للغاية. وسينظر فيها المدافعون عن انضباط الميزانية باهظ التكلفة. لكنه سيقلل من مخاطر صدمة العملة كما أنها ستعطي الحكومة الوقت لتتبع الإيرادات وتعديل قراراتها.

ويجب أن تظل التكلفة الإجمالية أقل من الهوامش المتاحة. إنها النقطة المركزية وإذا استطاعت الدولة تمويل 200 مليون دولار أو 300 مليون دولار دون زعزعة استقرار التبادل، فيمكنها أن تبدأ بذلك. إذا وعد بـ 800 مليون بدون تمويل، فهو يخاطر أكثر.

الشفافية تصبح لا غنى عنها

يجب أن تشرح الحكومة الأرقام يجب أن يقول كم كل خيار يكلف يجب أن يقول ما الإيرادات الموجودة فعلا. يجب أن يقول أي مبلغ يمكن دفعه بدون ضغط على التبادل ويجب عليها أيضاً أن تحدد ما هو مشترك في المعونة غير المباشرة وما هي الزيادة الدائمة.

وبدون الشفافية، ستصبح المناقشة سياسية وعاطفية. وسيشهد الموظفون رفضا. سيرى المواطنون امتيازات وسيشهد الشركاء الخارجيون انعدام الانضباط. ويمكن أن يؤدي وضوح الميزانية إلى الحد من التوتر.

وتوفر الأرقام المتاحة بالفعل أساسا. وتكلف الزيادة 800 مليون دولار سنويا. ويكلف 66.7 مليون في الشهر. وتدفع ضريبة الغاز 35 مليون دولار شهريا. ويكسب 420 مليون دولار في السنة. ويبلغ الفرق السنوي 380 مليون دولار. ويجب أن تكون هذه البيانات في صميم المناقشة العامة.

مكابح لا يمكن أن تستمر بدون تقويم

ويمكن تبرير هذه الزيادات في الأجل القصير. ولكن هذا المكابح لا يمكن أن يصبح استراتيجية دائمة. ولا يمكن للقطاع العام أن يواصل العمل بدخل متدهور. ولذلك يجب على الحكومة أن تقدم جدولا زمنيا. ويجب أن يقول ما يمكن دفعه الآن، وما يعتمد على الهدنة، وما يعتمد على ضريبة القيمة المضافة، وما يعتمد على الإيرادات في المستقبل، وما يعتمد على اتفاق مالي أوسع.

ويجب أيضا أن يكون الجدول الزمني مشروعا اجتماعيا. أضعف الفئات يجب أن تبدأ أولاً ويجب حماية الخدمات الأساسية. ولا بد من إشراك المتقاعدين الضعفاء. ويجب أن تقتصر الزيادات الدائمة على ما يمكن تحقيقه.

والتحدي الحقيقي هو عدم الاختيار بين موظفي الخدمة المدنية والعملة. ويتمثل التحدي الحقيقي في منع الدفاع عن العملة من تدمير الإدارة، والدفاع عن الأجور من تدمير العملة. الحكومة تمشي بين هذين الخطرين.