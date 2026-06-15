المصارف اللبنانية: الامتثال تحت الضغط

الملفK2 النزاهةيضع المصارف اللبنانية أمام خيار كانت تدفعه لسنوات: :: الامتثال لمتطلبات دولية أشد صرامة أو البقاء في عزلة مالية متزايدة. وكلفت مصرف لبنان بمساعدة البلد على الخروج من قائمة القوات المسلحة الأنغولية الرمادية، وتتدخل شركة الولايات المتحدة في نظام مصرفي سبق أن أساءت اعتماده بسبب الأزمة التي وقعت في عام 2019، والودائع المجمدة، والدولار نقدا، وعدم ثقة المراسلين الأجانب. وهذا هو رسميا الدعم التقني لمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب. In the banking community, the case is also seen as a direct US pressure on financial flows, transfers and grey areas of the Lebanese economy.

المسألة ليست تنظيمية فحسب. إنه يؤثر على السيادة المالية للبنان وتقبل المصارف مبدأ الامتثال لأنها تعرف أن البلد الخاضع للإشراف المعزز يدفع المزيد عن معاملاته ويفقد إمكانية الوصول إلى العلاقات المصرفية العادية. ولكنهم يخشون تكلفة المخطط، والدور الدقيق لنزاهة K2، وإمكانية الحصول على بيانات حساسة، والانطباع بأن جزءاً من الإشراف على النظام المالي سيعهد إليه بممثل أجنبي قريب من قنوات الجزاءات الأمريكية. لبنان يريد الخروج من القائمة الرمادية. يجب أن يتجنب إعطاء الشعور بأنه يعهد مفاتيحه المصرفية لواشنطن.

القائمة الرمادية كمعجلة

وقد دخل لبنان إلى القائمة الرمادية لفرقة العمل في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وهذا الإدراج، الذي يُشار إليه رسمياً باسم تعزيز الرصد، لا يطابق قائمة سوداء. ولا يعني ذلك أن المعاملات اللبنانية يجب أن تحجب. غير أنها لاحظت أن البلد يعاني من نقاط ضعف استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. وبالنسبة لبلد فقدت مصارفه بالفعل ثقة جزء كبير من المودعين، فإن أثر السمعة ثقيل.

وتغطي خطة عمل فرقة العمل عدة مجالات. ويجب على لبنان أن يقيم على نحو أفضل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينبغي لها أن تعزز المساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، وشفافية المالكين المستفيدين، والتحقيقات المالية، والمقاضاة، والاستيلاء على الحركات غير المشروعة عبر الحدود، والتطبيق الفوري للجزاءات المالية المستهدفة. It must also monitor organisations at risk without discouraging the legitimate activity of associations. This programme is extensive. الأمر لا يتعلق بالبنوك فحسب. It affects foreign exchange offices, transfer companies, real estate, non-financial professions, NGOs and justice.

وتكتسي هذه المخاطر أهمية أكبر، حيث يعمل لبنان منذ الأزمة على اقتصاد قائم على النقد إلى حد كبير. الأسر المعيشية تتجنب المصارف وتسوي الشركات جزءا من معاملاتها النقدية. وتنقلات الشتات تدعم الاستهلاك. لقد حصلت الدوائر غير الرسمية على وزن أكبر. وقد مكّن هذا الاقتصاد من البقاء. وزاد أيضا من خطر التدفقات غير القابلة للتعقب. ولذلك، يطلب الشركاء الأجانب من لبنان إعادة إدماج الحركات المالية في الدوائر الخاضعة للرقابة، دون كسر التدفقات التي تسمح للأسر بالعيش.

K2 Integrity, technical tool or political signal?

In this context, the Bank of Lebanon signed an agreement with K2 Integrity in July 2025. The U.S. firm specializes in risk management, financial investigations, compliance, anti-money laundering and advice to jurisdictions under regulatory pressure. ووفقا للمعلومات المتاحة، تتمثل ولايتها في دعم مصرف لبنان في اعتماد وتنفيذ تدابير لتعزيز الآلية الوطنية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. الرسالة الرسمية واضحة: ويريد لبنان أن يبين لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وشركائها أنها تعمل.

استخدام شركة أمريكية هو منطق عملي وتضطلع الولايات المتحدة بدور محوري في هيكل الامتثال العالمي. ويظل الدولار العملة الرئيسية للتسوية الدولية. البنوك الأمريكية والأوروبية المقابلة تحدد إلى حد كبير وصول لبنان إلى النظام المالي العالمي. ومن ثم يمكن لآلية تعتبر ذات مصداقية في واشنطن أن تساعد بيروت على طمأنة الأسواق. وبالنسبة لبنك لبنان، فإن دعم شركة امتثال معروفة جيدا يمكن أن يعجل أيضا في إعداد الإجراءات والتقارير والتدريب وخطط العمل.

لكن هذا الخيار يثير أسئلة. K2 Integrity has or has counted profiles from the US financial security, treasury, investigation and sanctions world. وبالنسبة لبعض المسؤولين اللبنانيين، فإن هذه ميزة. بالنسبة للآخرين، إنها مخاطرة. ويخضع لبنان بالفعل لضغوط الولايات المتحدة لتمويل حزب الله، ومكاتب النقد الأجنبي، وشركات النقل، والشبكات المتصلة بإيران. In this climate, the mandate of an American firm cannot be seen as neutral by the whole sector. ثم يصبح الامتثال مسألة جغرافية سياسية.

المصارف اللبنانية: تكلفة الرقابة والخوف منها

ويبدأ وقف المصارف بنطاق الولاية. ولا يشكل الدور الاستشاري التقني نفس المشكلة التي يطرحها دور الإشراف المباشر أو غير المباشر على عمليات النقل. وفي حين أن النزاهة في K2 تقتصر على مساعدة مصرف لبنان في صياغة الإجراءات وتحديد الثغرات وأفرقة التدريب، فإن هذه المسألة لا تزال قابلة للإدارة. وإذا تدخلت الشركة في رصد المعاملات، وفي تعريف الإنذارات، وفي الحصول على بيانات معينة أو في تقييم المصارف، فإن الحساسية تزداد حدة.

وتخشى المؤسسات المصرفية أيضا تكاليف الامتثال. Since 2019, they have been operating in a deeply weakened sector. ولا تزال الأوراق المالية خاضعة للخسائر. الودائع القديمة لا تزال مغلقة. الائتمان العادي لم يستأنف. وتأتي الإيرادات في المقام الأول من الرسوم والخدمات والحسابات. ويمثل إضافة متطلبات التصفية والإبلاغ ومراجعة الحسابات والتدريب ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات عبئاً حقيقياً. ويمكن للمصارف الكبيرة أن تستوعب بعض هذه التكاليف. وقد تتعرض الشركات الأصغر لضغوط إضافية في وقت تظل فيه إعادة الهيكلة المصرفية غير كاملة.

ولا ينبغي لهذا القلق أن يخفي مسؤولية. وقد استفادت المصارف اللبنانية منذ وقت طويل من نموذج يستند إلى الرواسب والعائدات العالية والعلاقة مع الدولة. وكشفت الأزمة عن عيوب هذا النظام. ولا يمكن تقديم الامتثال إلا كقيود خارجية. It is also a condition for regaining a minimum of credibility. المؤسسات التي ترفض أي قدر معزز من عدم الثقة في الوقود. وأولئك الذين يقبلون رفع مستوى البيانات غير المضمونة يغذيون مخاوف أخرى: السيادة الخارجية.

البيانات المالية، مسألة السيادة

ويطرح الملف سؤالا محددا: من يتحكم في البيانات المالية اللبنانية؟? ولا تقتصر المعلومات المصرفية وعمليات النقل والمالكين المفيدين وتنبيهات الامتثال على الملفات الإدارية. ويمكنها أن تكشف عن علاقات تجارية وتدفقات أسرية وشبكات سياسية وأنشطة تجارية ومواطن ضعف قضائية. In a country exposed to US sanctions, access to these data become strategic. ولذلك تطلب المصارف ضمانات السرية، وموقع المعلومات، والأشخاص المرخص لهم بالتشاور معها واستخدامها.

ويجب على مصرف لبنان أن يوضح هذه النقطة. ولا يمكنها أن تطلب من المصارف أن تتعاون في الوقت الذي تترك فيه الغموض بشأن الدور الحقيقي للشركة. يجب أن تكتب القواعد. The terms of reference should specify whether K2 Integrity advises, audits, recommends, supervises or receives data. He must say what information is coming out of the banks, in what format, with what protections and under what Lebanese authority. كما ينص على المسؤولية عن التسرب أو إساءة الاستخدام أو الإرسال غير المأذون به. وبدون هذه الضمانات، سينظر إلى الامتثال على أنه الوصاية.

غير أنه لا ينبغي استخدام السيادة كذريعة لرفض الشفافية. وتحمي السرية المصرفية منذ وقت طويل من الممارسات التي أثرت سلبا على المصلحة العامة. والرفع الجزئي لهذا السر، الذي صوّت في سياق الإصلاحات المالية، يمثل استراحة ضرورية. وينبغي لها أن تمكن السلطات اللبنانية، والسلطة القضائية، وإدارة الضرائب، والهيئات الإشرافية من العمل بشكل أفضل. ولكن السيادة تتطلب إضفاء الطابع المؤسسي على هذه السيطرة. ويجب أن يمر بنك لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة، والعدالة، والسلطات المختصة، لا عن طريق القنوات الشكية.

Washington, Hezbollah and Transfers

الضغط الأمريكي يلبي هدف واضح: :: منع النظام اللبناني من العمل كقناة تمويل للشبكات الخاضعة للجزاءات. وعلى وجه الخصوص، تستهدف واشنطن حزب الله وحلفائه الماليين وبعض مكاتب النقد الأجنبي وشركات التحويل ودوائر الخدمات المتصلة بإيران. ويعتقد مسؤولو الولايات المتحدة أن الاقتصاد النقدي وضعف الرقابة اللبنانية يمكن أن يساعدا على التحايل على الجزاءات. هذا الموقف ثابت. وجرى تعزيزه بالحرب الإقليمية وبالمفاوضات بشأن اتفاق إيران – الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالنسبة للمصارف اللبنانية، يخلق هذا الضغط معضلة. والتعاون مع متطلبات الولايات المتحدة يمكن أن يحافظ على العلاقات المقابلة ويتجنب الجزاءات الثانوية. ولكن التعاون بدون إطار لبناني واضح يمكن أن يعطي انطباعا بأن المصارف تستجيب أولا لواشنطن. ويمكن للتركيب أن يرضي خطابا سياديا، ولكن يعرض البلد إلى مزيد من العزلة المالية. ومن الناحية العملية، من المرجح أن تختار المصارف الحذر. وستتقدم بطلبات للحصول على العملات والمعاملات الدولية مع السعي إلى الحد من مسؤوليتها السياسية.

لا يمكن للحكومة أن تبقى مُتفرجاً الامتثال المصرفي ليس موضوعاً محجوزاً للفنيين وهي تشمل عمليات نقل الشتات والواردات والصادرات والمنظمات غير الحكومية والتجار والمستشفيات والجامعات والأسر المعيشية. ويمكن أن يؤدي ضعف التصلب المعايرة إلى إبطاء التدفقات المشروعة وزيادة تشجيع النقد. ولا يمكن أن يبقي لبنان على القائمة الرمادية ويهدد العلاقات المصرفية. ولذلك يجب أن يكون التعديل وطنيا وشفافا ومتناسبا.

الأولويات الكمية للامتثال

ويحتاج ناتج القائمة الرمادية إلى هيكل كامل. ولن يتم الحصول عليه عن طريق عقد مع شركة أجنبية، حتى وإن اعتبر. وتحتاج فرقة العمل إلى نتائج، وليس مجرد خبراء استشاريين. وهي تريد أن ترى التحقيقات، والملاحقات القضائية، والقرارات القضائية، والجزاءات الفعالة، وزيادة شفافية الشركات، والرقابة على المهن غير المالية، والقدرة الحقيقية على الاستيلاء على الحركات غير المشروعة. ولذلك يجب على لبنان أن يعمل مع مصرف لبنان، ولجنة التحقيق الخاصة، ووزارة المالية، والعدل، والجمارك، وقوات الأمن، والسلطات الإشرافية.

المؤشر أو الشرط البيانات أو القضايا الأثر على المصارف إدراج لبنان في القائمة الرمادية تشرين الأول/أكتوبر 2024 تعزيز المراقبة والمخاطر المتعلقة بالسمعة خطة عمل فرقة العمل عشرة محاور رئيسية الضغط على المصارف والعدالة والمالكين المستفيدين والجزاءات المستهدفة مصرف لبنان – K2 تموز/يوليه 2025 الدعم التقني، ولكن النقاش حول المحيط الحقيقي الادخار النقدي حصة عالية منذ عام 2019 زيادة مخاطر التدفقات غير القابلة للتعقب عمليات الشتات بلايين الدولارات في السنة الحاجة إلى السيطرة دون ثني التدفقات المشروعة الإصلاح المصرفي لم يكتمل بعد الامتثال يمضي قدماً بدون ميزانية نظيفة

والصعوبة تكمن في أن الامتثال يمضي قدما أسرع من إعادة الهيكلة. ويُطلب إلى المصارف أن تستوفي المعايير، في حين أن مشكلتها الرئيسية لا تحل: من المسؤول عن الخسائر؟ وطالما ظلت الودائع القديمة مجمدة، ما دامت الأوراق المالية غير مجزأة، ما دام أصحاب الأسهم، والدولة، ومصرف لبنان، والمودعون لا يعرفون حصتهم من الخسائر، ستظل الثقة منخفضة. ويمكن أن يحول الامتثال دون التدهور الدولي. لن يعيد الائتمان وحده.

منافسة بدون حل الأزمة المصرفية؟?

هذا الخرق يغذي تردد البنك ويمكن للمؤسسات أن تدعي أنها تتحمل تكلفة امتثال في نظام لم تحل فيه الدولة بعد الأزمة. وقد يساورهم القلق أيضا من أن تعزيز الضوابط قد يكشف عن الممارسات السابقة أو عمليات النقل المتنازع عليها أو المسؤوليات في إدارة الودائع. الامتثال ليس فقط حول المستقبل. يمكنها أن تعيد الماضي هذا أحد الأسباب التي تجعل المقاومة قوية.

ولا يفصل صندوق النقد الدولي والجهات المانحة والشركاء في لبنان هذه المسائل. وفي رأيهم أن الخروج من الأزمة يتطلب حزمة: إصلاح مصرفي، رفع السرية المصرفية على نحو فعال للسلطات المختصة، وإعادة رسملة المصارف أو حلها، ومراقبة رأس المال، ومكافحة غسل الأموال، والعدالة المالية، وحماية الجهات الوديعة الصغيرة. لقد تقدم لبنان في كثير من الأحيان بقطع. وهو يعتمد قانوناً، ويوقع عقداً، ويعلن لجنة، ثم يضيع التنفيذ. The K2 Integrity file will be judged on the application, not on the advertisement.

ولذلك ينبغي أن تطلب المصارف إطارا واضحا بدلا من رفض المبدأ. وقد تتطلب فصلا صارما بين المشورة التقنية والحصول على البيانات. ويجوز لهم أن يطلبوا تقديم أي معلومات من السلطات اللبنانية المختصة. وقد يتطلب ذلك مواعيد معقولة، ومعايير متناسبة، وحماية من الاستخدام السياسي. ولكنهم لا يستطيعون أن يطلبوا العودة إلى حالة من عدم الاستقرار ساهمت في التمزق مع مقدمي الطلبات ومع الشركاء الأجانب.

الحد الأدنى من الشفافية لتجنب الوصاية

الخطر الرئيسي ذو شقين الأول هو تحويل النزاهة إلى رمز للإشراف الأمريكي على المصارف اللبنانية ومن شأن ذلك أن يغذي عدم الثقة السياسي، ويعزز الجهات الفاعلة المعادية للامتثال ويعقد التعاون. والثاني هو استخدام الخوف من الوصاية لعرقلة أي إصلاح. ومن شأن ذلك أن يبقي لبنان على القائمة الرمادية، وزيادة تكاليف المعاملات، وزيادة عزل المصارف. وفيما بين هذين المأزقين، هناك طريقة أضيق: قبول الخبرة، ولكن لتنظيم استخدامها بصورة قانونية.

وهذا يعني نشر موجز الولاية. The public does not need access to sensitive operational details. غير أنه يجب أن يعرف ما تفعله الشركة وما لا تفعله. ويجب أن يعرف ما إذا كانت البيانات الفردية محمية. He should know which Lebanese authority oversees the scheme. يجب أن يعرف كيف سيتم تقييم البنوك. He should also know how the results will be forwarded to the FATF. وفي بلد دمرت فيه السرية الثقة، يصبح الحد الأدنى من الشفافية شرطاً للاستقرار.

وينبغي للبرلمان أيضا أن يؤدي دوره. ولا ينبغي إدارة الامتثال فقط من خلال التعميمات والعقود والاجتماعات التقنية. وهي تلتزم بالسيادة المالية، وحماية البيانات، والعلاقة مع الولايات المتحدة، وإزالة القائمة الرمادية، وإعادة هيكلة القطاع. ويجوز للجان البرلمانية الاستماع إلى مصرف لبنان ورابطة البنك ولجنة التحقيق الخاصة والوزارات ذات الصلة. ويجوز لها أن تطلب ضمانات دون أن تعرض معلومات حساسة. ولا ينبغي الخلط بين السيطرة الديمقراطية والإعاقة.

الخيار الحقيقي: السيطرة أو العزلة

ولن يتمكن لبنان من العودة إلى علاقة مصرفية عادية دون امتثال ذي مصداقية. المراسلون الأجانب لن يعودوا بثقة عاطفية ولن يتيسر النقل عن طريق الخطاب السيادي. ولن ينظر المستثمرون فقط إلى وعود الإصلاح. سيتحققون من الإجراءات والجزاءات والضوابط والقرارات القضائية وقدرة الدولة على إنفاذ قوانينها وتعمل القائمة الرمادية كتذكير دائم: فالمشكلة اللبنانية هي مشكلة مؤسسية وكذلك مصرفية.

وفي الوقت نفسه، ينبغي ألا يصبح الامتثال وفدا للسيادة. الدولة الضعيفة يمكنها طلب المساعدة من شركة أجنبية. ويجب ألا تتخلى عن تعريف الأولويات الوطنية. The Bank of Lebanon must use K2 Integrity as a tool, not as a substitute. ويجب على المصارف أن تتقبل رقابة أقوى، وليس إشرافا لا إطار له. ويجوز لسلطات الولايات المتحدة أن تطالب بضمانات ضد التمويل غير المشروع، وليس بديلا عن المؤسسات اللبنانية. الحدود بخير. سيقرر قبول الجهاز.

وبالتالي، فإن ملف النزاهة في K2 يكشف عن المعضلة المركزية للبنان المالي. والامتثال أمر أساسي. البقاء وحيداً سيكون أكثر تكلفة ولكن الامتثال بدون سيادة وشفافية وإصلاح مصرفي كامل لن يحل إلا محل أزمة أخرى. ولم يعد لدى المصارف اللبنانية رفاهية اختيار عدم الاكتراث. ولم تعد الدولة اللبنانية تترف باختيار الارتجال. وستنص الخطوات التالية على ما إذا كان الامتثال يتحول إلى طريق لإعادة الإدماج المالي، أو إلى سبب جديد من عدم الثقة بين المصارف، وواشنطن، ومصرف لبنان، والمودعين.