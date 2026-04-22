المعونة الإنسانية في لبنان: إنذار نواف سلام في باريس

وفي باريس، اتخذت المعونة الإنسانية إلى لبنان شكلا سياسيا دقيقا وواضحا جدا. ولم يأتي لبنان ليطلب لفتة رمزية. لقد أتى ليشفّر حالة طارئة فبمطالبة رئيس الوزراء نواف سلام بمبلغ 500 مليون يورو في شكل معونة إنسانية على مدى ستة أشهر، أراد أن يعطي ترتيباً كبيراً لما حققه الصراع الإسرائيلي – اللبناني: وهو بلد شُرد مرة أخرى، ومناطق دمرت، ودولة واقعة تحت الإكراه، واقتصاد يواجه خطر الانكماش كما نشأ من سنوات قليلة من الانهيار. ومن ثم فإن النداء المقدم من العاصمة الفرنسية ليس مجرد مسألة دبلوماسية. إنه تحذير ولم يتحدث لبنان بعد عن إعادة البناء العامة. وهو يتحدث عن التحمل والبقاء الإداري ومنع الانقطاع الوطني الجديد.

المبلغ نفسه يضهر اللحظة ولا يمثل 500 مليون يورو على مدى ستة أشهر خطة مارشال أو استراتيجية للإنعاش أو برنامج للتحول الهيكلي. وبالمقارنة مع الفصل الدراسي، فإنه يوازي ما يزيد قليلا على 83 مليون يورو في الشهر. وفي بلد عانى بالفعل من الانهيار المصرفي، والانفقار السريع للصفوف المتوسطة، وتدهور الخدمات العامة، وإضفاء الطابع الدولاري بحكم الواقع على جزء كبير من الحياة الاقتصادية، فإن هذا المغلف لن يمول من جديد. سيستخدم أولاً للتمسك التغذية، والعلاج، والاستضافة، وإعادة فتح بعض الدوائر اللوجستية، والحد من الهجرة الداخلية، ودعم الإدارات المثبتة، ومنع الأزمة الإنسانية من التحول إلى أزمة نظامية.

هذا ما يجعل هذا الطلب سياسياً. ومنذ باريس، لم يصف رئيس الوزراء اللبناني الكارثة الاجتماعية فحسب. He implicitly told his European partners that Lebanon is entering a danger zone where humanitarian aid, internal stability and the regional balance of power can no longer be dealt with separately. فالبلد الذي لم يعد يتدبر أمر استيعاب المشردين فيه، ويحافظ على حد أدنى من الخدمات، ويحمي توازنه الاجتماعي، يصبح مجالاً أكثر تعرضاً للتطرف، والكسرات المجتمعية، والترتيبات المفروضة من الخارج.

لم تعد المعونة الإنسانية في لبنان مسألة هامشية

المعونة الإنسانية للبنان كثيرا ما تم التفكير بها في السنوات الأخيرة كتكملة لبقاء البلاد وبعد الأزمة المالية التي وقعت في عام 2019، سمح انفجار ميناء بيروت بإغلاق أبواب السكان التي لم تعد الدولة قادرة على تغطيتها، وتخفيف حدتها. اليوم تغير المنطق ولم تعد المساعدة شبكة إضافية. يُصبحُ واحد مِنْ الدكاتِ الأخيرةِ قبل انفصال آخر.

The figure put forward by Nawaf Salam is part of an already massive human context. وتسبب الصراع المفتوح في أوائل آذار/مارس في تشريد أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان من ضاحية بيروت الجنوبية والشرقية والجنوبية. وكان على آلاف الأسر مغادرة منازلها عدة مرات. Some have found refuge in schools, public buildings or with relatives. وانضم آخرون إلى المناطق الهشة بالفعل، حيث لم تكن المساكن والمياه والكهرباء والرعاية كافية حتى قبل استئناف الحرب. وفي هذا النوع من الحالات، يزيد كل أسبوع إضافي من أيام التوتر من مشروع القانون الاجتماعي ويزيد من صعوبة العودة.

The country does not face limited, localized and temporary displacement. ويجب عليها أن تُدير صدمة داخلية واسعة النطاق تؤثر على جميع المناطق وأن تغير التوازن بين المجتمعات والأقاليم والموارد. وعندما ينتقل أكثر من مليون شخص في غضون أسابيع قليلة في بلد غير مأهول أصلا، ويعتمد بالفعل على عمليات النقل، ويضعفه بالفعل عدم وجود استثمارات عامة ضخمة، فإن الأثر لا يتوقف على المساعدة الإنسانية. وهي تصل إلى سوق العمل، والإيجارات، والهياكل الأساسية، والمدارس، والعيادات، وشبكات الإمداد، وفي نهاية المطاف الاستقرار السياسي نفسه.

وهذا الواقع أكثر خطورة منذ وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/أبريل لا يزال هشا للغاية. ولم تتوقف الهجمات الإسرائيلية تماما. ويتواصل التدمير في بعض مناطق الجنوب. واستأنف حزب الله النار الانتقامي باتجاه شمال إسرائيل بعد اتهام إسرائيل بانتهاكات الهدنة. وضربت ضربة أخرى صباح الأربعاء الغربي وفي هذه الظروف، لا يمكن اعتبار المعونة الإنسانية المقدمة إلى لبنان انتقالا سلميا من الحرب إلى ما بعد الحرب. ويجب عليها أن تستجيب لحالة طوارئ متغيرة، حيث تزداد الاحتياجات بينما تظل البيئة الآمنة غير مؤكدة.

ما يغطيه 500 مليون يورو

ويجب قراءة المبلغ الذي طلبته بيروت بدقة. وهي لا تغطي التكلفة الإجمالية للحرب. كما أنها لا تغطي احتياجات إعادة الإعمار في القرى المدمّرة، أو الطرق المضرّرة، أو المدارس، أو شبكات المياه، أو المباني العامة. وهو يقابل إدارة الأزمة الإنسانية على مدى ستة أشهر. وهذا يعني أن هذا مبلغ فوري لتحقيق الاستقرار.

وخلف هذا التعبير، يجب أن نسمع عدة مواقف. السكن المؤقت للمشردين. المعونة الغذائية. الحصول على الأدوية والطوارئ والرعاية الأساسية. Support for overcrowded local communities. إعادة بعض الخدمات الأساسية. Transport, sanitation, water supply, child protection, support for schools hosting displaced families, and initial work to make certain places of return at least practicable.

وهذه التفاصيل حاسمة لأنها تبين أن لبنان لم يطلب بعد من العالم تمويل إعادة إعماره السياسي والاقتصادي. ويطلب من شركائه منع سقوط إضافي. وفي نطاق الأزمات، هذه لحظة خاصة جدا. A state does not request EUR 500 million for six months because it has a large project. يفعل ذلك لأنه يعتقد أنه بدون هذا المال لم يعد بإمكانه استيعاب الصدمة في ظروف مقبولة.

يضرب الصراع الإسرائيلي – اللبناني بلدا لا يتنفس بالفعل

بل إن أثر النزاع أكثر خطورة لأنه لا يؤثر على بلد سليم. إنها تضرب بلد مستنفد بالفعل ولم يدخل لبنان هذه الحرب من قاعدة صلبة. وهي بالكاد نشأت عن تحسن طفيف جدا في الاقتصاد الكلي بعد سنوات من الانهيار. وفي كانون الثاني/يناير، شهدت مؤسسة مالية دولية رئيسية انتعاشا متواضعا في الاقتصاد في عام 2025، بنسبة 3.5 في المائة، ولا تزال تنظر في نمو بنسبة 4 في المائة في عام 2026، شريطة استمرار الإصلاحات، وظهور تدفقات متواضعة لإعادة الإعمار، وفوق كل شيء، الحفاظ على الاستقرار السياسي.

هذه الحالة كانت مركزية وكان النمو المتوقع أقل تحولا هيكليا من نفس هش: قليل من السياحة، والتحويلات المغتربة، والاستهلاك الخاص، واستقرار أسعار الصرف النسبية، وبعض الإشارات السياسية الأقل تدهورا. ومن الواضح أن لبنان لم يعالج. كان يتنفس بشكل أفضل إن الصراع الإسرائيلي – اللبناني يهدد الآن هذا المنعطف الرقيق.

إن الحرب تضرب على وجه التحديد أكثر الركائز حساسية في هذا التعافي الرهيب. It reduces internal and external displacement. إنه يضعف الاستهلاك. إنها تحول الإنفاق العام نحو الطوارئ. وزادت تكاليف اللوجستيات. وهو يقوض الثقة، التي هي بالفعل من أندر الأصول في الاقتصاد اللبناني. وهو يعلق الاستثمار الخاص. وهو يثقل كاهل السياحة، التي أصبحت حيوية مرة أخرى في بعض المناطق. It accelerates the shift from part of households to simple daily survival.

وفي بلد ذي هوامش ميزانية قوية، يمكن تخفيف هذه الصدمة من خلال خطة طوارئ وطنية أو ديون منخفضة التكلفة أو إجراءات عامة مركزية. وليس لدى لبنان أي من هذه المرافق على النطاق اللازم. ولا تزال حالته ضعيفة. نظامه المصرفي غير معتمد. أمواله العامة تحت الضغط. وتشتغل إدارته، ولكن بتكلفة الضغط الشديد. ولا تزال إصلاحاتها الرئيسية غير مكتملة. This gives the EUR 500 million request its alert character. لبنان ليس لديه وسام. كل صدمة إضافية تقترب من نقطة الكسر.

خطر الانهيار الاقتصادي

غير أن الحديث عن الانهيار لن يكون كافيا إذا لم يكن محددا أي انهيار هو. ولا تشير الكلمة إلى المال أو الميزانية أو النمو فحسب. وهي تشير إلى وجود خطر أوسع: عدم تنظيم المنظمات الاجتماعية والإقليمية والسياسية في آن واحد.

At the social level, the extension of internal displacement creates continuous pressure on families, municipalities and self-help networks. Many Lebanese already live on unstable incomes, often in partial dollars, in a very unequal economy. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الإيجار والغذاء والتنقل والرعاية للأسر المشردة تصل إلى حد دفع جزء من السكان إلى ما يتجاوز قدرته على التكيف.

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن الجنوب وبعض مناطق البقاع أو الضواحي الجنوبية ليست مناطق مفخخة فحسب. وهذه هي المناطق التي لا تزال فيها العودة غير مؤكدة، لأن الدمار كبير، والطرق تتضرر أحيانا، وتستمر العمليات العسكرية، ولا تزال إسرائيل تحتفظ بوجودها في الجزء الجنوبي من البلد. وطالما بقيت هذه الحقائق، فإن بعض المشردين داخليا لن يعودوا طويلا. ومن ثم فإن حالة الطوارئ الإنسانية ممتدة ميكانيكيا.

ومن الناحية السياسية، يغذي الضعف الاقتصادي والضغط الأمني الانقسامات الداخلية العميقة. إن المناقشة بشأن حزب الله، والمفاوضات مع إسرائيل، وسيادة الدولة، والأسعار التي يدفعها شعب الشيعة أو البلد بأسره، تزداد صعوبة. وتخشى عدة أصوات لبنانية أن يؤدي التسلسل الحالي إلى إحياء منطق المجتمع المحلي وذكريات الحرب الأهلية. إن عدم كفاية المعونة الإنسانية وحدها لا يفسّر الانكماش الداخلي. غير أن غيابه يمكن أن يعجل التوترات بجعل كل مخيم أكثر اقتناعا بأن عليه أن يحمي نفسه.

Paris as a forum, but also as a test

اختيار باريس ليس تافهاً وبالنسبة لبيروت، لا تزال فرنسا شريكا سياسيا ودبلوماسيا ورمزيا رئيسيا. وهي تحتفظ بوجود تاريخي، وقدرة على المبادرة، وعلاقة مباشرة بالمؤسسات اللبنانية، ومصلحة خاصة في استقرار البلد. وعندما جاء نواف سلام لطلب 500 مليون يورو من باريس، أراد التحدث إلى فرنسا، ولكن أيضا إلى أوروبا، وإلى جميع المانحين الذين يمكنهم التدخل بسرعة.

الرسالة المرسلة مزدوجة أولا، يدعو لبنان إلى تقديم دعم مالي فوري لتجنب التصعيد الإنساني. ثانيا، أشار إلى أن المسألة اللبنانية لا يمكن تناولها من منظور عسكري أو دبلوماسي فقط. ولا يكفي الحديث عن هدنة حزب الله أو انسحابه أو سيادته أو نزع سلاحه إذا لم تكن لدى الدولة الوسائل اللازمة للوقوف اجتماعياً مع تقدم هذه المفاوضات.

هذا هو مفارقة اللحظة. وفي واشنطن، تدفع الولايات المتحدة إلى إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن توطيد وقف إطلاق النار. In Islamabad, mediators seek to extend the pause with Iran. ولكن على الأرض اللبنانية، يتوقف تحقيق الاستقرار أيضا على متغير أقل حدة بكثير: الأموال المتاحة لمنع البلد من التقاطها مرة أخرى. الهدنة لا تحمل فقط ضمانات عسكرية. It also runs with reopening schools, functioning health centres, eat families and municipalities that do not collapse under the influence of the displaced.

طلب باريس يقول أيضا ضعف الدولة

ومع ذلك، يجب أن نرى ما يكشفه هذا المشهد من لبنان نفسه. وإذا تعين على رئيس الوزراء تقدير التكلفة الدنيا لبقاء المساعدات الإنسانية الوطنية من الخارج، فإن ذلك يرجع أيضا إلى أن الدولة لم تعد تستطيع الاعتماد على صكوكها وحدها. هذه التبعية ليست جديدة واستقرت الأزمة المالية، ثم توطدت بعد انفجار الميناء والحواجز السياسية المتعاقبة. لكن الحرب تعطيه كثافة جديدة.

ويعتمد البلد اعتمادا كبيرا بالفعل على التحويلات من المغتربين، والمعونة القطاعية، ونشاط المنظمات الدولية المتعددة، والدعم الثنائي لجعل الأجزاء الأساسية من عمله اليومي. إن الصراع الإسرائيلي – اللبناني لا يخلق هذا التبعية. فجأة يصفر كما أنها تجعلها أكثر سياسية، لأنها الآن جزء من سلسلة حيث شروط المعونة الطارئة قدرة الدولة على البقاء الموثوقة في وجه سكانها.

هذا البعد يعتمد على شركاء لبنان. ويمكن دفع مظروف إنساني بسرعة نسبيا. ولا يزال يتعين توزيعها بأقل قدر ممكن من الكفاءة والاستهداف والشفافية. السؤال ليس ثانوي. ويعلم المانحون أن لبنان عانى لسنوات من عجز في الثقة المؤسسية. They also know that aid cannot dissolve in local clientelism or in administrative fragmentation. لهذا السبب سيتم الحكم على طلب باريس ليس فقط على المبلغ، ولكن على قدرة الدولة لإدارة الطوارئ.

حالة الطوارئ الإنسانية لا تحل محل التعمير

ويتمثل أحد مخاطر المناقشة الحالية في الخلط بين مهلتين. الأول هو حالة الطوارئ: ستة أشهر، و 500 مليون يورو، والمشردين، والملاجئ، والغذاء، والرعاية، واللوجستيات، والبلديات المشبعة. أما الثانية فهي إعادة الإعمار، التي تنطوي على مبالغ أعلى بكثير، ووقف إطلاق النار المستقر حقا، والضمانات السياسية، والحد الأدنى من الرؤية بعد انتهاء الصراع.

وفي الوقت الراهن، لا يزال لبنان في المرحلة الزمنية الأولى. ولم تصل حتى إلى الوقت الذي يمكن فيه التفكير بجدية في إعادة الإعمار. وما دامت الإضرابات لم تتوقف تماما، ما دام الجنوب لا يزال يتعذر الوصول إليه جزئيا، ما دامت الهدنة في حالة نزاع، وإلى أن توضح المفاوضات مع إسرائيل الإطار الأمني، يظل الحديث عن الانعاش العام أمرا سابقا لأوانه.

ويفسر ذلك أيضا سبب بدء المناقشات مع مؤسسة مالية دولية بشأن التمويل السريع يتراوح بين 800 مليون دولار و 1 بليون دولار. مرة أخرى، الإشارة واضحة. ولا يسعى لبنان أولا إلى إطلاق مشروع تحول رئيسي. وهي تسعى إلى الحصول على موارد طارئة لاستيعاب أثر الحرب على ميزانيتها واستجابتها الإنسانية. فهو تمويل المقاومة الإدارية أكثر من تمويل التنمية.

وهذا التمييز أساسي لفهم خطر الانهيار. وفي بعض الأحيان يمكن لبلد أن يؤخر تعميره دون انهيار. غير أنها لا تستطيع منذ وقت طويل أن تؤخر معاملة مئات الآلاف من المشردين أو المعونة الغذائية أو الرعاية العاجلة دون تعريض نسيجها الاجتماعي إلى انهيار سريع. وبعبارة أخرى، فإن حالة الطوارئ الإنسانية ليست فصلا ثانويا في انتظار السياسة الرئيسية. إنه بالفعل قلب الاستقرار.

ما يمكن أن تمنعه أوروبا

كما أن طلب باريس يضع الأوروبيين أمام تناقضاتهم. ومنذ سنوات، زعم الاتحاد الأوروبي وعدة دول أعضاء أنهم يريدون تجنب الفوضى اللبنانية. وهم يعرفون أن انهيار لبنان سيكون له عواقب إقليمية مباشرة: زيادة الهجرة، وزيادة عدم الاستقرار على الجانب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وزيادة الاستقطاب بين الجهات الفاعلة الإقليمية، وزيادة تدهور الحالة الأمنية في منطقة عبرت بالفعل عدة جبهات.

غير أنه فيما بين التشخيص والعمل، كثيرا ما يظل المرور بطيئا. والأوروبيون أكثر راحة بالمؤتمرات وبيانات السياسات والبرامج المستهدفة من القرارات السريعة بشأن الدعم الهائل. غير أن لبنان يطلب اليوم بالتحديد السرعة. ليس في وعد ثلاث سنوات في الأشهر الستة القادمة.

وبالتالي، فإن المخاطر ليست مجرد ميزانية. إنه استراتيجي وإذا كانت أوروبا لا تزال ترغب في الوزن في لبنان، يجب عليها أن تبين أنها تدرك أن المعونة الإنسانية المقدمة إلى لبنان أصبحت أداة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وتمويل المدارس والرعاية والملاجئ والبلديات ليس مجرد مسألة تعاطف. وهي أيضا وسيلة لمنع البلد الذي انكسر بالفعل من أن يصبح أكثر قابلية لمنطق الحرب، والمعتقدات المسلحة المناهضة للمجتمعات، والاستعانة بمصادر خارجية لسيادته.

يطلب لبنان ما يجب عمله قبل أن يطلب التعافي

وفي الأساس، يوجز المشهد الباريسي حالة البلد بالضبط. ولا يمثل لبنان نفسه دولة تخطط بالفعل لفترة ما بعد الحرب. وهي تمثل نفسها دولة تسعى إلى منع الانتكاس القاتل حتى قبل أن تتمكن من إعادة فتح الأفق السياسي المستقر. هذا الفارق ضروري وهو يبين مدى خطورة التسلسل الحالي أكثر من مجرد تدهور إنساني قصير الأجل.

When a government asks for EUR 500 million for six months, in a country of the size of Lebanon, it recognises that the national resilience has reached a threshold. وأقر بأن التضامن غير الرسمي، والشبكات المجتمعية، والمغتربين، والمنظمات غير الحكومية، والبعثات المحلية لن يكون كافياً لاحتواء الصدمة. وقال أيضاً أن هشاشة البلد التي كانت موجودة من قبل تمنع الاستيعاب التلقائي للنزاع.

ويدفع لبنان هنا ثمن التراكم. إن الأزمة المالية لم تحل بعد. وقد تحركت الإصلاحات ببطء شديد. ولم تسترد الخدمات العامة. ولم يستعيد النظام المصرفي المصداقية. ولا يزال الاستثمار منخفضا. وقد تعلم جزء من السكان بالفعل أن يعيش في حالة من انعدام الأمن الدائم. ثم عادت الحرب لذا فهو لا يضرب بلد ببساطة فقير أو مدين. إنها تضرب بلد مغفل.

وهذا هو السبب في أن كلمة انهيار يجب أن تسمع في كل كثافة. وهذا لا يعني فقط أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع أو أن المالية العامة ستزداد تدهورا. ويعني ذلك أن البلد الهش أصلاً يمكن أن يفقد، في نفس الحركة، قدرته على مساعدة المشردين داخلياً، وعلى القضاء على توتراته الداخلية، والتفاوض دون فرض شروطه، والحفاظ على الحد الأدنى من التماسك، في حين أن المنطقة لا تزال تهتز.

ويتمتع نداء باريس على الأقل بميزة توضيح هذه اللحظة. ولم يطلب لبنان بعد تمويلا لنهضة لبنان. وطلب المساعدة على عدم التعرض لمزيد من الضرر. ولن تُعيد بناء اقتصادها بخمسمائة مليون يورو، ولن تصلح قراها، ولن تسوي قضية حزب الله، ولن تنهي الضغط الإسرائيلي ولن تغلق الكسور التي فُتحت منذ عام 2019. ولكن بدون هذه المساعدة، أو بدون جهد مماثل، ستقترب الدولة اللبنانية من المرحلة التالية – أي العودة، والمفاوضات، والتحكيم الأمني، والتعمير المحتمل – بموارد أقل، بل وأقل شرعية، بل وأقل من الوقت، في حين يُطلب إلى المانحين الأوروبيين الآن أن يقولوا بسرعة ما إذا كان الإنذار الصادر عن باريس سيظل إشارة دبلوماسية أو يصبح التزاما ملموسا.