المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية: عمان والكويت في أزمة

وتدخل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منطقة جديدة من الاضطراب، مثلما ما زالت واشنطن وطهران تدعيان الاحتفاظ بباب دبلوماسي مفتوح. الخميس، 28 أيار/مايو، يبدأ بإشارة مزدوجة: المناقشات غير المباشرة التي لم تعد تجري، والضربات التي تضعف وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل. وفي الخليج، تدعي الولايات المتحدة أنها دمرت الطائرات الإيرانية بدون طيار بالقرب من مضيق أورموز وضربت نقطة تفتيش في باندار عباس. وتدعي إيران أنها ردت على قاعدة أمريكية، بينما تؤكد الكويت أنها قامت بتفعيل دفاعاتها في مواجهة التهديدات بالقذائف والطائرات بدون طيار. الملف لم يعد نووياً وهو يؤثر الآن على السيادة البحرية، والجزاءات، والأصول المجمدة، ودور عمان، وأمن القواعد الأمريكية في ملك الخليج.

ويتبع هذا التسلسل باهتمام خاص في لبنان. بالنسبة لبيروت، كل حواجز بين إيران والولايات المتحدة تؤثر على الجبهة الجنوبية، موقف حزب الله و هامش مناورة الحكومة اللبنانية. وقد حولت الحرب الإقليمية بالفعل لبنان إلى مسرح مكشوف. وهو يثقل أيضا أسعار الطاقة، وعمليات النقل المغتربة، وسلامة الطرق البحرية. إن وجهة النظر اللبنانية لا تخفض هذه الأزمة إلى ذراع بعيدة. إنه تذكير بأن لبنان في ظل أي قرار يتخذ في واشنطن أو طهران أو مسقط أو مدينة الكويت. وعندما تغلق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كثيرا ما يصبح جنوب لبنان أحد المجالات الأولى لقياس تكلفته.

المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: أورموز في قلب الحصار

لقد تبلورت الكتلة الحالية حول مضيق أورموز وأفاد تلفزيون تابع للدولة الإيرانية بوجود مشروع إطار غير رسمي. وسينص على استئناف الشحن التجاري تدريجيا، وانسحاب عسكري من الولايات المتحدة من المنطقة المباشرة، وإدارة حركة المرور بين إيران وعمان. وقد أنكر واشنطن على الفور أي حل وسط من هذا النوع. البيت الأبيض دعا وثيقة التصنيع. وأضاف دونالد ترامب أنه لا يمكن لأي بلد أن يسيطر على المضيق وحده، الذي قدمه بوصفه طريقا دوليا. وكان من الممكن أن تظل هذه النقطة دبلوماسية. واستغرق الأمر تحولا أكثر وحشية عندما هدد الرئيس الأمريكي عمان، ومع ذلك حليف قديم للولايات المتحدة ووسيط تقليدي بين واشنطن وطهران.

فاجأ هذا التهديد هدفه بقدر ما فاجأته لهجته. وقد احتلت عُمان مكانا فريدا في أزمات الخليج لسنوات. تتحاور السلطنة مع إيران، وتحافظ على العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وتتجنب التحالفات الجامدة بشكل مفرط. في التسلسل الحالي، تبدو مسقط كقناة مفيدة، بل لا غنى عنها، لمناقشة هرمز دون اتصال مباشر رسمي. حقيقة أن دونالد ترامب قد حذر عمان علنًا تعكس الغضب الأمريكي من أي صيغة من شأنها أن تمنح طهران اعترافًا فعليًا بالمضيق. وهذا يعكس أيضا رغبة واشنطن في عدم السماح لأمناء المظالم الإقليميين بإعادة تحديد قواعد المرور، وحقوق السيطرة أو الجذام المحتملة على السفن.

وعلى الجانب الإيراني، تم تحديد الرد السياسي. وكرر المسؤولون الإيرانيون التأكيد على أن التهديدات الأمريكية لن تدعم طهران على خطوطها الحمراء. وتشمل هذه التدابير الحفاظ على الحق في تخصيب اليورانيوم، ورفع الجزاءات، وإعادة الأصول المجمدة، والاعتراف بدور إيراني في أمن المضيق. الرسالة واضحة: إيران لا تريد فقط استراحة عسكرية. وهو يتطلب تغييرا ملموسا في ميزان القوة الاقتصادية والبحرية. وفي المقابل، تطالب واشنطن بأن تتخلى إيران بصورة دائمة عن أي قدرة نووية عسكرية، وأن تقبل القيود الصارمة وتعيد فتح أورموز دون أن تبتز القوة على حركة الطاقة العالمية.

لحقت الكويت بالرد الإيراني

فالرد الإيراني على قاعدة أمريكية في المنطقة يعطي بعدا عسكريا للحصار الدبلوماسي. أعلن الحرس الثوري أنهم ضربوا قاعدة قالوا إنها تستخدم لشن الهجوم على بندر عباس. لم يحددوا الموقع بوضوح. غير أن وسائط الإعلام الدولية والإقليمية أشارت إلى قاعدة في الكويت، وهي بلد يستضيف مرافق هامة في الولايات المتحدة. وأفادت الكويت بأن دفاعاتها تستجيب لتهديدات القذائف والطائرات بدون طيار. وهذا الحذر في الصيغ يدل على حساسية اللحظة. ولا تريد مدينة الكويت أن تظهر كطرف مباشر في حرب إقليمية، ولكن الوجود الأمريكي على أراضيها يعرضها للانتقام الإيراني.

حلقة باندار عباس مركزية أيضا. وتقول الولايات المتحدة إنها أسقطت أربع طائرات بدون طيار هجومية إيرانية هددت حركة المرور أو القوات الأمريكية بالقرب من هرمز. ويدعيان أنهما ضربا محطة مراقبة أرضية كانت على وشك إطلاق طائرة دون طيار خامس. وتعرض واشنطن العملية على أنها محدودة ودافعة وتعتزم الحفاظ على وقف إطلاق النار. طهران تصفه بأنه عدوان جديد. في هذا الفارق من المفردات يُقرأ كتلة كاملة. وترغب الولايات المتحدة في فرض حرية الملاحة تحت الحماية العسكرية الأمريكية. وتعتقد إيران أن هذا الوجود جزء من المشكلة، وهو ضغط مباشر على أراضيها وموانئها واقتصادها.

ولذلك يبدو وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل هشا بشكل متزايد. لم ينهي الأعمال العدائية لقد وضع إطاراً يختبر فيه كل مخيم حدود الآخر تعرض الضربات الأمريكية كرد على تهديدات محددة ويُزعم أن الإضرابات الإيرانية انتقامية. يمكن لكلا القصتين أن تتعايشا دون فتح أي تهدئة وعلى العكس من ذلك، فإنها تسمح لكل ممثل بأن يبرر الضربة التالية. وبالنسبة لدول الخليج، فإن هذه الآلية خطرة. قواعد الولايات المتحدة قريبة من المناطق المدنية والموانئ والمطارات والهياكل الأساسية للطاقة. ويمكن أن يصبح كل اعتراض حادثا إقليميا.

الأسلحة النووية والجزاءات والأصول المجمدة

الجزء النووي لم يختفي حتى أنه أصبح أكثر صعوبة في عزله (واشنطن) يريد وضع الإثراء الإيراني في مركز الإتفاق وأكد وزير خارجية الولايات المتحدة من جديد أن على إيران ألا تحصل على الأسلحة النووية. وأجابت طهران بأن برنامجها مدني وأن حقها في الإثراء لا يمكن التفاوض بشأنه تحت التهديد. وفيما بين هذين المنصبين، يسعى الوسطاء إلى الحصول على صيغة. وينبغي أن يكون الأمر صارما بما فيه الكفاية لطمأنة الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن سياسيا بما فيه الكفاية بحيث لا يشبه الاستيلاء الإيراني. وفي هذه المرحلة، لا يبدو أي من الطرفين على استعداد لتحمل التكلفة المحلية لحل توفيقي واضح.

ومسألة الأصول المجمدة متساوية في الأهمية. ويدعو المسؤولون الإيرانيون إلى العودة الكاملة وغير المشروطة للأموال التي تحجبها الجزاءات. وبالنسبة لطهران، يعود هذا المال إلى الأمة الإيرانية ويجب أن يعود قبل أي تطبيع دائم. وبالنسبة لواشنطن، سيكون من الصعب الدفاع عن رفع الجزاءات بسرعة أو الإفراج عن الأصول على نطاق واسع بدون امتيازات إيرانية كبرى. وبالتالي، فإن القفل مالي واستراتيجية. وهي تغطي بلايين الدولارات، ولكنها أيضا مسألة سيادة. تريد إيران أن تثبت أنها لا تتفاوض تحت الاختناق. الولايات المتحدة تريد إثبات أن الضغط ينتج نتائج.

إن دور باكستان، الذي كان مرئيا بالفعل في الأيام الأخيرة، يوضح البحث عن قناة بديلة. وزاد إسلام أباد الاتصالات مع طهران وواشنطن. وقدم المسؤولون الباكستانيون مقترحات، في حين أن قطر وعمان مذكوران أيضا في قنوات الوساطة. ويمكن لهذا التكرار في الوسطاء أن يساعد على تجنب التمزق الكامل. ويمكنها أيضاً أن تجعل التفاوض أكثر شدة. كل واحد يحمل رسالة، ويصحح تركيبة، ويختبر امتياز. لكن لا أحد يبدو قادراً على فرض مخرج وبالنسبة للبنان، فإن هذا الظلم يعقّد أحداث القراءة. إشاعة متفق عليها يمكن أن تخفف التوتر لبضع ساعات طرقة تجعلها تصعد على الفور.

وبالنسبة للبنان، تنطوي الصدمة أيضا على الطاقة

ولا يزال مضيق أورموز هو مركز الأعصاب في الأزمة. وقبل الحرب، جرى يوميا نقل جزء كبير من النفط المسيل والغاز الطبيعي. ومنذ أول ضربات إسرائيلية – أمريكية ضد إيران، انخفضت حركة المرور بشكل حاد. وتقيم شركات النقل البحري مخاطر المرور العابر، وتزيد شركات التأمين من أقساط التأمين، وتستجيب الأسواق لأي حوادث. إنتعشت الأسعار الخام بعد ضربات يوم الخميس، وقطعت جزءا من انخفاضها في اليوم السابق. وبالنسبة للبلدان المستوردة، فإن الأزمة فورية. وبالنسبة للبنان، يعني ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء الخاصة والنقل والاحتياجات الأساسية.

وهذا البعد الاقتصادي مصدر قلق في بيروت. ويستورد لبنان كل طاقته تقريبا ويعتمد بشدة على الدولار. أي زيادة مستمرة في تكاليف النفط للأسر المعيشية، والمولدات، والمستشفيات، والمخابز، والنقل. إنه يؤثر بسرعة على الأسعار ولم يعد للبلد هامش كاف في الميزانية لاستيعاب صدمة إقليمية جديدة. ومن ثم فإن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ليست مسألة مجردة بالنسبة لللبنانيين. وهي تؤثر على تكلفة المعيشة، وتوقعات التجار، وسلوك المغتربين، وقدرة المؤسسات على إدارة أزمة مطولة.

ويتابع حزب الله هذه المسألة باهتمام استراتيجي. والحركة متحالفة مع إيران وتشارك ضد إسرائيل في جنوب لبنان. ومن شأن الاسترخاء بين واشنطن وطهران أن يقلل الضغط العسكري الإقليمي. وعلى العكس من ذلك، فإن الفشل يمكن أن يعزز منطق المواجهة على عدة جبهات. حزب الله لا يحدد المسار الإيراني وحده، بل يتطور في محيطه السياسي والعسكري. وكل ضربة أمريكية ضد إيران تعزز، في خطابها، فكرة الحرب التي تقودها واشنطن وإسرائيل ضد محور المقاومة. ويسمح له كل رد إيراني بأن يؤكد أن القواعد الأمريكية في المنطقة لا تزال ضعيفة.

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، فإن المعادلة أضيق. ولا ترغب بيروت في أن تصبح الأراضي اللبنانية متغيرا للتكيف في المفاوضات الإقليمية. وتسعى السلطات إلى الحفاظ على ما يمكن أن يكون وقف إطلاق النار في الجنوب، بينما تدعو إلى وضع حد للضربات الإسرائيلية واحترام السيادة اللبنانية. ولكن الواقع كثيرا ما يتجاوز قدرته على العمل. وإذا زادت واشنطن من تشديد خطها ضد طهران، يمكن لإسرائيل أن تزيد الضغط في لبنان. وإذا اختارت إيران توسيع نطاق الاستجابة، فإن الجبهات المرتبطة بحلفائها يمكن أن تصبح أدوات ضغط مرة أخرى. وفي كلتا الحالتين، قد يعاني لبنان أكثر مما يقرره.

عُمان والكويت، حليفان صحفيان

عُمان تجد نفسها في موقف حساس. السلطان لا يريد أن ينظر إليه كشريك في مضيق إيراني. ولا يريد أن يفقد دوره كوسيط. التهديد الأمريكي يمزّق هذه المهمة. تضع (موسكا) تحت الضغط العام، على الرغم من أن المفاوضات تحتاج إلى قنوات سرية. وتدرك دبلوماسية الخليج أن إهانة عُمان من شأنها أن تقلل من حيز الحوار. كما أنهم يعرفون أن أي ترتيب بشأن هرمز بدون الولايات المتحدة سيواجه تحديًا فوريًا من قبل واشنطن. ولذلك يخفض الهامش العماني نظراً لأن البيانات تصبح أكثر متفجرة.

وتواجه الكويت معضلة مماثلة، ولكن من منظور أمني. البلد يستضيف القوات الأمريكية منذ عقود. هذا الوجود هو جزء من بنية دفاعية ولدت بعد الغزو العراقي عام 1990. وأعاد تأكيد بعض السلطات الكويتية، ولكنه حوّل الإقليم أيضا إلى هدف محتمل عندما ضربت إيران الهياكل الأساسية الأمريكية الإقليمية. ويذكر الرد المنسوب إلى الحرس الثوري بهذا الضعف. حتى لو تجنبت (الكويت) الإتهامات، فإن تحذير الخميس يظهر أن ملك الخليج لا يمكنه البقاء خارج حرب تُشن على مياههم وأحياناً على سماءهم.

إتصال دونالد ترامب يضيف عدم القدرة على التنبؤ. رئيس الولايات المتحدة يقول أنه يريد اتفاقاً لكنه في الوقت نفسه يهدد باستئناف الهجوم إذا لم يستسلم طهران. وهو يتهم إيران بتأخير انتخابات منتصف المدة في الولايات المتحدة. وهي ترفض علنا رفع الجزاءات دون امتيازات. تهدف هذه الطريقة إلى الحفاظ على الضغط. كما أنه يخلق عدم يقين دائم على الخط الأمريكي. ويستطيع الزنوج المضي قدماً في وثيقة تقنية ومن ثم يجدون أنفسهم متناقضين مع حكم رئاسي. ويجب على الحلفاء أنفسهم أن يفسروا ما إذا كان التهديد رسالة محسوبة أو ارتجال أو ارتباك شفهي.

ايران تستغل هذا الغموض يقدم طهران واشنطن كقوة مقفلة في مأزق استراتيجي. ويدّعي المسؤولون الإيرانيون أن المناوبين في الولايات المتحدة بين التهديدات ويدعون إلى الاتفاق لأنهم لا يعيدون فتح أورموز بالقوة. وتستهدف هذه القصة الرأي الإيراني، ولكن أيضا الآراء الإقليمية. وهي تسعى إلى إظهار أن إيران قاومت الإضرابات، واحتفظت بالوسائل العسكرية، وفرضت المضيق كموضوع مركزي. وفي هذا السياق، تصبح القضية النووية جزءاً من مفاوضات أوسع، تشمل الجزاءات والملاحة والقواعد الأمريكية والاعتراف بالوزن الإقليمي لإيران.

لا تزال نهاية ميتة غير مستقرة

والوقوف لا يعني عدم وجود مناقشات. وهذا يعني أن المناقشات لم تعد تؤدي إلى تقارب واضح. وتوجد المقترحات. الوسطاء يتحركون لا تزال القنوات مفتوحة ولكن المتطلبات الرئيسية تتعارض مع بعضها البعض. وترغب الولايات المتحدة في إعادة فتح أورموز بشكل آمن، وهو خطوة إيرانية على الطاقة النووية والحد من القدرات العسكرية الإقليمية. وترغب إيران في رفع الجزاءات بصورة حقيقية، وإعادة أصولها، والحفاظ على الإثراء، والقيام بدور معترف به في المضيق. ويبدو أن كلا الجانبين لا يقبلان بين هاتين القوائم أي آلية للتحقق أو الجدول الزمني أو التعويض.

ولذلك فإن التسلسل التالي سيتوقف على ثلاثة عتبات. الأول هو الجيش: يمكن لضربة جديدة على قاعدة أمريكية أو سفينة أو منشأة إيرانية أن تكسر وقف إطلاق النار. والنقطة الثانية هي البحرية: يمكن للإعلان عن أورموز، ولو جزئيا، أن يغير سوق النفط ووضع البحارة الأجانب. والثالث سياسي: أي بيان يدلي به ترامب أو مسؤول إيراني أو وسيط يمكن أن يعيد إطلاق المفاوضات أو يدفنها. وفي بيروت، ستُقرأ هذه المسألة من خلال آثارها المباشرة: جنوب لبنان، وثمن الوقود، وأمن المغتربين في الخليج، وإمكانية التمديد الجديد للحرب.