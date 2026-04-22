المفاوضات في واشنطن: تسعى بيروت إلى الحصول على وزن مضاد فرنسي

وفي 48 ساعة من الجولة الجديدة من المفاوضات في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين، اختارت فرنسا العودة إلى الحالة اللبنانية دون التظاهر بالاستيلاء عليها. وقال إيمانويل ماكرون في باريس إن بلده سيساعد السلطات اللبنانية على الإعداد لهذه المناقشات، حتى وإن لم تجلس فرنسا مباشرة على الطاولة. المعادلة مهمة وهو يعترف بواقع دبلوماسي جديد: فقد انتقل مركز جاذبية المفاوضات إلى واشنطن، ولكن باريس ترفض الاختفاء عن اللعبة. وبالنسبة لبيروت، فإن هذه المعونة ليست مكملاً لهابة. وهذه محاولة لإعادة التوازن، في وقت يضعف فيه لبنان في اجتماع تاريخي مع إسرائيل.

الموضوع أكثر حساسية مما يبدو رسميا، يجب على لبنان وإسرائيل أن يتكلما لتوطيد وقف إطلاق النار المعلن في 17 نيسان/أبريل، وربما فتحا مسارا أكثر استدامة. رسمياً، الجميع يعلم أن طاولة واشنطن لن تكون محايدة الولايات المتحدة مضيفة وميسرة وحليف رئيسي لإسرائيل إن لبنان، من جانبه، يهدي نفسه بدولة مزقتها الحرب، وأكثر من مليون مشرد داخليا، وهي هدنة متنازع عليها بالفعل على أرض الواقع، ومشهد داخلي عبرته أكثر المسائل متفجرة في البلد: أسلحة حزب الله، وسيادة الدولة، والأسعار السياسية للحوار المباشر مع العدو الإسرائيلي.

In this context, the French offer is worth less as a substitute mediation than as a support mechanism. ولا يمكن لباريس أن تفرض جدولا زمنيا على إسرائيل، كما أنها لا تستطيع أن تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية وحدها، كما أنها لا تستطيع أن تحل محل تأثير الضغط الأمريكي. ومن جهة أخرى، يمكن لفرنسا أن تساعد بيروت على هيكلة أولوياتها، والدفاع عن قراءة قانونية وسياسية أكثر للقضية، والتذكير بإطار القانون الدولي، ومنع تخفيض المفاوضات إلى مجرد قائمة بالمتطلبات الأمنية التي وضعها أقوى مخيم. وبعبارة أخرى، لا تعد فرنسا بالتكلم عن لبنان. تَعِدُها بأَنْ تُساعدَها أَنْ لا تَصِلَ لوحدها وبدون لغةِ نظيفةِ.

قبل المفاوضات في واشنطن، عادت باريس

The image produced by the encounter between Nawaf Salam and Emmanuel Macron at the Elysée had nothing to have with a simple protocol exchange. وتدخلت في نفس الوقت الذي تسعى فيه بيروت إلى تشديد دعمها قبل اجتماع واشنطن. ولم يكن رئيس الحكومة اللبنانية قادما إلى باريس لطلب المساعدة الإنسانية. He also came to test how far France remained willing to accompany him in a negotiation where it apparently lost its seat.

(إيمانويل ماكرون) صاغها مباشرةً وبالنسبة له، فهو ثانوي سواء كانت فرنسا تجلس على الطاولة أم لا، ما دامت المصالح اللبنانية مدعومة. هذه الجملة لها قراءتان الأول تكتيكي: تعترف باريس بأنه ليس هناك ما يدعو إلى تحويل وجودها إلى شرط أساسي، مع احتمال زيادة تعقيد فتح المناقشات. والنقطة الثانية أعمق: إن فرنسا تعلم أنها مهمشة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنها ترغب في تجنب تحول هذا التهميش إلى حقبة.

هذا الظل يحسب الكثير. وفي التسلسل السابق، لم تكن باريس طرفا فاعلا بارزا. وقد عملت فرنسا مع واشنطن على وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وشاركت في آلية رصد تنفيذها، مع وجود عسكري ودبلوماسي معترف به في بيروت. ولذلك فإن لها دور ولغته وشرعيته المكتسبة. ومن ناحية أخرى، يكرس شكل واشنطن منطقا آخر: التفاوض الصارم، في إطار الوساطة الأمريكية الخالصة، مع عدد قليل من الجهات الفاعلة وجدول أعمال يرتبط ارتباطا مباشرا بالأولويات الأمنية الإسرائيلية.

وبالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، فإن المخاطر تتجاوز الرمز. أن يتم إزالتها من الدائرة الأولى لا يعني فقط فقدان الرؤية. ويعني ذلك أيضاً أنه يجب عكس اتجاه الطريقة الفرنسية في ترتيب المراحل: وقف إطلاق النار أولاً، وحماية المدنيين، والانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز الجيش اللبناني، ثم معالجة المسائل الأكثر حساسية في إطار الدولة. النظام الأمريكي الجديد يعكس هذا التسلسل الهرمي وهو يفتح المناقشات في توازن أقوى من القوة، مع إضعاف لبنان، وهو إسرائيل المهيمنة عسكريا، وإعطاء الأولوية لتحييد حزب الله.

مساعدة تقنية فرنسية، لا واجهة

هذا هو المكان الذي تأخذ فيه المعونة التي وعدت بها باريس معنى ملموسا. لا يستند إلى المشاركة الرسمية في وجه (واشنطن) وجهاً لوجه وهو يركز على الإعداد السياسي والدبلوماسي للوفد اللبناني. وهذا يعني توضيح الخطوط الحمراء، وتحديد أولويات الطلبات، وتوقع الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، والإشارة إلى أن لبنان لا يناقش التطبيع البسيط، بل يسعى إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وانسحاب إسرائيلي من أراضيه، واستعادة سيادته تدريجيا.

هذا العمل التحضيري ليس له شيء ثانوي. In this type of negotiation, the weaker party often loses not because it ignores its interests, but because it arrives with too much urgency at once. ويجب على لبنان تحقيق الاستقرار العسكري، والدفاع عن سيادة أراضيه، والحد من الأضرار الإنسانية، وتفادي الانقسام الداخلي مع حزب الله، والحفاظ على الحيز الدبلوماسي لاتخاذ مزيد من الإجراءات. ومن السهل أن تجد الدولة الواقعة تحت هذا الضغط نفسها محاصرة في منطق دفاعي، مستجيبة لطلب الأقوى بدلا من فرض هيكل المناقشة الخاص بها.

تستطيع فرنسا أن تساعد في تجنب هذا الفخ ويمكنها أن تدفع بيروت إلى الالتزام ببعض الأولويات المركزية بدلا من التشت. ويمكنها أن تساعد على إعادة صياغة تطبيقاتها من حيث قبولها للشركاء الغربيين دون أن تفرغ مضمونها. ولعلها تذكر أيضا أن المفاوضات بشأن لبنان لا يمكن اعتبارها مجرد مرفق للأمن الإسرائيلي. وهذا لا يعني أن باريس تدافع عن خط ضد إسرائيل. وهذا يعني أنها تريد طاولة واشنطن أن تتحدث أيضا عن لبنان كدولة، ليس فقط كما مسرح حزب الله.

ما تزال فرنسا تجلبه إلى لبنان

والفائدة الفرنسية تكمن أولا في تاريخ القضية. والعلاقة بين باريس وبيروت ليست عاطفية أو تذكارية فحسب. وهي تستند إلى القنوات السياسية القديمة، وإلى معرفة شاملة بالأفراد اللبنانيين، ووجود في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والوصول إلى الأوروبيين، وإلى القدرة على التحدث بلغة السيادة اللبنانية ولغة بناء المؤسسات. إنه مصدر محدد ويمكن للولايات المتحدة أن تزيد وزنها على إسرائيل. إن فرنسا، من جانبها، تفهم على نحو أفضل من غيرها الهشاشة الداخلية للنظام اللبناني والطريقة التي يمكن بها للمفاوضات الأجنبية أن تسفر عن تكرارات سياسية خطيرة.

وهذا البعد الداخلي أساسي. وأعرب العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين واللبنانيين عن قلقهم من أن الحكومة اللبنانية قد تتعرض لمطالب غير واقعية في واشنطن. وهذا القلق ليس نظريا. إنه يلمس قلب النظام اللبناني نزع سلاح حزب الله، ووجود الجيش في الجنوب، وعودة المشردين، والسجناء، ومسألة النقاط المتنازع عليها على خط الحدود، ووضع المناطق التي تحتلها إسرائيل: يمكن أن يصبح كل من هؤلاء الأشخاص عاملا من عوامل التوتر الوطني في بيروت.

ومن ثم يمكن لفرنسا أن تؤدي دورا فكريا ودبلوماسيا في جدار الحماية. It can remind Beirut that some poorly prepared concessions would be impossible to secure in the country. ويمكنها أيضاً أن تبين للأوروبيين أن المفاوضات الصعبة جداً، أو التي تُعرض على سبيل التحديد، سوف تغذي بالضبط ما يقوله الغرب إنه يريد تجنب: استقطاب داخلي جديد، ونزع الشرعية عن الدولة، وتعزيز خطاب المقاومة المسلحة.

إن المعونة الفرنسية ليست دفاعية فحسب. كما يمكن أن تكون إيجابية. ولا تزال باريس تتمتع بالمصداقية في التعبير عن الأمن والإنسانية والتعمير. إن لبنان يحتاج إلى هذا الشرح. هدنة لن تصمد إن بقيت عسكرية بحتة وينبغي أن يكون مصحوباً بالمساعدة المقدمة إلى المشردين داخلياً، ودعم البلديات، ودعم الجيش اللبناني، ومنظور العودة لشعب الجنوب. وفيما يتعلق بهذه المسائل، فإن فرنسا ليست الجهة الفاعلة الوحيدة، ولكنها لا تزال واحدة من القلة القادرة على ربط السياسة والإنسانية والأوروبية.

الدعم الفرنسي للجيش والإطار الدولي

وثمة جانب آخر من هذه المعونة يكمن في الإطار المؤسسي الذي تواصل باريس الدفاع عنه. وتؤيد فرنسا صراحة مواصلة المناقشات بين إسرائيل ولبنان بشأن حل سياسي يشمل الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله. وهذه الصياغة مهمة لأنها تنطوي على ضرورتين متقطعتين في كثير من الأحيان. من جهة، الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ومن جهة أخرى، إعادة احتكار الدولة بالقوة. باريس لا تختار بين سيادة لبنان والحد من حزب الله. إنها تحاول وضعهم في نفس التسلسل.

بالنسبة لبيروت، هذا التوازن ثمين. إنه يتفادى شلالتين أولها أن نتحدث فقط عن نزع سلاح حزب الله دون أن يطالب أولا بإنهاء الهجمات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب. والنقطة الثانية هي مجرد الكلام عن الاحتلال الإسرائيلي بترك مسألة السلطة الفعالة للدولة جانبا. وتشير الدبلوماسية الفرنسية، بصيغتها، إلى أنه لا يمكن تحقيق استقرار دائم إذا سحق أحد هذين الخطين الآخر.

وتنضم هذه النقطة إلى مسألة الجيش اللبناني. وفرنسا أحد الشركاء الذين يعتبرون أن الخروج الدائم من الأزمة يتطلب تعزيز مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش. ومرة أخرى، لا يؤدي ذلك إلى حل فوري. ولكن هذا يعطي لبنان حجة هيكلية في المفاوضات: فبديل حزب الله لا يمكن أن يكون الفراغ. وإذا أراد المجتمع الدولي تخفيض الدور العسكري للحركة الشيعة، فإنه يجب أن يدعم بشكل أكثر جدية قدرة الدولة اللبنانية على احتلال الأرض وتأمين المناطق الحدودية وحماية المدنيين.

لماذا يفضّل واشنطن وإسرائيل الحدّ من باريس

إذا كان باستطاعة فرنسا القيام بهذه الخدمة، لماذا ليس على الطاولة؟ الجواب سياسي وقد بينت كل من إسرائيل والولايات المتحدة أنهما يفضلان شكلا أضيق. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، أصبحت باريس محاوراً أقل ملاءمة. وقد تدهورت العلاقات بسبب المواقف الفرنسية في غزة والضفة الغربية، وانتقاد الطبيعة غير المتناسبة لبعض الضربات الإسرائيلية في لبنان، واتصالات فرنسا بالجناح السياسي في حزب الله. وبالنسبة للقدس، فإن هذا الملامح يجعل باريس أكثر دقة مما ينبغي، وأقل فائدة في تسلسل يركز على الأمن الإسرائيلي وضعف حزب الله.

من وجهة النظر الأمريكية، المنطق مختلف قليلا، ولكن التأثير هو نفسه. ويسعى واشنطن إلى الحفاظ على السيطرة الكاملة على العملية. وترغب الولايات المتحدة في أن تقرر توقيت المناقشات وشكلها ولغتها. ويعني إضافة فرنسا إدخال مركز غربي آخر من الجسامة، مع أولويات أخرى، وحساسيات أخرى، وتشديد أقوى على القانون الدولي، والمدنيين، واليونيفيل، والتعمير. ولكن الشكل الأمريكي الحالي مصمم لكي يسرع ويتحدث على الصعيد الثنائي وينتج، إن أمكن، نتيجة آمنة مشروعة.

ويدفع لبنان الثمن. وقد اتخذت بيروت، بقبولها إطار واشنطن دون اشتراط مشاركتها في حضور باريس، خيارا للضرورة أكثر من الأفضل. ويعلم المسؤولون اللبنانيون أن السلطة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر مباشرة على إسرائيل اليوم لا تزال الولايات المتحدة. حتى لا يمكنهم تحمل تحطيم الطاولة الأمريكية لكنهم يعلمون أيضاً أن هذا الخيار يحرمهم من وزن غربي قيم لم يكن بوسع فرنسا عكس توازن القوى. غير أنه كان يمكن أن يصحح سرده وتسلسله الهرمي.

طاولة أبسط لكن أصعب

ربما هذه أفضل طريقة لتلخيص الوضع مع غياب (فرنسا)، تصبح طاولة (واشنطن) أبسط. إنها أقوى أيضاً ويبدو أن الولايات المتحدة وسيط وضامن محتمل وحليف لإسرائيل في الوقت نفسه. وتحقق إسرائيل ذلك بمزية عسكرية، وجيش في جنوب لبنان، وقدرة ضغط غير محطمة. ويأتي لبنان، من جانبه، بطلب ذي أولوية لتحقيق الاستقرار، وهو حاجة ملحة إلى المساعدة الإنسانية، ومشهد داخلي مكسور.

وفي هذا السياق، تخدم الدبلوماسية الفرنسية شيئا واحدا على الأقل: إعطاء عمق طفيف للموقف اللبناني قبل الاختبار. وحتى لو لم تجلس باريس على الطاولة، فإن دعمها يمكن أن يساعد بيروت على عدم تقديم نفسها كدولة تأتي فقط لطلب النعمة. ويمكنها أن تساعد على إعادة صياغة المفاوضات لا على أنها مساومة للضعف اللبناني، بل على أنها عملية يجب أن تسفر عن نتائج لا يمكن فصلها: أمن إسرائيل وسيادتها على لبنان.

كما أنها وسيلة لفرنسا للدفاع عن مكانها في الشرق الأوسط. إن لبنان واحد من الحالات القليلة التي لا تزال فيها باريس واضحة، استنادا إلى التاريخ والدبلوماسية واليونيفيل وقدرتها على تعبئة أوروبا. والاستبعاد من الغرفة التي يعاد فيها تصميم الإطار الاستراتيجي لجنوب لبنان هو خسارة حقيقية. وبمساعدة بيروت في أعلى المجرى، تسعى فرنسا أيضا إلى التذكير بأنها لا تزال مفيدة، حتى وإن لم تعد مركزية.

ما ستبحث عنه بيروت في واشنطن

ومن الواضح أن المسألة ليست مجرد مسألة الدور الفرنسي. وهو أيضا موضوع التفاوض نفسه. وبالنسبة للبنان، لا تزال الأولوية الفورية تتمثل في توطيد وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين داخليا، والحد من الضغط العسكري المستمر على الجنوب، وعلى نطاق أوسع في البلد. وبالنسبة لإسرائيل، تصاغ الأهداف بشكل مختلف: منع حزب الله من إعادة الانتشار، وتأمين شمال إسرائيل، وتحقيق تقدم في الحد الطويل الأجل من ترسانته ووجوده العسكري.

ولا يتداخل هذان البرنامجان. لهذا السبب يمكن لواشنطن أن تتحول بسرعة إلى طاولة سوء فهم بيروت تريد التوقف عن النزيف أولاً وترغب إسرائيل في استخدام الحرب لإعادة تحديد توازن القوى. ويمكن لفرنسا، في هذه التشكيلة، أن تساعد لبنان على عدم فقدان هذا التسلسل الهرمي للآراء. وإذا وافق الوفد اللبناني بسرعة فائقة على نقل المناقشة إلى القضايا الاستراتيجية الإسرائيلية وحدها، فإنه يخاطر بالمغادرة دون فوائد ملموسة للمدنيين أو المشردين داخليا أو السيادة الإقليمية.

وقد وضع الرئيس جوزيف أوون نفسه نبرة لهذا النهج بشرح أن وقف إطلاق النار ينبغي أن يتحول إلى اتفاقات دائمة تحافظ على حقوق الشعب اللبناني ووحدة أراضيه وسيادته. وهذه الصياغة لا تغلق الباب أمام مناقشات طموحة. غير أنها تشير إلى أنه بالنسبة لبيروت، لن يكون هناك أي تقدم يمكن الدفاع عنه سياسيا إذا كان يبدو وكأنه امتياز في الإقليم أو سلام تمليه القنابل.

الخطر الداخلي الذي تعرفه باريس جيداً

وهنا تصبح التجربة الفرنسية مفيدة مرة أخرى. وباريس تعرف إلى أي مدى لا يمكن قراءة السياسة اللبنانية على أنها مجرد دبلوماسية من دولة إلى أخرى. ويعكس كل تقدم خارجي الأرصدة الدينية والحزبية والمؤسسية. ويمكن قراءة الامتيازات المعايرة جيدا على أنها خيانة. والتفاوض الذي يجري بسرعة فائقة يمكن شجبه على أنه استسلام. وعلى العكس من ذلك، فإن الشلل الكلي يمكن أن يعزز من يقولون إن القوة وحدها تحمي البلد.

Hezbollah is not directly at the Washington table, but it remains in the room because of its internal weight, its military capacity and its ability to challenge the legitimacy of any negotiations it deems against it. نواف سلام يُعترف به بطريقته الخاصة بشرح عدم السعي إلى المواجهة مع الحركة مع التأكيد في الوقت نفسه على أنه لن يتعرض للتخويف. هذا الخط ضيق. سألت بالضبط ما يمكن أن تقدمه فرنسا: الدعم السياسي، والإعداد الدبلوماسي، وفهم العتبات التي ألغيت منها المعادلة اللبنانية.

تستطيع فرنسا المساعدة وليس ضمان

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير ما يمكن أن تفعله باريس. وفرنسا ليست في وضع يمكنها من ضمان الانسحاب الإسرائيلي وحده، أو صمت الأسلحة، أو فرض هيكل تفاوضي آخر على واشنطن. تأثيره حقيقي، لكنه محدود. ويمكنها دعم الأوروبيين وإسداء المشورة لهم وحشدهم وتعزيز خطاب السيادة والاستعداد له. لا يمكن أن يحل محل الذراع الأمريكي.

وهذا الحد ضروري لأنه يحول دون أي وهم. ولن تكون المعونة الفرنسية المقدمة إلى لبنان في واشنطن هي التي تقدم راعيا حاسما. وسيكون حليف تحضيري، تابع للنفقة الأوروبية، للدعم السياسي الذي يمكن أن يجعل الموقف اللبناني أقل ضعفا، ولكن لا ينعكس. هذا غير مهم. In asymmetric negotiation, a few points of method, language and sequencing can make a big difference.

لذا فالسؤال الحقيقي هو ما إذا كان بوسع باريس إنقاذ بيروت من قياس ما يمكن أن يمنعه دعمها. ويمكن أن يمنع لبنان من الوصول دون إطار. ويمكنها أن تمنع الأولويات الإنسانية والإقليمية من الاختفاء وراء جدول الأعمال الأمني الإسرائيلي وحده. وقد يمنع الدولة اللبنانية من تقديم نفسها كمدعٍ محض. ويمكنه أن يذكّر أوروبا بأنه لا يُقصد منه تمويل لبنان بعد الضربة إذا غادر اليوم، بدونه، شروط النظام الأمني المقبل في الجنوب.

تحالف مفيد قبل اختبار واشنطن

ومن ثم، فإن اجتماع باريس له قيمة الإشارة أكثر من الإشارة. لم تعد فرنسا إلى مركز اللعبة. غير أنها تبين أنها ترفض السماح للبنان بالدخول في مناقشة بمفردها حيث يكون توازن القوى غير صالح لها. وبالنسبة لبيروت، فإن هذا التقارب مع إيمانويل ماكرون هو رسالة خارجية وداخلية. وخارجيا، يعني أن لبنان ليس معزولا تماما عن العصا الأمريكية – الإسرائيلية. وعلى الصعيد الداخلي، يتيح للحكومة أن تبين أنها لا تتقدم دون دعم أو شبكة دبلوماسية.

ويحتسب هذا المشهد أيضا لأنه يحدث في حين أن الهدنة لا تزال غير مستقرة. ولم تتوقف الهجمات الإسرائيلية تماما. ورد حزب الله في الأيام الأخيرة باسم الانتهاكات الإسرائيلية. ضرب البقاع مرة أخرى. ولا يزال الجنوب يعبر عن طريق التدمير والوجود العسكري الإسرائيلي وعدم التيقن من العودة المستدامة للسكان. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي تفاوض هو أولا التفاوض تحت الإكراه.

فرنسا لا تغير هذه الحقيقة. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يساعد لبنان على عدم المعاناة دون لغة. وربما يكون هذا هو المعنى الحقيقي للالتزام المعلن في باريس. وفي منطقة يتّبع فيها جدول التفاوض تقريباً نسبة القوة العسكرية، تسعى بيروت إلى الحصول على الدعم من أجل عدم الحد من دبلوماسيتها من أجل إدارة ضعفها. باريس لا يمكنها أن تزوده بالقوة لكنّه ما زالَ يُمْكِنُ أَنْ يَقْرضَه a grammar، تناسق وقليل عمق عندما يَدْخلُ واشنطن.