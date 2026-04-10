النبطية: على الأقل 17 قتيلا في هجوم إسرائيلي على الساحل، من بينهم وكلاء دولة

واستهدفت ضربة إسرائيلية النبطية وتسببت في صدمة كبرى أخرى في جنوب لبنان. According to information provided by the Lebanese National Information Agency, the bombing struck the Lebanese LebaneseNabatiyeh Government Seralوتسبب في خسائر فادحة بين موظفي الدولة اللبنانيين. Theأبلغ آخر تقرير عن 17 حالة وفاةلكنه يبقىمؤقتإن عمليات التطهير وتحديد الهوية مستمرة. في المقام الأولقتل ثمانية من أفراد أمّنا الدولا كتقييم أوليمما يدل على مدى سوء العد عبر الزمن

وتأتي هذه المأساة في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها وافقت على التفاوض مباشرة مع لبنان تحت الضغط الأمريكي. At the same time, the US authorities pressured the Hebrew state to reduce the number of strikes. ويبدو أن الرد الإسرائيلي معروف الآن.

The gravity of this strike is as much due to its record as to the quality of the victims. وكان من بين القتلى أعضاء فيأمن الدولةووفقا للعناصر المحالة في هذا السلك، ينتمي الموظفون أيضا إلىgendarmerieand otherخدمات الأمن اللبنانيةوهذا يعطي الهجوم أهمية سياسية خاصة. وتطالب إسرائيل بانتظام باستهداف حزب الله وهياكله الأساسية. ولكن عندما تضرب ضربة القلب الإداري والأمني لمدينة الجنوب وتقتل المسؤولين اللبنانيين، تصبح الحدود بين العملية العسكرية المزعومة والتدخل المباشر في مؤسسات الدولة غير واضحة بشكل متزايد.

ميزانية مؤقتة لا تزال

ومن المهم التشديد على هذه النقطة:17 حالة وفاةلا تقدم بوصفها نهائية. In this type of bombardment, the figures often change for several hours, or even more, because of the serious injuries, the bodies still extracted from the rubble and the identifications under way. رأي اللجنة الخاصالتقييم الأولي لثمانية من ضباط أمن الدولة الذين قتلوابعد ضربات عنيفة حول سراء النبطية. وأبلغت وسائط الإعلام اللبنانية الأخرى بعد ذلك عن وقوع عدد أكبر من الضحايا على نحو ما أفاد به الميدان.

وهذا التحذير ضروري من الناحية الصحفية. وفي حالة الطوارئ، تتفاوت الميزانيات بسرعة. لذلك يجب أن نكتبآخر سجل متاح هو 17 حالة وفاة، لكنه يظل مؤقتااليوم هو أكثر التركيبة صرامة.

الأسماء التي سبق أن عرفتها الشهداء

الأسماء التي سبق أن عرفتها الشهداء

من بين الأسماء المحالة في هذا الخيط عن الشهداءأمن الدولةوهي تشمل ما يلي:

حسين هارب

أحمد حسن قنسو

محمد ضاوي

علي حجاجي

علي بدر

خليل مقداد

محمد راسلان (جين دور)

(جين دور) علي فكيه

Moussa Haidar

حسين مالله

Hassan Trehini

يوسف قانسو

هذه القائمة تتعلق بالأسماء التي أثيرت بالفعل من أجلأمن الدولةولا يشمل بالضرورة جميع الضحايا المعلن عنهم في آخر تقييم شامل لـ 17 حالة وفاة. وهنا أيضا، لا يزال يتعين توحيد تحديد هوية القتلى بالكامل وتوزيعهم الدقيق بين مختلف أجهزة الأمن.

هجوم على جهاز الدولة اللبنانية

وأهم نقطة في هذا الهجوم هي أنه لا يضرب فقط منطقة معرضة بالفعل للجنوب. يبدو أنها استهدفتالموقع الإداري للدولةبقتل ضباط الأمن في المؤسسات الرسمية هذه التفاصيل تغير قراءة الحدث وعندما يتأثر أمن الدولة أو الدرك أو غيره من الخدمات الرسمية بأعدادها، لا يمكن قراءة الإضراب إلا من خلال الحرب المعتادة على حزب الله.

The Government Seral symbolizes the local public authority. It is an administrative centre, a coordinating point and a place that still embodies the continuity of the state in a highly exposed region. ويثير التوصل إلى ذلك على هذا النحو مسألة خطيرة: هل هو هدف عسكري محدد بوضوح، أو أنه كان إضرابا يجري في سياق تصعيد حيث تزداد حالات التمييز بين مؤسسات الدولة والمناطق الحضرية ومسارح العمليات ضعفا.

هجوم جديد على النسخة الإسرائيلية من حرب مستهدفة

وتعرض إسرائيل حملتها في لبنان كسلسلة من الضربات الموجهة ضد أهداف حزب الله ذات الصلة. ولكن الحقائق التي لوحظت على أرض الواقع تزيد من تعقيد هذا العرض. وفي الأيام الأخيرة، أثرت القصفات الإسرائيلية بالفعل على الأحياء المكتظة بالسكان، والعاملين في مجال الإغاثة، والمدنيين، بل وحتى الأفراد المشمولين بالحماية، وفقا لعدد من التقارير الميدانية. وفي النبطية، أصبح أعضاء أجهزة الأمن اللبنانية من بين الضحايا.

This reinforces the existing criticism of Israeli military communication. وعندما تضاعف الوفيات بين وكلاء الدولة اللبنانيين، لم يعد السؤال المطروح هو المقصود فحسب، بل هو حقيقة الأهداف، وتناسب الإضراب، والاحتياطات التي اتخذت فعلا. فكلما انتشرت الحرب إلى المباني الإدارية والموظفين الرسميين، كلما زاد تأطير حملة البنى التحتية البحتة لحزب الله في فقدان المصداقية السياسية.

بلد استنفده بالفعل من قبل التفجيرات

ويحدث هذا الإضراب في لبنان يغمر بالفعل في سلسلة من عمليات التدمير الواسعة النطاق. Reuters reported that approximatelyقُتل 700 1 شخص في لبنان منذ 2 آذار/مارس 2026حسب السلطات اللبنانيةتشريد أكثر من مليون شخصكما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المستشفيات اللبنانية من المرجح أن تفتقر بسرعة إلى الإمدادات الحيوية بعد التدفق الهائل للمصابين بسبب الضربات الأخيرة.

In this context, the Nabatiyah massacre adds an additional dimension to the crisis. ولا يؤثر ذلك على المدنيين أو المناطق السكنية فحسب. It directly reaches public order, security and institutional continuity officers. وفي هذا الصدد، يمثل هذا الحد عتبة أخرى لتدهور الحالة اللبنانية.

هجوم سياسي

وسيكون الأثر السياسي لهذا الإضراب مهما. وستعطي أهمية لأولئك الذين يتهمون إسرائيل بالكف عن قصر إضراباتها على أهداف عسكرية محددة بوضوح. وسيعزز أيضا الشعور، الموجود في لبنان، بأن المؤسسات العامة نفسها تصبح أهدافا في حرب تتجاوز جميع خطوط الفصل النظرية.

بينما تبقى آخر ميزانيةمؤقتلقد تم بالفعل تحديد النقطة المركزية: لقد عانت النبطية من إضراب خطير للغاية، مما أدى إلى مقتل أفراد منأمن الدولةووفقاً للمعلومات الأولية، توجد خدمات أمنية لبنانية أخرى. The17 حالة وفاةولذلك يجب التعامل معها بحذر، ولكن أيضا مع الوضوح: فهي في هذه المرحلة.آخر ميزانية متاحةمن المحتمل أن يزداد