النزاع في لبنان: يعود الناتج المحلي الإجمالي

إن الصراع الحالي يزيد من تفاقم الاقتصاد اللبناني على نحو عاجل. وبعد عام 2025 شهد تحسنا طفيفا في بعض المؤشرات، توقف الانتعاش الهش بالفعل. والإشارة الأشد حدة تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للتقدير الوارد في الوثائق الاقتصادية المحالة، يمكن أن يتقلص النشاط الفعلي12% to 16% in 2026يعتمد على مدة الحرب وتتناقض هذه التوقعات مع سيناريوهات تحقيق الاستقرار المذكورة في بداية السنة، وتضع لبنان في سلسلة من عمليات تدمير القيمة وخسائر العمل وتآكل الإيرادات الحكومية.

غير أن هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لا يلخص إلا جزءا من الصدمة. وفي الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد من توقف جزء من السياحة، وتعطيل التجارة، والإضرار بالطرق، والكهرباء والشبكات، وضعف الزراعة الضعيفة أصلا. وأشار البنك الدولي في أوائل آذار/مارس 2025 إلى أن الحرب السابقة قد زادت بالفعل التكلفة الاقتصادية الإجمالية إلى14 بليون دولارمنها:6.8 بليونالأضرار المادية7.2 بليونخسائر اقتصادية و قدّر أيضاً أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان قد تقلص7.1 في المائة في عام 2024في حين أن السيناريو الخالي من الصراعات لن يؤدي إلا إلى نشوء ظروف متواضعة0.9 في المائة.

الناتج المحلي الإجمالي اللبناني ينخفض مرة أخرى

Theالناتج المحلي الإجمالي اللبنانيولا يزال أفضل مقياس حراري للأزمة الراهنة، حيث أنه يجمّع كل من انخفاض الطلب، وخسائر الإنتاج، والشلل الجزئي لعدد من الخدمات. ويعتبر معهد المالية الدولية، الذي ورد في المذكرة الاقتصادية المرفقة، أن النزاع بين إسرائيل وحزب الله هو صدمة سلبية أخرى لاقتصاد سبق أن ضغط عليه منذ عام 2019. نطاق انكماشها بين12٪ و16٪ في 2026ويعزى ذلك أساسا إلى انهيار النشاط السياحي، واضطرابات سلسلة الإمداد، والأضرار التي تلحق بالهياكل الأساسية، وانخفاض حركة العمالة في المناطق المتضررة.

ويزداد هذا التدهور خطورة منذ أن كان لبنان بالكاد يخرج من مرحلة من الاستقرار النقدي النسبي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قدر البنك الدولي أن التقلص التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 قد تجاوزه38٪وفي نهاية العام، كان الأثر المشترك للأزمة المصرفية، والاستهلاك النقدي، وانكماش الطلب المحلي، والصراع. وفي بداية آذار/مارس 2025، أوصلت نفس المؤسسة النقصان التراكمي إلى40 في المائة تقريبافي نهاية عام 2024 ولذلك، اقترب البلد من عام 2026 مع جهاز إنتاجي مستعمل بالفعل، وقدرة استثمارية صغيرة جدا، وهامش للميزانية يكاد يكون غير موجود.

إن الصراع الحالي لا يدمر الثروة الحالية فحسب. كما أنه يقوض إمكانات النمو في السنوات القادمة. وعندما يصبح الطريق غير قابل للقطع، عندما تضرب محطة كهربائية، وعندما يُضرب جريئة أو ورشة عمل ثابتة، لا يتوقف الأثر في الربع الحالي. وتؤجل الشركات أوامر التأخير، وتخفض الأسر المعيشية إنفاقها، وتعلق مشاريع العقارات، ويؤجل المستثمرون أي قرارات. وبالتالي، فإن اقتصاد البقاء يحل تدريجيا محل اقتصاد الإنتاج.

السياحة والخدمات والعملات: الطابق الأول من الصدمة

ولا تزال السياحة إحدى القنوات الأولى لنقل الأزمة. وتبين الوثائق المقدمة أن لبنان قد استضاف في عام 2025490 635 1 زائرازيادة44.6 في المائةأكثر من عام وقد دعم هذا التحسن النشاط في الفنادق والمطاعم والنقل والتجارة الموسمية. وعلى وجه الخصوص، عززت تدفقات النقد الأجنبي، وهي نقطة حيوية في بلد تقوم فيه الخدمات الخارجية والتحويلات الخارجية بدور محوري.

على أي حال، هذا المحرك تم جذبه مرة أخرى تشير المذكرة الأسبوعية للبنك (أودي) إلى أن توقف الطيران استمر في مطار (بيروت) في نهاية شهر مارس 2026الخطوط الجوية للشرق الأوسطوالأردن– بالنسبة لاقتصاد يعتمد اعتمادا كبيرا على النقل الجوي، يكفي هذا لقياس حجم الأثر. وقلة الرحلات الجوية تعني عددا أقل من السياح، وقلة عدد الرحلات التجارية، وقلة عدد المراهنات، وانخفاض إيرادات النظام الإيكولوجي للخدمة بأكمله.

ويذهب الإطار المتكامل إلى أبعد من ذلك ويرى أن انهيار السياحة هو بالفعل القوة الدافعة الرئيسية وراء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. هذا يتفق مع تاريخ لبنان الحديث. وعندما يرتفع انعدام الأمن، ينخفض الإنفاق التقديري على الفور تقريبا. وقد خفضت المطاعم والمتاجر غير الأساسية والأنشطة الثقافية حتى قبل التدمير المادي للأصول. وفي بلد يعتمد فيه استهلاك الأسر المعيشية أيضا على بقاء الشتات، يكون الأثر المضاعف سريعا.

ما يبينه انهيار الخدمات

(أ) النقصان المحتمل في تحفظات الفنادق والمطاعم؛

(أ) انخفاض في تكاليف حركة الركاب والسفر؛

(أ) تخفيض حصائل النقد الأجنبي في اقتصاد مدفوع بالدولار جزئيا؛

:: إضعاف الوظائف الموسمية وغير الرسمية؛

زيادة الضغط على الأعمال التجارية الحضرية الصغيرة.

هذه الآثار ليست معزولة وهي تضيف إلى الانخفاض الأوسع في تجارة التجزئة. ويشير أحد أعضاء البرلمان، في المذكرة المحالة، إلى انخفاض عدد أعضاء البرلمان60٪استبعاد السلع الأساسية بالمقارنة مع آذار/مارس 2025 والحكم الصادر حولهانصف القطاع الخاصفي مناطق معينة. This type of data should be read with caution, but it describes a climate of abrupt retraction, where companies retain the essentials, push back investment and reduce their stocks.

الزراعة والصناعة واللوجستيات تحت الضغط

The second stage of the shock affects productive sectors. In exposed areas, farms lose land, crops, access and labour. وزارة الزراعة اللبنانية، مقتبسة من المذكرة الاقتصادية لمصرف بيبلس، قدرت أن27 آذار/مارس 2026أن479 46 هكتاراإما22%وقد تضررت الأراضي الزراعية في البلد. ويشمل الضرر المحاصيل الميدانية، وأشجار الزيتون، والفواكه الحديدية، وأشجار الموز، ومحاصيل الدفيئة. وتنص الوثيقة أيضا على أن76.6 في المائةوقد شُرد المزارعون الجنوبيون.

وبالنسبة لبلد مستورد صافي للأغذية والطاقة، فإن هذا الضرر الذي يلحق بالإنتاج المحلي يتكلف تكاليف مزدوجة. أولا، يخفض دخل آلاف الأسر. ثم يزيد من الحاجة إلى الواردات في وقت تعطل فيه الطرق والمستودعات ونقاط التجميع والقدرات اللوجستية. ويصبح الضغط على الأمن الغذائي مسألة اقتصادية كلية ومسألة اجتماعية.

الصناعة غير مأهولة ويذكِّر الإطار المتكامل بتعطل سلاسل الإمداد، وتقلُّل حركة اليد العاملة، والإضرار المباشر برأس المال المنتج. وتضيف حلول فيتش، التي نقلها مصرف أودي، أن استئناف الصراع مع إسرائيل وإغلاق مضيق هورموز في آذار/مارس 2026 قد حجبا بشدة آفاق التجارة والشحن في لبنان. وقبل هذا التصعيد، كانت المؤسسة لا تزال تتوقع نموا حقيقيا في التجارة.7.4 في المائةفي عام 2026، تم نقلها عن طريق التعمير وبدء انتعاش الصادرات. لقد أضعف هذا السيناريو الآن بسبب اعتماد البلد على الطرق البحرية الإقليمية والأضرار التي تكبدتها بالفعل الهياكل الأساسية اللوجستية.

الحالةالسلطانيةويوضح هذا الهشاشة. ووقف تشغيلها يحرم من الكهرباء أكثر من60 قريةof Bint Jbeil district, as well as several localities of Marjeyoun and Tyre. وبالإضافة إلى البعد الإنساني، فإن كل ضربة في الشبكة تزيد من تكاليف إنتاج الشركات، التي أجبرت بالفعل على استخدام المولدات الخاصة والوقود المستورد.

التمويل الخارجي: العجز الحالي والاحتياطيات ومشروع قانون الطاقة

وتنعكس الأزمة أيضا في الحسابات الخارجية. ووفقاً للوثائق المقدمة، يتوقع الإطار المتكامل زيادة العجز في الحساب الجاري، أي14 في المائة من الناتج المحلي الإجماليفي عام 202517 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي2026 المنطق بسيط وتعاني صادرات السلع والخدمات من النزاع، في حين يزيد مشروع قانون النفط مع ارتفاع أسعار الطاقة. التقرير يشير إلى أن منتجات النفط تمثل جزءاً كبيراً من المجتمعقرابة ربع مجموع الوارداتلبنان

ويأتي هذا الضغط مع بقاء احتياطيات البنك اللبناني السائلة محدودة. ملاحظة بنك بيبلس تشير إلى أنهم وصلوا11.67 billionبحلول منتصف آذار/مارس 2026، أسفل229.6 مليون دولارمنذ بداية العام وفي الوقت نفسه، زادت قيمة احتياطيات الذهب إلى47 بليون دولارولكن هذه الأصول لا تشكل حلا فوريا للتدفق النقدي دون خيار سياسي رئيسي. وعلاوة على ذلك، يشدد الإطار المتكامل على أن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف يظل أولوية، بسعر توازن دقيق بين الاستقرار القصير الأجل والاستدامة المتوسطة الأجل.

The regional context reinforces this vulnerability. حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا19 آذار/مارس 2026ومن شأن استمرار الإضراب أن يزيد إلى حد كبير من الخسائر الاقتصادية مع تعطيل الهجمات الهياكل الأساسية والتجارة والخدمات الأساسية. من جانبها، مذكّرة نقلها مصرف (أودي) تشير إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط يمكن أن تحمل الفواتير السنوية لواردات وقود لبنان4.8بالقرب6 بلايين دولارأومبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار شهريا.

بعض مؤشرات التدهور

المؤشر المستوى الأخير القراءة الاقتصادية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع في عام 2026 -12% إلى -16% الصدمة الاستجمامية الرئيسية العجز الحالي المتوقع في عام 2026 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي احتياطيات سائلة في منتصف آذار/مارس 2026 11.67 billion هامش الدفاع المحدود الأراضي الزراعية المدمرة 479 46 هكتارا انخفاض الإنتاج والمخاطر الغذائية الوافدين السياحية في عام 2025 1.64 مليون أساس المقارنة الآن مهدد

التضخم والقوة الشرائية والإيرادات الحكومية

ويؤثر النزاع في نهاية المطاف على الأسعار والتمويل العام. ورسميا، لم يعد التضخم هو الملامح المتفجرة للسنوات السابقة. ارتفع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك12.3%في فبراير 2026 وفقاً لمذكرة بنك بيبلس، بعد الكثير من الإيقاعات في 2024 و2025. ويُعزى هذا الاعتدال النسبي جزئيا إلى استقرار سعر الصرف ودولار جزء كبير من المعاملات.

ولكن هذه القراءة العامة تخفي تدهورا ملموسا جدا في تكلفة المعيشة. وأهم الزيادات هي بالتحديد تلك التي تحققها الأسر المعيشية معظمها: التعليم، والإيجار، والغذاء، والطاقة، والنقل. وفي شباط/فبراير 2026، ارتفعت تكلفة التعليم بحلول عام 202635.7 في المائةالمشروبات الغذائية وغير الكحولية16٪الإيجارات الفعلية21.7 في المائةبينما كان النقل لا يزال يكسب8.2 في المائةأكثر من شهر وبالنسبة للإيرادات المضغوطة بالفعل، فإن هذه الزيادات تقلل الاستهلاك الحقيقي وتغذي انكماش الناتج المحلي الإجمالي حسب الطلب.

ومن ناحية الولاية، فإن الأثر يثير القلق أيضا. ويقدر الإطار المتكامل أن الركود سيضعف إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك والخدمات، في حين أن الإنفاق الاجتماعي، واحتياجات دعم المشردين داخلياً، ونفقات إعادة الإعمار تتزايد في الاتجاه المعاكس. وقد يؤدي هذا التراجع إلى تحويل الفوائض الأولية المتواضعة للسنتين الماضيتين إلى عجز جديد. والوضع أكثر حساسية لأن لبنان لا يزال في حالة عجز سيادي ويتوقف على التمويل التساهلي، والمعونة الدولية، ونقل المغتربين إلى النسيج.

وقد أصر البنك الدولي بالفعل في حزيران/يونيه 2025 على أن إصلاح الهياكل الأساسية العامة الحيوية شرط أساسي للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. وفي ذلك التاريخ، وافقت على مشروع250 مليون دولارإطلاق أكثر الإصلاحات إلحاحا في المناطق المتضررة، مع وضعه في إطار مكثفبليون دولارالرسالة واضحة: فبدون تعمير سريع لشبكات المياه والطاقة والنقل والصحة والخدمات البلدية، سيظل النشاط الخاص معوقا.

الاقتصاد الذي ما زالَ يَحْملُ،

وعلى الرغم من عنف الصدمة، لا تزال بعض أمتصاصات الصدمات واضحة. ولا تزال عمليات نقل الشتات تؤدي دورا عازلا خارجيا. والقطاع الخاص، الذي يعوّل على الأزمات، يكيّف جداوله، ويحرك العمليات، ويخزن العمل المرن بقدر أكبر ويعمم عمله عندما يكون في الإمكان. The best-capitalized companies seek to maintain their flows, even at higher logistical and energy costs. إنها ليست علامة على صحة جيدة بل إن هذا دليل على وجود اقتصاد مدرب على العمل تحت ضغط دائم.

غير أن الهامش يضيق بسرعة من الناحية الإنسانية. Theالنداء العاجلof the UN, launched by March-May 2026, aims308.3 مليون دولارتقديم المساعدة الحيوية حتىمليون شخصتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نهاية آذار/مارس أكثر من000 136 مشرد داخليامستضيفة663 مأوى جماعيفي حين أفاد رويتر أن المجموعأكثر من مليون شخصوقد شُرد منذ تصعيد آذار/مارس. When displacements are so large, the economic cost exceeds the production loss alone. وهي تشمل الإسكان والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية وسوق العمل.

وفي هذا السياق، ينبغي قراءة الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي. إنه ليس مؤشر الاقتصاد الكلي فحسب. وهو يلخص تجزؤ الحيز الإنتاجي، ووقف جزء من الخدمات، وارتفاع تكاليف الواردات، وتدمير الهياكل الأساسية، والتحول من زيادة حصة السكان إلى اقتصاد الكفاف. وطالما استمر النزاع الحالي، لم يعد التنبؤ بانكماش عددين سيناريو متطرفا. وأصبح الإطار المركزي لتحليل الاقتصاد اللبناني في عام 2026.