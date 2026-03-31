النقطة في لبنان هذا الصباح: الجبهة الجنوبية تحت الضغط، الدبلوماسية في حالة التأهب

ويستيقظ لبنان هذا الثلاثاء 31 آذار/مارس 2026 في مناخ متوتر جدا. واتسمت الليلة بضربات جديدة في الجنوب، وبازدياد التوازن الإنساني، وبالهجمات على اليونيفيل، وبالقتتال على عدة خطوط حدودية، ولكن أيضا بإشارة سياسية واقتصادية إلى أن الأزمة تتجاوز بكثير المجال العسكري. وبين تحذيرات الإجلاء، ورد فعل السلطات اللبنانية، والتعبئة الدبلوماسية حول حفظة السلام، وزيادة الوقود، يبدأ البلد اليوم تحت ضغط متعدد.

قتل الضربات في الضواحي الجنوبية والجنوبية

وعلى أرض الواقع، لا تزال جنوب لبنان مركز العنف. The NNA reported that a strike on Shaqra in Bint Jbeil district killed five people and injured two people according to the Ministry of Health. كما أفادت الحركة في الصباح بضربة عنيفة أخرى على القليل، جنوب صور، تشير إلى استمرار الضغط الجوي عند الفجر. In addition, there are other raids reported by the Lebanese media over the night on several locations in the South and in the West Bekaa.

ولم يقتصر التسلسل على خط الحدود المباشر. According to earlier NNA reports, a strike in the Al-Rihab area in the southern suburbs of Beirut also caused casualties and injuries. وهي تؤكد، مجتمعة، توسيع نطاق الخطر الذي يتجاوز القرى الحدودية، مع إضرابات تؤثر على المناطق القتالية المباشرة والمناطق الحضرية الكثيفة السكان.

تأثرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان مرة أخرى بالأزمات التي اتخذت بعدا دوليا

غير أن أخطر ما حدث في الساعات الـ 24 الماضية لا يزال سلسلة حوادث القوة. وأبلغت البعثة في يوم الاثنين عن حلقة جديدة في بيني هايان، مقاطعة مارجيون، حيث تعرضت دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة للضرب، حيث قتل جنديان إندونيسيان وأصيب عدة جنود بجروح. وبعد ساعات قليلة، نقلت القناة إدانة إندونيسيا الرسمية، التي شجبت هجوما متتاليا ثانيا على حفظة السلام في جنوب لبنان.

تسارع رد الفعل الدبلوماسي. وكررت الحركة إدانة وزارة الخارجية الإندونيسية التي وجدت أن هذه الهجمات تعكس تدهورا سريعا للأمن في جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه قد طُلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بعد وقوع تلك الحوادث التي تشمل القوة المؤقتة. The NNA also reported that Lebanese Foreign Minister Yousef Raggi had contacted Jeanine Hennis-Plaschaert to offer Lebanon’s official definitions after the death of a Blue Helmet.

استهدف الجيش اللبناني مباشرة

ومن التطورات الحساسة الأخرى أثر الجيش اللبناني. وأبلغت الحركة في صباح يوم الثلاثاء عن مقتل جندي وإصابة آخرين في هجوم إسرائيلي على نقطة تفتيش العمرية. تشير شركة (إل بي سي) في تقاريرها الإخبارية إلى أن خمسة جنود آخرين أصيبوا في هذا الهجوم وهذه النقطة تمثل خطوة جديدة في خطورة الأحداث: فهي لم تعد مجرد مسألة تبادل بين إسرائيل وحزب الله، وإنما هي مجرد حريق وصل إلى موقع للجيش اللبناني النظامي.

At the domestic political level, this type of incident increases pressure on the state. وفقاً للحزب الوطني النيبالي، أكد الرئيس جوزيف أوون أنه لا يوجد سبب للخوف من السلام المدني بينما يكثف جهوده الدبلوماسية. Since Baabda, politicians relayed by MTV have also insisted on the need to refocus the response around the state, the army and institutions, in a context where the risk of widening the conflict is increasingly worrying.

العمليات العسكرية التي لا تزال مكثفة

ولا تزال العمليات العسكرية قوية بوجه خاص على الجبهة الجنوبية. وفي صباح يوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين في القتال في جنوب لبنان، فضلا عن إصابة خطيرة ومستودع مصاب بجروح طفيفة. ومن جهتها، أصدرت الحركة بياناً من الجيش الإسرائيلي ادعت فيه أنها استهدفت عشرات من المقاتلين الذين حاولوا، وفقاً ل MTV، كمين في آخر 24 ساعة.

At the same time, the NNA relayed Hizbullah ‘ s statements of rocket and drone fire against Israeli troops groups and military sites. وسلط المنار، وهو منفذ إعلامي قريب من حزب الله، الضوء أيضا على عدة عمليات مزعومة، بما في ذلك إضراب دبابة ميركافا على الطريق بين قنطرة وطيبه، فضلا عن هجمات أخرى في أيناتا وبيت ليف وكوزة ومنطقة بايادا. وقد ألقت هذه العناصر الضوء على كثافة القتال، ولكنها تشكل جزءا من المطالب الحزبية ولا تحظى جميعها بتأكيد مستقل في هذه المرحلة.

المدنيون الذين لا يزالون تحت التهديد

وبالإضافة إلى الأوراق المالية والعمليات، فإن الصباح يميز أيضا برسائل إخلاء جديدة. وقامت شركة LBCI و MTV بنقل تحذير إسرائيلي يدعو السكان جنوب نهر الزهراني إلى مغادرة الشمال مباشرة، متذرعين بالضربات الجارية والعمليات العسكرية المكثفة. Such a message does not only affect combat zones: it weights on internal displacement, roads, families already weakened by weeks of tension and the organisation of relief.

In this context, the morning point in Lebanon cannot be reduced to the count of strikes alone. وهي تقول أيضا شيئا عن بلد يكتسب فيه عدم اليقين كل طابق من الحياة العامة، من قرى الحدود إلى مؤسسات، من دوريات اليونيفيل إلى السكان الذين يحثون على مغادرة أماكنهم في حالة طوارئ.

لا يزال الضغط الاقتصادي يضيف إلى الأزمة

وكما هو الحال في لبنان في كثير من الأحيان، فإن اليوم يفتح أيضا أمام الأسر المعيشية قيودا ملموسة جدا. وفي صباح يوم الثلاثاء، أبلغت شركة LBCI عن زيادة في أسعار الوقود: فقد زاد الوقودان 95 و 98 أوكتان بمقدار 000 17 جنيه لبناني، والديزل بمقدار 000 58 جنيه، وانخفضت أسعار الغاز بمقدار 000 14 جنيه. والمعدلات الجديدة المنشورة هي 000 381 2 جنيه استرليني لـ 95 البنزين و 000 422 2 جنيه استرليني لـ 98 و 000 353 2 جنيه للديزل و 000 854 1 جنيه استرليني للغاز. وفي بلد متأثر بالفعل بالحرب والتشريد، يذكرنا هذا التطور بأن الضغط الأمني يقترن باستمرار الإرهاق الاقتصادي.

وإجمالا، يواجه لبنان صباح يوم الثلاثاء اليوم معادلة ثقيلة بشكل متزايد: جنوب تحت القصف، وخوذة زرقاء لمرتين، وجندي لبناني قُتل، وقاتل على كلا الجانبين، ودبلوماسية وضعت في حالة تأهب، ومرة أخرى أمر السكان المدنيين بالتحرك. ولا تزال الجبهة هي جوهر الأخبار، ولكنها الدولة، وأمن المدنيين، واستقرار البلد بأسره، هي التي تشارك الآن في هذه السلسلة الجديدة.