الهدنة في لبنان: ثلاثة أسابيع مشروطة

وأعلن دونالد ترامب تمديد الهدنة في لبنان يوم الخميس 23 نيسان/أبريل بعد اجتماع نظم في مكتب أوفال مع ممثلي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. وهو يغطي ثلاثة أسابيع ويتبع أول وقف لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، اختتم الأسبوع السابق في إطار الوساطة الأمريكية.

القرار ليس هدنة كاملة وقد انخفض مستوى القتال منذ بدء نفاذ الانقطاع الأول، غير أن الضربات والحرائق والهدم والقيود المفروضة على حركة المرور استمرت في جنوب البلد. ولذلك فإن التمديد يخلق فترة دبلوماسية. وهي لا تحل بعد الوضع العسكري على أرض الواقع.

النقطة المركزية الآن مزدوجة. وترغب واشنطن في إقامة قناة مباشرة بين بيروت وتل أبيب، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين. ويريد لبنان وقف الهجمات والانسحاب الإسرائيلي. وترغب إسرائيل في الحفاظ على هامش العمل ضد حزب الله ومنع عودته بالقرب من الحدود.

انتقل اجتماع إلى المكتب البيضاوي

وقد تغير الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض يوم الخميس 23 نيسان/أبريل، بعد تغيير شكله قبل بضع ساعات من بدء المناقشات. وكان من المقرر أولا أن يجد سفيرا لبنان وإسرائيل أنفسهم في إطار تقوده وزارة الخارجية. تم نقل الاجتماع في نهاية المطاف إلى مكتب أوفال، مع دونالد ترامب المشاركة المباشرة.

ترأست الوفد اللبناني ندى حمادة معوض، سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة. ومثل الوفد الإسرائيلي يشيل ليتر، السفير الإسرائيلي في واشنطن. ولا يزال كلا البلدين رسميا في حالة حرب. ولذلك، فإن إجراء تبادل مباشر ثان على مستوى السفراء في أسبوع واحد هو حدث دبلوماسي بارز.

على الجانب الأمريكي، كان دونالد ترامب محاطًا بنائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والسفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى. كما ذكرت الصحافة الأمريكية دور مستشار وزارة الخارجية مايكل نيدهام في التحضير للمناقشات.

Hezbollah was not present. وطعنت الحركة الشيعة في مبدأ الاتصال المباشر بإسرائيل وأكدت أن أي هدنة يجب أن تستند إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل. ويحد هذا الغياب من النطاق التشغيلي للاجتماع، حيث لا يزال حزب الله هو الفاعل المسلح المركزي على الجبهة اللبنانية الجنوبية ضد الجيش الإسرائيلي.

رسالة ترامب عن الحقيقة الاجتماعية

وجاء الإعلان العام من رسالة نشرها دونالد ترامب بشأن الحقيقة الاجتماعية بعد الاجتماع. رئيس الولايات المتحدة كتب أن الاجتماع كان « جيد جداً ». ثم أعلن أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان سيتم تمديده لمدة « ثلاثة أسابيع ».

وفي الرسالة نفسها، أضاف دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع لبنان للمساعدة في حماية نفسه من حزب الله. وهذه التركيبة تضع الحركة الشيعة في صميم المنطق الأمريكي. وهو يبين أن واشنطن لا تقدم التمديد ككسرة تقنية فحسب، بل كخطوة في عملية أمنية أوسع نطاقا.

وكرر دونالد ترامب أيضا اعتزامه استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف أوون في البيت الأبيض. وقد سبق له أن ذكر هذا الاحتمال في الإعلان عن هدنة العشرة أيام الأولى. وفي ليلة الخميس، وضعه في الجدول الذي فتحه الأسابيع الثلاثة الإضافية.

وأمام الصحفيين الموجودين في المكتب البيضاوي، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع خلال فترة التمديد. لم يتم الإعلان عن أي موعد. ولم يعلن عن أي جدول أعمال مفصل. وسيظل هذا الاجتماع حساسا سياسيا بالنسبة لبيروت، حيث لا تزال الاتصالات الرسمية مع إسرائيل موضع نزاع.

الهدنة في لبنان: ما ينص عليه التمديد

وقد قرر التمديد في واشنطن أول مرة أن يحدد مدة التمديد. ومدد وقف إطلاق النار ثلاثة أسابيع. ولم يوقع أي اتفاق سلام. ولم يقدم أي جدول زمني عام للانسحاب الإسرائيلي. ولم يُعلن في نهاية الاجتماع عن أي آلية مفصلة وعامة لرصد الانتهاكات.

ولذلك فإن الهدنة في لبنان لا تزال تشكل إطارا محدودا. وهو يهدف إلى تجنب استئناف المواجهة على نطاق أوسع، ولكنه لا يمنع جميع الأعمال العسكرية. وقال دونالد ترامب إن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم. كما أشار إلى أن هذا الدفاع يجب أن يظل حذراً ومستهدفاً.

هذه الدقة ضرورية لفهم طبيعة الهدنة وتحتفظ إسرائيل بهمش العمل الذي تمثله دفاعية عندما تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب الله أو أجهزة الإطلاق أو المركبات أو الهياكل الأساسية. ويعتبر لبنان هذه العمليات انتهاكات عندما تحدث في أراضيه خلال وقف إطلاق النار.

كما أن التمديد لا يغير الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان في هذه المرحلة. ويقيم الجيش الإسرائيلي منطقة عسكرية في المناطق الحدودية. وتصف إسرائيل أنها منطقة وقائية لمنع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف المضادة للدبابات في شمال إسرائيل.

ما يطلبه لبنان

وقبل الاجتماع، طلبت بيروت تمديدا أطول لمدة شهر واحد. كما أرادت السلطات اللبنانية أن تدرج في جدول الأعمال وقف الضربات، وإنهاء عمليات الهدم، والانسحاب الإسرائيلي، والإفراج عن اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، وترسيم الحدود البرية وعودة النازحين.

وحصل لبنان على تمديد الهدنة، ولكن لمدة ثلاثة أسابيع فقط. وهذه هي النتيجة الملموسة للاجتماع. وتتفادى هذه الفترة الإنهاء الفوري لوقف إطلاق النار الأول، الذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد. وتمنح بيروت وقتا إضافيا للدفاع عن مطالبها في القناة الأمريكية.

وكفل لبنان أيضا أن تظل أولوياته في المرحلة المقبلة من المناقشات. ويريد المسؤولون اللبنانيون الانسحاب الإسرائيلي، والوصول إلى القرى، وعودة الأسر المشردة، وإعادة الإعمار، ومسألة المحتجزين التي ستعالج خلال هذه الفترة. غير أنه لم يعلن عن أي التزام عام إسرائيلي محدد بشأن هذه النقاط.

وقد حصلت بيروت أخيرا على اعتراف عملي بدورها المؤسسي. وعقد الاجتماع مع سفير لبنان، تحت سلطة الرئيس جوزيف أوون. لم يتم التعامل مع القضية فقط كنتيجة للتبادلات بين واشنطن وتل أبيب وطهران، حتى لو ظل البعد الإقليمي موجودًا.

ولم يحقق لبنان هدنة كاملة. ولم تستبعد الإضراب في جميع الحالات. ولم يتم رفع الوجود الإسرائيلي في الجنوب. ولم تختفي القيود المفروضة على عدة مناطق حدودية. لا يملك سكان المناطق المتضررة حتى الآن إطارًا آمنًا للعودة المستدامة.

ما حصلت عليه إسرائيل

وحصلت إسرائيل على تمديد دون انسحاب فوري. وهذا هو أكثر العناصر الملموسة للحكومة الإسرائيلية. ولا تزال المنطقة العسكرية في جنوب لبنان قائمة. ولذلك، فإن إسرائيل تحتفظ، خلال الفترة التي فتحها التمديد، بعمق من الأمن تراه ضروريا في مواجهة حزب الله.

كما أكدت إسرائيل أن حزب الله يعتبر العقبة الأمنية الرئيسية لواشنطن. رسالة دونالد ترامب حول مساعدة الولايات المتحدة للبنان ضد الحركة الشيعة تم منحها أولوية إسرائيلية ودافع السفير يشيل ليتر عن هذا الخط بالسؤال عن أن المناقشات تركز على تفكيك جهاز حزب الله العسكري.

وأخيرا، حصلت إسرائيل على النفقة العامة لحق الدفاع عن النفس. الرئيس الأمريكي قال أن إسرائيل يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها في حالة هجوم. وتسمح هذه الصيغة للحكومة الإسرائيلية بأن تحتج بأن بعض الإضرابات لا تزال متوافقة مع الهدنة عندما تستجيب، وفقا له، لتهديد فوري.

هدنة غير كاملة على الأرض

وتوضح الحالة على أرض الواقع سبب وصف الهدنة بأنها غير كاملة. لقد سقط العنف بشكل حاد من أكثر الأيام حدة، ولكنه لم يتوقف. وأُبلغ مرة أخرى عن وقوع هجمات إسرائيلية في الجنوب. أطلقت المدفعية على مناطق الحدود. واستمرت الطائرات بلا طيار في التحليق فوق عدة مناطق.

وفي عشية الإعلان، قتلت إضرابات إسرائيلية ما لا يقل عن خمسة أشخاص في لبنان، من بينهم صحفي، وفقا لوكالة الأنباء. وأبلغت وزارة الصحة اللبنانية أيضا عن حدوث وفيات وإصابات خلال فترة وقف إطلاق النار. وتغذي هذه الأرصدة الموقف اللبناني الذي لا تزال الهدنة غير محترمة على نحو كاف.

ادعى حزب الله عدة عمليات خلال هذا التسلسل. وأبلغت الحركة عن إطلاق صواريخ ردا على الانتهاكات الإسرائيلية. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض عدة طلقات من لبنان وأطلق ضربات على قاذفات أو هياكل أساسية يستخدمها حزب الله.

كلا القصتين يستجيبان بدون الانضمام. وقالت إسرائيل إنها تعمل على منع وقوع هجمات أخرى. حزب الله يقول إنه يرد على الضربات الإسرائيلية. وتشجب الحكومة اللبنانية انتهاكات السيادة وتدعو إلى وقف العمليات. ومن ثم فإن الهدنة تعمل كإطار متنازع عليه، وليس كوقف كامل للأعمال العدائية.

القرى المدمرة والعودة المستحيلة للعديد من المدنيين

والدمار في القرى الجنوبية هو الجزء الآخر من القضية. وتفيد السلطات اللبنانية والمصادر المحلية بأن المنازل المدمرة، والمباني المتضررة، والطرق المغلقة، والأحياء التي يتعذر الوصول إليها في عدة مناطق حدودية. ويؤدي تدمير الهياكل الأساسية المدنية إلى تعقيد عودة السكان.

وتدعي إسرائيل استهداف مواقع حزب الله أو الهياكل الأساسية. ويعترض لبنان على هذا التبرير عندما يكون مصحوبا بتدمير المنازل، وقيود الحركة، وعدم إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. ولذلك فإن مسألة القرى المدمرة هي من أولى الاختبارات العملية للتمديد.

في العديد من المناطق، لا يمكن للعائلات النازحة العودة إلا لفترة وجيزة عندما تتمكن من القيام بذلك. يأتون للتحقق من حالة منزلهم أو استرداد الوثائق أو التحقق من الأراضي الزراعية. وغالبا ما تظل العودة مؤقتة بسبب الحرائق، والطائرات بدون طيار، والطرق المدمرة، والإنذارات العسكرية.

ولا تزال التكلفة البشرية والاجتماعية مرتفعة. ووفقا لتقرير لبناني أصدرته الصحافة الأمريكية هذا الأسبوع، قتل أكثر من 400 2 شخص في لبنان منذ استئناف الأعمال القتالية في أوائل آذار/مارس، وأصيب أكثر من 600 7 شخص بجروح. وقد شُرد أكثر من مليون شخص، معظمهم في جنوب البلد.

حزب الله في قلب الحصار

كما أن تمديد الهدنة لا يعالج مسألة حزب الله. إن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان من الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة أن تستعيدا السيطرة الأمنية على الجنوب. وتدعي الحكومة اللبنانية أنها تريد تعزيز سلطتها، ولكنها يجب أن تتعامل مع حركة مسلحة قوية موجودة في السياسة الوطنية وفي المناطق الحدودية.

وعرض وزير الخارجية ماركو روبيو الأسابيع الثلاثة الإضافية وقت العمل من أجل تحقيق سلام دائم بين بلدين. كما حدد وجود تنظيم مسلح على الأراضي اللبنانية باعتباره العقبة المركزية. ويتمشى هذا الموقف مع النهج الإسرائيلي، ولكنه يضع الدولة اللبنانية أمام صعوبة داخلية كبيرة.

كما أثيرت مسألة القوانين اللبنانية التي تحظر الاتصال بإسرائيل قبل دونالد ترامب. رئيس الولايات المتحدة رد بقوله أنه يريد إنهاء هذه العقبة إن هذا الموضوع حساس للبنان، حيث لا يزال أي اتصال رسمي مع إسرائيل يكتنفه بيئة قانونية وسياسية تتميز بعقود من الحرب.

ولذلك فإن احتمال عقد اجتماع بين جوزيف أوون وبنيامين نتنياهو سيتوقف على عدة شروط. وسيتعين الاتفاق على شكل التمثيل ومستوى التمثيل والمواضيع. وستسعى بيروت إلى وضع الانسحاب الإسرائيلي والمحتجزين والدمار والحدود في المقدمة. وستصر إسرائيل على حزب الله.

ثلاثة أسابيع لاختبار الالتزامات

جدول واشنطن الآن يتطلب سلسلة من الخطوات الدقيقة. ويتعلق الأمر الأول بمجرد احترام وقف إطلاق النار. وإذا استمر القصف، حتى في شكل ما يسمى الضربات الموجهة، سيعتبر لبنان أن التمديد لا ينتج الأثر المتوقع. وستواصل إسرائيل من جانبها ربط عملياتها بتهديد حزب الله.

وتتعلق المرحلة الثانية بإمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة. سيتعين على السلطات اللبنانية أن تكون قادرة على إرسال فرق البلدية والإغاثة ووحدات الجيش والخدمات الفنية إلى القرى المتضررة. وبدون الوصول المنتظم، سيكون من المستحيل تقدير الضرر كميا، وإعادة فتح الطرق، واستعادة المياه والكهرباء، أو الاستعداد لعودة المشردين.

وتتعلق المرحلة الثالثة بالقناة السياسية. (دونالد ترامب) يريد تحويل فترة الأسابيع الثلاثة إلى الإعداد لتسلسل أعلى مستوى ولكن عقد اجتماع أوون – نيتانياهو يعني أن كل طرف يجد اهتماما فوريا. وسيسعى لبنان إلى الحصول على التزامات واضحة. وستطالب إسرائيل بضمانات أمنية. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تحافظ على كلا الهدفين في إطار واحد.

الأسابيع الثلاثة التي فتحها إعلان (دونالد ترامب) تبدأ في وضع محدد. وتم تمديد وقف إطلاق النار. وتتواصل المناقشات المباشرة في إطار الرعاية الأمريكية. لا يزال اجتماع عون – نيتانياهو معلنًا عن النية، لكنه غير مؤرخ. وعلى أرض الواقع، فإن القصف والتدمير والوجود العسكري الإسرائيلي والرماية التي يدعيها حزب الله تحافظ على الهدنة في لبنان في شكل جزئي.