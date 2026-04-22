الهدنة في لبنان: عودة إيران من الجبهة الجنوبية

وفي يوم الثلاثاء، 21 نيسان/أبريل، في لبنان، شعر الكثيرون بأن الهدنة في لبنان تهتز. وليس بإعلان رسمي، ولا بيان بأن وقف إطلاق النار لم يعد موجودا، بل عن طريق سلسلة من الحلقات التي أعادت تماما تقريبا بناء الميكانيكيين في الأسابيع السابقة. واستهدفت الهجمات الإسرائيلية الرجال المسافرين في الجنوب والمركبات الخفيفة. ثم رد حزب الله على شمال إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار. ثم، في صباح يوم الأربعاء، 22 نيسان/أبريل، ضربت ضربة إسرائيلية البقاع الغربي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وجرح اثنين. وفي بيروت، أسفر هذا التسلسل عن نفس القراءة: ولا تزال الهدنة محتفظة بالقانون، ولكنها تبدأ في الانقطاع عن الممارسة.

ولعل أهم شيء هو استئناف تبادل إطلاق النار. هذا هو السياق الذي يعودون فيه. وفي الوقت نفسه، أعلن دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، بناء على طلب باكستان، للسماح بمزيد من الوقت للمفاوضات. ومن الناحية النظرية، كان ينبغي لهذا القرار أن يخفف بعض الضغط الإقليمي. غير أنه على الجبهة اللبنانية، انعكس الأثر المرئي. وقد أصبحت الحدود الجنوبية متوترة مرة أخرى. البقاع تم ضربه والمناقشات المقرر إجراؤها يوم الخميس، 23 نيسان/أبريل في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين تنفتح في جو يُعلن فيه وقف التصعيد، وإن كان الشعور أقل وأقل.

الزاوية الأساسية هناك ويحاول واشنطن فصل القضية اللبنانية عن القضية الإيرانية. ويرغب مسؤولو الولايات المتحدة في معاملة لبنان كمسألة لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي، والسيادة، وأمن الحدود، ودور حزب الله. وهي تريد أن تعامل إيران كمسألة نووية وبحرية وإقليمية أوسع نطاقا. On paper, this distinction is defended. على الأرض، يبدو صناعيا بشكل متزايد. ويأتي الضغط المتزايد على الحدود اللبنانية على نحو وثيق جدا في أعقاب توترات الخليج التي تعتبر مجرد صدفة تقويمية.

خوف لبناني جدا: الهدنة التي تقفز دون أن تقول

وما شعر به العديد من اللبنانيين يوم الثلاثاء لم يكن يقينا من أن الحرب العامة قد اندلعت بالفعل. كان هناك شيء أكثر صعوبة في تسميته ولهذا السبب أكثر قلقاً إنطباع أن وقف إطلاق النار يمكن أن يموت دون أي شخص يجرؤ على إعلان وفاته. وكانت الهدنة التي دخلت حيز النفاذ في ليلة 16-17 نيسان/أبريل قد بدأت بالفعل تحت التوتر. ووردت في الساعات الأولى تهم بارتكاب انتهاكات إسرائيلية. وأبلغت القرى في الجنوب عن إضرابات متقطعة ورحلات جوية وقيود على حركة المرور وتدميرها.

وقد حالت هذه الحقيقة دون أن تسفر الهدنة عن الأثر السياسي الذي ينبغي أن يؤديه وقف إطلاق النار عادة. والتعليق الحقيقي للأعمال القتالية يغير الحياة اليومية. إنها تعيد فتح الطرق إنها تطمئن المشردين إنها تغير نبرة المسؤولين إنه يخلق فرقاً واضحاً بين وقت الحرب والوقت بعده غير أن هذه الحدود لم تكن واضحة تماما في جنوب لبنان. رأى السكان بعض الحركة، وأحيانا الأسر، وأحيانا فرق الإنقاذ. ولكنهم واصلوا أيضا سماع الطائرات بدون طيار، وشاهدوا الضرر ويعيشون تحت التهديد بالانتعاش الفوري.

وقد أدى الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب البلد بقوة إلى إذكاء هذا الشعور. وقد حافظت إسرائيل على قواتها على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وعرضتها باعتبارها منطقة عازلة ضرورية لأمن شمال إسرائيل. بالنسبة لللبنانيين، الرسالة عكس ذلك. ولا يبدو أن الهدنة تحت الاحتلال الجزئي هدنة مستقرة. يبدو وكأنه توقف مفروض في توازن غير محسوس من السلطة. طالما بقي هذا الخط العسكري في مكانه، فإن شعب الجنوب يفهم أن وقف إطلاق النار لا يعلق حقا قدرة إسرائيل على تحديد سرعة الأرض.

كما أن عمليات الهدم التي لوحظت في عدة مناطق تزيد من حدة هذه القراءة. They hit homes, infrastructure and, above all, even the idea of returning. فالعائلة المشردة لا تقيس فحسب الحرب بعدد القذائف التي تطلق. وهو يقيس إمكانية العودة، أو فتح الباب، أو إعادة الأعمال التجارية، أو إيجاد ميدان أو حلقة عمل. وعندما يستمر التدمير خلال الهدنة، حتى في أشكال غير التفجيرات الجماعية، لا تعود الثقة. ثم يصبح وقف إطلاق النار كلمة دبلوماسية أكثر من التجربة الملموسة.

الحادي والعشرون من أبريل، تم عبور المستوى

21 نيسان/أبريل منح هذا القلق شكلا عسكريا أوضح. وادعى حزب الله إطلاق صواريخ وإطلاق طائرة بدون طيار في شمال إسرائيل. ووصفت الحركة هذا الإجراء بأنه استجابة للهجمات والهجمات الإسرائيلية على المدنيين والمنازل. ونددت إسرائيل، من جانبها، بانتهاك وقف إطلاق النار وادعت أنها استهدفت القاذف الذي استخدم، فضلا عن اعتراض طائرة بدون طيار.

وهذا التبادل يمثل نقطة تحول لأنه يزيل منطق الأعمال الانتقامية المفترضة. وخلال الأيام الأولى من الهدنة، كان الجميع لا يزالون يحاولون عدم السيطرة بشكل صريح جدا على استئناف الدورة العسكرية. وواصلت إسرائيل عملياتها بوصفها بأنها أعمال دفاعية أو موجهة. Hezbollah denounced, threatened, observed. ومع إطلاق النار في 21 نيسان/أبريل، وصلت الحركة إلى مرحلة إضافية. ويعني ذلك أنه يرفض السماح بهدنة ذات اتجاه واحد، تحتفظ فيها إسرائيل بحرية الإضراب بينما يظل هو نفسه تحت السيطرة.

يجب أن يؤخذ هذا المعاني بجدية. ولم يختار حزب الله في هذه المرحلة الحد الأقصى للتسلق. He did not reopen the front in the proportions of the most violent weeks. لكنه أراد أن يذكرنا بأنه يحتفظ بقيادته وأنه لن يقبل بأن يتحول وقف إطلاق النار إلى غطاء دبلوماسي لمواصلة الضغط العسكري الإسرائيلي. هذا النوع من الاستجابة معار. يحمل رسالة بقدر ما يستهدف هدفاً. He tells Israel that the military cost has not disappeared. He told Washington that no discussion about Lebanon could be as if Hezbollah had already been neutralized. He also tells his environment that he did not enter into a logical of silent retreat.

In Beirut, this signal was interpreted ambivalently. ويعلم جزء من الحكومة أن تجدد النيران يؤدي إلى تعقيد المفاوضات الجارية مع إسرائيل ويعرض لبنان لمزيد من التدهور. ولكن الكثيرين يفهمون أيضاً ما معنى فكرة هدنة فارغة من محتواها لحزب الله. وإذا تباطأت الحرب دون توقف، وإذا ما أبقت إسرائيل يدها، وإذا ما ذكرت الدولة اللبنانية أن توازن السلطة لا يزال غير صالح عسكريا، فإن الحركة ترى أنها ستخسر على جميع الطاولات إذا لم ترد على الأقل بطريقة مقاسة.

عودة جرام معروف

والخطر الرئيسي ليس حربا كاملة بعد. الخطر في هذه المرحلة هو عودة جرام معروف. A targeted strike requires a calibrated response. يتطلب الرد المعايرة ضربة مضادة. الجميع يدّعي أنه يتصرف برد فعل. لا أحد يعترف بأخذ مبادرة الغموض. غير أن وقف إطلاق النار يفقد مضمونه من تسلسل إلى آخر. وهكذا تفشل العديد من هدايا المنطقة: ليس عن طريق فعل مؤسس واحد، بل عن طريق تراكم الاستثناءات والانتقام والغموض.

وهذه الآلية أكثر خطورة من حيث أنها ترسم جدولا دبلوماسيا ضيقا. وفي يوم الخميس، 23 نيسان/أبريل، ستعقد مناقشات في واشنطن بين ممثلي لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء. هذه الاتصالات نادرة بالفعل في حد ذاتها. ويتدخلون أيضا في وقت لم يعد فيه السؤال الرئيسي مجرد فتح قناة، ولكن ما إذا كانت هذه القناة لا تزال تتحدث إلى واجهة بدأت تسخن مرة أخرى. وعندما تحزم الأرض، فإن المناقشات الدبلوماسية يمكن أن تصبح إما حارسا أو أن تصبح مجرد ديكور.

ضربة البقاع تغير حجم الإشارة

وأضاف القصف الإسرائيلي يوم الأربعاء، 22 نيسان/أبريل، في البقاع الغربي بعدا أساسيا للتسلسل. When Lebanese depth is affected after a Hezbollah response to northern Israel, the message goes beyond a border incident. ويقول إن الضغط يمكن أن ينتقل، والعودة إلى داخل البلد، ولم تعد تقتصر على مناطق الاتصال المباشرة في الجنوب.

البقاع يحتل مكاناً خاصاً في خيال لبنان الاستراتيجي وهي منطقة من مناطق التداول، والاستمرارية الإقليمية، ووجود حزب الله، والضعف الوطني. ومن ثم، فإن الإضراب في هذه المنطقة يزن أثقل من حلقة تكتيكية بسيطة. وتشير إلى أن إسرائيل تحتفظ، على الرغم من الهدنة، بحرية العمل على عمق عدة من الأراضي اللبنانية. ويؤدي ذلك على الفور إلى زيادة القراءة السياسية للأزمة. ولم يعد وقف إطلاق النار هشا في الجنوب. ويبدو أنها غير قادرة على منع انتشار المخاطر في أجزاء أخرى من البلد.

وهذا التمديد الضمني لمسرح الضغط يأتي في أسوأ لحظة في بيروت. ولا تزال السلطات اللبنانية تحاول أن تقدم الطريق الدبلوماسي باعتباره السبيل الوحيد لتجنب نشوب حرب مفتوحة مع إسرائيل ومواجهة داخلية على دور حزب الله. ولكن هذا الخطاب يصبح من الصعب إنجازه إذا أصيب البقاع في الوقت نفسه، ولا يزال التدمير مستمرا في الجنوب، ويعتقد حزب الله أنه يجب أن يستجيب حتى لا يسمح لدولة عسكرية جديدة بالتسوية.

هدنة لا تنتج الأمن

النقطة المركزية بسيطة ولا يمكن تصديق الهدنة إلا إذا كانت تنتج حدا أدنى من الأمن يمكن تصوره. غير أن الاتفاق الحالي في لبنان يؤدي، في الوقت الراهن، إلى وقف جزئي لإطلاق النار. وهي لا تحمي بالكامل المدنيين، وعمق الإقليم، وعودة السكان، أو قدرة الدولة على تولي زمام الأمور وحدها. وفي ظل هذه الظروف، يزن كل حادث جديد أكثر من المعتاد، لأنه يؤكد وجود حدس قائم بالفعل: فقد تباطأت الحرب، ولكنها لم تترك المشهد حقا.

وهذا الضعف الهيكلي هو في صميم المشكلة اللبنانية. وتتفاوض بيروت في سياق لا يوفر فيه وقف إطلاق النار وقتا سياسيا أو حيزا داخليا أو استقرارا عسكريا حقيقيا. وعليه، يجب على الحكومة أن تتحدث إلى واشنطن وإسرائيل بينما تعرف أن جزءاً كاملاً من الإقليم لا يزال خاضعاً لشكل من أشكال العنف لا يتحكم فيه. إن هذا الانفصال بين الكلمة الدبلوماسية وواقع الأرض يولد انطباعا بالعجز الذي انتعشت به ضربات ٢١ و ٢٢ نيسان/أبريل بوحشية.

تمديد ترامب لا يريح لبنان

وفي الوقت نفسه، أعلن دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقد اتخذ هذا القرار بعد طلب ملح من باكستان، الذي يؤدي دورا وسطيا في الوساطة في محادثات إسلام أباد. وعلى ما يبدو، كان على الإعلان أن يقلل من المخاطر الإقليمية المباشرة. واستبعدت إمكانية استئناف الهجمات الأمريكية على إيران فورا. ووفرت للمفاوضين مزيدا من الوقت لمحاولة معالجة الخلافات بشأن مضيق أوروموز، وفرض جزاءات وشروط لإلغاء التصعيد على نحو أكثر استدامة.

ولكن المفارقة هي أن هذا التمديد لم يطمأن لبنان. وعلى العكس من ذلك، تزامن ذلك مع زيادة الضغط على الحدود الجنوبية. ويعزى ذلك أساسا إلى طبيعة الإعلان الأمريكي. واشنطن لا تقترح وقفا محايدا للتصعيد. وتوسع الولايات المتحدة الهدنة مع الحفاظ على الحصار البحري على إيران. فهي تعطي الوقت للمناقشة، ولكن دون رفع الضغط الاستراتيجي. وقد يبدو هذا النهج منطقيا من المنظور الأمريكي. وهي أقل استقرارا بكثير من المنطقة.

وبالنسبة إلى طهران، لا تزال الرسالة غامضة للغاية. وتعتزم إيران منحها فترة من الوقت، ولكن في الوقت نفسه الذي تُبقي فيه ضدها قيد يعتبر عدائيا. وبالتالي، لا يوجد استرخاء واضح، ولا يوجد سوى تعديل لتوازن السلطة. غير أنه في هذا النوع من التسلسل، تصبح الجبهة اللبنانية بسرعة مكان إشارة. وإذا كانت واشنطن تريد عزل المفاوضات النووية والبحرية عن القضية اللبنانية، فإن إيران وحلفائها لديهم مصلحة في إظهار أن هذا الفصل لا وجود له على أرض الواقع.

(واشنطن) يريد تقسيم المنطقة

وهذا هو المكان الذي يظهر فيه الجوهر التحليلي للموضوع. وتحاول الولايات المتحدة تقسيم الأزمات. وسيكون لبنان قضية محلية. وستكون إيران مسألة استراتيجية عالمية. الأولى هي عملية أمن الحدود، الانسحاب الإسرائيلي، السيادة اللبنانية ومكان حزب الله. والثاني هو الضمانات النووية والبحرية والجزاءات والضمانات الإقليمية. This approach allows Washington to believe that it can move forward on one front even if the other remains blocked.

ولكن هذه الهندسة الدبلوماسية تأتي ضد واقع الشرق الأوسط. ولا تُسبب الجهات الفاعلة الإقليمية وجود مقصورات ضيقة. إن إيران لا تعتبر لبنان مسألة منفصلة، بل هو أحد نقاط تطبيق علاقتها بالقوة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ويمكن لإسرائيل، من جانبها، أن تستخدم الجبهة اللبنانية للحفاظ على الضغط على المحور الإيراني، حتى عندما تطول المناقشة مع طهران رسميا. وفيما يتعلق بهزبولا، لا يمكن أن يقبل بأن يعامل لبنان كمشكلة محلية بسيطة، في حين أنه عنصر مباشر من التوازن الإقليمي.

هذا الفرق في القراءة يفسّر الكثير وتأمل واشنطن أن تمضي المفاوضات على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل قدما على منطقهما. طهران ترى أنه لا يمكن لأي ترتيب جاد أن يتجاهل حالة حليفها الرئيسي على حدود إسرائيل. وترغب إسرائيل في كسب الأرض اللبنانية التي يمكن أن توحدها دبلوماسيا. ويريد حزب الله أن يمنع الدبلوماسية من تجميد ضعفها العسكري. ويدّعي كل طرف من الجهات الفاعلة أنه يعمل في ملف محدد، ولكن جميعه يتصرف كما لو أن الملفات قد أُبلغت ببعضها البعض.

علاقة أكثر من الاندماج

ومع ذلك، يجب أن نبقى دقيقين. والقول إن الضغط على الحدود اللبنانية يرتبط بالتوتر في الخليج لا يعني أنه يوجد في كل لحظة نظام مركزي وميكانيكي يربط بين إسلام أباد وأرموز وبقاع وبنت جبيل. ومن شأن ذلك أن يزيد من تبسيط سلاسل صنع القرار الأكثر تعقيدا. ومن ناحية أخرى، فإن الارتباط السياسي واضح. وعندما تهب المفاوضات الأمريكية – الإيرانية، يصبح لبنان أكثر ضعفا. وعندما ظلت واشنطن تمارس الضغط على طهران على الرغم من تمديد الهدنة، كان حزب الله قد تذكر على نحو أفضل أن القضية اللبنانية لا يمكن أن توضع بين قوسين. فعندما تستعد إسرائيل للمناقشة مع بيروت، فإنها تحتفظ باللوحات العسكرية الأرضية التي تركز على مضمون المناقشة ذاته.

وبعبارة أخرى، فهي ليست بالضرورة واجهة واحدة بالمعنى العملي الصارم. وهي نفس نسبة الطاقة الإقليمية المتاحة في عدة مواقع. ولا تستوعب الأزمة الإيرانية لبنان. وهي لا تزال حالة بالنسبة لجهاتها وكسورها وأهدافها. لكنها تجسد مرة أخرى في تسلسل إقليمي أوسع، حيث تؤدي القرارات المتخذة حول إيران إلى تغيير المناخ الاستراتيجي في ليفانت على الفور.

لبنان يتفاوض تحت الضغط العسكري

هذا ما يجعل مناقشات واشنطن حساسة للغاية ورسميا، يجب أن تساعد على توطيد الهدنة وربما تعد إطارا أكثر استدامة. وفي الممارسة العملية، يفتحون تحت حريق لا يهدر تماما. ويصل لبنان إلى الطاولة دون الحصول على وقف واضح للهجمات الإسرائيلية، دون انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الجنوب، ودون عودة آمنة لجميع المشردين، ودون توافق داخلي في الآراء بشأن متابعة التسلسل المفتوح.

حكومة (ناواف سلام) تحاول الحفاظ على خط صلب لا يريد مواجهة مع حزب الله كما أنه لا يريد أن يبدو رهينة لمنطق المقاومة الذي يحرم الدولة من أي مبادرة. وهي تسعى إلى الدفاع عن السيادة اللبنانية، وحماية المدنيين، ومنع البلد من أن يشارك مشاركة عميقة في الحرب الإقليمية. هذا الخط ثابت من الناحية السياسية ولكنه يظل هشاً للغاية ما دامت الأرض تذكرنا كل يوم بأن السيادة اللبنانية لا تُعاد ولا تُكفل.

ويحاول الرئيس جوزيف أوون أيضا تحويل وقف إطلاق النار إلى نقطة انطلاق لاتفاقات أكثر استدامة. ومرة أخرى، النية واضحة. الخروج من التوقف اللحظي للقتال للتحرك نحو هيكل سياسي أكثر استقرارا. المشكلة هي أن البنية ليست مبنية في الفراغ. وعلى أقل تقدير، يعني ذلك أن الجهات الفاعلة تتوقف باستمرار عن اختبار حدود الإطار القائم. هذا بالضبط ما يحدث. وتحتفظ إسرائيل بهمش عمل عسكري. Hezbollah maintains a response capability. وترغب الولايات المتحدة في فصل أي جزء من المنطقة لا يزال مرتبطا.

خطر اختلال التوازن المفروض

وراء الدبلوماسية، يبرز سؤال أعمق. هل يحاول واشنطن حل الأزمة اللبنانية، أو تحقيق استقرار كاف للمضي قدما في الأولويات الإقليمية الأخرى، بما فيها إيران؟ من وجهة نظر بيروت، التمييز ليس أكاديمي. وإذا كان لبنان يشكل أساسا حيزا إداريا ثانويا في مفاوضات أوسع نطاقا، فإن مصالحه يمكن اعتبارها متغيرات تكيف. وإذا كان لبنان، على العكس من ذلك، يستطيع أن يفرض أن سيادته وانسحابه الإسرائيلي وأمن مدنييه هي ظروف مركزية، فإنه لا يزال بوسعه تحويل الهدنة الهشة إلى منحدر سياسي.

وفي الوقت الراهن، لا يوجد ما يشير إلى وجود هذا التوازن. إن وقائع 21 و 22 نيسان/أبريل توحي عكس ذلك. تم تفعيل الحدود الجنوبية مرة أخرى البقاع تم ضربه وأظهر حزب الله أنه لا يزال في المعادلة. ولم يسفر الإعلان الأمريكي بشأن إيران عن أي تأثير مرئي على الاسترخاء في لبنان. هذا أفضل مؤشر للمشكلة واشنطن يريد فصل الملفات وتُذكّرهم المنطقة بأنّهم ما زالوا مكتظين.

لم يعد الموضوع الحقيقي مجرد هدنة في لبنان

ومن ثم يكون الخطأ هو طرح السؤال بعبارات بسيطة للغاية. ولم يعد مجرد مسألة ما إذا كانت الهدنة في لبنان ستصمد رسميا في الساعات القادمة أم لا. الموضوع الحقيقي أصبح أوسع إنه يتعلق بوظيفة هذه الهدنة هل يعمل على إعادة فتح المجال السياسي اللبناني؟ أم أنه يُستخدم أساساً في إدارة نسبة من الطاقة الإقليمية، تحت مستوى أدنى من العنف، لا تزال تعبر عن نفسها بالقوة؟?

بالنسبة لكثير من الممثلين اللبنانيين، الجواب هو الآن في قدرة واشنطن على ممارسة الحد الأدنى من التأثير الحقيقي على إسرائيل. وبدون هذا، لن يكون هناك أي هيكل لإلغاء التصعيد في الجنوب ذا مصداقية. وبالنسبة لحزب الله، فإن الجواب يكمن في قدرته على منع وقف إطلاق النار غير الصحيح من التحول إلى آلية منفردة للملابس والدموع. وبالنسبة لإيران، يكمن الجواب في رفض فصل الجبهة اللبنانية تماما عن المفاوضات الأوسع نطاقا مع الولايات المتحدة. وبالنسبة لإسرائيل، يكمن الجواب في إمكانية الحصول على ميزة على أرض يمكن أن تحوّل حول الطاولة.

هذا التحلل من الحسابات يفسر كثافة اللحظة إن لبنان ليس على حافة الحرب المتجددة فحسب. وهي في نقطة الاتصال بين عدة تقويمات تلتقي بعضها البعض دون أن تذوب بعد. وهذا يجعل التسلسل الحالي أكثر خطورة من مجرد تفشي محلي. كل إضراب، كل طائرة بدون طيار، كل بيان عن إيران، كل اجتماع في واشنطن الآن له معنى يتجاوز هدفه المباشر. الحدود الجنوبية لم تعد مجرد مسرح تصبح لغة ثانية.

وهذا هو السبب في أن انطباع الكرسندو قوي جدا. ولا يرجع ذلك فقط إلى عدد الحوادث. ويأتي من حقيقة أن هذه الحوادث كلها جزء من هيكل التوتر نفسه، حيث تتقدم الدبلوماسية دون تحييد كامل للضغوط العسكرية، حيث يطول وقف إطلاق النار دون توطيده، وحيث يظل لبنان هو المكان الذي يكشف فيه، في كثير من الأحيان، عن الحقيقة الملموسة لعلاقات السلطة الإقليمية. يوم الخميس 23 أبريل، مناقشات واشنطن قد تقول ما إذا كانت هذه الهدنة لا تزال تحتفظ بفرصة لتتحول إلى إطار سياسي. ولكنهم يفتتحون بالفعل، خلفهم، ضربات الجنوب، رد حزب الله والتذكير الوحشي من البقاع.