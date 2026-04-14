الوقود في لبنان: يؤدي زيت الوقود إلى

إن سوق الوقود اللبناني آخذة في الازدياد، ولكن ليس بشكل موحد. وتظهر الشبكة الجديدة التي نُشرت في صباح يوم الثلاثاء تحركاً متقناً للغاية: فالغاز 95 و98 يرتفع بمقدار 000 10 جنيه لبناني لكل علبة، ويرتفع النفط بقوة أكبر بكثير، بـ 000 53 جنيه، بينما يمكن للغاز أن ينخفض بمقدار 000 20 جنيه. وتحدد التعريفات الجديدة بمبلغ 000 386 2 جنيه استرليني لـ 95 أوكتان و 000 427 2 جنيه استرليني لـ 98 أوكتان و 000 495 2 جنيه للنفط و 000 751 1 جنيه استرليني للغاز. في البداية، هذا تحديث تقني في جملة أمور. وفي الواقع، فإن هيكل هذه الزيادة ذاته يقول بالفعل شيئا أكثر أهمية: فهو ليس كل المنتجات النفطية التي تميل إلى نفس المعدل، ولكن فوق كل شيء النفط، أي الوظيفة التي تثير الاستخدام المهني واللوجستي والطاقي للحياة اليومية في أسرع وقت ممكن.

هذا الفرق في السرعة يغير القراءة الاقتصادية في اليوم وكانت الزيادة الموازية في جميع أنواع الوقود مجرد زيادة عامة. هنا، الإشارة أكثر استهدافا. ولا تزال الزيادة في البنزين معتدلة، وتكاد تحتوي على حجم الشبكة، في حين تظهر الزيادة في زيت الوقود على الفور كعنصر مهيمن. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الغاز ينطوي على نقطة مضادة تمنعنا من الحديث عن حركة موحدة في جميع أنحاء سلسلة الطاقة. وبالنسبة للأسر المعيشية وللمهنيين الصغار، يعني ذلك أن التسعير الجديد لن يحقق نفس الأثر وفقاً للاستعمال: فالسيارة الخاصة سوف تحصل على زيادة محدودة، والأنشطة التي تعتمد على الديزل ستكون أكثر تعرضاً، وستشهد الأسر التي تشتري علب الغاز بانتظام تخفيفاً طفيفاً على هذه الوظيفة المحددة.

وقود بالسرعة الثانية

والقراءة الأولى المفيدة هي وضع أسعار جديدة في تغييرها الفوري. وزاد عدد الأوكتان من 000 376 2 إلى 000 386 2 جنيه، أي بزيادة قدرها 0.42 في المائة. The 98 octane rises from 2,417,000 to 2,427,000 pounds, or nearly 0.41%. ويرتفع زيت الوقود من 000 442 2 إلى 000 495 2 جنيه، وهو قفزة تبلغ نحو 2.17 في المائة، وهو أعلى بكثير من الحركة التي لوحظت على البنزين. وانخفضت الغازات من 000 771 1 إلى 000 751 1 جنيه، أي بانخفاض قدره 1.1.3 في المائة. وهذه الاختلافات حاسمة لأنها تبين أن الشبكة الجديدة ليست مجرد زيادة في الوقود. وهذه الزيادة تُعزى بالكامل تقريبا إلى زيت الوقود، حيث ينمو البنزين في خطوات صغيرة وغاز ينتقل في الاتجاه المعاكس.

ويمكن تلخيص الشبكة التي نشرت هذا الصباح على النحو التالي:

المنتجات السعر الجديد التغيير في اليوم السعر السابق التطورات Gasoline 95 octane 000 386 2 +10 000 LL LL 2,376,000 +0.42٪ Gasoline 98 octane LL 2,427,000 +10 000 LL 000 417 2 +0.41٪ النفط LL 2,495,000 +53 000 LL 000 442 2 ل +2.17٪ الغاز 000 751 1 – 000 20 لتر 000 771 1 ل 1.13%

ويبدو هذا التسلسل الهرمي أكثر وضوحاً عند مقارنة المنتجات بينهما. وقبل التنقيح، كلفت زيت الوقود 000 66 جنيه أكثر من 95 أوكتان و 000 25 جنيه أكثر من 98 أوكتان. وتبلغ الفجوة الآن ٠٠٠ ١٠٩ جنيه استرليني، وتبلغ قيمتها ٠٠٠ ٩٥ جنيه استرليني و ٠٠٠ ٦٨٠ جنيه استرليني مع ال ٩٨ جنيه. ومن ثم، فإن الديزل، في تنقيح واحد، يزيل بدرجة كبيرة من صفيتي البنزين. هذا التحول ليس لا يذكر. وهذا يعني أن الضغط الأكبر ليس على وقود السيارات بالمعنى الضيق، ولكن على منتج أكثر تداولا، يستخدم بعيدا عن حركة السيارات الخاصة وحدها. وفي الطرف الآخر من الشبكة، يحافظ الانخفاض في الغاز على مسافة كبيرة من منتجات أخرى، ويعمل كمصطف جزئي للصدمات بالنسبة لجزء من الاستهلاك المحلي.