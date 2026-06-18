الولايات المتحدة – إسرائيل: استعاد الاستقلال؟?

ومع اقتراب الذكرى السنوية الـ 250 للاستقلال، تمر الولايات المتحدة بلحظة دبلوماسية فريدة. إن القوة التي تحتفل في 4 تموز/يوليه 2026، بعد قرنين ونصف من الوجود الوطني، يبدو أنها تعيد اكتشاف سؤال قديم: أين يتوقف التحالف مع إسرائيل، وأين تبدأ مصلحة الولايات المتحدة نفسها؟ المناقشة ليست جديدة. وعلى مدى عقود، شكك أكاديميون ودبلوماسيون ومسؤولون عسكريون سابقون وخزانات تفكير أمريكية في التكلفة الاستراتيجية والمالية والسياسية للعلاقة الخاصة مع إسرائيل. ولكن اتفاقات إسلام أباد، التي تم التفاوض بشأنها مع إيران على الرغم من التحفظات الإسرائيلية، أعطت هذه المسألة موضوعا جديدا. لأول مرة منذ وقت طويل يبدو أن (واشنطن) اختارت أولوية إقليمية ليست مشوشة مع (بنجامين نتنياهو).

عبارة « إسرائيل ستسيطر على الولايات المتحدة » مثيرة للجدل وغالباً ما تبسط الخطاب السياسي ويمكنها أيضاً أن تنزلق نحو المؤامرة أو الينابيع المعادية للسامية عندما يكون الأمر أساسياً لليهود الأمريكيين أو يهدي الدولة الأمريكية كأسر بيد غير مرئية. وترسم الحقائق المتاحة صورة أكثر تعقيدا. إن إسرائيل لا تسيطر على الولايات المتحدة. ولكن دولة العبرية تتمتع منذ عقود بشبكة من التأثير السياسي والعسكري والديني والإيديولوجي والانتخابي في واشنطن. وقد جعلت هذه الشبكة منذ فترة طويلة أي اختلاف عام باهظ التكلفة. وما يتغير اليوم هو أن هذه التكلفة آخذة في التناقص. وينفصل جزء من الرأي الأمريكي عن إسرائيل، ويريد جزء من الحق الترامبي تخفيض الالتزامات الخارجية، ويعتقد جزء من النخبة الاستراتيجية أن الدعم غير المشروط لنتنياهو يضر الآن بالمصالح الأمريكية.

250 سنة من الاستقلال، ومسألة سيادة استراتيجية

الرمز قوي وشهد عام 2026 الذكرى السنوية الـ 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة الذي اعتمد في عام 1776. لجنة أمريكا 250 تعرض هذا الاحتفال كلحظة للتفكير في الماضي وتخيل مستقبل البلد وتشير وزارة الخارجية أيضا إلى أن 4 تموز/يوليه 2026 يحتفل بـ 250 سنة من الاستقلال الأمريكي. غير أن هذا الاحتفال يحدث في مناخ داخلي متوتر، يتسم بالاستقطاب العميق، وعدم الثقة في المؤسسات، والثقة في الالتزامات الخارجية.

وفي هذا السياق، يجب أن نناقش إسرائيل. ومنذ وقت طويل، قدم التحالف الإسرائيلي – الأمريكي كدليل أخلاقي واستراتيجية وسياسي. ووصفت إسرائيل بأنها ديمقراطية حليفة، وبؤرة خارجية غربية، وشريك عسكري موثوق به، وبطاقة استخباراتية، وفاعل قادر على احتواء أعداء مشتركين. ولا تزال شبكة القراءة هذه موجودة. وهي تواصل تشكيل جزء من الكونغرس والأجهزة العسكرية والدوائر الإنجيلية.

لكن القراءة الأخرى تتقدم. وهي ترى أن الولايات المتحدة كثيرا ما توائم سياستها في الشرق الأوسط مع الأولويات الإسرائيلية، مع احتمال إلحاق الضرر بعلاقاتها بالعالم العربي، وتأجيج العداء ضد البلدان الأمريكية، وإشراك نفسها في الحروب التي لا نهاية لها، وتقليص مساحة المناورة ضد إيران. ولم يعد هذا الانتقادات ناجماً فقط عن الانتقادات التي تركها المؤيدون للفلسطينيين. It also exists in reality, conservative, libertarian or nationalist cycles.

اتفاقات إسلام أباد تبلورت هذا التحول. وقد وافقت واشنطن على حل توفيقي مع طهران لا يفي تماما بالمطالب الإسرائيلية. The text opens a negotiation sequence, recognises the need for regional de-escalation, includes Lebanon in the equation and reduces the possibility of permanent confrontation with Iran. هذه النتيجة تبدو كهزيمة دبلوماسية. For Donald Trump and JD Vance, it can be presented as a strategic independence choice.

هذه اللحظة لا تعني نهاية العلاقة الخاصة ولا تزال الولايات المتحدة أول دعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل. ولكنه يكشف عن شجار: فواشنطن لم تعد تقبل تلقائيا بأن جدول الأعمال الإسرائيلي يحدد الجدول الأمريكي. هذا الفارق حاسم.

تحالف الحرب الباردة بعد ذلك

ولم يتم بناء العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في آن واحد. واعترفت واشنطن بدولة إسرائيل في عام 1948، ولكن التحالف العسكري الضيق تعزز خصوصا بعد حرب عام 1967. وفي سياق الحرب الباردة، يبدو أن إسرائيل شريك إقليمي في مواجهة النظم العربية التي يدعمها الاتحاد السوفياتي. وتصبح العلاقة استراتيجية: الاستخبارات، والأسلحة، والتعاون العسكري، والتنسيق الدبلوماسي.

وهذا المنطق يدافع عنه منذ وقت طويل الرؤساء الأمريكيون لكلا الطرفين. وتوفر إسرائيل للولايات المتحدة حليفا ناجحا عسكريا في منطقة رئيسية للطاقة والطرق البحرية والتوازن العالمي. ومن ثم، فإن الحرب الباردة توفر إطارا واضحا: إن إسرائيل مفيدة لأن الولايات المتحدة وإسرائيل لهما خصوم مشتركون.

وبعد انتهاء الحرب الباردة، يصبح هذا التبرير أقل وضوحا. ولاحظ إيتامار رابينوفيتش، سفير إسرائيلي سابق في واشنطن ومحلل معترف به، أن الحالة الاستراتيجية للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر صعوبة في الدعم بعد اختفاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. في تحليل نشره (بروكينغز) على أطروحة (جون ميرشيمر) و(ستيفن والت) اعترف بأن العلاقة قد تغيرت في طبيعتها.

وتم تعزيز هذه المسألة بعد حرب العراق لعام 2003. وشعر العديد من المؤلفين والدبلوماسيين والمحللين أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط مشوهة برؤية إيديولوجية مؤاتية للحق الإسرائيلي والمحافظين الجدد. وتوجت المناقشة بنشر مقال وكتاب جون ميرشيمر وستيفن والت،,اللوبي و الولايات المتحدة. السياسة الخارجيةوتبيّن أطروحتها المركزية أن الالتزام الأمريكي بإسرائيل لا يُفسَّر فقط بالمصالح الاستراتيجية أو الأخلاقية، وإنما بتأثير ردهة موالية لإسرائيل قادرة على توجيه السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لقد تسبب عملهم في جدل شديد البعض رأها كفتحة ضرورية في مناقشة مغلقة وندد آخرون بإجراء تحليل مبالغ فيه أو يقلص أو حتى خطير من خلال تركيباته. لكن النقاش الذي فتحوه لم يختفي أبداً واليوم يعود بقوة جديدة، لأن المسألة لم تعد مجرد نظرية: فالاتفاق مع إيران يبين أن واشنطن يمكنها الآن أن تقبل باختلاف صريح مع إسرائيل.

الضغط المؤيد لإسرائيل: التأثير الحقيقي، السيطرة الخيالية

كلمة « لوبي » تشير إلى نشاط قانوني ومنظم في الولايات المتحدة وتدافع جماعات الضغط عن المصالح الصناعية أو النقابية أو الدينية أو المجتمعية أو البيئية أو الأجنبية. الضغط المؤيد لإسرائيل جزء من هذا النظام وسلطتها تكمن في انضباطها وأقدميتها وتعبئة الانتخابات والوصول إلى الكونغرس.

وقد تجنبت الرابطة، التي أنشئت في عام 1959، منذ وقت طويل المساهمات المباشرة للمرشحين. وتؤثر المنظمة في المقام الأول في الدعوة والسفر والمؤتمرات والعلاقات مع البرلمانيين وفي صياغة التشريعات أو دعمها. This strategy changed from the 2022 cycle, when AIPAC created a CAP and a super PAC, United Democracy Project, capable of directly financing independent campaigns or advertisements. (فيكتور) تشير إلى أن هذه المعلومة تدل على استراحة في تاريخ المنظمة.

The electoral impact was visible in 2024. لقد استثمرت الجماعات المناصرة لإسرائيل بشكل كبير في المباديء الديمقراطية لضرب مسؤولي إسرائيل المنتخبين التقدميين. ABC News, based on OpenSecrets data, estimated that nearly two thirds of the $38.4 million spent by outside groups in primary schools involving members of the « Squad » came from organizations supporting candidates attached to the US- Israel relationship. وساهم التمويل في هزيمات جامال بومان في نيويورك وكوري بوش في ميسوري.

وتقدم الأرقام قياسا لهذه الظاهرة. According to electoral deposits cited by specialized media and pro- Israeli sources, the AIPAC and the United Democracy Project reported about 95 million in election expenditures in 2024, more than double their 2022 level. وتشير تقديرات أخرى إلى هدف أو حجم يتجاوز 100 مليون دولار على مدى الدورة.

هذا التأثير حقيقي هذا لا يعني أن (آي بيك) يتحكم في الكونغرس وهذا يعني أن المسؤول الأمريكي المنتخب يعرف أن انتقاد إسرائيل يمكن أن يكون باهظ الثمن، لا سيما في مدرسة ابتدائية. الظل مهم قوة الردهة لا تستند إلى قدرة سحرية على فرض قرار وهو يقوم على آليات محددة جدا: أموال الانتخابات، وشبكات المانحين، والملاحظات السياسية، والوصول إلى المسؤولين المنتخبين، وتأديب الرسائل، والقدرة على تقديم معارض إلى إسرائيل أو حتى متسامح مع مع معاداة السامية.

وقد عملت هذه الآلية لفترة طويلة لأنها جزء من توافق آراء ثنائي الأطراف. ويجادل الجمهوريون والديمقراطيون في بعض الأحيان على النبرة، ولكن نادراً ما يستندون إلى مبدأ الدعم الهائل لإسرائيل. إن توافق الآراء هذا ينهار اليوم. الديمقراطيون الشباب، التقدميون، بعض المستقلين وجزء من أمريكا أولاً الآن يتحدون العناصر المركزية لهذه العلاقة.

المعونة الأمريكية لإسرائيل، القلب المادي للتبعية

إن العلاقة الخاصة ليست دبلوماسية فحسب. ويقاس ببلايين الدولارات. وتوفر مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2016 في إطار باراك أوباما 38 بليون دولار من المساعدة العسكرية على مدى عشر سنوات، للسنوات المالية من 2019 إلى 2028. ويشمل هذا المغلف 33 بليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي و 5 بلايين دولار من برامج الدفاع عن القذائف. وتفيد وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تقدم 3.3 بليون دولار سنويا من التمويل العسكري و 500 مليون دولار سنويا لبرامج الدفاع عن القذائف.

وكثيرا ما تدافع هذه المعونة عن الاستثمار في الأمن الأمريكي. ويشير مؤيدو التحالف إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يُستخدم لشراء معدات أمريكية تدعم صناعة الدفاع الأمريكية. They also recall that Israel provides intelligence, tests technologies, develops anti-missile systems such as Iron Dome and contributes to regional deterrence.

يقول النقاد أن هذه المعونة تخلق تبعية سياسية ذات اتجاهين. إسرائيل تعتمد على المواد الأمريكية ولكن واشنطن تعتمد أيضا على الحماية الدبلوماسية لإسرائيل، ومبررات هذه المعونة، والحاجة إلى تغطية عواقب استخدام هذه الأسلحة. ويشير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن المعونة المقدمة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بلغت مستويات استثنائية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث نص على ما لا يقل عن 16.3 بليون دولار من الدعم العسكري المباشر منذ بداية حرب غزة، بالإضافة إلى الإطار السنوي.

The cost of war project at Brown University goes further. في دراسة من (ويليام دي). وتشير تقديرات هارتونغ، التي نشرت في عام 2025، إلى أن الولايات المتحدة قدمت ما لا يقل عن 21.7 بليون دولار من المساعدة العسكرية إلى إسرائيل في الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و 2023 وأيلول/سبتمبر 2025، بما في ذلك عشرات البلايين من دولارات مبيعات الأسلحة الملتزم بها في السنوات التالية.

وبالنسبة لأمريكا الأولى، تصبح هذه الأرقام متفجرة سياسيا. وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاع في الدين العام، وشيخوخة الهياكل الأساسية، وأزمة الإسكان، والاستقطاب الاجتماعي، وتزايد الاحتياجات العسكرية في الصين. وفي هذا السياق، ينظر بعض الناخبين بصورة متزايدة إلى البلايين المدفوعة أو المضمونة لإسرائيل على أنها شيك دائم لبلد غني ومتقدم تكنولوجيا.

ويبدو أن إسرائيل نفسها تقيس هذا التطور. According to Reuters, Israeli officials considered in 2026 a new security framework with Washington, where more emphasis would be placed on joint projects than on direct grants. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنفسه أشار إلى فكرة الحد في نهاية المطاف من اعتماد إسرائيل على المعونة الأمريكية.

التجسس الإسرائيلي في الولايات المتحدة، المحرمات المستمرة

ويتعلق أحد أكثر عناصر المناقشة حساسية بالتجسس. الحلفاء يتجسسون أحياناً وتتجسس الولايات المتحدة أيضا على شركائها. ولكن القضية الإسرائيلية تحتل مكاناً خاصاً في الذاكرة الأمنية الأمريكية، لا سيما بسبب قضية جوناثان بولارد.

وأُلقي القبض على جوناثان بولارد، وهو محلل مدني تابع للبحرية الأمريكية، في عام 1985، وأقر بأنه مذنب في عام 1987 لأنه أحال معلومات سرية إلى إسرائيل. وتُظهر الوثائق التي أُلغيت من السرية في ذلك الوقت أن العملية شملت مسؤولين إسرائيليين وحدّدت قنوات استخباراتية. وحُكم على بولارد بالسجن المؤبد وأُطلق سراحه المشروط في عام 2015 قبل أن يغادر إسرائيل في عام 2020.

قضية بولارد تركت أثراً عميقاً في الخدمات الأمريكية ومما يغذيها فكرة أن إسرائيل، على الرغم من مركزها غير المحارم، لم تتردد في جمع معلومات عنيفة في الولايات المتحدة عندما تطالبها مصالحها. وقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ وقت طويل بتقليل القضية إلى أدنى حد قبل أن تعترف بشكل أوضح بمسؤوليتها. وبالنسبة لكثير من مسؤولي المخابرات الأمريكية، لا تزال القضية تشكل إصابة.

Other charges have revived this suspicion. In 2019, Politico reported that US officials suspected Israel of placing mobile phone surveillance devices near the White House and other sensitive locations in Washington. إنكرت إسرائيل رفضا قاطعا. وقد وصف المسؤولون الإسرائيليون هذه الاتهامات بأنها زائفة، ولم تعاقب إدارة ترامب إسرائيل علنا. ولكن الحلقة عززت فكرة أن العلاقة الخاصة لا تمحو عدم الثقة في الخدمات.

وفي عام 2024، أفادت بوليتيكو أيضا بأن حملة تضليل المعلومات المرتبطة بإسرائيل استهدفت ما لا يقل عن 128 برلمانيا أمريكيا يتمتعون بمحتوى مؤيد لإسرائيل خلال حرب غزة. ونفت الوزارة الإسرائيلية المعنية أي مشاركة. The case remains contested, but it illustrates a change in perception: ولم يعد هناك تحليل للنفوذ الإسرائيلي باعتباره ضغطا قانونيا. ويُلاحظ أيضا من حيث التدخل الإعلامي.

هذه السجلات لا تُثبت أن إسرائيل « تقود « واشنطن إنهم يثبتون شيئاً آخر: فالتحالف مصحوباً بمنافسة مصالح، وأحياناً بوحشية. دولة العبرية تدافع عن أولوياتها، بما في ذلك ضد الأفضليات الأمريكية. ولا يزال هذا الواقع هامشياً لفترة طويلة في المناقشة العامة. ويصبح أكثر وضوحا مع تسييس العلاقة.

نقطة التحول في الرأي الأمريكي

ربّما التغيير الأعمق ليس في (واشنطن)، بل في المجتمع الأمريكي. وقد أعرب الأمريكيون منذ عقود عن تعاطفهم مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين. وقد أضعف هذا الاتجاه تدريجيا ثم تسارع مع حرب غزة.

ونشر غالوب نتيجة تاريخية في شباط/فبراير 2026: قال 41 في المائة من الأمريكيين إنهم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. وهذه الثغرة ليست هائلة من الناحية الإحصائية، ولكنها تنهار بأربعة وعشرين سنة من السيطرة الواضحة على التعاطف المؤيد لإسرائيل. ومن بين المستقلين، يتعاطف 41 في المائة مع الفلسطينيين، مقارنة بنسبة 30 في المائة مع الإسرائيليين. ومن بين الديمقراطيات، فإن الفجوة هائلة: 65 في المائة للفلسطينيين، 17 في المائة للإسرائيليين.

ويؤدي الجيل دورا رئيسيا. ويلاحظ التحالف أن أغلبية من تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما تعرب الآن عن تعاطف أكبر مع الفلسطينيين. وقد بينت بحوث القلة في عام 2024 أن الأمريكيين الشباب لديهم رأي أكثر مواتاة للشعب الفلسطيني من رأي الشعب الإسرائيلي. In 2025, Pew noted that 53% of American adults had an unfavourable opinion of Israel, compared to 42% in March 2022. In 2026, a new analysis by Pew found that the negative views of Israel and Netanyahu continued to grow, especially among young people.

وهذا التطور لا يعني أن الأمريكيين يصبحون معاداة لإسرائيل على نطاق واسع. بيو أيضاً يظهر أن الأمريكان يميزون الناس عن قادتهم وفي عام 2025، كان لدى 56 في المائة رأي إيجابي من الشعب الإسرائيلي و 52 في المائة من الشعب الفلسطيني، في حين كانت الآراء السلبية موجهة بقوة أكبر نحو الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحماس.

وهذا التمييز أساسي. ويركز تغيير الرأي على السياسة الإسرائيلية، وسير الحرب، والتدمير في غزة، والإضرابات في لبنان، وحكومة نتنياهو، والإفلات من العقاب. الشباب الأمريكيون، الذين تعرضوا لصور الحرب على الشبكات الاجتماعية، أقل تميزا بكثير بذاكرة الشواه كتجربة سياسية مباشرة، وأكثر حساسية لشبكات التحليل بعد الاستعمار، لم يعد يقرأون النزاع كوالديهم.

والديمقراطيون هم الأكثر تضررا من هذا التغيير. ولاحظ فوكس في أوائل عام 2025 وجود فجوة متنامية بين القاعدة الديمقراطية، التي أصبحت بالغة الأهمية لإسرائيل، وقادة الحزب، الذين يواصلون دعم المعونة العسكرية إلى حد كبير. وخلق هذا التوتر حيزا سياسيا لأرقام مثل برني ساندرز، وراشيدا تلايب، وإيلهان عمر، وألكسندريا أوكاسيو – كورتيز، أو مرشحين محليين أصغر سنا.

The America First Right and the Cost of Israel

التحول الآخر يأتي من اليمين وتاريخيا، ظل الجمهوريون أكثر موالية لإسرائيل من الديمقراطيين. وقد قام الإنجيليون، والمحافظون الجدد، والمانحون المؤيدون لإسرائيل، والمدافعون عن إيران، بتنظيم دعم قوي جدا. ولا يزال التجمع يظهر في عام 2026 أن 70 في المائة من الجمهوريين يتعاطفون مع الإسرائيليين أكثر مما يتعاطفون مع الفلسطينيين. ولكن هذا الدعم ينخفض أيضاً، إذ انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004 في بيانات غالوب.

وهذا الانخفاض لا يعزى فقط إلى تعاطف جديد مع الفلسطينيين. إنه يأتي من رد فعل قومي أمريكي. The MAGA base wants less war, less external aid, less allied constraints and more material return for the US taxpayer. أمريكا أولاً تنطوي على تسلسل هرمي: لا يجب أن يذهب أي تحالف قبل المصلحة الأمريكية.

وهذه اللغة التي استخدمها جي دي فانس في التذكير بأن المصالح الأمريكية والإسرائيلية ليست دائما مشوشة. وكان للعقوبة أثر سياسي لأنها جاءت من نائب رئيس جمهوري وليس من المنتخب التدريجي. لم تطعن في أمن إسرائيل وأشارت إلى أنه لا ينبغي سحب واشنطن إلى استراتيجية إسرائيلية يمكن أن تعرقل الصفقة مع إيران.

وتعقد دبابات التفكير القريبة من خط واقعي أو تقييدي خطابا مماثلا. ويؤكد معهد كوينسي أن الدعم غير المشروط لإسرائيل يعمق المشاكل الأمريكية في الشرق الأوسط. In an analysis of 2025, the Institute argues that Israeli security doctrine threatens the long-term American interest, as it requires a stronger and more lasting US military presence in the region.

كما نشرت شركة حكومية مسؤولة، وهي من وسائط الإعلام ذات الصلة بمعهد كوينسي، تحليلا في عام 2026 انتقدت فيه الاندماج المتزايد بين الأجهزة الأمنية الأمريكية والإسرائيلية. ويدفع صاحب البلاغ بأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسند إلى بلد لا تكون مصالحه هي نفسها دائماً.

وتتحدث هذه اللغة إلى حق لم يعد يرغب في دفع ثمن الحروب الوشيكة. He also speaks to voters who see Israel as a developed country with a powerful army, advanced technology industry and high GDP per capita. وتصبح الحجة بسيطة: لماذا يجب على دافع الضرائب الأمريكي الاستمرار في تقديم الدعم على نطاق واسع حليف غني، خاصة عندما يتبع هذا الحليف سياسات تعقّد أهداف الولايات المتحدة؟?

اتفاقات إسلام أباد، لحظة تحرير أمريكي

واتفاقات إسلام أباد هي أكثر اختبارات هذا الاستقلال الأمريكي الجديد وضوحا. According to Reuters, the United States and Iran signed a ceasefire agreement opening a 60-day negotiating period. ويشمل النص وقف الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق أورموز، وإجراء مناقشات بشأن الجزاءات، ووضع إطار للمواد النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإزالة التصعيد الإقليمي بما في ذلك لبنان.

وبالنسبة لإسرائيل، يطرح النص عدة مشاكل. وهي لا تقوم على الفور بتفكيك القدرات الإيرانية. وهي لا تلغي برنامج المقذوفات منذ البداية. وهي تمكن طهران من الحصول على شكل من أشكال الاعتراف والتوقعات الاقتصادية. كما أنها تتيح للبنان مكاناً لإلغاء التصعيد، في حين أن إسرائيل تريد الحفاظ على حريتها في العمل ضد حزب الله.

نتنياهو وجد نفسه في حالة صعبة. وقد دافع منذ وقت طويل عن فكرة أن الضغط العسكري يمكن أن يضعف بشكل دائم إيران وتقاليدها. لكن الاتفاق يظهر أن (واشنطن) تريد الخروج من منطق الحرب ووصف رويتر نتنياهو طريق اصطدام مع ترامب، في حين كان رئيس الولايات المتحدة يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران ومنع إسرائيل من إزالة التسلسل عن طريق الضربات في لبنان.

وانتقد ترامب نفسه السلوك الإسرائيلي في لبنان. وقال رويتر إن نتنياهو يمكن أن تتبع نهجاً أكثر قياساً، يحرم ضمناً من تدمير المباني لتحقيق أهداف محدودة. وفي نفس التسلسل، قدم ترامب إسرائيل كشريك صغير جداً في النزاع الأوسع، صيغة غير عادية للرئيس الأمريكي قريبة سياسياً من الحق الإسرائيلي.

تغيير النبرة هذا لا يعني أن (ترامب) يصبح معادياً لإسرائيل يعني أنه يريد السيطرة على قصته بعد انخراط القوة الأمريكية ضد ايران يريد ان يقول انه حصل على اتفاق إن نتنياهو، من خلال مواصلة الحرب في لبنان أو المطالبة بالاستسلام الكامل لطهران، تهدد هذه القصة. ومن ثم، فإن الفائدة تتباين علنا.

هنا فكرة « الإستقلال » منطقية إن الولايات المتحدة لا تتحرر من كامل السيطرة الإسرائيلية التي لم تكن موجودة على هذا النحو. وهي تنبع من رد فعل: هو الذي يعامل الاعتراضات الإسرائيلية على أنها حق نقض ضمني على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

Netanyahu, symbol of a toxic relationship

(بينجامين نتنياهو) كان سيد العلاقة مع (واشنطن). كان يعرف الكونغرس أفضل من العديد من الرؤساء الأمريكيين وكان يعرف كيف يتحدث إلى الإنجيليين والجمهوريين والمانحين ووسائط الإعلام المحافظة. تحدّى (باراك أوباما) على (إيران) وزرع (دونالد ترامب) وحصل على نقل السفارة الأمريكية إلى (أورشليم) ووحد اتفاقات (إبراهام).

لكن أسلوبه أصبح مشكلة وأدى الإصلاح القضائي، والحرب في غزة، والوزراء اليمينيين، والإضرابات الإقليمية، والعزلة الدبلوماسية، والملاحقات الدولية، إلى تحويل نتنياهو إلى رقم رئيسي في الولايات المتحدة. ويؤمن العالم، في تحليل أجري مؤخرا، بأن العلاقة مع واشنطن، التي دعمت مرة أخرى سلطتها السياسية، قد أصبحت عبئا.

ويصف رويترز أيضا رئيس الوزراء المعرّض لغضب الناخبين بعد الاتفاق مع إيران. وعد نتنياهو هو إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالقوة واحتواء إيران وتعطي اتفاقات إسلام أباد صورة عكسية: فإيران تنجو سياسيا، وتتفاوض واشنطن، وتبدو إسرائيل مجبرة.

وهذه اللحظة هي أكثر خطورة بالنسبة لنتنياهو، حيث تضرر المجتمع الإسرائيلي. ويرفض الوزيران بيزل سموتريش وإيتامار بن غفير أي قيد على العمل العسكري. ويدافع وزير الدفاع الإسرائيلي كاتز عن صيانة المناطق الآمنة في لبنان وسوريا وغزة. ويطمأن هذا الخط على جزء من الناخبين الإسرائيليين، ولكنه يفاقم الاختلاف مع واشنطن.

البيت الأبيض يمكن أن يتسامح مع إسرائيل قوية. وهي أقل تسامحاً مع إسرائيلي يخرب اتفاقاً أمريكياً. هذا هو الحد الجديد. ولا يزال الدعم هائلا، ولكنه لم يعد آليا تماما.

The Iraqi precedent and US strategic fatigue

وكثيرا ما يعتمد حرجية العلاقة الإسرائيلية – الأمريكية على العراق. واحتج ميرشيمر وولت بأن البهو والمحافظين الجدد المؤيدين لإسرائيل قاموا بدور هام في المسيرة إلى حرب عام 2003. ولا تزال هذه النظرية موضع نزاع. كما كان غزو العراق يستجيب لمنطق إدارة بوش، والصدمة التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر، والطموحات المحافظة الجديدة الأمريكية، والأخطاء الاستخباراتية. ولكن لا شك أن بعض مؤيدي الحرب الأمريكيين رأوا إخلاء صدام حسين مفيدا لإسرائيل وإعادة تشكيل المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، حولت تكلفة الحروب الأمريكية النقاش. أفغانستان، والعراق، وسوريا، وليبيا، وحملات ضد الدولة الإسلامية، والتوترات مع إيران: رأى الناخبون الأمريكيون أن التزامات الشرق الأوسط هي حروب باهظة التكلفة وطويلة وغير منتجة في كثير من الأحيان. هذا الإرهاق يثقل على الطرفين.

The American realitys, from Stephen Walt to Andrew Bacevich, from Quincy to some former Pentagon officials, reiterate that the United States must reduce its regional exposure and focus its resources on Asia, Chinese deterrence, domestic security and industrial competitiveness. ومن هذا المنظور، تصبح إسرائيل مشكلة عندما تشجع المواجهة الدائمة مع إيران أو تجعل من المستحيل تحقيق هيكل إقليمي لإلغاء التصعيد.

وهذا المنطق لا يعني التخلي عن إسرائيل. وهو يعني جعل التحالف مشروطا بتقارب المصالح. وإذا تصرفت إسرائيل بطريقة تتفق مع استراتيجية الولايات المتحدة، فإن الدعم مستمر. وإذا قادت إسرائيل واشنطن إلى حرب لا يريدها واشنطن، فلا بد من احتواء التحالف. وهذا هو بالضبط ما تشير إليه اتفاقات إسلام أباد.

AIPAC ضد شركة متغيرة

وتظل الرابطة قوية. ولا يزال وصوله إلى الكونغرس كبيرا. مؤتمراته تجذب مسؤولين من كلا الطرفين ويمكن أن يغيّر برنامجها المحاسبي الأساسي مصيره. لكن نموذجه لديه ثلاثة حدود.

الأول هو جيل لم يعد الأمريكيون الشباب يعتبرون إسرائيل قضية واضحة. انهم يرون غزة، المستوطنات، نقاط التفتيش، التفجيرات في لبنان، وزراء اليمين البعيد وتعليقات نتنياهو. وتبدأ ذاكرتها السياسية بأقل من ذكرى محرقة اليهود أو الحرب الباردة منها في الاحتلال في 7 تشرين الأول/أكتوبر وغزة والشبكات الاجتماعية. ويميز هذا الجيل بسهولة أكبر معاداة السامية، التي يمكن أن يدينها، عن دعم الحكومة الإسرائيلية التي يمكن أن ترفضها.

الحد الثاني هو الحزب. حاولت الرابطة أن تظل ثنائية الحزب. لكن مواءمته المتكررة مع نتنياهو، معركته ضد صفقة إيران النووية تحت أوباما، وتدخلاته في المُبتدئين الديموقراطيين قد عززوا الفكرة، من بين العديد من الديمقراطيين،. المصاريف ضد بومان و بوش أرسلت رسالة قوة. They also fosterrtured lasting resentment in the progressive wing.

الحد الثالث هو القومي ويقبل معسكر ماغا بيسر أقل الحجج الأخلاقية العالمية أو التحالفات التلقائية. يريد حسابات كم تكلف؟ ماذا تحصل أمريكا؟ لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تحمي سياسة إسرائيلية يمكن أن ترفع ثمن الطاقة، وتمنع اتفاقا مع إيران أو تعرض الجنود الأمريكيين للخطر؟?

هذا الضغط الثلاثي لا يدمر البهو المؤيد لإسرائيل إنه يرغمه على التكيف والصيغة القديمة، التي تستند إلى توافق الآراء الثنائي الأطراف والتخويف السياسي للنقاد، لا تعمل على نحو أفضل. وهي لا تزال فعالة في الكونغرس. إنها أقل رأياً.

الإستقلال الأمريكي لا يزال غير كامل

سيكون من المفرط التحدث عن الانفصال. وتواصل الولايات المتحدة تقديم الأسلحة إلى إسرائيل. ولا تزال تحجب أو تخفف النصوص الدولية ضد ولاية العبرية. ما زالوا يعتبرون أمن إسرائيل مصلحة استراتيجية. The Pentagon, the Congress, the defence industry and the pro- Israeli political networks retain a decisive weight.

لكن الرواية في مكان آخر ويوافق واشنطن الآن على أن تعلن علنا أن المصلحة الأمريكية قد تنفصل عن المصالح الإسرائيلية. وهذه الجملة، التي تُخصَّص للنقاد الهامشيين، هي جزء من خطاب المسؤولين في السلطة. وقد استؤنفت في لحظة محددة: الاتفاق مع إيران، والإضرابات في لبنان، والضغط على نتنياهو، والحاجة إلى تثبيت مضيق أورموز، وإلى الخروج من حرب إقليمية.

وبالتالي، فإن الاستقلال الأمريكي المسترد ليس إعلانا فلسفيا. إنه تدريب وهو يتفاوض مع طهران على الرغم من إسرائيل. انتقاد نتنياهو على الرغم من ايبيك للنظر في الرأي الأمريكي على الرغم من ردود فعل الكونغرس حساب تكلفة المعونة العسكرية على الرغم من الحجة التاريخية للعلاقة الخاصة. اعتبار لبنان وإيران والخليج والطاقة قضايا أمريكية، وليس كمرفقات للأمن الإسرائيلي فحسب.

وهذا قد يظل مؤقتا. A major incident, a Hezbollah attack, an Iranian breakdown or an American election campaign can reactivate old reflexes. ولا تزال الشبكات المناصرة لإسرائيل قوية. ولا يزال الرأي الجمهوري يحبذ إلى حد كبير إسرائيل. فالديمقراطيون، حتى وإن انقسموا، لم يحولوا بعد قاعدتهم إلى سياسة خارجية متماسكة.

لكن المحرمات مكسورة. وفي سن ٢٥٠ عاما، يبدو أن الولايات المتحدة تكتشف من جديد أن الاستقلال ليس مجرد احتفال عام ١٧٧٦. It also consists of prioritizing its alliances. ولا تزال إسرائيل حليفا رئيسيا. لم يعد دائماً مركز البوصلة الأمريكية. واتفاقات إسلام أباد لا تنهي العلاقة الخاصة. لَرُبَّمَا هم يَفْتحونَ a وقت أكثر صعوبة لها: الذي تسأل فيه (واشنطن) إسرائيل ليس فقط ما تريده، ولكن ما يكلف الولايات المتحدة.