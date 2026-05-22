الولايات المتحدة: لبنان تحت الضغط

The American sanctions announced against officials linked to Hezbollah, Amal, Iran and two Lebanese security institutions opened a sensitive political sequence in Beirut. ويعرض هذا التدبير على اجتماع من المقرر عقده في البنتاجون في 29 أيار/مايو، وهو اجتماع مأمون، ولكنه اتهم بالفعل بمسائل أوسع نطاقا. وهي تضع الجيش والأمن العام والرئاسة والحكومة والأطراف على نفس المستوى: كيف تدافع عن سلطة الدولة دون أن تسبب كسور داخلي جديد.

قائمة خارج الدائرة الحزبية

القرار الأمريكي يستهدف تسعة أشخاص يلمس أولاً أرقام حزب الله. وهناك عدة تقارير إعلامية عربية تفيد بأن القائمة تشمل الوزير السابق محمد فنيش، الذي قدمته واشنطن كقائد للهيكل التنفيذي للحزب، فضلا عن ثلاثة نواب هم: حسن فدل الله، وإبراهيم موساوي، وحسين حاج حسن. ويشمل أيضا السفير الإيراني في بيروت، محمد رضا شيباني.

وتشمل القائمة أيضا شخصيتين متعلقتين بعمال وأحمد بعالباكي وعلي صفاوي. ويتيح هذا الاختيار نطاقا سياسيا أوسع. ولم تعد تقتصر على حزب الله، حتى لو ظلت مركز النظام الأمريكي. كما أنها تصل إلى بيئة رئيس الدائرة، نبيه بيري، وهو لاعب مركزي في أي مفاوضات داخلية لبنانية.

ويتعلق العنصر الأكثر حساسية بمسؤولين أمنيين لبنانيين. وقد فرضت الجزاءات على العقيد سامر حميد، الذي عُرض في الصحافة بوصفه رئيسا لمكتب استخبارات الجيش في الضواحي الجنوبية، وعلى اللواء خاتار ناصر الدين، الذي عُرض بوصفه مسؤولا عن وظيفة التحليل في الأمن العام. This targeting is described as novel in this type of Hezbollah-related US procedure.

وتتهم واشنطن الجهات المستهدفة بالإسهام في إعاقة نزع سلاح حزب الله أو دعم نفوذه أو تقويض سيادة الدولة. وقد أبلغت الصحافة عن هذه الاتهامات. وهي ليست في حد ذاتها قرارا من المحكمة اللبنانية. وهي تندرج في إطار خطة جزاءات تقررها إدارة الولايات المتحدة، لها آثار مالية ودبلوماسية وسياسية.

The novel character of safe targeting

ويغير استهداف المسؤولين العسكريين وموظفي الأمن العام نطاق الرسالة. وحتى الآن، كانت الجزاءات التي فرضتها الولايات المتحدة على حزب الله تتعلق أساساً بعمليات نقل الأحزاب السياسية أو المالية أو الاقتصادية أو المزعومة. وهذا التدبير يندرج في نطاق المؤسسات الأمنية التي لا تزال نشطة في الدولة.

ويؤدي هذا التغيير إلى مخاطرة فورية. يمكن أن يقرأها واشنطن كضغط لحماية المؤسسات من تأثير حزب الله. It can also be interpreted by other Lebanese actors as a monitoring of the institutions themselves. هذه القراءة المزدوجة تفسر قوة ردود الفعل.

والسؤال ليس قانوني فحسب. إنه يؤثر على الثقة الداخلية ولا يزال الجيش اللبناني أحد المؤسسات القليلة التي لا تزال تتمتع بصورة وطنية واسعة نسبيا. ويؤدي الأمن العام من جانبه دورا حساسا في إدارة الحدود والإدارة والأمن. وفي حالة إدراج الأسماء المستمدة من هذه الأجهزة، تتجاوز العقوبة الشخص. يرسل إشارة إلى النظام بأكمله.

ويأتي التدبير أيضا في وقت محدد جدا. ويجب على وفد عسكري لبناني أن يسافر إلى واشنطن لعقد اجتماع في البنتاغون، في إطار مرتبط بوقف إطلاق النار، والجبهة الجنوبية، والانسحاب الإسرائيلي. ويعطي الجدول الزمني الجزاءات بعدا إضافيا. ويبدو أن القصد منها هو وضع الأساس قبل المناقشات.

الضغط الأمريكي قبل البنتاجون

ووصف الاجتماع المقرر عقده في 29 أيار/مايو رسميا بأنه آمن. وتشمل الولاية المشار إليها في الصحافة مسائل على أرض الواقع: توطيد وقف إطلاق النار، ورصد الانسحاب الإسرائيلي، وتنفيذ الترتيبات المتعلقة بالجنوب، ودور الجيش اللبناني. ولكن هذا الإطار التقني لا يكفي لتخفيف الشكوك.

بالنسبة لواشنطن، لا يمكن فصل المسألة الجنوبية عن مسألة أسلحة حزب الله. وتذكر الجزاءات هذه الأولوية. They indicate that the United States wants to place state security sovereignty at the centre of the discussion. ومن المتوقع أن يصبح الجيش اللبناني، في هذا النظام، الممثل الرئيسي في تحقيق الاستقرار.

وبالنسبة لبيروت، يتمثل الخطر في فرض جدول أعمال أوسع من الخطة التي تعتزم مناقشتها. وتسعى السلطات اللبنانية إلى الحفاظ على التمييز بين الرصد التقني لوقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية بشأن مستقبل الأسلحة. وهذا التمييز هش. وهو يعتمد على قدرة الحكومة ورئاستها على التكلم بصوت واحد.

ويتابع رئيس الوزراء نواف سلام مع السفير السابق سيمون كارام، المسؤول عن الجانب التفاوضي. كما تجري هيئة الرئاسة اتصالات دبلوماسية مع الملاحق العربية. وتبين هذه الخطوات أن الدولة اللبنانية تريد المحافظة على السيطرة المدنية على عملية تشمل أفرادا عسكريين. هذه نقطة أساسية ولا يمكن للوفد العسكري وحده أن يتخذ مثل هذا القرار السياسي.

Hezbollah and Amal denounce intimidation

وترى ردود فعل حزب الله وحزب الله أن الجزاءات المفروضة على أعضاء البرلمان وزعماء الحزب وضباطه هي جزء من محاولة لتخويف الولايات المتحدة. وهو يمثل هذا التدبير بمثابة دعم سياسي لإسرائيل وكضغط على من يرفض نزع السلاح المفروض من الخارج.

The party also insists on targeting security institutions. وفي روايته، ستثبت هذه النقطة أن واشنطن لا تسعى فقط إلى معاقبة حزب الله، بل أيضاً إلى تقييم الوضع اللبناني قبل اجتماع البنتاغون. القصد من هذه القراءة هو عكس الحجة الأمريكية. وبدلا من اعتبار الجزاءات دفاعا عن السيادة، وصفها حزب الله بأنها تعدي على السيادة.

ويرفض جمال الجزاءات المفروضة على أحمد بعالباكي وعلي صفاوي. وترى الحركة أنه هجوم على دورها السياسي ومكانها في التوازن الوطني. رد الفعل هذا يحسب لأن (آمال) يحتل موقعاً محورياً. The Nabih Berri party remains linked to Hezbollah in the Shiite tandem, but it also retains a major institutional function through the parliamentary Presidency.

ومن ثم فإن المناقشة تتعلق بنفس المفهوم: السيادة. يقول (واشنطن) أنّه يريد مساعدة الدولة اللبنانية على استعادة احتكار القرارات الأمنية. Hezbollah and Amal respond that foreign pressure weakens institutions and marginalizes a major political component. هذه القصتان تصطدمان بدون لقاء بعضهما.

أداة لإعادة التشكيل السياسي

فالجزاءات ليست مجرد تدابير عقابية. وهي تعمل أيضا كأداة لإعادة تشكيل توازن القوى. وبإستهداف أعضاء البرلمان، ومسؤولين، ودبلوماسي إيراني، ومسؤولين أمنيين، يرسل واشنطن عدة رسائل في آن واحد.

الرسالة الأولى تتعلق بحزب الله وترغب الولايات المتحدة في الحد من قدرتها على العمل من خلال المؤسسات ومنع نزع السلاح. والرسالة الثانية تتعلق بالبيئة السياسية للحزب. عن طريق لمس شخصيات ذات صلة بـ (آمال)، (واشنطن) تُفيد أنّ عمليات نقل (هزبولا) أو شركائها ليست بعيدة المنال. الرسالة الثالثة تتعلق بأجهزة الأمن ويذكر أن التعاون المزعوم مع الطرف قد يعرض المسؤولين في مناصبهم.

ويمكن أن تسفر هذه الاستراتيجية عن آثار متناقضة. It can encourage some Lebanese actors to stand out from Hezbollah. It can also strengthen solidarity between the forces concerned, especially if the measure is perceived as collective or community. والخطر معروف في لبنان. ويمكن للجهات الفاعلة الداخلية أن تسترد أي ضغوط خارجية لتوطيد قاعدتها وشجب العدوان السياسي.

ومن ثم فإن إعادة التشكيل المطلوبة تتوقف على رد فعل المؤسسات. وإذا تمكنت الدولة اللبنانية من الحفاظ على خط واضح، فإن الجزاءات يمكن أن تصبح أداة في مفاوضات أوسع نطاقا بشأن تحديد الأسلحة. إذا انقسمت الدولة، فإنها يمكن بدلا من ذلك أن تزيد من التجزئة الداخلية.

الجيش في وسط معادلة حساسة

The army is placed in a particularly sensitive position. ويعرضها الشركاء الغربيون والعربيون بوصفها المؤسسة القادرة على تحقيق الاستقرار في الجنوب وتخويف سلطة الدولة. ولكنه لا يستطيع حل نزاع سياسي قديم بمفرده. ويتوقف دورها التنفيذي على قرارات السلطة المدنية، وتوازن القوى على الأرض، ورد فعل إسرائيل.

ويوضح الجدل حول وفد البنتاغون هذا الهشاشة. وركزت المناقشات على تكوين أعضاء المكتب للمشاركة في المناقشات. The military command recalled that officers represent the homeland and not a denominational affiliation. This development aims to protect the institution from dangerous debate.

ولا يمكن للبنان أن يطلب من الجيش أن يتصرف كمحكم وطني في الوقت الذي يقدم فيه إلى قراءات المجتمع المحلي الدائمة. كما أنه لا يستطيع أن ينقل إليه مسؤولية تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والرئاسة. إن مسألة أسلحة حزب الله والانسحاب الإسرائيلي والسيطرة الجنوبية تتطلب قرارا سياسيا. الجيش يمكنه تنفيذ مذكرة لا يمكنها الإختراع.

وتزيد الجزاءات المفروضة على ضابط في الجيش من حدة هذا التوتر. They put the institution under pressure without necessarily giving it the political means to act. هذه النقطة ستكون حاسمة في واشنطن. وسيتوقف نجاح الإطار الأمني على مستوى الضباط الحاضرين أقل مما يتوقف على وضوح القرار اللبناني.

دور نبيه بيري والبرلمان

كما أن استهداف شخصيات ذات صلة بالمال يضع نبيه بيري في منطقة ضغط. ولا يزال رئيس الدائرة أحد المحاورين الرئيسيين في الترتيبات الداخلية. ويمكنها أن تحجب أو تبطئ أو تيسر الحلول التوفيقية. (واشنطن) تعلم أن قضية (هزبولا) لا يمكن معالجتها دون أخذ دور (بيري) في الحسبان.

This indirect pressure comes as Parliament remains one of the few places able to give a legal framework to national decisions. وأي تغييرات في دور الجيش، أو في أمن الجنوب، أو في سياسات التعمير، يجب أن تمر، عاجلا أو آجلا، من خلال عمليات التحكيم المؤسسية. ومن ثم، يمكن أن تعالج الجزاءات أيضا البيئة اللازمة للمفاوضات الداخلية في المستقبل.

وتكمن الصعوبة في طبيعة النظام اللبناني. The country operates through balances, compromises and cross-guarantes. والضغط على تجاوز هذه الآليات يمكن أن يخلق صدمة مفيدة، ولكنه يمكن أيضا أن يعرقل الجهات الفاعلة في المواقف الدفاعية. عن طريق استهداف أقارب (آمال) يبدو أن (واشنطن) يريد اختبار هامش (بيري) ضد (هزبولا).

هذا ينطوي على مخاطرة إذا كان (آمال) يعتقد أنّه مُهدّد بشكل مباشر، سيكون أقل ميلاً لتمييز نفسه عن حزب الله. وعلى النقيض من ذلك، إذا دفع الضغط إلى إعادة تأكيد دور الدولة، فيمكنها فتح حيز سياسي. ليس هناك طريقة لمعرفة ذلك بعد.

حدود استراتيجية الجزاءات

الجزاءات لها تأثير حقيقي وهي تعزل ماليا، وتجعل المعاملات أكثر صعوبة، وتعقد السفر، وتبلغ عن ثغرة سياسية. كما أنها قد تثني الشركاء عن التعامل مع المتضررين. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإنها تقدم أداة سريعة وأقل تكلفة من التدخل المباشر، وأكثر وضوحا من بلاغ بسيط.

لكن لديهم حدود أيضاً. وهي لا تحل محل الاستراتيجية اللبنانية. وهي لا تحل مسألة الانسحاب الإسرائيلي. They do not say how the army can deploy to all sensitive areas. كما أنها لا تضمن انضمام جزء كبير من السكان إلى عملية نزع السلاح.

وفي لبنان، يمكن أن يكون اتخاذ قرار مفروض خارجيا هشا سياسيا، حتى وإن كان يستجيب لطلب حقيقي من سلطة الدولة. وتتطلب استعادة احتكار الدولة للأسلحة اتفاقا داخليا وجدولا زمنيا وضمانات أمنية وردا واضحا على الانتهاكات الإسرائيلية. فبدون هذه العناصر، يمكن للعقاب أن يزيد من صعوبة المواقف أكثر مما يفتحها.

وهكذا فإن التسلسل الذي فتحه واشنطن يضع الدولة اللبنانية قبل اختيار طريقة. يمكنه استخدام الضغط الأمريكي للتعجيل بمناقشة وطنية بشأن السيادة. It can also be subjected to this pressure as an additional constraint, at the risk of seeing institutions themselves become a confrontational ground.

السيادة المتنازع عليها

إن كلمة السيادة تعود إلى جميع الأطراف، ولكنها لا تعني الشيء نفسه. بالنسبة لواشنطن، يشير إلى نزع سلاح حزب الله وسلطة الحكومة الحصرية على المسائل الأمنية. وبالنسبة لمعارضي الجزاءات، يشير إلى رفض الضغط الأجنبي والدفاع عن البلد ضد إسرائيل. وفيما يتعلق بالمؤسسات اللبنانية، ينبغي لها أن تعين قدرة على تقرير السكان وتنفيذهم وحمايتهم.

ولا يزال هذا الحس الثالث أصعب ما يبني. ولا يوجد في لبنان نقص في الإعلانات المتعلقة بالسيادة. There is a lack of an agreed mechanism to translate it into decisions. تعيين البنتاغون سيكون أول اختبار. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان بوسع الوفد اللبناني أن يبقى في ولاية تقنية أو ما إذا كانت الجزاءات قد حولت الاجتماع إلى اختبار سياسي.

وستتوقف التنمية الفورية على ثلاثة عوامل. الأول هو رد السلطات اللبنانية على الضغط الأمريكي. الثاني هو موقف حزب الله من عملية واشنطن والثالث هو سلوك إسرائيل على الجبهة الجنوبية، حيث أي تصعيد من شأنه أن يقلل هامش التفاوض ويضع المؤسسات اللبنانية تحت حالة الطوارئ الأمنية.