(أليكس فغالي) يفوز بـ (سبرينغ رولي)

وفاز أليكس فغالي بحفل الربيع الحادي والأربعين، الذي نظمه نادي السيارات والترفيه في لبنان على طريقي جبيل وكسروان، بعد عطلة نهاية الأسبوع التي تميزت بالحرارة، وتدفق قوي، وسيناريو رياضي انعكس بعقوبة حاسمة. ووقع السائق اللبناني، بالاشتراك مع جوزيف مطر على سكودا فابيا روس، فوزه الثاني في هذا الحدث، بعد نجاحه في عام 2024. يتقدم على باسل أبو حمدان ومساعده السائق فراس الياس، أيضًا على سكودا فابيا آر إس، بفارق 14.4 ثانية. (إلياس ديهني) و(تيري روهانا) أكملا المنصة في دقيقة و45 ثانية من الفائز. جمعت الرالي، الجولة الأولى من بطولة لبنان للراليات، 23 سيارة، 19 منها عبرت خط النهاية.

(أليكس فغالي) يؤكد في (سبرينغ رولي)

انتصار (أليكس فغالي) تم بناؤه بشكل منتظم لكن أيضاً بدم بارد غير أن ربيع رالي بدا في البداية مبتسما في روجر فغالي، والده، الذي كان لديه سجل في هذا الحدث مع ثمانية عشر فوزا وبطال متعددين من لبنان. من مرحلة الإفتتاح، لعب يوم السبت في النادي المنظم، (روجر فغالي) وقائده المشارك (لوي ساكر) وقعا أفضل وقت في عجلتهما (تويوتا غرا ياريس).

في اليوم التالي، على الطرق الإسفلتية في جبيل وكسروان، تم تأكيد نفس الإيقاع. روجر فغالي ضرب بقوة مرة أخرى في المراحل الأولى. خبرته وقراءته للتضاريس وقدرته على الهجوم على الطرق السريعة وضعته مرة أخرى في مركز السباق. لكن الحشد تحول في المرحلة الثالثة. دخل الثنائي فغالي- صقر قبل ثلاث دقائق من جدولهما الزمني للمنافسة في القطاع الموقوت. قلبت العقوبة التنظيمية لمدة ثلاث دقائق الترتيب رأسًا على عقب.

مهدت هذه العقوبة الطريق لقتال وثيق بين أليكس فغالي وباسل أبو حمدان وكارل رزق وإلياس دهني. وفي هذه التشكيلة الجديدة، تمكن أليكس فغالي من الحفاظ على مصلحته. لم يوقّع بالضرورة على أفضل الأوقات، لكنّه حافظ على سرعة كافية لمنع منافسيه من العودة. ويبين نجاحه سمة أساسية من سمات التجمع الحديث في لبنان: وحسابات السرعة النقية، ولكن إدارة الإدارة والدقة الإدارية والانتظام يمكن أن تقرر النتيجة النهائية.

ويؤكّد هذا اللقب الثاني في الربيع الرالي أيضاً تركيب أليكس فغالي ضمن إشارات الانضباط. الفوز بهذا الحدث لمدة سنتين على التوالي ليس مزعجاً الحشد يفتح الموسم الوطني إنه يجذب أفضل طاقم وهو بمثابة اختبار تقني بعد إعداد الشتاء. غالباً ما يضع نبرة البطولة لـ(أليكس فغالي) هذا النصر يقدم أكثر من مجرد كأس إنه دخول مثالي إلى السباق الوطني.

عقوبة تغير السباق بأكمله

ولعب يوم الأحد على خمس مراحل بعد بدء تشغيل مقر الرابطة في كاسليك. الحرارة الصيفية رافقت الطاقم من الصباح حتى وصولهم فالطرق، التي تمهد تماما كما في جميع التجمعات اللبنانية، تتطلب قيادة دقيقة، وإدارة إطارات جيدة، والتركيز الدائم. وبلغت المسافة الإجمالية للحدث 267 كيلومتراً، منها 81.13 كيلومتراً موزعة على ست مراحل زمنية.

وسجل روجر فغالي أفضل وقت في المرحلة الثانية، قبل كارل رزك وبازل أبو حمدان. وفي المرتبة الثالثة، قام مرة أخرى بأفضل أداء قبل أليكس فغالي وأبو حمدان. لكن هذا المميز كان أيضاً الجزاء إن دخول زعيم السباق المسبق انسحب من المركز الأول في غضون دقائق، غيّر التجمع وجهه. المبارزة المتوقّعة حول أكثر الطيّار رواجاً للحدث أفسح المجال لمعركة أكثر انفتاحاً.

في المركز الرابع كان (روجر فغالي) أسرع مرة أخرى. أليكس فغالي وضع خلفه، يليه أبو حمدان. في التصنيف العام، احتفظ أليكس بالصدارة، متقدمًا على كارل رزق وباسل أبو حمدان. في المرحلة الخامسة، واصل (روجر) الهجوم. لقد وقع أفضل وقت قبل أليكس وأبو حمدان. آخر خاص أكد هذا التسلسل الهرمي في ذلك الوقت روجر فغالي أمام أبو حمدان وأليكس فغالي.

ولكن التصنيف العام ليس تعجيلا واحدا. عقوبة الثلاث دقائق منع (روجر فغالي) من تحويل وقت خدشه إلى انتصار لقد أنهى الرابعة في الصفات العامة، على بعد دقيقتين وثانية من ابنه. وتظهر هذه النتيجة مفارقة عرقه: فقد سيطر على عدة مراحل، ولكن خطأ في التكسير كلفه التجمع. بالنسبة لـ (أليكس فغالي)، الوضع يتطلب نوعاً آخر من التحفة. ومن الضروري التحكم في الفجوة ومقاومة الضغط وتجنب أي خطوات زائفة.

أبو حمدان بالقرب من دهني الصلب الثالث

سلّم (باسل أبو حمدان) أحد أكثر الأجناس تماسكاً في عطلة نهاية الأسبوع. مع (فيراس إلياس) في جانبه، حافظ على خطى عالية دون أن يرتكب أخطاء كبيرة. تأخيره الأخير في (أليكس فغالي) 14.4 ثانية يظهر كثافة المعركة من أجل النصر وفي مثل هذه المناسبة القصيرة الأجل، لا تزال هذه الفجوة صغيرة. يعكس الضغط المستمر على الزعيم حتى الكيلومترات الأخيرة.

وهكذا يؤكد أبو حمدان مركزه كمرشح جدي في البطولة. وتبين نتائجه أن لديه المعدات والخبرة والسرعة اللازمة لاستهداف الأماكن الأولى. رسخت سكودا فابيا RS مرة أخرى مكانتها كسيارة قياسية في الفئة العليا. وقد استندت الثلاثة الأولى من التصنيفات العامة إلى هذا النموذج، وهو مؤشر على فعاليته على الطرق الأبجدية اللبنانية.

(إلياس ديهني)، شارك في قيادة (تيري روهانا)، أنهى المنصة. تأخيره لمدة دقيقة و 45 ثانية على الفائز سمح له بالتسوية بحزم في المركز الثالث وفي سباق شهد تغيرا مفاجئا في التسلسل الهرمي والارتفاع الكرومي لروجر فغالي، تمكن ديهني من الحفاظ على منصبه. فقاعته تكافئ أداء مستقراً، دون تجاوزات ودون أخطاء باهظة التكلفة.

خلف هذا الثلاثية، (روجر فغالي) كان في المرتبة الرابعة مع (لوي ساكر) قبل (تاريك يونس) و(سليم جيلاتي) في (سكودا فابيا روس). واحتل دوميت بو دوميت ورامي منعم، في رينو كليو، المركز السادس، متقدمين على ريا داغر ونديم أبو الياس. وكانت الاختلافات بين هذين الطاقمين ضئيلة، حيث لم يكن هناك سوى خمسة عُشر من المرتبة الثانية بين المركزين السادس والسابع. هذا القرب يعطي فكرة عن مستوى المنافسة في البلوتون.

تصنيف كثيف حتى النهاية

والتصنيف العام غير الرسمي يضع اليكس فغالي وجوزيف ماتر أمامنا في غضون 46 دقيقة و 15 ثانية. ويتابع باسل أبو حمدان وفيراس إلياس خلال 46 دقيقة و 30 ثانية. (إلياس ديهني) و(تيري روهانا) إنتهوا من الثالثة خلال 48 دقيقة و1 ثانية (روجر فغالي) و (لوي ساكر) أغلقوا الحدث خلال 48 دقيقة و 16 ثانية (تاريك يونز) و(سليم جيلاتي) أكملوا الخمس الأولى خلال 48 دقيقة و45 ثانية.

بقية الترتيب يوضح تنوع الهضبة (دومي بو دوميت) و(رامي مونيم) في المرتبة السادسة في 49 دقيقة 39.3 ثانية ويتابع ريا داغر وناديم أبو إلياس في 49 دقيقة 39.8 ثانية. أنهى جوزيف هندي وفيكن كانليجيان الثامن، قبل جاد عوار وقائده الأردني المشارك موسى جيهيريان في ميتسوبيشي لانسر إيفو إكس.

(ديفيد ميشر) و (تشادي ناصر) في (فورد فيستا) في المركز الحادي عشر (روبرت أراج) و(جوزيف كميد) يتابعان (بيجوت) قبل (تشادي فاكه) و(سامر سفير) في (لانشا) ووضع رودريك الراهي وغاري كونداكجيان الرابع عشر على ميتسوبيشي لانسر إيفو س. جيسون ويهبي وأندريه ميهانا في الخامسة عشرة على رينو كلو ر. استكملت جوانا هاسوون وناجي شفير وأحمد خالد وعمر مازكور، ثم هنري كاي وجورج ندر قائمة 19 طاقما عند وصولهم.

من بين 23 سيارة مخطوفة انضم 19 إلى الحديقة المغلقة النهائية ويؤكد معدل الوصول هذا اختباراً متطلباً ولكن مسيطراً عليه. كما أن طريقي جبيل وكيكروان، المعروفين بالسلاسل السريعة، وتغيرات الإيقاع والمناطق التقنية، قد عرضا مرة أخرى أرضا انتقائية. الجمهور، العديد من المميزين، رافقوا السباق في جو يوم عظيم من الرياضة الميكانيكية.

يكرس الكاتيغوريات عدة فائزين

وبالإضافة إلى التصنيف العام، وزعت الفئات عدة ألقاب هامة. (دومي بو دوميت) و(رامي مونيم) فازوا بفصل RC4 R3 وفاز ريا داغر وناديم أبو إلياس بلقب RC3 Ral3. وفاز السائق أيضا بكأس المرأة، مؤكدا مكانها بين أكثر الأرقام متابعة في المحركات اللبنانية. وفي نفس الفئة، انتهى جوزيف هندي وفيكين كانليجيان من المرحلة الثانية، قبل ديفيد مزهر وشادي ناصر.

وفاز جاد عوار وموسا دجيريان بفئة RC2 NR4. واتخذ رودريك الراهي وغاري كونداكجيان المرتبة الثانية في هذه الفئة. (هوسام تارابي) و(يوسف صالح) فازوا في (إن سي 4) (روبرت أراج) و(جوزيف كميد) إنتهوا أولاً في RC4 Ral4، قبل (تشادي فاكيه) و(سامر سفير). (جيسون ويهبي) و(أندريه ميهانا) فازوا بالكأس من طراز RC5 Rally 5، فضلاً عن جوائز الراكبين الشباب وقائد القيادة الشاب.

(أليكس ساناوي) و(مارفن ميشر) فازوا بفصل (إن إس 3) من (إن آر سي) ووقعت جوانا هاسوون وناجي سيفير الثانية، قبل أحمد خالد وعمر مزور. (هنري كاي) و (جورج نادر) إستلموا كأس (آر سي 4 آر 3 تي) وتبين هذه النتائج أهمية حفل الربيع الراقص كحدث إطلاق للمرحلة بأكملها. وينصب التركيز على المنصة العامة، ولكن الفصول تؤدي دورا رئيسيا في ديناميات البطولة.

وبالنسبة للعديد من الأطقم، تعتبر هذه الانتصارات من الفئة ذات أهمية كتصنيف مطلق. فهي تجعل من الممكن بناء الثقة والتحقق من صحة الإعداد الفني وقياس المنافسة المباشرة. كما أنها توفر الرؤية للطيارين الذين يبنون خطوتهم الموسمية بخطوة. في البطولة الوطنية حيث تختلف الميزانيات والسيارات والطموحات بشكل كبير، تظل هذه القراءة حسب الفئات ضرورية.

تجمع تاريخي ولد في عام 1986

(سبرينغ رولي) لديه تاريخ خاص في التقويم اللبناني وفي عام 1986، فاز في طبعته الأولى نابيل، وقال بيلي، كارام، اليوم رئيس نادي السيارات والتورينغ في لبنان. وهذه الاستمرارية تعطي الاختبار قيمة تراثية في الرياضة الميكانيكية الوطنية. وتشير إلى أن التجمع اللبناني بني على الرغم من الأزمات والتوقفات والقيود الاقتصادية والصعوبات التنظيمية.

الطبعة 41 جزء من هذا التقليد. وهو يسجل إطلاق بطولة لبنان الإقليمية للسنة الحالية. فهو يجمع بين الطواقم الرائدة، ولكن أيضًا السائقين المشاركين في فئات يسهل الوصول إليها. وهو يسمح للميكانيكيين والمفوضين والمساهمين والمسؤولين والمتطوعين باستعادة إيقاع الموسم. (راي) ليست مسألة سرعة. وهو يستند إلى منظمة ثقيلة وأمن دقيق وتنسيق مستمر.

وحشد النادي المنظم فرقه على مدى يومين. عرض يوم السبت الخاص، عقد في منشآت كاسليك، أطلق الحدث في مكان يسهل الوصول إليه للجمهور. وانضمت الطواقم يوم الأحد إلى طريقي جبيل وكسروان للمراحل الخمس الأخرى. هذا الهيكل يسمح بخلط العرض والمنافسة النقية. كما أنه يعطي الجمهور أول اتصال مع السيارات قبل القطاعات الأسرع.

وأضاف الطقس بعدا ماديا. وقد فرض الطقس الدافئ والمشمس اهتماما إضافيا على الإطارات والمكابح ودرجات الحرارة الميكانيكية. وفي ظل هذه الظروف، يمكن للطاقم المتمرسين أن يفرقوا، ليس فقط بسرعتهم، بل بقدرتهم على الحفاظ على السيارة حتى وصولها.

إشادة مستمرة بغابي هايك

مسرح الإفتتاح أسمه (غابي هايك) قائد قديم لـ (سبرينغ رايلي) وقبل المغادرة، وقف الحاضر دقيقة صمت في ذاكرته. (إيماد لاهود)، عضو مجلس إدارة (إي تي إل) ورئيس لجنة التجمع في الاتحاد الدولي للسيارات، أخذ الكلمة للإقرار بالتزامه والتزامه بالرياضة الميكانيكية.

عائلة (غابي هايك) كانت حاضرة بما في ذلك زوجته (ناتالي) وابنته (أليكسيا) و(مورجان). Alexia (هايك) أعطى إشارة البداية للسباق. وأعطت هذه اللحظة بعدا تذكاريا لافتتاح التجمع. في رياضة تجذب فيها أسماء السائقين الانتباه، يتذكر المنظمون دور أولئك الذين يبنون الأحداث من وراء الكواليس.

كما جمع حفل المغادرة العميد جوزيف هاشم، رئيس نادي كسليك للضابط، والرئيس بيل كارام، والأمين العام كاميل إددي، وأعضاء مجلس الإدارة، وقادة التجمعات، وجمهور كبير. وقام روجر فغالي ولواي ساكر بعد ذلك بإتاحة أفضل وقت لهذا الافتتاح الخاص في دقيقتين 04.4 ثانية، قبل أليكس فغالي وجوزيف ماتر، تليها كارل رزك وكريم أبو إلياس.

أقيمت المنصة النهائية في مقر النادي المنظم. ومثل شاربل هوبيكا المدير العام للجمارك، غراسيا كازي. وكان حاضرا أيضا بيلي كارام، نائبا رئيسه إليان هابر وسيرغي زوين، وكميل إددي، وأمين الصندوق جيلبير ميسي، وإماد لاهود، وموسا النمر، والمدير التنفيذي لنادي فيرا أنطون، وسام كاشكوش الذي يمثل شركة كورال، وزعماء الأعراق، وعائلة غابي هايك، وجمهور واسع من الحماس.

موسم بدأ تحت علامة المنافسة

إنتصار (أليكس فغالي) فتح البطولة على ملاحظة قوية وتشير الفجوة الضيقة مع باسل أبو حمدان إلى أنه يمكن الطعن في الموسم. وجود (إلياس ديهني) على المنصة، السرعة التي أظهرها (روجر فغالي) على الرغم من عقوبته وكثافة العشرة الأوائل، وعد بمنافسة مفتوحة. وقد قدمت الجولة الأولى بالفعل مجموعتها من التأكيدات والندم والمعلومات التقنية.

(أليكس فغالي) يغادر بثقة قصوى أبو حمدان يعرف أن لديه الإيقاع ليصوب أعلى (ديني) يؤكد قوته روجر فغالي، على الرغم من المركز الرابع، أظهر أنه لا يزال قادرا على السيطرة على الساعات. وأرسى المنافسون من الفئة أيضا الأساس لموسمهم. ومن ثم، فإن الربيع رالي قد اضطلع بدوره في الانفصال، والكشف، والإشارة إلى القواعد، وإعادة الجمهور اللبناني إلى المنصة.

أعلنت رابطة محترفي رياضة السيارات أن العديد من صور الرالي ستنشر على صفحة رياضة السيارات الخاصة بها. ويمكن للبطولة الآن أن تتحول إلى مراحلها التالية مع ترتيب أولي، ونقاط الدفاع، والتنافس الأسري الذي أعطى بالفعل هذه الطبعة 41 من أهم سيناريوهات.