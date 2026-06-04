اليونيفيل: الخوذة الزرقاء المقتولة في مرجان

وتوفيت خوذة زرقاء تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في وقت مبكر من يوم الخميس، 4 حزيران/يونيه، 2026، نتيجة للإصابات الخطيرة التي أصيبت بها بعد سقوط قذائف هاون على موقعها بالقرب من مرجان، في جنوب شرق لبنان. وأصيب فردان آخران من أفراد قوة الأمم المتحدة وعالجا في مرفق طبي في قاعدة البعثة. وتم إجلاء الضحية إلى مستشفى في بيروت بعد الحادث الذي وقع في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، قبل أن يصيبه بجروح. وشرعت القوة في إجراء تحقيق لتحديد الظروف الدقيقة لإطلاق النار. ويأتي الإعلان في اللحظة الأكثر حساسية: بعد ساعات قليلة من عرض وقف إطلاق النار المشروط بين لبنان وإسرائيل، في حين تبلغ بعثة الأمم المتحدة عن عدد كبير جدا من المسارات والتأثيرات في الجنوب. ومن ثم، أدى وفاة الخوذة الزرقاء إلى تحويل مسألة وقف إطلاق النار إلى اختبار فوري للمصداقية.

الموقع الذي تم لمسه بالقرب من مرجعيون ليس نقطة ثانوية. وتقع هذه المنطقة من جنوب شرق لبنان في أحد أكثر المناطق تعرضا لمنطقة عمليات اليونيفيل. وهي قريبة من الخط الأزرق، والمواقع الحدودية، والمحور العسكري، والمناطق التي تكثفت فيها عمليات تبادل إطلاق النار منذ استئناف الصراع بين إسرائيل وحزب الله. ولا يسمي الإفراج عن قوة الأمم المتحدة أي شخص مسؤول. ولم يذكر ما إذا كانت القذائف جاءت من منطقة قتال لبنانية أو إسرائيلية أو متوسطة. كما أنها لا تقول ما إذا كانت طلقة مباشرة أو طلقة منحرفة أو أثر مرتبط بتبادلات أوسع. وهذا التحذير ضروري لأن المنطقة مشبعة بالقذائف والطائرات بدون طيار والضربات والمعارضين والمواقع العسكرية.

غير أن اليونيفيل تؤكد أن العنف يجب أن يتوقف. هذه الصيغة ليست إنسانية فحسب. وهو ينص على استنفاد آلية دولية أنشئت منذ أشهر في خضم حرب لا يمكنها التوقف أو السيطرة عليها. ومن المفترض أن يراقب حفظة السلام الجيش اللبناني ويقدم تقارير عنه ويرافقونه ويسهمون في تنفيذ القرار 1701. وهي ليست مصممة لتكون درعا بين قوتين في حرب مفتوحة. وعندما ضربت القذائف موقعا للأمم المتحدة، فإنها ليست مجرد مأساة فردية. وهذا دليل على أن الخطوط الأمنية وقنوات إنهاء الصراع والالتزامات الدنيا للموظفين الدوليين لم تعد تعمل.

اليونيفيل: وفاة في قلب وقف إطلاق النار

موت الخوذة الزرقاء يأتي في مفارقة وحشية فمن جهة، أدت المفاوضات في واشنطن إلى إعلان وقف شامل لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشروطة بالوقف الكامل لنيران حزب الله وإجلاء مشغليه من قطاع الليطاني الجنوبي. وينص النص أيضا على إنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني وحده. ومن ناحية أخرى، لا تزال القوة تشهد زيادة في المسارات والأثر في الجنوب. ولذلك، يوجد الاتفاق بلغة دبلوماسية، ولكن لا تزال الحرب تجتاز الأرض.

هذا التناقض يزن بشدة كما أن وقف إطلاق النار الذي لا يحمي المراقبين الدوليين لا يحمي المدنيين أكثر. وفي حين أن موقعا محددا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قد يتأثر بمدافع الهاون، فإن القرى المجاورة، وطرق العودة، وسيارات الإسعاف، ودوريات الجيش اللبناني لا تزال ضعيفة أيضا. لم يثبت الاستقرار منذ واشنطن. ويقاس ذلك بالتخفيض الفعلي للنيران، ووقف الإضرابات، وصمت المدفعية، وقدرة كل طرف من الأطراف الفاعلة على السيطرة على وحداته. وفي مارجيون، فإن الرسالة على أرض الواقع تتعارض بالفعل مع الاتصالات الدبلوماسية.

كما أن الحادث يضعف فكرة المناطق التجريبية. ويجب أن يعهد بهذه القطاعات إلى الجيش اللبناني، مع استبعاد الجهات المسلحة من غير الدول. ولكن الجيش لن يتمكن من الانتشار بمصداقية إذا استمر إطلاق النار حول مواقع القوة. كما أنها لن تتمكن من طمأنة السكان إذا لم يحصل المراقبون الدوليون أنفسهم على حماية فعالة. ولذلك فإن مشروع إعادة الدولة إلى الجنوب يتوقف على شرط مسبق واحد، ألا وهو وضع حد لإطلاق النار حول مناطق الانتشار، أيا كان مصدرها.

بعثة بين الولاية والواقع العسكري

وقد ظلت اليونيفيل موجودة في لبنان منذ عام 1978. وعزز قرار مجلس الأمن 1701 ولايته بعد حرب عام 2006. ويشمل ذلك وقف الأعمال العدائية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وعدم وجود أسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق والليطاني. وعلى الورق، تضطلع البعثة بدور مركزي في تحقيق استقرار الحدود. وهو يعتمد عمليا على تعاون الأطراف، وحرية تنقل دورياتها، وأمن قواعدها، وقدرة الأطراف المسلحة على احترام مركزها.

لقد خفضت الحرب الأخيرة هذا الهامش. الدوريات أصعب القواعد أكثر عرضة ويجب على حفظة السلام أن يحاكموا بين ولايتهم وبقائهم على قيد الحياة. عندما تصبح تبادلات النار هائلة تصبح الملاحظة نفسها خطرة فالبعثة التي لا يمكن تعميمها بحرية تفقد بعض من فائدتها. والبعثة التي تترك مواقفها تفقد دورها كوجود دولي. وهذا المأزق الذي يتكرر في جنوب لبنان: لا تزال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ضرورية، ولكن ظروف عملها آخذة في التدهور.

كما يُظهر مقتل أحد حفظة السلام بالقرب من مرجعيون هشاشة آليات الإبلاغ. مواقف الأمم المتحدة معروفة. وتبلغ الأطراف بتفاصيل الاتصال عن القواعد والوظائف. وينبغي أن تتجنب القوات العسكرية من حيث المبدأ أي عمل من شأنه أن يعرض أفراد الأمم المتحدة للخطر. ومع ذلك، تضاعف الحوادث. قد يعكس هذا فقدان السيطرة أو شدة الحريق المفرطة أو التحديد الخاطئ أو إطلاق النار غير الدقيق أو، في أشد الحالات، الرغبة في الضغط. يجب أن يحدد التحقيق السيناريو. ولكن في جميع الحالات، فشل الالتزام بالحماية.

يجب أن يحدد التحقيق أكثر من طريق واحد

وتعلن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تحقيقا لتحديد الظروف المحددة للحادث. وتغطي هذه الصياغة عدة مسائل. من أين أتت القذائف؟ ما نوع الهاون الذي استخدم؟ هل كان الموقع مستهدفاً مباشرة؟ هل كان هناك حريق متزامن بالقرب من هنا؟ هل صدرت أي إنذارات؟ هل تم إعلام الأطراف بنشاط الموقع؟ هل نجحت الاتصالات عن طريق الانحراف؟ وستكون هذه الردود حاسمة لتأهيل الحدث.

ويجب أن يتفادى التحقيق أيضا فخين. الأول هو أن يقصر نفسه على استنتاج تقني. إن المسار أو العيار أو نقطة البداية لا تكفي لفهم المسؤولية. ويجب أيضا دراسة تسلسل القيادة، وقواعد الاشتباك، والإنذارات، والمعرفة بوجود الأمم المتحدة. والفخ الثاني سيكون سياسياً: فدع الحادث يختفي في كتلة الانتهاكات اليومية. ولا يمكن أن تصبح وفاة الخوذة الزرقاء بيانات ثانوية عن الحرب. وهو يؤثر مباشرة على سلطة مجلس الأمن.

وتدعو اليونيفيل السلطات الوطنية المعنية إلى التحقيق في الجناة وتحديد هوياتهم وضمان المسؤولية الجنائية. هذا الطلب موجه في المقام الأول إلى لبنان، لأن الحادث وقع على أراضيه. ولكنه يتعلق أيضاً بجميع الجهات الفاعلة القادرة على إطلاق النار في هذه المنطقة أو التأثير على العمليات هناك. ولا يحمي القانون الإنساني الدولي جنود الأمم المتحدة على أساس أخلاقي فحسب. وهو يفرض التزامات ملموسة. وأي هجوم متعمد على حفظة السلام يشكل انتهاكا خطيرا. يمكن تصنيفها كجريمة حرب إذا تم تحديد النية ومعرفة الهدف والظروف.

حوادث القتل السابقة

الموت المعلن يوم الخميس لا يحدث في فراغ وقد اتسمت الأشهر القليلة الماضية بالفعل بحوادث قاتلة شملت حفظة السلام في جنوب لبنان. وقُتل الجنود الإندونيسيون في نهاية آذار/مارس في حدثين منفصلين، أحدهما مرتبط بقذيفة أصابت قاعدة والآخر بتفجير دمر مركبة. وأعقب ذلك تحقيقات واتهامات متقاطعة. وفي نيسان/أبريل، قُتل جنود اليونيفيل الفرنسيون أيضا في هجوم نُسب من مصادر فرنسية ومن مصادر الأمم المتحدة إلى حزب الله، وهو هجوم تحدته الحركة. وأدى هذا التراكم إلى تغيير تصور البعثة: فهي لم تعد معرضة لمخاطر النزاع فحسب، بل أصبحت في حد ذاتها هدفا محتملا أو ضحية متكررة للعمليات.

وهذه السلسلة من الحوادث تطرح مسألة سياسية صعبة. هل يمكن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن تفي بولايتها إذا لم يكفل الطرفان أمنها؟ وليست قوة لحفظ السلام قوة لإنفاذ السلام. وهي تعمل في بيئة يفترض فيها وجود حد أدنى من الموافقة. وعندما تتفكك هذه الموافقة، تفقد البعثة حيز عملها. يمكنها أن تبقى حاضرة جسدياً لكن دورها مخفض وهي تلاحظ أقل، وتعمم أقل، وتورد إشارات من مواقع أكثر تقييدا. ولا تزال الجهات الفاعلة المسلحة تنتج الحقائق.

وتراقب البلدان المساهمة هذا التطور بقلق. لا توجد حكومة تُرسل جنودها لكي يصبحوا ضحايا حرب بدون سيطرة وقد يؤثر موت حفظة السلام المتكرر على قرارات سحب الولاية أو تخفيضها أو تغييرها. كما يمكن أن يضعف الوجود الدولي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مرافقة عودة الجيش إلى الجنوب. وهذه واحدة من أخطر المفارقات في التسلسل الحالي: فكلما ازدادت الحاجة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تصبح أكثر ضعفا.

القرار 1701 في نقطة الانطلاق

وما زال القرار 1701 هو اللغة المشتركة لجميع الدبلوماسية. ويحتج لبنان بأنه يطالب باحترام سيادته وانسحابه الإسرائيلي. وتتذرع إسرائيل بطلبها إزالة حزب الله شمال الليطاني. وتستخدمها الولايات المتحدة كإطار لوقف إطلاق النار والمناطق التجريبية. واليونيفيل هي الأداة المرئية على الأرض. ولكن وفاة خوذة زرقاء قرب مرجان يذكرنا بأن النص لا ينطبق إلا بتطبيقه.

ولسنوات، نُفذ القرار جزئيا. حافظ حزب الله على وجود عسكري في الجنوب، حتى عندما لم يكن مرئيًا دائمًا. وزادت إسرائيل من الانتهاكات والضربات الجوية اللبنانية، ومؤخرا، من الاقتحامات أو المواقف المستمرة. ولم يتمكن الجيش اللبناني، بسبب عدم توفر الوسائل وتوافق الآراء السياسي، من فرض الاحتكار القانوني للقوة وحدها. وأبلغت اليونيفيل عن وجود توترات مصحوبة ومحتجينة وأحيانا مستوعبة. ويبقى النظام قائماً ما دامت الشدة قائمة. انها تنهار عندما تصبح الحرب مفتوحة مرة أخرى.

ولذلك، ينبغي قراءة وفاة 4 حزيران/يونيه كتحذير بشأن جدوى الإطار الحالي. وإذا أرادت الجهات الفاعلة من اليونيفيل أن ترافق عملية شطب، فعليها أولا أن تتوقف عن تحويل منطقتها إلى نطاق لإطلاق النار. وفي حالة ظهور المناطق التجريبية، يجب أن تسبقها ضمانات عملية حقيقية. وإذا كان على الجيش اللبناني أن يتحكم في الأرض، فيجب أن يكون قادرا على ذلك دون أن يقبض عليه بين حزب الله والضربات الإسرائيلية. ولا يمكن أن ينجو القرار 1701 كشعار إذا قُتل حراسه.

تقاسم المسؤولية، المسؤوليات التي يتعين تحديدها

وينبغي ألا يؤدي الحذر بشأن الإسناد الفوري إلى حل عام. جميع الجهات الفاعلة لديها التزامات ويجب على حزب الله، شأنه في ذلك شأن أي فاعل مسلح غير حكومي في الجنوب، أن يمتنع عن إطلاق النار من المناطق التي تعرض مواقع القوة أو المدنيين. ويجب على إسرائيل أن تحترم سلامة مرافق الأمم المتحدة وألا تقوم بعمليات تعرض حفظة السلام للخطر. ويجب على الدولة اللبنانية أن تحقق في البعثة وأن تتعاون معها وأن تكفل، قدر الإمكان، سلامة الموظفين الدوليين الموجودين في أراضيها. وينبغي للوسطاء الأمريكيين وأعضاء مجلس الأمن أن يتجنبوا معالجة مثل هذه الحوادث كضرر ثانوي.

ولا يمكن أن تكون المسؤولية الجنائية جماعية. ويجب إثباته بالوقائع. ويمكن أن يساعد نوع الذخيرة وزاوية الحريق والرادار والتسجيلات والاتصالات والشهادات في تحديد مصدر القذائف. وستكون مسألة النية أكثر تعقيدا. إطلاق النار يمكن أن يكون متعمداً أو متهوراً أو غير موجه. الفرضيات الثلاث لا تنتج نفس المؤهلات القانونية. لكن لا أحد يمكن تهدئته. وحتى دون وجود نية مباشرة، فإن استخدام الأسلحة المتفجرة في منطقة معروفة لإيواء مواقع الأمم المتحدة يتحمل مسؤولية خطيرة.

وهذا التمييز مهم للبنان. ويجب أن يرفض البلد إقليمه أن يصبح مكاناً يمكن فيه قتل حفظة السلام دون عواقب. كما يجب أن يمنع كل حادث من أن يصبح معركة دعائية. الطريقة الوحيدة الموثوقة هي من خلال إجراء تحقيق سريع وتوثيقه ونشر استنتاجاته الأساسية. وتحتاج أسر الضحايا، والبلدان المساهمة، وشعب الجنوب إلى أكثر من بيان تعازي.

جنوب لبنان يتوقع أدلة وليس بيانات

إن شعب الجنوب يعرف الفرق بين وقف إطلاق النار المعلن ووقف إطلاق النار على قيد الحياة. الأولى في جمل. والثاني يقاس بصمت الطائرات المسيرة وانتهاء القصف وفتح الطرق وعودة العائلات واستئناف المدارس وإمكانية عودة المزارعين إلى أراضيهم. ومن ثم، فإن وفاة خوذة زرقاء بالقرب من مرجان يمثل إشارة مزعجة. وهو يبين أن المرحلة المفتوحة في واشنطن لم تغير بعد الواقع المحلي.

والخطر هو أن كل مخيم سيستخدم الحادث لتعزيز سرده. ويمكن لإسرائيل أن تعتبر هذا دليلا على أن حزب الله يعسكر الجنوب ويجعل من المستحيل على القوات الدولية أن تؤمن. ويمكن لحزب الله أن يرى ذلك نتيجة حرب إسرائيلية تدمر الأراضي اللبنانية وتعرض الجميع للخطر. ويمكن للسلطات اللبنانية أن تشجب انتهاك السيادة وتطالب بإجراء تحقيق دولي. وتسعى اليونيفيل، من جانبها، إلى الحفاظ على الخط الوحيد الذي يُحتسب: إثبات الوقائع، وحماية موظفيها، والتذكير بأن حفظة السلام يجب ألا يصبحوا أهدافا.

ولذلك فإن مصداقية وقف إطلاق النار ستتحقق من خلال إجراءات فورية. ويجب على الطرفين تقديم بياناتهما إلى التحقيق. يجب عليهم مقاطعة اللقطات حول مواقع الأمم المتحدة. ويجب أن يكفلوا الممرات الطبية، والدوريات الآمنة، والاتصالات المستمرة مع البعثة. وقبل كل شيء، يجب عليهم أن يقبلوا بأن حماية اليونيفيل ليست خدمة، بل التزاما. وبدون هذه الضمانة، ستظل المناطق التجريبية والمفاوضات التي جرت في الأسبوع الممتد من 22 حزيران/يونيه والخطاب المتعلق بعودة الدولة معلقا في الصلاحية التالية.

ووفاة الخوذة الزرقاء في مرجانين تضع مجلس الأمن في نهاية المطاف أمام مسؤولياته. ولسنوات، جددت ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وعدلتها ومناقشتها وانتقدتها. ولكن لا يمكن الحكم على البعثة إلا على نتائجها عندما لا تستوفى الشروط الأمنية الأساسية. إن وفاة 4 حزيران/يونيه تأتي في وقت يتحدث فيه المفاوضون عن السلام، ولا تزال الجيوش تطلق النار، وينتظر المدنيون معرفة ما إذا كانوا يستطيعون العودة إلى ديارهم. التحقيق قد يقول من أطلق النار والباقي سيعرف ما إذا كان هذا الموت يغير أي شيء إلى طريقة حماية جنوب لبنان.