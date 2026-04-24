(آمال خليل)، موت يغير شعور الهدنة

The death of Lebanese journalist Amal Khalil is shifting the debate on the truce. ولم يعد وقف إطلاق النار يستند فقط إلى البيانات الدبلوماسية أو الاجتماعات في واشنطن أو بيانات الولايات المتحدة. وهو يقاس الآن بالحماية الحقيقية للمدنيين والصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة والأشخاص الذين يعيشون في الجنوب. A truce that lets a journalist die under the rubble, after a strike and in a context where relief was reportedly obstructed, cannot be presented as a mere technical step towards a settlement.

صحفي قتل في قلب الجنوب

وغطى جمال خليل الحالة في جنوب لبنان عندما وقع الهجوم بالقرب من طاهري. لقد كانت مع زميل مصور. ووثقت كلتا المرأتين نتائج الضربات السابقة. According to the information reported in the press kit of 24 April 2026, a first strike hit a nearby area. The two journalists then took refuge in a house. واستهدف المبنى بدوره. المصور أصيب. (آمال خليل) كان عالقاً تحت الأنقاض.

وقد أصبح التسلسل رمزا وطنيا. يجمع بين عدة عناصر تتجاوز الدراما الفردية وحدها الضحية كانت صحفية لقد عملت في الميدان غطّت منطقة ضرب. كانت ستهدد من قبل وأفيد بأن الإغاثة قد تأخرت أو منعت من الوصول إلى موقع الهجوم بسرعة. وتحول هذه العناصر وفاة أمال خليل إلى سجل سياسي وقانوني ودبلوماسي.

ولم يعد السؤال يقتصر على كيفية توسيع الهدنة. يصبح أكثر دقة: هل للهدنة معنى إذا لم يتمكن الصحفيون من تغطية انتهاكاتها؟? هل يمكن أن يكون موثوقاً إذا لم يتمكن المنقذون من الوصول إلى الجرحى؟? هل يمكن فتح السلام إذا لم يحمي أولا من يوثق الحرب؟?

الهدنة في وجه أول اختبار أخلاقي له

ويدفع واشنطن نحو تحويل وقف إطلاق النار إلى عملية سياسية. البيت الأبيض يريد أن يسرع. أعلن دونالد ترامب التمديد لمدة ثلاثة أسابيع. He wishes to receive Joseph Aoun and Benjamin Netanyahu during this period. اللغة الأمريكية تتحدث عن الاتفاق، والسلام المحتمل والنافذة الدبلوماسية. لكن موت (آمال خليل) يفرض مفردات أخرى. ويعيد النقاش إلى الوقائع والضحايا وقواعد الحرب.

إن الهدنة ليست مجرد وقف لإطلاق النار بين القوات المسلحة. يجب أن يخلق مساحة يتنفس فيها المدنيون. It should allow families to travel, rescue workers to intervene, journalists to check and residents to know what is happening in their villages. إن لم يكن هذا المكان موجوداً فإن كلمة الهدنة تصبح ضعيفة. إنها تغطي فقط جزء من الحقيقة.

(آمال خليل) يموت بالضبط في هذه الفجوة من ناحية، يتحدث الدبلوماسيون عن التمديد ومن ناحية أخرى، لا تزال الأرض خطرة. ولا يزال الجنوب يتسم بالضربات والتدمير والتشريد والخوف. موته يدل على أن الهدنة لا يمكن التحقق منها عن طريق الإعلانات ويجب أن يثبت ذلك الانخفاض الحقيقي في المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.

الصحافة كهدف أو كشاهد

The status of journalist gives this case a special significance. مراسلو الحرب ليسوا مقاتلين. ويتمثل دورهم في توثيق الشهادات وصورها وتصويرها وبثها والتحقق منها وجمعها. وفي بعض الأحيان يزعج وجودهم الجيوش، لأنه يجعل آثار العمليات العسكرية واضحة. ولكن هذا الإحراج لا يمكن أن يصبح دافعا للاستهداف أو التخويف.

In conflict zones, the journalist often plays the role of the last independent witness. وهو يبين المنازل التي دمرت، والطرق التي قطعت، والأسر المشردة، والجنازة، والمستشفيات المكتظة، وخدمات الإغاثة تحت الضغط. بدون هذا العمل، تصبح الحرب أكثر شبهاً. وتشغل النسخ الرسمية جميع الأماكن. الضحايا يفقدون صوتهم.

ومن ثم فإن وفاة جمال خليل تؤثر على حرية أساسية. الأمر لا يتعلق بالمهنة فحسب. It concerns the right of the public to be informed. وهو يتعلق أيضا بإمكانية قيام لبنان بتوثيق ما يعانيه. In a conflict where each camp produces its own story, the presence of journalists on the ground remains decisive. It makes it possible to challenge denials, verify destruction and prepare possible legal files.

الإنقاذ في مركز الشحنة

وأخطر نقطة، وراء الإضراب نفسه، تتعلق بالوصول إلى الإنقاذ. وتشير عدة تقارير إلى أن وصول أفرقة الإنقاذ كان سيعرقل. هذا السؤال يغير حجم الملف وفي النزاعات المسلحة، يمكن أن يؤدي منع أو تأخير الوصول إلى الجرحى إلى تفاقم الأثر البشري بصورة مباشرة. كل دقيقة تحت الأنقاض كل تأخير يقلل من فرص البقاء.

ويجب أن يكون العاملون في الإسعافات الأولية والأفرقة الطبية والصليب الأحمر قادرين على العمل. مهمتهم ليست جزءاً من معسكر. إنها حماية الحياة. When access is impeded, violence is no longer limited to the initial strike. يستمر بعد الهجوم. وهو يثقل الجرحى والأسر والأفرقة الميدانية.

In the case of Amal Khalil, this dimension gives a new burden to the case. ليس مجرد صحفي قتل أثناء عملية. It is a journalist who could have been rescued earlier if access had been guaranteed. وسيتعين على التحقيق أن يثبت الوقائع بدقة. ولكن، من الناحية السياسية، الشك يكفي بالفعل لإضعاف مصداقية الهدنة.

قضية تتطلب من الدولة أن تتصرف

ولا يمكن للحكومة اللبنانية أن تعامل هذا الموت على أنه مجرد حلقة حرب. ويجب عليها أن تقوم بتوثيقها وتأهيلها وعرضها على السلطات المختصة. وقد أشارت الكلمة الرسمية بالفعل إلى جرائم الحرب وسبل الانتصاف الدولية. هذا الطريق يجب أن يكون منظماً وهي تشمل الأدلة والشهادات والصور والتقارير الطبية وبيانات الموقع الجغرافي والجداول والعناصر المتعلقة بالوصول في حالات الطوارئ.

The state must also protect other journalists. وينطوي ذلك على بروتوكولات واضحة للمناطق الخطرة، والتنسيق مع الهيئات الدولية، والتوثيق المستمر للهجمات ضد الصحافة، والاتصال الثابت مع الوسطاء. ولا يمكن للبنان أن يطلب هدنة فحسب. ويجب أن يشترط أن تشمل هذه الهدنة ضمانات للمهنيين الذين يغطون الأرض.

ويجب أن يكون هذا الشرط جزءا من الولاية اللبنانية في أي مناقشة تجري في واشنطن. The protection of journalists should not be an annex. ويجب أن يكون مؤشرا رئيسيا على صدق وقف إطلاق النار. وإذا تعذر على الصحفيين العمل، فلا يمكن لأحد التحقق مما إذا كانت الهدنة محترمة.

واشنطن تواجه تناقضا

الولايات المتحدة تريد دفع الدبلوماسية يريدون أن يقدموا تمديد الهدنة كمقدمة لكن قضية (آمال خليل) تضع (واشنطن) أمام تناقض كيف يمكننا أن نتحدث عن السلام السريع إذا لم تُكفل الحد الأدنى من شروط الحماية؟ كيف يمكننا أن نطلب من لبنان أن يمضي قدما سياسيا إذا استمرت الأرض في التسبب في وفيات بين المدنيين والصحفيين؟?

ومن ثم، يجب على البيت الأبيض أن يفعل أكثر من دعوة الوفود. ويجب أن تحصل على التزامات عملية. ويجب أن تشمل هذه الالتزامات وقف الإضراب، والوصول إلى الإغاثة، وسلامة الصحفيين، وحظر التدمير في القرى. وإلا، يمكن اعتبار الوساطة الأمريكية غير متوازنة.

المشكلة هي اللغة أيضا. والقول إن بوسع إسرائيل أن تدافع عن نفسها، بينما تدعو إلى توخي الحذر، ليس كافيا. ويحتاج لبنان إلى ضمانات يمكن التحقق منها. الصحفيين بحاجة إلى مناطق آمنة للوصول. ويحتاج عمال الإسعافات الأولية إلى ممرات التدخل. ويتعين على الأسر أن تعلم أن الجثث والجرحى لن تظل تحت الأنقاض لساعات.

الغضب المهني

The meetings of journalists after the death of Amal Khalil show that the profession does not want to let the matter dissolve in the rhythm of diplomatic announcements. The portraits of the journalists killed, appeals to the courts and requests for international remedies give the mobilization a collective reach. ليس مجرد حزن. وهذا رفض للإفلات من العقاب.

The anger of journalists joins that of the families of the South. البعض يطلب الحق في التغطية. ويطالب آخرون بالحق في العيش والعودة. ويأتي الطلبان معا. فبدون صحفيين، يظل التدمير أقل وضوحا. فبدون سكان، تصبح القرى مناطق حرب خالية من حياتهم. ولذلك يجب أن تحمي الهدنة كلا من الذين يعيشون وأولئك الذين يدلون بشهادتهم.

هذا التعبئة يمكن أن تؤثر أيضا على موقف الدولة. كلما أصبح الملف أكثر عمومية كلما أصبح من الصعب تقليله إلى حادث وسيتعين على السلطات أن تجريها في المناقشات الدولية. وسيتعين عليهم أيضا أن يقدموا تقارير عن أعمالهم. وبذلك تصبح قضية أمال خليل اختبار متابعة مؤسسية.

International law as a battlefield

ويحمي القانون الإنساني الدولي الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهام مهنية في مناطق النزاع ما داموا لا يشاركون مباشرة في أعمال القتال. وهذه الحماية لا تعطيهم مركزا أعلى للمدنيين الآخرين. She recalls above all that they cannot be targeted because of their work. كما يتطلب من أطراف النزاع احترام مبادئ التمييز والحذر والتناسب.

ويوفر هذا الأساس القانوني للبنان أداة. It enables a file to be structured around the protection of civilians and the press. It also links the Amal Khalil case to other reported attacks against journalists, relief workers and civilian infrastructure. الهدف ليس فقط أن ننسحب. ومن أجل بناء سلسلة من المسؤوليات.

وقد أكد مجلس الأمن بالفعل ضرورة حماية الصحفيين في الصراعات المسلحة. وترصد المنظمات الدولية المتخصصة أيضا الهجمات ضد المهنيين في وسائط الإعلام. ولذلك يمكن للبنان أن يضع القضية في سياق أوسع. He must avoid the death of Amal Khalil being treated as an isolated event. يجب أن تصبح مسرحية في ملف موثق عن ظروف الحرب في الجنوب.

الجنوب كحيز للحقيقة المتنازع عليها

وجنوب لبنان ليس مسرحا عسكريا فحسب. وهو أيضاً مكان يُتنازع فيه على الحقيقة. وكل ضربة تؤدي إلى نسخ متنافسة. ويمكن تبرير كل تدمير أو رفضه أو التقليل منه إلى أدنى حد. In this context, journalistic work becomes crucial. يسمح لك بإصلاح الأماكن والتواريخ والأسماء والصور والعواقب.

كان (آمال خليل) أحد أولئك الذين عملوا في هذا المكان الخطير وتشير وفاته إلى أن الصحافة الميدانية تعرض للخطر الشديد. وتشير أيضا إلى أن مناطق الحرب ليست خطرة فقط بسبب الأسلحة. كذلك لأن الشاهد أحياناً يصبح محرجاً.

ولذلك يجب إدماج حماية الصحفيين في آلية الهدنة. لا يكفي أن تتحدث الجيوش مع الوسطاء نحتاج قواعد واضحة للصحافة إننا بحاجة إلى التزامات عامة. ويجب أيضا أن تكون هناك استجابة فورية للانتهاكات. فبدون هذه الضمانات، ستظل الأرض غامضة وستظل الهدنة غير قابلة للتحقق.

التأثير المباشر على المفاوضات

The death of Amal Khalil reinforces the Lebanese position on a specific point: ولا يمكن لأي مفاوضات جادة أن تتجاهل حماية المدنيين. ولا يمكن أن تقتصر مسألة واشنطن على الأسلحة والترتيبات الحدودية والأمنية. It must include journalists, relief workers, villages, displaced persons and conditions of return.

وبالنسبة لبيروت، يجب أن تصبح هذه المسألة شرطا. ويجب أن يتضمن أي تمديد للهدنة آلية للتحقيق في الحوادث الخطيرة. كما يجب أن توفر ضمانات للوصول إلى المساعدات الإنسانية. يجب أن توضح مسؤولية الأطراف في حالة إضرابات ضد مدنيين محددين وأخيرا، يجب أن تدمج حماية الصحافة في الرصد الدولي.

ويمكن لهذا النهج أن يعزز الدبلوماسية اللبنانية. وهو ينقل المناقشة من مجرد الأمن الإسرائيلي إلى الأمن البشري في لبنان. إنه يُلزم الوسطاء بالنظر إلى الأرض كما أنها تعطي جوزيف أوون ونواف سلام حجة مركزية: فالهدنة لا قيمة لها إلا إذا كانت تحمي من لا يقاتلون.

هدنة يجب إعادة بنائها بواسطة أدلة

الثقة لن تعود بالإعلان ستعود مع الأدلة شعب الجنوب يجب أن يرى الهجوم يتوقف يجب أن تكون الإغاثة بدون عائق. ويجب أن يتمكن الصحفيون من العمل دون أن يتعرضوا للتهديد. ويجب أن تكون الأسر قادرة على دفن الموتى واستعادة الجرحى والعودة إلى قراهم.

(آمال خليل) يصبح اسم اختبار. If her death is documented, carried and monitored, she can reinforce the Lebanese demand for guarantees. وإذا ما استوعبته التدفق الدبلوماسي، سيصبح رمز الهدنة التي تتحدث عن السلام في الوقت الذي يسمح فيه للأرض بأن تنتج الضحايا. ويكمن الاختيار الآن في المؤسسات اللبنانية والوسطاء والهيئات الدولية.

ولذلك يجب أن تُقرأ فترة الأسابيع الثلاثة التي تطلبها واشنطن من تايري بقدر ما هو مطلوب من البيت الأبيض. إن التقويم الأمريكي لن يكون منطقيا إلا إذا أصبح أمن المدنيين قابلا للتحقق. ولا يمكن الدفاع عن الهدنة إلا إذا كانت تحمي الصحفيين. ولا يمكن أن يكون السلام ذا مصداقية إذا بدأ بنسيان من ماتوا وهم يحاولون إظهار الحرب.