أمام إيران، الحياد العربي تحت التوتر

وتكرر العواصم العربية أنها لا تريد الحرب مع إيران. وهم يحتجون بالسيادة وإلغاء التصعيد ورفض الدخول في مواجهة تقررت في واشنطن أو تل أبيب. ومع ذلك، فإن الواقع العسكري أكثر اضطرابا. وتعترض عدة دول من دول الخليج والأردن القذائف الإيرانية والطائرات بدون طيار، وتقيم قواعد أمريكية حاسمة، وتشارك في أجهزة الدفاع الجوي المتكاملة مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى، لا توجد أدلة عامة على أنها تعرقل بالمثل العمليات الهجومية الإسرائيلية ضد إيران. ويغذي هذا التفاوت مسألة مركزية: هل ما زال هناك حديث عن الحياد، أو عن عدم الإهمال الانتقائي الذي يحمي النظم ويعرضها في نهاية المطاف لأزمة داخلية أعمق؟

المحايدة مُعلنة، لكن مُحطمة بالفعل بالوقائع

ودبلوماسياً، تسعى صناديق الخليج إلى طمأنة طهران منذ أشهر. وأفادت رويتر في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2024 بأن عدة دول عربية قد أخبرت إيران بأنها لا تريد استخدام أجواءها أو قواعدها في هجوم عليها. وكان لهذا الخط معنى بسيط: تجنب إعادة تأهيله بوصفه من الملتزمين بحماية الطاقة والتجارة والاقتصادات المحلية القائمة على الاستقرار. ومنذ افتتاح الحرب الحالية، لم يختفي هذا الخطاب. ولا يزال الإطار الرسمي لمعظم العواصم العربية.

لكن الحقائق العسكرية ترسم خريطة أخرى واعترفت المملكة العربية السعودية بأنها اعترضت غالبية القذائف والطائرات بدون طيار التي تستهدفها، في أعقاب هجمات إيرانية على الرياض وعلى منشآت الطاقة. كما تقوم الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والأردن بتعزيز دفاعاتها، حيث أعلنت أوكرانيا أنها أرسلت أخصائيين في مكافحة المخدرات إلى خمسة بلدان في المنطقة للمساعدة في مكافحة الشهيدات الإيرانية. والحياد، في ظل هذه الظروف، لم يعد دولة سلبية. إن الحياد المسلح، تحت المظلة الأمريكية، هو الذي يتصرف بمجرد أن يقترب التهديد الإيراني.

عقدة المشكلة هناك ولا تريد هذه البلدان دخول الحرب، ولكنها تشارك بالفعل في بيئتها التشغيلية. يدافعون عن أنفسهم وينسقون ويحذرون ويعترضون وفي القيام بذلك، ينتجون أثرا عسكريا يفيد بصورة موضوعية الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى عندما يقدمون قراراتهم بوصفهم مجرد تدابير حماية وطنية. ولذلك لا يزال الحياد قائما باللغة الدبلوماسية. وفي الميدان، يتشابه بشكل متزايد بين المشاركة غير المباشرة.

هل يعترضون الطائرات الإسرائيلية وهم يعترضون الطائرات الإيرانية؟

ومن هنا أن حجة الحياد قد انكسرت بشكل أوضح. At this stage, there is no evidence in the solid public sources consulted that Arab countries intercepted Israeli aircraft en route to hit Iran. غير أن هناك عناصر موثقة بشأن اعتراض الطائرات والقذائف الإيرانية، لا سيما من جانب الأردن في نيسان/أبريل 2024، ثم من جانب عدة دول من دول الخليج في التسلسل الحالي. ومن ثم، فإن التماثل واضح: فما يأتي من إيران يوقف عندما يهدد الفضاء الإقليمي؛ إن ما يذهب من إسرائيل إلى إيران لا يعامل علنا.

ويفسر هذا الفرق في المقام الأول التكلفة السياسية والعسكرية لهذا القرار. اعتراض طائرة بدون طيار أو صاروخ يدخل المجال الجوي له دفاع سيادي. ومن شأن اعتراض طائرة إسرائيلية أن ينطوي على مواجهة مباشرة مع إسرائيل، مع المخاطرة بأزمة منفتحة مع واشنطن، وإبراز تنسيق جوي إقليمي يفضل العديد من النظم إبقاءه مكتظا. In plain terms, the Arab armies block what exposes them immediately; على الأقل لم يختاروا علناً أن يتصدوا للهجمات الإسرائيلية الهجومية.

هذا الفارق حاسم وهو يبين أن الحياد العربي ليس متماثلا بين إيران وإسرائيل. وهي معايرة أولا وفقا لبقاء النظم، والعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والخوف من المواجهة المباشرة. والنتيجة السياسية هائلة: في نظر طهران، يمكن قراءة هذا الموقف على أنه رضوض؛ وفي أعين أجزاء كبيرة من الرأي العربي، يمكن النظر إليها على أنها حيادية ذات اتجاه واحد.

قواعد أمريكية في كل مكان، مشاركة مستحيلة لمحو

إن مسألة القواعد الأمريكية تزيد من تعقيد الصورة. تستضيف البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس قطر هي موطن مركز العمليات الجوية المجمعة الخاص بأولديد الذي يتحكم ويسيطر على الطاقة الجوية في جميع أنحاء منطقة مركز العمليات الجوية وتعمل الكويت كمنبر لدعم القوات الأمريكية واستقبالها ونشرها وإدماجها. وهذه المرافق ليست هامشية. وهي تشكل الإطار التنفيذي للنظام الأمريكي في الشرق الأوسط.

وهذا لا يعني تلقائياً أن كل إضراب ضد إيران ينطلق من قاعدة عربية أو مرور عابر بموافقة صريحة من جميع الدول المضيفة. وفيما يتعلق بهذه النقطة، من الضروري أن نبقى صارمين: فالمصادر التي تم استشارتها لا تقدم أدلة عامة مفصلة على وجود إذن عام وواضح ومقبول من بلدان الخليج بضربات هجومية ضد إيران في التسلسل الحالي. وعلى النقيض من ذلك، سعى العديد منهم إلى إخبار طهران بأنهم لا يريدون استخدام أراضيها ضده.

ولكن هذا التحوط القانوني لا يزيل الواقع الاستراتيجي. فاستضافة مركز قيادة جوية، ومرافق بحرية، ومراكز لوجستية، ووحدات دعم، هي بمثابة مشاركة غير مباشرة على الأقل في عمق العمليات الأمريكية. ويؤكّد فتح خلية جديدة لتنسيق الدفاع الجوي في أوديد في كانون الثاني/يناير 2026 بين المركز والشركاء الإقليميين أن التكامل يتعزز في خضم الأزمات. وبعبارة أخرى، حتى عندما لا تأذن الدول المضيفة بالضربات علنا، تظل الدول المضيفة مشمولة في هيكل عسكري يشكل الحرب.

الاستخبارات والرادار والتنسيق: إلى أي مدى يجري التعاون؟

إن مسألة التجسس تتطلب إجابة أكثر قياسا. نعم، هناك تعاون أمني واسع النطاق بين واشنطن وعدة دول عربية. نعم، يتضمن هذا التعاون تدفق الكشف والإنذار المبكر والمراقبة الجوية والقيادة. مُهمّة (أل أوديد) هي بالتحديد القيادة والسيطرة على الطاقة الجوية الأمريكية في مسرح واسع وفي نفس الاتجاه، افتُتحت وحدة التنسيق الجديدة في كانون الثاني/يناير 2026 مع الشركاء الإقليميين.

ومن جهة أخرى، فإن التأكيد على أن الدول العربية " خطاب لإسرائيل " بمعنى المشاركة الصريحة والمنهجية والهجومية في إعداد الإضرابات الإسرائيلية سيتجاوز الأدلة العامة المتاحة. ويمكن إقامة مبادلات أمنية وتعاون دفاعي يعود بالنفع على الولايات المتحدة. ومن الملاحظ أيضا أن التطبيع الذي قامت به دولة الإمارات والبحرين مع إسرائيل قد سمح، وفقا لما ذكره رويتر، بتوثيق التنسيق بشأن التهديدات المتصورة من إيران. ولكن الانتقال من هذا الواقع إلى يقين من التجسس الهجومي الواسع النطاق سيتطلب عناصر عامة أقوى.

ومن ثم، فإن أدق التركيبة هي: التعاون الأمني، وتقاسم الكشف، والأجهزة المتكاملة، نعم؛ والدليل العام المفتوح على التجسس المنهجي الذي يتم نيابة عن إسرائيل في كل عملية ضد إيران، غير مثبت. ويحسب هذا التمييز لأنه يفصل التحليل الدقيق عن الاشتباه المتشدد. وهو لا يمحو عمق الروابط الأمنية؛ بل إنه يتجنب ببساطة تحويل قابلية جغرافية سياسية قوية إلى إثبات.

خطر التعاون العسكري المفتوح مع إسرائيل

ربما أكثر الموضوعات متفجرة، سياسيا، ليس ما هو موجود بالفعل، ولكن ما يمكن أن يحدث إذا عبرت الحرب عتبة جديدة. وما دامت الجيوش العربية لا تعترض سوى التهديدات في سماءها أو تحمي الهياكل الأساسية، فإنها يمكن أن تعرض أعمالها على أنها دفاعية. ولكن إذا كان التنسيق يذهب إلى حد كبير من أجل مرافقة أو تيسير الإضراب ضد إيران، فإن القفزة ستكون ضخمة. وسيتطلب ذلك تعاونا أكثر انفتاحا مع القوات الجوية الإسرائيلية، إذا لم يكن ذلك إلا لإدارة الممرات الجوية، وإزالة الصراعات، والرادار، وتحديد هوية العدو الصديق، وحماية القذائف.

هذا بالضبط ما يريده العديد من الوجبات الغذائية لتجنب العرض ومنذ اتفاقات أبراهام، تطخت دولة الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، لا سيما بهدف تحسين التنسيق فيما يتعلق بإيران. وأشار رويتر في عام 2025 إلى أن هذا التطبيع قد مكّن من التقارب الأمني ضد التهديدات المتصورة من طهران. ولكن حرب غزة، ثم التصعيد الحالي ضد إيران، جعلت هذا القرب أكثر تكلفة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وبالنسبة لالمملكة العربية السعودية، فإن الرهان أكثر حساسية. ولم تطأ الرياض مع إسرائيل، وكررت التأكيد على أن إقامة علاقة رسمية تفترض مسبقا تسوية موثوقة للقضية الفلسطينية. ومن شأن وجود تنسيق عسكري مفتوح ضد إيران، في هذا السياق، أن يحقق توازناً سردياً سعودياً، وهو توازن القوى التي تريد احتواء طهران دون أن تظهر كمساعدة إسرائيل. وقد يكون لهذا التطور منطق استراتيجي بارد؛ سيكون مرموقاً سياسياً

الأعمال الانتقامية العربية يمكن أن تفتح واجهة داخلية

هذه هي النهاية المميتة الأخرى للنقاش وإذا انتقلت بعض الدول العربية من الدفاع عن أراضيها إلى أعمال انتقامية صريحة ضد إيران، فإنها لن تتعرض لرد خارجي فحسب. كما أنها ستخلق خطرا على زعزعة الاستقرار الداخلي. وفي العديد من بلدان الخليج، لا تزال ذكرى التوترات الطائفية قائمة. وشهدت البحرين انتفاضة جماعية في عام 2011 قادها إلى حد كبير سكان شيعة يطالبون بمزيد من الحقوق. In Saudi Arabia, the eastern province has already experienced Shia protests, based on reports of discrimination and regional rivalry with Iran.

وسيكون من السيء أن نشير إلى أن السكان الشيعة المحليين سيعملون آلياً كمرحلة في طهران. فالأوضاع الوطنية أكثر تعقيدا، ولا تقتصر المطالب الاجتماعية أو السياسية على منطق بسيط للمواءمة الخارجية. ولكن سيكون من السذاجة تجاهل أنه في النظم التي لا تزال فيها مسألة الاعتراف حساسة، يمكن للحرب الصريحة ضد إيران أن تنشط الكسور القديمة، وتغذي الخطابات المتعلقة بتهميش الوقود، وتقدم إلى طهران شريحة إضافية من الضغط السياسي. وهذه فرضية تحليلية وليست حقيقة ثابتة؛ غير أنها تستند إلى سوابق موثقة توثيقا جيدا.

وتوضح البحرين هذا الخطر أفضل من أي خطر آخر. ويجب على المملكة، حليف واشنطن ومرتبط بإسرائيل، أن تتعامل بالفعل مع الرأي العام الحساس للقضية الفلسطينية وإحياء ذكرى احتجاج شديد القمع. وأفاد رويتر في عام 2023 أن ماناما سعت إلى الحفاظ على علاقته بإسرائيل مع إدارة الغضب الشعبي المرتبط بغزة. وإذا أريد لهذه العلاقة أن تؤدي، غدا، إلى تنسيق عسكري أكثر وضوحا ضد إيران، فلا ينبغي للسلطة البحرينية أن تستوعب خطر الاستجابة الإقليمية فحسب، بل أيضا خطر تفاقم ضعفها الداخلي.

لماذا الأنظمة العربية عالقة بين واشنطن وطهران وشوارعهم

وتستمد استراتيجية العواصم العربية من هذه المعادلة المستحيلة. وهم بحاجة إلى حماية أمريكية، لا سيما عندما تضرب القذائف الإيرانية المصافي أو محطات الغاز أو المدن. وقد بيّن رويتر في الأيام الأخيرة كيف أن الهجمات الإيرانية على الهياكل الأساسية للطاقة في الخليج أدت إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتسببت في تخفيضات في الإنتاج وتسببت في ارتفاع الأسعار العالمية. ولا يمكن لنظام الخليج أن يعتبر هذا تهديداً مجرداً.

غير أن هذه النظم نفسها تعرف في الوقت نفسه أن المواءمة الواضحة جداً بين واشنطن وإسرائيل يمكن أن تكلفها كثيراً. يمكنه أن يكشفهم ليوجه الإنتقامات الإيرانية ويمكنها أيضا أن تلحق ضررا بشرعيتها الإقليمية عندما تكون الحرب في غزة قد تدهورت بالفعل صورة إسرائيل في الرأي العربي. وأخيرا، يمكنها أن تخلق فجوة متفجرة بين حصافة الفرص وغضب المجتمعات، لا سيما إذا أصبح التعاون مع إسرائيل أكثر انفتاحا. وهذا هو السبب في أن عُمان تشجب الحرب، ولماذا استولى الخليج على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد الهجمات الإيرانية، ولماذا لا تزال حتى البلدان الأقرب إلى الولايات المتحدة تتكلم أولاً عن إزالة التصعيد.

المفارقة قاسية كلما ضربت إيران البنى التحتية العربية كلما اقتربت نظم الخليج من النظام الدفاعي الأمريكي ولكن كلما أصبح هذا التقارب مرئياً كلما فضحوا أنفسهم للاتهام بالتخلي عن حيادهم وإذا كان هذا الانزلاق ينبغي أن يشمل تنسيقا أكثر وضوحا مع الطيران الإسرائيلي، فإن الأزمة لن تكون بعد الآن إقليمية. ومن المحتمل أيضا أن تصبح أزمة شرعية في صميم الدول العربية المعنية.

الكلمة الحقيقية: عدم الالتزام الانتقائي

في نهاية هذا التسلسل كلمة « الحياد » تبدو سخية جداً ولا تريد البلدان العربية المعنية أن تدخل الحرب رسميا. ولا يعاملان إيران وإسرائيل بطريقة متماثلة تماما. وهم يعترضون قذائف إيرانية، وقواعد أمريكية منزلية، تتناسب مع هياكل الدفاع الإقليمية، ولبعضهم، يقيمون بالفعل روابط أوثق مع إسرائيل ضد خلفية التهديد الإيراني. ومن ناحية أخرى، لا يوجد دليل عام على أنهم يعترضون الطائرات الإسرائيلية التي ستضرب إيران أو أنها تباشر علنا المشاركة الهجومية في هذه العمليات.

ومن ثم فإن المصطلح الأكثر عدلا هو على الأرجح المصطلح الذي يلي:عدم الاكتراث الانتقائيهذه الأنظمة تسعى إلى البقاء خارج الحرب الرسمية، في الوقت الذي تعمل فيه بشكل متزايد ضد الآثار العسكرية لإيران عندما تهدد أراضيها أو قواعدها أو مدنها أو اقتصادها. إنه خط نجاة، وليس توازنا أخلاقيا أو استراتيجيا. وهو أيضا خط هش: إذا استمرت الحرب، إذا تضاعفت الضربات، وإذا أصبح التنسيق مع إسرائيل أكثر وضوحا، فإن هذا الوضع الأوسط يمكن أن يصبح أسرع بكثير مما تعتقده الآن قصر الخليج.