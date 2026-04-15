ولم يكن الجدل نتيجة لإشاعة، بل لمشهد عام مفترض بعناية. وفي يوم الثلاثاء، 14 نيسان/أبريل، أعلن أنطوان سيهناوي نفسه أنه حضر مراسم الاحتفال بيوم ذكرى متحف الولايات المتحدة التذكاري لمحرقة اليهود في واشنطن العاصمة، مع مورغان أورتاغوس، حيث لم يتم تسجيلهم في جدار المانحين. ومن الناحية المطلقة، يمكن أن تكون مسألة الرعاية التذكارية التقليدية. In Lebanon, it was received quite differently. لأن (سيناوي) ليس متبرعاً مجهولاً بل أحد أفضل الأرقام المعروفة في القطاع المصرفي منذ انهيار عام 2019 لأن (مورغان أورتاغوس) ليس ضيفاً محايداً، لكنّه مسؤول أمريكي تم تحديده على خط صلب ضدّ حزب الله و مؤاتٍ جداً لإسرائيل. ولأن المشهد يأتي مع استمرار إسرائيل في قصف لبنان يوميا، في حين تدفع واشنطن المفاوضات المباشرة بين القادة اللبنانيين والإسرائيليين. وفيما يتعلق بالشبكات الاجتماعية كجزء من المناقشة العامة، فإن هذه الهدية لم تُقرأ على أنها مجرد لفتة من الذاكرة، بل كرمز لمعايير مزدوجة أصبحت غير قابلة للطاقم بالنسبة للعديد من اللبنانيين.

لفتة عامة، في لحظة مروعة سياسياً

النقطة الأولى للتذكير بسيطة The museum concerned is an American memorial dedicated to the Shoah, not an institution of the State of Israel. ومن الناحيتين القانونية والوقائعية، يحسب هذا التمييز. إنه يتجنب الملاغم السهلة ولكنه لم يمنع الجدل، لأنه لا يتعلق فقط بطبيعة المؤسسة المتلقية. وهي تركز على اللحظة التي يتم اختيارها، وهوية المؤيدين، والعبء الرمزي للمشهد. وينص المتحف على أن التسجيل في جدار المانحين يطابق التبرعات التي لا تقل عن 000 50 دولار. ومن جانبه، ادعى سيهناوي اللفتة بشرح أنه يؤيد عمل المؤسسة. وأشار مصدر إعلامي أيضا إلى أن هذا هو أول ظهور لإسم لبناني على جدار المانحين هذا. In a country where every public sign is reinterpreted through war, money and international loyalty, these details are enough to turn a donation into a political affair.

كما أن ما وضع المسحوقات على النار يبث أيضا بالأخبار الإقليمية. وفي اليوم نفسه، أجرى الممثلون اللبنانيون والإسرائيليون في واشنطن مناقشات مباشرة لم يسمع بها منذ عقود تحت الضغط الأمريكي، حيث واصلت إسرائيل هجومها على لبنان. وأفاد رويتر يوم الأربعاء أن الحرب قد تركت بالفعل أكثر من 000 2 شخص موتى وتشريد 1.2 مليون شخص في لبنان، وفقا للسلطات اللبنانية. ووصفت الرابطة في الوقت نفسه إضرابات إسرائيلية جديدة على جنوب البلد، بما في ذلك حول صور، في اليوم ذاته بعد هذه المناقشات. In this context, part of Lebanese opinion has seen in the Sehnaoui-Ortagus sequence not a philanthropic parenthesis, but the image of a close deemed displaced with American and pro- Israelii cycles while the bombs continue to fall on Lebanon. هذه القراءة سياسية وليست قضائية لكنها هي التي تهيّئ الخلاف

مورغان أورتاغوس غير معنى الصورة

حضور (مورغان أورتاغوس) حول الحلقة فبدونها، قد يكون لللفتة انتقاد مثار، ولكن ربما ليس بنفس الشدة. كان (أورتاغوس) تحت (دونالد ترامب) أحد أكثر الأصوات الأمريكية وضوحاً في الملف اللبناني لقد ذكر رويتر في فبراير عام 2025 أنه كان يضع الخط الأحمر لوجود حزب الله في الحكومة اللبنانية In April 2025, the same agency reported that it called for the rapid disarmament of Hezbollah and other armed groups. ولذلك، فإن اسمه مرتبط، في جزء من الرأي اللبناني، برؤية تتواءم تماما مع الأولويات الأمنية الإقليمية الإسرائيلية والأمريكية. وظهرت في واشنطن في ذراع مصرف لبناني عظيم، في حفل تذكاري مشحون بشدة، أثناء المناقشات المتعلقة بإسرائيل ولبنان، وأعطت هذه الصورة على الفور بعدا جغرافيا سياسيا.

لقد زاد الجدل أكثر بسبب ما قاله (أورتاغوس) بنفسه وأفاد مصدر إعلامي بأنها وصفت سهناوي وعائلتها بأنه " جيل من المسيحيين الصهيونيين اللبنانيين " الذين قالت إنهم فخورون بلفتها وإنها حتى اقترحت أن يتعرض لخطر شخصي بدعم الشعب اليهودي علنا. ويشير المصدر نفسه إلى أنها قدمت بادرة " غير قانونية تقنياً " بموجب القانون اللبناني، بينما ذكرت أن التبرع لمتحف أمريكي ليس في حد ذاته غير قانوني تلقائياً. وقد كان هذا المزيج من الاستفزاز المفترض والقرب العاطفي والإحتواء السياسي على وجه التحديد هو الذي أثار التعليقات. منذ الاربعاء كلمة « زيوني » تعود في كل مكان حول اسم « سيناوي » وهذا ليس شرطا محايدا في لبنان. وهي علامة متضاربة للغاية، لا سيما في بلد لا يزال معادا رسميا لإسرائيل، حيث لا يزال الكثيرون يعتبرون إسرائيل عدوا، أكثر من ذلك عندما يقصف الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية يوميا.

كما أن الصلة الشخصية بين أورتاغوس وسهناوي تُعامل على أنها مجرد إشاعة. وكتبت كارنيغي في كانون الثاني/يناير 2026 أن العلاقة بين الاثنين تثير قضايا تضارب المصالح حول الآلية الدولية المرتبطة بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. The same media source quoted above confirmed on Monday that their common appearance attracted even more attention as it intervened after months of speculation about their relationship. In the current sequence, Morgan Ortagus does not appear as a discreet companion. يبدو أنّه شخصية سياسية أمريكية، تفضّل إسرائيل، التي كانت في السابق مسؤولة عن قضية لبنانية، الآن مرتبطة بواحد من أكثر المصرفيين المتنازعين في البلاد. وهذا التكهن بالأدوار التي تفسح المجال للقضية بعيداً عن الخصوصية.

خصوم مصرفية أعيد فرزها على الفور

إذا كان اسم (سيناوي) يسبب رد فعل فوري كهذا، فهو يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأزمة المصرفية اللبنانية. وهو يعرض نفسه في موقعه كمدير إداري للنشرة ومستثمر في عدة قطاعات، بما في ذلك وسائط الإعلام. غير أنها، في رأيها، تجسد أيضا نظاما مصرفيا متهما منذ عام 2019 بتجميد وصول الوديعين إلى أموالهم بالعملة الأجنبية بصورة فعالة. وأشار رويتر في آذار/مارس 2022 إلى أن الأزمة حرمت معظم منقذي ودائعهم الدولارية. وفي العام نفسه، أمرت محكمة لندن مصرف أودي وشركة SGBL بدفع مبلغ 4 ملايين دولار إلى مودع ظلت أمواله مجمدة في لبنان. This dispute has struck the minds because it has given a concrete judicial form to an already immense anger in Lebanese society. لقد كانت تلك الذكرى فجأة عندما ظهرت صور واشنطن

وبالنسبة للعديد من مقدمي الطلبات، فإن التناقض وحشي. فمن جهة، يمكن لمصرف لبناني كبير الاعتراف باسمه بين الجهات المانحة لمؤسسة أمريكية رائدة. ومن جهة أخرى، لا يزال آلاف الادخار يربطون المصرف اللبناني بمصادرة اقتصاداتهم وتعسفها وضبطها. هذه الفجوة الأخلاقية التي تغذي الغضب على الشبكات، العقل يعود في ألف شكل: كيف يمكن لرجل يمثل أحد أكبر مصارف البلاد أن يظهر هدية مرموقة في (واشنطن) وهذه المسألة لا تحكم مسبقاً على جريمة جنائية شخصية. إنها تقول شيئاً آخر: كسر في الشرعية وفي لبنان بعد عام 2019، يعاد تجديد الأموال الخيرية الدولية من خلال الأموال المحجوبة للمودعين. وهذه إعادة قراءة كافية لتحميل بادرة العنف الرمزي الكبير.

عمليات النقل القديمة والتحقيقات والشكوك أيضا

الغضب ليس إجتماعياً فحسب كما أنها تغذي الالتزامات القضائية والإعلامية. وأفاد رويتر في آذار/مارس 2022 أن قاضيا لبنانيا منع عدة قادة مصرفيين، من بينهم أنتون سهناوي، من السفر أثناء التحقيقات في المعاملات المصرفية. وأوضحت الوكالة أنه لم توجه إليهم أي تهم جنائية. هذه الدقة ضرورية It prevents it from writing that Sehnaoui was reportedly convicted for illegal transfers abroad. ومن ناحية أخرى، فإنها لا تمسح حقيقة أنها كانت موجهة بالفعل إلى تدابير التحقيق في مناخ من الشكوك الواسعة النطاق بشأن إدارة المصارف خلال الأزمة. للرأي، الفارق القانوني موجود ولكنه كثيرا ما يقل وزنه عن تراكم الخلافات. In the Lebanese public space, the idea of a banker permanently surrounded by suspicions has long been established, even where justice has not established a definitive truth.

وهذا هو السبب أيضا في أن تسلسل واشنطن يعيد تنشيط الكثير من المقالات القديمة والاتهامات القديمة. وحالما تنقطع حلقة جديدة، تعود قضية سيناوي بكاملها إلى السطح: المنازعات على الرواسب، والتحقيقات السابقة، والاشتباه في العمليات غير النظامية، والمعارك القضائية، والقرب من العالم السياسي، والمكان المأخوذ في عدة قطاعات من السلطة. ولذلك فإن الخلاف الحالي ليس خلافا معزولا. إنه جهاز للخلافات، الذي يتطلع إلى المظالم القديمة ويعيد تجميعها حول صورة حديثة. وبهذا المعنى، فإن الهدية لمتحف واشنطن لا تمثل السبب الوحيد للفضيحة عن كونها محركها البصري. He provides his detractors with the symbol they lacked to reaggregate angers that have been installed for years.

المعركة على وسائل الإعلام تزن في قراءة اللحظة

ويتعلق الجانب الهام الآخر بوسائط الإعلام. A report on the financing of the Lebanese press cites Ici Beirut and IM Lebanon among the platforms funded by Antoun Sehnaoui. هذه النقطة تهم، لأنه يجعله أكثر بكثير من ممثل مصرفي. He also makes it, in the eyes of many, a man who has tools of media influence in a country where information is itself a political battlefield. والموضوع ليس ما إذا كانت هذه وسائط الإعلام تنتمي إليه بصورة قانونية بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن ما إذا كان تقرير متخصص يعرضها على النحو الذي يموله. In the current climate, this data feeds a simple idea: Sehnaoui would not only be protected by its bank and networks, but also by a capacity to weight on public narrative. This reinforces the resentment generated by its international visibility.

ويضاف إلى هذا البعد سلسلة الشكاوى ضد الصحفيين ووسائط الإعلام التي تحقق في القطاع المصرفي. وأفادت منظمة من منظمات حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2025 بأن سهناوي قدمت شكوى ثانية ضد الصحفي رامي أمين. OCCRP, taken over by Skeyes, detailed complaints against Daraj following investigations into the bank’s relations with the former Governor of the Bank of Lebanon, Riad Salamé. وأشار الاتحاد الدولي للصحفيين، من جانبه، إلى مقاضاة أكثر من عشرة صحفيين من عدة وسائط إعلام في قضايا تتعلق بتقارير عن العنف الجنسي والجنساني والقطاع المصرفي. وسواء اعتُبرت هذه الشكاوى مشروعة أو مفرطة أو ترهيبية، فإن أثرها السياسي واضح: فهي تعزز صورة رجل قوي، ويعود إلى الدفاع عن موقفه من القضاء ووسائط الإعلام. وفي الجدل الحالي، تؤدي هذه الصورة دورا كاملا.

ترامب، واشنطن وصورة القرب من قوة الولايات المتحدة

Another element that comes back in cycle in the comments: its closeness displayed with Donald Trump and, more broadly, with the American Republican entourage. On his own networks, Sehnaoui publicly congratulated Trump on his victory in November 2024 and launched a « Make Lebanon great again » that marked the minds. This alone is not enough to establish documented funding for the Trump campaign in the sources consulted here. ومن جهة أخرى، فإنها تُنشئ علاقة سياسية مفترضة ومرئية. In the Lebanese context, this detail weights heavily. وهو يعزز صورة رجل متصل بالفعل في واشنطن، وهو على دراية بمدونات الترامب، ويظهر الآن إلى جانب أورتاغوس في احتفال تذكاري أمريكي، حيث تشرف الولايات المتحدة على المناقشات بين لبنان وإسرائيل. وهذا التراكم للعلامات يغذي تصورا للقرب من دوائر القوى الأمريكية، سواء كانت دبلوماسية أو سياسية أو عالمية.

This perception is further reinforced by the fact that Ortagus is not a secondary figure in the trompist ecosystem. رويتر قدم لها في عام 2025 كنائب للمبعوث الأمريكي المسؤول عن الشرق الأوسط و أول مسؤول كبير في إدارة ترامب يأتي إلى لبنان بعد انتخاب جوزيف أوون إن خطابه في حزب الله، دفاعه المستمر عن الأولويات الأمنية الإسرائيلية وظهوره في واشنطن، جزء من مخيم يمكن التعرف عليه. ومن ثم، فإن علاقتها مع سيناوي وظهورهم المشترك يحركان المشهد: فالخلاف لم يعد يتعلق إلا بمصرف يواجه صعوبة في التصوير. It affects the way in which some of the Lebanese elites are perceived to be connected to international networks that do not live the Lebanese war from the same point of view as the Lebanese street. هذا هو السبب في أن التعليقات تتحدث عن « عالم منفصل » مفصولة عن مصير المودعين وخبرات العائلات المفخخة

لماذا كلمة « زيوني » عادت بسرعة

والمصطلح نفسه ليس جديدا، ولكنه عبر عتبة يوم الأربعاء لأنه صدر في الفيديو ثم استأنف بسرعة عالية جدا في ردود الفعل. A media source reported that Ortagus had described Sehnaoui and her family as « Zionist Lebanese Christians » and that she had presented her gesture as evidence of moral clarity. وفي المناقشة اللبنانية، تمثل هذه الكلمة مفجرا. يُحوّلُ a تبرع مثير للجدل إلى a إختبار تحديد المواقع. ويستخدمه بعض مستعملي ومعارضي الإنترنت لتصويره على أنه متوافق إيديولوجيا مع إسرائيل. على النقيض من ذلك، يرونه ككشف عما يعتبرونه توجهه القديم. ولا يوجد أي من هذه الاستنتاجات القضائية أو التعريف السياسي الرسمي. ولكن سيكون من الاصطناعي التظاهر بأن الكلمة لم تغير التسلسل لقد عرض على « العمودية » أكثر صيغة متفجرة وأحدث إطار له على الفور

مرة أخرى، السياق يشرح كل شيء. ففي بلد ما يصيبه يوميا تقريبا القصف الإسرائيلي، حيث سُجِّل أكثر من 000 2 وفاة منذ بداية الهجوم الحالي، وفقا للسلطات اللبنانية، لم يكن مقياس التقرير المقدم إلى إسرائيل مجردا. وهو يؤثر على الحرب والحزن والسيادة والذاكرة الجماعية. ومن الناحية النظرية، يمكن للكثير من اللبنانيين أن يميزوا تماما متحف أمريكي عن السياسة الإسرائيلية. ولكن عندما تظهر الصورة مصرفا لبنانيا عظيما، ودبلوماسيا أمريكيا مؤيدا لإسرائيل، وهدية عامة، والكلمات التي تقدر دعمه في خضم الحرب، فإن هذا التمييز محطم سياسيا. ويفسر هذا السبب في أن العديد من الشعب اللبناني لم يجد هذه اللفتة مشكوكا فيها فحسب، بل أيضا أنها غير مناسبة أو حتى مهينة، نظرا لللحظة الوطنية.

A case that goes beyond the Sehnaoui case

وفي جوهره، يكمن عنف رد الفعل في أن الحالة تركز عدة إصابات لبنانية في صورة واحدة. هناك جروح المودعين الذين يرون وجه مصرفي عظيم يعود عندما تبقى أموالهم الخاصة للكثيرين محاصرين في النظام وهناك جروح الحرب، حيث تستمر الضربات الإسرائيلية في الجنوب، وتقسم المناقشات التي ترعاها واشنطن بعمق المشهد اللبناني. There is also the wound of distrust of elites, perceived as capable of re-establishing an international stature as the country continues to collapse. هدية واشنطن لم تخلق هذه الكسور جعلهم مرئيين في تسلسل واحد، يمكن قراءته من قبل الجميع، على الفور قابلين للتشارك ويكاد من المستحيل إزالة الألغام.

وهذا هو السبب في أن الجدل الحالي ليس مجرد إهانة مؤقتة على الشبكات. ويؤثر على شيء أعمق: شرعية الرجل الذي يمكنه أن يمثل علناً أخلاقياً أو كرماً أو مجازفة، في حين أن جزءاً كبيراً من البلد يربطه أولاً بالبنك، وودائع مجمدة، ومحاكمات ضد الصحفيين، ويدعى قربه من شخصيات أمريكية معادية جداً لمخيم " المقاومة " . وهذا الحكم هو حكم سياسي واجتماعي ورمزي. ولكن في لبنان اليوم، كثيراً ما يكون أثقل من الدفاع الإجرائي. وطالما استمر القصف الإسرائيلي، ما دامت الجهات الوديعة لا تزال بدون حل عادل، وما دامت واشنطن تبدو كوسيط وبدعم من إسرائيل، فإن كل هذه اللفتات ستقرأ أكثر بكثير من مجرد رعاية.