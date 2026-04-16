انسحبت فرنسا ولكن لم تغيب

إنفصال له قيمة الإشارة

وقد انقضت هذه الحقيقة تقريبا كتفاصيل إجرائية، في حين قال الكثير من حالة الدبلوماسية الحقيقية حول لبنان: فعندما أعيد فتح القناة المباشرة بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن تحت رعاية أمريكية، لم تكن باريس محور التسلسل. غير أن فرنسا ليست طرفاً فاعلاً في القضية. وهو جزء من هيكل المتابعة الذي أُنشئ بعد الترتيب الأخير لوقف إطلاق النار، وله وجود عسكري ودبلوماسي قديم في الجنوب، وهو عضو دائم في مجلس الأمن، وله علاقة متميزة مع الجيش اللبناني، وقد اعتُبر منذ فترة طويلة أحد العواصم الغربية القليلة القادرة على الكلام في لبنان بخلاف اللغة الأمنية الصارمة. ومن ثم، فإن عدم تمسكها بالمرحلة الجديدة يطرح على الفور سؤالا: هل تم تخفيض رتبة فرنسا أو نقلها ببساطة إلى موقف آخر؟

الجواب الصحيح من المحتمل بين. نعم، باريس فقدت بوضوح المركز الذي تأمل في الاحتفاظ به في الملف اللبناني. لكنها لم تختفي ولم يعد المكان الذي تقرر فيه التسلسل الفوري. غير أنها لا تزال قوة للسياق والضمان والنقل الأوروبي واحتمال إعادة البناء. هذه الشريحة حاسمة يعني أننا لم نعد نتحدث عن نفس نوع الدور ولم تعد فرنسا المحرك الرئيسي للمفاوضات. وهي لا تزال واحدة من الجهات الفاعلة القادرة على منعها من الإقفال إلى صيغة أمريكية إسرائيلية بحتة ضيقة للغاية بحيث يستوعبها لبنان.

السوء يأتي بالضبط من هناك وطوال سنوات، أرادت باريس أن تضطلع بثلاث وظائف معا، هي: الحامي السياسي للكوادر اللبنانية، الشريك المميز للمؤسسات والسلطة الغربية القادرة على الحفاظ على استقلالية معينة من النبر تجاه إسرائيل. هذا المنصب الثلاثي أعطاه قيمة خاصة وفي التسلسل الحالي، يظل كل من هذه المهام مفيدا، ولكن لا يوجد وحده ما يكفي لإصدار القرار. ولكن في وقت الحرب، ما يهم أولا هو القدرة على فرض وقف لإطلاق النار، والثقل على الخصم، وتقليص سلسلة القيادة الدبلوماسية. هناك حيث فرض (واشنطن) نفسه، وهذا هو المكان الذي تراجعت فيه (باريس).

لماذا تفضل إسرائيل الالتفاف على باريس

والشك في وجود إرادة إسرائيلية للحد من الدور الفرنسي لا يستند فقط إلى انطباع لبناني. هناك منطق سياسي وراء هذه المسافة ففرنسا لا تعتبر في تل أبيب طرفاً معادياً تماماً، ولكنها لم تعد تعتبر شريكاً سهلاً. ومنذ أشهر، اتخذت باريس مواقف تعتبر أقل هيمنة من مواقف العواصم الغربية الأخرى بشأن تسيير الحرب، وحماية المدنيين، والحفاظ على إطار متعدد الأطراف في الجنوب، وضرورة الحفاظ على نتيجة سياسية بدلا من مجرد إدارة عسكرية للمشكلة.

إن هذا المعاني يكفي بالفعل لخلق تهيج إسرائيلي. وفي تسلسل ترغب فيه دولة العبرية في الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المساحة، تصبح أي عاصمة تصر كثيرا على حدود العمل العسكري، أو على دور الأمم المتحدة، أو على الحاجة إلى إطار أوسع من مجرد ترتيب أمني شريكا أقل ملاءمة. ولا ترفض فرنسا مبدأ إعادة تنمية آمنة في الجنوب. ولكنه لا يعتقد ذلك فقط من حيث السحق أو مراقبة الحدود أو الرؤوس الثنائية تحت الوصاية الأمريكية. وهو يفضل النهج التي تجمع بين الجيش اللبناني وآلية الرصد والضمانات الدولية والحفاظ على وجود أوروبي أو للأمم المتحدة في المنطقة الحساسة.

This approach hits a part of the current Israeli vision. وبالنسبة للجانب الإسرائيلي، فإن الهدف الفوري ليس فقط إعادة الهدوء. ومن الواجب أيضا ضمان عدم وجود صيغة دبلوماسية سريعة جدا للحد من حرية العمل العسكري أو للحفاظ على ضمانات دولية تعتبر ملزمة. In this context, France appears to be a power that complicates more than it simplifies. وهو يستحدث القانون والتعددية والزمن السياسي، حيث تسعى إسرائيل أولا إلى تحقيق جميع الكفاءة الأمنية والترجمة السريعة لتوازن سلطتها.

ويجب إضافة عنصر أكثر تحديدا. وبعد أن استهدفت التفجيرات الضخمة عشرات المواقع في لبنان في فترة زمنية قصيرة جدا، اتصلت إيمانويل ماكرون بدونالد ترامب لتنبيهه إلى خطورة الحالة ومخاطر الحرق. وكان هذا النهج، من الجانب الفرنسي، محاولة لإعادة ضبط النفس والتذكير بأهمية الإطار الدولي. وعلى الجانب الإسرائيلي، يمكن قراءته كدليل إضافي لفرنسا يميل إلى التباطؤ في اللحظة التي يريد فيها تل أبيب الإبقاء على المبادرة. وفي هذا النوع من الأزمات، تؤدي الخلافات في النبرة بسرعة إلى وجود خلافات في المكان.

(واشنطن) فاز لأنّه يمسك الـ(ليفر) ليس لأنّ لديه أفضل مشروع

والاستبعاد الفرنسي ليس نتاج إرادة إسرائيلية فحسب. ويعزى ذلك أيضا إلى حقيقة أشد صرامة: ففي التسلسل الحالي، لا يوجد سوى في واشنطن نفوذ ملموس على إسرائيل. وهذا الواقع هو الذي نقل مركز الجاذبية الدبلوماسي. وقد يفضل المرء حصافة باريس، وصياغتها الأكثر توازنا، وحساسيتها للإطار اللبناني، واهتمامها بدور الجيش، أو الاحتفاظ بملابس متعددة الأطراف. ولكن عندما نحصل على وقف حقيقي للعمليات، لا شيء من هذه الأصول يستحق وزن العلاقة الأمريكية مع تل أبيب.

فرنسا تدفع هنا ضعف هيكلي وهي لا تزال تؤثر في المناقشات والصياغة والمؤتمرات والأطر الدولية. وهو أقل أهمية بكثير عندما يتعلق الأمر بتغيير تسلسل عسكري في غضون ساعات أو أيام. ولا يمكنها أن تهدد إسرائيل أو تضمنها أو تعوضها أو تكافئها عبر الولايات المتحدة. وهي ليست لها نفس العمق الاستراتيجي ولا نفس العلاقة العضوية ولا نفس قوة العصيان. وفي حرب نشطة، يكفي إحداث كل الفرق.

والمفارقة هي أن جزءا من اللبنانيين ما زال يتوقع من باريس أن تضطلع بدور لا يمكن أن تضطلع به بمفردها. كثيرون يودون من فرنسا أن تتحدث نيابة عن لبنان التاريخي، وحماية المؤسسات، وحمل صوت بيروت في العواصم الرئيسية وتصحيح وحشية المنطق الأمريكي. لكن التسلسل الهرمي الحقيقي للجهات الفاعلة قد تغير عندما تضطرين إلى الحصول على إجتماع، وفتح قناة، ودفعي إسرائيل، وتمسكي أيديك بالعملية، وضبطي السرعة، قرر واشنطن. باريس يمكن أن ترافق، النصح، الإنذار، الاستعداد بعد. He can no longer claim the first seat as long as the heart of the crisis remains military.

وهذا لا يعني أن فرنسا لم تعد تخدم. وهذا يعني أن فائدته لم تعد منفعة المتصرف بالإكراه. إنه ممثل تحقيق الاستقرار غير أن تحقيق الاستقرار في المرحلة الحالية ليس بعد اللغة المهيمنة. ولا تزال اللغة المهيمنة هي اللغة المثلى، وتوازن القوى، والإلحاح. هذا بالضبط ما يُقال باريس بدون إلغائه

ما تحتفظ به فرنسا على الرغم من كل شيء

تخفيض « فرنسا » إلى قوة متوقفة سيكون خطأ لأنه حتى أضعف في المرحلة الفورية، فإنه يحتفظ بعدة بطاقات لا تحل محل واشنطن ولا الرياض تماما. الأول هو المؤسسات. باريس عضو في مجلس الأمن. وهذا لا يعطي السلطة لإملاء الأرض، ولكنه يعطي السلطة لوضع القضية اللبنانية في سياق يظل فيه القانون الدولي، ووجود الأمم المتحدة، ومشروعية آليات الرصد متغيرات حية.

والخريطة الثانية هي خريطة عسكرية وإقليمية. فرنسا ليست مجرد مراقب بعيد ولها تاريخ مباشر مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ومسألة الوجود الأوروبي في الجنوب. غير أن هذه المسألة يمكن أن تصبح محورية كنهج أكثر استقراراً للصيغة. وإذا أدى التسلسل الحالي إلى هدنة، سيكون من الضروري مناقشة الجهة التي تحقق، التي ترصد الانتهاكات، والتي تضمنها، والتي ترافق الجيش اللبناني. وفي هذه المناقشة، تصبح باريس مناسبة على الفور مرة أخرى.

الخريطة الثالثة سياسية ولدى فرنسا قنوات تضم جميع عناصر البلد تقريبا. She can speak to the President, the Prime Minister, the army, Christian parties, many Sunni actors, certain figures in the Shiite camp, economic networks, civil society and cultural actors. إن عمق العلاقة هذا لا يكفي لإحداث تقدم في زمن الحرب. ولكنه يصبح ذا قيمة عندما يتعلق الأمر بمنع الترتيب العسكري من التحول إلى أزمة سياسية داخلية.

أخيراً، الخريطة الرابعة هي التالية وإذا هدأت الجبهة، فإن لبنان سيدخل على الفور محنة أخرى: إعادة البناء، والتمويل، وتقديم الدعم للمؤسسات، وإحياء الخدمات الحيوية، وتقديم المعونة إلى الجيش، وإعادة تنشيط الشركاء الأوروبيين، والمحافظة على الاهتمام الدولي. وفي هذه المرحلة، لا تزال فرنسا تتمتع بالدراية والشرعية اللتين لا تملكهما الولايات المتحدة بنفس الطريقة. (واشنطن) يعرف كيف يفرض تسلسلاً وكثيرا ما تعرف باريس كيف تلبس وتتوسع وتجعلها حاضرة في بيئات دولية أكثر قبولا في بيروت.

خطر معالجة قضية لبنانية بدون باريس

ولذلك فإن الخطر الحقيقي للتهميش الفرنسي ليس عاطفيا. وهذه ليست حالة من الهبة الجرحى، ولا هيبة فرانكو – ليبانزي. الخطر أكثر تحديداً وإذا لم يتم تجهيز الملف اللبناني إلا بمصفوفة واشنطن – تيل – أبيب، مع بعض المواصلات الإقليمية، فإنه يمكن أن يصبح ملفا مأمونا حصرا. غير أن لبنان لا يطول أبدا في منطق أمني بحت. ولا يستوعب هذا البلد حلولا ضيقة للغاية. وهو يحتاج، أكثر من غيره، إلى حزمة سياسية ومؤسسية ودولية بل رمزية.

أي صيغة يتم الحصول عليها بدون باريس يمكن بالتأكيد إنتاج هدنة. ويجوز لها أيضا أن تشرع في مفاوضات. غير أنه قد لا يكون هناك عمق في عدة نقاط أساسية: مكان الجيش، وقابلية القبول الداخلي للترتيبات، ودور الأوروبيين، ومستقبل قوة الأمم المتحدة، وصوغ الانتهاكات، والصلة بين الأمن والتعمير، وإمكانية عدم التحول فورا إلى مواجهة داخلية على الأسلحة وعلى حزب الله. وفرنسا وحدها لا تضمن حل هذه المسائل. ومن ناحية أخرى، فإن ضعفها يجعلها أكثر صعوبة في التعامل معها في إطار متوازن.

وهذا هو المكان الذي يستحق فيه تحليل أولئك الذين يعتبرون أنه مفرط في الكلام عن الحذف الفرنسي الكامل أن يؤخذ على محمل الجد. ففرنسا لم تعد مركز العمليات في الوقت الراهن، بل هي حقيقة. ولكن التسلسل الحالي يمكن أن يُظهر حدوده بسرعة كبيرة إذا تظاهر بأنه قابل للاستدامة. لبنان ليس مجرد واجهة لتهدئة. إنه نظام للاستقرار ولا تزال فرنسا واحدة من القوى الغربية القليلة القادرة على فهم هذا المستوى المزدوج.

باريس قد لا تقرر الهدنة، ولكن لا يزال يمكن وزنها على شكلها

وفي الأساس، فإن القضية اللبنانية قد غيرت هيكلها الهرمي. فرنسا لم تعد القوة التي تفتح الباب يمكن أن يكون الشخص الذي يمنعنا من إغلاقه بسرعة أو بوحشية Its role moves from the centre of the immediate decision to the final form of the framework. إنه أقل وضوحاً، لكن ليس بالضرورة أقل أهمية

وإذا تأكدت الهدنة، إذا ظهرت آلية جديدة، إذا عادت مسألة الجنوب إلى طاولة الجيش اللبناني، ومن النقاط المطروحة، ومن المراقبة الدولية، ومن إمكانية توسيع الدور الأوروبي، فإن باريس سوف تعود طبيعيا تقريبا. ليس كمقاول وحيد لكن كقوة هيكلية وهذا هو المكان الذي يجب أن تقع فيه فرنسا اليوم: لا في الخارج ولا في المقدمة. مرفوض، نعم. مُوافق، لا.

This displacement also says something broader about the state of the relationship between Lebanon and its external partners. وقد مرت الأوقات التي يمكن فيها لباريس أن تأمل في القرب التاريخي والمبادرة الدبلوماسية والقيادة السياسية. ولكن الوقت الذي يمكن فيه إدارة لبنان إدارة مستدامة بدون أوروبا، وبدون فرنسا، ودون إطار دنيا متعدد الأطراف، ليس هناك أيضا. بين هذين الواقعين، يبقى مكان. إنه أقل مجيداً من الذي تتخيله باريس لنفسه أحياناً ومع ذلك، لا تزال حقيقية. وفي أزمة كهشة مثل هذه، مجرد حقيقة بقاء ممثل لا يمكن للمرء أن يتجاوز تماما هو شكل من أشكال القوة.