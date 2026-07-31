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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

إن الإنفجار الإسرائيلي في منطقة الشقيف في جنوب لبنان قد أنتج إشارة في 31 تموز/يوليه 2026 مقارنة بخرق حجمه 3.8. وتتجاوز هذه القيمة حجم 3.3 إلى 3.6 نشر بعد انفجار ميناء بيروت في عام 2020. غير أنه لا يثبت أن انفجار الشقيف قد أطلق طاقة أكبر. كما أنها لا تقيس الضرر الذي لحق بكاسل بيفورت الذي يقع على الحافة المجاورة. وأشارت وزارة الثقافة اللبنانية خلال النهار إلى أن القلعة لم تدمر. غير أنه اعترف بأن الاهتزازات يمكن أن تتسبب في مزيد من الضرر لبيئته. ولا تزال الخبرة المباشرة مستحيلة ما دام الموقع غير متاح. ولذلك يجب أن يميز الحكم ثلاثة وقائع: يبدو أن الإشارة الزلزالية للشقيف أعلى من إشارة بيروت، ولا يمكن مقارنة الـ 700 طن المطالب بها بحوالي 600 طن من مادة تي إن تي المقدرة في الميناء، ولا يزال يتعين تحديد الحالة الفعلية لبوفورت.

نظر في التأكيد:إنفجار الشقيف كان أقوى من انفجار بيروت ودمر قلعة بوفورت

الرسم:خداع عن السلطة والزيف حول تدمير القلعة. الإشارة المُرسلة إلى الأرض أعلى اسمياً. ولا يزال مجموع الغلة المتفجرة مجهولا. ولا يزال بوفور واقفا، لكنه عانى بالفعل من أضرار قبل 31 تموز/يوليه ولا يمكن استبعاد المزيد من الضرر.

ما حجمه 3-8 يجعل من الممكن تأكيده

حدد المركز الجيوفيزيائي الوطني موقع الحدث في الساعة 00:02. وأشار إلى أن جميع محطاته سجلت موجات أرضية تتعلق بالتفجير. ولا يصف بيانه زلزال تكتوني. وهو يقارن الإشارة الملاحظـة بالإشارة إلى ازدهار من الضخامة 3-8. هذه الدقة ضرورية. سيزمومتر يقيس حركة الأرض. يمكن أن يسجل الفشل أو الإنفجار أو التجويف أو النشاط الصناعي.

ويوجز حجم المصدر من الموجات المتلقاة. إنه لا يوصل مباشرة كتلة المتفجرات كما أنها لا تقيس الضغط الزائد في الهواء أو الحرارة أو الإسقاطات أو مدى التدمير. وبالنسبة للشقيف، يبين الرقم 3.8 في المقام الأول أن العملية نقلت كمية كبيرة من الطاقة إلى كتلة الصخور. ويمكن للاحتواء تحت الأرض الذي أعلنته إسرائيل أن يفسر هذا التوقيع الرفيع.

وحقيقة أن جميع المحطات اللبنانية قد استولت على هذا الحدث لا يعني أن نفس الشدة شعرت في كل مكان. وتكشف الأدوات عن حركات ضعيفة جدا. وتتوقف الآثار المحلية على المسافة والتضاريس وطبيعة الصخور وضعف المباني. ومن ثم، فإن القيمة الوطنية لا تحل محل تفتيش القرية أو خبرة الحصن.

إشارة أعلى من بيروت

وقد تلقى انفجار ميناء بيروت عدة قيم وفقا للشبكات والأساليب. وقد نشرت مؤسسة علمية أمريكية حجم 3.3. واستخدمت التحليلات الإقليمية أرقام تصل إلى 3.6. وبذلك يصل الفرق مع الشقيف إلى 0.2 إلى 0.5 نقطة.

وعلى نفس النطاق المحلي، يزيد الفرق بمقدار 0.2 مرة عن 1.58 مرة. ويقابل الفرق البالغ 0.5 في المائة زيادة بمقدار 3.16 مرة تقريبا. كما أن العلاقة التقليدية المستخدمة في الزلازل من شأنها أن تؤدي إلى نسبة من الطاقة السيزمية تقارب ما بين 3.8 و 3.6، ثم نحو 5.6 بين 3.8 و 3.3.

ولا تصنف هذه الحسابات الغلة المتفجرة. أولاً، يَفترضونَ بأنّ الجساماتَ قابلة للمقارنة تماماً. ومع ذلك، لم يتم بعد نشر النوع الدقيق للحجم المستخدم للشقيف وهامش الخطأ ومعلمات الحساب. ثم يصفون العنصر الذي انتقل إلى الأرض. وهي لا تقيس جميع الطاقة الكيميائية المفرج عنها.

بيروت: لماذا تحمل علامة 600 طن

The explosion of 4 August 2020 is generally estimated around 600 tonnes of equivalent TNT. ولا يطابق هذا الرقم 750 2 طناً من نترات الأمونيوم المبلغ عنها في هانتار 12. وهو يمثل إعادة بناء الطاقة من الآثار الملاحظة. وسيطلق ما مجموعه 600 طن من TNT نحو 2.5 تجوليس.

واستخدمت عدة أفرقة أساليب منفصلة. واقترح تحليل للتوسع في كرة النار نحو 0.6 كيلو طن، مع عدم يقين يبلغ 0.3 كيلو طن. وحصلت دراسة عن وقت وصول الأنفاس على أشرطة فيديو على 637 طناً، يتراوح ما بين 407 و 936 طناً. وشملت الأعمال الأخرى تقديرا أفضل قدره 500 طن والحد الأقصى المعقول البالغ 120 1 طنا.

وأفضى تحليل يجمع بين علم الزلازل، والأشعة دون الحمراء، والإشارات الهيدروكية، والصور الساتلية إلى طائفة أوسع بكثير. ويعكس هذا التشت تعقيد الحدث. إنفجار بالقرب من السطح يقسم طاقته بين الهواء والتربة والمياه وتفتت المباني وتشكيل الحفر. ولا يلاحظ كل أسلوب إلا جزءا من هذه الظاهرة.

ويظل الرقم البالغ 600 طن نظاما مركزيا صلبا من الحجم. ويجب ألا يصبح تدبيرا مطلقا. التركيبة الصارمة هي كما يلي: ربما كانت غلة بيروت حوالي 600 طن من مكافئ TNT، مع عدم يقين كبير وفقا للطرق العلمية.

الكتلة المخزنة لا تعطي القوة الفعلية

750 2 طناً من نترات الأمونيوم يصف حمولة معلنة. لم يذكروا مقدار المشاركة الفعلية في التفجير أو مدى فعاليته. نترات الأمونيوم ليس لديها نفس الممتلكات مثل TNT. ويتوقف سلوكها على حالتها واحتواءها وتلوثها واستهلالها.

ولذلك فإن المقارنة المباشرة بين 750 2 طنا و 700 طن ستكون خاطئة. الرقم الأول يتعلق بمواد كيميائية مخزنة والثاني هو كتلة من المتفجرات التي يُدعى أنها عملية عسكرية. لا أحد يُمثّلُ تلقائياً a TNT غلة.

انفجار الشقيف: فخ 700 طن

وادعت السلطات الإسرائيلية أنها استخدمت حوالي 700 طن من المتفجرات لتدمير عدة طرق تحت الأرض في منطقة بوفورت ريدج. يأتي هذا الإعلان من طرف في النزاع. ولم تتحقق أي هيئة مستقلة بعد من جملتها أو تكوينها أو ترتيبها.

يبدو أن الفرق بين 700 و 600 طن حوالي 17 ٪. غير أن هذا الحساب ليس له قيمة مقارنة. يعين 600 طن في بيروت مكافئًا للطاقة في مادة تي إن تي. ويصف الـ 700 طن من الشكيف كتلة مادية من المنتجات المجهولة. طن من المتفجرات العسكرية لا يستحق بالضرورة طن من TNT.

التكوين ليس المجهول الوحيد يجب أن نعرف أيضا الجزء الذي فجر فعلا. وقد تستخدم عملية هدم عدة منتجات وأجهزة. ويمكن وضع القروض على مسافات كبيرة. ويمكن أيضاً أن تنجم عنها تأخيرات في السيطرة على فشل الصخور.

ولا تنتج سبعمائة طن مطرود في نفس الوقت ذروة نفس الكتلة الموزعة على مدى عدة ثوان. إن التأخيرات في بضعة ثواني تغير بالفعل التدخل بين الأمواج. ومن ثم فإن انهيار الجلالات يمكن أن يطيل الإشارة دون إضافة كمية مماثلة من الطاقة الكيميائية.

سيزموغرام المفصل يمكن أن يظهر عدة دوافع من شأنه أن يساعد على فصل التفجيرات من تمزقات الصخور. وفي غياب هذه المسارات، يمكن أن توجز قيمة 3.8 مصدرا معقدا. لا يمكن تحويلها آلياً إلى أطنان من الـ(تي إن تي).

لماذا يروج السرداب للإشارة السيزمية

ويشير الانقلاب السيزمي إلى نسبة الطاقة التي تدخل التربة في شكل موجات. الحمل السطحي يدفع الهواء ومواد المشروع بشكل أساسي. الحمولة التي تحتوي على معرض أولاً تمارس ضغطها على الجدران. إنها تكسر الصخرة وتتحرك وتتسبب في انهيار. الإشارة المُرسلة إلى المُدلى يمكن أن تصبح أكبر نسبياً.

وهذا الفرق يسمح لنا بفهم نتيجة الشكيف. وقد يُظهر التفجير تحت الأرضي قدراً أكبر من حجم الانفجار السطحي، حتى لو ظل مجموع إنتاجه قابلاً للمقارنة أو أدنى. ولذلك فإن الرقم 3-8 لا يعني أن التنفس في الغلاف الجوي يتجاوز نفس بيروت.

في الميناء، موجة الضغط الجوي كانت الوكيل التدميري الرئيسي. لقد ضرب منطقة حضرية كثيفة كما أن القرب من البحر قد أوجد مكونا مائيا. وفي الشقيف، كان الهدف المعلن هو جعل التجويف يتدفق إلى كتلة. ووزع الحدثان طاقتهما عبر قنوات مختلفة.

الجيولوجيا المحلية تضيف متغيرات أخرى إن عمق الأحمال، ونوعية الحجر الجيري، والكسرات القائمة، وشكل المجرات وفتحاتها تؤثر على التكاثر. ويمكن أيضاً أن تركز أو تخفف من ترددات معينة. وبدون أجهزة استشعار توضع بالقرب من الحصن، لا يعطي الحجم الوطني الاهتزازات الدقيقة التي تتلقاها جدرانه.

لم تدمر بوفورت في 31 تموز/يوليه

ونفت وزارة الثقافة اللبنانية والمديرية العامة للآثار تدمير القلعة. تصريحهم يقول أن قلعة (بوفورت) لم تهتز بالتفجيرات في المنطقة مقابل النصب التذكاري. يبطل هذا الإعلان المنشورات المنشورة على الشبكات الاجتماعية التي تعلن عن اختفائها التام.

نفس النشرة الصحفية لا تقول أن الموقع سليم. ويعترف بأن الاهتزازات قد تكون تسببت في أضرار في البيئة المباشرة. والأهم من ذلك أنه لا يمكن لأي فريق تقني إجراء تفتيش مباشر. وتقع المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لا يستطيع المتخصصون اللبنانيون الوصول إلى الأسوار ولا إجراء مسح للأساسات.

ويجب أن يقال على نحو لا لبس فيه ما يلي: ويحرم القلعة من تدميرها، غير أن عدم حدوث المزيد من الضرر لم يثبت. الصور عن بُعد يمكن أن تُظهر أنّ (سيلهويت) العامّة لا تزال موجودة. إنهم لا يكشفون عن كراك في قبو، يتحركون في كتلة أو يفتحون مفاصل قديم.

هذا الإحتياط أكثر أهمية لأن النصب التذكاري لم يصب بأذى قبل الإنفجار وقد أكدت الوثائق الدولية التي نشرت قبل 31 تموز/يوليه وقوع أضرار في بوفورت. وأبلغت منظمة متخصصة عن إضراب مباشر في 27 أيار/مايو. كما تم الإبلاغ عن العمليات العسكرية في المجمع أو بالقرب منه في الأسابيع التالية.

الضرر السابق تم تأكيده

حالة القلعة الأولى هي أول بيانات ضرورية لتعريف الضرر وأبلغت منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن الثقافة في أيار/مايو عن وقوع إضرابات في بيئة فورية. وأكد تقرير لاحق أن بوفورت تكبدت أضرارا. غير أنها لم تقدم جردا معماريا كاملا.

وشهد الموقع أيضا قصفا واستخداما عسكريا في الصراعات السابقة. كان يرتدي ندبات قديمة قبل عام 2026 وقد قامت عمليات الإصلاح التي بدأت بعد انسحاب إسرائيل في عام 2000 بتوطيد بعض الأجزاء، دون إزالة أي شرور. ولذلك، لا يمكن تحديد شق جديد إلا بمقارنةه بالصور والخطط والدراسات الاستقصائية السابقة.

في 24 يوليو 2026، قبل أسبوع من الانفجار، تم إدراج قلاع جبل أمل الخمسة على قائمة التراث العالمي بموجب إجراء طارئ. انضم كل شيء على الفور إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وقد حظيت بوفورت بالفعل بحماية معززة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بموجب النظام الدولي المنطبق على الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات.

وهذا التسلسل الزمني يبين أن التهديد لا يبدأ بالحجم 3.8. ويضيف الإنفجار إلى سلسلة من الإضرابات والمهن وقيود الدخول. ولذلك سيتعين على الخبير أن يميز بين الضرر القديم الذي حدث بين أيار/مايو وتموز/يوليه والأضرار التي يمكن أن تُنتج في ليلة 31.

ما الضرر الذي قد يسببه هذا الاهتزاز؟?

قلعة القرون الوسطى لا تشبه المبنى الحديث إن جدرانها السميكة توفر مقاومة قوية، ولكن سلوكها يعتمد على الصلات بين المباني. وتخلق مدافع الهاون القديمة، والإصلاحات المتعاقبة، والشقوق القائمة مناطق ضعف. قد تكون الخزائن والأعشاب والتتويجات والأبراج أكثر حساسية من كتل الماسونية الكاملة.

إهتزازات قصيرة يمكن أن تفتح شريحة موجودة بالفعل. يمكنه تحريك كتلة طليقة أو إسقاط عناصر هشة كما يمكن أن يسبب ضرراً غير مرئي من الخارج. الخزنة يمكن أن تخسر جزء من توازنها دون أن تنهار على الفور الأحجار يمكن أن تبقى في مكانها بينما تصبح غير مستقرة.

ولا يقتصر الخطر على الجدران. القلعة ترتكز على رواية صخرية وإذا عبرت المجرات المدمرة نفس الكتلة، سيتعين على المهندسين البحث عن التمزقات الداخلية، والفراغات الجديدة، والمستوطنات المتمايزة. إن انهيار تحت الأرض يمكن أن يغير دعم الصخور محليا دون أن يتسبب فورا في سقوط النصب التذكاري.

والمنحدرات تستحق أيضا اهتماما خاصا. ويمكن للاختلال أن يفرج عن الكتل أو أن يعزز الانزلاق المحلي. تدفقات المياه يمكن أن تأخذ على شقوق جديدة. وفي الأجل المتوسط، يمكن للرطوبة أن تعجل تدهور المفاصل والزيادات. ولا تزال هذه الآليات تنطوي على مخاطر معقولة، ولا تُثبت حدوث أضرار في 31 تموز/يوليه.

إن الحجم وحده لا يسمح لهم بالتقدير الكمي. وينبغي معرفة أقصى سرعة للجسيمات على مستوى القلعة، والتسريع، والترددات المهيمنة، ومدة التعرض. ولم تنشر أي من هذه المعايير المحلية. وقد يكون لموقعين يتسلمان نفس الحجم العام آثار مختلفة جدا.

ما ينبغي لخبرة (بوفورت) التحقق منه

الخطوة الأولى هي مقارنة الدولة الحالية بأحدث المحفوظات ويجب أن يكون للأخصائيين صور مميّزة جغرافيا، وخطط للكسر، واستقصاءات للتصوير الضوئي، وإذا أمكن، نموذج ثلاثي الأبعاد تم إعداده قبل الانفجار. هذه القاعدة سوف تميز الضرر الجديد والكبير.

وسيتعين عندئذ إجراء تفتيش دقيق لفحص السهام والأبراج والقبو والسلالم والدبابات والهياكل الموحدة. وسيبحث الخبراء عن كتل مشردة، ومفاصل مفتوحة، وشقوق باردة، وتشوهات. وتستحق المناطق المستعادة سيطرة خاصة لأنها يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف عن الزينة الوسطى.

وينبغي أيضا إجراء التشخيص على الصخرة. وسيتمكن علماء الجيولوجيا من تحديد الكسور، وتحديد المكافآت والتحقق من استقرار المنحدرات. ويمكن للتدابير غير التدميرية أن تساعد على تحديد الثغرات أو التغييرات الداخلية. وسيحدد رصد الشقوق المؤقت ما إذا كانت الحركات مستمرة بعد الانفجار.

ويمكن للصور الساتلية والطائرات بدون طيار أن تقدم تقييما أوليا عندما يظل الوصول مستحيلا. يتعرفون على الانهيارات الكبيرة أو الحفر أو فقدان جزء من الجدار فحلها ليس كافياً دائماً للثكنات الدقيقة. وعليه، فإنها لا تحل محل بعثة تشمل علماء الآثار والمهندسين والمهندسين والجيولوجيين.

وتؤكد التوصيات الدولية على إجراء مقارنة منهجية بين الدولة قبل الحدث وبعده. لا يوصون بالإصلاحات المتسرعة قبل تحديد الأسباب. ويمكن للتدخل أن يخفي أدلة مفيدة أو أن يضيف قيوداً إلى هيكل ضعيف.

حالة التراث تعزز الحاجة الملحة

ويعترف تسجيل التراث العالمي ببوفورت كعنصر من عناصر شبكة محصنة أكبر. وتوضح القلاع الخمس نحو ألفية من المبادلات العسكرية والمعمارية والإقليمية في جبل آميل. ولذلك، فإن التصنيف لا يستند إلى سلوويت كل نصب تذكاري فقط. كما أنها تحمي العلاقات بين الحصون والمناظر الطبيعية.

تمهد قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر الطريق لتعزيز الرصد والإجراءات التصحيحية. ويقتضي القرار الدولي إيفاد بعثة بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك. وينص على تقييم الأضرار وتحديد أولويات الحفظ ووضع خط أساس للرصد.

كما أن تعزيز الحماية الممنوحة في عام 2024 يفرض التزامات خاصة. وهو يهدف إلى منع الهجوم على الممتلكات الثقافية المحمية واستخدامها عسكريا، رهنا بالشروط المنصوص عليها في القانون الدولي. غير أن التحليل القانوني لعملية محددة يتطلب معلومات عن الموقع والاستخدام العسكري المزعوم والاحتياطات والتناسب. لا تحل نتيجة الميراث محل التحقيق القانوني.

وتظل الحاجة الفورية تقنية. وإلى أن يتمكن الخبراء من دخول الموقع، لا يمكن للوزارة ولا للمنظمة الدولية أن تقيس آثار الانفجار. الحفاظ على السيلوويت العام ليس كافياً لإغلاق الملف.

صدرت ستة بيانات لفحص الوقائع

« إشارة الشقيف تفوق إشارة بيروت »

وقيمة 3.8 أعلى من 3.3 إلى 3.6 منشورة للميناء. ولا تزال هذه المقارنة اسمية إلى أن يتم تنسيق الأساليب. إنه يتعلق بالإشارة السيزمية، وليس الغلة الكاملة.

الشقيف كان أقوى من بيروت

كلمة « قوة » تخلط بين الطاقة والمدة والتنفس والضرر ولا تسمح البيانات العامة بحساب هذه البارامترات للشوف. ويمكن أن يفسر الاحتواء تحت الأرض ارتفاعاً في حجمه دون وجود غلة أعلى.

أكثر من 700 طن من بيروت

الـ 700 طن هي كتلة مزعومة من المنتجات غير المحددة. إن 600 طن هو ما يعادل مادة تي إن تي المقدرة. وتختلف الوحدات والأساليب. نسبة الـ 17% الواضحة ليس لها قيمة علمية.

« قلعة (بوفورت) دُمرت »

ونفت وزارة الثقافة تدميرها. القلعة تبقى واقفة. ولا تستند البيانات المعلنة عن اختفائه الكلي إلى بيان رسمي أو خبرة مستقلة.

« بوفورت لم يتكبد أي ضرر »

وقد أكد النصب التذكاري بالفعل حدوث أضرار قبل تموز/يوليه 31. لا يمكن للسلطات حتى الآن فحص آثار التفجير الجديد. وبالتالي، فإن عدم وجود دمار لا يعني عدم وجود شقوق أو أضرار محلية.

« الحجم 3.8 يثبت الضرر الهيكلي »

ويصف الحجم المصدر على نطاق الشبكة. ويتوقف الضرر على الاهتزازات التي تم تلقيها في الموقع، وعلى تردداتها، وعلى حالة الماشية. وهذه التدابير المحلية ليست عامة.

البيانات التي لا تزال قادرة على تغيير الحكم

يجب أن تحدد النشرة الكاملة للمركز الوطني للجيوفيزياء نوع الحجم وهامش الخطأ والمحطات المختارة والشكل الموجي. ويمكن أن تكشف المسارات عن خلافة الحمولات والانهيارات الثانوية. وسيساعدون أيضا في تقدير حصة الطاقة التي انتقلت بالفعل إلى الكتلة.

ولا تزال هناك خطة موثوقة للمجالات حسب الاقتضاء. يجب أن يُظهروا بُعدهم عن المؤسسات و عمقهم ودمّرت الأحجام التعبير « تحت عقيدة « بوفورت لا يثبت أن الأنفاق تمر مباشرة تحت جدران القلعة ويحدد هذا التمييز الجغرافي تقييم المخاطر.

وسيتعين أخيراً على الخبرة في مجال التراث أن تحدد تسلسلاً دقيقاً للضرر. وسيتعين عليها أن تقارن المحفوظات قبل أيار/مايو، والسجلات التي أُجريت بعد ضربات الربيع، والولاية بعد 31 تموز/يوليه. القلعة لم تدمر، ولكن لا يمكن إعلان سلامتها على بعد. ستأتي المعلومات الحاسمة التالية من مهمة فنية في الموقع، بمجرد ضمان الوصول إلى الأسوار والصخور والمعارض.