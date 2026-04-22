أنهي: جندي فرنسي آخر يموت

وتوفي السيد العريف أنيست جيراردين، وهو عضو عسكري فرنسي في الفيل أصيب بجروح خطيرة في لبنان خلال الهجوم الذي وقع في 18 نيسان/أبريل على قافلة فرنسية، يوم الأربعاء 22 نيسان/أبريل نتيجة لإصابته، بعد اليوم الذي عاد فيه إلى فرنسا. وقد أدلى بالإعلان إيمانويل ماكرون على الشبكة العاشرة. وذكر رئيس الدولة الفرنسي أن الموظف غير المسؤول ينتمي إلى » نظام » » المشاة » رقم 132.

وحدث هذا الوفاة بعد أربعة أيام من الهجوم على مجموعة من الجنود الفرنسيين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، في منطقة غاندورية، في جنوب البلد. جندي فرنسي أول، فلوريان مونتوريو، قُتل في نفس الهجوم. وأصيب ثلاثة جنود آخرين بجراح، اثنان على محمل الجد. أنيست جيراردين كانت واحدة من تلك الإصابات الخطيرة.

The French authorities accuse Hezbollah of being responsible for this attack. لقد تحدث إيمانويل ماكرون في 18 نيسان/أبريل عن شعاع من العناصر التي تشير إلى حركة الشيعة. وأشار الفينول أيضا إلى هجوم متعمد من جانب جهات مسلحة غير تابعة للدولة، ثم أشار إلى أن العناصر الأولى تثير الشك في حزب الله. حركة الشيعة نفت أي تورط. وفي بيان، دعا إلى انتظار نتائج تحقيق الجيش اللبناني قبل إسناد المسؤولية عن الهجوم.

At this stage, no arrests were announced. وأفاد الجيش اللبناني بأنه شرع في إجراء تحقيق لتحديد ظروف الهجوم واعتقال الأشخاص المعنيين. وأفاد مسؤولون قضائيون لبنانيون أيضا بأن المحكمة العسكرية تتابع القضية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش من أجل تحديد هوية المهاجمين. ولكن، في وقت إعلان وفاة أنيست جيراردين، لم تكن أي سلطة لبنانية قد ذكرت أن أصحاب البلاغ قد اعتقلوا أو تم التعرف عليهم رسميا.

هجوم في 18 نيسان/أبريل في جنوب لبنان

ووقع الهجوم يوم السبت 18 نيسان/أبريل في منطقة الغندورية في جنوب لبنان. According to the versions given by Finul, by the French authorities and by Lebanese officials, a French patrol was travelling in the area as part of a mission related to mines and the reopening of access to a UN position isolated by the fighting. ثم استهدفت القافلة بنيران الأسلحة الصغيرة القصيرة المدى.

(فلوريان مونتوريو) قُتل أثناء الهجوم وتعرفت فرنسا على هذا الجندي الأول الميت كضابط غير مسؤول في الحركة السابعة عشرة للمهندسين الباراتشوت في مونتوبان. وأصيب ثلاثة جنود فرنسيين آخرين بجروح. ووصف اثنان منهما بأنه متأثر بشدة. كان أحد تلك الإصابات الخطيرة، أنيست جيراردين، الذي توفي صباح الأربعاء بعد أن أعيد إلى فرنسا في اليوم السابق.

The attack occurred at a particularly sensitive time. وحدث ذلك بعد أقل من يومين من بدء نفاذ هدنة العشرة أيام بين لبنان وإسرائيل في ظل الوساطة الأمريكية. هذه الهدنة لم تنهي كل العنف. ومنذ دخولها حيز النفاذ، اتهمت إسرائيل وحزب الله بعضهما البعض بانتهاكات. واستمرت عمليات التدمير والعمليات الميدانية في عدة مناطق في جنوب لبنان، وظلت الحدود متوترة للغاية.

In this context, the death of a first French soldier on 18 April and the death of a second, four days later, immediately placed the security of the Finul at the centre of diplomatic and military concerns. وفرنسا أحد المساهمين الرئيسيين في بعثة الأمم المتحدة في لبنان. ولذلك كان للهجوم على وحدته أثر خاص في باريس وبيروت وداخل الأمم المتحدة.

نفي حزب الله، تواصل التحقيقات اللبنانية

In the first few hours after the attack, the French authorities pointed to Hezbollah. إدّعت (إيمانويل ماكرون) أن كل شيء يشير إلى مسؤولية الحركة الشيعة. وأدان فينول هجوما متعمدا على حفظة السلام. وفي الوقت نفسه، رفض حزب الله علنا هذه الاتهامات. وقالت الحركة إنه لا صلة لها بالوقائع ودعت إلى توخي الحذر في إسناد المسؤوليات.

The Lebanese official position did not resume the French accusation against Hezbollah. وشددت سلطات بيروت أولا على ضرورة فتح تحقيقات وتحديد هوية الجناة. وأدان الجيش اللبناني، في بلاغه، الحادث الذي وقع على دورية فينول في منطقة الغندورية، وأعلن أنه يجري التحقيقات اللازمة لتحديد الظروف وقبض على مرتكبيه.

The military court was also seized. وفقاً للمسؤولين القضائيين اللبنانيين المقتبسين من الصحافة الدولية، التحقيقات مستمرة مع أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش. في هذه المرحلة، وهذا يعني أن أثر المؤلفين لا يزال يجري استغلاله، ولكن لم يتم حتى الآن التعرف على هوية عامة محددة. ولم يصدر أي إعلان عن اعتقالات.

وهذا الافتقار إلى التقدم العام بعد أربعة أيام هو أحد أكثر عناصر القضية رصدا. وطلبت باريس من لبنان أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أمن الفينول وأن يحدد هوية الجناة. ووعدت بيروت، من جانبها، بإجراء تحقيقات سريعة، ولكن السلطات اللبنانية لم تبلغ حتى الآن عن الأسماء أو الجماعات المعترضة رسميا أو النتائج النهائية.

ردود فعل المسؤولين اللبنانيين

وأدان رئيس الجمهورية جوزيف أوون الهجوم في 18 نيسان/أبريل. وقدم تعازيه إلى إيمانويل ماكرون وأمره بفتح تحقيق على الفور. ووفقاً للرئاسة اللبنانية، أكد أيضاً أن لبنان لن يدخر جهداً لمحاكمة الأشخاص المعنيين وتقديمهم إلى العدالة. وشدد في بياناته على دور فينول في الأراضي اللبنانية وعلى أنه يرى أنه يعمل في خدمة السلام والاستقرار في منطقة انتشاره في الجنوب.

وأدان رئيس الوزراء نواف سلام أيضا الهجوم. وفي رسالة نُشرت في اليوم نفسه، تحدث عن هجوم على أفراد من الوحدة الفرنسية في لافينول، وقال إنه أصدر تعليمات صارمة لإجراء تحقيق فوري لتوضيح ظروف الحادث ومحاكمة مرتكبيه. كما اقترح أن هذا العمل يقوض علاقات لبنان مع البلدان الصديقة التي تدعم البلد.

كما ردت نابيه بيري، رئيس الدائرة. وفي بيان صادر عن مكتبه، أدان الهجوم على دورية الوحدة الفرنسية في فينول في جنوب لبنان. وأشاد بالتضحيات التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة على مر السنين، ولا سيما من جانب الوحدة الفرنسية، وأعرب عن تعازيه لقائد الفيل، الجنرال ديوداتو أباغنارا.

وأصدرت القوات المسلحة اللبنانية بيانا منفصلا. وشجبت هذه الحادثة، وأكدت استمرار تنسيقها الوثيق مع الفينول في هذه المرحلة الحساسة، وأعلنت إجراء تحقيق لتحديد ظروف الوقائع واعتقال الأشخاص المعنيين. ومن الناحية المؤسسية، أدان كل من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان والجيش الهجوم وعد بإجراء تحقيقات.

The Lebanese reactions were accompanied by exchanges with the French side. قابل إيمانويل ماكرون جوزيف أوون ونواف سلام بعد الهجوم. According to the National Information Agency, he asked them to guarantee the safety of the Finul soldiers. وحافظت باريس على نفس الخط بعد إعلان وفاة أنيست جيراردين، مشيرة إلى ضرورة تحديد هوية المسؤولين ومقاضاتهم.

(فينول) ضرب عدة مرات

إن الهجوم الذي وقع في 18 نيسان/أبريل على الجنود الفرنسيين ليس حادثا معزولا في تاريخ الفينول الأخير. ومنذ استئناف الحرب في أوائل آذار/مارس، تأثر حفظة السلام في عدة مناسبات في جنوب لبنان، في ظروف تشمل إسرائيل وحزب الله، حسب الاقتضاء.

إن أسوأ سابقة تتعلق بالوحدة الإندونيسية. وقتل ثلاثة من حفظة السلام الإندونيسيين في 29 و 30 آذار/مارس في حادثين منفصلين. وحدث الأول في 29 آذار/مارس بالقرب من أديشيت الكسير. قذيفة اصطدمت بموقع في (فينول). وخلص تحقيق أولي أجرته الأمم المتحدة إلى أنه كان قذيفة عيار 120 مم أطلقتها دبابة ميركافا الإسرائيلية. One Indonesian soldier was killed and another seriously injured in this episode.

وفي اليوم التالي، في 30 آذار/مارس، قتل جنديان إندونيسيان آخران عندما دمر انفجار سيارتهما بالقرب من بني هايان. ووفقا للاستنتاجات الأولية التي أعلنتها الأمم المتحدة، فإن هذا الانفجار الثاني نجم عن جهاز متفجر مرتجل من المرجح أن يضعه حزب الله. وأصيب فردان آخران من أفراد الوحدات. ثم أشارت الأمم المتحدة إلى وقائع غير مقبولة ودعت إلى محاكمة المسؤولين عنها.

وقد دعت إندونيسيا علنا إلى إجراء تحقيق شامل للأمم المتحدة في الوفيات. وبعد بضعة أيام، وقعت عشرات من الدول إعلانا في مقر الأمم المتحدة يدين الهجمات على حفظة السلام في لبنان ويدعو إلى تحسين حماية البعثة. هذه الخطوات وضعت مسألة أمن (فينول) في سياق دولي قبل الهجوم على الوحدة الفرنسية بوقت طويل.

حوادث مع الجيش الإسرائيلي

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح التي عانت منها الوحدة الإندونيسية، أبلغ فينول أيضا عن وقوع عدة حوادث شملت الجيش الإسرائيلي مباشرة في الأسابيع الأخيرة. وفي 4 نيسان/أبريل، أفادت رويتر بأن القوات الإسرائيلية دمرت 17 كاميرا مراقبة مرتبطة بمقر البعثة في الناقورة. وأفاد مسؤولون فونول بأن المعدات كانت مستهدفة بما وصفوه بأنه جهاز ليزر.

وفي 7 نيسان/أبريل، أبلغت الأمم المتحدة مرة أخرى عن حادثة أخرى شملت الجيش الإسرائيلي. According to Reuters, a logisticalistic convoy from the Finul was blocked and one of its soldiers was briefly detained. ثم نددت البعثة بانتهاك صارخ للقانون الدولي. ووفقا للمهمة نفسها، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في هذه الحادثة.

وفي 12 نيسان/أبريل، أصدر فينول بيانا يشير إلى حادثتين جديدتين قرب بايادا. وتدّعي أن الجنود الإسرائيليين ضربوا مرّتين مركبات البعثة بخزان ميركافا. في إحدى الحالتين، ألحقت أضراراً كبيرة بمعدات حفظة السلام وأفادت البعثة أيضا بأن ما يسمى بطلقات تحذيرية قد أثرت أو ألحقت أضرارا واضحة بمركبات الأمم المتحدة.

وقد أضافت هذه الحوادث المناخ المتدهور أصلا للبعثة الدولية. وخلال شهر نيسان/أبريل، زادت فينول من تحذيراتها بشأن القيود المفروضة على حرية تنقلها، وقرب القتال، وتزايد المخاطر التي تتعرض لها قواتها. ولذلك وقع الهجوم الذي وقع في 18 نيسان/أبريل على القافلة الفرنسية بالتسلسل الذي تعرضت فيه بعثة الأمم المتحدة بالفعل للعنف المتكرر.

سياق « خط العين »

الحقائق تحدث أيضاً في السياق الجديد لـ « خط الصفر » إسرائيلي في جنوب لبنان وفي 18 نيسان/أبريل، استخدم الجيش الإسرائيلي هذا المصطلح للمرة الأولى، مدعياً أنه أنشأ خطاً مرجعياً تشغيلياً في جنوب لبنان، بالمقارنة مع الخط المستخدم بالفعل في قطاع غزة. وأوضح الجيش الإسرائيلي في رسائله أن قواته تعمل جنوب الخط وأنها تعتبر أي تقارب يشكل تهديدا.

وبعد ذلك بيومين، في 20 نيسان/أبريل، حذرت إسرائيل أيضا شعب جنوب لبنان من عدم الدخول إلى قطاع من الأراضي بالقرب من الحدود وعدم الاقتراب من منطقة الليطاني. وأفاد رويتر أن الجيش الإسرائيلي قد عزز بذلك وجوده في مجموعة من 5 إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهو يمثل منطقة عازلة أمنية.

وبالنسبة للفينول، يزيد هذا الواقع الجديد من تعقيد التحركات على أرض الواقع. وقد أوضحت البعثة بالفعل أن بعض مواقعها وطرق الوصول ودوائر اللوجستيات أصبحت أكثر صعوبة في الوصول إليها بسبب القتال والدمار والقيود. ولذلك فإن « خط الصفر » جزء من سياق تحاول فيه البعثة الدولية مواصلة دورياتها وعمليات الإجلاء وبعثات إزالة الألغام في مساحة متزايدة التجزؤ.

وفي هذا السياق، هوجمت القافلة الفرنسية في غاندوريا، أثناء مشاركتها في بعثة لإعادة فتح موقع في فينول. وهذه المنطقة هي إحدى المناطق التي تحاول فيها البعثة الحفاظ على الحركة على الرغم من التدمير، وتبادل إطلاق النار، والوجود الإسرائيلي، وخطر وقوع كمائن أو متفجرات.

الأمم المتحدة وفرنسا بعد وفاة أنيست جيراردين

Even before the death of Anicet Girardin, UN Secretary General Antonio Guterres had condemned the attack on the French contingent on 18 April. وأشار إلى أن الهجمات على حفظة السلام غير مقبولة ودعا إلى تقديم الجناة إلى العدالة. كما أكد فينول على خطورة الهجوم وضرورة ضمان حماية موظفيه في جميع أنحاء منطقة عملياته.

على الجانب الفرنسي، إعلان الأربعاء يعطي توازناً كبيراً في كمين غاندوريا وقد توفي الآن جنديان فرنسيان نتيجة لهذا الهجوم الوحيد: فلوريان مونتوريو، الذي قُتل على الفور في 18 نيسان/أبريل، وأنيست جيراردين، الذي توفي في 22 نيسان/أبريل بعد عودته إلى الوطن. وأصيب جنديان آخران في نفس العمل.

ولم تغير فرنسا موقفها بشأن المسؤوليات. ويواصل إيمانويل ماكرون، في رسالته العامة، الحديث عن هجوم شنه مقاتلو حزب الله. حركة الشيعة تحافظ على إنكارها وفيما بين هذين المنصبين، يظل التحقيق اللبناني مفتوحا رسميا دون نتيجة عامة في هذه المرحلة.

إن وفاة أنيست جيراردين تأتي في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا دعم بيروت قبل الاجتماع الجديد المقرر في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين. ويتدخل أيضا في وقت أصبح فيه أمن الفينول مرة أخرى موضوعا دبلوماسيا مركزيا، على مفترق طرق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، والوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وحوادث متكررة مع قوات الأمم المتحدة، ومطالب متزايدة من عدة دول بتعزيز حماية البعثة.