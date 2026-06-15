إن إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان على الرغم من الصفقة الأمريكية – الإيرانية

لبنان كنهاية مسدودة لحل وسط إقليمي

ولا يكفي الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة إسرائيل من لبنان. وفي حين أن واشنطن تحاول أن تنهي عملية رفع مستوى مع طهران، فإن الجبهة اللبنانية لا تزال أكثر النقاط هشاشة في النظام. ولا تزال إسرائيل تؤكد أنها يجب أن تحافظ على حريتها في العمل ضد حزب الله ولا تريد ربط انسحابها من جنوب لبنان بترتيب شامل مع إيران. ويتعارض هذا الموقف مع المنطق الإيراني الذي يجعل وقف إطلاق النار في لبنان شرطا أساسيا لأي اتفاق أوسع مع واشنطن.

والمشكلة بسيطة: فالصفقة الأمريكية – الإيرانية يمكن أن تعلق جزءا من الحرب الإقليمية، ولكنها لا تحل تلقائيا المسألة اللبنانية. وبالنسبة لطهران، فإن إلغاء التصعيد الذي سيترك حزب الله تحت الضغط العسكري الإسرائيلي سيكون غير كامل. وبالنسبة لإسرائيل، فإن الاتفاق الذي سيحد من عملياتها في لبنان سيمثل توفير الحماية غير المباشرة للحزب الله. وبذلك يصبح لبنان المعيار الحقيقي للاتفاق: إذا بقيت إسرائيل وضربت وحافظت على منطقة عسكرية، ستكون إيران قادرة على التأكيد على أن إزالة التصعيد ليس سوى نص بدون ضمان.

إسرائيل تحتفظ بحرية عملها

والموقف الإسرائيلي ليس جديدا، ولكنه أصبح أكثر وضوحا مع نُهُج اتفاق أمريكا – إيران. وفي أوائل حزيران/يونيه، وبعد إعلان إطار لوقف إطلاق النار، ذكر بنجامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأشارت معلومات من رويترز إلى أن القوات الإسرائيلية واصلت التقدم نحو الزهراني، في ما وصف بأنه أعمق اقتحام لها في لبنان خلال السنوات الـ 25 الماضية.

ثم أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي في إسرائيل كاتز عن خط أوضح: ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في هذه المرحلة، ويحافظ على عملياته في منطقة آمنة، ويمنع عودة السكان إلى المناطق المعنية. ووفقاً لصحيفة الغارديان، شمل هذا الموقف منطقة بوفورت، التي أصبحت إحدى النقاط المحورية العسكرية والتراثية للجبهة الجنوبية اللبنانية.

ويُعد هذا المبدأ فصل ملفين ترغب إيران وحزب الله في ربطهما. وتتفق إسرائيل على مناقشة رفع مستوى المنطقة ما دامت لا تمنعها من مواصلة عملياتها ضد حزب الله. ولكن هذا التمييز هو بالضبط ما ترفضه طهران. وترى إيران أن حليفها اللبناني لا يمكن أن يُترك وحده تحت الإضرابات بينما توقع واشنطن وطهران هدنة إقليمية.

الغارة على بيروت كرسالة

وقد كشفت آخر ضربات إسرائيلية على ضواحي بيروت الجنوبية هذا التناقض. ووفقا لرويترز، ضربت إسرائيل أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إطلاق قذائف باتجاه شمال إسرائيل، في حين هددت إيران بالرد وحاولت واشنطن الحفاظ على صفقة مع طهران.

(دونالد ترامب) انتقد إسرائيل علناً لتوقيت هذه الإضراب. ذكرت أكسيوس أن الرئيس الأمريكي ألقى باللوم على بنيامين نتنياهو بسبب افتقاره للحكم، معتقدًا أن الغارة جاءت في نفس الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تحاول وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إيران. غير أن ترامب قال إن الصفقة لا تزال ممكنة رغم التهديدات الإيرانية بالانتقام.

ويظهر رد الفعل الأمريكي هذا أن واشنطن تفهم الخطر: إذا ضربت إسرائيل لبنان بينما تستعد إيران للتوقيع، فيمكن طهران أن تتهم الولايات المتحدة بعدم قدرتها على السيطرة على حليفها. وبالتالي، فإن الغارة لا تصبح مجرد عملية ضد حزب الله. يصبح اختبار للمصداقية الأمريكية.

حزب الله يرفض الهدنة دون انسحاب

ويرفض حزب الله التصديق على هدنة من شأنها أن تترك إسرائيل في لبنان. ووفقا لرويترز، رفضت الحركة إطار وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الشهر، في حين قالت إسرائيل إنها لا تريد سحب قواتها. ويدعو حزب الله إلى وقف كامل للأعمال القتالية والانسحاب الإسرائيلي قبل أي استقرار دائم في الجبهة.

هذا الموقف يعقّد الاستراتيجية الأمريكية. وتود واشنطن الحصول على نص لبناني – إسرائيلي تشرف عليه الدولة اللبنانية، وتعزيز دور الجيش اللبناني والحد من وجود حزب الله في الجنوب. ولكن إذا كانت إسرائيل تحتفظ بمنطقة عسكرية أو تواصل إضرابها، فيمكن لحزب الله أن يقدم الهدنة كصفيحة مفروضة على لبنان. وهذا يقلل من مساحة الحكومة اللبنانية للمناورة ويضعف أي وفد يتفاوض نيابة عن الدولة.

والصعوبة تكمن أيضا في الداخل. ويمكن للبنان أن يقبل المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، ولكنه لا يستطيع أن يدافع سياسيا عن اتفاق لا ينص على الانسحاب الإسرائيلي، أو وقف الإضرابات بالكامل، أو ضمان عودة المشردين داخليا. وفي هذه الحالة، ستصبح الهدنة آلية لإدارة المهنة بدلا من عملية سيادة.

اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية – إيران لا ينظم جنوب لبنان

ويبدو أن اتفاق الولايات المتحدة – إيران يهدف إلى وقف التصعيد الإقليمي، وإعادة فتح القنوات التجارية، والحد من المخاطر على طرق الطاقة. وأفاد رويتر بأن إيران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن اتفاق يأمل ترامب في التوقيع بسرعة. ويشير الأكسيوس والحرس إلى أن واشنطن لا تزال تعتبر الاتفاق ممكنا، على الرغم من الهجمات الإسرائيلية والتهديدات الإيرانية.

ولكن النص لا يمكن أن يعمل إلا في الأجل الطويل إذا أجاب على سؤال: ماذا يحدث للبنان؟ وإذا أوقف الاتفاق الإضرابات المباشرة بين إسرائيل وإيران مع السماح لإسرائيل بمواصلة عملياتها في جنوب لبنان، فإنه يؤدي إلى وقف تصعيدين. الجبهة الإيرانية تهدأ، ولكن الجبهة اللبنانية لا تزال مفتوحة. وستتمكن إيران بعد ذلك من الإبقاء على لبنان كقلعة، في حين ستواصل إسرائيل القول إنه لا يقاتل إيران في لبنان، بل حزب الله.

ويزداد صعوبة الحفاظ على هذا الخيال الدبلوماسي. لقد وصف (رويتر) بالفعل رغبة (إيران) في إبقاء (لبنان) كعائق في المفاوضات مع (واشنطن). وبالتالي، فإن الجبهة اللبنانية ليست مسرحا ثانويا: فهي أحد أدوات الضغط في توازن القوى بين واشنطن وطهران وتل أبيب.

قطار لواشنطن

(واشنطن) محاصرة بين ضرورتين. من جهة، تريد (ترامب) توقيع اتفاق مع (إيران) وتظهر أنه يمكنه إيقاف حرب إقليمية. ومن جهة أخرى، تود إسرائيل الحفاظ على حريتها العسكرية في لبنان. إذا أجبر ترامب نتنياهو على تقليص حجم عملياته، فإنه يواجه أزمة مع حليف استراتيجي. وإذا سمح لإسرائيل بالاستمرار، فإنه يضعف موافقته مع طهران.

وهذا هو السبب في أن النقد الأمريكي لإسرائيل ليس مجرد كلام. وهي تعكس قلقا استراتيجيا. ترامب يعرف أن الغارة على بيروت يمكن أن تؤخر أو تضعف أو تفشل اتفاقا مع إيران. يعرف أيضاً أن (إيران) يمكنها استخدام (لبنان) ليختبر صدق (واشنطن) ومن غير المصداقية لطهران وقف الإضرابات الإسرائيلية في لبنان.

ومن ثم، فإن الخطر يتمثل في توقيع اتفاق ولكن يجري تقويضه على الفور. ويمكن لإسرائيل أن تقول إنها تحترم التصعيد مع إيران بينما تواصل استهداف حزب الله. ويمكن لإيران أن تستجيب بصورة غير مباشرة من جانب حزب الله أو حلفاء إقليميين آخرين. وستضطر واشنطن بعد ذلك إلى إدارة حرب لم تعد تحمل رسميا اسم الحرب بين إيران وإسرائيل، ولكنها ستستمر عبر لبنان.

لبنان يواجه السيادة المشروطة

بالنسبة لبيروت، الوضع خطير. ويمكن استبعاد لبنان من القرار مع تحمل عواقبه. وإذا وقعت واشنطن وطهران اتفاقا لا يرغم إسرائيل بوضوح على الانسحاب، سيتعين على الحكومة اللبنانية أن تشرح لشعبها سبب استمرار الحرب على أراضيها. وإذا رفض حزب الله الهدنة، فستتمكن إسرائيل من مواصلة عملياتها. وإذا قبلت الدولة اللبنانية الإطار الأمريكي، يجوز اتهامها بالتصديق على السيادة غير الكاملة.

ولذلك فإن قلب القضية هو الانسحاب الإسرائيلي. وبدون الانسحاب، يظل وقف إطلاق النار هشا. وبدون الانسحاب، لا يمكن للمشردين داخليا العودة لفترة طويلة. وبدون الانسحاب، لا يمكن للجيش اللبناني أن ينشر كقوة ذات سيادة ذات مصداقية. فبدون الانسحاب، يحتفظ حزب الله بحجة مركزية: فإسرائيل تحتل أو تسيطر على جزء من الأراضي اللبنانية وتواصل الإضراب.

ويمكن لاتفاق الولايات المتحدة – إيران أن يقلل من بعض الضغط الإقليمي، ولكنه لا يمكن أن يحل محل قاعدة بسيطة: فلا يمكن تثبيت لبنان إذا رفضت إسرائيل الانسحاب. وأي هيكل دبلوماسي يطغى على هذه الأدلة لن يحل الأزمة إلا.

Incomplete de-escalation

يكشف التسلسل الحالي عن حقيقة وحشية: إن إسرائيل تريد اتفاقا مع إيران لا يربطه بلبنان، في حين أن إيران تريد اتفاقا مع واشنطن يحمي حليفها اللبناني أيضا. وما زال لبنان، بين هذين الموقعين، يشكل نقطة الاختبار. وتبين الهجمات على بيروت، والعمليات في الجنوب، ورفض إسرائيل الانسحاب، والتهديدات الإيرانية بالرد، أنه لا يمكن تجزئة التصعيد الإقليمي.

ومن ثم فإن السؤال عن الأيام القليلة القادمة سيكون أقل ما إذا كان يمكن التوقيع على اتفاق بين الولايات المتحدة وايران مما يستحق في لبنان. ولن يكون التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار المباشر بين إسرائيل وإيران ولكنه يترك جنوب لبنان تحت الضغط بمثابة سلام إقليمي. ستكون فترة استراحة جزئية مبنية على استثناء لبناني.

غير أن هذا الاستثناء قد يكون كافيا لهزيمة الجميع. وإذا رفضت إسرائيل الانسحاب، إذا رفض حزب الله وضع أسلحته تحت الاحتلال، إذا جعلت إيران الهدنة مشروطة بوقف الإضرابات في لبنان، فإن الصفقة الأمريكية – الإيرانية ستظل معلّقة عن نفس العيب: لبنان.