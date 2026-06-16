إن إيران تهدد إسرائيل بعد الإضراب في لبنان

وأثار الجيش الإيراني نبرته يوم الثلاثاء 16 حزيران/يونيه، بعد سلسلة جديدة من الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وهددت قيادة خاتام الأنبيا التابعة للقوات المسلحة الإيرانية إسرائيل بـ » رد قاطع » إذا استمرت الهجمات، وفقا لبيان استشهد به تلفزيون الدولة الإيرانية. ويأتي هذا التحذير على الرغم من الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يقدم كإطار لإلغاء التصعيد الإقليمي، بما في ذلك الجبهة اللبنانية.

On the ground, violence continued. واستهدفت الهجمات بالطائرات بدون طيار مركبات في ميفادون وتشوكين في منطقة النبطية، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدة أشخاص بجروح وفقا لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية. وتدعي إسرائيل، من جانبها، أنها قامت باعتراض الصواريخ التي أطلقها حزب الله على منطقة كان جنودها يعملون فيها في جنوب لبنان، قبل أن تضرب القاذفة المستخدمة.

طهران تثير نبرة ضد إسرائيل

ويعطي الإعلان الإيراني بُعدا جديدا إلى يوم يشهده بالفعل عدم استقرار وقف إطلاق النار. The Khatam al-Anbiya command accused « the infanticide army of the Zionist regime » of continuing its attacks in southern Lebanon. He warned that if these attacks continue, Israel should expect a response from the Iranian armed forces.

ووفقا للعد ذاته الذي استشهد به تلفزيون الدولة الإيرانية، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان في ذلك الوقت84 مرةمنذ إعلان الاتفاق يوم الاثنين وتتجاوز الصياغة السجل المعتاد للدعم السياسي المقدم إلى حزب الله. وهو يضع الجيش الإيراني مباشرة في لغة التهديد، حيث يحاول واشنطن تحويل الصفقة مع طهران إلى آلية لتحقيق الاستقرار.

أربعة موتى في ميفادون وتشوكين

The human impact of the day reinforced the scope of this position. In the Nabatiyah area, Israeli drones targeted two vehicles in Mayfadoun and one in Choukin. وتشير المعلومات التي أبلغت عنها الوكالة الرسمية اللبنانية إلى تقييم مؤقت على الأقلأربعة موتىوالعديد من الجرحى.

وقد أثرت الهجمات على المناطق التي أضعفتها بالفعل التفجيرات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة. ومنذ يوم الاثنين، قتلت الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان خمسة أشخاص على الأقل، على الرغم من الانخفاض النسبي في كثافة القتال الذي لوحظ بعد إعلان الاتفاق الأمريكي – الإيراني. This sequence feeds the feeling, both in Beirut and in the border localities, that the announced de-escalation has not yet reached the ground.

تقارير إسرائيل عن اعتراض الصواريخ

وقدم الجيش الإسرائيلي نسخة مختلفة من اليوم. وفي بيان، ادعت أن طائرتها اعترضت عدة صواريخ أطلقها حزب الله على المنطقة التي كان الجنود الإسرائيليون يعملون فيها في جنوب لبنان. She then reported hit and destroying the launcher from which some of the projectiles had been fired.

ومن ثم فإن إسرائيل تبرر إضرابها بالإبقاء على تهديد مباشر ضد قواتها. ولا تجيب هذه الصيغة على السؤال الذي طرحته بيروت وطهران: الوجود الإسرائيلي في بعض المناطق اللبنانية بعد الاتفاق. وبالنسبة للبنان، ما دام الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، فإن وقف إطلاق النار لا يزال غير كامل وهش سياسيا.

يصبح الانسحاب الإسرائيلي قضية مركزية

وأضاف المفاوض الإيراني الرئيسي، محمد بعقر قللاف، عنصرا دبلوماسيا إلى التهديد العسكري. In a telephone interview with the President of the Lebanese Parliament, Nabih Berri, he said that Israel should withdraw from the « occupied areas » in Lebanon. He also stated that the people of the South must be able to return home.

وهذه الرسالة جزء من التفسير الإيراني للاتفاق مع واشنطن. وتؤكد طهران أن نهاية الحرب تتطلب معالجة الجبهة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي. ولا يزال المسؤولون الأمريكيون أكثر حذرا من النطاق الدقيق للنص. ولم ينشر بعد المحتوى الكامل للاتفاق، ويجري بالفعل تفسير عدة نقاط تفسيرا مختلفا.

ويعزز الجدول هذا التوتر. ويجب على الولايات المتحدة وإيران أن تضفي الطابع الرسمي على اتفاق يوم الجمعة لإنهاء حربهما وفتح مرحلة جديدة من المناقشات بشأن الضمانات النووية والجزاءات والضمانات الإقليمية. وعُرض الإعلان كنقطة تحول بعد أسابيع من المواجهة المباشرة ومنع مضيق أورموز.

ولكن الجزء اللبناني يبدو أنه أحد أكثر النقاط غير المستقرة في الخطة. طهران يريد أن يربط الهدوء بالانسحاب الإسرائيلي وتؤكد إسرائيل أنها تحتفظ بحقها في العمل في لبنان وترفض التخلي عن المناطق الآمنة التي تراها ضرورية. وتسعى واشنطن إلى الحفاظ على التوازن بين إزالة التصعيد الإقليمي والضمانات الممنوحة لإسرائيل. ويحاول لبنان، من ناحية أخرى، تجنب أن يصبح إقليمه بندا يناقشه آخرون.

A Test for the USA-Iran Agreement

والسؤال الذي طرحته بعض وسائط الإعلام الإسرائيلية يلخص المسألة. هل ستنجح إيران في فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان كشرط لتوقيع المذكرة مع الولايات المتحدة؟ وتكشف هذه المسألة عن قلق جزء من المناقشة الإسرائيلية.

وإذا أصبح الانسحاب شرطا رسميا أو سياسيا للاتفاق، فإن إسرائيل ستجد نفسها تحت الضغط الأمريكي والدولي. وعلى العكس من ذلك، إذا ظل الانسحاب خارج الآلية، فإن الاتفاق قد لا يؤدي إلى تحقيق استقرار حقيقي في لبنان. وفي كلتا الحالتين، تصبح الجبهة اللبنانية اختبارا للمصداقية بالنسبة للتسلسل المفتوح بأكمله بين واشنطن وطهران.

وبالنسبة لحزب الله، فإن هذه الحالة تخلق حيزا سياسيا. ويمكن للحركة أن تقول إن الجبهة اللبنانية ليست هامشية، لأنها الآن في صميم التجارة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. He can also argue that the Israeli presence justifies the continuation of the resistance.

ولا تزال هذه القراءة موضع اعتراض من جانب جزء كبير من الطبقة السياسية اللبنانية، التي تتهم حزب الله بأن قاد البلد إلى حرب دون ولاية من الدولة. لكن إضرابات الثلاثاء، رفض إسرائيلي الانسحاب والتهديد الإيراني يعقّد النقاش وهم يقدمون حجج الحزب في اللحظة التي يطلب فيها خصومه احتكار الجيش اللبناني للأسلحة.

بيروت تواجه هامشا ضيقا

وبالنسبة للحكومة اللبنانية، لا يزال هناك مجال ضئيل للمناورة. وأثبت الرئيس جوزيف أوون ورئيس الوزراء نواف سلام استمرار الموقف الرسمي: التوقف النهائي عن إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء، وبدء عملية التعمير.

وتظهر إضرابات النبطية أن هذا الهيكل لا يزال نظريا طالما أن وقف إطلاق النار غير محترم. They also show that the Lebanese army cannot regain control of the South alone if the fighting continues. ولذلك فإن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب آلية للتحقق، والضمانات الدولية، وجدولا زمنيا واضحا للانسحاب.

غير أن التهديد الإيراني يشكل خطرا واضحا. وبتحذير إسرائيل من الاستجابة الشديدة، يمكن لطهران أن تسعى إلى ردع المزيد من الإضرابات. ولكن هذا الخطاب يمكن أن يغذي أيضا تصاعدا. ويمكن لإسرائيل أن تعتبر ذلك مبررا للحفاظ على عملياتها ومواقعها في لبنان. ويمكن أن تضطر الولايات المتحدة إلى توضيح أحكام الاتفاق على نحو أسرع، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بهزبولة والانسحاب الإسرائيلي.

ويؤكد الثلاثاء أن لبنان لا يزال نقطة ضعف الاتفاق الأمريكي – الإيراني. وأدى إعلان وقف إطلاق النار على الصعيد الإقليمي إلى الحد من بعض التوترات، ولكنه لم يلغي المنطق العسكري. ولا تزال إسرائيل تضرب. ولا يزال حزب الله مسلحا ويؤكد دوره في توازن السلطة. تريد إيران أن تجعل الانسحاب الإسرائيلي حالة سياسية. واشنطن تحاول الحفاظ على نص غير كامل.

بيد أن الدبلوماسية في قرى مايفادون وتشوكين وناباتي هي حقيقة بسيطة: فقد استمرت الهجمات وقتل مدنيون مرة أخرى. وستتوقف الخطوة التالية على قدرة الوسطاء على فرض قراءة مشتركة للاتفاق، بينما تحذر طهران الآن من أنها لن تسمح لإسرائيل بتحديد شروط وقف إطلاق النار وحدها في لبنان.