إن رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان يعزز حزب الله

إن رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان، الذي تأكد في وقت يسعى فيه تسلسل دبلوماسي جديد إلى تجميد الجبهات الإقليمية، قد يؤدي إلى آثار عكسية لذلك الذي أبدته إسرائيل. وباحتفاظ القوات والمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، تود دولة العبرية منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية. ولكن هذا الوجود يعطي الحركة الشيعة أيضا حجة مركزية: مقاومة لا تزال ضرورية للاحتلال الأجنبي. وفي لبنان الذي استنفدته الحرب والتشريد الجماعي وانهيار الخدمات العامة، ترجح هذه الحجة بشدة. الأمر يعقّد مهمة الحكومة، ويضعف الجيش اللبناني ويجعل من الصعب جداً إجراء مناقشات ذات مصداقية حول احتكار أسلحة الدولة.

يجد حزب الله حجة إقليمية

ويتخذ القرار الإسرائيلي في سياق تضاءل فيه القتال، ولكنه لم يختفي. وكان وقف إطلاق النار المرتبط باتفاق واشنطن – ثيران هو فتح مرحلة من التصعيد. غير أن الضربات المتفرقة والرماية استمرت. ودعت السلطات اللبنانية المشردين داخليا إلى عدم العودة بسرعة كبيرة إلى بعض المناطق الجنوبية. ولا تزال القرى خطرة أو ملغومة أو مدمرة أو خاضعة للمراقبة العسكرية. في ظل هذه الظروف، فإن رفض الانسحاب ليس مجرد خيار تكتيكي. وهو يغير التوازن السياسي اللبناني. يعرض على حزب الله مشهد يعرفه جيدا: أرض محتلة ودولة عاجزة وسكان حدود تركوا لعدم اليقين.

وتعرض إسرائيل استمرار وجودها في لبنان كتدبير دفاعي. وادعت حكومته أنها تريد منع حزب الله من العودة إلى الحدود وتهديد شمال البلد. وهذا المنطق جزء من مبدأ العمق الأمني. وهو يستند إلى فكرة أن الانسحاب الكامل من شأنه أن يخلق فراغا تديره منظمة مسلحة تحتفظ بمقاتلات وشبكات وتقاليد إقليمية. وبالنسبة للرأي الإسرائيلي، الذي تميز بالهجمات والإجلاء من الشمال والخوف من جبهة جديدة، فإن هذه الحجة ذات أهمية فورية. ولا تريد أي حكومة إسرائيلية أن تظهر على أنها حكومة من شأنها أن تجعل من الممكن شن هجوم جديد على مناطق الحدود.

ولكن الوجود العسكري المستدام يؤدي إلى تكلفة سياسية. وكلما زادت إسرائيل في لبنان، كلما كان بوسع حزب الله أن يقدم ترسانته استجابة لحالة ملموسة. ثم تتجاوز المناقشة اللبنانية مشروعية الميليشيات في دولة ذات سيادة. ينتقل إلى سؤال أكثر حساسية: ماذا عن جيش أجنبي يرفض المغادرة؟ هذا السؤال ينقسم أقل من أسلحة حزب الله وهو يسمح للطرف بالتغاضي عن انتقاده لدوره الداخلي ووزنه الإقليمي ومشاركته في الحروب السابقة. كما أنه يسمح له بالتكلم بالنيابة عن قضية وطنية، وليس مجرد مخيم دنيوي.

هذه الآلية ليست جديدة. ومنذ الثمانينات، قام حزب الله بإضفاء الشرعية على مكافحة الاحتلال الإسرائيلي. وقد حد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000 من هذه الحجة دون إزالتها. وحافظت سجلات مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر على منطقة رمادية. وكل انتهاك حدودي، وكل رحلة جوية، أضفت كل إضراب على الخطاب الذي لا تستطيع الدولة اللبنانية حماية أراضيها وحدها. وتقوم الصيانة الإسرائيلية الحالية بإعادة تنشيط هذه المصفوفة. وهو لا يخلق حزب الله، ولكنه يعزز روايته التأسيسية في اللحظة ذاتها التي عانت فيها هذه القصة من ارتداء ودموع شديدين في جزء من المجتمع اللبناني.

نافذة سياسية مغلقة في لبنان

هذا اللبس كان حقيقياً وقد كلفت الحرب مناطق الشيعة وجنوب لبنان والبقاع وضواحي بيروت الجنوبية باهظة. وقد فقدت الأسر منازلها أو وظائفها أو أحبائها. وقد دُمرت بالفعل قطاعات اقتصادية هشة. قضية أسلحة (هزبولا) قد استعادت مكاناً في النقاش العام، بما في ذلك بين اللبنانيين الذين رفضوا حتى الآن جعلها أولوية. كما سعت حكومة بيروت إلى وضع الجيش اللبناني في مركز الترتيبات الأمنية. وفي هذا التسلسل، كان من الممكن أن يؤدي الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى حرمان حزب الله من حجة رئيسية وفتح مناقشة مباشرة أكثر بشأن سلطة الدولة.

إن الرفض الإسرائيلي يمزج هذه الدينامية. إنه يدفع خصوم حزب الله إلى موقف غير مريح. يمكنهم انتقاد الحزب، لكن يجب عليهم أيضًا إدانة الوجود الإسرائيلي. وإذا أصروا على نزع السلاح فقط، فإنهم يعطون انطباعا بتقليل السيادة اللبنانية إلى أدنى حد. إن ركّزوا على المهنة، فإنّهم ينضمّون إلى جزء من مسلسل (هزبولا). وهذا القيد يقلل من الحيز السياسي للمخيم السيادي. ويضعف أيضا أولئك الذين يرغبون في التفاوض على ارتفاع في الجيش اللبناني في الجنوب. ولا يمكن للدولة أن تطلب من ميليشيا التخلي عن الأرض إذا كان جيش أجنبي لا يزال يحتل جزءا من نفس الأرض.

ويظل القرار 1701 الإطار المرجعي. وينص على وقف الأعمال القتالية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، وعدم وجود قوات مسلحة غير مأذون بها بين الخط الأزرق والليطاني. وهو يعني أيضا انسحاب القوات الإسرائيلية. هذه الحركة المزدوجة هي قلب الحل التوفيقي. يجب أن يفقد حزب الله حريته العسكرية في المنطقة. ويجب على إسرائيل أن تتخلى عن أي وجود للأراضي في لبنان. وإذا اختفت إحدى الإلتزامات، يصبح الالتزام الآخر هشا سياسيا. هذا بالضبط ما يحدث اليوم. برفض إسرائيل الانسحاب، تضعف الحجة الدولية التي تتطلب من حزب الله قبول احتكار أمن الدولة.

ولذلك تواجه الحكومة اللبنانية معادلة شبه مستحيلة. يجب أن يطمئن الشركاء الغربيين والعربيين الذين يطالبون بحدود حقيقية من ترسانة حزب الله. ويجب عليها أيضا أن تتجنب المواجهة الداخلية التي يمكن أن تكرّس العنف السياسي. وأخيرا، يجب أن يحمي سكان الجنوب الذين يطالبون أولا بالأمن والعودة إلى القرى وإعادة الإعمار. في هذا السياق، أي مبادرة على أسلحة حزب الله تصبح معتمدة على الانسحاب الإسرائيلي. قد تضع السلطات اللبنانية خططًا أو تعزز السدود أو تتعاون مع اليونيفيل. ولكن هامشهم لا يزال منخفضا إذا رأى السكان جنودا إسرائيليين على أراضيهم.

الجنوب كعالم اجتماعي وسياسي

الموقف الإسرائيلي أيضاً يخاطر بتعزيز الانضباط الداخلي لحزب الله وعندما تتعرض حركة مسلحة لضغوط عسكرية قوية، يجب عليها تبرير الخسائر والحفاظ على تماسك قاعدتها. بل إن الاحتلال المحدود ييسر هذا العمل. ويحول سجلاً مكلفاً إلى قصة صبر ومقاومة. وهو يساعد قيادة الحزب على طلب الوقت، والإبلاغ عن الحسابات، وتقديم النقد الداخلي على أنه سابق لأوانه. ويمكن للأسر المشردة أن تتحدى إدارة النزاعات. وقد تتطلب تعويضاً. ولكن حتى يتم الانسحاب، يستطيع حزب الله أن يرد على أن الأولوية لا تزال تحرير الإقليم.

وهذا التأثير لا يعني أن الحزب يخرج من مأمن من الحرب. تم استهداف مديريه وضربت هياكلها الأساسية. لقد كانت قدراته القيادية تحت ضغط كبير صورته لممثل لا يحصى قد تضررت ولومه جزء من اللبنانيين على جر البلد إلى نزاع مرتبط بالحسابات الإقليمية. ويرفض آخرون أن يظل القرار المتعلق بالحرب والسلام خارج المؤسسات. ولا تزال هذه الانتقادات قوية. لكنها تفقد الفعالية عندما يعطي الوجود الإسرائيلي حزب الله حجة ملموسة. الحركة لم تعد بحاجة لإقناع الجميع ومن الكافي جعل نزع السلاح مستحيلا سياسيا على المدى القصير.

ويشكل سكان الجنوب محور هذه الآلية. بالنسبة لها السؤال ليس نظرياً وهي تقاس بالطرق المقطعة، والمنازل المدمرة، والمدارس المغلقة، والأراضي الزراعية التي يتعذر الوصول إليها، والعائدات المعلقة. وتمتد المنطقة الأمنية الإسرائيلية من المنفى الداخلي. وهو يؤخر التعويض ويعرقل إحياء الاقتصاد المحلي. ويخلق أيضا زيادة الاعتماد على شبكات مساعدة حزب الله، التي يمكن أن تتدخل بسرعة في الأحياء والقرى حيث الدولة تفتقر إلى الموارد. وكلما طالت الأزمة، كلما زادت الحاجة إلى هذه الشبكات. ويحول الحزب بعد ذلك نقطة ضعف قومية إلى منحدر اجتماعي.

وينطبق نفس المنطق على الجيش اللبناني. وهي المؤسسة الوحيدة القادرة على الاستعاضة تدريجيا عن الجماعات المسلحة في الجنوب. لكنها تحتاج إلى شروط واضحة ويجب أن تكون قادرة على الانتشار دون أن تظهر كقوة مساعدة من إسرائيل. ويجب عليها أيضا أن تتجنب المواجهة مع جزء من السكان المحليين. ومن شأن انسحاب إسرائيلي منسق، مقترنا بولاية معززة من الفيل ودعم مالي جاد، أن يعطي الجيش مصداقية جديدة. وعلى العكس من ذلك، فإن وجود إسرائيلي طال أمده يعرضه لنقد مزدوج. وسوف تجد إسرائيل أنها غير كافية. سيتهمه حزب الله بتغطية احتلال لا يمكنه منعه.

الأمن الإسرائيلي الذي يواجه مفارقته

فينول في موقف حساس بنفس القدر وتستند ولايته إلى دعم الجيش اللبناني ومراقبة وقف الأعمال العدائية. غير أن حفظة السلام لا يستطيعون وحده فرض أمر أمني ترفضه الجهات الفاعلة المسلحة. ويمكنهم التوثيق والدورية والتنسيق والتنبيه. ولا يمكنهم أن يحلوا محل قرار سياسي. وإذا احتفظت إسرائيل بمواقف، وإذا احتفظ حزب الله بقدرة على العمل السري، فإن القوة الدولية يمكن أن تنخفض إلى دور الشهود. ثم يغذي هذا الحد النقاد الإسرائيليين عدم كفايتها والنقاد اللبنانيين عدم قدرتها على وقف الانتهاكات.

كما أن رفض الانسحاب ينطوي على خطر إقليمي. وأصبحت القضية اللبنانية الآن جزءا من مفاوضات أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإيران وعدة وسطاء. وتسعى طهران إلى تصوير وقف القتال على أنه انتصار لمحورها. وتود إسرائيل أن تبين أنها لا تسمح لمعارضيها بتحديد شروط وقف إطلاق النار. (هيزبولا) يراقب علاقات القوة هذه وإذا كان بوسعه أن يقول إن الدبلوماسية لا تحرر الإقليم، فهو يحافظ على دوره العسكري. وإذا كان بوسعه أن يقول إن واشنطن لا تجبر إسرائيل، فإنه يعزز خطابه ضد الضمانات الغربية. ثم يصبح كل غموض في الاتفاق موردا سياسيا.

زيادة هامش انسحاب الانتخابات الإسرائيلية

والتسلسل الإسرائيلي ليس على أرض عسكرية فحسب. كما أنه جزء من تقويم انتخابي وثيق. وستُعقد الفترة التشريعية التالية بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم يحدد الكنيست جدولا زمنيا متوقعا. وقد حدث بالفعل حل للبرلمان نتيجة للتوترات في الائتلاف والمسألة المتفجرة المتمثلة في تجنيد الارثوذكس. وتدور سيناريوهات الانتخابات بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر في الحياة السياسية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أصبح لبنان علامة انتخابية. أي تنازل عن الانسحاب قد يقدمه منافسو بنجامين نتنياهو كهجر أمني.

وهذا القيد الانتخابي يثقل على الاختيار الإسرائيلي. ويجب على رئيس الوزراء أن يتكلم في رأي يدعو إلى العودة الآمنة للشماليين. كما يجب أن يتضمن خطا صلبا يرفض رؤية اتفاق إقليمي يحد من عمل الجيش. ويمكن لمنافسيها أن يهاجموها على جبهتين متعارضتين: فهي تتهمها بتقييد إسرائيل لحروب اللبس والدموع، أو بعدم تحقيق انتصار حاسم بما فيه الكفاية ضد إيران وحزب الله وحلفائهم. وفي حملة أمنية وطنية، يصبح الاحتفاظ في لبنان ضمانا سياسيا. هذا يجعل من الممكن أن نظهر حزمة حتى لو أن هذه الحزمة تغذي قصة حزب الله.

هذا المفارقة مركزية ويمكن لأي تدبير يهدف إلى طمأنة الناخبين الإسرائيليين أن يعزز العدو الذي يزعم احتوائه. وكلما وعد نتنياهو أو وزراؤها بالبقاء في مناطق آمنة، كلما كان بوسع حزب الله أن يخبر اللبنانيين بأن الانسحاب لن يأتي عن طريق الدبلوماسية وحدها. وكلما تنافست الأطراف الإسرائيلية التي تتكلم عن الأمن، كلما قللت من مكان التوصل إلى حل توفيقي دولي من شأنه أن يعطي الجيش اللبناني دورا حقيقيا. ولذلك فإن الانتخابات الإسرائيلية تحول جنوب لبنان إلى حجة داخلية. وهو يجعل أي انسحاب قبل التصويت أكثر تكلفة ويزيد من صعوبة أي آلية تدريجية بعد التصويت.

وبالنسبة لإسرائيل، يمكن بالتالي أن يتحول الحساب. ويمكن لمنطقة عازلة أن تقلل من بعض المخاطر المباشرة. ويمكنها أن تبتعد عن فرق إطلاق النار، والسيطرة على المحاور، وتدمير الهياكل الأساسية. ولكنه لا يحل المسألة الموضوعية: من يضمن الحدود لفترة طويلة؟ إذا كان الجواب هو الجيش الإسرائيلي نفسه، حزب الله يحتفظ سبب وجوده. وإذا أصبح الجواب هو الجيش اللبناني، تحت إشراف دولي، يفقد الحزب تدريجيا احتكار المقاومة. ولذلك، فإن الخيار الإسرائيلي لا يتعلق فقط بعدد قليل من المواقع العسكرية. وهو يحدد نوع الخصم الذي ترغب إسرائيل في مواجهته غدا: منظمة معزولة في اللعبة اللبنانية، أو حركة ينسحب منها وجود أجنبي.

إن تاريخ لبنان الحديث يظهر أن السيادة المبتورة تغذي الجهات الفاعلة الموازية. عندما لا تسيطر الدولة على حدودها، تدعي قوى أخرى أنها تفعل ذلك. وعندما لا يحمي السكان، تحتل شبكات أخرى الأرض. وعندما لا تحصل الدبلوماسية على انسحاب، تجد الأسلحة مبررا. (هيزبولا) يعرف هذا الغرام السياسي. لقد استخدمه لعقود. خصومه اللبنانيون يعرفون ذلك أيضاً. وهذا هو السبب في أن الصيانة الإسرائيلية ليست مجرد أزمة عسكرية. وهو يعيد صياغة شروط المناقشة الوطنية ويجعل أي محاولة لنزع السلاح غير المتفاوض عليها أكثر خطورة.

الإختبار الحقيقي سيركز على التسلسل الذي يفتح وإذا قبلت إسرائيل جدولا زمنيا يمكن التحقق منه للانسحاب، يجوز لحكومة لبنان، بدورها، أن تطلب نشرا فعالا للجيش، وإغلاق المرافق غير المأذون بها، وتعزيز الرصد جنوب نهر الليطاني. وإذا رفضت إسرائيل أي موعد نهائي، فإن حزب الله سيكون له حجة بسيطة وقوية: لا يمكن مناقشة أي سلاح بينما لا تزال الأرض محتلة. هذه الصيغة لن تقنع جميع اللبنانيين لكن سيكون كافياً لحجب الحلول التوفيقية وستضع معارضيها على الضغط الدولي الدفاعي والبطيء.

ولن يضمن الانسحاب الإسرائيلي وحده نزع سلاح حزب الله. ويحافظ الطرف على أساسه الخاص وإيديولوجيته وتحالفاته ومصالحه. لن يسلم ترسانته من أجل تنازل واحد ولكن الانسحاب الكامل من شأنه أن يقلل التكلفة السياسية للتحدي بأسلحته. من شأنه أن يجعل من الممكن محاسبة على الدمار، القرارات العسكرية ومكان إيران في الأمن اللبناني. ومن شأنه أن يفتح معركة سياسية أوضح. وإسرائيل، ببقائها في لبنان، تحافظ على الغموض الذي يعرف حزب الله كيف يغذي نفسه.

وفي القرى الحدودية، ستكون الخطوة التالية أقل في النشرات الصحفية منها في طرق العودة. وستسعى الأسر إلى الحصول على معلومات عن المنازل التي لا تزال محتفظة بها، والتي لا تزال الأرض في متناولها والتي تهيمن عليها المراكز العسكرية. وعلى الحكومة اللبنانية أن تثبت أنها تستطيع حماية هذه العودة. وسيتعين على الجيش أن يظهر أنه يمكن أن ينشر دون أن يتسبب في مواجهة جديدة. وسيتعين على الدبلوماسية تحويل هدنة هشة إلى تقويم محدد. وفي إسرائيل، ستعرف الحملة الانتخابية أيضا ما إذا كان الأمن في الشمال من خلال الاحتلال المطول أو من خلال ترتيب يمكن التحقق منه. وطالما أن هذه السلسلة غير كاملة، يستطيع حزب الله أن يقول إن دورها لم ينتهي.