أوفر برنشتين، الرجل الذي ما زال يؤمن بالسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مات

إن وفاة أوفر برنشتين، يوم الاثنين 18 أيار/مايو في باريس، تغلق طريق ناشط فرانكو – إسرائيلي دافع حتى النهاية عن فكرة أصبحت أقلية ومتنازعة ولا تزال محورية في الدبلوماسية الدولية: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في الأمن. يبلغ من العمر 69 عامًا، وقد ضعف لعدة أشهر بسبب مرض في الجهاز التنفسي، ويترك وراءه صورة رجل مرور واتصال، قادر على التحدث إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والفرنسيين دون التخلي عن ما كان الخيط المستمر لحياته العامة. وقد جاء اختفائه مع تشديد الحرب على الآراء، وتشتت المجتمعات، وجعلت لغة التعايش غير مقصودة تقريبا.

أوفر برنشتين، حياة بين إسرائيل وفرنسا

ولد في بير شيفا، نيغيف، في عام 1957، أوفر برنشتين ينتمي إلى هذا الجيل الإسرائيلي الذي عانى من الأمل في أوسلو وانهيارها. وقد كبر بين إسرائيل وفرنسا، حيث استقرت أسرته عندما كان طفلا. وعودة إلى إسرائيل كمراهقة، كان يعيش في كيبوتز بالقرب من جبل تابور ثم في تل أبيب، في مقاطعة شوخونة حتيكوفا الشعبية. لقد عدنا لقد أبعده عن النظرة المجردة للنزاع وقد وضعه على اتصال بالحقائق الاجتماعية القاسية، والكسرات المجتمعية، والحي العربي، التي كثيرا ما تخفض في النقاش السياسي الإسرائيلي إلى تهديد لا إلى شعب.

وقد اتخذ التزامه شكلا حاسما في الثمانينات. وفي عام 1987، قابل محمود عباس في إسبانيا، على الرغم من الحظر الذي فرضه القانون الإسرائيلي على أي اتصال مع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية. هذه الإيماءة أكسبته السجن عند عودته. الحلقة تلخص الرجل لم يكن يبحث أولاً عن توافق في الآراء بل عن اتصال. وقال إنه يعتقد أن السلام لا يمكن أن ينشأ عن فصل كامل بين الخصوم. كان يجب أن يمر من خلال الكلمة، حتى غير قانوني، حتى غير شعبي، حتى خطير.

تراث (أوسلو) بين الأمل و عدم الوراثة

وبعد ذلك انتقل أوفر برنشتين إلى حزب العمل وإلى حضانة إسحق رابين. وقد عاش عن كثب وقت اتفاقات أوسلو الموقعة في عام ١٩٩٣، عندما أعطى المصافحة بين رابين وياسر عرفات العالم صورة لنتيجة ممكنة. لم يكن المصمم الرئيسي لهذه العملية وهو أحد الوجوه المدنية، وهو أحد الذين يعتقدون أن الدبلوماسية ينبغي أن تستند إلى المهربين، والمحاورين غير الرسميين، والروابط البشرية القادرة على مقاومة حسابات الطائرات. ولاءه لأوسلو لم يكن حساساً وهو يستند إلى قناعة بسيطة: فعدم الاتفاق يدين الشعبين بالعيش تحت الخوف أو السيطرة أو الانتقام أو العزلة.

وكان اغتيال إسحق رابين في عام ١٩٩٥ بمثابة كسر عميق لجميع مؤيدي السلام الإسرائيليين. (برنشتين) لم يستسلم أبداً وفقاً لعدة شهود على رحلته أما الانتفاضة الثانية، وتوسع الاستعمار، والتجزئة السياسية الفلسطينية، وارتفاع الحق الإسرائيلي، والحروب في غزة، والمذابح التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد جعلت معركته أكثر عزلة. لكنه لم يستسلم وعندما خلص كثيرون إلى أن الحوار أصبح مستحيلاً، واصل الدفاع عن الفكرة المعاكسة: فكلما زاد تقدم العنف، أصبح من الضروري أن يصبح الوسطاء أكثر.

منتدى للحفاظ على الحوار

وفي أواخر التسعينات، استقر في فرنسا لفترة طويلة. هذه الحركة لا تعني الانسحاب. وحول باريس إلى مركز للمراقبة والدعوة والاتصال. في عام 2002، شارك في تأسيس منتدى السلام الدولي مع الفلسطيني أنيس القاق. وترغب المنظمة في تعزيز الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين والأوروبيين والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك في تشجيع المشاريع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كان (برنشتين) يعلم أن إعلانات السلام ليست كافية. ويجب أن تترجم إلى تعاون واجتماعات ومؤسسات يمكن أن تكون موجودة عندما تغلق الحكومات.

ولا يزال أقوى رمز له هو جواز السفر الفلسطيني الذي ورد في عام 2011 من محمود عباس. وتتسم هذه الوثيقة بقيمة سياسية وشخصية. وبالنسبة لناشط يهودي إسرائيلي، قال إنه لا ينبغي النظر إلى الاعتراف الفلسطيني على أنه إنكار لإسرائيل. بل على العكس، يمكن أن يصبح دليلا على التعايش. واعتبره برنشتين بادرة يمكن أن تساعد إسرائيلية على بناء دولة فلسطينية دون أن تخون شعبه. هذه الفكرة فاز له النقد، وأحيانا الهجمات. وتشرح أيضاً سبب بقاءه شخصية فريدة.

دولتان كشرط أمني

والحل القائم على وجود دولتين هو أفقها الدائم. ولم يدافع عنه كصيغة دبلوماسية متكررة بالعادة. لقد اعتبرها كحد أدنى من بنية العدالة والأمن وينبغي أن تظل إسرائيل، في رؤيته، الدولة الوطنية للشعب اليهودي المعترف به والمحمي. ويتعين على الفلسطينيين أن يحصلوا على دولة ذات سيادة وقابلة للبقاء ومعترف بها من أجل الخروج من الاحتلال ونزع الملكية والإذلال. ولا يمكن أن يكون المرء مستداما بدون الآخر. وأصبح الأمن الإسرائيلي بدون الحرية الفلسطينية مهيمنا. وأصبحت الحرية الفلسطينية بدون ضمانات لإسرائيل غير مستقرة. لقد كان هذا المكان الذي توقف عن الدفاع عنه.

وهذا الموقف كثيرا ما يضعه في حالة غير مريحة. وشاهده جزء من اليمين الإسرائيلي على أنه ساذج، حتى رجل قريب جدا من الفلسطينيين. ونظر جزء من المقاتلين المؤيدين للفلسطينيين في رؤيته الملحقة أيضا بإسرائيل وغير كافية في مواجهة واقع الاحتلال. في فرنسا، كان يغضب أحيانًا من صراحته وأسلوبه المباشر ورفضه للحكمة الإدارية. ولكن فائدته جاءت بالضبط من هذا الموقف غير الكمال. وتحدث من مكان يسعى منطق الحرب إلى تدمير: الاعتراف المتزامن بالألم الإسرائيلي والألم الفلسطيني.

اعتراف فرنسا بفلسطين

ومنذ عام 2020، عمل برونشتين مع إيمانويل ماكرون على التقارب الإسرائيلي – الفلسطيني. وقد وصف دوره الدقيق أحيانا بأنه دور غير رسمي، وأحيانا بوصفه مهمة عهدت بها الرئاسة. والشيء الأساسي في مكان آخر: فقد ساعد في الحفاظ، في إطار التشجيع الفرنسي، على الفكرة القائلة بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يصبح مرة أخرى عائقا سياسيا. وعندما اعترفت فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر 2025، قدمت هذه اللفتة إليسي كأحد معالم الطريق الطويل للحوار الذي كرس حياته له.

وهذا الاعتراف لا يحل النزاع. إنها لا توقف الموتى. وهي لا تضمن نهاية الاحتلال، وأمن الإسرائيليين، وإعادة بناء غزة، أو إعادة التوحيد السياسي الفلسطيني. ولكنه يحسب لبرنشتين، لأنه يخالف الفكرة القائلة بأن الدولة الفلسطينية ينبغي أن تظل مؤجلة إلى أجل غير مسمى. وقال إنه يرى أن السلام يتطلب أعمالاً للاعتراف، وليس مجرد نداءات لاستئناف المفاوضات. المفاوضات بدون أفق واضح تصبح عملية فارغة. ولا يزال الاعتراف دون التفاوض غير كامل. وسعى للحفاظ على هذين المطلبين معا.

تحية لصوت إنساني

والإشادة التي نشرها جيش التحرير تصر على وظيفة المهربين هذه. وتحيي الرئاسة الفرنسية رجل كرس حياته للسلام والإنسانية. وتشير إلى طفولتها بين إسرائيل وفرنسا، ومشاركتها في الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وقربها من رابين، وجواز سفرها الفلسطيني، وجهودها الرامية إلى تعزيز الاعتراف بفلسطين. وترسم هذه العناصر مسارا متماسكا. (برنشتين) لم يغير القتال على مر العقود غيّر التضاريس، الطريقة، المحاورين، لكنه حافظ على نفس الاتجاه.

وأكدت إشادة أخرى على نفس الصرامة. وأكدت المنظمات المناهضة للعنصرية وقادة المجتمعات المحلية من جديد التزامهم بالتعايش، حتى وإن لم يشاركوا جميع مواقفهم. هذا الظل مهم أن نشيد بـ(أوفر برنشتين) لا يعني محو الخلافات التي أثارها وهذا يعني الاعتراف بأنه حافظ على مساحة من الخطاب تسعى الحرب إلى الحد منها. وتحتاج المجتمعات الإسرائيلية والفلسطينية والفرنسية إلى هذه الأماكن، وذلك تحديدا لأنها تعبر عن طريق الغضب والخوف ومعاداة السامية وكراهية الإسلام والجروح الاستعمارية والذاكرة المتنافسة.

لا تزال تؤمن بالسلام

موته يأتي في وقت يبدو فيه السلام بعيد المنال وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبعد الحرب في غزة، وبعد اتساع الفجوة الإقليمية، كثيرا ما تبدو كلمات الحوار والتسوية مشبوهة. فالأسر الإسرائيلية التي تنقذ أو تخشى من الرهائن يمكن أن تسمع السلام كضربة. ويمكن للفلسطينيين الذين يواجهون القصف أو التشريد أو الاستعمار أو الإهانة اليومية أن يسمعوا التعايش ككلمة فارغة. (برنشتين) كان يعرف ذلك كان يعرف العنف هو فقط رفض تركه احتكار المستقبل.

هذا هو المكان الذي تحافظ فيه رحلته على الوصول الحالي. ويشير إلى أن الإيمان بالسلام لا ينكر الحقيقة. بل على العكس من ذلك، هو النظر إلى الواقع حتى النهاية. والواقع اليوم هو استحالة حصول إسرائيل على أمن دائم بالقوة وحدها. ومن المستحيل أيضا أن يحقق الفلسطينيون حرية مستقرة دون إطار سياسي ومؤسسي ودبلوماسي. وأخيرا، من المستحيل أن تنبثق المنطقة من تكرار الحروب إذا لم يرث كل جيل إلا الموتى والجدارات والأعمال الانتقامية. السلام ليس مكافأة لأوقات الهدوء يصبح من الضروري عندما يدفع كل شيء ليعتبره مستحيلاً.

(أوفر برنشتين) لم يكن نبياً لم يمنع فشل أوسلو لم يمنع الاستعمار ولم تمنع حماس أو الحروب أو الهجمات أو التفجيرات أو الكراهية المستوردة إلى أوروبا أو التخلي عن القادة. إن حياته لا تقاس بانتصار سياسي واضح. ويقاس بالاستمرارية. وطوال أربعة عقود، حافظ على نفس الخط: فشخص واحد لا يختفي لأن الآخر خائف؛ وينتج الأمن القائم على الطفح الجلدي المزيد من العنف؛ ويتدهور سبب عادل عندما يتوقف عن الاعتراف بإنسانية الآخر.

وينطبق هذا الدرس أيضا على فرنسا. إن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يفرق الأحياء، والأسر السياسية، والمجتمعات المحلية، وأحيانا الصداقة. (برنشتين) رفض استيراد الكراهية آلياً وأعرب عن اعتقاده بأن المجتمعات الأوروبية تتحمل مسؤولية خاصة هي: حماية اليهود من معاداة السامية، وحماية المسلمين من الملغم، والدفاع عن الفلسطينيين ضد الحقبة، والدفاع عن الإسرائيليين من عدم الإنسانية. وهذا الموقف يتطلب الاتساق. تُعرّض لمحاكمة خيانة أو خيانة غير أنه لا يزال من الضروري منع الصراع من أن يصبح لغة داخلية للفصل.

ومن ثم، فإن الإشادة الأكثر إنصافا هي عدم تحويل أوفر برنشتين إلى أيكون غير مؤذي. لقد كان ناشطاً ليس مجرد ضمير جميل. لقد اتخذ جانب للاعتراف بفلسطين. لقد اتجه نحو أمن إسرائيل. أخذ جانب الحوار مع أولئك الذين يرفض جانبه في بعض الأحيان مقابلتهم. واتخذ جانبين ضد فكرة أن التاريخ سيكتب مقدما من المتطرفين. إختفائه يُجبرنا على النظر إلى ما يصبح عالماً بدون مهربين. يصبح أسرع وأكثر وحشية وأكثر أمانا من شعاراته، ولكن أقل قدرة على إنقاذ الأرواح.

ويجب علينا أن نظل نؤمن بالسلام، ليس لأنه سيكون قريبا، ولكن لأن التخلي عنه سيترك الأرض لمنظمي الحرب. الإيمان بالسلام لا يعني نسيان الجرائم وهذا يعني البحث عن ظروف سياسية حتى لا يكرروا أنفسهم. وهذا يعني الدفاع عن دولة فلسطينية حقيقية قادرة على الحكم وحماية مواطنيها والاعتراف بإسرائيل. وهذا يعني الدفاع عن إسرائيل آمنة، ولكنه أيضا مسؤول أمام الحق ومتحرر من الإغراء في السيطرة إلى أجل غير مسمى على شعب آخر. هذا يعني قبول أن عدالة المرء لا يمكن أن تبنى على حقبة الآخر.

وهذا الإرث هش، ولكنه ملموس. إنه يحمل طريقة أكثر من اليقين. (برنشتين) كان يبحث عن محاورين قبل أن يبحثوا عن مكان. كان يؤمن بإشارة رمزية، ولكن فقط عندما فتحوا طريقا عمليا. كان يعلم أن الأعلام وجوازات السفر والخطب ليست بديلاً عن المؤسسات والحدود الآمنة والضمانات الدولية وإعادة بناء الثقة. وتشير رحلته إلى أن السلام يتطلب من الوسطاء البدانة القادرين على دعم عدم فهمهم بأنفسهم وعدم ثقة الآخرين.

ولم يرى أوفر برنشتين الدولة الفلسطينية ذات السيادة التي كرس لها الكثير من حياته. كما أنه لن يرى السلام الإسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى أفق الأغلبية. غير أنه رأى فرنسا تخطو خطوة الاعتراف بعد سنوات من الدعوة. وقد ترك شبكات ونصوصاً وذاكرة وخلافات وأمراً قضائياً بسيطاً: الاستمرار في الكلام عندما يدفع كل شيء إلى الصمت. وموته يترك فراغاً في هذا الممر الدبلوماسي والبشري الهش حيث يعتقد أولئك الذين يعتقدون أن السلام ليس ساذجاً، ولكن الطريق الخطير الوحيد للخروج من الكارثة لا يزال متقطعاً.