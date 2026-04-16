(أوون) يحيي (واشنطن) ويطلق النار على هاتف (ناتنياهو)

وأظهرت المكالمة الهاتفية التي تلقاها يوم الخميس الرئيس اللبناني جوزيف أوون من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إشارة مزدوجة. الأول دبلوماسي وشكر رئيس الدولة واشنطن على جهوده الرامية إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكدا أن بيروت لا تزال تعتمد على الوساطة الأمريكية للحصول على وقف الإضرابات وفتح تسلسل سياسي أكثر. الثاني أكثر رطوبة في تقرير الرئاسة، لا يوجد ذكر للإعلان الذي أعلنه (دونالد ترامب) في نفس الوقت هذا الغياب ليس له علاقة بالإجهاض إنه يلوح بحذر (بابدا) في مرحلة كل كلمة فيها كل تسريب وكل وعد بالإنجاز الدبلوماسي يمكن أن يسبب اضطراب داخلي وإقليمي

إن لبنان في موقف حرج. ويسعى البلد إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتخفيض الضغط العسكري على الجنوب، والإغاثة الإنسانية، وفي نهاية المطاف عودة سيادة الدول إلى أكثر المناطق تعرضا للخطر. لكنها تتقدم في مشهد دبلوماسي مشبعة بإعلانات متناقضة. واشنطن يريد أن يظهر كوسيط رئيسي وتواصل إسرائيل عملياتها بينما تقول إنها لا تزال مفتوحة أمام الاتصالات. وتدّعي إيران أنه لا يوجد أي تصعيد موثوق به دون إدراج الجبهة اللبنانية. ويرفض حزب الله المحادثات المباشرة الجارية ويرفض الاعتراف بالنتائج مسبقا. في هذا السياق، لفتة (جوزيف أوون) نحو الولايات المتحدة تترجم أقل من التواؤم ويحتاج الرئيس اللبناني إلى تنازل أمريكي، لكنه لا يريد أن يظهر على أنه يصادق على نظام دبلوماسي يمضي بسرعة أكبر من توافق الآراء الداخلي اللبناني أو أبعد من الولاية التي يقوم بها.

وقف إطلاق النار كخط سياسي

ومضمون الاستئناف، كما أفادت هيئة الرئاسة، موجز. وشكر جوزيف أوون ماركو روبيو على جهوده من أجل وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ويمكن أن يبدو البيان متفقاً عليه في عزلة. في الواقع، إنه يضع ترتيباً هرمياً واضحاً ولا يزال جوهر الموقف اللبناني هو وقف إطلاق النار، قبل كل شيء. ومنذ عدة أيام، كررت منظمة بعبدا وحكومة نواف سلام التأكيد على أن المسألة ذات الأولوية ليست التطبيع ولا التسوية الشاملة ولا مجرد مناقشة بشأن السلام الإقليمي. والموضوع الفوري هو وقف الحرب على الأراضي اللبنانية، وحماية المدنيين، وإنشاء إطار يتيح عندئذ إجراء مناقشة بشأن الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المشردين، واستعادة سلطة عامة أكثر قراءتها في الجنوب.

هذا الاختيار السّيري يحسب. ويظل جوزيف أوون، بشكره واشنطن على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار، وليس على مبادرة شاملة للسلام أو الحوار التاريخي أو المصالحة، على أرض تتمشى مع الأرصدة الداخلية للبنان. إنه يتجنب إتهامات التطبيع المتسرع التي بدأت بالفعل في جزء من المخيم بالقرب من حزب الله. وهو يتحدث عن إلغاء التصعيد والسيادة والضرورة الإنسانية وليس عن التغيير الاستراتيجي. في لبنان اليوم هذا الفارق حاسم وتستخدم كلمة وقف إطلاق النار للحفاظ على حيز سياسي لا يزال قابلا للإدارة. إن كلمة السلام ستؤدي على الفور إلى مواجهة داخلية أكثر قسوة.

ولذلك فإن الرئيس اللبناني ليس مجرد شكر للولايات المتحدة. وهو يرشد الشعور بدورهم. (بابا) تعترف بفائدة (واشنطن) العملية: ممارسة الضغط على إسرائيل والقنوات المفتوحة. غير أن لبنان الرسمي لا يعطي الأمريكيين فكرة سياسية واضحة عن تعريف النتيجة. وتبرز هذه النقطة بقوة أكبر أن المناقشات المباشرة التي جرت في واشنطن قبل يومين لم تسفر عن أي تقدم ملموس نحو هدنة فورية. وواصل الممثلون الإسرائيليون إعطاء الأولوية لنزع سلاح حزب الله والأمن المستدام. وسلم الممثلون اللبنانيون وقف إطلاق النار إلى المركز. ومن ثم فإن الشكر لروبيو يذهب في هذا الاتجاه: نعم للوساطة الأمريكية، ولكن شريطة أن يخدم أولا وقف الأعمال العدائية.

رئاسة لن تكون جاهزة

والملامح الأخرى لهذا اليوم هي بالتحديد أن الرئاسة لم تقل. وأعلن دونالد ترامب أنه ينبغي لزعماء إسرائيل ولبنان أن يتكلما مع بعضهما البعض يوم الخميس، في ما سيكون الأول على هذا المستوى خلال عقود. On the Israeli side, officials and several media have suggested that Benjamin Netanyahu and Joseph Aoun may be involved. لكن بيان (بابدا) بشأن نداء (روبيو-أون) لا يفسح المجال لهذا المنظور وهذا التقييد يستحق أن يُقرأ كخيار سياسي.

وفي السياق اللبناني، كان لتأكيد الاتصال المباشر على أعلى المستويات مع إسرائيل تكلفة فورية. مثل هذا الإعلانِ كَانَ سَيكونُ عِنْدَهُ النقدُ إلى حزب الله وحلفائه، الذي يَنْددُ مناقشاتَ واشنطن كa منحدر إلى التطبيع الغير مقبولِ. She also put Joseph Aoun under pressure on a subject where institutional legitimacy is not enough. وفي لبنان، يجب على الرئيس، حتى عندما يتصرف في سياق واجباته، أن يضع في اعتباره نظاماً تعبر فيه الحرب والسلام والعلاقات مع إسرائيل المجتمعات المحلية والحزبية والإقليمية. ببقائك صامتاً على إعلان (ترامب)، لذا فإن هيئة الرئاسة تتجنب اعتماد سيناريو قد لا يتحكم فيه بشكل كامل بعد، أو الذي يفضل الحفاظ عليه في منطقة من السلطة التقديرية الدبلوماسية.

كما أن لهذا الحذر وظيفة خارجية. وكثيرا ما تؤدي الإعلانات العامة دورا تكتيكيا في مرحلة التفاوض. البيان الأمريكي المفرط يمكن أن يثير فكرة تحقيق تقدم قريب. ويمكن للتسرب الإسرائيلي أن يعطي صورة افتتاحية دون تعليق العمليات على الأرض. ومن جهة أخرى، يمكن استخدام الصمت اللبناني للحفاظ على الوتيرة، وتفادي علم وسائط الإعلام، وعدم التصديق على أطر المناقشة التي لم تستقر بعد. ويبدو أن الرئاسة اللبنانية قد اختارت هذا المسار الثالث: ألا ننكر أماميا، بل لا أن تؤكد أيضا. هذه الطريقة تسمح لـ (بابدا) بالبقاء في اللعبة دون أن تظهر من قبل إتصال (دونالد ترامب)

ولا ينبغي التقليل من شأن البعد المؤسسي لهذا التحفظ. وإذا كان من المقرر أن يجري تبادل بين القادة حقا، فسيكون ذلك بعيد الأثر في التاريخ المعاصر للبنان. ولا يمكن معاملة هذه الخطوة على أنها مجرد سلسلة من الاتصالات المرتجلة. وسيتطلب تحديد النطاق السياسي، والمبررات العامة، والإدارة الدقيقة جدا للآثار الداخلية. فبدون ذكر أي شيء، توفر الرئاسة نفسها الوقت. إنها تتجنب قصة اليوم الذي تمليه من (واشنطن) وليس من (بابدا)

ما تبحث عنه واشنطن في لبنان

وبالنسبة للولايات المتحدة، أصبح لبنان حالة لم يعد من الممكن تركها. وأظهرت الاتصالات المباشرة بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين في واشنطن في 14 نيسان/أبريل ذلك. (ماركو روبيو) يريد أن يظهر كرجل أعاد فتح قناة مجمدة لعقود ويمكنه، بدون سلام فوري، الحصول على نفس واحد على الأقل على الجبهة اللبنانية. وهذا الطموح الأمريكي جزء من إطار أوسع. وتسعى واشنطن أيضا إلى توطيد الهدنة الهشة مع إيران ومنع المواجهة المطولة في لبنان من الإضرار بأي جهد إقليمي لإلغاء التصعيد.

لكن الموقف الأمريكي لا يزال متجاوزاً بتناقض فمن جهة، تقول إدارة ترامب إنها تريد تشجيع حل في لبنان. ومن جهة أخرى، لم تفرض إسرائيل وقفا في حملتها ضد حزب الله. وتؤيد الولايات المتحدة المناقشات، ولكنها لم تحول بعد هذا الدعم إلى شرط واضح لوقف إطلاق النار. هذا الغموض يفسر كيف يعرب جوزيف أوون عن امتنانه ومن خلال شكره لروبيو على جهوده، فإنه يقدر الفائدة الأمريكية دون إخفاء حقيقة أن هذه الجهود لا تزال بحاجة إلى تحقيق نتائج. والرسالة الضمنية شفافة: تعترف بيروت بالوساطة، ولكنها تنتظر الآن دليلا ملموسا على فعاليتها.

ويزداد هذا التوقع قوة حيث يتعرض لبنان لضغوط عسكرية وإنسانية مستمرة. القتال في الجنوب مستمر الحركة مستمرة فالإعمار ليس له أفق موثوق به طالما استمر القصف. وفي هذا السياق، لا يمكن تقييم الإجراءات الدبلوماسية الأمريكية بقيمتها الرمزية الوحيدة. ويُعتبرون سؤالاً بسيطاً جداً: هل هم أم لا يؤدون إلى إنهاء الحرب؟ باختيار كلمة « ففورتس »، يحيي جوزيف أوون نهج غير مكتمل. إنه لا يتحدث عن اتفاق أو ضمان أو انجاز

(جوزيف أوون) يفرض على الولاية

ومنذ افتتاح قناة واشنطن، سعى رئيس الدولة اللبناني إلى الحفاظ على الاتساق اللغوي. ثلاث كلمات تعود إلى عهده وحسابات (بابدا) وقف إطلاق النار والانسحاب والسيادة هذه التريسية ليست مزورة وهي تستخدم في بناء سرد للدولة في وقت لا يجوز فيه قراءة لبنان إلا من خلال منشار حزب الله، والضغوط الإسرائيلية، والتحكيم الإيراني – الأمريكي. بشكر (ماركو روبيو)، (جوزيف أوون) لا يغادر هذا الخط. بل على العكس، فهو يعززه. وهي تعطي الولايات المتحدة مكاناً عملياً في السعي إلى وقف إطلاق النار، ولكنها تحتفظ بالإطار اللبناني القائم على نهاية الأعمال العدائية والانسحاب الإسرائيلي واستعادة السلطة العامة.

وتستجيب هذه الاستراتيجية لحاجة داخلية. The president knows that a significant part of Lebanese opinion, even beyond partisan divisions, does not want a settlement that would appear to be imposed from outside or negotiated under Israeli military pressure alone. إن فكرة وقف إطلاق النار قبل وقف إطلاق النار تجعل من الممكن الدفاع عن المسار الدبلوماسي دون إعطاء انطباع بالاستسلام السياسي. كما يبرر الاتصال بواشنطن. إن لبنان لا يستسلم للدبلوماسية الأمريكية لأنه يلتزم برؤيتها الإقليمية. وهو يفعل ذلك لأنه يحتاج إلى وسيط يمكنه التحدث إلى إسرائيل ويثقل قدر الإمكان على خياراته العسكرية.

At the same time, Joseph Aoun sought to distinguish his action from that of Hezbollah. إنها واحدة من أهم ربيع للتسلسل الحالي وتريد السلطة اللبنانية أن تبين أن هناك طريقة حكومية، حتى ولو كانت محدودة، للتعامل مع الحرب مع إسرائيل. ولا تزال هذه المظاهرة هشة، حيث أن حزب الله يحتفظ بثقل عسكري واجتماعي وسياسي كبير. لكن من الواضح أنه يُهيّل إتصال الرئاسة وفي كل مرة تصر فيها بعبدا على وقف إطلاق النار والانسحاب والسيادة، تسعى أيضا إلى إنشاء مركز لبناني لصنع القرار لا تستوعبه لغة المقاومة المسلحة أو لغة المواجهة الإقليمية وحدها.

(ترامب) يعلن (بابدا)

التناقض بين إعلان دونالد ترامب وصمت البيان الرئاسي وحده يروي الكثير من القصة وتعمل واشنطن على إبراز صورتها وتشجيعها وخلق أثر تسارع. (بابدا) تعمل على الاحتراز من الأفضل أن يظهر (ترامب) أنّه يتحرّك الخطوط، وأنّه يحصل على إتصالات جديدة، وأنّه قادر على خلق إستراحة. ولجوزيف أون مصلحة في منع قراءة المشهد في لبنان كتحول سريع نحو الحوار المباشر مع إسرائيل على رأس الدولة.

ويعكس هذا التحول أيضا تحولا في الأهداف. بالنسبة لـ(ترامب)، المحادثة المعلنة بين القادة هي بالفعل نجاح سياسي في حد ذاته. وبالنسبة للرئيس اللبناني، فإن مثل هذه المحادثة ذات قيمة فقط إذا كانت جزءا من تسلسل مفيد لوقف إطلاق النار ومتوافقة مع الخطوط الحمراء الداخلية. وبعبارة أخرى، يُقدّر (واشنطن) اللفتة. (بابا) تقدر الإطار ويفسر هذا الفرق السبب في أن لبنان الرسمي يتجنب الركض وراء كل إعلان أمريكي. He knows that in Lebanon, a step of communication can be very expensive if it is poorly absorbed by the internal scene.

كما يجب النظر إليها على أنها وسيلة لحماية الوظيفة الرئاسية. جوزف أوون جاء إلى الرئاسة مع صورة لرجل مؤسسة ورصانة وانضباط. ومن شأن الإفراط في التعرض لملف قابل للاشتعال كاتصال مباشر مع إسرائيل أن يضعفه بسرعة إذا لم تدعمه نتائج ملموسة. بترك (ترامب) يتحدث دون تكرار قصته على الفور، يحتفظ (بابدا) بإمكانية تعديل موقفه. الصمت هنا يصبح أداة للتحكم السياسي

الأرض لا تزال تقود الدبلوماسية

هذا التسلسل سيكون مختلفاً لو أن التضاريس قد هدأت هذه ليست القضية القتال مستمر في الجنوب ولا تزال إسرائيل تؤكد أنها ستحافظ على الضغط حتى يتحقق تغيير دائم في التشكيل العسكري للمقدمة. ولا يزال حزب الله يرفض اعتبار نفسه ملزما بالمحادثات الجارية. هذا الواقع يثقل بشدة على الخطاب الرئاسي ويمكن لجوزيف أوون أن يشكر الولايات المتحدة، ويدعم الانفتاح الدبلوماسي ويسعى إلى منطق الدولة. وهو وحده لا يمكن أن يغير توازن القوى الحقيقي الذي لا يزال يبني الحرب.

وهذا هو السبب في أن مسألة وقف إطلاق النار لا تزال جوهرية في خطابه. إن الأرض تحدد أولوياتها. وما دامت الإضرابات مستمرة، فإن أي مناقشة أكثر طموحا لا تزال سمية سياسيا وقاتمة دبلوماسية. الرئيس اللبناني يعرف ذلك الأمريكان أيضاً وعلى نحو ما، فإن الشكر لكم لماركو روبيو يذكر واشنطن بأن مصداقية مبادرته ستقاس أولا هنا: في قدرته على الحصول على وقف، حتى مؤقتا، للمنطق العسكري.

هذه العلاقة بين التضاريس والدبلوماسية تفسر أيضاً لماذا تواصل (بابدا) لا يزال معارماً بشكل وثيق وفي لبنان، يمكن لأي حزمة شفهية أن تتحول ضد مرتكبها إذا تعارضت الأحداث العسكرية ذلك في غضون ساعات. وبتجنب الإعلانات المفرطة، وبقاؤها في سجل وقف إطلاق النار، وعدم التصديق علنا على فكرة إجراء تبادل مباشر للقمة مع إسرائيل، يقلل جوزيف أوون من هذا الخطر. ويحافظ على خط يتفق مع ما لا تزال الأرض تسمح به.

إمتنان بدون وهم

ومن ثم فإن النداء مع ماركو روبيو أسفر عن رسالة دقيقة. جوزيف أوون لا يغلق أي باب للوساطة الأمريكية بل على العكس من ذلك، فهو يشجعها ويقيمها. لكنّه يفعلها بطريقة مُتبلّدة. وتشكر الولايات المتحدة على جهودها الرامية إلى وقف إطلاق النار، التي لا يُحتفل بها بوصفها مهندسين معماريين لنقطة تحول تاريخية اكتسبت بالفعل. وهذا الفرق أساسي. وهو يبين أن الرئاسة اللبنانية تسعى إلى الاستفادة من اللحظة الدبلوماسية دون المساس بمنطق الإعلان.

هناك شكل من الواقعية الرصينة في هذا الموقف وتدرك بعبدا أن واشنطن لا تزال أكثر المحاورين الخارجيين قدرة على التحدث إلى إسرائيل وممارسة تأثير محدود على سير الحرب. لكن (بابدا) تعرف أيضاً أن (أمريكا ترامب) تعمل من خلال الإنفجارات والإعلانات السريعة وأحياناً سيناريوهات أكثر طموحاً من الواقع ويحاول جوزيف أوون، بإبقاءه على نفسه، حماية الموقف اللبناني والتوازن الداخلي ومصداقية الرئاسة.

أما بالنسبة للبنان، فإن التحدي المباشر لا يتمثل في إنتاج صورة مذهلة عن التقارب. إن مسألة تمزق وقف إطلاق النار، والحد من التدمير، وتفادي تعميق الجريمة الداخلية، واستئناف بعض مبادرات الدولة في حرب، ما زال الآخرون يعرّفونها إلى حد كبير. في هذه المساحة الضيقة تم التعبير عن الشكر لماركو روبيو بادرة دبلوماسية، بالطبع، ولكن قبل كل شيء على التذكير بأن بابدا ستحكم الآن على واشنطن أقل في إعلاناته من قدرته على تحويل هذه الوساطة إلى استراحة حقيقية على أرض الواقع.