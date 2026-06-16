إيران: صندوق (فانس) يكسب 300 مليار

وأكد نائب رئيس الولايات المتحدة JD Vance أن إيران ستتمكن من الحصول على مبلغ 300 بليون دولار من صندوق إعادة الإعمار بموجب اتفاق السلام في الولايات المتحدة، شريطة أن تمتثل طهران للالتزامات الواردة في النص. ويأتي هذا الإيضاح بينما تحاول إدارة الولايات المتحدة الدفاع عن حل وسط إقليمي لا تزال محاطة بمناطق ظل عديدة. ولن يقدم صندوق التعمير الإيراني كدفعة مباشرة من واشنطن، بل كآلية مشروطة، تدعمها الاستثمارات وتخفض تدريجيا القيود الاقتصادية. ويفتح الإعلان مرحلة سياسية جديدة. وهو يبين أن التسوية المطلوبة لا تستند فقط إلى الإكراه العسكري والنووي، وإنما أيضا إلى وعد بالانتعاش الاقتصادي الكبير لإيران.

Vance insists on conditional access

بيان (جي دي فانس) يجيب على سؤال حساس في الولايات المتحدة. ويثير أي تنازل مالي في طهران خلافا قويا في واشنطن، حيث لا تزال سابقة الاتفاق النووي لعام 2015 موضع نقاش سياسي. ولذلك، سعى نائب الرئيس إلى تأطير ملاحظاته. He stressed the conditionality of the scheme. ولا تستطيع إيران الوصول إلى الصندوق إلا بالوفاء بالتزاماتها. وتتعلق هذه الالتزامات بالطاقة النووية، وبإلغاء التصعيد الإقليمي، وبتنفيذ وقف إطلاق النار. المدير التنفيذي للولايات المتحدة يريد أيضا أن يتجنب صورة شيك عرض على خصم. البيت الأبيض يدعي أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتم تعبئتها مباشرة في هذه الخطة.

ويعطي المبلغ المذكور، 300 بليون دولار، مقياسا غير مسبوق للتسلسل. وهو يضع الاقتصاد الإيراني في صميم التسوية السياسية. فبعد أشهر من الحرب الإقليمية، والجزاءات المعززة، والحصار البحري، والتدمير، أصبحت الحاجة كبيرة إلى التعمير والإنعاش. والمبلغ المتقدم يتجاوز بكثير المعونة الطارئة. وهي إشارة إلى أجهزة الدولة الإيرانية والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين. والرسالة واضحة: فالامتثال للاتفاق يمكن أن يمهد الطريق لإعادة الإدماج الاقتصادي التدريجي. وعلى العكس من ذلك، يمكن لأي انتهاك أن يعلق الأرباح الموعودة ويقلل من الضغط الدبلوماسي والمالي.

ما زال هناك اتفاق ناقص

ولم يقدم الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران بعد جميع تفاصيله العامة. ويتحدث مسؤولو الولايات المتحدة عن عملية تدريجية، مع مرحلة أولية من الثقة، ثم مناقشات تقنية أكثر تعمقا. وعرض رئيس الولايات المتحدة النص على أنه مقتطف، لكنه أشار إلى أنه ينبغي له أن يدخل مرحلة ثانية. وتبين هذه الصياغة أن الحل التوفيقي لا يزال غير كامل. وهي تحدد اتجاها، ولكن يجب أن تترجم إلى آليات دقيقة. وتتصل أكثر المسائل حساسية ببرنامج إيران النووي، وعمليات التفتيش الدولية، ومصير مخزونات اليورانيوم المخصب، والإلغاء التدريجي للجزاءات، وضمانات عدم استئناف الأعمال العدائية.

The fund announced by JD Vance is part of this conditionality logical. وهذا لن يكون نقلا فوريا. وسيتوقف الوصول على معالم يمكن التحقق منها. وينبغي أن تحترم طهران التزاماتها النووية، وأن تقبل عودة عمليات التفتيش، وأن تمتنع عن استخدام الفوائد الاقتصادية لتعزيز عملياتها الإقليمية المسلحة. ويكتسي هذا الوضع الأخير أهمية خاصة بالنسبة للعواصم الغربية والعربية. الولايات المتحدة تريد منع تعمير إيران من أن يؤدي إلى تعزيز مالي لحلفاءها في لبنان، اليمن، العراق أو سوريا. ولذلك ستكون مسألة مراقبة التدفق إحدى النقاط الرئيسية في التنفيذ.

ولا يزال يتعين تحديد الإطار المالي. وتشير عدة مصادر أمريكية واقتصادية لوسائط الإعلام إلى صندوق تدعمه الاستثمارات الدولية، مع توقع مشاركة بلدان الخليج والجهات الفاعلة الخاصة. وستيسر واشنطن الإطار السياسي والقانوني، دون أن تظهر كممول مباشر. وهذا التمييز حاسم بالنسبة للإدارة الأمريكية. It makes it possible to defend the agreement with an opinion hostile to any payment to Iran. كما أنه يتيح إشراك بلدان المنطقة في تحقيق الاستقرار في جار تغذي قدراته العسكرية والنووية عدة أزمات. ولكن هذا الهيكل يثير سؤالا: أي ولاية ستوافق على تمويل إعادة البناء الإيراني بعد نقض عمل طهران الإقليمي؟?

الكونجرس الأمريكي تحت التوتر

The case is also explosive in Congress. ويمكن للمسؤولين الجمهوريين المنتخبين الديمقراطيين أن يطلبوا ضمانات أكثر صرامة قبل أي تخفيض للجزاءات أو تيسير للاستثمار. التطرف هو حوالي ثلاثة مخاطر. الأول يتعلق بالطاقة النووية. وأعرب بعض المسؤولين المنتخبين عن خشيتهم من أن تقبل طهران وقفا تكتيكيا دون التخلي بصورة دائمة عن قدراتها الحساسة. وتتعلق الثانية بالقذائف والطائرات بدون طيار، التي لا تبدو بعد في صميم النظام العام. الثالث يتعلق بمجموعات إيران المتحالفة. وبالنسبة لمعارضي الاتفاق، يمكن لصندوق بهذا الحجم أن يعطي الجمهورية الإسلامية وسائل جديدة، حتى لو لم يمر المال مباشرة من خلال الولايات المتحدة.

الإدارة الأمريكية تستجيب للجدل المعاكس وهي تعتقد أن الحوافز الاقتصادية يمكن أن تدعم إزالة التصعيد إذا ما ظلت تقدمية وقابلة للعكس. وفي هذه القراءة، لن تحصل إيران على مكافأة على سلوكها السابق. وستحصل على إمكانية الحصول المشروط على الأرباح في المستقبل إذا غيرت مسارها. اختيار الكلمات أمر أساسي. (جي دي فانس) يتحدث عن إمكانية الوصول وليس عن المنحة التلقائية والغرض من ذلك هو الحد من المخاطر السياسية. كما يساعد على مواصلة الضغط على طهران في الأسابيع القادمة. ويجب أن يسفر الاتفاق عن إجراءات فورية، ولكن إعادة البناء لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إثبات الامتثال.

وبالنسبة لإيران، فإن احتمال إنشاء صندوق لإعادة الإعمار هو رصيد داخلي. ويخرج البلد من فترة من الضغط العسكري والاقتصادي والاجتماعي. وقد أثرت الجزاءات على صادرات النفط والوصول إلى القنوات المالية والاستثمار الصناعي ومستويات المعيشة. ويمكن بوعد قدره 300 بليون دولار أن يساعد السلطات على تقديم الاتفاق باعتباره انتصارا دبلوماسيا واقتصاديا. It can also create very strong expectations among the population. وإذا تأخرت الأرباح، قد تجد الحكومة الإيرانية نفسها عرضة للنقد الداخلي. وبالتالي يصبح الوعد الاقتصادي موردا، ولكنه أيضا قيد.

بقايا نووية قلب قضية إيران

ولا تزال المسألة النووية هي قلب الجهاز. وتشير المعلومات المتاحة إلى استئناف المناقشات بشأن الإثراء والمخزونات المتراكمة ودور المفتشين الدوليين. ويريد واشنطن ضمانات لمنع إعادة بناء الهياكل الأساسية الحساسة بسرعة. وترغب طهران في الحفاظ على حصة من السيادة التكنولوجية وتحقيق رفع تدريجي للجزاءات. هذا يفسر تحذير اللغة الأمريكية ولن يصدر الصندوق في بيان سياسي، بل في سلسلة من عمليات مراجعة الحسابات. وتتمثل المشكلة في تحديد من يحكم المطابقة الإيرانية. ومن شأن إجراء تقييم سياسي للغاية أن يعرض الآلية للاتهامات التعسفية. وقد يؤدي بطء الإجراءات إلى حرمان الاتفاق على فوائده الاقتصادية المباشرة.

The White House communication also seeks to correct a political weakness. ويضرب رقم 300 بليون العقول ويمكن أن يصبح الصورة الغالبة للاتفاق. المعارضون سيتحدثون عن هدية في طهران. وسيصر المؤيدون على عدم وجود أموال عامة أمريكية وعلى منطق الاستثمارات المشروطة. وفيما بين هاتين القارئتين، سيتعين على الإدارة أن تكرر أن الصندوق ليس تعويضا تلقائيا، بل أداة لدعم تغيير السلوك. هذه المعركة من المفردات ستكون حاسمة. In such agreements, public perception weights almost as much as technical clauses. ويمكن للصيغة غير المفهومة أن تضعف النص حتى قبل تنفيذه.

ويضيف الجدول قيدا آخر. وينبغي أن توضح الاجتماعات المقبلة أحكام الاتفاق وأن تعد مرحلة تقنية أكثر. وخلال هذه الفترة، قد يؤثر كل حادث إقليمي على العملية. ومن شأن الهجوم على سفينة، وإضراب في لبنان، وانتهاك وقف إطلاق النار، أو خلاف على عمليات التفتيش النووية، أن يبطئ من الزخم. وعلى العكس من ذلك، يمكن لفتات سريعة على كلا الجانبين بناء الثقة. وصندوق إعادة البناء يعتبر منظوراً هنا. وهو يعطي أفقا اقتصاديا للمناقشات التي ستظل تهيمن عليها الأسلحة والجزاءات والشكوك.

مضيق أورموز ولبنان في المعادلة

مضيق أورموز يحتل مكاناً مركزياً في الحل التوفيقي وإعادة فتحها تدريجياً هي أحد العناصر المرتبطة بإلغاء التصعيد. ولا يزال هذا الطريق أساسيا لأسواق الطاقة العالمية. وأي تعطيل دائم يؤثر على أسعار النفط والتأمين البحري وسلاسل الإمداد. وقد ساعد إعلان الاتفاق بالفعل على تخفيف حدة الأسواق، رغم أن المهنيين في مجال النقل لا يزالون حذرين. ولا يعتمد تطبيع حركة المرور على بلاغ سياسي فحسب. وهو ينطوي على تخفيض حقيقي في المخاطر، والتنسيق العسكري، والحد الأدنى من الثقة بين الجهات الفاعلة في الخليج. ولذلك فإن صندوق إعادة البناء الإيراني يرتبط بمعادلة اقتصادية أوسع نطاقا.

ويعطي الجانب اللبناني الاتفاق مجالا إضافيا. The Lebanese front was included in the regional discussions, which confirms the interlocking of the Lebanese file with the Iranian file. وهذا الواقع يضع بيروت في موقف حساس. فمن جهة، يحتاج لبنان إلى وقف قوي لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي، ونشر جيشه، وإعادة بناء الجنوب. ومن ناحية أخرى، يتوقف جزء من هذه التطورات على المفاوضات بين واشنطن وطهران. This interlocking politically strengthens Hezbollah, which can argue that the Lebanese front is part of a regional power relationship recognized by the major powers.

ويزيد رفض إسرائيل الانسحاب من بعض المناطق اللبنانية من تعقيد الحالة. وهو يعطي حزب الله حجة إقليمية في وقت يطالب فيه المعارضون اللبنانيون بوضع حد للأسلحة خارج الدولة. وطالما بقي وجود إسرائيلي، يمكن للطرف أن يقدم ترسانته ردا على احتلال. ولا تحل هذه الحجة النقد لقراره بالحرب أو علاقته بإيران. لكنه يزن في النقاش الداخلي ومن ثم فإن الاتفاق الأمريكي مع طهران والموقف الإسرائيلي يؤدي إلى آثار متناقضة. إنهم يسعون للحد من التوترات ولكن يمكنهم أيضا الحفاظ على جزء من مساحة حزب الله السياسية.

آلية مالية لا تزال هشة

وبالنسبة لبلدان الخليج، يثير الصندوق المحتمل مسألة أخرى. وقد عانت عواصم عربية عديدة أو خشيت من آثار التوترات مع إيران. ويمكن وصف مشاركتها في مظروف إعادة الإعمار بأنها استثمار في الاستقرار الإقليمي. كما يمكن الطعن فيه على أنه علاوة تمنح إلى طهران بعد سنوات من المواجهة غير المباشرة. ولذلك فإن نجاح الآلية سيتوقف على الضمانات السياسية. وتود الدول المساهمة أن تعرف كيف ستستخدم الأموال، ومن سيراقبها، وما هي النتائج التي يمكن توقعها في حالة وقوع انتهاكات. وبدون هذه الضمانات، سيبقى مبلغ الـ 300 بليون دولار أقرب إلى الوعد الدبلوماسي من أداة تشغيلية.

وستكون مسألة الجزاءات بنفس القدر من الأهمية. ولن تتمكن إيران من اجتذاب استثمارات ضخمة دون الوصول إلى القنوات المالية ودون حماية قانونية كافية للشركات. الإغاثة الجزئية يمكنها فتح الأبواب. ولا يكفي دائما طمأنة المصارف وشركات التأمين والمجموعات الكبيرة. These actors look at the stability of the legal framework, the risk of secondary sanctions and the possibility of political change in Washington. ولذلك سيتعين على الاتفاق أن يقنع الحكومات. عليه أن يقنع المستثمرين بأن القواعد لن تتغير بشكل مفاجئ. وهذا أحد التحديات الرئيسية في تحويل الصندوق المعلن إلى مشاريع ملموسة.

ولا يزال الحذر أكثر ضرورة لأن النص الكامل لم ينشر بالكامل. وتلي ذلك الإعلانات، ولكن بعض التركيبات لا تزال غير واضحة. وسيلزم توضيح الجدول الزمني للتوقيع ومعايير الامتثال ودور المفتشين ومصدر الأموال وطريقة التعليق. فالبيانات الأمريكية تسعى إلى إظهار أن الاتفاق ليس هبوطا في الضغط. كما أنها تسعى إلى تزويد إيران بحوافز كافية للوفاء بالتزاماتها. وسيكون من الصعب الحفاظ على هذا الرصيد. الكثير من الصرامة يمكن أن تفشل الحل التوفيقي. ويمكن أن يغذي الكثير من المرونة اتهامات الضعف.

التحليل الصغير: السلام من خلال التحريض

ويرد التحليل البسيط لهذا الإعلان في جملة واحدة: تحاول واشنطن الاستعاضة عن جزء من منطق الحرب بمنطق السعر والربح الذي يتعين كسبه. وصندوق إعادة البناء الإيراني هو الجزرة الرئيسية للخطة. وهو يعطي طهران اهتماما اقتصاديا باحترام الاتفاق. ولكنه يعطي خصومه السياسيين زاوية واضحة للهجوم. وسيتمكنون من القول إن إيران قطعت عهدا بإعادة الإعمار دون أن تقدم جميع الضمانات بعد. ولذلك فإن فعالية الخطة ستتوقف على الرقم 300 بليون دولار أقل مما تتوقف على مصداقية السيطرة.

كما يغير هذا الإعلان القراءة الإقليمية. ويبدو أن إيران لا تكتفي بالاحتواء كخصوم، بل كطرف فاعل يعاد توظيفه بشروط. وهذا يمكن أن يقلل من خطر نشوب حرب مفتوحة. وهذا قد يسبب قلقاً أيضاً لحلفاء الولايات المتحدة الذين يخشون ترتيباً يتجاوز مصالحهم الخاصة. ويوضح لبنان هذا التوتر. وإذا أدى الاتفاق إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي ونشر الجيش اللبناني، فإنه يمكن أن يعزز الدولة. وإذا اقتصر على استقرار الجبهات دون حل الأسباب السياسية، فإنه سيعطي حزب الله هامش مناورات. وسيتعين على المناقشات المقبلة أن تقول ما إذا كان الـ 300 بليون الذي ذكره مجلس الدفاع المشترك فانس هو أداة للسلام أو وعد هش في اتفاق لا يزال غير كامل.