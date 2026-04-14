إيطاليا – إسرائيل: تجمّد روما اتفاق الدفاع

ووفقا للبيانات الرسمية الإيطالية والإسرائيلية، فإن إعلان روما تعليق التجديد التلقائي لاتفاق الدفاع مع إسرائيل لم يتسبب في أزمة أمنية فورية في القدس. The Israeli Ministry of Foreign Affairs has minimized the practical scope of the decision, while Giorgia Meloni is presented as a response to the « current situation » in the Middle East. من الواضح أن الحلقة قد تبدو محدودة والواقع أنه يمثل تغييرا سياسيا ملحوظا في أحد البلدان الأوروبية التي حافظت حتى الآن على نبرة حذرة نسبيا تجاه إسرائيل. إنه ليس الهيكل العسكري الإسرائيلي الذي يتعثر، بل العلاقة السياسية مع شريك غربي يغير سجله. In the current regional climate, this displacement is almost as important as the legal content of the text concerned.

ولم تعلن إيطاليا عن انقطاع عام مع إسرائيل. وعلقت التجديد التلقائي لمذكرة ثنائية قديمة وقعت في عام 2003 وصدق عليها البرلمان الإيطالي في عام 2005 ودخلت حيز النفاذ في عام 2006. وتبين وثائق الهيئات التداولية أن هذا النص يوفر إطارا للتعاون في المجال العسكري ومجال الدفاع، مع تجديد تلقائي لفترات مدتها خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين بخلاف ذلك. وبالتالي، فإن آلية التمديد هذه هي التي اختارت روما أن تحجبها، لا جميع العلاقات مع ولاية العبرية.

اختيار إسرائيل للكلمات يكشف وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية، أورين مارمورستين، أنه لا يوجد، وفقاً له، اتفاق أمني كبير مع إيطاليا، بل بروتوكول قديم بدون أثر حاسم على الأمن الإسرائيلي. هذا الخط يهدف إلى إبطال مفعول الحلقة وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تود القدس أن تبين أن قدرتها الدفاعية لا تتوقف على روما أو هذا الإطار الثنائي. ومن الناحية الشكلية، يكون الهدف دبلوماسياً أيضاً: تجنباً لقراءة قرار إيطالي كبداية لتوقف أوروبي أوسع.

قرار سياسي أكثر من صدمة عسكرية

إن القرار الذي أعلنته جورجيا ميلوني في فيرونا له قيمة سياسية أولا. ولم تقدم الحكومة الإيطالية مجموعة جزاءات ولم تعلن فرض حظر شامل. اختار لفتة وسيطة واضحة بما فيه الكفاية لإرسال إشارة، ولكن أكثر محدودية من التمزق الجبهي. هذا التخمين لم يكن شيئاً غير عادي ومنذ بداية الحرب في غزة، وبعد ذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية، ظلت إيطاليا منذ وقت طويل على خط أكثر قياسا من العواصم الأوروبية الأخرى. ويظهر تجميد التجديد التلقائي أن روما لم تعد ترغب في الظهور كحلفاء صامت عندما يمتد النزاع إلى لبنان ويؤثر تأثيرا مباشرا على المصالح الإيطالية.

وقد تسارع هذا الانتصاب خلال الأيام القليلة الماضية. وزادت التوترات بين روما وتل أبيب في أعقاب حادث وقع في لبنان، عندما ألحقت الطلقات الإنذارية الإسرائيلية أضرارا بقافلة إيطالية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان دون أن تسبب أي إصابات. الحكومة الإيطالية استدعت السفير الإسرائيلي ثم ندد أنطونيو تاجاني بالهجمات التي وجدها غير مقبول ضد المدنيين اللبنانيين، في حين دعا جورجيا ميلوني إلى وقف الهجمات في لبنان مع مواصلة إدانة حزب الله. In this context, the suspension of the renewal of the defence agreement appears less as a sudden than as the next step in an already visible political deterioration.

كما أن وزن المشهد الداخلي الإيطالي يحسب. وقد دافع الائتلاف اليميني الحاكم في السابق عن علاقة عمل مع إسرائيل، ولكن الحرب أثارت ضغوطا من المعارضة، وبعض قطاعات الأغلبية، وبعض الرأي. وحث المسؤولون الإيطاليون الحكومة على توضيح موقفها بشأن نص يرمز إلى التعاون العسكري الرسمي مع إسرائيل. وبالنسبة لجورجيا ميلوني، فإن تعليق التجديد التلقائي يسمح لنا باستئناف المبادرة السياسية. وهو يتفادى ظهوره سلبيا، دون الانخراط، في الوقت الراهن، في تمزق كامل من شأنه أن يكسر غالبية أعضائه ويعقّد أرصدةه الدبلوماسية.

ما يتضمنه الاتفاق الإيطالي – الإسرائيلي حقا

ومذكرة عام 2003 ليست وثيقة بروتوكول بسيطة خالية من المحتوى. وتحدد الملفات البرلمانية الإيطالية ذلك الاتفاق بوصفه اتفاقا إطاريا للتعاون بين الدولتين في القطاع العسكري وقطاع الدفاع. وتتراوح المجالات المشمولة بين سياسة صناعة الإمدادات والدفاع وبين تدريب الموظفين، وتبادل الخبرات، ومشاركة المراقبين في التدريبات، والزيارات إلى الوحدات البحرية والجوية، وتكنولوجيا المعلومات، وبعض المسائل البيئية المتصلة بالهياكل العسكرية والبحث والتطوير. وينص النص أيضا على أنه لا يمكن نقل المعلومات التقنية أو التجارية المتبادلة في هذا السياق إلى بلدان ثالثة دون اتفاق مسبق.

ويفسر هذا المحتوى لماذا يتسم القرار الإيطالي بأهمية رمزية حقيقية، حتى وإن كانت إسرائيل تقلل من ذلك. والنص ليس معاهدة تحالف مماثلة لضمان الدفاع الجماعي. وهي لا تعد بالتدخل العسكري التلقائي أو الحماية المتبادلة بالمعنى المقصود في الاتفاقات الأمنية الرئيسية. ومن ناحية أخرى، فهي تُنشئ إطارا قانونيا وسياسيا للتبادل الحساس بين مؤسسات الدفاع. The suspension of automatic renewal means that this framework has no longer, for Rome, the obvious character that it had for twenty years. إنه ليس زلزالاً عسكرياً، لكنه عطل سياسي. وهذا تحليل يستند إلى طبيعة المذكرة ورد إسرائيل الرسمي.

وتبين ترتيبات المدة أيضاً لماذا تكون القضية أقل من مجرد نعم أو لا. وتنص المادة 9 من المذكرة على صلاحية مدتها خمس سنوات، يتم تمديدها تلقائيا لفترات أخرى مدتها خمس سنوات، ما لم يخطر بها أحد الأطراف الآخر كتابة. وفي حالة النقض، ينتهي نفاذ النص بعد ستة أشهر من تلقي هذا الإخطار. وبعبارة أخرى، يخضع الميكانيكا لقانون الاتفاقات الثنائية، وليس لفتة فورية. ويسمح ذلك أيضا لإسرائيل بأن تؤكد أن أمن البلد لن يتأثر في الأجل القصير: فالمذكرة ليست، بطبيعتها، ركيزة تشغيلية مماثلة للإمدادات الحرجة في الوقت الحقيقي.

العنصر ما نعرفه التوقيع باريس، 16 حزيران/يونيه 2003 التصديق الإيطالي القانون الصادر في عام 2005 بدء النفاذ 2006 المدة 5 سنوات مع التجديد التلقائي ناتج الجهاز إخطار خطي، بعد ستة أشهر المجالات المشمولة المشتريات، وصناعات الدفاع، والتدريب، والتمارين، والبحوث، والمبادلات التقنية

لماذا؟ (روما) تضغط على نبرتها الآن

والزناد الأكثر إلحاحا هو لبنان. وتشارك إيطاليا بصورة مباشرة في بعثة الأمم المتحدة في جنوب البلد، ولديها أكثر من 750 جنديا في القوة المؤقتة. وعندما تضرب قافلة إيطالية بطلقات تحذيرية، حتى بدون إصابة، لم تعد القضية تقتصر على قراءة دبلوماسية بسيطة للنزاع. It affects the protection of Italian soldiers and the credibility of the government before its opinion. وفي الدول الأوروبية الملتزمة بلبنان، يظل أمن القوات خطا سياسيا أحمر. ولذلك، رأت روما أن الحالة لم تعد تسمح بمواصلة التجديد التلقائي لإطار التعاون العسكري كما لو لم يتغير شيء.

غير أن التطور الإيطالي يفسره أيضا سياق أوسع. إن حكومة ميلوني، التي كان ينظر إليها في البداية على أنها من أكثر الدول الأوروبية أهمية تجاه إسرائيل، وجدت نفسها تواجه تراكم الجبهات المفتوحة في الشرق الأوسط. وقد أضعفت غزة بالفعل صبر العديد من الشركاء الغربيين. وأضاف لبنان بُعداً جديداً، إقليمياً وأوروبياً على السواء، حيث أن عدة دول من دول الاتحاد الأوروبي لديها جنود في الموقع أو المصالح المباشرة للاستقرار. ومع انتشار الحرب، تزداد التكلفة السياسية للوضع الراهن. ومن ثم، فإن تأجيل تجديد اتفاق الدفاع يصبح وسيلة لترجمة، بتكلفة دبلوماسية خاضعة للمراقبة، إلى عملية تصفية أدق. ويستند هذا التفسير إلى سلسلة الأحداث المبلغ عنها في الأيام الأخيرة.

وينبغي أيضا قراءة القرار الإيطالي كرسالة إلى الاتحاد الأوروبي. وما فتئت عدة بلدان تسعى إلى الحصول على المستوى الصحيح من الضغط على إسرائيل لشهور دون المساس تماما بالعلاقة. وفي هذا المشهد، احتلت إيطاليا مكاناً خاصاً نظراً لحصافتها السابقة، والقرب السياسي الذي كثيراً ما يثار بين جزء من الحق الإيطالي والحكومة الإسرائيلية. إن اختيار روما الآن لتجميد التجديد التلقائي لنص الدفاع يغير النبرة العامة. هذا لا يعني وجود جبهة أوروبية موحدة بالفعل، لكنه يقلل من مساحة إسرائيل السياسية مع شريك مهم في جنوب أوروبا. وهذه قراءة تحليلية تستند إلى إعادة الترتيب الإيطالي الرسمي.

لماذا تقلل إسرائيل من أثرها

إن رد الفعل الإسرائيلي يستجيب لمنطق واضح جدا من التواصل. للتعرف على نطاق قوي للقرار الإيطالي هو اعتماد فكرة عزل إسرائيل المتزايد عن الشركاء الغربيين ومن ثم، فإن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بادعاءها أن النص ليس له مضمون كبير لأمنها، تسعى إلى احتواء السرد. وترغب إسرائيل في تجنب عرض الإعلان الإيطالي على أنه انتصار دبلوماسي لمنتقديها أو كبداية لسلسلة من حالات التعليق المماثلة في أماكن أخرى من أوروبا. وتستمد هذه القراءة مباشرة من الصياغة التي اعتمدتها القدس.

وهذه التدنية لها أيضا بعض الحقيقة المؤسسية. إن مذكرة إيطاليا – إسرائيل هي إطار للتعاون، لا صلة لا غنى عنها في الدفاع الفوري لإسرائيل. فالقوات الإسرائيلية لا تعتمد على روما في عملياتها أو موقفها الرادع أو في تسلسل قيادتها. وحتى في حالة وقف كامل للجهاز، سيظل الأثر على السلامة القصيرة الأجل محدودا. ومن ناحية أخرى، فإن التآكل التدريجي للدعم الأوروبي يتفاوت: فهو يغير المناخ السياسي والشراكات الصناعية والشرعية الدولية. وينبع هذا التمييز بين الأثر التشغيلي والأثر السياسي من مضمون النص الإسرائيلي ورد إسرائيل.

إن الرسالة الإسرائيلية أخيراً لها بعد وقائي. وفي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى عرض صورة دولة رئيسية من اختيارها، فإن الاعتراف بأن شريكا أوروبيا يمكن أن ينتج أثرا أمنيا حقيقيا سيكون مكلفا سياسيا. ومن ثم، فإن الخط الرسمي يتمثل في الفصل الدقيق بين خطتين: من جانب واحد، قرار إيطالي يُعرض على أنه هامشي؛ ومن جهة أخرى، أمن وطني يقوله القدس غير متناول تماما. ومرة أخرى، فإن النطاق الفوري لهذا التدبير ليس باطلا وباطلا على الأرض الدبلوماسية، ولكن إسرائيل تريد منعه من أن يصبح سابقة رمزية ثقيلة جدا. وهذا استنتاج يستند إلى الرسالة الرسمية للوزارة الإسرائيلية.

إشارة للدفاع عن أوروبا

وتكشف الحلقة الإيطالية في المقام الأول عن حقيقة أوسع: ففي أوروبا، تدخل العلاقة مع إسرائيل مرحلة من التفريق المتزايد. ولن تعتمد جميع الحكومات نفس الخط أو السرعة. ولا يزال البعض يفضل الحفاظ على القنوات العسكرية، بينما يسعى آخرون إلى زيادة الضغط القانوني أو السياسي أو الاقتصادي. ايطاليا تختار طريقاً وسطاً هنا وهي لا تعكس مذهبها بين عشية وضحاها، ولكنها تسحب طابعها التلقائي من التعاون الدفاعي مع إسرائيل. وفي اللغة الدبلوماسية، كثيرا ما يكون هذا النوع من الإيماءات أكثر من أهميته المادية المباشرة، لأنه يغير المسار. وهذا التقييم تحليل يستند إلى طبيعة القرار الذي اتخذته روما.

ويجب أيضا قياس الأثر الصناعي والإداري المحتمل لهذا التعليق. وتحدد المذكرة سلسلة من الأنشطة التي تتجاوز الإعلانات السياسية: التبادلات التقنية، والمشاورات، والبرامج المحتملة، وتدفق الخبرات، وإطار الاتصالات بين أجهزة الدفاع. وعلى الرغم من أن العديد من التعاونات يمكن، نظريا، أن تستمر من خلال قنوات أخرى أو صكوك قانونية أخرى، فإن عدم التجديد يضعف استقرار الإطار. وبالنسبة للحكومات والصناعة على السواء، يصبح عدم اليقين أكبر. وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التنقيحات الموضوعية في كثير من الأحيان: ليس بالحظر الفوري، بل بالتشكيك في التشغيل الآلي. وتستند هذه القراءة إلى الميادين التي يغطيها النص البرلماني الإيطالي.

ولذلك ليس من الضروري في هذه المرحلة معرفة ما إذا كان الأمن الإسرائيلي سيتأثر صباح الغد. والنقطة الرئيسية هي أن شريكا هاما في الاتحاد الأوروبي اعتبر أن السعي التلقائي لاتفاق دفاع مع إسرائيل لم يعد مستداما سياسيا في " الحالة الراهنة " . وهذه الصيغة تترك هامشا، ولكنها تحدد أيضا عتبة. وقالت إن السياق الإقليمي، والإضرابات في لبنان، وحادثة اليونيفيل، وضغوط الرأي قد غيرت الحساب الإيطالي. إن ما ستفعله روما بعد ذلك سيتوقف على التطور العسكري والدبلوماسي للأسابيع القادمة، وكيف تقرر العواصم الأوروبية الأخرى ما إذا كانت ستفتح اتفاقاتها أم لا.