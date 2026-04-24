ايطاليا تصلح التدنيس

واستعيض عن تمثال المسيح الذي دمره جندي إسرائيلي في ديبل، في جنوب لبنان، بالجنود الإيطاليين في اليونيفيل، وليس الجيش الإسرائيلي بالمعنى الذي استخدمه السكان والصور المنشورة بعد الحادث. وعرضت الوحدة الإيطالية وركبت صليبا جديدا قريبا جدا من الأصلي، في نفس الموقع الذي كان قد تم تدنيسه قبل بضعة أيام.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قد حل محل الصليب بالتنسيق مع المجتمع المحلي. ولكن الجهاز الذي أظهرته إسرائيل كان أصغر حجماً، يختلف عن العمل الذي تم تدميره ووضعه في مكان آخر، مقابل شجرة. وفقًا للروايات والصور المحلية التي تم نقلها في لبنان، كان هذا الصليب صليبًا طقوسيًا أو موكبيًا مأخوذًا من كنيسة، ثم انتقل أو عاد بعد التدخل الإيطالي.

الحلقة أخذت بُعد دبلوماسي وشكر رئيس المجلس الإيطالي جيورجيا ميلوني، يوم الخميس، القائد ديوداتو أباغنارا والوحدة الإيطالية بكاملها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على إعطائها صليبا جديدا للقرية. اعتبرت أن صور تسليم التمثال وتركيبه في نفس المكان الذي كان فيه القديم رسالة أمل وحوار وسلام.

تمثال دمر في قرية مسيحية في الجنوب

وقع الحادث في ديبل، وهي قرية ذات أغلبية مسيحية في جنوب لبنان، بالقرب من الحدود مع إسرائيل. وأظهرت صورة بثت على وسائط الإعلام الاجتماعية أن جنديا إسرائيليا ضرب تمثال يسوع صليبا، وسقط من الصليب، مع أداة ثقيلة. تم العثور على الصورة في ديبل من قبل وكالة أنباء. وأثار موجة من الإدانة الدينية والسياسية.

كان التمثال في مزار صغير تم تركيبه في حديقة عائلة أو عند المدخل أو على أطراف القرية، وفقًا لشهادات تم جمعها محليًا. ووصف الأب فادي فالفيل، كاهن ديبل، العمل بأنه تدنيس لرمز ديني مسيحي. وقد ندد زعماء السلطان في الأراضي المقدسة بانتهاك خطير للديانة المسيحية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الجندي المرئي على الصورة ينتمي إلى صفوفه. وأشارت إلى أن تحقيقاً داخلياً قد أثبت أن أحد الأعضاء قد ألحق ضرراً بالرمز المسيحي، بينما قامت الثانية بتصوير المشهد أو تصويره. وكان ستة جنود آخرين في الموقع دون تدخل أو إبلاغ، وفقا للبلاغ العسكري الإسرائيلي.

وحدثت الحالة في سياق هدنة هشة بين إسرائيل ولبنان. ديبل هي واحدة من المناطق الجنوبية التي عانى فيها السكان من قيود على الحركة وصعوبات في الوصول ووجود عسكري إسرائيلي بحكم الأمر الواقع. ولذلك، فإن تدمير المسيح ليس حادثا معزولا للسكان المحليين. وهو يضيف إلى حالة الحرب والاحتلال والخوف اليومي.

تعلن إسرائيل عن استبدال متنازع عليه

وبعد توزيع الصورة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حل محل التمثال المتضرر. نشرت صورة لصلب جديد، مدعية أن العملية تمت بالتنسيق مع المجتمع المحلي في ديبل. كان هذا الاتصال لإظهار أن الجيش اعترف بالحادث وسعى إلى إصلاح الضرر.

غير أن هذه الصيغة قد عُرضت بسرعة. لم يكن الصليب الذي قدمه الجيش الإسرائيلي يشبه التمثال المدمر. وكان أصغر حجما وأكثر تزيينا وتركيبا في موقع مختلف. ولاحظ المراقبون أيضاً أنه لم يوضع في القاعدة الأصلية ولكنه وضع أو أصلح بالقرب من شجرة، خلافاً للملجأ الأصلي.

وادعت وسائط الإعلام اللبنانية والمنشورات المحلية فيما بعد أن الصليب الذي جلبه الجيش الإسرائيلي لم يكن تمثالا جديدا يستهدف العالم الخارجي. وفقًا لهذه الروايات، كان صليبًا موكبيًا أو صليبًا طقوسيًا، مع عناصر أيقونية، مأخوذة من الكنيسة. لم يتم تأكيد هذا الادعاء من خلال بيان رسمي إسرائيلي أو أممي.

ولذلك يلزم توخي الحذر في فترة الرحلة. وتدعي عمليات النقل المحلية أن الصليب قد أُخذ دون أن يكون مطابقاً للجسم الذي دُمر دون أن يشكل إعادة صالحة. وما تثبته الصور المتاحة هو أن الاستبدال الإسرائيلي لم يتطابق مع الأصل وأنه تم نقله بعد أن قامت الوحدة الإيطالية بتركيب المصهر الجديد.

إعادة توطين الوحدات الإيطالية

وجاء الاستعادة التي اعتبرها المجتمع المحلي نافذا من الوحدة الإيطالية التابعة للقوة. الجيش الإيطالي أعطى القرية صليباً جديداً ووضعه في نفس مكان التمثال القديم. تُظهر الصور التي تم بثها بعد المداخلة عملاً أقرب إلى الأصل، من حيث حجمه وشكله واندماجه في مكان التفاني.

وأوضح الأب كلوديو، وهو كاهن إيطالي يعمل مع اليونيفيل، أنه اتصل ببعثة الأمم المتحدة لطلب استعادة الرمز الديني في نفس الموقع. وقُبل الطلب. ثم تم نقل الصليب الجديد وتسليمه إلى المجتمع وتركيبه من قبل الجنود الإيطاليين بحضور السكان المحليين.

وذهب الناثيو الأبطالي في لبنان، الأسقف باولو بورجيا، إلى ديبل ليبارك الصورة. وقد أعطى حضوره الحدث أهمية دينية ودبلوماسية. ولم تقتصر اللفتة على التصليح المادي للتمثال. وقد قُدِّمت كدليل على القرب من مجتمع مثبت وكجهد لاستعادة احترام أماكن العبادة.

ولذلك فإن الفرق بين التسلسلين أمر أساسي. وأعلنت إسرائيل بديلا ونشرت صورة لصلب مختلف. وقدم إيطاليون اليونيفيل وتنصيب تمثالا مماثلا للتمثال الذي دُمر في نفس المكان. وكان هذا التدخل الثاني الذي رحبت به روما، وعدة وسائط إعلام ومحليين بوصفه الاستعادة الحقيقية للملجأ.

الصليب الذي جلبته إسرائيل كان سيزيل

بعد تنصيب المسيح الجديد من قبل الجنود الإيطاليين، شوهد الصليب الذي جلبه الجيش الإسرائيلي يتحرك من قبل أفراد المجتمع، وفقًا للصور التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية والروايات. وادعت المنشورات اللبنانية أنها استولت عليها ثم عادت إلى الكنيسة التي جاءت منها. لا تزال هذه الدقة الأخيرة يتم الإبلاغ عنها محليًا ولم تكن موضوع تأكيد مؤسسي عام.

ولا تزال هذه النقطة مهمة لأنها تجعل من الممكن التمييز بين رسالة رسمية وبين الاستعادة المقبولة. في التقليد المسيحي، لا يحل الصليب الموكبي أو الجسم الليتورجي الداخلي محل تمثال خارجي مثبت في ضريح. والاستخدامات والمهمة والرمزية ليست هي نفسها. لا يمكن أن يُعامل الجسم كمعادل مادي.

ولذلك رأى السكان في التدخل الإيطالي أن الجبر يتوافق مع المكان والرمز المدمر. تم تثبيت الصليب الجديد في الموقع الأصلي، في شكل قريب مما يعرفه المؤمنون. وعلى العكس من ذلك، اعتبر الصليب الذي جلبته إسرائيل استجابة مرتجلة وغير كافية وغير كافية.

ويوضح هذا التمييز سبب عدم إغلاق القضية بموجب البيان الإسرائيلي وحده. قلب الحدث ليس فقط وجود الصليب بعد التدنيس وهو يغطي طبيعة الجسم المستعاض عنه، ومصدره، وموقعه، والاعتراف بالمجتمع المحلي في عمل الجبر.

ميلوني شكرا للجنود الإيطاليين

ورحّبت جورجيا ميلوني علنا بإشارة الوحدة الإيطالية. وفي بيان رسمي، أعربت عن شكرها للقائد ديوداتو أباغنارا ولجميع جنود اليونيفيل الإيطاليين على قرارهم بإعطاء صليب جديد لقرية ديبل اللبنانية. وشددت على القيمة الرمزية لإيصال المجتمعات المحلية وتركيبها في نفس المكان الذي دمر فيه التمثال.

وتحدث رئيس الحكومة الإيطالية عن رسالة الأمل والحوار والسلام. وهذا يتمشى مع تقليد إيطاليا في اليونيفيل، حيث لعبت وحدتها دورا هاما لسنوات. وكثيرا ما تمثل روما وجودها في لبنان كالتزام بتحقيق الاستقرار وحماية المدنيين ودعم المجتمعات المحلية.

تأتي الإيماءة الإيطالية أيضًا في وقت حساس لبعثة الأمم المتحدة. ولا تزال اليونيفيل منتشرة في جنوب لبنان، غير أن بيئتها التشغيلية أصبحت أكثر صعوبة. ويجب على حفظة السلام أن يتعاملوا مع القيود المفروضة على الحركة، والأعمال القتالية المتبقية، وتدمير القرى، والمخاطر المباشرة التي تتعرض لها دورياتهم.

في ديبل، اتخذ عمل الوحدة الإيطالية بعدًا ملموسًا. وهي لا تتألف من إعلان عام. أعادت رمزاً مدمراً في مكان محدد. كما مكّنت روما من الخروج بوضوح من النسخة الإسرائيلية بأن الاستبدال قد تم بالفعل.

الجزاءات الإسرائيلية والإدانات الدولية

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض عقوبات تأديبية على العسكريين المعنيين. تم إخراج الجندي الذي أتلف الرمز المسيحي والذي قام بتوثيق الفعل من العمليات القتالية ووضعه في الحجز العسكري لمدة ثلاثين يومًا. تم استدعاء الجنود الستة الآخرين الحاضرين في الحادث كجزء من الإجراءات التأديبية.

ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير هذا العمل بأنه سلوك غير مقبول وفشل أخلاقي. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه مصدوم ومحزن بسبب الحادث. واعتذر وزير الخارجية الإسرائيلي غيديون صر إلى المسيحيين الذين أصيبت مشاعرهم. ودعا السفير الأمريكي لإسرائيل إلى عواقب سريعة وعلنية.

ردود الفعل المسيحية كانت قوية. وقد ندد الزعماء الكاثوليك في الأرض المقدسة بخرق خطير للعقيدة. تابع الفاتيكان القضية عن كثب، في سياق ضاعف فيه البابا ليو الرابع عشر الدعوات لحماية المدنيين واحترام الرموز الدينية وثقافة السلام.

في لبنان، تجاوز الغضب مجتمع ديبل. ورئي أن تدمير أحد الجنود الإسرائيليين لرمز مسيحي هو عمل من أعمال التدنيس، ولكنه كان أيضا علامة إضافية على عدم السيطرة على الجنود العاملين في القرى اللبنانية. ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تضررت فيه المنازل والطرق والمساجد والمزارات والكنائس في العديد من المناطق الجنوبية.

ديبل في قلب هدنة غير كاملة

تُقام علاقة التكرير في هدنة طويلة لكنها غير كاملة وحصلت الولايات المتحدة على تمديد لمدة ثلاثة أسابيع لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان. ولكن على الأرض، لم تتوقف تماما عمليات القصف، والهدم، والحريق، وقيود المرور. ولا يزال سكان ديبل والقرى المجاورة يعيشون في ظروف غير مستقرة.

وفقًا للشهادات التي تم جمعها في المنطقة، لا تزال التنقلات من ديبل وإليها صعبة. ولا تزال المنازل في ضواحي القرية غير متاحة. ولا يجوز للناس دائما التحرك بحرية بين المناطق المسيحية المجاورة أو نحو المحاور الرئيسية. وكثيرا ما تحتاج خدمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية إلى تنسيق سفرها.

ويكتسي هذا الواقع أهمية خاصة لاستعادة الحقل. التمثال ليس مجرد كائن ديني وهي واحدة من العلامات البارزة لقرية تسعى إلى الحفاظ على استمراريتها على الرغم من الحرب. وشهد تدميرها هجوما على الصلة بين السكان وأراضيهم وإيمانهم.

ومن الواضح أن الجبر الإيطالي لا يعالج المسائل العسكرية. وهو لا يحل محل الانسحاب، ويعيد المنازل المدمرة ويكفل حرية التنقل. ولكنه يبين أن بادرة ملموسة يمكن أن تحسب في قرية لا تزال الهدنة فيها هشة وحيث يتوقع السكان أن ينتهي التدمير.

مسألة دينية وقانونية وسياسية

إن تدمير رمز ديني في زمن الحرب يثير أسئلة تتجاوز الانضباط العسكري. وللملكية الدينية حماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. ويمكن اعتبار تدميرها المتعمد، دون ضرورة عسكرية، انتهاكا خطيرا. غير أن المؤهلات القانونية تتوقف على الوقائع المحددة، والسياق، والقصد، ووجود أو عدم وجود مبرر عسكري.

وفي حالة ديبل، لم يقدم الجيش الإسرائيلي التمثال كهدف عسكري. واعترفت بسلوك مخالف للقيم المتوقعة من جنودها وعاقبت على اثنين من الأفراد العسكريين. ولا يعني هذا الاعتراف التأديبي بالضرورة الاعتراف بالمؤهلات الجنائية الدولية، ولكنه يؤكد أن هذا الفعل لا تبرره ضرورة تشغيلية مثبتة.

يقع الحادث في مناخ من الحساسية الطائفية القوية. ويشمل جنوب لبنان القرى الشيعة والسنة والمسيحية والدروزية. فالعمليات العسكرية وعمليات الإجلاء المتباينة والوجود الإسرائيلي يمكن أن تغذي التوترات المحلية. وقد أعرب المسؤولون اللبنانيون المنتخبون بالفعل عن قلقهم من أن بعض الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة المجتمعية.

وبالتالي، فإن الاستعاضة عن الوحدة الإيطالية كان له وظيفة تهدئة. وأعاد رمزا مسيحيا وذكّر بدور اليونيفيل كوجود دولي لتحقيق الاستقرار. وأبرزت أيضا الفرق بين التعويض الذي يفرضه مرتكب الضرر والتعويض الذي قبله المجتمع المعني.

ما زال يتعين إنشاؤه

وأنشئت عدة نقاط. ودمر جندي إسرائيلي تمثال يسوع صليب في ديبل. واعترف الجيش الإسرائيلي بالحادث وعاقب جنديين وأعلن بديلا له. إن الصليب الذي قدمته إسرائيل يختلف عن الأصلي. ثم قامت الوحدة الإيطالية التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بإعطاء وتركيب مسيح جديد في نفس المكان الذي دمر فيه التمثال.

لا تزال هناك عناصر أخرى أبلغت عنها المصادر المحلية. والصليب الذي جلبته إسرائيل كان ليكون صليباً مسيرياً أو صليباً حرفياً مأخوذاً في كنيسة. ثم استعيدت وأعيدت إلى مكانها الأصلي. وتُعمم هذه النقاط في القصص والصور اللبنانية المنشورة على شبكة الإنترنت، ولكنها لم تؤكدها رسالة رسمية من اليونيفيل أو الجيش الإسرائيلي.

ولذلك يجب أن تميز المادة بين مستويات اليقين. الاستبدال الفعلي من قبل الإيطاليين يؤكده بيان (جورجيا ميلوني) من قبل وسائل الإعلام الإيطالية والصور الميدانية وقد زعم الجيش الإسرائيلي أن الاستبدال الإسرائيلي هو السبب في ذلك، ولكنه تعرض للطعن بسبب الجسم المستخدم وحجمه وأسلوبه وموقعه.

ويظل الملف مفتوحا رمزيا. بالنسبة لـ(ديبل) التمثال قد استعاد موقعه بفضل الوحدة الإيطالية وبالنسبة لإسرائيل، تُعالج القضية بعقوبات تأديبية وبيان بالندم. وبالنسبة لشعب الجنوب، يظل الحادث مرتبطا بمسألة أوسع: حماية القرى والمدنيين والأماكن الدينية في هدنة لم تحقق بعد الأمن الكامل.