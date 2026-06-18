(بابا) يستعد لمعركة (واشنطن)

The Baabda Palace has placed the Lebanese-إسرائيلi negotiation in the centre of the state. وترأس جوزيف أوون اجتماعا مع قائد الجيش، الجنرال رودولف هايكال، رئيس الوفد اللبناني، والسفير السابق سيمون كريم، وضباط فريق التفاوض العسكري، والمستشارين المرافقين للعملية. وكان الهدف واضحا: تقييم آخر التطورات في لبنان والمنطقة، بما في ذلك توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والإعداد للجولة القادمة من المحادثات اللبنانية – الأمريكية – الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، المقرر عقدها في 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه. بالنسبة لبيروت، هذا التسلسل حاسم. ويجب أن يحوّل الرفع الإقليمي إلى نتائج ملموسة: وقف إطلاق النار النهائي، والانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية، وعودة السجناء، وبدء التعمير.

اجتماع الأزمات في قصر الرئاسة

إن اجتماع بابدا ليس مجرد دورة متابعة تقنية. ويحدث ذلك في وقت يرجح أن ينتزع فيه لبنان من المفاوضات الإقليمية التي تهمه مباشرة، ولكنه لا يسيطر تماما على البارامترات. وشمل الاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران الجبهة اللبنانية في وقف التصعيد، ولكن إسرائيل ليست موقعة، ولا هي حزب الله. ولذلك يجب على لبنان أن يحوّل بندا إقليميا إلى التزام تشغيلي على أراضيه.

ووجود قائد الجيش يعطي هذا الاجتماع أهمية خاصة. (رودولف هايكال) ليس فقط مرتبط بالقضية كقائد عسكري وهي تمثل المؤسسة التي سيتعين عليها أن تشغل الحيز الذي يتركه أي انسحاب إسرائيلي، وتأمين المناطق الجنوبية، والتنسيق مع القوة الدولية، ومنع ملء الفراغ من قبل الجماعات المسلحة أو من خلال منطق جديد في المنطقة العازلة. ومن ثم فإن المفاوضات لا تتعلق بالعقوبات فحسب. وهي تركز على القدرة الحقيقية للدولة على العودة إلى الميدان.

وقام سيمون كارام، على رأس الوفد التفاوضي، بدور النقل الدبلوماسي. ويجب أن يجلب إلى واشنطن موقعاً لبنانياً مستقراً ومفهوماً وقاسياً أمام الأمريكيين والممثلين الإسرائيليين. According to information published prior to the meeting, Lebanon had already prepared new rounds of direct discussions in Washington, D.C., after several meetings in the US State Department and the US Department of Defense. A QNA mission indicated that an assessment meeting had already taken place in Baabda with Aoun, Haykal, Karam and members of the military team after the May 29, June 2 and June 3 sessions.

ومن ثم فإن الاجتماع الحالي يمثل استمرارية. إنها لا تبدأ من الصفر. It is part of a process that has already produced several rounds, proposals, answers and red lines. لكنه يأتي بعد تغيير كبير: اتفاق واشنطن تهران. وهذا النص يغير توازن القوى. وهو يخلق ضغوطا جديدة على إسرائيل. كما أنها تمنح إيران ضامن غير مباشر أو راعياً لدور في إزالة تصعيد لبنان الذي تسعى بيروت إلى وضعه بعناية.

مبادئ جوزيف أوون التوجيهية

وقدم جوزيف أوون للوفد خريطة طريق تركز على خمس أولويات. الأول هو استقرار الموقف اللبناني من وقف إطلاق النار النهائي. إن لبنان لا يريد هدنة غامضة، قابلة للعكس وتفسر تفسيرا مختلفا من جانب كل طرف فاعل. وهو يريد وقفا واضحا يمكن التحقق منه للأعمال القتالية مع آلية لتوثيق الانتهاكات ومنع تكرار الحرب من جراء الحوادث المتعاقبة.

والأولوية الثانية هي انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. هذه هي النقطة الأكثر حساسية. وتسعى إسرائيل إلى الحفاظ على وجود في جنوب لبنان، أو على الأقل المواقف التي تعتبر استراتيجية، باسم أمنها. ويعتبر لبنان ذلك انتهاكا مباشرا لسيادته. وأفاد رويتر بأن إسرائيل تجري مناقشات مع الولايات المتحدة للحفاظ على انتشارها في الجنوب، على الرغم من الاتفاق الأمريكي – الإيراني الذي يؤكد السلامة الإقليمية اللبنانية.

وتتمثل الأولوية الثالثة في نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية. وهذه الصياغة أساسية. وهذا يعني أن بيروت لا تريد فقط أن تغادر إسرائيل. يريد أن يحل محل وجود الدولة فبدون نشر الجيش، يمكن أن تعرض إسرائيل الانسحاب على أنه خطر، من جانب حزب الله باعتباره انتصارا للمقاومة، ومن جانب الشركاء الغربيين بوصفه انتقالا غير كامل. ولذلك يجب أن يصبح الجيش أداة لعودة الدولة.

والأولوية الرابعة هي عودة السجناء اللبنانيين. ولهذه القضية عبء سياسي وبشري قوي. إنه يؤثر على العائلات، ذكرى النزاعات السابقة وقدرة الدولة على الدفاع عن مواطنيها في وضع رسمي ومن المقرر إدراجه في التوجيهات الرئاسية تذكيرا بأن المفاوضات لا تقتصر على الخطوط العسكرية. وهي تتعلق أيضا بحقوق الأشخاص وبأثار الحرب التي لم تحل.

والأولوية الخامسة هي بدء عملية التعمير. مرة أخرى، التسلسل مهم. العودة إلى الجنوب لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية. ودمرت القرى ودمرت الطرق وأضعفت المدارس وقطعت الخدمات الأساسية. ولن يكون وقف إطلاق النار ذا قيمة للسكان إلا إذا فتح مرحلة من الجبر. وأفاد رويتر بأن الحرب قد شردت نحو 1.2 مليون شخص وتسببت في تدمير واسع النطاق للإسكان والهياكل الأساسية.

Washington, next test ground in Lebanon

والمفاوضات المقرر إجراؤها في 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه في واشنطن ستكون أكثر من جولة دبلوماسية جديدة. وستكون أول اختبار للموقف اللبناني بعد توقيع المذكرة بين الولايات المتحدة وإيران. وسيتعين على لبنان أن يدافع عن استقلاله في صنع القرار هناك، مع استخدام نسبة الطاقة الإقليمية الجديدة لتحقيق تقدم ملموس.

الإطار حساس والولايات المتحدة هي الوسطاء، وترعى العملية مع إسرائيل والدول الموقعة على الاتفاق الإقليمي مع إيران. ولهم نفوذ رئيسي على الحكومة الإسرائيلية. ولكن لها أيضا أولوياتها الخاصة: الحفاظ على الاتفاق مع طهران، وتجنب استئناف الحرب، وتأمين مضيق هورموز، والحد من الضغط على أسواق الطاقة، واحتواء حزب الله.

ولذلك يجب أن يتكلم لبنان في واشنطن بوضوح. ويجب أن يتذكر أن الانسحاب الإسرائيلي ليس امتيازاً لإيران، ولا مكافأة لهزبولا. وهو تطبيق مبدأ السيادة. كما يجب أن يؤكد على أن الجيش اللبناني مستعد لأداء دوره، ولكنه يحتاج إلى موارد وجدول زمني للانسحاب والدعم الدولي. وبدون هذا الشرح، ستواصل إسرائيل تقديم وجودها كضرورة أمنية.

ويعطي الجدول الزمني هذه المناقشات إلحاحا خاصا. ووفقا لعدد من تقارير وسائط الإعلام، ترى طهران أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان يجب أن يكون جزءا من وضع الصيغة النهائية للاتفاق المبرم مع واشنطن في نافذة مدتها 60 يوما. وأفاد رويتر أيضا بأن حزب الله على ثقة من أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران سيشمل لبنان، بعد أن أصرت إيران على إدماج نهاية الأعمال العدائية على الجبهة اللبنانية في إزالة التصعيد الإقليمي.

يجب أن تتجنب بيروت فخاً وإذا ظهرت إيران كجهة فاعلة تحصل على الانسحاب الإسرائيلي، فإن الدولة اللبنانية ستضعف رمزيا. وإذا تفاوضت واشنطن وإسرائيل على وجود ممتد دون اتفاق بيروت، فإن السيادة اللبنانية ستضعف سياسيا. ولذلك ينبغي للوفد أن يذكّر بأن لبنان كان موضوع مفاوضات وليس موضوعها.

مذكرة واشنطن – تيهيران تغير ميزان القوة

وقد غيرت المذكرة الأمريكية – الإيرانية تغيرا عميقا المناخ الإقليمي. وهو ينص على وقف التصعيد على عدة جبهات ويفتح فترة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق نهائي. ووفقا للمعلومات التي أبلغت عنها الصحافة الدولية، فإنها تشمل عناصر ذات صلة بالطاقة النووية الإيرانية، والجزاءات، ومضيق دارموز، والنفط، ووقف العمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان.

وبالنسبة للبنان، يتيح هذا النص فرصة. ولأول مرة منذ بداية هذه الحرب، تدمج الجبهة اللبنانية في ترتيب إقليمي تقوده الولايات المتحدة. هذا يعطي بيروت حجة. ولا يمكن عرض الانسحاب الإسرائيلي كدعوى لبنانية فحسب، بل أيضا كشرط لتماسك الاتفاق الإقليمي. وإذا وعد الاتفاق بإنهاء الأعمال العدائية، يصبح من الصعب تبرير الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب.

ولكن المذكرة تفرض أيضا قيودا. يضفي طابعاً رسمياً على دور إيران كلاعب رئيسي في القضية اللبنانية وبوسع طهران أن تقول إنها وضعت لبنان في الصفقة. ويمكن للحزب الله أن يؤكد أن تضحياته أجبرت السلطات على إدماج الجبهة اللبنانية. ويجوز لإسرائيل أن ترفض أن تعتبر نفسها ملزمة بنص ليست طرفا فيه. ولذلك يجد لبنان نفسه بين عدة سرد متنافس.

هذا بالضبط ما يحاول جوزيف أوون السيطرة عليه وتؤكد بياناته الأخيرة على استقلال القرار اللبناني. وأكد الرئيس أن لبنان يتبع طريقه في المفاوضات وأنه لا يمكن لأحد أن يتفاوض في مكانه. ومن الواضح أن القصد من هذا الموقف هو تأطير نفوذ إيران دون رفض أي مساهمة خارجية في إزالة التصعيد.

ومن ثم، فإن اجتماع بعبدا يساعد على تنسيق المواقف قبل واشنطن. ولا يكفي أن يعبر الرئيس عن خط. ويجب أن يحمل الوفد والجيش والمستشارون نفس الرسالة. وفي مثل هذه المفاوضات الحساسة، يمكن استغلال أي غموض من جانب إسرائيل أو واشنطن أو إيران أو الجهات الفاعلة الداخلية اللبنانية.

الجيش اللبناني

ويشكل نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية حجر الزاوية في موقع بعبدا. وهو يلبي عدة احتياجات متزامنة. وهو يطمئن الشركاء الغربيين الذين يريدون عودة احتكار القوة إلى الولاية. He replied to Israel, which said that it feared a return of Hezbollah near the border. وهو يعطي شعب الجنوب محاورا وطنيا. وأخيرا، فإنه يسمح للرئيس بأن يقول إن السيادة اللبنانية لا تبقى صيغة.

لكن هذا الطموح يتطلب وسائل ويجب أن يكون الجيش اللبناني قادرا على نشر دوريات، والاتصال، وتوثيق الانتهاكات، والتنسيق مع اليونيفيل، ودعم البلديات، وتجنب التصعيد في حالة وقوع حادث. ويجب عليها أن تفعل ذلك في بلد لا يزال فيه التمويل العام هشاً ويعاني فيه الجنود أنفسهم من عواقب الأزمة الاقتصادية.

ولذلك فإن دور الجنرال رودولف هيكال في الاجتماع هو دور أساسي. إنها ليست مجرد مسألة إعداد حجة دبلوماسية. ويجب أيضا أن يقال ما يمكن أن يفعله الجيش، في أي إطار زمني، وما يعنيه ذلك وفي أي شروط. ومن شأن الالتزام العسكري غير الواقعي أن يضعف لبنان. فالتزام غامض جداً يعطي إسرائيل عذراً للبقاء. وعليه، يجب على الوفد أن يقدم موقفاً موثوقاً به في واشنطن: فالجيش يمكن أن ينشر، ولكن يجب دعمه ويجب أن يكتمل الانسحاب الإسرائيلي.

وتنضم هذه المسألة إلى المناقشة بشأن اليونيفيل. ويمكن للقوة الدولية أن ترافق عملية الانتقال، ولكنها لا تستطيع أن تحل محل الجيش اللبناني. ويمكنها أن تراقب وتنسق وتوثق وتطمئن. لا يمكنها أن تصبح البديلة في الجنوب ولذلك يجب أن يجمع الموقف اللبناني بين الانسحاب الإسرائيلي والنشر الوطني ووجود الدعم الدولي.

السجناء وإعادة البناء

وعودة السجناء اللبنانيين وإطلاق عملية التعمير ليست مرفقات إنسانية. وهي تشترك في نفس منطق السيادة. كما يجب على الدولة التي تتفاوض على انسحاب القوات الأجنبية أن تدافع عن مواطنيها المحتجزين وأن تصلح المناطق المدمرة. ولا تنتهي الحرب في اليوم الذي تصمت فيه الأسلحة. وهي مستمرة في الأسر التي تنتظر السجناء، وفي القرى التي لا تملك الكهرباء، وفي المنازل المنهارة وفي المدارس المغلقة.

The prisoner file allows Beirut to recall that a security negotiation must have a human dimension. ويمكن أن تكون أيضا بمثابة نقطة ضغط رمزية. وقد تعني إسرائيل منطقة عازلة وحزب الله والضمانات العسكرية. ويجب على لبنان أن يستجيب، حسب الإقليم، للسيادة، والاحتجاز، وعودة السكان، والتعمير.

ومن ناحية أخرى، فإن إعادة البناء تجعل من الممكن إخراج المفاوضات من الجيش الواحد. جنوب لبنان ليس مكانا فارغا لتأمينه. It is a inhabited, agricultural, municipal, family and economic region. ويحتاج المقيمون العائدون إلى منازل وطرق ورعاية ومياه ومدارس وأمن. ولذلك يجب على وفده أن يدافع عن فكرة أن أي اتفاق بدون آلية لإعادة الإعمار سيظل غير كامل.

ويمكن أن يشمل هذا البعد أيضا شركاء دوليين. ويمكن أن تسهم فرنسا وقطر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في إعادة الإعمار، ولكن شريطة الحفاظ على وقف إطلاق النار والتمكن من نشر الجيش اللبناني. وبذلك يصبح الانسحاب الإسرائيلي حجر السلاسل المدنية الأول.

خطر إبرام اتفاق بشأن لبنان بدون لبنان

والخطر الرئيسي الذي يواجه بيروت هو إمكانية إبرام اتفاق بشأن لبنان بدون لبنان. وتتضمن مذكرة واشنطن – تهران إشارة إلى الجبهة اللبنانية. وتناقش إسرائيل مع واشنطن استمرار مواقفها. وتدعي إيران الدفاع عن الانسحاب الإسرائيلي. ويقول حزب الله إن نزع السلاح لن يناقش إلا بعد نهاية الاحتلال. وفي هذه التشكيلة، قد تكون الدولة اللبنانية محاطة بمقدمين أقوى منها.

The Baabda meeting is a response to this risk. ويسعى لبنان، من خلال الجمع بين الرئيس وقائد الجيش ورئيس الوفد والمستشارين، إلى وضع خط وطني واحد. ولا غنى عن هذه الوحدة المؤسسية. وإذا كانت الرسائل اللبنانية تتعارض مع بعضها البعض، فإن الجهات الفاعلة الأخرى ستغرق في الثغرات.

ويستند الموقف الرئاسي إلى توازن صعب. تقبل الآثار المفيدة للاتفاق الإقليمي، ولكنها ترفض أن تتكلم إيران باسم لبنان. استخدموا الضغط الأمريكي على إسرائيل، ولكنهم يرفضون جدولاً زمنياً محكوماً خارجياً على أسلحة حزب الله. الدعوة إلى الانسحاب الإسرائيلي، ولكن الاستعداد لنشر الجيش لمعالجة الشواغل الأمنية. Claim reconstruction, but avoid international aid bypassing the state.

هذا الخط يتطلب ويفترض أن بوسع الوفد اللبناني أن يقنع واشنطن بأن بيروت ليست مجرد مستفيدة من الاتفاق الأمريكي – الإيراني. وللبنان مطالب خاصة به ومؤسساته والجدول الزمني الخاص به. يريد وقف إطلاق النار النهائي، الانسحاب، السجناء، جيش الحدود وإعادة البناء.

مفاوضات إسرائيلية قسرية

إن إسرائيل تصل إلى هذه المرحلة بموقف قاسي. وأراد جيشه أن يحافظ على حريته في العمل في لبنان، وأن يحافظ على منطقة عازلة، وأن يحصل على نزع كامل من السلاح في الجنوب. ووصف المسؤولون الإسرائيليون اتفاق واشنطن – تهران بأنه مخيبة للآمال، بالنظر إلى أنه لا يفي بأهداف إسرائيل الاستراتيجية. وأبلغت الصحافة الإسرائيلية أيضا عن تزايد الارتباك في الجيش بعد تغيير قواعد إطلاق النار وعدم اليقين بشأن البعثة في لبنان.

وهذا الموقف يضع الوفد اللبناني في موقف صعب. ويمكن لإسرائيل أن تطلب ضمانات قبل الانسحاب. ويجب على لبنان أن يستجيب لأن الضمانة الأولى هي وجود الجيش اللبناني وتطبيق القانون الدولي. ويجب عليها أيضا أن ترفض السماح للأمن الإسرائيلي بأن يبرر وجودا غير محدد على أراضيها.

الدور الأمريكي سيكون حاسماً وإذا اختار واشنطن دفع إسرائيل نحو الانسحاب، فإن المفاوضات اللبنانية يمكن أن تسفر عن نتائج. وإذا قبلت واشنطن منطقة عازلة إسرائيلية ممتدة، سيجد لبنان من الصعب تأكيد أولوياته. ومن ثم، فإن الغرض من اجتماع بعبدا هو إعداد حجة لإقناع الإدارة الأمريكية بأن الاستقرار الإقليمي يتطلب احترام السيادة اللبنانية.

وقد انتقد دونالد ترامب بالفعل بعض الأساليب الإسرائيلية في لبنان، معتقدا أن بنجامين نتنياهو يمكن أن يعتمد نهجا أكثر قياسا. هذا الضغط الأمريكي يفتح هامش لكنه لا يضمن الانسحاب ويجب على لبنان تحويل هذا الهامش إلى التزام خطي.

اختبار 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه

وتصبح تواريخ 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه نقطة تحول. وسيتعين على وفد بلده أن يدافع عن موقف مدمج بدون تشت. ويجب عرض وقف إطلاق النار النهائي بوصفه الباب الأمامي. ويجب أن يصاغ الانسحاب الإسرائيلي كشرط للسيادة. ويجب تقديم نشر الجيش كرد وطني على الاحتياجات الأمنية. ويجب أن يذكر السجناء وإعادة الإعمار أن الحرب تؤثر على البشر والأقاليم، وليس على الخرائط العسكرية فحسب.

ويجب على لبنان ألا يذهب إلى واشنطن كطالب منعزل. ويجب أن يستند إلى السياق الإقليمي. (واشنطن تهران) يتحدّث عن إزالة التصعيد وتتحدث مجموعة الـ 7 عن السيادة اللبنانية وعن احتكار الدولة للأسلحة. ويمكن للأمم المتحدة أن توفر إطارا. وتدعم فرنسا الجيش واليونيفيل. يمكن لقطر أن تساعد في إعادة البناء ويجب استخدام جميع هذه العناصر لتعزيز وضع لبناني مستقل.

ولكن الحكم الذاتي سيثبته التماسك الداخلي. وينبغي أن تتجنب القوات السياسية اللبنانية تحويل المفاوضات إلى ساحة قتال حزبية. Hezbollah should not appear to be the only beneficiary of a withdrawal obtained by Iran. خصوم (هيزبولا) لا يجب أن يقدموا (واشنطن) كعاهرة لفرض جدول داخلي متفجر. على الدولة أن تبقي على الخط: أولا، الإقليم، ثم الجيش، وإعادة البناء الفوري، والحوار الوطني في سياق لبناني.

اجتماع بابدا يعلن عن هذه الطريقة. وهي تضع الرئيس في صميم القرار. إنها تربط الجيش بالدبلوماسية وقدمت للوفد بوصلة. وتشير إلى أن السيادة تُمارس بالكلمات، ولكنها أيضاً في طور الإعداد.

تحاول (بابدا) تولي زمام المبادرة

ويصل لبنان إلى واشنطن في موقف هش، ولكن ليس بدون خرائط. ويمكنها أن تعتمد على الاتفاق الإقليمي لطلب الانسحاب الإسرائيلي. يمكنه الاعتماد على جيشه لاقتراح بديل للمنطقة العازلة ويمكنها أن تعتمد على إعادة البناء لتعبئة الشركاء. ويمكنها أن تعتمد على السيادة لرفض إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة التكلم في مكانها.

ويظهر الاجتماع الذي يرأسه جوزيف أوون أن بابدا تريد تولي زمام المبادرة. والرئيس غير راض عن الالتزام بالاتفاق بين واشنطن وطهران. وهو يعد استجابة لبنانية. ويحدد الأولويات. وهي تسعى إلى تجنب تخفيض البلد إلى بند في مذكرة إقليمية.

ولا تزال المهمة ثقيلة. ولا تريد إسرائيل أن تغادر بدون ضمانات. حزب الله لا يريد مناقشة أسلحته قبل الانسحاب. وتود إيران أن تدرج لبنان في اتفاقها مع الولايات المتحدة. واشنطن يريد الحفاظ على نجاحه الدبلوماسي. ويجب على لبنان أن يبحر بين هذه القيود دون أن يفقد قلب موقفه: لن يكون من الممكن تحقيق استقرار دائم إذا ما ظل الإقليم محتلا، إذا لم ينشر الجيش اللبناني، إذا ظل السجناء منسيين وإذا لم يبدأ التعمير.

وفي 23 و 24 و 25 حزيران/يونيه، سيقال إن كان اجتماع بابدا قد حوّل خطا رئاسيا إلى قوة دبلوماسية. والجولة القادمة من واشنطن لن تكون مجرد مفاوضات لوقف إطلاق النار. وقال إن بإمكان الدولة اللبنانية أن تفرض أولوياتها في منطقة كثيرا ما تتكلم فيها السلطات العظمى بصوت أعلى من البلدان المعنية.