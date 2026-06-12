(باكلافا) مع المكسرات و المكسرات: اختراع العثماني الذي غزا (ليفانت) في القرن الخامس عشر

البقلاوة مع المكسرات والفستق، هذه الحلوى المكونة من طبقات من عجينة الفيلو المقرمشة المحشوة بالمكسرات المفرومة، رذاذ مع شراب معطر ومغطاة بالفستق، تمثل عمودًا من المعجنات المشرقية. ويوضح هذا الحلو، المتأصل في التقاليد الطائفية للشرق الأوسط، التبادلات الثقافية التي تميزت بالمنطقة على مر القرون، مما يحول المكونات البسيطة إلى وجبة مهرجانية. في بلاد الشام، حيث اختلطت التأثيرات الإقليمية، قدمت البقلاوة لحظات من المشاركة، ودمج الممارسات الحرفية التي تكيفت مع التطورات المحلية. دعونا ندرس كيف أن هذا التخصص، الذي كثيرا ما يكون مذاقا أثناء تجمعات الأسرة، يحدد طقوس الأغذية في العصور الوسطى والمجتمعات العربية العثمانية.

الجذور التاريخية لحلوانية

تاريخ (باكلافا) يعود إلى الأزمنة القديمة، مع مناقشة الأصول، ولكن جذورها راسخة في عالم الميسوبوتاميان وأسيسيريان. وتشير المصادر إلى أن هذه المعجنات المتناثرة تستمد بدايتها من حقبة أسيريان، في القرن الثامن تقريباً BC، حيث يضع الناس معاً طبقات من الدهون الجميلة مع المكسرات والعسل، المخبأة في الأفران البدائية لمناسبات خاصة. آثار أخرى تجعلها تعود إلى الزمان الروماني مع كعكة المسكنات أجداد حلوة تتطور في مكعب بيزانتين في العصور الوسطى، حيث تم صقل تقنيات نفق المال وهناك أسطورة مستمرة تنسب حتى إلى بيرسيا العصور الوسطى، مع اللاوزيناق، وهي تحلية مهيمنة مذكورة في كتب الطبخ في القرن الثالث عشر، تؤثر على الاستعدادات العربية.

في بلاد الشام، تجذرت البقلاوة عبر طرق التجارة، متأثرة بالتقاليد التركية والفارسية. وفي وقت مبكر مثل العصور الوسطى، تم بيعها بواسطة تجار مسافرين خلال العطلات، وتكييف الوصفات المحلية على أساس معجون الفيلو وجوزاته. وفي القرن الخامس عشر، مع توسع عثماني، أدمجت المطابخ الإمبريالية لقصر توبكابي في كونستانتينوبولي، حيث أتقنتها أسر الحرفيين. ويتجلى هذا الإرث في المتاجر التي أُعدّت فيها الباكلافا الطازجة بكميات كبيرة لتلبية الطلب اليومي.

ويوضح هذا التطور التحليلي كيف تجاوز باكلافا مركزها كغذاء شوارع ليصبح رمزا للهوية الثقافية. وفي الامبراطورية العثمانية، دعم إنتاجها الحرفي الممارسات المحلية، حيث تستخدم المخابز الحرفيين المدربين على أساليب الأجداد. في تركيا، لا سيما في إسطنبول، هيمن متغير الفستق، باستخدام المكسرات المحلية التي تضفي ملمسًا فريدًا، بينما في سوريا، أضافت التأثيرات الدمشقية نوتات حارة. يعكس هذا الانتشار الترابط التاريخي لبلاد الشام، حيث هاجرت الوصفات مع السكان وتكيفت مع الأراضي. تذكر السجلات العثمانية أن السلطان عرض أسهم البقلاوة على الإنكشاريين كل خمسة عشر يومًا من شهر رمضان، في احتفال يسمى بقلاوة عليي، بمناسبة دوره في الطقوس الإمبراطورية.

على مر العقود، تطور باكلافا من خلال إدماج العناصر المحلية، مثل استخدام العسل الفارسي أو المشاهير السورية، منتج تم تطويره في ورشات إسطنبول الطائفية من العصور الوسطى. وحسابات تاريخية، مثل تلك التي أُبلغ عنها في القرن الثالث عشر، مطاعم عربية مماثلة، ولكنها تحت إمبراطورية العثمانية، تجسدت التركيبة الدقيقة للمعجنات المهبلة والثروة، وتتأثر بتقنيات الطول البيزنطية، وهي ممارسة شائعة في المنطقة لإثراء المعجنات خلال المحظورات الطويلة. واستفاد هذا البديل أيضا من سُلف صناعة السكر التي استحدثها العثمانيون في القرن السادس عشر، مع زيادة استيراد السكر عن طريق موانئ البحر الأبيض المتوسط، مما سمح بخلق المزيد من التطهيرات. فنانين إسطنبول، غالباً من العائلات المتخصصة في الحلويات، أتقنوا الوصفة عن طريق الموازنة بين الخصيتين وحلوى العنكبوت، مما خلق تناقضاً مذوقاً يغوي النخبة المحلية والمسافرين. وتشير وثائق محفوظات عثمانية إلى أن باكلافا استخدمت في مأدبة إمبريالية، مما يدل على انتشارها خارج حدود ليفانتين.

المكونات الأساسية ودورها الدقيق

في قلب الباكلافا مع المكسرات والبستاتشيو يكمن في مجموعة من المكونات المتواضعة التي تحولت بكيميائية مطبخية دقيقة وتتكون عجينة القاعدة من الفلو، وعجينة جيدة تقوم على طحين القمح، والماء والملح، وتتكون من أوراق متحولة، تقدم، عند طهيها، نسيجاً مبكياً ومهيناً، مثالياً لاستيعاب شراب. وعادة ما يكون 500 غرام من الفيلو من أجل وصفة قياسية تضمن التخدير الأمثل، مما يؤدي إلى تشقيق يميز البديل العثماني.

وتتفاوت المزارع، ولكن اللافتينات الكلاسيكية تشمل مزيجاً من المكسرات مثل جرنبل أو خنازير الكاجو، مقطعاً بالبستاشيو، والفواكه المجففة شبه المحطمة بالسكر والقرف. بالنسبة لـ 300 غرام من المكسرات، غالباً ما يضاف 200 غرام من البستاتشيو من أجل تحسين الثراء، والطبخ إلى تماسك معقد. بيستاتشيوس، أرض مع السكر، تجلب خنادق متناقضة، مع نسبة 200 غرام من البستاتشيو لكل 100 غرام من السكر. يتم غلي شراب العطار، الذي يعتمد على السكر والماء وعصير الليمون، بنسبة 1:1 للحصول على قوام لزج، ويتم غمره بماء زهر البرتقال لموازنة ثراء المكسرات.

في السياق العثماني التاريخي، تعكس هذه المكونات التعديلات المحلية: وقد اختارت الأسر المكسرات المحلية أو البدائل مثل اللوز، في حين أن البستاشيوس المستوردة من الفارسيا لا تزال خيارا شعبيا. هذه البساطة تخفي التعقيد التغذوي وقدمت باكلافا بروتينات من المكسرات والكربوهيدرات من المسكرات، مع ما يقرب من 250 سعرة حرارية لكل خدمة، مما ساعد على الحفاظ عليها أثناء الوجبات المشتركة.

حللت تقنية التحضير خطوة بخطوة

صنع (باكلافا) يتطلب تحفة فنية ترفع هذه الوصفة إلى رتبة الحرف. وتبدأ هذه العملية بإعداد الملتقى: 200 غرام من السكر في 200 مل من الماء، يجلب الغليان، ويضيف عصير الليمون ومياه الورد، ثم يدق 10 دقائق للحد من الزهرة. هذا المشروب، بارد، سوف تذوب الباكلافا المنتهي من أجل الرطوبة المتوازنة.

ثمّ الحشوة: تقطيع المكسرات والبستاتشيو، خلطها مع القرفة والسكر. عجينة الفيلو مطلية، كل ورقة مزدحمة باليد لطبقات زيّية، ثمّ محملة بـ 250 غراماً من الزبدة المذوبة. في طبق زبدة 30 سنتيمتر، نشر نصف الأوراق (حوالي 10-15)، اضغط بحزم، اضيف الحشو بالتساوي، ثم اغطي بقية الأوراق.

وفيما يلي الطهي: في الفرن تم تسخينها إلى 180 درجة مئوية لمدة 30 إلى 35 دقيقة، حتى تكون الحواف ذهبية، أو على لوحة تسخين لبديل مسافر. ذات مرة تم طهيها ورشها على الفور بمشروب ساخن و ثوب مع قطع البستاشيو. ومن التحليل أن هذه الطريقة تبرز التحديات العملية: في (ليفانت)، استخدم الحرفيون التقنيات التقليدية، مكيفين الوصفة مع فرن الصخر. وتقنيات الأسرة، التي أُحيلت شفوياً، تتضمن نصائح من قبيل إضافة العسل للمزيد من الحلوة في البديل التركي.

التغيرات الإقليمية والتكييفات التاريخية

ولدى باكلافا مواهب في مناطق مختلفة، تعكس تنوع منطقة ليفانتيا. وفي لبنان، ولا سيما في بيروت وطرابلس، تهيمن نسخة بيستاشيو على معجون الفيولو الوفير وعلى شراب مزدهر جداً مع مياه الورد، مما يعكس التأثيرات العثمانية. وفي سوريا، في دمشق، تسود المكسرات الحارة، في حين أن إضافات القرفة في فلسطين تضيف ملاحظة ملحة حلوة، مع أجزاء سخية للأسر الممتدة.

في الأردن، غالبًا ما تكون البقلاوة محشوة باللوز ومخبوزة، ويبيعها الحرفيون في الأسواق. وتشمل التكييفات التاريخية إصدارات خالية من الجوز، باستخدام الفواكه المجففة، استجابة للقيود الغذائية في المجتمعات البدوية. على الصعيد الدولي، كما هو الحال في اليونان، قدمت السلاسل بقلاوة جاهزة للأكل، محشوة بالمكسرات ونكهة البرتقال، مع تكييف الوصفة مع الأذواق المحلية.

تسلط هذه الاختلافات الضوء على الديناميكيات الاجتماعية والثقافية: وفي لبنان، تكتسب النسخ المنزلية شعبية، مما يشجع التبادلات الأسرية. في تركيا، أدرجت البقلاوة طبقة مزدوجة من العجين، مع الفستق المحلي، مما يشير إلى حدود الطهي مع بلاد الشام.

الأهمية الثقافية في سياق ليفانتين

تتخطى البقلاوة الحلوى لتجسيد القيم الاجتماعية العميقة في بلاد الشام. وهو يعمل في التجمعات، يرمز إلى الضيافة، وغالبا ما يتم إعداده بكميات من المحرمات الأسرية حيث تتجمع الأجيال. في الثقافة المشرقية، التي تتأثر بالمجتمعات المتنوعة، تتحد في المهرجانات، حتى في أوقات التوترات الإقليمية.

فلنحلل دوره: وخلال المساءات الشتوية، يسّر باكلافا التبادلات، ويدير الكبار تقنيات التدريس للشباب، ويعززون الروابط الأسرية. ودعمت المعجنات المتخصصة الوظائف الموسمية، مع زيادة الإنتاج في أوقات زيادة الطلب. عزز هذا البعد الثقافي الهوية الإقليمية، حيث يسد الغذاء الانقسامات.

الممارسات التاريخية في ليفانت

في المأكولات المشرقية التاريخية، حافظت البقلاوة على حضور متزايد، مع تأثر المستحضرات بالتوافر الموسمي. مكسرات طازجة، ووفرة في الخريف، مفضّلة الحشوات المعلّقة، في حين أن المظلات المحلية تثري الملءات. وأشار الحرفيون إلى طلب الحصول على نسخ أخف، مع انخفاض السكر – من 200 إلى 100 غرام للتر من الشراب – مكيفة مع الشواغل الصحية.

كانت الأسواق في بيروت تشهد اندفاعًا نحو البقلاوة الطازجة. ووزعت مبادرات المجتمع المحلي، مثل حلقات العمل الشفوية، وصفات مكيفة، وتقاليد مديمة مع إدماج أدوات الوقت. من شأن هذا التطور التاريخي أن يوازن بين الإرث والواقع اليومي، حيث تستهلك كل خدمة مرونة ثقافية معززة في مواجهة التحديات المستمرة.