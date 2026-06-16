بعد إسلام أباد: Geagea and Gemayel facing Hezbollah

إن ردود فعل الجيش اللبناني وكاتيب على الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران تضع حزب الله في قلب المعركة السياسية المفتوحة في بيروت. وفي بيانين صدرا بعد اجتماعين منفصلين، رفض سمير غيغا وسامي غيميل فكرة أن وقف إطلاق النار الإقليمي يمكن أن يكون كافيا لحل الأزمة اللبنانية. ويدعو كلا الطرفين إلى وضع حد نهائي للحروب واحتكار الدولة للأسلحة والانسحاب الإسرائيلي واستئناف المؤسسات للقرار المتعلق بالحرب والسلام. غير أن نصوصها تحدث في سلسلة لا تصلح لخطها. إن رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان يعطي حزب الله حجة الاحتلال. كما يؤكد الاتفاق المقدم من إسلام أباد أن القضية اللبنانية لا تزال متجسدة في القضية الإيرانية، حتى عندما ترغب التشكيلات السيادية في إعادتها في إطار وطني صارم.

القوات اللبنانية للدفاع عن دولة ذات سيادة

وقد أصدر الجيش اللبناني البيان الأول. وقد اجتمعت كتلة الجمهورية القوية، في عنصريها البرلماني والوزاري، واللجنة التنفيذية للحزب بصورة استثنائية برئاسة سمير غيغا. والنص المنشور في نهاية هذا الاجتماع يؤكد أولاً على الهدف الذي قُدم باعتباره هدفاً قديماً ومستمراً: إنشاء دولة فعالة في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990. وذكر المشاركون أنه ينبغي للدولة أن تشير إلى الدستور والمؤسسات الشرعية، وأن تراقب الحدود، وأن تحتفظ بالأسلحة وحدها، وأن تبقي على القرارات المتعلقة بالحرب والسلام وحدها. ويشير البيان إلى أن القوات اللبنانية ادعت أنها دافعت عن هذا الخط على الرغم من الاعتقالات والملاحقات القضائية والتهميش الذي عانى منه زعيمها وناشطيها وغيرهم من القوات ذات السيادة. إنها تمثل هذه المعركة كشرط لعودة لبنان إلى مكانه الطبيعي كدولة حرة ذات سيادة ومستقلة.

The Lebanese Forces consider that this claim does not change with regional circumstances. وينص البيان على أن المسألة الأساسية لا تزال هي نفسها: منع لبنان من البقاء في مشهد مفتوح أمام صراعات الآخرين. هذه الصيغة تلخص قراءة الحزب. ووفقا له، لا ينبغي للاتفاق المبرم بين واشنطن وطهران أن يخفي الأزمة اللبنانية. ويرى المشاركون أن الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية يتعلق بالدولتين الموقعتين أولا. وهم يعتقدون أن وقف إطلاق النار المشار إليه في الإطار الإقليمي لا يزال عاما، ولا يكون له بالضرورة أثر عملي في لبنان، حيث يكون الخصم العسكري المباشر إسرائيل وليس الولايات المتحدة.

ويكتسي نص الجيش اللبناني أهمية بالغة للدور الإيراني. ويدعي أن طهران ستسعى، بذكر لبنان في وقف إطلاق النار، إلى تزويد حزب الله بخدمات سياسية وشفوية لتمكينها من مواصلة محاربتها وفقا للأهداف الإيرانية. ويشير الطرف أيضا إلى تجربة وقف إطلاق النار السابق، الذي طُبِّق في الخليج ولكنه لم يترجم في لبنان، لتبرير حُكمه. والسؤال في هذه القراءة ليس مجرد صمت الأسلحة. It consists of ending a system of repeated wars that, according to the Lebanese Forces, have torn the country apart and impoverished the Lebanese.

ثم يصوغ البيان طلباً مركزياً: تحويل صفحة الحروب نهائياً. ويدعي المشاركون أن مجرد وقف إطلاق النار، دون تغيير نسبة الطاقة الداخلية، سيكون بمثابة الحفاظ على النظام القديم. وفي رأيهما، كانت إيران وحزب الله جزءا من هذا النظام القديم. ولذلك يدعو النص إلى حل المنظمات العسكرية غير القانونية، ولا سيما حزب الله. ويشكل هذا الطلب استمرارا لقرارات الحكومة التي تدعي الجيش اللبناني دعمها، بما في ذلك القرارات المتعلقة بنزع سلاح الحزب وتفكيك هياكله العسكرية والأمنية. ودعا المشاركون إلى تنفيذها، لا سيما بمجرد دخولهم مرحلة وقف إطلاق النار.

كما تدعم القوات اللبنانية النهج السياسية والدبلوماسية والتفاوضية التي تقودها السلطات الدستورية. The press release quotes President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam, whose tandem leads the formal process related to the Washington talks. ويعرض حزب سمير غيغا هذه القناة باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الحروب لإعادة لبنان إلى دولة حقيقية. يعتقد أن هذا النهج يجب أن يعيد العلاقات العربية والدولية للبلد، مع وضع قاعدة داخلية: ويجب أن تكون الدولة هي الجهة الوحيدة التي تملك السيادة والأسلحة والقرار الاستراتيجي.

حزب الله كهدف مباشر للنشرة الصحفية

The press release then accuses Hezbollah of missing several historical opportunities. وتشير القوات اللبنانية إلى الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000 ورحيل الجيش السوري في عام 2005. يعتقدون أن هاتين اللحظتين كانا ليساعدا على توطيد الولاية. They then cite the July 2006 war and the so-called « support wars » in Gaza and Tehran, as many episodes that brought the country back into cycles of destruction. هذا التسلسل الزمني يحتل مكاناً هاماً في حجتهم. وهو يهدف إلى إظهار أن الحرب الحالية ليست حادثة معزولة، وإنما هي نتيجة لقرار عسكري يُبقي خارج المؤسسات.

ويهدف أيضا نص الجيش اللبناني إلى أن يكون هجوما داخليا. ويدعي أن الدولة لديها الآن فرصة حقيقية لاستئناف دورها الكامل. According to the press release, a President of the Republic, a Prime Minister, and a ministerial, parliamentary and popular majority beyond denominational divides join together around the goal of an effective state. ويعتقد الحزب أن أي محاولة لعرقلة هذا المسار هو أمر محكوم بالفشل. ويرفض أيضا أي محاولة لربط مستقبل لبنان بالمحور الإيراني. البلد، وفقاً للنشرة الصحفية لا يمكن ربطه بمشاريع الآخرين أو أن يكون أساساً لتسوية حساباتهم.

ويتعلق الوضع النهائي للقوات اللبنانية بمهمة وقف إطلاق النار. For the party, it must open a phase of extension of state authority throughout the territory. ويجب عليها أيضا أن ترافق قرارات واشنطن، التي تقدم كطريق للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. ويختتم البيان الصحفي بفكرة بسيطة: والطلب الأول والنهائي لللبنانيين هو إغلاق صفحة الحروب نهائيا. According to the Lebanese Forces, this fence ends all the illegal situations that cause them, primarily the military and security structure of Hezbollah.

كاتيب متهم حزب الله بالحرب

البيان الثاني يأتي من كاتابي. The political bureau of the party, meeting under the Chair of deputy Sami Gemayel, begins by responding to calls from Hezbollah for the fall of the government. وترى كاتاب أنها محاولة لنقل المسؤولية عن الحرب التي ضربت لبنان تحت شعار الدعم. The text states that the priority is not to overthrow the executive, but to hold accountable those who have engaged the country in a spiral of destruction, displacement and death outside the institutions, against the Constitution and against the social contract between Lebanese.

ثم يرفض بيان كاتابي إبقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة. According to the party, this weapon has proved to be the main obstacle to the stability, unity of the country and the full restoration of the role of the State. وينضم النص هنا إلى خط القوات اللبنانية، ولكنه يصر على المسؤولية الفورية لحزب الله في الحرب الأخيرة. The Kataëb refuse that the appeals against the government serve to remove the initial question: من قرر فتح الجبهة، نيابة عن من وبأي ولاية وطنية؟?

وفيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي – الإيراني، تعتمد كاتابي موقفا من السيادة المؤسسية الصارمة. ويذكر المكتب السياسي أن هذا الاتفاق لا يتعلق إلا بالطرفين. وترى أن لبنان غير ملزم بأي ترتيب يتعلق به إذا لم يشارك فيه مؤسساته الشرعية، التي ينتخبها اللبنانيون، وممثلون مكلفون رسميا في واشنطن. والغرض من هذا الإيضاح هو منع أي قراءة يمكن حل مصير لبنان في مفاوضات بين واشنطن وطهران. وبالنسبة لسامي جمايل، يجب أن تمر التسوية اللبنانية عبر الدولة اللبنانية وأولئك الذين لديهم وفد رسمي ليتكلموا بالنيابة عنه.

وحددت كاتابي أيضا أهداف هذه المفاوضات. ويشير النص إلى استعادة السيادة، واستئناف القرار الحر، والانسحاب الإسرائيلي، ووقف الهجمات، ومواصلة تنفيذ القرارات الحكومية المتصلة باحتكار أسلحة الدولة. وتقترب هذه القائمة من القوات اللبنانية. ويقبل الطرفان التفاوض الرسمي عندما يخدمان عودة الدولة. ومن ناحية أخرى، يرفضون أي ترتيب من شأنه أن يضع لبنان في منطق التعويض الإقليمي أو استقرار حزب الله.

إعادة الإعمار كواجهة سياسية أخرى

ويضيف بيان كاتابي فرعا عن إدارة ما بعد الحرب. ويدعو الطرف إلى تحديد الضرر والدمار اللذين يُعهد بهما حصرا إلى المؤسسات الشرعية، أولا وقبل كل شيء إلى الجيش اللبناني، حالما يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. كما دعا الحكومة، بناء على اقتراح من وزير العدل، إلى المطالبة بتعويض من جمهورية إيران الإسلامية عن اللبنانيين، بما يتناسب مع الضرر الذي تسببه الحرب التي عرضها الحزب على لبنان، دون مصلحة وطنية ودون قرار لبناني. وأخيرا، تصر كاتابي على أن أي مساعدة دولية لإعادة البناء أو التعويض ينبغي أن تقتصر على مؤسسات الدولة.

وهذا الطلب يفتح معركة سياسية كبرى. ولا يتعلق التعمير بالمباني أو الطرق أو الهياكل الأساسية فحسب. كما أنه يؤثر على الرقابة الاجتماعية بعد الحرب. The person who evaluates the losses, distributes the aid and compensates the families gains a concrete influence in the affected areas. تريد كاتابي منع هذه المهمة من العودة إلى الشبكات الحزبية. ولذلك يهدف طلبهم إلى جعل الجيش والمؤسسات العامة مركزياً للعودة إلى الحياة الطبيعية. وهو ينضم، من منظور آخر، إلى إرادة القوات اللبنانية لتحويل وقف إطلاق النار إلى عودة فعالة للدولة.

وبذلك يتفق البيانان على النقاط الرئيسية. وترفض القوات اللبنانية والكاتيب معاملة الاتفاق الأمريكي – الإيراني كحل لبناني كامل. They support the Washington process when it is led by the constitutional authorities. ويدعون إلى انسحاب إسرائيل ووقف الهجمات. ويدعون إلى تنفيذ قرارات الحكومة لتركيز القرارات المتعلقة بالأسلحة والأمن في أيدي الدولة. They refer to Hezbollah as the central actor of the current Lebanese crisis and as the main obstacle to the establishment of a sovereign state.

غير أن النصين يختلفان بلكنتهما. The Lebanese Forces develop a historical narrative from 1990, going through 2000, 2005 and 2006, and arriving at recent wars. تصريحهم يريد أن يظهر الاستمرارية في المعركة من أجل الولاية. The Kataeb prefer a more direct indictment of Hezbollah in the current sequence. ويصر نصها على توجيه نداءات ضد الحكومة، وعلى مسؤولية الحرب، وعلى ضرورة نقل إعادة البناء من خلال المؤسسات. واحد يبني قراءة طويلة الأجل. ويحدد الآخر المسؤوليات الفورية وشروط ما بعد الحرب.

تحليل صغير: انتكاسة سياسية موضوعية

غير أن هذا التسلسل يخلق صعوبة سياسية في كلا التشكيلين. إن رفض إسرائيل الانسحاب من لبنان يعزز من الناحية السياسية حزب الله، لأنه يجعله حجة إقليمية بأن معارضيه يسعون منذ سنوات إلى الانسحاب منه. وطالما بقي وجود إسرائيلي في المناطق اللبنانية، يمكن للحزب أن يقدم أسلحته كرد على الاحتلال، رغم أن هذا الرد لا يزال موضع اعتراض من جانب جزء كبير من الطبقة السياسية. والاتفاق المقدم منذ إسلام أباد يُحدث أثرا ثانيا. وبربط الجبهة اللبنانية بمناقشة بين واشنطن وطهران، يبرهن على تشابك الملف اللبناني مع الملف الإيراني. وبالنسبة للسياديين، الذين يرغبون في إعادة الأزمة إلى الإطار الخالص للدولة اللبنانية، فإن هذا الترابط يمثل انتكاسة سياسية موضوعية.

هذه النكسة لا تعني أن (غيغا) و(جيماييل) يفقدان حجتهما الرئيسية وقد وضعت الحرب مسألة احتكار الدولة للأسلحة وقرار الحرب في صميم المناقشة. لكن خطابهم يعترض على حقلين محددين ولا ترغب إسرائيل بعد في الانسحاب. وذكر لبنان في اتفاق إقليمي تقوم فيه إيران بدور مركزي. وهذان العنصران يعطيان حزب الله هامشا سياسيا مثلما يريد معارضوه أن يقلصوا من حيزه. ومن ثم فإن المتابعة ستتوقف على قدرة الدولة على الحصول على انسحاب إسرائيلي يمكن التحقق منه، وفرض دورها في مفاوضات واشنطن، والسيطرة على إعادة البناء من جانب مؤسساتها.