بعد التهديدات الأمريكية، مياه الخليج تصبح استجابة إيران

وبتهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يعيد طهران فتح مضيق أورموز بالكامل، فإن دونالد ترامب لم يضغط النبرة فحسب. ونقل التصعيد إلى البنية التحتية المدنية. وكان الرد الإيراني متسقا. وإذا كانت مرافق الطاقة في الجمهورية الإسلامية مستهدفة، فإن الأعمال الانتقامية ستؤثر بدورها على الهياكل الأساسية الحيوية للحلفاء العرب في واشنطن، ولا سيما محطات تحلية المياه. وهذا التسلسل الذي يجب وضعه في قلب الموضوع. التحلل لا يدخل الحرب كهدف مجرد It is a direct consequence of an American threat to Iranian civilian infrastructure.

In the Gulf, this threat is not directed at a secondary sector. وهي أكثر النقاط تبعية للملكية العربية. ويوفر النفط الإيرادات، والقدرة التصديرية، والوزن الجيوسياسي. وتوفر المياه الحياة اليومية، والنظافة، والمستشفيات، واستمرار المدن الكبيرة، والاستقرار الاجتماعي. وهذه المياه، في معظم شبه الجزيرة العربية، غير متاحة بطبيعة الحال بكمية كافية. وهي تنتج صناعيا على الساحل في محطات تحلية ضخمة. وبالتالي، فإن تهديد هذه المواقع يهدد الأداء العادي للمجتمعات بأكملها.

استجابة مرنة، وليس تهديد معزول

والخطأ الأول هو عرض إيران على أنها اختارت فجأة أن تجعل مياه الخليج هدفها الرئيسي، دون سياق. الحقائق تقول شيئاً آخر سلسلة التسلق واضحة وأثار واشنطن إمكانية الهجوم على محطات الطاقة الإيرانية. وأجابت طهران بأن مثل هذه الضربة ستؤدي إلى انتقام من الهياكل الأساسية للطاقة والتكنولوجيا والمحلية في المنطقة. التماثل واضح إن تهديد الكهرباء الإيرانية يهدد مياه الخليج. والشعور السياسي بهذا التماثل أمر محوري، لأنه يبين أن المتحاربين لم يعودوا يتكلمون لغة القواعد والقذائف والخطوط الأمامية فقط. إنهم يتحدثون الآن عن الشبكات الحيوية

هذا المنطق المرآة ليس فقط بلاغي إنه يطابق وجهة نظر إيران الطويلة الأمد لعلاقتها بالقوة مع خصوم تقليديين أكثر قوة ولا تتمتع الجمهورية الإسلامية بالتفوق الجوي الإسرائيلي ولا بالتوقعات البحرية الأمريكية. ومن جهة أخرى، يمكنها أن تحدد نقاط الضعف في النظام الإيكولوجي الإقليمي: المضائق، والمحطات، والشبكات، والشحن، والطاقة، والمياه الآن. ويدخل التحلل في هذا المسح لأنه يعرض على طهران تهديدا فعالا سياسيا. مصفاة متأثرة ترفع الأسعار محطة تحلية مهددة بالخوف وهذه القراءة هي تحليل، ولكنها تدعمها طبيعة الأهداف المذكورة على الملأ والعمل الأخير بشأن ضعف المياه في الخليج.

والرسالة إلى العواصم العربية في الخليج واضحة. وإذا ما سهلت حملة أمريكية ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية أو دعمت هذه الحملة أو غطت هذه الحملة، فإنها بدورها تُعرّض للخطر حيث يكون ضعفها أشد وطأة. (إيران) لا تتحدث في (واشنطن) فحسب كما يتحدث في الرياض وأبو ظبي والدوحة وماناما والكويت. ويذكرهم بأنه لا يوجد تحالف مع الولايات المتحدة يحول التبعية التقنية إلى ملاذ. ومرة أخرى، يستمد التحليل مباشرة من طبيعة الأهداف التي استشهد بها طهران ومن سياق تحديدها.

التحلل، العمود الخفي لأمن الخليج

ولكي نفهم خطورة هذا التهديد، يجب أن نبدأ من الأساسيات. الخليج هو أحد أفقر مناطق المياه العذبة في العالم ويشير البنك الدولي إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه غيابا فعليا للمياه السطحية الدائمة والاستغلال المفرط المزمن للمياه الجوفية. وساعد التحلل على التحايل على هذا القيد. وقد أتاح ذلك إمكانية تحقيق النمو الحضري، والتصنيع، والنمو السكاني، والاستمرارية اليومية للمدن القائمة على حافة الصحراء. فبدونها، ستكون المنظمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية للمنطقة مستحيلة ببساطة.

هذا التبعية ليست هامشية ووفقاً لتحليل نشره في آذار/مارس 2026 مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، يغطي تحلية المياه 77.3 في المائة من إجمالي الطلب على المياه في قطر، و67.5 في المائة في البحرين، و52.1 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و42.2 في المائة في الكويت، و31 في المائة في المملكة العربية السعودية. وهذه النسب لا تصف الخيار التكنولوجي فحسب. وهي تقيس الدرجة الحقيقية لضعف المياه في دول الخليج. فعندما ينتج بلد ما هذه الحصة من مياهه عن طريق مرافق ساحلية ثابتة ومصنّعة، يتوقف أمنه الداخلي على نظام يمكن تحديد موقعه وإزعاجه، ويصبح في بعض الحالات غير قابل للاستخدام.

البلد حصة إجمالي الطلب على المياه المشمول بالتحلية قطر 77.3 في المائة البحرين 67.5% الإمارات العربية المتحدة 52.1 في المائة الكويت 42.2 في المائة السعودية 31٪

المصدر: رابطة الدول المستقلة، آذار/مارس 2026.

وتلخص المملكة العربية السعودية وحدها هذا التناقض. شركة تحويل المياه للساحلية العامة السعودية هي أكبر منتج للمياه المشحونة في العالم، مع أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يوميا في تقريرها السنوي لعام 2022. تقريرها يشير أيضاً إلى أن المملكة وحدها تمثل حوالي 22% من إنتاج المياه في العالم وكثيرا ما تُقرأ هذه القيادة على أنها علامة على القوة التكنولوجية. It can also be read as an increased exposure. وكلما زاد دعم البلد لأمنه المائي على شبكة واسعة من مواقع تحلية المياه، كلما زادت درجة حرجيته في الحماية.

الضعف الحقيقي: الاعتماد على نظام مستمر

وكثيرا ما يُنظر إلى التحلل على أنه شجار صناعي. هذا صحيح لكن هذا الريش يعتمد على سلسلة متواصلة، لذا على ضعف مسلسل. المصنع لا ينتج بمفرده في فراغ وهي بحاجة إلى استيلاء على المياه في البحر، وإمدادات مستقرة من الطاقة، والمضخات، والنباتات، والمواد الكيميائية، والأنابيب، ومحطات الضخ، والدبابات، وأفرقة الصيانة، وشبكات التوزيع. ولذلك فإن أمن المياه في الخليج أقل اعتمادا على المخزونات السلبية منه على الإنتاج الدائم. وهذا يغير طبيعة الخطر. لا يمكنك التفكير في الماء كاحتياطي زيت استراتيجي

ويفسر هذا الاعتماد على الاستمرارية سبب حساسية محطات تحلية المياه في الحسابات الاستراتيجية. A brief disturbance can be absorbed locally by tanks. ويمكن للتوقف المطول في عدة مواقع، أو تدهور شبكة الطاقة المرتبطة بها، أن يخلق بسرعة مشكلة وطنية.العالموأشار مؤخرا إلى أن الخبراء الإقليميين لا يشعرون بالقلق إزاء ضعف المرافق نفسها فحسب، بل أيضا إزاء ضعف الخزانات الاستراتيجية والترابطات المقررة لإدارة الأزمات. ومن الواضح أنه ليس مجرد مصنع يمكن أن يصبح نقطة ضعف. إنه كامل نظام المياه المتكامل في الخليج

This reality introduces a new hierarchy of vulnerabilities. لفترة طويلة، فكّرت الملكية العربية في أمنها حول الهيدروكربونات. وهي تحمي محطات التصدير وخطوط الأنابيب والموانئ والحقول والمضائق. كل هذا يظل حاسماً ولكن أزمة المياه ستكون سياسية على الفور أكثر من أزمة النفط. ويمكن أن تستهلك الاحتياطيات المالية انخفاضا في الإيرادات. ويؤدي الانهيار في إمدادات مياه الشرب بسرعة إلى توترات في المنازل، والمستشفيات، والمدارس، والأحياء ذات الطبقة العاملة، والمباني المكيفة جوا، والمناطق الصناعية. وتؤثر المياه على الصلة اليومية بين الدولة والسكان. This conclusion is an inference based on the level of water dependence documented by the specialized sources.

من السهل إلى الهدف، المرافق التي يصعب إصلاحها

ويعود ضعف محطات تحلية المياه أيضا إلى جغرافيتها. وهي تقع على الساحل. ولا يمكن دفن كمياتها من المياه، والأنابيب، والبركان، ومناطق التصريف بالكامل، أو تشرد بسهولة، أو إخفاءها بصورة فعالة. In a reference study on the geopolitics of desalination, L In other words, technical success produces strategic visibility.

هذه المواقع لا تشبه القواعد الصلبة ومنطقها هو الكفاءة والكفاءة والصيانة المستمرة. كما أنها تعتمد على الكهرباء. هذه نقطة حاسمة، وهي تشير مباشرة إلى التهديد الأمريكي الأصلي. إن اختار (واشنطن) محطات الطاقة في (إيران) كهدف محتمل، فذلك لأنّه بضرب الكهرباء… وينطبق نفس المنطق على دول الخليج. A desalination plant can be neutralized by directly hit it, but also by degrading its power supply, ancillary facilities or logistical access. ومن ثم فإن الحرب ضد المياه يمكن أن تتخذ أشكالا كثيرة.

The risk is not limited to the visible explosion of a strike. وتشدد رابطة الدول المستقلة على هشاشة أخرى: فالنباتات المتروكة العكسية، التي تستخدم بصورة متزايدة في الخليج، تتوقف على الحد الأدنى من نوعية المياه المضخة. وقد يكون التلوث البحري الكبير أو الانسكابات النفطية أو الحطام البحري كافيا لقطع أو تخفيض قدرة العملية بدرجة كبيرة.العالموأرسل نفس التحذير بشأن المخاطر البيئية الراهنة في الخليج: فقد تصبح مرافق تحلية السواحل غير صالحة للعمل في حالة حدوث تلوث كبير بالنفط، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على السكان.

وكثيراً ما يُغفل، لكنه يغير طبيعة التهديد. ولتعطيل مياه الخليج، ليس من الضروري دائما رش نبات. قد يكون كافياً لمس ما يحيط: محطة الطاقة، السفينة، الميناء، منطقة الصيد، محطة الطاقة، شبكة الضخ. ومن ثم فإن حرب الطاقة أو الشحن يمكن أن تؤدي إلى أزمة في المياه. وفي بحر شبه مغلق، وكثافة حركة المرور في مجال الطاقة، يكون هذا الضعف النظامي مرتفعا بشكل خاص. وهذا أيضا ما يجعل التهديد الإيراني هائلا: فهو يؤدي إلى قدر كبير من الدمار المحتمل كما هو الحال بالنسبة لعدم التيقن. وهذه القراءة هي خصم من مواطن الضعف التي وصفتها المصادر المتخصصة.

ما تريده (طهران) حقاً

إن التهديد الإيراني ضد تحلية المياه لا يتعلق بالمباني فحسب. إنه عقد اجتماعي In the Gulf monarchies, the state has long based its legitimacy on security, redistribution and continuity of services. والماء هو أحد أهم الخدمات الأساسية لهذا الوعد. ومن ثم تختار إيران، من خلال تحديد وحدات التحلية كهدف للانتقام، سجلا سياسيا أكثر من سجلها الاقتصادي. وأوضح أن عواقب الهجوم على محطات الطاقة لن تقتصر على الأسواق أو الصادرات، بل ستكون جزءا من الحياة اليومية للشركات المتحالفة في واشنطن. It is an analysis based on the place of desalination in the Gulf water systems and the sequence of threats.

This dimension distinguishes water from oil. ويمكن للأسواق أن تستوعب، إلى حد ما، الاضطرابات غير المتكررة في إمدادات النفط. ويجوز للدول أن تسحب من احتياطياتها، أو أن تحول البضائع أو تعدل إنتاجها. مياه الشرب توفر مساحة أضيق للمناورة A population can bear a few days of rising gasoline prices. وهو يستجيب بشكل مختلف لفكرة انقطاع إمدادات المياه، حتى مؤقتة. وهذا يجعل من التحلية قلعة من الضغط السياسي وكفاءة نادرة. ومرة أخرى، تستند الحجة إلى استنتاج يستند إلى مستويات موثقة من التبعية وإلى طبيعة الخدمة المقدمة.

وهناك ترشيد استراتيجي بارد في هذا الخيار. طهران يعرف أنه ليس من الضروري تدميره على نطاق واسع للحصول على تأثير. يكفي أن ندخل في عقول صانعي القرار في الخليج فكرة تعرض نظمهم الحيوية للخطر. The threat on the water then acts as the threat on Ormuz: it changes the calculations even before the possible passage to the act. وهذه القوة من الردع النفسي هي التي تجعل من التحلية موضوعا رئيسيا للأزمة. وفي هذا التصعيد، يكون الخوف من المقاطعة صالحا بالفعل كأداة للضغط.

خط أحمر لقانون الحرب

وهذا الانجراف نحو الهياكل الأساسية المدنية يتطلب تركيزا قانونيا واضحا. ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجوم أو التدمير أو الإزالة أو الاستخدام غير الضروري للأجسام الضرورية لبقاء السكان المدنيين. وتنص القاعدة العرفية 54 للجنة الصليب الأحمر الدولية صراحة على ذلك. إن المياه في البلدان العربية هي بطبيعة الحال جزء من هذه الممتلكات المحمية، كما أن الهياكل الأساسية التي تسمح بالوصول إليها تتعلق مباشرة. ومن ثم فإن الهجوم المتعمد على وحدات التحلية سيثير على الفور مسألة جريمة حرب.

غير أن الاتساق يتطلب استكمال التعليل. وفي حين أن هذه الحماية تغطي تحلية المياه في الخليج، فإن محطات الطاقة الإيرانية للعمليات المدنية تثير أيضا مسألة قانونية كبرى عندما تُعتبر أهدافا قسرية. ويتمثل أحد المخاطر السياسية في هذه اللحظة تحديدا في أن التصعيد يخفف من فكرة أن المرء يمكن أن يهدد النظم التي تجعل الحياة العادية ممكنة. وعلى العكس من ذلك، يذكرنا القانون بوجود خط أحمر عندما تستهدف الحرب المياه والكهرباء وغيرها من السلع التي لا غنى عنها للسكان.

ولذلك فإن الخطر ذو شقين. وهذا أمر استراتيجي، لأن هذه التهديدات يمكن أن تؤدي إلى تطبيع سريع للصراع. It is normative, because it moves war to objects that the law is seeking to avoid military logical. وعندما يتكلم القادة عن نباتات أو نباتات تحلية كأهداف معقولة، فإنهم لا يثيرون التوتر فحسب. They bring the region closer to a threshold where civilians become, through the networks on which they depend, the real impact of the war. وهذا الاستنتاج هو قراءة تحليلية للوقائع والقواعد المنطبقة.

الخليج يواجه نقطة التبعية الأكثر حساسية

وتدرك دول الخليج هذا الضعف. ويشير البنك الدولي إلى أن المنطقة تستثمر منذ عدة سنوات في إعادة استخدام المياه المستعملة، وكفاءة المياه، والحد من خسائر الشبكات، والتنويع التكنولوجي. وقد صُممت بعض أوجه الترابط والمستودعات الاستراتيجية لتحسين القدرة على التكيف. ولكن هذه الأدوات صُممت أولاً للاستجابة للندرة والنمو السكاني وتغير المناخ. The current crisis places them brutally in a national security framework.

هذا التحول مهم يعني أن التحلية تتوقف عن كونها ملفاً هندياً لتصبح ملفاً دفاعياً وفي عواصم الخليج، لم تعد المسألة مجرد كيفية إنتاج المزيد من المياه، والإنبعاثات الأرخص وأقل تكلفة. وهي تتعلق بكيفية حماية نظام ساحلي ضخم ومترابط وكثيف الطاقة وحيوي من تهديد يمكن أن يتخذ شكل قذيفة أو تخريب أو تكتيك إلكتروني أو تلوث أو حلقة ذعر بسيطة. وتلاحظ لجنة رابطة الدول المستقلة أيضاً أن التهديدات التي يتعرض لها القطاع ليست بدنية فحسب، بل أيضاً سيبرانية.

لهذا السبب تعبير (آشيلز) عن الكعب ليس مفرطاً ونباتات التحلل هي النوبات الصامتة التي سمحت للملكية العربية بتحويل الصحراء إلى متروبوليس. وهي أيضا النقطة التي يمكن أن يزدهر فيها هذا الازدهار في أسرع وقت ممكن إذا ساد منطق الانتقام. بعد التهديدات الأمريكية ضد البنى التحتية المدنية الإيرانية، اختارت طهران أن تستجيب حيث حلفاء واشنطن العرب أكثر تعرضا. ليس على شعار ليس على رمز على الماء