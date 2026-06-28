HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial HTML tutorial

Les derniers articles

Articles liés

بعد واشنطن، إطار الاتفاق؟?

العربية
Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
1 min.de lecture
Date de modification:
1 lecteurs
在华盛顿之后,协议的框架?
- Advertisement -
Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.
在华盛顿之后,协议的框架?

لا، شبح الحرب الأهلية لا يعود إلى لبنان.
هذا لغز جميل أن اللبنانيين فهموا ما يكلفه الحرب الأهلية.
لا، إغراء إسرائيل لا يقاوم لحرق الجنوب لم ينتهي.
نعم، لا تزال جمهورية إيران الإسلامية، في مفاوضاتها مع أمريكا، توضح أن الجزء الجنوبي من لبنان كان في الواقع مطاردته الحراسة، وهي بطاقة رئيسية كانت تحملها بسعادة ضد دونالد ترامب، وهي معرضة لرغبة غير خاضعة للمراقبة لإيجاد طريق للخروج من الحرب.
لذلك، لا، للأسف، فإن اتفاق واشنطن الإطاري بين لبنان وإسرائيل لا يخفف من مدفعية ماشيافيليتش
الذي يبقي لبنان، على الرغم منه، سجين حرب إقليمية ليست له.
ولا يمكن للبنان أن يتحرر إلا بعد أن تكون الدولة ذات سيادة.
وستكون الدولة ذات سيادة عندما تنجح في اعتماد سياسة دفاعية مفترضة بنفس الطريقة التي تتبعها جميع البلدان الحرة والمستقلة.
ولن يكون لبنان بلداً حراً ومستقلاً إلا عندما يكون له جيش مجهز ومدرب ومؤهل لخدمة الأمة.
لا يمكن بناء هذا الجيش الذي يتوق إليه جميع المواطنين للحصول على الجنسية، ويطالبون برغباتهم، دون مساعدة ضخمة من أوروبا،,
البلدان والمنظمات العربية ومختلف الهيئات الدولية
وقد دمرت الحرب الأهلية الدولة في لبنان. لقد ازدهر حزب الله، لصالح إيران، على خرابه.
وقد توقفت إسرائيل عن استغلال أوجه قصورها وانتهاك سلامة أراضيها.
ولا يمكن إلا لسيادة الدولة أن تحقق السلام في لبنان.
كل شيء آخر هو الدخان!

مونا ماكي

الترجمة متاحة باللغاتFrancaisEnglishAllemandEspagnolItalienPortugaisRusseChinois

Recommande par Libnanews
Voir la carte des evenements

Explorez la carte en direct des evenements et points de situation.

Ouvrir la carte
- Advertisement -
Article précédent
在华盛顿之后,协议的框架?
After Washington, the framework for an agreement?
Article suivant
在华盛顿之后,协议的框架?
Nach Washington, der Rahmen für ein Abkommen?
Newsdesk Libnanews - translated by IA
Newsdesk Libnanews - translated by IAhttps://libnanews.com
Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

A lire aussi