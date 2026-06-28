بعد واشنطن، إطار الاتفاق؟?

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Beta translationهذه نسخة مترجمة آليا في مرحلة تجريبية. يرجى التعامل بحذر مع الصياغة والتفاصيل والتحقق من النسخة الفرنسية عند الحاجة.

لا، شبح الحرب الأهلية لا يعود إلى لبنان.

هذا لغز جميل أن اللبنانيين فهموا ما يكلفه الحرب الأهلية.

لا، إغراء إسرائيل لا يقاوم لحرق الجنوب لم ينتهي.

نعم، لا تزال جمهورية إيران الإسلامية، في مفاوضاتها مع أمريكا، توضح أن الجزء الجنوبي من لبنان كان في الواقع مطاردته الحراسة، وهي بطاقة رئيسية كانت تحملها بسعادة ضد دونالد ترامب، وهي معرضة لرغبة غير خاضعة للمراقبة لإيجاد طريق للخروج من الحرب.

لذلك، لا، للأسف، فإن اتفاق واشنطن الإطاري بين لبنان وإسرائيل لا يخفف من مدفعية ماشيافيليتش

الذي يبقي لبنان، على الرغم منه، سجين حرب إقليمية ليست له.

ولا يمكن للبنان أن يتحرر إلا بعد أن تكون الدولة ذات سيادة.

وستكون الدولة ذات سيادة عندما تنجح في اعتماد سياسة دفاعية مفترضة بنفس الطريقة التي تتبعها جميع البلدان الحرة والمستقلة.

ولن يكون لبنان بلداً حراً ومستقلاً إلا عندما يكون له جيش مجهز ومدرب ومؤهل لخدمة الأمة.

لا يمكن بناء هذا الجيش الذي يتوق إليه جميع المواطنين للحصول على الجنسية، ويطالبون برغباتهم، دون مساعدة ضخمة من أوروبا،,

البلدان والمنظمات العربية ومختلف الهيئات الدولية

وقد دمرت الحرب الأهلية الدولة في لبنان. لقد ازدهر حزب الله، لصالح إيران، على خرابه.

وقد توقفت إسرائيل عن استغلال أوجه قصورها وانتهاك سلامة أراضيها.

ولا يمكن إلا لسيادة الدولة أن تحقق السلام في لبنان.

كل شيء آخر هو الدخان!

مونا ماكي