بوسع ترامب وحدها أن توقف الحرب في لبنان

In an interview with the New York Times, Nabih Berry placed Donald Trump at the centre of the Lebanese equation. قال المتحدث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إبرام وقف حقيقي لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على احترامه. المعادلة قوية. يُدرك وزن واشنطن الحاسم على القدس، لكنه أيضاً يُعرّض ندرة لبنانية في مواجهة حرب على أرضه، تحت النار الإسرائيلية، مع حزب الله كطرف مسلح مركزي وإيران كخلفية إقليمية.

ويأتي البيان في اليوم التالي لتوتر شديد. وهددت إسرائيل الضواحي الجنوبية في بيروت. وادعت دونالد ترامب أنه حصل على وقف تصعيد بين إسرائيل وحزب الله. ثم أكد بنجامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في جنوب لبنان. تم الإبلاغ عن الحرائق مرة أخرى. In this context, Berry seeks to move the debate. انه لا يتحدث عن استراحة بسيطة حول بيروت. ويدعو إلى وقف الأعمال القتالية بصورة فعالة، المنطبقة على أرض الواقع وفي الجو وفي جميع المناطق المتضررة.

نبيه بيري يرفض هدنة جزئية

حكم بيري يوجز حقيقة سياسية وحشية ويمكن للبنان أن يتفاوض ويحيل ويقترح ويضمن بعض الالتزامات. ولا يستطيع، بمفرده، إجبار إسرائيل على وقف هجماتها. كما أنه لا يمكن أن يفرض انضباطاً دائماً على حزب الله دون هيكل شامل يقلل من الذريعة العسكرية للمقاومة المسلحة. وعليه، فإن رئيس البرلمان يعرض نفسه كوسيط قادر على التحدث إلى حزب الله، لكنه يرسل مفتاح التنفيذ إلى واشنطن. بالنسبة له، (ترامب) لا يجب أن يعلن هدنة فحسب يجب عليه ان ينفذه.

موقف (بيري) لا يظهر في الفراغ ومنذ عدة أسابيع، ظل الوسطاء الأمريكيون يبحثون عن صيغة تدريجية. وقال إن حزب الله سيوقف هجماته على إسرائيل. وفي المقابل، تمتنع إسرائيل عن ضرب بيروت وضواحيها. ويهدف هذا الاقتراح إلى تجنب توسيع نطاق الحرب لتشمل العاصمة اللبنانية. لكنه يترك جنوب لبنان في منطقة خطرة. هذا بالضبط ما يتحدى بيري ومن شأن وقف إطلاق النار المحدود في بيروت أن يخلق تسلسلا هرميا للأراضي. وستحمي العاصمة، في حين ستظل القرى الجنوبية معرضة للطائرات بدون طيار والقذائف والاقتحامات.

ولذلك، يدافع رئيس البرلمان عن تسلسل آخر. يدعي أن (هزبولا) « مفتوح إلى وقف إطلاق النار الحقيقي » هذا الافتتاح، وفقاً له، لا يستحق إستراحة جزئية وهو يفترض مسبقاً وقفاً كاملاً لإطلاق النار والإضرابات. وتفترض أيضا أن إسرائيل تتوقف عن القصف بينما تزعم أنها تتفاوض. والمشكلة في قراءتها ليست مجرد عدم الاتفاق. وهذا هو الثغرة بين الطاولة الدبلوماسية والأرض العسكرية. تيل أبيب، يقول في جوهره، يريد أن يتفاوض بينما يستمر التفجيرات. ويدفع لبنان الثمن البشري والاقتصادي والإقليمي.

تتفاوض إسرائيل تحت الضغط العسكري

This criticism directly targets the Israeli method. وتدعي إسرائيل منذ بداية التصعيد أنها استجابت لانتهاكات وقف إطلاق النار وهجمات حزب الله. غير أن عملياتها قد نمت على نطاق واسع في جنوب لبنان. وضربت الضربات الطرق، والمنازل، والمناطق القريبة من النبطية، وطار، ومرجيون، وليتاني. كما تقدم الجيش الإسرائيلي في مواقع رمزية، بما في ذلك منطقة بوفورت. وبالنسبة للسلطات اللبنانية، فإن هذه الدينامية تجعل أي حوار هش سياسيا. التفاوض تحت القنابل أشبه بالتحدث تحت الضغط.

صيغة بيري على ترامب يجب أن تقرأ من خلال هذه الملاحظة. He did not say that Lebanon chose to hand over its fate to a foreign leader by political preference. يقول أن نسبة الطاقة الحقيقية تمر بواشنطن. ويمكن لإسرائيل تجاهل بيروت. يمكنه تحدي المكالمات الأوروبية. قد يتحدى تحذيرات الأمم المتحدة. ولكن من الصعب عليه أن ينفصل أمام البيت الأبيض عندما يقرر ممارسة ضغوط واضحة. لذا يطلب (بيري) من (ترامب) أن يستخدم القلعة تحت تصرفه: المعونة الخارجية، التغطية الدبلوماسية، التنسيق العسكري والوزن السياسي للولايات المتحدة.

هذا الطلب يتضمن رهان دونالد ترامب يحب أن يقدم نفسه كرجل قادر على الوصول بسرعة إلى الاتفاقات وقد سبق له أن زعم أن إسرائيل وحزب الله قد اتفقا على وقف هجماتهما المتبادلة. ولكن التجربة الأخيرة تبين أن الإعلان غير كاف. وبعد بياناته، استمرت الأعمال العدائية في الجنوب. وأكدت نتنياهو استمرار العمليات العسكرية. ولم يوافق حزب الله علنا على النسخة الأمريكية. دبلوماسية (ترامب) يمكنها أن تتوقف عن التحرك مثل الإضراب على (بيروت) ولم تثبت بعد أنها تستطيع فرض وقف دائم لإطلاق النار.

أمر (ترامب) بالانتقال من الإعلان إلى الإعدام

ويسعى بيري إلى تحويل هذه الدبلوماسية من الإعلان إلى دبلوماسية التنفيذ. وحكمه على ترامب وحده القادر على الحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار هو أيضا اختبار موجه إلى واشنطن. وإذا ادعى ترامب أن له سيطرة على التحلل، فيجب عليه أن يثبت أن هذه السيطرة تنطبق على إسرائيل، وليس فقط على لبنان أو حزب الله. وسيتم على الفور الطعن في اتفاق يرغم حزب الله على وقف إطلاق النار دون منع إسرائيل من تفجير الجنوب. ومن شأنه أن يغذي فكرة أن الهدنة أداة للضغط من جانب واحد. سيعزز أيضاً خطاب (هيزبولا) بشأن الحاجة إلى الاحتفاظ بأسلحته.

هذه إحدى المراكز السياسية للقضية. Hezbollah can be opened to a complete ceasefire if it does not resemble a maskd capitulation. ويمكنه أن يقبل وقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل أيضا عملياتها. لكنه سيرفض أن يكون الممثل الوحيد الذي أمر بالتهدئة بينما تستمر الضربات الإسرائيلية. بيري، كحليف سياسي لهزبولا ورئيس مؤسسة وطنية، تحاول أن تلبس هذا الموقف بلغة الدولة. إنه لا يتحدث عن معسكر. ويسعى إلى جلب التزام حزب الله إلى منطق وطني لوقف إطلاق النار.

This position gives it a central role, but also a vulnerability. وتدرك الولايات المتحدة وإسرائيل أن بيري يحتفظ بقناة مع حزب الله. وهي تستخدمها لأنها يمكن أن تنقل رسائل لا يمكن للدولة اللبنانية دائما أن تحملها مباشرة. ولكنهم يشكون في قدرتهم على ضمان تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل. وهذا التحفظ غير مهمل. وإذا قبل حزب الله وقف إطلاق النار عن طريق بيري، ثم طلقة من لبنان، يمكن لواشنطن أن تقول إن الضمان اللبناني لم يصمد. ومن ثم فإن بيري تؤدي دورا في هذه الوساطة.

الرابطة الإيرانية، مفيدة ومخاطرة

وتتمثل الصعوبة الأخرى في إيران. وتدعي شركة بيري أنه من الملح الحصول على وقف لإطلاق النار، سواء انفصلت عن إيران أو ترتبط بها. وهذه الجملة تستحق الاهتمام. إنها تترك مسار مزدوج مفتوح ويمكن للبنان أن يدخل عملية تصفية مستقلة، إذا استطاعت واشنطن أن تفرض وقفا للضربات الإسرائيلية. ولكنه يمكن أن يظل أيضا جزءا من مفاوضات إقليمية أوسع نطاقا تربط فيها طهران بين لبنان وغزة والبحر الأحمر والخليج. بيري لا تغلق أي خيارات والأهم من ذلك أنها تسعى إلى منع لبنان من أن يصبح رهينة إلى جدول زمني خارجي.

ويعكس هذا الحذر التوازن اللبناني. ويرغب جزء من الجهات السياسية الفاعلة في فصل لبنان عن صراع واشنطن وطهران والقدس. وهم يخشون أن يستخدم البلد كعملة صرف. ويرى حزب الله وحلفائه أن الجبهة اللبنانية لا يمكن فصلها عن الضغط الإقليمي على إسرائيل. (بيري) يحاول وضع توليف يقول أن الرابط مع إيران لا ينبغي أن يحجب الهدف الفوري. إن وقف إطلاق النار ضروري، مع مجموعة إقليمية أو بدونها. فالأولوية ليست شكلا دبلوماسيا، بل هي وقف التدمير.

هذا التحليل واقع على أرض الواقع. ولا يمكن لجنوب لبنان أن ينتظر جميع السلطات لتسوية حساباتها. فالقرى فارغة، والطرق تصبح خطرة، وتدمر المنازل، وتعمل البلديات تحت الضغط. ولا تحكم الأسر المشردة على اتفاقات هيكلها النظري. يَحْكمونَهم لِكي يَكُونَ a سؤال بسيط: هَلْ الضرباتِ تَتوقّفُ حقاً؟ بيري في هذا المجال. وعارض وقف إطلاق النار الحقيقي على هدنة للنشرة الصحفية. الكلمة الحقيقية تعني التحقق، العام، الواجب التطبيق والضمان.

أربع قراءات لنفس وقف إطلاق النار

والمشكلة هي أن كل فاعل يعرّف واقع وقف إطلاق النار بشكل مختلف. وبالنسبة لإسرائيل، يتطلب وقف إطلاق النار الحقيقي أن يتوقف حزب الله عن تهديد شمال البلد وأن تُزال قدراته من الحدود. وبالنسبة لحزب الله، يطالب أولا بوقف الإضرابات الإسرائيلية وسحب المناطق التي يحتلها أو احتجزها الجيش الإسرائيلي. وفي رأي واشنطن، يتطلب الأمر تخفيضا في التصعيد يكفي للحفاظ على المناقشات مع إيران وإعادة إطلاق المحادثات اللبنانية – الإسرائيلية. وبالنسبة لبيروت، يجب أن تمنع انهيار الجنوب وتحافظ على هامش السيادة. وتتداخل هذه الأهداف، ولكنها لا تتداخل.

تصريح (بيري) له وظيفة تكتيكية. تضع (ترامب) أمام مسؤولياتها. She told Washington that Hezbollah may be forced to commit, but the real question is Israel. She told Israel that he could not demand security while continuing the bombings. She tells the Lebanese that mediation is not abandoned. She told Iran that Lebanon was seeking a halt to the war without necessarily waiting for the conclusion of a great regional bargain. إنها جملة قصيرة، لكنها تتحدث إلى عدة جمهور.

كما يكشف عن إحراج لبناني. ويقول رئيس الدائرة إن الزعيم الأمريكي هو الوحيد القادر على إنفاذ هدنة على الأراضي اللبنانية. This reality illustrates the imbalance in sovereignty. The Lebanese state claims its authority, but it depends on an external power to coerce Israel and an internal compromise to engage Hezbollah. ويقع البلد بين اثنين من المعالين. واحد خارج « واشنطن ». الآخر داخلي، نحو قدرة بيري على نقل موقع حزب الله إلى إطار وطني. وهذا التبعية المزدوجة يضعف الدولة، حتى عندما يسمح بحل مؤقت.

خطر واقع في الجنوب

انتقاد بيري لإسرائيل يذهب أبعد من الوفرة الأخلاقية. It describes a negotiating strategy under military pressure. إن إسرائيل تريد ضمانات عن طريق الحفاظ على ميزتها التشغيلية. هذه الطريقة ليست جديدة. It consists of striking, advancing, demolishing or threatening, and then negotiating from a modified terrain. ومن غير المقبول بالنسبة للبنان، لأنه يحول المحادثات كل يوم إلى خسارة إضافية. كلما طالت المناقشات، كلما تغيرت البطاقة العسكرية. وكلما تغيرت البطاقة، كلما زاد الاتفاق، إن وجد، قد يكرس أمرا واقعا.

وهذا هو السبب في أن مسألة التوقيت حاسمة. إن وقف إطلاق النار الذي يأتي بعد الاحتلال الإسرائيلي يمتد إلى الجنوب، بعد تدمير القرى أو بعد إضراب بيروت لم يكن له نفس النطاق الذي كان عليه التوقف الفوري. بيري يصر على الكلمة الآن والأولوية هي منع الميكانيكيين قبل أن ينتج عتبة جديدة. وتبين التجربة اللبنانية أن الأوضاع المؤقتة يمكن أن تستمر. ويمكن أن تصبح منطقة أمنية مؤقتة احتلالا طويلا. عملية محدودة يمكن أن تصبح واجهة دائمة. الهدنة الجزئية يمكن أن تصبح تطبيع الحرب في الجنوب.

هامش ترامب سيعتمد على قدرته على فرض حدود واضحة على نتنياهو. The US President can obtain an indirect commitment from Hezbollah through the Lebanese channel. ولكن هذا الالتزام لن يصمد إذا حافظت إسرائيل على حرية الإضراب الكاملة. ومن ناحية أخرى، لن ترغب ترمب في الظهور كشخص يرغم إسرائيل على التوقف دون ضمانات أمنية. كل الصعوبات تكمن في هذا التناظر. ويجب أن يمنع وقف إطلاق النار الحقيقي حزب الله من إطلاق النار والضربات الإسرائيلية. ويجب عليها أيضاً أن تحدد ما يحدث إذا اتهم أحد الطرفين الآخر بانتهاك.

إعلان (بيري) يأتي أخيراً في وقت تتسع فيه الجبهة الدبلوماسية. وينبغي مواصلة المناقشات في واشنطن بين الممثلين اللبنانيين والإسرائيليين. وفرنسا تنتقد الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية. وتشير الأمم المتحدة إلى ضرورة احترام السلامة الإقليمية للبنان والقرارات الدولية. وتهدد إيران بربط الأزمة اللبنانية بالاستقرار الإقليمي. وفي هذه البيئة، يسعى بيري إلى إعطاء لبنان جملة بسيطة: أوّلًا أوقف الحريق، ثمّ تحدّث. وهذا التراجع عن النظام أمر أساسي. وهي ترفض السماح باستخدام المفاوضات كغطاء للعمليات العسكرية.

ولا تزال مسألة الثقة قائمة. إن إسرائيل لا تؤمن تلقائيا بالضمانات التي تقدمها بيري. إن حزب الله لا يؤمن بالوعود الإسرائيلية دون ضغوط أمريكية. ولا يعتقد مسؤول لبنان أن وقف إطلاق النار المحدود يمكن أن ينقذ الجنوب. ولا تريد الولايات المتحدة أن تفشل الأزمة اللبنانية في الرهان الإيراني. بيان بيري لا يحل هذه التناقضات إنها تضعهم في الضوء الكامل إنه يشير فقط إلى المكان الذي، وفقاً له، يمكن للقفل أن يقفز: في واشنطن، إذا قرر ترامب التحول من إعلان إلى قيد.

وستتوقف المتابعة على علامات ملموسة. هل ستوقف إسرائيل هجماتها في الجنوب وهدمها؟ هل سيوقف حزب الله نيرانه شمال إسرائيل؟ هل ستتعامل محادثات واشنطن فقط مع بيروت أو مع جميع الأراضي اللبنانية؟ هل تقبل إيران رفع التصعيد اللبناني عن قضيتها؟ فتح بيري بابا يقول أن حزب الله لا يزال متاحا لوقف إطلاق النار الحقيقي. ووضع أيضاً حالة سياسية كبرى: فبدون ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل، لن تكون الهدنة أي شيء سوى وقفة هشة في حرب لا تزال باهظة التكلفة في لبنان.