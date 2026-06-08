بوفور: يدعو لبنان أونيسكو إلى العمل

ويعود قلعة بوفورت، المعروفة في لبنان باسم قصر الشقيف، إلى وسط معركة تتجاوز البعد العسكري. ودعت وزارة الثقافة، التابعة للمديرية العامة للجمارك، المجتمع الدولي، أونيسكو، والهيئات المسؤولة عن حماية التراث، إلى التدخل دون تأخير لضمان الحفاظ على الموقع وإزالته من أي عمل عسكري. ويأتي هذا التنبيه بعد البث الإعلامي الإسرائيلي للفيديوات والخرائط التي تزعم أن القلعة أو بيئتها المباشرة ستأوي البنى التحتية العسكرية لحزب الله.

The Lebanese ministry rejects these claims. وهو يرى أنها حملة تهدف إلى إعداد أو تبرير احتلال أو عسكرة أو عرض النصب التذكاري للضربات. According to the Directorate General of Antiquities, the examination of the maps and sequences disseminated would show that the installations presented as military are at a significant distance from the fortress and its direct perimeter. ولذلك تدعي السلطات الثقافية أن الموقع الأثري لا تتأثر بهذين العنصرين وأن استخدامه للأغراض العسكرية هو، في رأيها، مضلل.

الملف حساس لأن (بوفورت) ليس موقع عادي وتهيمن القلعة على وادي الليطاني وفأس جنوب لبنان. وقد أعطاه منصبه قيمة استراتيجية واضحة على مر القرون. لكن هذه الجغرافيا ليست كافية لجعلها هدفاً عسكرياً وتصر الوزارة على مركزها الخاص بالتراث، وإدراجها في القائمة الإرشادية للتراث العالمي وتعزيز حمايتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999. ولذلك فإن السؤال واضح: هل يمكن سحب نصب تذكاري محمي إلى حرب بواسطة قصة استهداف؟?

نصب تاريخي مأخوذ من السرد العسكري

شاتو دي بوفورت يحتل مكانا خاصا في ذكرى الجنوب. وبناءاً على إعلان صخري، فإنه يحمل آثاراً لفترات القرون الوسطى، والمنافسات الإقليمية، والمهن، والحرب الأهلية، والوجود الإسرائيلي، وأعمال الإصلاح التي نفذت بعد عام 2000. هذا التاريخ الطويل يفسر قوته الرمزية. كما أنها تفسر ضعفها. A site that dominates the landscape attracts the attention of the armies, but it remains a cultural asset when its use is patrimonial and civil.

وهذا هو بالتحديد الحجة التي ساقتها المديرية العامة للجمارك. ومنذ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، كانت إدارة القلعة، وفقا للوزارة، مسؤولة عن إداراتها. The administration asserts that it provides protection, supervision and maintenance by its official agents. وأشارت أيضاً إلى أنها عملت على إيجاد التمويل لإعادة القلعة والحفاظ عليها وإعادة فتحها للزوار والباحثين والسياح. ومن ثم، فإن الدولة اللبنانية تعرض هذا الموقع بوصفه حيزا ثقافيا، وليس كموقع تشغيلي.

وهذا التوضيح مهم من الناحية القانونية. ويحمي القانون الإنساني الدولي الممتلكات الثقافية، ولكن هذه الحماية يمكن أن تضعف إذا استخدم موقع ما لأغراض عسكرية. ومن ثم خطورة الاتهامات التي تبثها وسائط الإعلام الإسرائيلية. وإذا تم قبولهم دون تحقق، فيمكنهم تحريك تصور القلعة. ولن يُنظر إليه بعد الآن على أنه نصب تذكاري، بل على أنه هيكل أساسي معاد. وتسعى الإدارة إلى منع هذا الانزلاق الذي تعتبره غير مبرر.

Château de Beaufort : تعزيز الحماية

The status of the Château de Beaufort reinforces this argue. والموقع على القائمة الإرشادية للتراث العالمي في إطار قلعة جبل آميل. ولا ينطبق هذا التسجيل على التراث العالمي. وتذكر أن الدولة اللبنانية تعتبر الموقع ذا قيمة عالمية محتملة وأنه يمكن تقديمه في مرحلة لاحقة للتسجيل الكامل. وفي بلد تضررت فيه آثار كثيرة من جراء النزاع، فإن هذا الاعتراف التحضيري يحسب بالفعل.

وتضيف الحماية المعززة الممنوحة في عام 2024 طبقة أكثر تقييدا. ويهدف النظام الناتج عن اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبروتوكول الثاني لعام 1999 إلى حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح. وهو يتطلب من الطرفين عدم مهاجمتهما، وعدم استخدامهما في أغراض يمكن أن تعرضهما للدمار واتخاذ تدابير وقائية. وتعزيز الحماية هو أعلى مستوى يوفره هذا المخطط. إنه لا يجعل موقعاً قابلاً للنقاش وهو يذكر الطرفين بأن انتهاكه ينطوي على مسؤولية خاصة.

In the case of Beaufort, this protection has a very concrete meaning. وقد تضررت الحصن بالفعل من جراء الحروب المتعاقبة. وشهدت عملية عسكرة طويلة خلال الاحتلال الإسرائيلي للجنوب. ثم أعيدت إلى وظيفتها المتعلقة بالتراث. أي معرض عسكري جديد سيمسح جزء من هذا العمل. It could also transform a place reopened to the public into an inaccessible, monitored, suspicious and potentially destroyed vestige.

قضية لبنانية وعالمية

صياغة القسم مهمة. ولا يوصف الحصن بأنه نصب تذكاري لبناني فحسب. وهو يُقدَّم كصالح للتراث الثقافي المشترك للبشرية. وتتطابق هذه اللغة مع روح القانون الدولي للتراث. Some sites, even in the territory of a state, carry a value that goes beyond national borders. فدمارهم يفاقم الذاكرة المشتركة، ليس فقط تاريخ قرية أو منطقة.

(بيفورت) يركز هذا البعد إن موقعها وهيكلها وطبقاتها التاريخية ودورها في الصراعات المعاصرة يجعلها مكانا للقراءة في جنوب لبنان. القلعة تسمح بفهم تداولات القرون الوسطى، خطوط التلال، علاقات القوى القديمة، ثم الحروب الحديثة. إنه ليس مجرد خرب إنها وثيقة حجرية ومن شأن فقدانها أو تدهورها أن يقلل من قدرة الأجيال المقبلة على قراءة هذه القصة في المشهد نفسه.

The danger also concerns local populations. ولا تتنافس حماية التراث مع حماية المدنيين. وكلاهما يتعلق بنفس منطق الادخار. The inhabitants of Arnoun, Nabatiyé and nearby localities live with this monument in their horizons. إنها تعود إلى ذاكرتها اليومية. ويضيف تهديدها إلى جوع التشرد، والخوف من الإضرابات وعدم التيقن من العودة. وعندما يتم الوصول إلى موقع للتراث، فإنه ليس مجرد هيكل قديم يعاني. إنها علامة أرضية جماعية تختفي أو تشوهات.

سابقة عام 2000 وعودة العسكرة

والإشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000 ليست ثانوية. وهو يمثل، بالنسبة للدولة اللبنانية، اللحظة التي عادت فيها القلعة إلى ميدان التراث. After years of military presence and destruction, the General Directorate of Antiquities took over responsibility for the site. ويهدف العمل الذي اضطلع به منذ ذلك الحين إلى إزالة بوفورت من مركزها كموقع حربي وإعادة إدماجها في منطق المعرفة والزيارة والحفظ. وهذا التحول الذي تعتبره الوزارة مهددة الآن.

ومن ثم، فإن ظهور خطاب عسكري حول القلعة هو بمثابة ذكرى مؤلمة. وجزء من الجنوب، يشعل بوفورت الاحتلال، والقتال، والمراقبة، والمواقع المحظورة، والمغادرة الإسرائيلية. ولإعادته إلى منطق الهدف أو النقطة العسكرية هو محو عقدين من الجهود لمعاملته كإرث. الحرب ليست فقط حول تدمير الأحجار ويهدد بإعادة ندب وظيفة أمامية إلى الموقع.

ولهذا السبب تصر المديرية العامة للأسهم على عدم وجود صلة بين القلعة والهياكل الأساسية المبينة في الوثائق الإسرائيلية. The Ministry seeks to preserve the distinction between the monument and the broader military environment of the South. This distinction is sometimes difficult to maintain in an area where villages, roads, hills, positions, religious sites and historical remains are associated. الأمر أكثر ضرورة.

Unesco faced with a credibility test

المكالمة إلى (يونيسكو) تضع المنظمة قبل الإختبار ولا يمكن أن تظل خطط حماية التراث رمزية عند اقتراب مواقع القتال. ويدعو لبنان إلى اتخاذ إجراء فوري. ويمكن أن يتخذ ذلك عدة أشكال: التذكير العام بالالتزامات الدولية، والاتصال بأجزاء من إحداثيات المواقع المحمية، وتعبئة الخبراء، ودعم الوثائق عن بعد، وإعداد بعثة عندما يكون الوصول ممكنا، أو التدخل الدبلوماسي للحصول على تحييد المحيط.

والسياق يجعل هذا العمل صعبا. ولا تستطيع المنظمات الدولية دائما زيارة البلد. الطرق يمكن أن تكون خطرة التفجير يمكن أن يمنع أي خبرة وقد تكون المعلومات المتاحة متناقضة. ولكن عدم العمل له أيضا تكلفة. وإذا تعرض موقع محمي لنبذة عن العسكرة ولم يرد المجتمع الدولي، فإن تعزيز الحماية يفقد بعض قوته. ويصبح مرجعا إداريا وليس آلية تشغيلية.

ولليونيسكو دور تقني ومعياري. وهي لا تحل محل أطراف النزاع. إنها لا تنشر قوة حماية لكنها تستطيع توثيق وتنبيه وتأهيل وتعبئة ودعم السلطات الوطنية. ولعلها تذكّر أيضا بأنه لا ينبغي استخدام التراث في العمليات العسكرية أو الاعتداء عليه عندما يحتفظ بطابعه المدني والثقافي. وهذا التذكير ضروري عندما تعمم المعلومات العسكرية عن طريق الفيديو والخرائط والتعليقات الإعلامية.

معركة حول الدليل

وسيتوقف الاستمرار إلى حد كبير على الأدلة. The Ministry states that Israeli maps and videos do not link the alleged infrastructure to the archaeological site. وبين هذا الموقف والاتهامات التي وجهتها وسائط الإعلام الإسرائيلية، هناك حاجة إلى خبرة مستقلة. وينبغي لها أن تدرس الإحداثيات والمسافات والصور والجغرافيا والحالة الفعلية للموقع. وينبغي لها أيضا أن تميز القلعة، ومحيطها المباشر، والمناطق النائية.

وشرط الإثبات هذا هو الأكثر قوة حيث أن الاستخدام العسكري للموقع الثقافي يشكل اتهاما خطيرا. ولا يمكن إطلاقه كحجة إعلامية فحسب. ويمكن أن يكون لها عواقب تشغيلية. It may alter the behaviour of the armed forces. ويمكنها أن تعد الرأي لقبول الضرر على نصب تذكاري. وقد يضعف أيضا حماية الموقع. وهذا هو السبب في أن المديرية العامة المعنية بالآثار تستجيب بشدة لادعاءات التضليل واللا أساس لها.

ويجب على لبنان، من جانبه، أن يوثق موقفه. ويجب تعبئة السجلات الإدارية، وأعمال الإصلاح، والقوائم، والصور، والخطط، وتقارير الرصد، والإحداثيات الرسمية للمواقع. وتتطلب حماية التراث إدارة قادرة على إثبات استخدام المدنيين، والإدارة العامة، وغياب العسكرة. وفي سياق الحرب، يمكن أن تصبح هذه الوثائق هامة مثل الجدار أو الباب المستعاد.

تحييد الموقع، ليس فقط

الكلمة الرئيسية للبلاغ هي التحيّل. الوزارة لا تطلب فقط ألا تضرب القلعة ويطالب بالاحتفاظ به بعيدا عن أي عمل عسكري. وينطبق هذا الشرط على جميع الأطراف. ولا يُستخدم الموقع المحمي كموقع أو مستودع أو مرصد أو قاعدة إطفاء أو غطاء. ولا ينبغي تحويلها إلى حجة دعائية تبرر عملية ما. ويعني الحياد الامتناع النشط، وليس مجرد إعلان الاحترام.

This approach should guide Beaufort management in the coming days. ينبغي الإشارة إلى إحداثيات الموقع. ويجب تحديد محيطها. ويجب إبلاغ الجهات الفاعلة العسكرية بمركزها. ويجب على السلطات اللبنانية أن تضمن، في حدود إمكانياتها، أن يظل الموقع متراثاً حصراً. ويجب على الجهات الفاعلة الدولية أن تطالب الأطراف بتجنب إدماجها في عملياتها. ويجب على وسائط الإعلام أيضا أن تفحص الصور والخرائط قبل تحويل الادعاء إلى حقيقة ثابتة.

الرهانات تتعدى (بوفورت) وتوجد في جنوب لبنان مواقع تاريخية ودينية وأثرية أخرى معرضة للقتال. وتقع صور وشماة والقرى القديمة وأماكن العبادة والمناظر الثقافية في مناطق الإضراب أو الإجلاء. وفي حين يمكن ربط أحد أكثر المعالم شهرة في الجنوب دون وجود أدلة قوية على الهياكل الأساسية العسكرية، فإن المواقع الأخرى الأقل وضوحا ستكون أكثر ضعفا. ومن ثم فإن حماية بوفورت تشكل سابقة.

ذكرى للحفاظ عليها خلال الحرب

وأخيرا، تشير الأزمة حول بوفورت إلى مكان التراث في السيادة اللبنانية. The state is weakened in many respects, but the General Directorate of Antiquities remains the competent authority for the management of archaeological sites. ويؤكد تدخله مسؤولية وطنية. تقول أن القلعة هي إدارة ثقافية وليس ممثل مسلح. وقالت أيضا إن لبنان يعتزم الدفاع عن تراثه من خلال القانون والإجراءات والنداء إلى الآليات الدولية.

ويجب السعي إلى تحقيق ذلك بصرامة. The Ministry will have to publish the available technical elements, formally seized the relevant authorities, document any possible interference and prepare stabilization measures. كما ينبغي لها أن تنسق مع البلديات وقوات الأمن والخبراء والجامعات والمنظمات الدولية. ولا يقتصر الدفاع عن نصب تذكاري في زمن الحرب على بيان. وهي تدعو إلى سلسلة إدارية وعلمية قادرة على العمل حالما تسمح الأرض بذلك.

في الساعة، لا يزال الشاتو دي بوفورت بين المنطقتين. الأول هو التراث الذي يتطلب الحياد والحماية والإثبات. والثاني هو الحرب التي تسعى إلى إدماج كل ارتفاع وكل صورة وكل سرد في مجال عملها. The next few hours will say whether the Lebanese call leads to a concrete international intervention, or whether the fortress will remain alone, exposed to both strikes, suspicions and progressive erasure of its cultural status.