إن الأمر الذي أصدره بنجامين نتنياهو وإسرائيل كاتز لضرب أهداف في الضواحي الجنوبية في بيروت يمثل مرحلة جديدة في التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. ويتذرع البيان الإسرائيلي المشترك، الذي أُعيد تقديمه صباح يوم الاثنين في بيروت، بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان والهجمات على المدن الإسرائيلية. He intervened the day after the Israeli army took over Beaufort Cass and as the United States attempted to revive a gradual de-escalation. وهكذا دخل لبنان تسلسلا أكثر غموضا، حيث سجل رسميا أكثر من 400 3 حالة وفاة منذ 2 آذار/مارس، ثم وضع عاصمة مرة أخرى في مركز التهديدات العسكرية.

A strike order targeting the southern suburbs

والبيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية في عدد قليل من الأمور. ويدعي أن بنجامين نتنياهو وإسرائيل كاتز أمرا الجيش بضرب أهداف في الضواحي الجنوبية من بيروت، المعروفة في إسرائيل باسم الضهية، واعتبرا معقل حزب الله. ويعرض النص هذا القرار كرد على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من جانب الحركة الشيعة والهجمات على المدن والمدنيين الإسرائيليين.

ولا تزال الصياغة هامة. إنها تعلن أمر الإضراب وهي لا تقدم في هذه المرحلة تقييما أو قائمة للمواقع المعنية. كما أنها لا تحدد ما إذا كانت الأهداف تتطابق مع الهياكل الأساسية العسكرية أو كوادر حزب الله أو مرافق القيادة. وفي غياب تأكيد مستقل للطبيعة الدقيقة للأهداف، من الضروري بالتالي التمييز بين الإعلان السياسي والعسكري الإسرائيلي وبين استعراض تنفيذي متحقق منه. وهذا أمر أساسي في نزاع كثيرا ما تسبق فيه البيانات الإضراب أو الإجلاء أو المطالبات.

وتحتل الضواحي الجنوبية في بيروت مكانا مركزيا في المواجهة. It concentrates densely populated neighbourhoods, social institutions, shops, roads and Hezbollah-related structures. ولذلك فإن أي إضراب في هذه المنطقة ينطوي على خطر كبير على المدنيين، حتى عندما تدعي إسرائيل أنها تستهدف أهدافا محددة. وقد تسببت الهجمات السابقة بالقرب من العاصمة في التشريد الوقائي وإغلاق المدارس والتوتر الشديد في الأحياء المجاورة.

عودة بيروت إلى مركز الحرب

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في منتصف نيسان/أبريل، تركز معظم القتال والقصف في جنوب لبنان. وتعرضت صور والنبطية والساحل الجنوبي والقرى الواقعة قرب نهر الليطاني ومناطق الزهراني لمعظم الإضرابات وأوامر الإجلاء. ولا تزال بيروت وضواحيها تحت المراقبة المستمرة، ولكن الضربات المباشرة نادرة. إن الإعلان الإسرائيلي عن الاثنين يغير هذا التصور. فهو يضع العاصمة في دائرة الحرب المباشرة.

وضربت الضواحي الجنوبية في 28 أيار/مايو بضربة إسرائيلية على مبنى. ثم عرضتها الصحافة الدولية بوصفها أول هجوم بالقرب من بيروت في عدة أسابيع. وقد ادعت مصادر إسرائيلية أنها تستهدف موظفا من شعبة القذائف المرتبطة بالمحور الإيراني. ولم يعلق حزب الله وإيران على الفور. وقد أضعف هذا الإضراب بالفعل وقف إطلاق النار. ويبين الأمر المعلن يوم الاثنين أن خيار استهداف العاصمة أو محيطها لم يعد استثنائيا.

البعد النفسي قوي ولا يتعلق تهديد الضواحي الجنوبية فقط بسكان هذه الأحياء. وهو يؤثر على جميع بيروت، حيث تعمل العاصمة من خلال الترابط. ويمكن تعطيل الطرق والمستشفيات والإدارات والجامعات وخدمات الطوارئ بضربة واحدة. كما أن الأسر المشردة من الجنوب التي وجدت ملجأ في المنطقة الحضرية تتابع هذه التهديدات بقلق. وتمثل العاصمة، بالنسبة للكثيرين، آخر مكان للتراجع النسبي.

A ceasefire emptied of its substance

The Netanyahu-Katz order intervenes in a context where the Lebanese ceasefire exists more than formally. ومنذ أن أعلنت الهدنة في نيسان/أبريل، تواصل إسرائيل وحزب الله تبادل إطلاق النار والطائرات بدون طيار والضربات. وتتهم إسرائيل حزب الله باستخدام طائرات بدون طيار متدنية التكلفة ومن الصعب اعتراضها مما أدى إلى مقتل عدة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان. ويطالب حزب الله، من جانبه، بالرد على احتلال وإضرابات مستمرة وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وفي يوم الأحد والاثنين، حاولت الولايات المتحدة استعادة منطق إلغاء التصعيد. وقد اقترحت الخطة الأمريكية تسلسلا بسيطا: هجمات حزب الله على إسرائيل توقفت والتزام إسرائيل بعدم توسيع الإضرابات في بيروت. وأيد الرئيس جوزيف أوون هذا الطريق. The Speaker of Parliament, Nabih Berri, a key interlocutor because of his ties with Hezbollah, replied that the movement could respect a halt if Israel stopped its attacks first. ومن ثم فإن الفرق يتعلق باللفتة الأولى.

ويعقّد الإعلان الإسرائيلي هذه المحاولة مباشرة. ويأتي في وقت كانت فيه واشنطن تحاول على وجه الدقة منع حدوث تصاعد ضد بيروت. She said that the Israeli government wanted to maintain maximum military pressure on Hezbollah, including near the capital. كما يمكن قراءتها على أنها وسيلة للتأثير على المناقشات المقررة في واشنطن بين المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، دون مشاركة حزب الله المباشرة.

معدل الوفيات البشرية يتجاوز 400 3

وأبلغ آخر تقييم رسمي موحد لوزارة الصحة اللبنانية، نشر مساء الأحد، 31 أيار/مايو، عن 412 3 حالة وفاة و 269 10 إصابة منذ 2 آذار/مارس. هذا المجموع يحل محل سجل يوم السبت 371 3 حالة وفاة و129 10 إصابة وكانت الزيادة 41 حالة وفاة و 140 إصابة في 24 ساعة. وهو يعكس كثافة ضربات نهاية الأسبوع في جنوب لبنان وصعوبات جهود الإغاثة في التعجيل بتوطيد المعلومات في المناطق المستهدفة.

وينبغي ألا يُقرأ هذا الرصيد الوطني على أنه نهائي ليوم الاثنين. وأُبلغ عن إضرابات أخرى بعد نشرها. وأسفر هجوم على دير الزهراني في محافظة النبطية عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة تسعة عشر بجروح وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. ومن بين الوفيات ثلاث نساء. وأصيب خمسة أطفال وست نساء بجروح. These victims must be treated as a separate partial assessment until their integration into the national total has been confirmed.

وتمتد الخسائر أيضا إلى النظام الصحي. A strike near Hiram Hospital in Tyre injured 13 medical personnel and caused significant damage. ومنذ وقف إطلاق النار، وثقت منظمة الصحة العالمية الهجمات المتكررة على المرافق الصحية، بما في ذلك الوفيات والإصابات والمستوطنات المتضررة. وحذرت اليونيسيف أيضا الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا في لبنان خلال أسبوع. وتبين هذه الأرقام أن التصعيد لا يقتصر على المواقع العسكرية.

جنوب لبنان تحت الضغط العسكري المستمر

ولا يمكن فصل الإعلان الموجه إلى الضواحي الجنوبية في بيروت عن تطور الجبهة إلى الجنوب. وفي يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أخذ قلعة بوفورت، المعروفة أيضا باسم قلات الشقيف، وكذلك الحافة المجاورة. The site overlooks the Litani and occupies a strategic and symbolic place. وقد احتلتها إسرائيل من عام 1982 إلى عام 2000. وتعافيه هو أهم تقدم في الجيش الإسرائيلي في لبنان منذ انسحاب أيار/مايو 2000.

The Israeli army claims to want to push towards the Zahrani River, about ten kilometres north of the Litani River. وأعلنت المنطقة الواقعة بين النهرين منطقة قتال وطلبت من السكان مغادرة المناطق المعنية. وتفيد الصحافة الدولية بأن أكثر من 1.2 مليون لبناني مشردين بالإضرابات وأوامر الإجلاء منذ 2 آذار/مارس. ويعطي هذا التقدير مقياس أزمة تؤثر الآن على المناطق الواقعة خارج القرى الحدودية.

وقد أثرت التفجيرات الأخيرة على صور، والنبطية، ودير الزهراني، وقليلي، ومجدل زون، والمنسوري، وعدة مناطق من الساحل الجنوبي. واستهدفت المباني السكنية أو دمرت. الطرق المحلية أصبحت خطرة وقد اضطرت الأسر التي غادرت القرى الحدودية لأول مرة إلى الفرار مرة أخرى إلى صيدا أو بيروت أو المناطق الجبلية. ومن ثم، فإن الحرب تستقر في منطق حالات التشريد المتعاقبة، دون آفاق واضحة للعودة.

الحجج الإسرائيلية ورد لبناني

وتبرر إسرائيل تمديد عملياتها بإطلاق النار على حزب الله ضد شمال البلد. وتدعي السلطات الإسرائيلية أن صواريخ الحركة وقذائفها وطائرات بدون طيار تستهدف المدن والهياكل الأساسية والمدنيين. They also report that 24 Israeli soldiers and 4 Israeli civilians have been killed since 2 March, according to a count reported by the international press. وتشير السجلات العامة الإسرائيلية الأخرى إلى ما لا يقل عن 25 جنديا ومقاول دفاع قُتل في جنوب لبنان أو بالقرب منه، فضلا عن مدنيين قُتلا في شمال إسرائيل.

وترفض الحكومة اللبنانية هذه القراءة. واتهمت بيروت إسرائيل باتباع سياسة التدمير في جنوب لبنان والعقاب الجماعي. وندد رئيس الوزراء نواف سلام بالتدمير الكامل للمدن والقرى. وتطالب السلطات اللبنانية بوقف الإضرابات والانسحاب الإسرائيلي واحترام سيادة لبنان. غير أنها في موقف حساس. الدولة اللبنانية يجب أن تتفاوض وتنقذ وتستقبل المشردين بينما لا تتحكم مباشرة في قرارات حزب الله العسكرية.

ويعرض حزب الله هجماته ردا على العدوان الإسرائيلي ووجود قوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية. ويدّعي إطلاق النار على الجنود، والجنود المصفحة، ومواقع التجمع. وهي لا تنشر سجلا شاملا لخسائرها. وتدعي إسرائيل من جانبها أنها تكبدت خسائر فادحة في الحركة. وهذه الأرقام لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة، ويجب أن تظل منسوبة إلى من يقدمونها.

(واشنطن) تبحث عن مخرج، (باريس) ترفع نبرتها

الدبلوماسية تحاول اللحاق بالأرض العسكرية السريعة الحركة وتحدث وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو مع جوزيف أوون وبنجامين نتنياهو. ويريد واشنطن وقف هجمات حزب الله وتجنب، في المقابل، تمديد الهجمات الإسرائيلية في بيروت. ويهدف هذا النهج أولا إلى منع حرق رأس المال. وهو لا يعالج مسائل موضوعية مثل احتلال مناطق في الجنوب، ونزع سلاح حزب الله، ونشر الجيش اللبناني، وعودة المشردين داخليا، والضمانات الأمنية لشمال إسرائيل.

فرنسا تعتمد خطاً عاماً أكثر ودعت باريس إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاستيلاء على بوفورت. ودعت إيمانويل ماكرون إلى وقف القتال، ورأت أنه ليس هناك ما يبرر التصعيد المستمر في جنوب لبنان. ودعت المملكة المتحدة وألمانيا أيضا إلى احترام وقف إطلاق النار. وهذه التصريحات تزيد الضغط السياسي على إسرائيل، ولكنها لم تغير بعد الواقع العسكري.

ويخلق نظام استهداف الضواحي الجنوبية في بيروت توترا إضافيا بين خط ضبط النفس الأمريكي والاستراتيجية الإسرائيلية للتكثيف. وأشار مسؤول أمريكي اقتبس من الصحافة أيضا إلى أن واشنطن لا تتوقع من إسرائيل أن تستوعب هجمات حزب الله على مدنييها إلى أجل غير مسمى. هذا المعاني يحد من نطاق النداءات الأمريكية لإلغاء التصعيد وهو يعطي إسرائيل هامش عمل، بينما تسعى إلى تجنب إضراب واسع النطاق في العاصمة اللبنانية.

تهديد كبير لرأس المال والمشردين داخليا

وبالنسبة لشعب بيروت، فإن المسألة المباشرة ليست مجرد مسألة عسكرية. هذا مريح إلى أين تذهب في حالة أمر الإخلاء؟ أي حيّ تتجنبه؟ أيّ مستشفيات ستنجح إذا كتلة الطرق؟ وقد ملأت الأسر المشردة في الجنوب بالفعل العديد من المنازل والمدارس ومرافق الاستقبال. ومن شأن توسيع نطاق الإضرابات لتشمل الضواحي الجنوبية أن يتسبب في حركات جديدة في مدينة تستوعب بالفعل جزءا من الأزمة الإنسانية الوطنية.

الضواحي الجنوبية هي موطن للسكان الكثيفة. ولها أحياء شعبية، ومناطق تجارية، ومباني سكنية، وهياكل أساسية أساسية للطرق. ويمكن أن تترتب على الإضراب، حتى لو استهدف، آثار غير مباشرة هامة. النوافذ تنفجر بعيداً عن نقطة الإصطدام المدارس تغلق المصابيح يجب أن تعبر مربى المرور وفي بعض الأحيان تترك الأسر منازلها دون انتظار التعليمات الرسمية. وقد لوحظت هذه الدينامية بالفعل بعد إضرابات سابقة بالقرب من العاصمة.

إن الخطر السياسي مرتفع للغاية. ومن شأن إضراب كبير في بيروت أن يدفع حزب الله إلى تكثيف حريقه على إسرائيل. كما يمكن أن تضعف غرفة مناورة الرئيس أوون وحكومة السلام في المفاوضات. إن لبنان، الذي أصابه الانهيار الاقتصادي وتشبع الخدمات العامة، ليس له قدرة استيعاب غير محدودة. ويزيد كل تشرد إضافي من حدة التوترات المتعلقة بالإيجار والمدارس والمستشفيات والمساعدة الاجتماعية.

الساعات القادمة كاختبار دبلوماسي

والسؤال الرئيسي يوم الاثنين هو ما إذا كان أمر نتنياهو – كاتز سيظل يشكل تهديداً أو ما إذا كان سيؤدي إلى سلسلة من الإضرابات في العاصمة. The Israeli authorities claim to want to target Hezbollah. وتخشى السلطات اللبنانية توسيع نطاق الحرب لتشمل المناطق الحضرية الكثيفة السكان. ولا يزال الوسطاء الأمريكيون يحاولون وقف هجمات حزب الله والالتزام الإسرائيلي بكبح التصعيد.

التقويم الدبلوماسي يضيق ويجب أن تستمر المناقشات في واشنطن بين المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين. وتحث فرنسا مجلس الأمن على الاستيلاء على التصعيد. وعلى أرض الواقع، توحد إسرائيل مواقفها في بوفورت وتحافظ على الضغط حتى الزهراني. ويواصل حزب الله شن هجمات على القوات الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن تتطور التقييمات البشرية مع كل تحديث لوزارة الصحة اللبنانية.

ومن ثم يدخل لبنان في 1 حزيران/يونيه بثلاث جبهات مفتوحة. الأول هو الجيش، من الليطاني إلى الزهراني وربما إلى ضواحي بيروت. أما الثانية فهي إنسانية، حيث توفي أكثر من 400 3 شخص، وأصيب أكثر من 000 10 شخص، وتشرد أكثر من مليون شخص. والثالث هو الدبلوماسية، بين مبادرة أمريكية هشة، وتزايد الضغط الأوروبي، والجهات الفاعلة المحلية التي لا توافق على الخطوة الأولى التي يتعين اتخاذها. وفي الضواحي الجنوبية، فإن انتظار الإضراب الإسرائيلي أو الانسحاب الإسرائيلي يوقف اليوم لاتخاذ قرار تنفيذي.