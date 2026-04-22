تتطلع بيروت إلى وقت قبل القفز إلى المفاوضات المباشرة

(بيروت) تحاول أن تُوقف العمل قبل أن تُصبح صعبة

ولم يسعى لبنان الرسمي بعد إلى التوصل إلى تسوية. إنه يحاول أولاً تجنب الانتكاس الفوري للحرب وعشية اجتماع جديد في واشنطن، يتمثل الهدف في إطالة الهدنة واحتواء التدميرات في الجنوب وتأخير أكبر قدر ممكن من الدخول في مفاوضات مباشرة لا يزال مزاجها ممبوطا إلى حد كبير من الخارج.

واشنطون فرضت كمرور إلزامي

وفي 22 نيسان/أبريل، اندمجت الصفحات الأولى في نقطة مركزية: الخميس، 23 نيسان/أبريل، ينبغي للاجتماع المقرر لوزارة الخارجية أن يركز على تمديد وقف إطلاق النار وإعداد المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. InAl Jumhouriaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، توضح المصادر الرسمية أن بيروت ستطلب صراحة تمديد الهدنة، في حين سيناقش مكان التسلسل التالي والجدول وشكله. The daily newspaper evokes a possible extension of twenty to four days.أد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، يصف نفس المنطق، حيث حشدت الدبلوماسية اللبنانية للحصول على تأخير إضافي قبل التحول نحو إجراء محادثات أكثر مباشرة.الشارقوفي 22 نيسان/أبريل 2026 تتناسب هذه القراءة مع التأكيد على أن الحد الأقصى الذي يمكن أن تزيله بيروت في هذه المرحلة هو صيغة معدلة ومعززة لاتفاق الهدنة.

وهذا القاسم المشترك يقول إنه لا غنى عنه: فالقوة اللبنانية لا تتحرك نحو واشنطن بفكرة التوصل إلى حل وسط عالمي. سيوفر الوقت إن الاجتماع الأمريكي ليس كبداية للخروج من الأزمة، بل كفتحة جوية. وتتمثل الأولوية بالنسبة لبيروت في منع هدنة هشة بالفعل من الانهيار حتى قبل وضع إطار للمرحلة الدبلوماسية.

InNaharمن 22 أبريل 2026، صيغة جوزيف أوون تُطرح تقريباً كنظرية: الدبلوماسية هي حرب بلا دم. هي لا شيءَ أزياءَ. It serves to ensure that a politically heavy orientation is accepted internally. Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يوصف هذا الخط نفسه بأنه جهد تبذله هيئة الرئاسة لتقديم تفاوض مباشر لا بوصفه امتيازا، بل بوصفه أداة تهدف إلى وقف الهجمات، والانسحاب الإسرائيلي، واستعادة شكل من أشكال سيطرة الدولة على الجنوب.

لا يزال الجنوب يسحق مع تقدم الدبلوماسية

المشكلة هي أن المشهد العسكري لم يغلق حقا. Inالقدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026، وصفت إسرائيل بأنها تسعى إلى التدمير المنهجي للمنازل والأحياء والهياكل الأساسية في المناطق الحدودية، بعد فرض ما تسميه الصحيفة خطا أصفر يغطي 55 بلدية وقرية في الجنوب. The newspaper insists on the sharp gap between the discourse of de-escalation and the reality of the ground: وتناقش الهدنة مع استمرار عمليات الهدم.

Al Jumhouriaوفي 22 نيسان/أبريل 2026 تسير في نفس الاتجاه، ولكنها تعطي هذا التناقض مجالا سياسيا أكثر مباشرة. وتفيد الصحيفة بأن الدوائر السياسية اللبنانية تعتقد أنه ينبغي للدولة أن تجعل مشاركتها في اجتماع واشنطن مشروطة بوقف التفكيك المنهجي للمنازل في المنطقة الحدودية. ولم تعد الفكرة هي أن الحرب لا تزال صماء. ويمكن إجراء مفاوضات تحت الإكراه، في حين أن إسرائيل تنتج وقائع جديدة على أرض الواقع.

هذا التوتر في قلب الصفحة الأولى ويسعى لبنان إلى فتح تسلسل دبلوماسي على الرغم من أن المنطق العسكري لم يتراجع بما يكفي لإنشاء إطار حقيقي لتحقيق الاستقرار. والقرى التي دمرت، والسكان المشردين، والضغوط الأمنية المستمرة في الجنوب، تؤثر على مصداقية النهج الرسمي.

The fate of the Lebanese truce remains suspended in Islamabad

ولا تقرأ الصحف اليومية التسلسل اللبناني كملف مستقل. InAl Jumhouriaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، من الواضح أن مصير الهدنة في لبنان لا يمكن فصله عن مصير المناقشات المتوقعة في إسلام أباد.أد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، أعيد تأكيد هذه الفكرة بشرح أن فتح المفاوضات المباشرة بين بيروت وإسرائيل لا يزال يتوقف على جولة تحضيرية إضافية، ترتبط في حد ذاتها بتطور الحوار بين واشنطن وطهران.

الناصري الجداد22 april 2026 shows this articulation. The daily highlights the confusion surrounding Iranian participation in Islamabad, the contradictory messages from Washington and Pakistan’s difficulty in transforming the truce into a genuine political process. القراءة بسيطة إذا خلع الملف الأمريكي – الإيراني فإن التسلسل اللبناني يمكن أن ينفجر به.

الأخضروفي 22 نيسان/أبريل 2026، يدفع هذا التحليل أكثر. The newspaper asserts that the case of the war against Lebanon remains at the heart of the American-Iranian trade and that Tehran informed the Pakistani mediator that it does not consider the current situation to be a genuine ceasefire. وما لم يكن هناك وقف كامل للأعمال القتالية أو الانسحاب الإسرائيلي الفوري، فإنه يكتب يوميا، فهو في أفضل الأحوال هدنة انفرادية. This position illuminates the extreme precariousness of the open parenthesis in Lebanon.

الضغط الأمريكي يتجاوز بالفعل مسألة وقف إطلاق النار

عند قراءة عدة ألقاب، لا تسعى واشنطن فقط إلى إطالة الهدنة. وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى تحديد محتوى المرحلة التالية. Inأد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، عُرضت الإدارة الأمريكية لصالح التمديد لمدة 20 يوما، ولكن كجزء من خريطة طريق تتضمن التزامات لبنانية محددة بشأن مسألة الأسلحة. وتشير الصحيفة أيضا إلى الإصرار الأمريكي على تكوين الوفد اللبناني، الذي يبين أن واشنطن لا راضية عن الحكم على الجدول الزمني: فهي تريد التأثير على الهيكل السياسي نفسه في المفاوضات.

InNaharof 22 april 2026 and inالشارقوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يبدو هذا الضغط في شكل مؤسسي أكثر. وتسلط الصحيفتان الضوء على الدعم الدولي لتعزيز الجيش اللبناني، واستقرار الجبهة الجنوبية، وإعادة احتكار الدولة. ولكن وراء هذا العرض الدبلوماسي، فإن الرسالة هي نفسها: فالمناقشة المتعلقة بالهدنة تفتح بالفعل أمام العلاقة الأكثر حساسية بين الدولة والأسلحة.

هدنة غير مستقرة، تقويم مفروض، لبنان تحت الضغط

صورة اليوم واضحة إن لبنان لا يتحرك نحو السلام المتفاوض عليه. وهو يحاول منع انهيار توقف عسكري غير مستقر قبل أن يدفع إلى التفاوض المباشر، الذي لا يتحكم بشكل كامل في السرعة ولا يتحكم بشكل كامل في البارامترات. InAl Jumhouria.,أد ديار.,Nahar.,الشارق.,الأخضر.,القدس العربيوالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، توجد اختلافات في النبرة، غير أن الملاحظة النهائية قد انضمت إليها: فالبيروت تتجه نحو واشنطن بجنوب مدمر باستمرار، وهو هامش ضيق من المناورة، ومعادلة إقليمية قادرة، في أي وقت، على تحويل الهدنة إلى انفجارات.

ويصبح النقاش التفاوضي اختبارا رئيسيا للدولة

وفي لبنان، لم تعد المسألة مجرد مسألة عسكرية. وقد أصبحت مؤسساتية وسياسية. من يتفاوض، مع أي ولاية، إلى أي مدى، وبإسم ماذا؟ خلف تسلسل (واشنطن) إنها بالفعل معركة داخلية تبدأ.

Aoun sets a political ceiling and refuses symbolic changeover

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يبدو أن الرئيس جوزيف أوون عازم على أن يرسم بنفسه التسلسل الذي يفتح. The newspaper insists on one point: نعم لمفاوضات مباشرة وليس لقفزة سياسية غير خاضعة للمراقبة. ولا يرغب رئيس الدولة في مقابلة بنجامين نيتانياهو في هذه المرحلة، ولا يريد أن يرى شعورا بالتغيير السابق لأوانه. ووفقاً للصحيفة، فإنها تضع، على العكس من ذلك، مساراً واضحاً للمناقشات: الوقف النهائي للعمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وسحب القرى المحتلة في الجنوب، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، والإفراج عن السجناء اللبنانيين، وتسوية المعابر الحدودية المتنازع عليها.

نفس الخطAl Binaaالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026، الذي يفيد بأن الرئيس أكد أن المفاوضات ستجرى بواسطة قناة رسمية واحدة، تحت القيادة اللبنانية الخالصة، وأنها لن تعني التخلي أو الاستسلام. Inأد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، يُعرض هذا الخيار بوصفه قرارا سياسيا ودستوريا. يشدد يوميا على استخدام السفير السابقSimon Karamمسؤول عن التجهيز المؤسسي للملف والفكرة واضحة: تود الرئاسة أن تبين أن هذا الموضوع يعود إلى الدولة، في إطار صلاحياتها، وليس إلى وساطة عائمة أو إلى مخرج تحت الضغط.

A delegation thought as an inner as well as external message

Inأد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، ليس تشكيل الوفد تقنيا. ويوضح اليوم أن اختيار الاختيارSimon Karamوبإمكانية الانضمام إلى شخصية مدنية وإلى صورة عسكرية متخصصة، تهدف إلى إرسال رسالتين متزامنتين. ويرسل الأول إلى واشنطن: يريد لبنان أن يعامل على أنه دولة تتكلم عن طريق مؤسساته. أما الثانية فهي موجهة نحو المناطق الداخلية: وتعتزم هيئة الرئاسة إبقاء يديها على تسلسل متفجر سياسي.

الناصري الجداد22 نيسان/أبريل 2026 يسير في نفس الاتجاه بالتذكير بأن اجتماع واشنطن هو مجرد بداية لمرحلة أكثر تنظيما، تسعى بيروت إلى تحديدها بدقة قبل افتتاح الاجتماع. هذا القلق من أجل النظام ليس له علاقة بالأمر وهو يعكس خشية مركزية من أن يصبح التفاوض غير الموضوع جيدا عاملا من عوامل الاضطراب الداخلي بدلا من أن يصبح أداة لتحقيق الاستقرار.

بيري) ترفض الصورة بقدر ما يخشى)

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يبدو رئيس الدائرة، نبيه بيري، العمود الآخر الذي يجب أن يقرأ منه المشهد الداخلي. The newspaper notes that it rejects direct negotiations in their form, more than it denies the need for a substantive discussion. وبعبارة أخرى، فإن النزاع يتعلق أيضا بالصورة، وهي العتبة الرمزية التي توافق عليها الدولة. ويوجز يوميا هذا التوتر بصيغة مفيدة: والخلاف لا يستند إلى مبدأ الخروج السياسي إلا إلى كيفية التصرف فيه.

Inالشارقفي 22 نيسان/أبريل 2026، صدىعين التنيهاذهب في نفس الاتجاه. The newspaper describes an active coordination between the Chair and the Presidency of the House, with the aim of not let the Washington sequence turn into an institutional divide. لذا فالسؤال ليس ما إذا كان هناك نقاش. هناك واحد. ولكن النظام لا يزال يحاول احتوائه قبل أن يصبح أزمة مفتوحة.

ملف الأسلحة في مركز اللعبة

وهنا يصل الضغط الخارجي إلى خطوط الكسور الداخلية. Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يُعرض التسلسل الحالي كلحظة حقيقية لمسألة احتكار القوة المسلحة. ويشير اليوم إلى أن الحرب وما ترتب عليها من آثار وضعت ملف أسلحة حزب الله في مركز المطالب الأمريكية والإسرائيلية، مع خطر المواجهة الداخلية في الخلفية إذا ما أريد معالجة المسألة بالإكراه.

أد ديار22 نيسان/أبريل 2026 أكثر وضوحا. The newspaper states that Washington is already pushing for concrete Lebanese commitments on this issue, while seeking to influence the community and political composition of the delegation. Inالأخضروفي 22 نيسان/أبريل 2026، يُستعاض عن هذا الضغط بترجمة توازن غير مؤات: وتدخل بيروت في المناقشة بميزة ضئيلة، ومواجهة داخلية منقسمة، وجدول زمني خارجي مفروض على نطاق واسع. The daily warnings that Lebanon risks talking about negotiation while Israel seeks first to impose by force the results of this negotiation.

الحوار الوطني بوصفه الصمام الوحيد

وهذا هو السبب في أن عدة صحف تظهر نفس الحاجة، حتى عندما تصوغها بشكل مختلف. Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، أصبحت الحالة الراهنة أكثر إلحاحا من أي وقت آخر لإجراء حوار وطني لبناني، من أجل منع مسألة الأسلحة والتفاوض من أن تصبح آلية للمواجهة بين اللبنانيين. InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، تعود فكرة وضع خارطة طريق واضحة تحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول، كشرط أدنى لاستيعاب الصدمة السياسية للتسلسل الحالي.

كل هذا على المحك في القراءة الثانية لهذا اليوم إن لبنان لا يتحدث فقط إلى إسرائيل ولا حتى إلى واشنطن. وهو يتجادل مع نفسه بشأن كيفية الدخول إلى هذه المرحلة، والأسعار السياسية للانفتاح الدبلوماسي، والخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها. وكلما اقترب النهج المتبع في المناقشات، كلما توقف النظر في المسألة. يصبح اختباراً مباشراً لقدرة الولاية على التحدث بصوت واحد.

يصبح إسلام أباد مقياس حرارة هدنة إقليمية لا تزال غير مستقرة

وخلف التسلسل اللبناني، هناك جبهة دبلوماسية أخرى تهيئ الظروف للاستمرار: أي المناقشات المتوقعة بين واشنطن وطهران في باكستان. ولكن، من إحدى الصحف إلى أخرى، يهيمن الانطباع نفسه: لا شيء مستقر حقا، ولا تزال الرسائل متناقضة، ولا يزال أورموز يزيد من خطر الانتكاس الإقليمي الفوري.

مفاوضات معلنة لكنها لا تزال عائمة

Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يبدو إسلام أباد نقطة انطلاق في اليوم. وتشير التقارير اليومية التي يقدمها المسؤولون الإقليميون إلى دورة جديدة من المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية، مع فكرة عقد اجتماع رفيع المستوى. غير أن الصحيفة نفسها تبرز على الفور الفجوة بين الإعلانات والواقع: لا تؤكد واشنطن ولا طهران بوضوح، بل إن التلفزيون الرسمي الإيراني ينكر، في هذه المرحلة، وجود المسؤولين الإيرانيين في الموقع.أد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، يصر على عدم اليقين نفسه بالكتابة بأن باكستان لا تزال تنتظر اتفاقا إيرانيا رسميا، على الرغم من الجهود المبذولة لإقناع طهران بالمشاركة.

هذا التردد في قلب المشكلة ويمثل إسلام أباد مكاناً ممكناً لإلغاء التصعيد، ولكنه ليس بعد مكاناً للتفاوض المطلق فعلاً. Inالأخضرمن 22 أبريل 2026، تأجيل أو تعليق رحلة (جي دي فانس) يُقرأ كعلامة على تسلسل لا يزال مغلقاً حيث تستمر المشاورات بدون مسار واضح.Al Binaaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، تدفع هذه القراءة بقولها إن واشنطن كان عليها بالفعل أن تتراجع عن بعض إشارات التمزق، ولا سيما بالاستعاضة عن فكرة تمديد الهدنة بمنطق المواجهة الفورية. وبعبارة أخرى، توجد المناقشات، ولكنها لا تزال أمام عملية حقيقية.

(واشنطن) يحتفظ بالضغط، (طهران) يرفض طاولة الإستسلام

Inالقدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026، احتفظ دونالد ترامب بلغة مزدوجة عادت إلى عدة صحف: فقد واصل التأكيد على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، في الوقت الذي يكرر فيه أنه ليس أمام إيران خيار سوى التفاوض، وأن استئناف الحرب يظل على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.أد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026 يلخص هذا الموقف كمحاولة أمريكية لتحويل إسلام أباد إلى ذروة توازن في السلطة، ليس فقط في حل وسط.Al Binaaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يصف نفس المنطق أماميا: فواشنطن ستسعى إلى الحفاظ على الضغط الذي يمارسه الحصار والتهديد العسكري، مع فرض تفاوض تجريه من منصب التفوق.

أمام هذا الخط الإيراني مستقر بشكل ملحوظ في صحافة اليوم Inالقدس العربيالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026الأخضروAl Binaaوفي اليوم نفسه، تؤكد طهران من جديد أنها لن تتفاوض تحت التهديد. ويعرض وزير الخارجية الإيراني حصار الموانئ الإيرانية كعمل من أعمال الحرب، في حين يشرح مسؤولون إيرانيون آخرون أن المشاركة في إسلام أباد ستتوقف على إطار يركز على النتائج وليس على مرحلة من الاستسلام. وهذا الاتساق لا يمحو الاختلافات في النبرة بين الصحف، ولكنه يعطي مفتاحا مشتركا للقراءة: وترغب إيران في الوصول إلى الجدول المحتمل دون أن يبدو أنها قطعت شوطاً حتى قبل افتتاح المناقشات.

لا يزال الـ(أورموز) هو المأزق الحقيقي للأزمة

مضيق (أورموز) يعود في كل مكان كمركز للملف Inالقدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026، أكدت الدوحة وطوكيو على الحاجة إلى اتفاق شامل لإعادة فتح المضيق وتحقيق استقرار تدفقات الطاقة.Al Jumhouriaفي 22 أبريل 2026 تقارير عن حوادث مسلحة بالقرب من المضيق ووصف مناخ من عدم الثقة الشديد حيث يختبر كل مخيم الحدود الأخرى InAl Binaaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، صيغت هذه المسألة بطريقة نزيهة: فبدون حل بشأن الإغلاق الفعلي للأرموز والحصار، لا يمكن للهدنة أن تقف على أساس دائم، لأن الأسواق وسلاسل النفط والإمداد تفرض جدولها الزمني الخاص بالدبلوماسية.

هذا ما يعطي هذا التسلسل نطاقه الحقيقي. In several titles, Islamabad is not only a diplomatic appointment. وهذا هو المكان الذي تقاس فيه قدرة الهدنة الإقليمية على النجاة من منطق الضغط الأقصى. وطالما ظلت أزمة (أورموز) مفتوحة، ما دامت التهديدات الأمريكية ورفض إيران التفاوض بالإكراه ما زالا يستجيبان، فلا تزال المنطقة متوقفة عن تحقيق توازن قصير الأجل. وهذا هو بالضبط ما يثقل لبنان: وتتوقف الحدود الجنوبية على وجه أوسع مما هي عليه، ولا تُسهم نتائجه في بيروت.

عمل باريس والرياض والدوحة لمنع انهيار التسلسل اللبناني

مع اقتراب موعد (واشنطن) فإن النشاط الدبلوماسي يكثف حول (لبنان) وترغب فرنسا في البقاء في اللعبة، وتبدي المملكة العربية السعودية وقطر دعمها، وتحاول بيروت تحويل هذا الدعم إلى تغطية سياسية. غير أنه في نهاية المطاف، لم يضع أي من هؤلاء الشركاء خطى الأزمة.

يسعى ماكرون إلى إعادة بناء فرنسا في القضية اللبنانية

InNaharالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026Al Jumhouriaوالشارقوفي اليوم نفسه، عُرض الاجتماع بين إيمانويل ماكرون وناواف سلام في المدرسة كلحظة مركزية من الأيام الدبلوماسية. والرسالة الفرنسية واضحة: يجب توسيع الهدنة للسماح بفتح المفاوضات، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، ومسألة نزع السلاح في إطار لبناني. وتتعهد فرنسا أيضا بأن تظل ملتزمة بالجانب الإنساني، وبإعادة بناء المناطق المدمرة، وبدعم الجيش اللبناني.

InNaharويضيف نواف سلام عنصرا أكثر تحديدا: سيحتاج لبنان إلى 500 مليون يورو في الأشهر الستة المقبلة لمعالجة حالة الطوارئ الإنسانية. وتبرز الصحيفة اليومية أيضا النبرة التي اعتمدها رئيس الوزراء، الذي يسعى إلى الدفاع عن المسار الدبلوماسي دون أن يظهر في موقف ضعف.الشارقيكرر هذا السطر نفسه بالتشديد على أن السلام يقدم مناقشات مباشرة كاختيار للمسؤولية الوطنية، وليس كاعتراف بالعجز.

الأخضرلقد قرأ التسلسل الفرنسي بصعوبة أكبر وتصف الورقة (إيمانويل ماكرون) الذي يريد إثبات أنه لم يخرج من اللعبة الإقليمية، على الرغم من أن نفوذه متنافس. يصر على الانتقادات التي تراكمت في باريس ضد النتائج المحدودة للنشاط الفرنسي وغضب الرئيس الفرنسي من عدم استجابة الجهات الفاعلة اللبنانية بعد وفاة جندي فرنسي في الجنوب حيث الصحف الأخرى تتحدث عن الدعم,الأخضروعلى الأخص، لا تزال فرنسا تسعى إلى الحفاظ على دور.

(الخليج يدعم (أوون لكنه لا يحل محل (واشنطن

InAl Jumhouriaon 22 April 2026, Joseph Aoun’s double contact with Mohammed bin Salman and with the emir of Qatar was presented as an important political support for the Lebanese official line. The daily insists on Saudi support for the effort to mitigate the Lebanese crisis, as well as Qatari support for efforts to stop the escalation, secure Israeli withdrawal and strengthen the deployment of the army in the South.

هذه القراءة مؤكدةالناصري الجدادالتي تشدد على دعم الدوحة لتمديد وقف إطلاق النار والوساطة الإقليمية. وتوضح الصحيفة أيضا أن تحقيق الاستقرار في لبنان يشكل، بالنسبة لقطر، جزءا من مجموعة أوسع من أمن الطاقة، والأزمة الإقليمية، وصيانة القنوات الدبلوماسية. وبعبارة أخرى، فإن الدعم القطري ليس لبنانيا فحسب، بل هو جزء من محاولة أعم لتجنب الانكماش الإقليمي.

Inالشارقالتسلسل السعودي يتخذ شكلاً آخر. The newspaper insists on the visit of presidential adviser André Rahal to Saudi Arabia and on Beirut’s effort to probe the regional climate before the Washington meeting. ومرة أخرى، الإشارة واضحة: ويسعى لبنان إلى توسيع نطاق تغطيته الدبلوماسية حتى لا يظهر وحده ضد زوجين واشنطن – تيل – أبيب.

دعم حقيقي، لكن بدون تولي القضية

وهذه التعبئة الخارجية تُحسب، ولكن لها حدودها. InAl JumhouriaفيNaharوجميع هذه الدعمات توصف بأنها قفزات مفيدة لتوطيد الهدنة ومصاحبة المناقشات. غير أن أياً من هذه الصحف لا يشير إلى أن باريس أو الرياض أو الدوحة تتناول هذه المسألة. مركز الجاذبية يظل أمريكياً ويُعقد الاجتماع الحاسم في واشنطن العاصمة، ويُحدَّد وقت التفاوض هناك، بل يُوصف المؤيدون الفرنسيون أو العرب بأنهم عناصر مصاحبة وليس أدوات صنع القرار.

وهذا ما يعطي هذا التسلسل الدبلوماسي نطاقه الحقيقي. وقد تمكن لبنان من إعادة تنشيطه حوله دائرة من الدعم السياسي والمالي والعسكري المحتمل. لكن ليس لديه وزن مضاد قادر على تغيير نسبة الطاقة الرئيسية يمكن لباريس أن تدعم، الرياض يمكن أن تغطي، الدوحة يمكن أن تساعد على الاستقرار. ولا يمكن لأي من هذه الجهات الفاعلة وحدها أن تخفف من الحالة التي تدخل فيها بيروت عشية واشنطن.

الجنوب يعامل كأرض لإعادة تشكيلها ليس كواجهة متجمدة

ومن يوم إلى آخر، تكون المراقبة وحشية: فالهدنة لم تنهي التدمير. وفي القرى الحدودية، لا تزال عمليات الهدم مستمرة، ولا يزال السكان على بعد، ويبدو أن الخط الأصفر الإسرائيلي يشكل بصورة متزايدة محاولة لفرض جغرافية أمنية جديدة في الجنوب.

هدنة معلنة متفجرات لا تزال في العمل

Inالشارقوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يوصف الموقع بشكل لا لبس فيه: فرغم الهدنة المعلنة، لا تزال الهدمات والتفجيرات الإسرائيلية مستمرة في مجتمعات مثل المجتمعات المحليةBeit Lif.,Chamaa.,Bayyada.,الناقورةوTayr Harfaمع انخفاض المباني العامة والمدارس والمقاعد البلدية والمنازل إلى الأرض. وتضيف الصحيفة نيران المدفعية، والطائرات بلا طيار الدائمة، وحتى نيران سيارات الإسعاف التي تبين أن وقف إطلاق النار لم يضع حدا للضغط اليومي على الأرض.القدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026 تكرر نفس التسلسل بالحديث عن التدمير المنهجي للأحياء السكنية والهياكل الأساسية المدنية في عدة قرى في الجنوب.

هذه القراءة معززةAl Binaaفي 22 نيسان/أبريل 2026، الذي يصف معدلاً شبه يومي للانتهاكات: المنازل المأهولة، والمدفعية، والطائرات بدون طيار، والزيارات المتكررة إلى المشردين الذين لا يعودون. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن ضربة طائرة بدون طيار في منطقة ليتاني قد تسببت في إصابات، مما يدل على أن الحدود الجنوبية لا تزال خاضعة لبستان عسكري ومنطق مسيل للدموع رغم أن الدبلوماسية في المقدمة. الهدنة موجودة على الورق وعلى أرض الواقع، هو أشبه بالتعليق الجزئي الذي تواصل فيه قدرة التدمير الإسرائيلية نفسها.

الخط الأصفر كمحاولة لسحب الجنوب

هو حول هذا المفهومِالصف الأصفرأكثر قراءة سياسية ثقيلة تُبلور. Inالقدس العربيفي 22 نيسان/أبريل 2026، قدمت إسرائيل خطا يغطي55 بلدية وقريةالجنوب. The newspaper puts this announcement in direct contact with the demos under way and sees it as less of a defensive tool than a way of imposing a new territorial fait accompli.Al Binaaتكرر هذه الفكرة بتوضيح أن هذا الطريق سيكون جزءا من استراتيجية لتدمير المعدات الحيوية وظروف الحياة اليومية ذاتها، على نموذج يذكر، وفقا للصحيفة، بالأساليب المستخدمة بالفعل في غزة.

Inالأخضروفي 22 نيسان/أبريل 2026، صيغ هذا المنطق بمزيد من الوضوح. اليوم ليس فقط حول خط عسكري، ولكن عن خط عسكريالهندسةالتي من شأنها أن تحول الشريط الحدودي إلى فارغة ومشوهة ومرؤوسة وظيفيا للضرورات الإسرائيلية. يُثيرُ عمق حول10 كيلومتراتووعد بأن يصبح منطقة منحرفة، منفصلة عن سكانها عن طريق التدمير والإنذار واستحالة العودة الطبيعية. وبعبارة أخرى، لم يعد الموضوع مجرد استمرار الإضرابات. وهذه محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والإنساني لجنوب لبنان بطريقة دائمة.

يصبح منع عودة السكان هدفاً فعلياً

هذا الانطباع مركزيالناصري الجدادالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026. The newspaper explains that Israel continues to destroy houses to prevent residents from returning, and describes a South treated as an area to be rendered uninhabitable rather than temporarily secure. وفي قراءتها، لم تفرض دولة العبرية بالاحتلال الكامل ما تحاول تحقيقه الآن من خلال الهدم والإجلاء القسري والضغط العسكري المطول. وتظهر المقارنة مع غزة في علامة مائية، لا كصيغة، بل كأسلوب: فارغ، تدمير، ثم التفاوض على أرض تحولت بالفعل.

Al Binaaويسير في نفس الاتجاه بوصف منطقة أمنية مقسمة إلى فئات مصحوبة بتحذيرات متكررة إلى المشردين حتى لا يعودوا. The newspaper also quotesنبيه بيريالذي يرفض صراحة أي اعتراف بخط أصفر إلى الجنوب ويحذر من أن الاحتفاظ الإسرائيلي بهذه الصفة يعني أن المواجهة لا تزال مفتوحة.القدس العربيويفيد الموقف نفسه: بالنسبة لبيري، لا يمكن التخلي عن أي جزء من الأراضي اللبنانية أو إعادة تعريفها من جانب واحد من جانب إسرائيل. ومن ثم فإن الخط الدبلوماسي اللبناني يواجه حقيقة بسيطة: فطالما أعيد تشكيل الحدود بالقوة، فإن كل مناقشة للهدنة لا تزال قاتمة مع الاشتباه في أنها واقعة.

الحديث بينما الجنوب يهدم

وهذه الفجوة هي التي تهيمن على جميع الصحافة في 22 نيسان/أبريل. ومن جهة، تستعد بيروت لمناقشة تمديد الهدنة وفتح المفاوضات. ومن ناحية أخرى، تصف عدة صحف جنوبا لا تزال تعمل بالمتفجرات، والطائرات بلا طيار، والزيارات من أجل عدم العودة، وتنفيذ خريطة آمنة جديدة. Inالأخضروتلخص المفارقة بشكل حاد: فبينما تتحدث بيروت عن التفاوض، تسعى إسرائيل بالفعل إلى فرض نتيجة هذه المفاوضات بالقوة. ومن المحتمل أن تكون الجملة هي التي تلخص هذا الفرع على أفضل وجه. إن الجنوب ليس مجرد منطقة انتهكتها الحرب. ويجري تحويلها تحت أعين السلطة اللبنانية التي لا تزال تحاول إنقاذ هدنة غير مستقرة.

ولا يمكن أن يكون ذراع الدولة وحزب الله ضمنا

وخلف المناقشة المتعلقة بالهدنة والمفاوضات المباشرة، فرض خط آخر من الكسور في الصحافة في 22 نيسان/أبريل: الذي يعارض الآن بشكل مباشر الرئاسة والحكومة أمام حزب الله. لم يعد السؤال هو الحرب في الجنوب ويصبح احتكار صنع القرار والأسلحة والإطار الذي يوافق فيه لبنان على إعادة تشكيل نفسه.

(أوون) و(سلام) يفترضان خط الولاية

Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يُعرض التسلسل كنقطة تحول: ترى الحكومة اللبنانية الآن أن أي مبادرة عسكرية من حزب الله تعرض البلد مباشرة إلى انتكاسة إقليمية، وتصبح الأولوية التي تُعرض حماية لبنان بدلا من الحفاظ على الغموض على الأسلحة. وتشير الصحيفة إلى أن جوزيف أوون وصف بعض مبادرات الحزب بأنها غير مسؤولة، في حين أن نواف سلام قد التزم نفسه بحماية السكان ووضع قرار الحرب مرة أخرى في نطاق الولاية.الشارقفي نفس اليوم يأخذ نفس الخط في شكل مؤسسي أكثر، يشير إلى التزام الرئاسة بالدبلوماسية الخاضعة للإشراف، ونشر الجيش، والسلطة الحصرية للمؤسسات.

مع حزب الله، العلاقة بين أوون والقوة المسلحة تزداد قوة

InAl Jumhouriaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، أصبح التشخيص أكثر جبهية بكثير. بل إن اليوم يكرس قراءة كاملة للسؤال:(أوون) و(هيزبولا)، إلى أي مدى؟?إنه يصف العلاقة التي تدهورت بشكل كبير منذ قرارات الدولة الأخيرة بشأن الأسلحة، إطار المفاوضات والأنشطة الأمنية للحزب. The newspaper explains that Hezbollah still thought it could distinguish Joseph Aoun from Nawaf Salam, believe him more flexible, more open to a form of compromise. هذه القراءةAl Jumhouriaلا تحمله بعد الآن ويعتقد رئيس الدولة الآن أن الحوار لن يسفر عن نتائج سياسية إذا لم يؤد إلى أي تطورات حقيقية على جانب الحزب.

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، صيغ هذا التمزق أكثر جفافا. ويصف اليوم حزب الله الذي يحاول نزع خريطة الرئيس التفاوضية من أجل إعادتها لليد الإيرانية، مع الضغط على الرئاسة والحكومة لعكس القرارات المتخذة بشأن احتكار الأسلحة والإشراف على أنشطة الحزب. الفكرة المركزية للصحيفة واضحة: إن حزب الله لا يخوض معركة ضد إسرائيل أو حول الهدنة. It is also conducting an internal battle to prevent the state from turning the current sequence into a sustainable political shift.

لم تعد المناقشة بشأن الأسلحة هامشية

هذه اثقل البيانات هذا اليوم Inالشارقالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026أد ديارإن مسألة احتكار الأسلحة لم تعد فكرة دبلوماسية عقيمة. وهي تفرض نفسها بالفعل على أنها المحتوى الحقيقي للمرحلة التي تبدأ. وتشير الصحيفة إلى أن العديد من القوى السياسية تضغط من أجل التعجيل بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الحد من أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية، في الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات من أجل وضع نهاية دائمة للحرب.أد دياروترغب واشنطن نفسها في التعهد بالتزامات ملموسة في هذا المجال، مما يعني أن مناقشة الهدنة تكافح فيها بالفعل على الهيكل الداخلي للبنان.

(هيزبولا) يهدد ويغريه ثم يحاول احتواء التمزق

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، أصبحت النبرة المستخدمة ضد الحزب صعبة للغاية. The newspaper talks about a campaign of threats, pressure and disincentives against both heads of the executive.الشارقومن ناحية أخرى، فإن التهديدات الإسرائيلية ضد الطرف، ولكنها تبين أيضا أن التوترات الداخلية في الجانب اللبناني آخذة في الارتفاع إلى درجة الخوف من تلوث المناخ الوطني بأكمله. أكثر دقة,Al Jumhouriaتلاحظ أنه في حين هاجم حزب الله بقوة الخط الرئاسي، فقد حاول بعد ذلك تخفيض مستوى المواجهة قليلا، مما يشير إلى أنه يقيس أيضا خطر حدوث كسر واسع النطاق مع الدولة. بل إن اليومية تلاحظ أنه ليس من الضروري، على المدى الطويل، استبعاد التطورات الداخلية الأعمق إذا استمر الضغط الإقليمي والإيراني في تغيير توازن الطرف.

الدولة تختبر قدرتها على فرض مركز جديد للجاذبية

ولذلك، فإن الفرع السياسي من هذا التقرير في 22 نيسان/أبريل يقول شيئا أعمق من مجرد خلاف على شكل المفاوضات. InAl Jumhouria.,Nahar.,الشارق.,أد دياروالناصري الجدادوعلى الرغم من النغمات المختلفة، فإن الفكرة نفسها تعود إلى الوراء: فالدولة اللبنانية تحاول نقل مركز خطورة القرار الوطني. إنه يريد أن يسيطر على الحرب والتفاوض وتحديد المصلحة اللبنانية. ومن ناحية أخرى، يحاول حزب الله كبح هذا التحول، وإعادة تعريفه أو احتوائه. هذا ما يجعل هذا التسلسل شيء غير هدنة بسيطة ويصبح اختبارا للسيادة الداخلية.

لا تزال حالات الطوارئ الإنسانية والتعمير من المسائل الأساسية

وفي جميع الصحف الصادرة في 22 نيسان/أبريل، حدث نفس التحول: فلم تعد الحرب تُذكر فقط من خلال حساباتها العسكرية والدبلوماسية. وتقاس أيضاً بتكاليفها الفورية، التي تتكبدها المدن التي تحاول العيش تحت التهديد، والمستشفيات الهشة، وبحجم الاحتياجات المالية التي بدأت بيروت في تقديرها علناً.

السلطة اللبنانية بدأت تعطي سعر الطوارئ

InNaharالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026الشارقوAl Binaaوفي اليوم نفسه، وضع نواف سلام رقما على ما يتعين على بيروت أن تواجهه الآن:500 مليون يوروالأشهر الستة القادمة للتعامل مع حالة الطوارئ الإنسانية. ويربط رئيس الوزراء هذا الطلب باستمرار الهدنة، ودعم الجيش وقوات الأمن، وضرورة تجنب الانهيار الاجتماعي في المناطق الأكثر تضررا. ومن ثم، فإن التسلسل الدبلوماسي في باريس لا يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل فحسب. ويُستخدم أيضا للتحضير للمرحلة التالية مباشرة للحرب: الإغاثة، وصيانة الخدمات، وتقديم المساعدة إلى المشردين داخليا، والخطوات الأولى لإعادة الإعمار.

Inالشارقوتتعهد إيمانويل ماكرون بأن تواصل فرنسا دعم المشردين والمشاركة في إعادة بناء المناطق التي دمرتها الهجمات الإسرائيلية.Al Binaaوبالإضافة إلى ذلك، دافع الرئيس الفرنسي أيضا عن إعادة برمجة مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية. والفكرة التي تعود إلى عدة مسارات بسيطة: إن تحقيق الاستقرار في لبنان لن يتم فقط في واشنطن أو إسلام أباد. وسيتوقف أيضا على القدرة على منع انهيار الأراضي المتضررة.

(تاير) يحاول التعافي، لكن تحت الخوف من العودة إلى الحرب

انها فيالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يبدو هذا التوتر أكثر وضوحا. تكرس الصحيفة تقريراً طويلاًTyreمدينة تحاول إعادة فتح متاجرها وتنظيف شوارعها واستئناف الحد الأدنى من الحياة، بينما تعيش في خوف دائم من استئناف الضربات. ويقدم اليوم سلسلة من المؤشرات الملموسة جدا: رحبت المدينة000 17 مشردمنها:800 3in accommodation centres, while the rest were distributed to relatives or different neighbourhoods. ويصف التقرير السكان الذين يعيدون فتح متاجرهم، والأسر التي تعود إلى مبانهم المتضررة، ولكن أيضاً السكان الذين لا يزالون يعيشون مع فكرة أن دورة حرب جديدة يمكن أن تبدأ في أي وقت.

نفس الصحيفة تشير إلى أن الضربات الأخيرة تركت على الأقل16 حالة وفاةفي المدينة، مع المفقودين لا يزالون مطلوبين تحت الأنقاض،,35 مصاباخرج من الأنقاض وحوالي 40 آخرين عوملوا في الموقع بعد أن تم لمسهم على واجهة البحر هذه المادة البشرية تغير قراءة الهدنة وفي النصوص الدبلوماسية، هناك مسألة تتعلق بالتوقيت والوفد والوساطة. في تاير، نحن نتحدث عن الشوارع المكسورة، والفنادق المرتجلة في الملجأ، والمتاجر التي تُعيد فتحها من دون يقين، والأسر التي لا تزال لأن ليس لديها أي مكان آخر للذهاب إليه.

ما زال الاسترداد يعوقه الضرر والقيود

Inالناصري الجدادالمدينة لا تجد حياة طبيعية إنها تحاول فقط ألا تغرق وتظهر الصحيفة أنه كان يتعين تجديد المخزونات بالهدنة، بعد صعوبات الإمداد التي سببتها الحرب والأضرار التي لحقت بالطرق اللوجستية. وأشار أيضا إلى أن الصيادين يُمنعون من العمل عادة بسبب عدم وجود تصريح أمني كامل للعودة إلى البحر. وحتى عندما يعاد فتح المتاجر، حتى عندما يبدأ الميناء بالتحرك مرة أخرى، لا يزال الاقتصاد المحلي معلقاً من التخليص العسكري والخوف من شن غارة جديدة. البقاء يستأنف، ليس طبيعيا.

ينشأ نظام الرعاية الصحية للجنوب من الحرب في نهاية اليوم

ويعبر هذا الهشاشة أيضا قطاع المستشفيات. Inأد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، كانت الصورة ثقيلة للغاية. الصحيفة تصفالنظام الصحي للجنوبمع المؤسسات التي تضررت من جراء انفجار الإضرابات والأفرقة الطبية التي تستفيد من الهدنة التي لا تنفجر حقا، بل للاستعداد لاحتمال استئناف الأعمال القتالية. The report refers to damage in a number of hospitals, including Tyre and Nabatiyah, with affected equipment, blown glass, and already energized handling capabilities. He also stated thatأطباء بلا حدودويواصل دعم عدة هياكل، منها مستشفى جبل العميل، والمستشفى الإيطالي اللبناني في صور، ومستشفى النبطية الحكومي، ومستشفى نجدة شابيا.

Inالقدس العربيالمؤرخ 22 نيسان/أبريل 2026، تمتد النتيجة إلىالنبطيةحيث لا تزال المدينة ومؤسساتها المدنية تتميز بالضربات المتراكمة. الصحف تتحدث عن65 غارةsince the beginning of the last war, nearly a hundred deaths according to the president of the municipality, and schools still unable to be truly rehabilitated. ومرة أخرى، لا يقال أن الحرب مجرد خط أمامي. It appears to be a deep wear and tear of the urban fabric, public services and the ability of a city to hold.

إعادة البناء لم تعد مجرد أفق

ما يقوله هذا القسم أخيراً هو الانتقال من محركات الأزمات إلى محركات البقاء الطويلة الأمد InNahar.,الشارقوAl Binaaإن الحاجة إلى تمويل الطوارئ تُفترض الآن علنا. Inالناصري الجدادشعب (تاير) يولد هذه الحالة الطارئة بسبب خرابه وشرده ومتاجره التي تعيد فتح النصف Inأد دياروالقدس العربيوتظهر المستشفيات والمدن في الجنوب أن إعادة البناء لا يمكن أن تنتظر نهاية الأزمة بالكامل: فهي تبدأ بالفعل، في خضم الركود، في حالة من عدم التيقن، مع عدم كفاية الوسائل وخطر عودة الحرب.

هذه الحركة مهمة وهذا يعني أنه حتى لو نظر المشهد السياسي بأكمله إلى واشنطن أو إسلام أباد أو الحدود الجنوبية، فإن الاختبار الحقيقي للأسابيع القادمة سيُجرى هنا أيضا: في قدرة لبنان على منع الهدنة من مغادرة نصف أرض معيشية، ومؤسسات لا تتنفس، ومدن مدانة بالبقاء في انتظار الإضراب المقبل.

الاقتصاد الإقليمي يدفع بالفعل ثمن الحرب التي تتجاوز الجبهة بكثير

وفي صحف 22 نيسان/أبريل، لم تعد الحرب توصف فقط بالضربات أو المفاوضات أو الخطوط الأمامية. ويقاس أيضا بما يزيل القيود بالفعل: النفط، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والطيران، وحتى حسابات السوقيات للمنطقة. وينشأ الصراع من الجيش ليصبح صدمة اقتصادية فورية.

يصبح مضيق أورموز نقطة ضعف مركزية

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، كما هو الحال في عدة ألقاب مكرسة للتسلسل الإقليمي، تبرز فكرة قوية: إن مضيق أورموز ليس مسألة استراتيجية فحسب، بل هو محور الاقتصاد الإقليمي الحيوي. وتشير الصحيفة إلى أن دول الخليج تعتمد على هذا المقطع ليس فقط بالنسبة لصادراتها من النفط، بل أيضا على دخول جزء كبير جدا من سلعها الأساسية. وتشير الصحيفة إلى أن80 في المائة و85 في المائةوتتدفق الاحتياجات الأساسية لبلدان الخليج من الأغذية إلى السلع الاستهلاكية من خلال هذا المحور. In this reading, the slightest block does not only threaten oil prices. وهو يهدد الأداء العادي للأسواق الإقليمية.

Inالناصري الجدادوفي 22 نيسان/أبريل 2026، تُقرأ الأزمة نفسها على الصعيد الدولي. ويوضح اليوم أن أثر الحرب يتجاوز بكثير الشرق الأوسط، وهو ينضم بالفعل إلى المناقشات العالمية بشأن الطاقة والأسعار والأرصدة التجارية. ولم يعد الموضوع مجرد توتر إقليمي. إنها صدمة تنتشر بعيداً عن منطقة الحرب.

السياحة والنقل الجوي وأسعار الأغذية تعاني بالفعل من الصدمة

Inالشارقوفي 22 نيسان/أبريل 2026، كان التشخيص وحشيا. The newspaper reports, quoting the Egyptian Prime Minister, that the daily losses of the tourism sector in the region would reach600 مليون دولاروبسبب الحرب، إلغاء الرحلات الجوية وانخفاض السفر في الشرق الأوسط. ويضيف اليوم نفسه أن تصاعد التوترات قد أصاب حركة واحدة للطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة والنقل والصناعة والاستهلاك. ويستشهد أيضاً بزيادة في2.4٪فهرس أسعار الأغذية الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة مقارنة بالشهر السابق، في حين يحذر برنامج الأغذية العالمي من حدوث انقطاع غير مسبوق في سلاسل الإمداد العالمية.

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، ظهرت موجة الصدمة هذه من خلال قطاع آخر: الطيران. The daily describes a growing crisis in air fuel, aggravated by oil supply disruptions and navigation restrictions around Ormuz. النتيجة مباشرة: ومن المرجح أن تنهض الأوراق النقدية مرة أخرى، ولكن أولا وقبل كل شيء تصبح انتظام الروابط أكثر عدم اليقين. ولم تعد الصحيفة تتحدث عن زيادة تكاليف السفر. يتحدث عن منطقة تدخل منطقة ضغط استثنائية.

يعتبر لبنان موانئه سبيل انتصاف ممكن ولكنه هش

هذا هو المكان الذي تظهر فيه زاوية لبنانية أكثر تحديدا. InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، تُعرض الموانئ اللبنانية باعتبارها نقاط دعم محتملة لجزء من التجارة الإقليمية إذا أُزعجت الطرق التقليدية في الخليج. يصر اليوم على الموقع الجغرافي للبنان، على الواجهة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج وسوريا والعراق، ويقترح أنبيروتasطرابلسويمكن أن يستعيد المزيد من المنافع اللوجستية في وقت إعادة تصميم التدفقات. ولكن هذه الفرضية لا تزال معلّقة بشرط واضح: ألا ينتصب لبنان نفسه في عدم الاستقرار العسكري.

هذا ضروري. فالحرب تخلق تهديدا وفرصة نظرية للبلد. مهددة، لأن أي كتلة إقليمية تثقل كاهل الواردات والأسعار والضعف الداخلي. Relative opportunity, because a partial relocation of trade routes could restore a role for its port infrastructure. بيد أنه لا يمكن تعزيز أي من هذا إذا ظلت الحدود الجنوبية مكشوفة ودخل البلد مرحلة جديدة من المواجهة.

A region already entering the post-economic shock

ما يقولونه أخيراًالشارق.,Naharوالناصري الجدادوتاريخ 22 نيسان/أبريل 2026، هو أن الاقتصاد الإقليمي قد ترك بالفعل وقت التنبؤ. لقد دخلت في التأثيرات السياحة تخسر المال الآن الطيران تحت الضغط الآن وقد بدأت أسواق الأغذية والطاقة والسوقيات بالفعل في استيعاب تكلفة الصراع. إن لبنان، من جانبه، يجد نفسه في موقف نموذجي من هذه الأزمة: وهي الحرب، التي تتعرض لتداعياتها الإقليمية، ولكنه يميل أيضا إلى تحويل جغرافيته التجارية إلى متسع من البقاء.

القرى المسيحية في الجنوب تظهر أيضا في خط النار

A more discreet but revealing angle crosses the press of 22 April: الحرب ليست فقط حول المواقف أو البنية التحتية. It also reaches Christian border villages, churches, religious symbols and communities now caught between isolation, emergency aid and the risk of political instrumentalization.

الرموز الدينية لم تعد منفصلة عن الحرب

Inالقدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يتطلب الاستنتاج ما يلي: إن الكنائس والرموز المسيحية للبنان لم تفلت من الهجمات الإسرائيلية المتعاقبة. The daily, based on a survey attributed to the agency Anadolu, evokesتضررت سبع كنائسوتمثال المسيحتدنيس، في تسلسل يتجاوز مجرد الضرر الجانبي ليصبح موضوعا سياسيا ودينيا في حد ذاته.

The newspaper compiles a list of affected locations that measure the phenomenon:Derdghaya.,يارون.,ساردا.,دير ميماس.,ألما الشابلكن أيضاً مناطق مثلالنبطيةأوHadathحيث تعرضت المباني الدينية لأضرار بدرجات متفاوتة ولكن النقطة الأكثر حساسية هي أنDebelحيث تم تصوير جندي إسرائيلي كسر تمثال المسيح.القدس العربيوشدّد على أن الحادث أدى إلى موجة من الإدانة المحلية والدولية، بما في ذلك إدانة مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية، مما يعتبره انتهاكا خطيرا للرموز الدينية والكرامة الإنسانية.

الحياة اليومية تضيف حقيقة ثقيلة أخرى:كلاياأبيبيير الرحيقُتل قسيس أبرشية القديس جورج أثناء الهجمات الإسرائيلية على الموقع في آذار/مارس. هذا يغير طبيعة الملف. لم يعد مجرد مبان متضررة بالحرب. They are also ecclesial lives that have been severely affected by military violence.

القرى الحدودية المسيحية تعيش الآن في عزلة

هذا الموضوع يعودأد ديار22 april 2026, but from a more territorial angle. The newspaper reports that severalالقرى الحدودية المسيحيةالتي تقع في المنطقة أو بالقرب منهاالصف الأصفريعيش تحت نظام العزلة الافتراضية فالحظر المفروض على حركة المرور، وتدمير الطرق والجسور، فضلا عن القفل الجديد المفروض على الجنوب، يحول دون الدخول العادي للإغاثة واللوازم.

The newspaper explicitly cites the situation ofRmeich.,Ain EbelوDebelحيث لم تعد المسألة آمنة فحسب، بل إنسانية. وتشير المعلومات المبلغ عنها إلى مناقشات بشأن إمكانية فتح باب المناقشةالممر الإنسانييقصد به السماح بمغادرة من يريدون مغادرة السلع الأساسية أو نقلها. وعلى الرغم من أن كل شيء لا يزال غير واضح، فإن مجرد الإشارة إلى هذه الفرضية تقول شيئا عن الحالة الحقيقية لهذه المناطق: فهي لم تعد مجرد قرى معرضة للخطر، ولكنها تهدد جيوب الاختناق.

تصبح المعونة الإنسانية نفسها حساسة

Inالقدس العربيوفي 22 نيسان/أبريل 2026، يتفاقم هذا الهشاشة بسبب الاضطرابات السياسية. The newspaper reports that helpers came to some Christian localities in the South, especially after the visit of the Apostolic Nuncioباولو بورجياإلىDebelولكن النص نفسه يشير أيضاً إلى الخلط بين الشحنات الأخرى الموجهة إلىRmeichوبمعلومات تشير إلى التنسيق غير المباشر للمباني أو نقلها عن طريق الجيش الإسرائيلي، قبل أن يحدد المسؤولون المحليون أنها معونة تقدمها منظمة أمريكية وليس إسرائيل نفسها.

هذه الحلقة تقول الكثير عن توتر اللحظة وفي القرى المنقطعة عن بيئتها الطبيعية، يمكن على الفور قراءة مجرد وصول المعونة الإنسانية على أنها لفتة غوثية أو عملية نفوذ أو محاولة لفتح قناة سياسية غير مقبولة. وبالتالي فإن للحرب عواقب أخرى: فهي تختلط الحدود بين المساعدة والاتصالات والضغط.

فجوة إقليمية ورمزية خارج الجبهة العسكرية

ما نظهره معاًالقدس العربيوأد دياروفي 22 نيسان/أبريل 2026، أن الحرب في الجنوب لا تسحق جميع المجتمعات بنفس الطريقة، ولكنها تصل إليها جميعا. In the case of Christian border villages, it strikes both the territory, places of worship, religious symbols and ordinary supply channels. ويقترن الضغط العسكري بضعف رمزي.

ولذلك يضيف هذا الفرع بعدا هاما إلى جدول اليوم. إن الجنوب ليس مجرد حيز للمواجهة المسلحة أو الهدم الاستراتيجي. It also becomes a space where war reshapes community balances, isolates certain localities, weakens religious landmarks and transforms humanitarian aid into suspicion. وهذه طريقة أخرى للقول إن الهدنة لا تزال غير كاملة.

الهدنة تنهار بالفعل على الأرض

ولا تصف الصحافة في 22 نيسان/أبريل جبهة هادئة، بل تعليق غير مستقر. وبين إطلاق الصواريخ، واعتراض الطائرات بدون طيار، والرد الإسرائيلي، والتهديدات الصريحة باستئناف الحرب، لم يعد السؤال هو ما إذا كانت الهدنة هشة. هي كذلك والسؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يستمر قبل أن تتجاوز الأرض الدبلوماسية مرة أخرى.

أول إشارة عسكرية جاءت من الجنوب

InNaharوفي 22 نيسان/أبريل 2026، كانت الصيغة واضحة: فالهدنة موجت بشكل جدي عشية تسلسل واشنطن الثاني. التقارير اليومية التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق الصواريخ على قواته في إسرائيلRab al-Thalathineكما أطلقت طائرة بدون طيار من لبنان واعترضت على شمال إسرائيل. Inالقدس العربيوفي اليوم نفسه، يوصف التسلسل نفسه بأنه استجابة حزب الله للانتهاكات الإسرائيلية، مع إطلاق النار على القوات الإسرائيلية المنتشرة جنوب خط الدفاع الأمامي.Al Binaaبل إنه يمضي إلى أبعد من ذلك بالتشديد على أن هذا هو أول بلاغ رسمي صادر عن حزب الله يطالب بإجراء عملية منذ بدء نفاذ وقف إطلاق النار، ويزعم الطرف أنه يتصرف استجابة لما يزيد على أكثر من اللازم200 انتهاكإسرائيل منذ بداية الهدنة.

Hezbollah tests the border without announcing a complete return to war

الطريقة التي يقال بها هذا التسلسل هي الأمور InAl Binaaوفي 22 نيسان/أبريل 2026، عرض حزب الله العملية كرد معار، بهدف التذكير بأن الهدنة لا يمكن أن تكون ضربة بيضاء تعطى لإسرائيل لمواصلة تدميرها. Inأد ديارويثير العنوان نفسه السؤال:هل بدأت المقاومة مجدداً؟?The daily reports a combination of explosives, rockets and drones, while suggests that it is not yet a general resume of fighting, but a clear military signal: الأرض ليست مجمدة ولا محايدة. هذه القراءة تنضم إلى تلكAl Jumhouriaالذي يتحدث عن عودة حزب الله المعلنة الأولى على خلفية الانتهاكات الإسرائيلية وعدم التيقن الإقليمي.

تستجيب إسرائيل بالحديث عن دورة ممكنة جديدة

إن رد الفعل الإسرائيلي، كما يعود إلى الصحافة في 22 نيسان/أبريل، هو رد فعل فوري ويكشف. Inالشارقوزير الدفاع الإسرائيليإسرائيل كاتزيؤكد أن نزع سلاح حزب الله لا يزال هدفا محوريا يسعى إلى تحقيقه بالوسائل العسكرية والدبلوماسية، ويهدد العمليات الجديدة إذا لم تف الدولة اللبنانية بالتزاماتها. وتضيف الصحيفة أنه يشير صراحة إلى مصير مماثل لمصير جنوب لبنانرفحأوبيت حانونإذا استمر حزب الله في العمل Inالقدس العربي(كاتز) يذهب بعيداً عن التهديد المباشرنيم قاسمإن إسرائيل، حتى تحت الهدنة، تتكلم لغة التصعيد. وبعبارة أخرى، فإن التسلسل العسكري لهذا اليوم لا ينتج مجرد احتجاج إسرائيلي. ويعيد تنشيط خطاب الحرب على الفور.

معركة السرد تبدأ قبل معركة الأسلحة

وما يضرب أيضا في عدة صحف يومية هو المعركة على تفسير الحادث ذاته. InAl Binaaويوصف الجيش الإسرائيلي بأنه تحدث لأول مرة عن خطأ في الكشف قبل أن يعترف بعد ذلك بطرد الصواريخ واعتراض طائرة بدون طيار. Inالقدس العربيsome israeli channels are portrayed as recognizing fire, while other military sources minimize or challenge it. هذا التردد ليس ثانوي. وهو يبين أن كلا الجانبين لا يزالان يسعىان إلى السيطرة على المدى السياسي للصلة. لا أحد يريد أن يبدو مثل الذي فجر الهدنة، ولكن الجميع يريد أن يكون قادرا على استخدامها لتبرير الخطوة التالية.

هدنة تنجو لكن تحت تهديد دائم

الجدولNahar.,Al Binaa.,أد ديار.,القدس العربيوالشارقومن ثم، لا لبس في 22 نيسان/أبريل 2026. وقف إطلاق النار لم يقفز لكنه لم يعد سليماً ويعيش في جو من الانتهاكات، والاستجابات المحدودة، والتهديدات الإسرائيلية الصريحة، والإشارات العسكرية التي أرسلها حزب الله لتذكيرنا بأنه لا يوجد استقرار حقيقي ما دام الجيش الإسرائيلي لا يزال موجودا، وما زال التدمير مستمرا في الجنوب. الدبلوماسية لا تزال تتحرك للأمام، لكنها الآن تفعل ذلك مع جبهة التي تبدأ الحديث مرة أخرى. وفي هذا النوع من التسلسل، غالباً ما تكون الأرض هي التي تملي في نهاية المطاف الزمان.