تحدي سموتريش وبن غفير ترمب لشغل جنوب لبنان

وتدعي بيزل سموتريش أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بعد التوقيع المتوقع على اتفاق أمريكا – إيران. (إيتامار بن غفير) يدافع عن استمرار تدمير المنطقة والسيطرة عليها حتى ضد رأي (دونالد ترامب) وبالنسبة للبنان، تكشف هذه البيانات عن إرادة إسرائيلية لتحويل الاحتلال العسكري إلى واقع.

إن بياني بيزل سموتريش وإيتامار بن غفير يغلقان بوحشية الوصي الذي فتحه الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حين أن واشنطن تقدم توقيع يوم الجمعة كمرحلة من إزالة التصعيد الإقليمي، يدعي وزيران إسرائيليان بارزان، على العكس من ذلك، أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في جنوب لبنان ويمنع عودة السكان. وبالنسبة للبنان، فإن الرسالة واضحة: فالاتفاق الدبلوماسي لا يضمن انسحاب إسرائيل، أو نهاية التدمير، أو عودة المشردين.

وفي مقابلة أجريت يوم الأربعاء مع قناة إسرائيل 14، قال وزير المالية بيزل سموتريش إن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان يوم الجمعة، بعد أن أعلن توقيع اتفاق واشنطن – ثاران، ولا في المستقبل المنظور. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يبقى في مكانه « على المدى الطويل »، طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. ويمدد هذا البيان الخط الذي دافع عنه بالفعل وزير الدفاع إسرائيل كاتس، الذي كان قد أكد أن القوات الإسرائيلية ستبقى في « منطقة آمنة » في جنوب لبنان، دون عودة السكان المحليين.

كما أعرب إيتامار بن غفير عن موقف أكثر وحشية. ووفقا لبيانات نقلتها وسائط الإعلام والحسابات القريبة من الحق الإسرائيلي، قال وزير الأمن الوطني إن إسرائيل لا تستطيع التوقف عن تدمير المنازل في جنوب لبنان، ولا السماح بعودة السكان، وأنه من الضروري مواصلة السيطرة على المنطقة، حتى لو عارضها دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن الصياغة الدقيقة يجب أن تُعالج بحذر، فإنها تتطابق مع خط سياسي سبق أن افترضته علناً من قبل بن غفير، الذي دعا نتنياهو إلى قول لا لترامب ومواصلة الإضراب ضد حزب الله.

وهذه المواقف تحدث في لحظة دبلوماسية حاسمة. ويجب أن يمدد الاتفاق الأمريكي – الإيراني، الذي يتوقع أن يعقد يوم الجمعة في سويسرا وفقا لعدة وسائط إعلام، وقف إطلاق النار وأن يفتح فترة تفاوض مدتها 60 يوما. ورحبت مجموعة الـ 7 بهذا التسلسل في الوقت الذي دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله. غير أن بياني سموتريتش وبن غفير يبينان أن جزءا رئيسيا من الائتلاف الإسرائيلي لا يرغب في ترجمة هذا التصعيد إلى انسحاب عسكري. بل على النقيض من ذلك، فإنها تريد تحويل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان إلى واقع.

يفترض (سموثر) أنّه احتلال مستدام

تصريح (سموثر) مهم لأنه ليس مجرد تدفق شفهي إنه يعطي مبدأ وستظل إسرائيل في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وهذا الشرط يؤجل أي انسحاب إلى فترة غير محددة. ويحول هذا الوجود العسكري إلى احتلال يمكن أن يكون مستداما. كما أنها تضع قرار الانسحاب من أي جدول زمني دبلوماسي، لأن نزع سلاح حزب الله ليس هدفا يمكن تحقيقه في غضون أيام قليلة.

وتبلغ هذه الوظيفة حدا أقصى من الاحتياجات. ولن ينزع حزب الله السلاح تحت الضغط من احتلال إسرائيلي. وعلى العكس من ذلك، فإنه سيستخدم هذا الاحتلال لتبرير الاحتفاظ بأسلحته. ولا يمكن للدولة اللبنانية الضعيفة أصلا أن تفرض نزع السلاح وحده في سياق تشغل فيه القوات الأجنبية قطاعات من البلد. ومن ثم، فإن المنطق الذي تدافع عنه سموثر يخلق دائرة مغلقة: فإسرائيل لا تزال مسلّحة لأن حزب الله، ويظل حزب الله مسلحا لأن إسرائيل لا تزال.

ونظرا للبنان، فإن هذا المنطق ليس ضمانا للأمن. وهو امتداد للصراع. ولا يمكن أن تصبح القرى في الجنوب صالحة للسكن مرة أخرى إذا كان الجيش الإسرائيلي يتحكم في الدخول أو يدمر المنازل أو يحظر عودة السكان. ولا يمكن للمشردين داخليا العودة إذا اعتبر وجودهم تهديدا. ولا يمكن للمؤسسات اللبنانية أن تستعيد سلطتها إذا ظلت المنطقة خاضعة لقرارات عسكرية إسرائيلية.

كما أن سموثر يعبر عن واقع سياسي إسرائيلي. ويعتمد ائتلاف نتنياهو على الوزراء الذين يرفضون أي تنازلات. ويريد هؤلاء المسؤولون منع اعتبار الاتفاق مع إيران انتصارا لهزبولا. وهم يريدون طمأنة الناخبين في شمال إسرائيل. كما أنهم يريدون الحفاظ على صورة عن الحزم مع اقتراب المواعيد النهائية للانتخابات. ولكن هذا الحساب الداخلي ينطوي على تكلفة خارجية: فهو يضع إسرائيل في معارضة مباشرة للهدف الأمريكي المتمثل في وقف التصعيد.

بن غفير تطرف الخط الإسرائيلي

(إيتامار بن غفير) يدفع هذا المنطق أكثر وعندما يتحدث سموتريش عن وجود مستدام، يغتنم بن غفير فكرة الضغط المستمر على منازل وسكان جنوب لبنان. إن ملاحظاته جزء من سلسلة من البيانات المعروفة بالفعل. ودعا نتنياهو إلى رفض طلبات ترامب و « فعل ما هو ضروري » ضد حزب الله. كما طالب المسؤولون الإسرائيليون من نفس الحركة بإجراء تخفيضات في الكهرباء في لبنان وتدمير المباني.

هذا الخط واضح سياسياً ولا يستهدف حزب الله وحده كمنظمة عسكرية. وهو يستهدف البيئة المدنية التي تتطور فيها الحركة. ومن شأن منع عودة السكان أن يحول منطقة مأهولة إلى حيز عسكري فارغ. تدمير المنازل هو جعل من المستحيل العودة أو تأخيرها لسنوات وبالنسبة للبنان، فإن هذا المنطق يشبه سياسة التشريد المطول تحت غطاء الأمن.

كما أنها تصطدم بانتقادات دونالد ترامب. وانتقد الرئيس الأمريكي علنا إسرائيل لتدميرها مبان سكنية لاستهداف عناصر حزب الله، مؤكدا أنه ليس كل سكان هذه المباني ينتمون إلى الحركة. ودعا نتنياهو إلى العمل على نحو أكثر مسؤولية في لبنان. بن غفير يقول في جوهره أن التدمير يجب أن يستمر حتى لو عارضه ترامب.

وهذه المعارضة الجبهية جديدة في حدتها. وهذا يدل على أن اليمين المتطرف الإسرائيلي لم يعد يعتبر البيت الأبيض حداً تلقائياً. وهي تعتقد أنها تستطيع تحدي ترامب باسم الأمن الإسرائيلي والضغط الانتخابي الداخلي. إنه رهان خطير. ترامب يريد الصفقة مع إيران. يريد أن يقدمها كنجاح. وإذا خربت إسرائيل التسلسل في لبنان، فإن التوتر مع واشنطن يمكن أن يصبح أكثر انفتاحا.

تصبح عودة المشردين داخليا مسألة استراتيجية

وأخطر نقطة بالنسبة للبنان هي عودة السكان. وشردت الحرب مئات الآلاف من اللبنانيين. جميع القرى في الجنوب قد أفرغت ودمرت أو تضررت المنازل والطرق والمدارس وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية. العودة لا تتوقف فقط على وقف إطلاق النار على الورق. وهو يعتمد على الأمن الحقيقي، والوصول إلى القرى، وإمكانية إعادة البناء.

عندما يقول الوزراء الإسرائيليون إنه لا ينبغي السماح بهذه العودة، فإنهم لم يعودوا يتحدثون فقط عن القتال ضد حزب الله. يتحدثون عن السيطرة الإقليمية المستدامة. يصبح نزوح المدنيين أداة عسكرية. ويصبح تدمير المبنى وسيلة لتغيير الجغرافيا البشرية لجنوب لبنان. ويذكّر هذا المنطق اللبناني بحلقات الاحتلال القديمة والمناطق العازلة والقرى المحرمة.

وقد دعت السلطات اللبنانية بالفعل إلى توخي الحذر، لأن بعض المناطق لا تزال خطرة. ولكن هذا الحذر ليس له نفس معنى الحظر الإسرائيلي. وتطالب الدولة مواطنيها بالانتظار عندما تكون الأرض ملغومة أو مفخخة أو غير مستقرة. جيش أجنبي يمنع عودتهم عندما يريدون السيطرة على منطقة والفرق سياسي وقانوني.

وسيستفيد حزب الله من هذه الحالة. وكلما زادت إسرائيل من منع الناس من العودة، كلما زادت قدرة الحركة على أن تمثل نفسها القوة الوحيدة القادرة على تحدي الاحتلال. وكلما دمر المزيد من المنازل، كلما كان خطاب المقاومة أقوى في البيئات المتضررة. وتدعي إسرائيل أنها تريد إضعاف حزب الله. ولكن من خلال تحويل المدنيين إلى سكان محرمين، فإنها تعزز الحجة المركزية لمعارضها.

واشنطن بين الحلفاء الإيرانيين والإسرائيليين

تصريحات (سموثر) و(بن جيفر) تأتي في أسوأ وقت لـ(واشنطن) الولايات المتحدة تريد أن تجعل الصفقة مع إيران نقطة تحول. وينبغي أن تطيل المذكرة المتوقعة هدنة، وأن تقلل من المخاطر المحيطة بمضيق أورموز، وأن تفتح مرحلة مفاوضات نووية، وأن تحد من التصعيد في لبنان. وأيدت مجموعة الـ 7 هذا النهج، بينما أشارت إلى أن المسألة اللبنانية لا تزال محورية.

غير أن إسرائيل لا تعتزم أن تكون محصورة بنص ليس طرفا مباشرا فيه. ووفقاً للصحافة البريطانية، قال مسؤولو الولايات المتحدة أن إسرائيل لن تُجبر على الانسحاب من جنوب لبنان، حتى لو لم تفشل صحافة واشنطن في وقف إطلاق النار. هذا الغموض يعطي نتنياهو ووزرائه هامشاً. يمكنهم القول أنهم يحترمون التحالف الأمريكي بينما يرفضون الانسحاب الفوري.

صعوبة ترامب واضحة. إنها بحاجة إلى اتفاق مع إيران للخروج من حرب مكلفة وهشة سياسياً. كما أنه بحاجة إلى الحفاظ على علاقته مع إسرائيل. لكن هدفها ينقسم. وإذا بقي الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وما زال يدمر، فيمكن لإيران أن تشجب انتهاكا لروح الاتفاق. ويجوز لحزب الله أن يرفض التزام الصمت. وسيبقى لبنان جبهة مفتوحة.

لقد أظهر (ترامب) إزعاجه وانتقد الأساليب الإسرائيلية في لبنان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا غنى عنها لإسرائيل. واقترح أيضا أن يظل الاتفاق مع إيران قابلا للنقض إذا لم تستوف الشروط. ولكن هذه التصريحات ليست كافية لإجبار الائتلاف الإسرائيلي. وسيكون الاختبار ملموسا: هل ستحتاج واشنطن إلى وقف التدمير والجدول الزمني للانسحاب، أم ستكون راضية عن الدعوات إلى ضبط النفس؟?

لبنان يواجه واقعا

بالنسبة لبيروت، خط سموثر بن غفير يبدو وكأنه محاولة لخلق واقع قبل توقيع الجمعة. وإذا أعلنت إسرائيل الآن أنها لن تغادر، فإنها تقلل من نطاق الاتفاق الأمريكي – الإيراني بشأن المسألة اللبنانية. وضع إيران قبل معضلة: التوقيع على الرغم من الاحتلال، أو تشديد موقفه في خطر تأخير العملية برمتها. كما أنه يضع الدولة اللبنانية أمام إذلال سياسي: مستقبل الجنوب يناقش بدونه.

ويمكن للحكومة اللبنانية أن تحتج بالقانون الدولي والسيادة الوطنية وآليات وقف إطلاق النار. ويجوز له أن يطلب دعم واشنطن وباريس والأمم المتحدة والبلدان العربية. ولكن على الأرض، يسيطر الجيش الإسرائيلي على المناطق التي يحتلها. لا يمكن للسكان المحليين إجبارهم على العودة. ولا يمكن للبلديات إعادة البناء تحت طائرات بدون طيار. ولا يمكن للجيش اللبناني أن ينشر بحرية إذا ظلت القوات الإسرائيلية في موقعها.

هذا التناظر يغذي الغضب اللبناني. ويتعين على البلد أن يناقش نزع سلاح حزب الله، ولكنه يرى جيشا أجنبيا يحافظ على وجوده في أراضيه. إنه مدعو لاستعادة سلطته، لكن هذه السلطة يتم تجاوزها بقرارات عسكرية إسرائيلية. يُطلب منه دعم خفض التصعيد، لكن قراه لا تزال عرضة للضربات والدمار.

ولذلك فإن التصور اللبناني لاتفاق إيران – الولايات المتحدة يتوقف على الجنوب. وإذا أدى الاتفاق إلى انسحاب إسرائيلي، وإن كان تدريجيا، يمكن تقديمه كخروج مبكر من الحرب. وإذا سمح لإسرائيل بالتحكم في مجموعة من الأراضي اللبنانية، سينظر إليها على أنها ترتيب غير كامل أو حتى كغطاء دبلوماسي للاحتلال. يبدو أن (سموثر) و(بن جيفر) يريدون فرض هذه القراءة الثانية.

إسرائيل تواجه منطق الاتفاق

ويستند الاتفاق الأمريكي مع إيران إلى فكرة بسيطة: يجب أن تهدأ جميع الجبهات للسماح بإجراء مفاوضات دائمة. إن لبنان ليس مسرحا ثانويا. وهو أحد الأماكن التي ستختبر فيها مصداقية إزالة التصعيد. وإذا استمرت الإضرابات، وإذا لم يعد السكان، وإذا بقيت القوات الإسرائيلية، فإن الاتفاق لن يكون له قيمة تذكر في نظر الحلفاء اللبنانيين وحلفاء طهران.

ولذلك فإن الموقف الإسرائيلي يخلق تناقضا. من ناحية، تدّعي إسرائيل أنها تريد تحييد تهديد حزب الله. ومن ناحية أخرى، تعتمد تدابير تجعل نزع سلاح حزب الله أكثر احتمالا. فالاحتلال المستدام يعزز حجج الحركة. تدمر المنازل وقود الغضب. يؤدي حظر العودة إلى تطرف السكان المتضررين. وبالتالي، فإن الأمن الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه يمكن أن يؤدي إلى استمرار انعدام الأمن.

هذه المفارقة ليست جديدة وكثيراً ما تكون المناطق الأمنية التي تفرضها القوة قد خلقت مقاومة محلية. وهي تعطي العمق التكتيكي المحتل، ولكنها تنتج تكلفة سياسية. وفي حالة جنوب لبنان، تُعرف هذه التكلفة. ولا تزال ذكرى الاحتلال الإسرائيلي على قيد الحياة. أي محاولة لإعادة بناء منطقة مسيطرة على الفور إحياء هذه القصة.

بيان (سموثر) يظهر أن هذه الذاكرة لا تُقيد الحق الإسرائيلي. إنها تفترض ذلك. وترى أن السيطرة على الأرض تستحق أكثر من المخاطر السياسية. هذا النهج يمكن أن يرضي بعض من رأي إسرائيل القصير الأجل. كما يمكن أن يحصر إسرائيل في مواجهة طويلة، مع إضعاف حزب الله ولكن شرعيته بسبب الوجود الإسرائيلي.

تحالف إسرائيلي لمناهضة التصعيد

ولا تقتصر كلمات سموثر وبن غفير على بيانين فرديين. ويكشفون عن هيكل تحالف نتنياهو. ويجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يتعامل مع الحلفاء الذين يرون استمرار الحرب كشرط للبقاء السياسي. هؤلاء الحلفاء يمكن أن يهددوا الائتلاف إذا كانوا يعتقدون نيتانياهو يحتفلون بترامب أو إيران. وعليه، فإنهم يثقلون في كل قرار عسكري.

وهذا القيد يفسر لماذا لا يستطيع نتنياهو ببساطة قبول الاتفاق الأمريكي. ويجب عليه أن يتجنب الظهور كقائد شن حربا باهظة الثمن ثم ينسحب في نهاية المطاف تحت الضغط. ويجب أن يبين أن الجيش يحتفظ بالمبادرة. ويجب أن يثبت أن حزب الله لا يعود إلى الحدود. يزوده سموتريتش وبن غفير بخط متشدد، لكنهما يقللان أيضًا من هامشه الدبلوماسي.

المشكلة هي أن هذه السياسة تتعارض مع المصالح الأمريكية المباشرة (ترامب) يريد أن يقلل من مخاطر الحرب الإقليمية يريد تثبيت أسعار الطاقة يريد التوقيع مع إيران كما تريد أن تتجنب لبنان أن يصبح العقبة الرئيسية التي تحول دون اتفاقه. الائتلاف الإسرائيلي، من ناحية أخرى، يريد الحفاظ على الضغط حتى نزع سلاح حزب الله. جدولا الأعمال بالكاد يعبران.

ويمكن أن يتفاقم هذا الاختلاف إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في وقوع المزيد من الضحايا المدنيين. لقد انتقد (ترامب) بالفعل تدمير المباني السكنية وسيكون من الأصعب عليه أن يدافع عن الاتفاق مع إيران إذا زعم الوزراء الإسرائيليون في الوقت نفسه أن هذه التدميرات ستستمر. صورة إسرائيل الدولية، المتدهورة جدا في لبنان، من المحتمل أن تتدهور أكثر.

هيزبولا يجد حجة مركزية

ومن منظور حزب الله، فإن البيانات الإسرائيلية مورد سياسي. ويمكن للحركة أن تقول إن أسلحتها لا تزال ضرورية لأن إسرائيل لا تريد أن تغادر. ويمكنه أن يقول إن دعوات نزع السلاح غير واقعية ما دامت الاحتلال مستمر. يمكن أن تقدم عودة السكان كمعركة وطنية، وليس كملف إنساني بسيط.

ويؤدي هذا الدينامي إلى تعقيد النقاش اللبناني الداخلي. يريد العديد من اللبنانيين أن تستعيد الدولة احتكار صنع القرار العسكري. ويرفض كثيرون أن يقرر حزب الله وحده ما إذا كان سيدخل أو يغادر الحرب. ولكن عندما يتحدث الوزراء الإسرائيليون عن البقاء في جنوب لبنان وتدمير المنازل، تتغير المناقشة في طبيعتها. ومسألة الاحتلال لها الأسبقية على نزع السلاح.

ولذلك لا يحتاج حزب الله إلى إقناع البلد بأسره. ويكفي أن نثبت أن الدولة لا تستطيع الحصول على انسحاب إسرائيلي بالدبلوماسية وحدها. ويعزز كل بيان من بيانات سموثر أو بن غفير هذه المظاهرة. كل قرية منعت من العودة تصبح حجة ويصبح كل منزل ممزق دليلا سياسيا في سرده.

هذه واحدة من أكثر الآثار عكسية للخط الإسرائيلي. تريد أن تقلل (هزبولا) وهو يخاطر بإعادة بناء فائدته السياسية. تريد فصل الحركة عن بيئتها وعلى العكس من ذلك، فإنها تدفع هذه البيئة إلى أن تراها حماية أو انتقاما. تريد فرض الأمن بالقوة إنه يمدد ظروف الحرب.

يوم جمعة التوقيع لن يسوي الجنوب

والتوقيع المتوقع يوم الجمعة لن يكفي لتسوية القضية اللبنانية. وقد تفتح مرحلة جديدة، ولكنها لن تحل المسائل الحاسمة. هل ستنسحب إسرائيل؟ هل يمكن للسكان العودة؟ هل سيقبل حزب الله تعليقا دائما لعملياته؟ هل سيتمكن الجيش اللبناني من الانتشار؟ هل ستضع الولايات المتحدة ضغطا حقيقيا على نتنياهو؟ هل ستختبر إيران الاتفاق من جنوب لبنان؟?

ويشير بيانا سموثر وبن غفير إلى أن الرد الإسرائيلي، في الوقت الراهن، سلبي على النقاط الأساسية. لا انسحاب يوم الجمعة. لا انسحاب متوقع. لا عودة كاملة للسكان. لا توقف عن التدمير المفترض على أكثر خط جذري. هذا الموقف يحول التوقيع إلى خطوة دبلوماسية بسيطة، دون تأثير فوري على القرى اللبنانية المحتلة أو المدمرة.

وبالنسبة لواشنطن، يتمثل الخطر في أن هذا التناقض سيظهر في غضون الساعات القليلة الأولى من الاتفاق. وإذا ما أظهرت صور جنوب لبنان منازل مهجورة، ومحاصرة من السكان والجنود الإسرائيليين في مواقعهم، فيمكن لطهران أن يشجب انعدام الإخلاص الأمريكي. ويجوز لحزب الله أن يرفض أي تسريح. ولا يمكن للحكومة اللبنانية أن تدافع عن وقف التصعيد دون انسحاب.

وهكذا تصبح القضية اللبنانية اختبار الحقيقة لاتفاق إيران – الولايات المتحدة. وقد اختار سموتريك وبن غفير قولها مباشرة: فالحق الإسرائيلي لا يريد الدبلوماسية الأمريكية أن تفرض معتكفا في جنوب لبنان. ولا يزال يتعين النظر فيما إذا كان ترامب سيقبل هذا الحد، أو ما إذا كان سيعتبر أن تحالف نتنياهو يهدد الآن نجاحه. وعلى الطرق الجنوبية، يتوقع المشردون داخليا توقيع الجمعة أقل من الإمكانية العملية للعودة إلى ديارهم.