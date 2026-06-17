ترامب تتهم إسرائيل بقتل المدنيين في لبنان

وانتقد دونالد ترامب علنا الأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان، واتهم إسرائيل بتدمير المباني السكنية، وقتل المدنيين لاستهداف أفراد حزب الله. وبالنسبة للبنان، يؤكد هذا البيان النادرة الذي أدلى به حليف إسرائيل الرئيسي حقيقة عاشت لشهور: فالحرب في جنوب لبنان لا تؤثر على الأهداف العسكرية فحسب، بل على الأحياء والأسر والقرى بأكملها.

في لبنان، تم تلقي الحكم على أنه اعتراف متأخر ولكن بعيد المدى. وانتقد دونالد ترامب علنا الأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان، معتقدا أن إسرائيل لم تضطر إلى تدمير المباني السكنية بأكملها لاستهداف أحد أفراد حزب الله. وأضاف رئيس الولايات المتحدة أن عدداً كبيراً جداً من الناس قُتلوا قبل أن ينادون بنجامين نيتانياهو بالتصرف على نحو أكثر مسؤولية. بالنسبة لبيروت هذه الكلمات لا تصليح أي شيء. غير أنها تغير الساحة السياسية. وأخيراً، يضعون قضية المدنيين اللبنانيين في صميم مناقشة كانت تهيمن عليها من قبل مباحثات الأمن الإسرائيلية.

ويأتي هذا الانتقادات في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الاتفاق تحضيرا لإيران. ومن ثم فهو ليس عاطفيا فحسب. وهو يعبر عن عدم صبر استراتيجي. (واشنطن) يريد إغلاق سلسلة عسكرية إقليمية ومنع جبهة جديدة لا يمكن السيطرة عليها ومن ناحية أخرى، تواصل إسرائيل الإضراب في لبنان، بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان، مدعية أنها تستهدف قدرات حزب الله. وفيما بين هذين الهدفين، يصبح جنوب لبنان المكان الذي يقاس فيه واقع السلطة الأمريكية على أقرب حليف لها.

من لبنان، يؤكد بيان ترامب ما يقوله شعب الجنوب، النبطية، الضواحي الجنوبية في بيروت وعدة قرى حدودية منذ أشهر. ولا تقتصر الحرب على الأهداف العسكرية المجردة. ويدمر المباني، ويفرغ الأحياء، ويقطع الطرق ويقتل المدنيين. والمصطلحات التي استخدمها رئيس الولايات المتحدة تعطي صورة دولية لهذا الواقع. كما أنها تكشف عن هشاشة الحجة الإسرائيلية بأن الدمار الشامل سيكون دائمًا متناسبًا مع الهدف العسكري المنشود.

انتقاد نادر قادم من حليف إسرائيل الرئيسي

ويكمن نطاق الإعلان أولاً لدى صاحب البلاغ. دونالد ترامب ليس عدو لإسرائيل. وعلى النقيض من ذلك، يدعي دوره في الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري المقدم إلى دولة العبرية. وذكر أنه كان على علاقة ممتازة مع بنيامين نتنياهو. وادعى أيضا أنه بدون الولايات المتحدة، لن توجد إسرائيل في ظل نفس الظروف. وهذه الجملة الوحشية لها وظيفة سياسية. تشير إلى اعتماد إسرائيل الاستراتيجي على واشنطن.

ونادراً ما يقال هذا التبعية أمام الرئيس الأمريكي الحالي. وفي بعض الأحيان، ينتقد مسؤولو الولايات المتحدة العمليات الإسرائيلية، ولكنهم كثيرا ما يفعلون ذلك بطرق حكيمة. هذه المرة (ترامب) سمّى الطريقة. وقال عن تدمير المباني السكنية والمدنيين الذين قتلوا. وأشار إلى التناقض بين الهدف المزعوم، وهو البحث عن مقاتل، والتكلفة المفروضة على سكان مبنى بأكمله.

بالنسبة لللبنانيين، هذا الدقيق يحسب. إنها تخترق عادة متقطعة تقلل من كل مبنى مفخخ بموقع حزب الله غير أن الإضرابات في المناطق الكثيفة تؤثر على الأسر والشركات والعمال والمسنين والأطفال والمشردين. ويحولون الشك العسكري إلى عقاب جماعي. عندما يقول رئيس الولايات المتحدة أن جميع سكان هذه المباني ليسوا هيزبولا، يكرّر أدلة متجاهلة في كثير من الأحيان في المصادفات.

غير أن هذا النقد لا يزال محدودا. ولم تعلن ترامب فرض عقوبة فورية على إسرائيل. ولم يذكر تعليق المعونة العسكرية. لم يعلن أن الضربات غير قانونية. لكن، سياسياً، الإشارة حقيقية. يقول لنتنياهو إن الصبر الأمريكي له حدود، خاصة عندما تهدد العمليات الإسرائيلية صفقة تريد واشنطن تصويرها على أنها نجاح دبلوماسي كبير.

إن لبنان يستمع إلى الاعتراف بمعاناة لبنان

في (لبنان)، كلمات (ترامب) مُتصوّرة في سياق تدمير ملموس جداً. ومنذ انتشار الصراع، أفرغت جميع المناطق الجنوبية. وأصيبت أحياء نباتية وقرى قريبة من الحدود والطرق الثانوية عدة مرات. ورشت المباني في المناطق المأهولة بالسكان. الناس كثيراً ما يرويون نفس القصة: إنفجار، سحابة من الغبار، صفارات الإنذار، ثم ينتظرون ورقة توازن تعيد السلطات النظر فيها على مدار الساعات.

النقد الأمريكي لا يبدد الغضب. إنها تؤكد ذلك. يرى العديد من اللبنانيين أنها ليست بادرة تعاطف بقدر ما هي عملية حسابية متأخرة. المدنيين يموتون لأسابيع. المصابيح تخاطر. المدارس تغلق. وتعيش الأسر المشردة مع أقاربها أو في مراكز مؤقتة. وإذا تحدث واشنطن اليوم، فإن ذلك يرجع أيضا إلى أن السعي إلى الإضراب يعقّد أهدافه الخاصة مع إيران.

هذه القراءة اللبنانية ليست ساخرة إنها مزوّرة بالخبرة ويعلم لبنان أن الدول الكبرى نادرا ما تشجب الدمار عندما لا تعطل مصالحها. الرواية هنا هي أن المصالح الأمريكية تتغير وتحتاج الولايات المتحدة الآن إلى الجبهة اللبنانية لتهدئة. وهم يريدون تحقيق الاستقرار الإقليمي في طهران. وعليه، يجب أن يدركوا أن الأساليب الإسرائيلية يمكن أن تصبح مشكلة سياسية.

ولا يزال هذا الاعتراف مهما، حتى لو تأخر الوقت. وتقدم الحكومة اللبنانية حجة دبلوماسية. وهو يعزز أيضا الدعوات إلى الانسحاب الإسرائيلي من القطاعات المحتلة في الجنوب. وأخيرا، يتضح أن حماية المدنيين ليست مسألة ثانوية. إنه في قلب أي تصفية ذات مصداقية.

جنوب لبنان، خط كسر بين واشنطن وتل أبيب

ويركز جنوب لبنان الآن على تناقضات العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. الولايات المتحدة تريد اتفاقاً مع إيران وترغب إسرائيل في منع حزب الله من المطالبة بالنجاح الاستراتيجي. ولا يتعارض هذان الهدفان بالضرورة. ويصبحون كذلك إذا واصلت إسرائيل الإضراب الذي يعطي إيران وحزب الله دافعا لإدانة الاتفاق.

لعدّة أيام الآن، الإشارات الأمريكية أصبحت أصعب. إن الانسحاب المعلن لجزء من طائرة إعادة التزود بالوقود الأمريكية المتمركزة في بن غوريون يدل على الرغبة في الحد من التعرض العسكري الأمريكي. وتتشابه المعلومات المتعلقة بتخفيف الحظر المفروض على الموانئ الإيرانية. وتحاول واشنطن أن تبين لطهران أن المفاوضات لها أثر. وفي هذا السياق، يبدو أن القصف الإسرائيلي في لبنان يشكل مصدراً للاضطراب.

ومن ثم، فإن الترامب ليست حاسمة فقط في تكتيك فائض. إنه يشكك في إستراتيجية قد تفشل في جدوله ويجب أن يفتح الاتفاق مع إيران سلسلة من المناقشات التقنية التي تستغرق 60 يوما، بما في ذلك بشأن الضمانات النووية والأمنية. وإذا كانت الجبهة اللبنانية لا تزال نشطة، فإن كل اجتماع سوف يتم تأجيله بطلقات الضربات والتقارير المدنية والتحذيرات من حزب الله.

بالنسبة لنتنياهو، المشكلة هي العكس. ويمكن تقديم اتفاق أمريكي – إيراني لا يحيّد حزب الله في إسرائيل كضعف. ويجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقنع رأيه بأنه لم يسمح لإيران بأن تنقذ حلفائها. كما يجب أن يكون مسؤولاً أمام سكان شمال إسرائيل الذين يطلبون ضمانات قبل العودة إلى ديارهم. هذا القيد الداخلي يدفع إلى الحفاظ على الضغط في لبنان، حتى لو كان هذا الضغط يزعج واشنطن.

جدول نتنياهو السياسي

وتثقل السياسة الإسرائيلية بشدة في هذا التسلسل. (بنجامين نتنياهو) يحكم مع شركاء يدافعون عن خط صلب ويرفض إيتامار بن غفير وغيره من الشخصيات اليمينية الراديكالية فكرة أن الاتفاق الأمريكي مع إيران يمكن أن يحد من العمل الإسرائيلي. يريدون انتصاراً مرئياً، أو على الأقل التأكد من أن حزب الله لا يمكنه إعادة الانتشار بالقرب من الحدود.

وقابل هذا الضغط رأيا عاما إسرائيليا تأثر بالحرب. ويتمثل جزء من هذا الرأي في أنه ينبغي أن تستمر العمليات إلى حين ضمان الأمن الشمالي. ولا تريد الأسر المشردة على الجانب الإسرائيلي العودة تحت التهديد بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار. هذا الطلب حقيقي ولكنه يشكل أيضاً مبرراً لاستراتيجية أوسع نطاقاً تُبقي لبنان في حالة من انعدام الأمن الدائم.

نتنياهو يعرف أن أي امتياز سيستخدم ضده ويمكن أن يصف الخصوم الانسحاب من جنوب لبنان بأنه انتصار حزب الله. ويمكن تقديم قبول سلبي لاتفاق ترامب – إيران بوصفه تسليما إلى واشنطن. تخفيض الإضرابات يمكن أن يعطي صورة لقائد أجبره الأمريكيون ومع اقتراب الموعد النهائي للانتخابات، أصبحت هذه التصورات حاسمة.

هذا هو السبب في أن إفادة ترامب حساسة جدا لإسرائيل. إنه لا يأتي من رئيس ديمقراطي معادي لـ نتنياهو. إنه يأتي من حليف سياسي تم تقديمه منذ وقت طويل كأفضل صديق لإسرائيل في واشنطن. وإذا كان ترامب يعتقد أن نتنياهو يذهب بعيدا جدا في لبنان، يفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي درعا بلاغيا قيما. لم يعد بإمكانه القول إن كل الانتقادات هي تحيز ضد إسرائيل.

ضغوط أمريكية لا تزال قابلة للعكس

ولا يزال السؤال الرئيسي هو مرور الكلمات على الأفعال. وانتقد ترامب الأساليب الإسرائيلية. لقد قال المسؤولية أشار إلى اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. ولكن واشنطن لم تفرض بعد آلية عامة وملزمة لوقف الإضرابات على المناطق السكنية في لبنان. الضغط موجود لا تزال قابلة للعكس.

إسرائيل تعرف هذا الهامش ومنذ سنوات، تمكنت الحكومات الإسرائيلية من التمييز بين المنتقدين الأمريكيين من القرارات الأمريكية. ويمكن أن تتسبب عقوبة قوية في توتر وسائط الإعلام دون تغيير المعونة العسكرية أو الاستخبارات أو التغطية الدبلوماسية. لذا (ناتنياهو) يمكن أن يراهن على غضب (ترامب) المحدود خصوصاً إذا تم توقيع الصفقة مع (إيران) على الرغم من العنف في (لبنان).

لكن هذا الرهان خطر ترامب يصمم بشدة السياسة الخارجية. لا يمكنه أن يقف حليفاً يفسد تسلسلاً يريد أن يمثله نصراً له وإذا أدت الضربات الإسرائيلية إلى تأجيل أو فشل الاتفاق مع إيران، فإن رد الولايات المتحدة قد يصبح أكثر قسوة. ويمكن أن يتخذ شكل تباطؤ في بعض الدعم، أو لغة أقوى في مجلس الأمن، أو شرط صريح للانسحاب.

ولذلك، فقد لاحظ لبنان في الأيام القليلة القادمة بحذر. تصريحات ترامب ليست كافية لحماية المدنيين غير أنهم قد يفتحون خرقاً وإذا وافقت واشنطن أخيرا على ربط علاقتها مع إسرائيل باحترام الحدود في لبنان، فإن الزخم سيتغير. وإذا ظلت هذه الكلمات غير مجيبة، فإنها ستصبح مجرد نكهة أبوية في حرب يواصل فيها المدنيون اللبنانيون دفع الثمن الرئيسي.

حزب الله يستغل الانتقادات الأمريكية

كما أن النقد الأمريكي يوفر ميزة سياسية لحزب الله. ويمكن للحركة الآن أن تؤكد أنه حتى حليف إسرائيل الرئيسي يعترف بالطبيعة المفرطة للدمار في لبنان. ويمكنها أن تعرض عملياتها كرد على العنف الإسرائيلي الذي شجبته واشنطن. ويمكن التنبؤ بهذا الانتعاش. لا يجب أن يخفي حقيقة أوسع، إفادة (ترامب) تضعف حساب إسرائيل لدقة وضرورة كل إضراباته.

وسيسعى حزب الله إلى استخدام هذه السلسلة لتعزيز مطالبته بالانسحاب الإسرائيلي. سيقول إن المشكلة ليست فقط وجود أسلحته، بل الاحتلال والقصف وضعف المدنيين. وتتحدث هذه الحجة إلى جزء من السكان اللبنانيين، حتى خارج بيئته السياسية. مع استمرار الإضرابات، النقاش الداخلي حول ترسانة (هزبولا) لا يزال مهمشاً بسبب الطوارئ الوطنية.

وبالنسبة للدولة اللبنانية، فإن هذه الحالة حساسة. وقد يرحب بكونك أمريكي من الأساليب الإسرائيلية، لكنه لا يتحكم في حزب الله. ويجوز له أن يطلب الانسحاب الإسرائيلي، ولكنه يعتمد على الوساطة الخارجية. ويجوز له الاحتجاج بالقانون الدولي، لكنه يفتقر إلى القوة العسكرية والاقتصادية. ويتمثل الخطر في أن يظل لبنان هدفاً للتفاوض بدلاً من أن يكون طرفاً فاعلاً مليئاً بالتخفيف.

وهذا الضعف المؤسسي يغذي الإحباط اللبناني. وتقصف القرى، والسكان المشردون، والطرق التي تسيطر عليها الطائرات بدون طيار، غير أن القرارات الرئيسية تتخذ في واشنطن وتل أبيب وطهران. حكم (ترامب) يشير بشكل غير مباشر إلى هذا الواقع وهي تعترف بالمدنيين اللبنانيين، لكنها تؤكد أيضا أن أمنهم ما زال يعتمد على الحسابات الأجنبية.

حكم يغير التكلفة السياسية للضربات

تصريح (ترامب) لا ينهي التفجير غير أنها تغير تكلفتها السياسية. من الآن وصاعداً كل مبنى دمر في لبنان يمكن أن يواجه كلمات الرئيس الأمريكي فكل ضربة في منطقة مأهولة يمكن أن تغذي قضية المسؤولية الإسرائيلية. كل ميزانية مدنية يمكن أن تضعف موقع نتنياهو مع حليف يحتاجه.

وهذا التغيير مهم للدبلوماسية اللبنانية. ويمكن أن تعتمد بيروت على هذه الانتقادات لطلب ضمانات أكثر صرامة. وقد تشدد السلطات اللبنانية أيضا على ضرورة وضع جدول زمني للانسحاب وآلية للرصد. الأمر لا يتعلق فقط بإيقاف سلسلة من الغارات والهدف من ذلك هو منع جنوب لبنان من البقاء في منطقة مفتوحة لضربات متكررة بحجة محاربة حزب الله.

وبالنسبة لواشنطن، فإن التحدي هو الاتساق. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تشجع إبرام اتفاق مع إيران مع السماح لإسرائيل بإجراء عمليات في لبنان تقوض ذلك الاتفاق. ولا يمكنهم التحدث عن تحقيق الاستقرار الإقليمي بينما يتسامحون في الوقت نفسه على تدمير المباني السكنية. ولا يمكنهم أن يطلبوا من طهران أن تحتفظ بحلفائها دون أن يطلبوا من إسرائيل الاحتفاظ بجيشها.

هذه الحلقة تكشف عن كسر ليس انفصال بعد إنها تعارض شخصين مؤقتين (ترامب) يريد توقيعاً وإلغاء تصعيد و نصر دبلوماسي سريع نتنياهو يريد البقاء على قيد الحياة سياسيا، وطمأنة معسكره والحفاظ على المبادرة العسكرية. ومن جهة أخرى، يدعو لبنان إلى عدم معالجة أمن المدنيين على أنه ضرر ثانوي. وفي قرى الجنوب، ينتظر الناس الآن أن يعرفوا ما إذا كانت الكلمات التي تتكلم في قمة مجموعة السبعة ستغير حقا ضوضاء الطائرات بدون طيار فوق السقف.