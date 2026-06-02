ترامب نتنياهو: الغضب حول تهديدات بيروت

ترامب نتنياهو: لبنان كإطار

المحادثة بين دونالد ترامب وبنجامين نتنياهو لا تستحق فقط العنف اللفظي. وهو يلمح لحظة تمزق في سير الحرب في لبنان. يوم الاثنين، 1 يونيو، هددت إسرائيل بضرب ضواحي بيروت الجنوبية، وحافظ حزب الله على خط رده، وحذرت إيران من إمكانية تعليق المحادثات مع واشنطن، وحاول البيت الأبيض استعادة السيطرة. وفي هذا التسلسل، تصبح مكالمة ترامب نتنياهو أعراضا: وأيدت واشنطن إسرائيل، ولكنها رفضت السماح للحرب اللبنانية بالفشل في استراتيجيتها الإقليمية.

ويجب أيضا قراءة الحلقة من خلال السياسة المحلية الإسرائيلية. ويخضع بنجامين نيتانياهو لضغوط انتخابية، مع ضعف الائتلاف والحق الذي يتطلب مواصلة الحرب. ويدعم جزء كبير من الإسرائيليين اليهود مواصلة القتال ضد حزب الله، بما في ذلك بثقة الاحتكاك مع واشنطن. وفي هذا المناخ، يبرز إغراء وجود عسكري مطول في جنوب لبنان. إنه ليس موضوع توافق كامل في الآراء لكنه يثقل على قرارات الحكومة الإسرائيلية وكيف يستجيب للضغط الأمريكي.

يوم من التهديدات العابرة

وقد بدأ يوم 1 حزيران/يونيه بإشارة إسرائيلية قوية جدا. وأمرت بنجامين نتنياهو، وزير الدفاع، إسرائيل كاتز، الجيش بإعداد ضربات ضد أهداف في ضواحي بيروت الجنوبية. وقد بررت إسرائيل هذا التهديد من جراء هجمات حزب الله على شمال البلاد وعن طريق انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار. وقال إن النطاق السياسي كبير. أصبحت الضاحية، وهي حي مرتبط بحزب الله ولكن أيضًا مساحة حضرية كثيفة، هدفًا محتملاً مرة أخرى. وقالت الرسالة الإسرائيلية إن بيروت لن تُحفظ بعد الآن إذا بقيت شمال إسرائيل تحت النار.

ولخصت صيغة كاتز الإسرائيلية هذا المبدأ. وادعى أساسا أنه لن يكون هناك هدوء في بيروت دون هدوء في شمال إسرائيل. هذا التناظر الظاهري في قلب المشكلة وبالنسبة لإسرائيل، فهي تقوم على الردع. وبالنسبة للبنان، فإنه يحول مقاطعات العاصمة إلى متغير عسكري. وبالنسبة لواشنطن، فإنها تهدد بعكس اتجاه النزاع الذي لا يزال واردا جزئيا في أزمة إقليمية أوسع نطاقا. ولم يكن الإضراب على بيروت ليستهدف البنية التحتية للحزب الله فحسب. وكان سيتسبب في صدمة سياسية وإنسانية ودبلوماسية.

وقال إن حزب الله، من جانبه، لا يريد أن يظهر كطالب للحصول على فترة راحة تقتصر على العزلة الحضرية. وأصرت عملياته السياسية على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان. التغذية ضرورية ويمكن للحركة أن تقبل فكرة الوقف المتبادل للهجمات، ولكن بالمعنى الأوسع، بما في ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية وسحب المناطق المحتلة إلى الجنوب. ورفض صيغة ستنقطع فيها بيروت بينما تظل قرى الجنوب مكشوفة. وهذا هو الحساب العسكري والشرعية الداخلية على حد سواء.

لقد عززت إيران هذا الحصار. وربطت طهران باستمرار المناقشات مع الولايات المتحدة بوقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة. وقد استندت الرسالة الإيرانية إلى فكرة بسيطة: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار على الصعيد الإقليمي إذا بقيت إحدى الجبهات مفتوحة. وبالنسبة لواشنطن، فإن هذا الموقف يثير إشكالية لأنه يقلل هامش التفاوض. وتحاول الولايات المتحدة تقسيم الأزمات. بل على العكس، تسعى إيران إلى توحيدها. لقد أصبح لبنان الأرض التي تجسدت فيها هذه الطريقة المعارضة.

ترامب نتنياهو: غضب، ولكن أيضا حساب

وفقًا لـ Axios، اتصل دونالد ترامب ببنيامين نتنياهو بعد أن أدرك أن التهديد الإسرائيلي لبيروت يهدد بعرقلة جهازه الدبلوماسي بأكمله. ومن ثم فإن الاستئناف ليس مجرد ردع أخلاقي. لقد كان قانون مراقبة استراتيجي. لم يكن (ترامب) يحاول تحدي حق إسرائيل في الرد على (هزبولا). وسعى إلى منع نتنياهو من عبور عتبة تعطي إيران ذريعة لتعليق المناقشات وتعزيز عزلة إسرائيل الدولية.

الكلمات المنسوبة إلى ترامب هي وحشية غير عادية بين الحلفاء. وبحسب أكسيوس، لخص مسؤول أمريكي تصريحاته لنتنياهو على النحو التالي: أنت مجنون. ستكون في السجن لو لم يكن لي. أنا أنقذك. الجميع معك الآن. الجميع لديه إسرائيل بسبب هذا الترجمة: أنت مجنون تماماً. ستكون في السجن بدوني. أنا أنقذك. الجميع يكرهك الآن. الجميع يكره إسرائيل بسبب هذا. » وأبلغ مصدر آخر بادعاءات الاستئناف بأن ترامب أصدرت أيضا ما يلي: ماذا تفعل؟ الترجمة المباشرة: ماذا تفعل بحق الجحيم؟? «

ولم تؤكد هذه الأحكام رسمياً من قبل البيت الأبيض أو مكتب نتنياهو. ولذلك ينبغي معاملتها على النحو المبلغ عنه. ولا يزال اهتمامها التحليلي قويا. يظهرون أن ترامب كان سيلوم نتنياهو ليس فقط على خطأ تكتيكي، ولكن خطأ سياسي. إن قلب اتهامه ليس فقط التصعيد في لبنان. وهو يلومه على جعل إسرائيل أكثر عزلة، وتعتمد على واشنطن وتكلفتها للدفاع عنها. ويُستخدم السجل الإجمالي هنا للسيطرة: ويذكّر ترامب نتنياهو بأنه يعتقد أنه قام بحمايته، بما في ذلك في مواجهة صعوباته القضائية والدبلوماسية.

الإتصال العام لـ(ترامب) كان أكثر سيطرة كتب: الترجمة: « كان لدي نداء مثمر جدا مع رئيس الوزراء بيبي نتنياهو من إسرائيل، ولن تكون هناك قوات في بيروت؛ وقد عادت جميع القوات التي كانت في طريقها إلى الوراء بالفعل » . وأضاف قائلا: الترجمة التحريرية: » من خلال ممثلين رفيعي المستوى، كان لدي نداء جيد جدا مع حزب الله، واتفقوا على أن جميع النيران ستتوقف – إن إسرائيل لن تهاجمهم ولن تهاجم إسرائيل »

والثغرة بين الكلمات الخاصة المبلّغ عنها والكلمات العامة أمر أساسي. سراً، كان ترامب سيسعى إلى إكراه نتنياهو. فهو، علنا، يقدم نفسه كصانع لاتفاق متوازن قادر على التحدث إلى إسرائيل، وبشكل غير مباشر، إلى حزب الله. ويسمح له هذا الموقف المزدوج بالحفاظ على التحالف مع إسرائيل في الوقت الذي يطالب فيه بالسلطة الشخصية على وقف التصعيد. كما أنه يسمح له بإخبار إيران بأن واشنطن قد أبطأت القدس، دون إعطاء صورة للرئيس الذي يفسح المجال لطهران.

المتغير الانتخابي الإسرائيلي

لفهم مقاومة نتنياهو يجب أن ننظر إلى إسرائيل. ويدخل البلد فترة سياسية غير مستقرة. وقد فُرضت مسألة إجراء انتخابات مبكرة بعد حدوث توترات برلمانية جديدة، ولا سيما بشأن مسألة إعفاءات التجنيد للنساء فوق الأرثوذكسيات. تحرك الكنيست نحو الحل، ويشير المعلقون الإسرائيليون إلى انتخابات محتملة في أواخر الصيف أو الخريف. وفي هذا السياق، يصبح كل قرار عسكري رسالة انتخابية.

(ناتنياهو) لا يستطيع أن يبدو ضعيفاً أمام حزب الله. وقد تقوضت بالفعل شرعيتها الأمنية بسبب الأزمات المتعاقبة. وتتهمه المعارضة بعدم إعادة الأمن إلى الشمال. إن الحق القومي يتهمه بمجرد أن يتقبل على ما يبدو الحد الذي حدده واشنطن. والأحزاب الدينية والقومية في تحالفها تريد سياسة قوية. ويطالب السكان الشماليون المشردون بضمانات قبل العودة. ويخلق هذا الضغط حافزا سياسيا واضحا: الحفاظ على الهجوم، والحفاظ على المبادرة ورفض هدنة من شأنها أن تشبه التجميد المفروض.

إن المجتمع الإسرائيلي ليس متجانسا، ولكن البيانات المتاحة تظهر دعما هائلا من المجيبين اليهود لاستمرار الحرب في لبنان. أشار استطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أنه في أبريل، شعر 80 ٪ من المستطلعين اليهود أنه يجب على إسرائيل الاستمرار في محاربة حزب الله في لبنان، حتى لو أدى ذلك إلى احتكاك مع الإدارة الأمريكية. ومن بين المجيبين العرب، انعكس الاتجاه. وهذه الفجوة الداخلية تعطي نتنياهو أساسا سياسيا لمقاومة الأوامر الزجرية الأمريكية، مع تعزيز استقطاب النقاش.

لقول أن « الإسرائيليين » يريدون احتلال لبنان سيكونون عامين جدا. ولكن من الصحيح أن جزءا كبيرا من الرأي اليهودي، والممثلين المنتخبين اليمينيين، والمناقشة الأمنية الإسرائيلية تقبل فكرة وجود عسكري ممتد في جنوب لبنان إذا ما قُدِّم على النحو اللازم لحماية شمال إسرائيل. ويمكن وصف هذا الوجود بأنه منطقة أمنية أو خط عازل أو احتلال فعلي. الكلمات تتباين حسب الممثل وستكون النتيجة نفسها بالنسبة للبنان: السيطرة العسكرية الإسرائيلية الدائمة على جزء من الإقليم.

إغراء منطقة آمنة

ويعطي اتخاذ أو استئناف المواقف الاستراتيجية في جنوب لبنان، ولا سيما حول بوفورت، هذا المحتوى الافتراضي الملموس. (بوفورت) ليست مجرد نقطة عسكرية وهو رمز للاحتلال الإسرائيلي السابق الذي بدأ في عام 1982 وانتهى بانسحاب عام 2000. وجزء من الحق الإسرائيلي، تثبت هذه الذكرى أن الانسحاب سمح للحزب الله بتعزيزه. وبالنسبة للآخرين، فهي تذكرة بتكلفة حرب اللبس والدموع، حيث يصبح الجنود الإسرائيليون أهدافا ويغذي الاحتلال شرعية المقاومة المسلحة.

ولذلك يجب أن يميز التحليل بين اتجاهين. الأول يريد إطالة أمد الحرب حتى يضعف حزب الله ويزيل قدراته على إطلاق النار وهو اليوم حاضر جدا في الرأي اليهودي الإسرائيلي. ويقبل الثاني، إن لم يكن يرغب، احتلالا أو منطقة عازلة في جنوب لبنان. فهو سياسي وأمني أكثر من شعبيته بالمعنى الضيق، ولكنه يتمتع بمناخ مؤات، لأن العديد من الإسرائيليين لم يعد يؤمنون بحل دبلوماسي قادر على ضمان الأمن في الشمال. وكلا الاتجاهين يعزز كل منهما الآخر. وكلما طالت الحرب، أصبحت فكرة منطقة تحتجزها إسرائيل فكرة طبيعية.

بالنسبة لنتنياهو، هذا الإغراء مفيد وخطر. مفيد، لأنه يسمح له أن يظهر أنه لا يعاني من حزب الله. خطير، لأنها يمكن أن قفل لها في استراتيجية دون نتائج واضحة. وتتطلب منطقة عازلة قوات، وخطوط الإمداد، وقواعد الاشتباك، والتعرض الدائم للهجمات. يمكن أن يطمئن مؤقتًا التجمعات الإسرائيلية في الشمال. كما يمكنها أن تحول جنوب لبنان إلى استنزاف أمامي، كما حدث في التسعينات. على وجه التحديد هذا الخطر الذي يريد (واشنطن) تجنبه.

لماذا ترامب نتنياهو

إستئناف (ترامب) مُشفّر بهذا الجمع من العوامل. وعلى الأرض، أرادت إسرائيل زيادة الضغط. وفي طهران، هددت إيران بفرض هذا الضغط في المفاوضات مع الولايات المتحدة. في واشنطن، أراد ترامب الحفاظ على دوره كمفاوض مركزي. وفي القدس، كان على نتنياهو أن يظهر أنه لن يعود. الغضب الأمريكي ينشأ من هذا التعارض (ترامب) يحتاج إلى (ناتنياهو) نتنياهو يحتاج إلى ترامب واقٍ لكن ليس مرئياً جداً.

والمصلحة الأمريكية ليست مطابقة للمصلحة الإسرائيلية. وتسعى إسرائيل إلى استعادة الردع المحلي ضد حزب الله. وتسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب حرب إقليمية غير خاضعة للمراقبة. ويمكن تحقيق هذين الهدفين، ولكنهما ينقسمان بمجرد أن تهدد الطريقة الإسرائيلية بتقويض الحوار مع إيران. وقد يكون لإضراب بيروت أثر عسكري محدود، ولكن أثر دبلوماسي كبير. كان من شأنه أن يضع الولايات المتحدة قبل اختيار تغطية إسرائيل أو انتقادها علنًا. ترامب) تصرف قبل أن يصبح هذا الخيار أمراً لا مفر منه).

ويبين التسلسل أيضاً أن علاقة ترامب – نيتانياهو ليست علاقة مواءمة تلقائية. وقيم ترامب تدعم إسرائيل، لكنه لا يزال يقدر قدرته على فرض نتيجة. وفي منطقه، يصبح نتنياهو مذنبا عندما يتصرف وكأنه يمكن أن يقود واشنطن إلى تصعيد غير متحكم فيه. « المشروبات المنسوبة إلى « ترامب خاصة عندما يقول « آي إنه لا يتحدث كوسيط محايد إنه يتحدث كحامي يعتقد أن مصلحته تفسد العملية.

هدنة هشة، وليس تسوية

تصريح (ترامب) ربما دفع ضربة مباشرة على (بيروت) ولم يحل الصراع. وأكدت نتنياهو أن العمليات في جنوب لبنان ستستمر. ورفض حزب الله هدنة محدودة في العاصمة. وواصلت إيران ربط لبنان بوقف إطلاق النار الإقليمي. أُبلغ مرة أخرى عن الحرائق بعد الإعلان الأمريكي والنتيجة أقل مثل وقف إطلاق النار من التعليق المشروط لعتبة التسلق.

وهذا التمييز أساسي. ويتطلب وقف إطلاق النار تخفيضا مستمرا في العمليات وآليات التحقق والقدرة على معاقبة الانتهاكات. تسلسل الإثنين لا يعرض ذلك بعد إنها تستند إلى التزامات غير مباشرة رسائل عامة متناقضة وضغط (ترامب) الشخصي يمكن أن يعمل لبضع ساعات أو أيام إذا أراد الجميع تجنب الأسوأ كما يمكن كسرها بسرعة إذا فُسِّر إطلاق نيران طائرة بدون طيار أو إضراب إسرائيلي أو قرار على الأرض على أنه تمزق.

وبالنسبة للبنان، فإن الخطر المباشر هو تطبيع الوضع الراهن الجديد. ويمكن إنقاذ بيروت مؤقتا، في حين أن الجنوب سيستمر في المعاناة من حرب مكثفة. ويمكن لإسرائيل أن توحد منطقة أمنية بتقديمها كمنطقة مؤقتة. ويمكن أن يواصل حزب الله تبرير أسلحته من خلال الاحتلال والإضراب. (إيران) يمكنها أن تبقي (لبنان) متفاوضاً مع (واشنطن). في هذا السياق، فإن دعوة ترامب نتنياهو ليست بين قوسين. وهو انعكاس للمعركة التي تدور حول التكلفة السياسية للحرب والمدة المحتملة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ولذلك سيتعين تحديد نقطة ملموسة جدا في المناقشات المقبلة. هل هو فقط لمنع الإضراب على بيروت، أو بناء وقف للأعمال العدائية في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية؟ وما دامت هذه المسألة مفتوحة، فبإمكان نتنياهو أن يتكلم عن استمرار العمليات، فإن حزب الله يمكنه أن يرفض هدنة جزئية، ويمكن لإيران أن تحافظ على ابتزازها الدبلوماسي، كما أن ترامب يمكن أن تدّعي النجاح دون وجود آلية صلبة لفرضها.