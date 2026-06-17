ترامب يتحدث إلى دمشق عن حزب الله

ويدعي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشارة بشأن المواجهة مع حزب الله، وفقا لما يقوله رويترز. يعيد هذا الإعلان تركيز الأزمة اللبنانية حول محور واشنطن- دمشق الجديد. وبالنسبة لبيروت، فإن المخاطر حساسة: ولا يمكن لإلغاء التصعيد في جنوب لبنان أن يصبح ترتيبا إقليميا نوقش بدون الدولة اللبنانية.

وفقًا لرويترز، يزعم دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول المواجهة مع حزب الله. ويبدو البيان موجزا. لكنه يحرك المعادلة اللبنانية. وبعد انتقاد الأساليب الإسرائيلية في لبنان، لم يعد رئيس الولايات المتحدة يطلب من بنجامين نتنياهو أن يتصرف بمزيد من ضبط النفس. وقدم دمشق إلى أكثر المسائل حساسية من التسلسل الإقليمي الذي فتحه الاتفاق تحضيرا بين واشنطن وطهران.

إن هذه المحادثة، إذا تأكدت في ملتقىها السياسي، تضع سوريا في دور يعرفه لبنان جيدا جدا: أي دور ممثل خارجي استشارته على أراضيها. حزب الله هو حزب لبناني، وقوة مسلحة لبنانية، وممثل إقليمي مرتبط بإيران. والمواجهة مع إسرائيل تقع أساسا في جنوب لبنان. والمدنيون الذين قتلوا، والمساكن التي دمرت، والقرى الفارغة، والطرق المهددة، لبنانيون. ومع ذلك، يتحدث البيت الأبيض الآن مع دمشق عن كيفية التعامل مع هذه المواجهة.

ورأيت من بيروت أن السؤال ليس آمناً فحسب. وهو أيضا سياسي وسيادي. لماذا يتحدث دونالد ترامب عن حزب الله مع الرئيس السوري، بدلا من وضع الدولة اللبنانية في مركز المخطط أولا؟ لماذا يبدو أن إزالة التصعيد يمر بواشنطن وطهران وتل أبيب ودمشق عندما تكون التضاريس لبنانية؟ وتهيمن هذه المسألة على القراءة المحلية للتبادل الذي أبلغت عنه وكالة الأنباء.

ترامب يتحدث إلى رئيس حزب الله السوري

والعقوبة التي أبلغ عنها رويترز تأتي في سلسلة محملة بالفعل. وقد انتقد دونالد ترامب علناً الأساليب العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وكان قد ندد بتدمير المباني السكنية للوصول إلى عناصر حزب الله، مؤكداً أنه ليس كل سكان هذه المباني أعضاء في الحركة. كما طلب من بنجامين نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية عن تسيير العمليات في لبنان.

في اليوم التالي، أعطت الإشارة إلى مناقشة مع الرئيس السوري المزيد من الأهمية لهذا الانتقاد. (ترامب) لا يقول أن إسرائيل تضرب بقوة. ويشير إلى أن هناك مساراً آخر قد يكون قائماً، بمشاركة سورية في إدارة حزب الله. ولا يصاغ هذا المسار كخطة مفصلة. وهي لا تزال مؤشرا سياسيا. ولكنه يكفي لتركيب دمشق في معادلة يخاطر فيها لبنان، مرة أخرى، بأن يعامل كحيز وليس كدولة.

إن اختيار التحدث إلى الرئيس السوري ليس خياراً لا يستهان به. ويحاول أحمد الشارة توطيد سلطته بعد سنوات من الحرب السورية وتفتت البلد. وقد يراه واشنطن كمحاور قادر على مراقبة الحدود ورصد الطرق والحد من بعض الشبكات. ولكن سوريا لم تكن لها الشرعية أو الحياد أو التاريخ اللازمين لتصبح حكيمة القضية اللبنانية. لا تزال ذكرى الوصاية السورية حية في لبنان. ولا يمكن محوها بصيغة دبلوماسية.

الدبلوماسية الأمريكية

من الواضح أن البيت الأبيض يحاول تجنب شقين والنقطة الأولى هي استمرار الإضرابات الإسرائيلية في لبنان دون رقابة، مما قد يؤدي إلى فشل الاتفاق مع إيران. والنقطة الثانية هي انسحاب إسرائيلي بدون ضمان واضح لأمن شمال إسرائيل، وهو سيناريو صعب سياسيا بالنسبة لنتنياهو. بين هذين العائقين، (ترامب) يبحث عن نقل إقليمي. سوريا تبدو كعاهرة محتملة، ولكن أيضاً كمراهنة خطيرة.

هذا النهج يستجيب للمنطق الأمريكي. ولا يقتصر حزب الله على مواقعه في جنوب لبنان. ولديها عمق إقليمي وشبكات حدودية وعلاقات طويلة الأمد مع سوريا. وقد يؤدي التحكم في بعض الطرق بين سوريا ولبنان إلى إضعاف قدرتها على إعادة تنظيمها. ولذلك، قد تعتقد واشنطن أن الضغط من دمشق سيكمل الضغط العسكري الإسرائيلي، في الوقت الذي يخفض فيه أكثر الإضرابات وضوحا ضد المناطق المأهولة بالسكان.

ولكن هذا المنطق الخارجي يتجاهل حقيقة أساسية. ولا يمكن تثبيت استقرار لبنان بترتيب يتجاوز مؤسساته. وإذا ما استمرت سورية في مراقبة حدودها، فإن ذلك يمكن أن يساعد على الحد من بعض التدفقات. وإذا ما تصرفت نيابة عن ولاية أمريكية أو إسرائيلية، فيمكنها، بدلا من ذلك، إحياء التوترات اللبنانية. إن الحدود اللبنانية السورية موضوع مشروع. يجب أن تُعامل مع (بيروت) وليس في منزل (بيروت).

الولايات المتحدة تريد أن تسرع. ويجب أن يفتح الاتفاق مع إيران فترة من التصعيد. (ترامب) يبحث عن نصر دبلوماسي محدد. وهو يريد أن يبين أن إدارته يمكن أن توقف حربا إقليمية، وأن تحد من المخاطر النووية، وأن تخفض الضغط على أسواق الطاقة. في هذه الحالة الطارئة، هناك إغراء قوي للتحدث مع الممثلين الذين يبدو أن لديهم روافع حقيقية. والمشكلة هي أن الأسد السوري يحمل عبئاً تاريخياً كثيراً ما يقلل من شأن واشنطن.

سوريا، ممثل مفيد أو فخ سياسي؟?

من أجل (أحمد الشارة) يمكن أن تكون المحادثة مع (ترامب) فرصة. وهو يعطيه رؤية دولية. وهذا يدل على أن سوريا أصبحت مرة أخرى محاوراً تسعى إليه واشنطن. ويمكنها أيضا أن توفر آفاقا للإغاثة السياسية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية في دمشق. بعد سنوات من الحرب والعزلة، أي قناة مباشرة مع البيت الأبيض لها قيمة.

لكن ملف حزب الله خطر على سوريا ولا يستطيع دمشق أن يفتح واجهة مباشرة مع منظمة لديها شبكات وحلفاء وقدرات إزعاج إقليمية. ويمكن أن تؤدي الإجراءات السورية المرئية ضد حزب الله إلى توترات داخلية أو أعمال انتقامية أو كسور مجتمعية. يمكنه أيضاً تعقيد علاقات دمشق مع إيران رغم أن التوازن السوري تغير في السنوات الأخيرة.

ولذلك ينبغي أن تظل سوريا حذرة. ويمكنها أن تعد بضبط أفضل لبعض الطرق. ويمكنها أن تقول إنها لا تريد استخدام أراضيها لتأجيج حرب جديدة. يمكنه العمل بهدوء مع الوسطاء ولكن التدخل المباشر في لبنان سيكون مسألة أخرى. وسوف يستيقظ فورا شبح العودة السورية إلى الشؤون اللبنانية. ومن شأنه أن يزود حزب الله بحجة قوية لإدانة تحالف عدائي.

والتمييز بين تنسيق الحدود والمشاركة السياسية أمر أساسي. ويمكن أن يكون التعاون التقني فيما بين الدول مقبولا إذا كان موجها عن طريق السلطات اللبنانية. وستكون بعثة سورية ضمنية ضد حزب الله في لبنان متفجرة. ومن شأنه أن يحرك المواجهة بدلا من حلها. ومن شأن ذلك أن يحوّل الرفع الأمريكي إلى منافسة جديدة للسيادة.

لا يزال من الممكن تجاوز لبنان

الإدراك اللبناني لبيان (ترامب) يميزه قلق قديم وكثيرا ما وضع لبنان في صميم الأزمات دون وضعه في صميم القرارات. حروب تجري هناك، ولكن الحلول التوفيقية يتم التفاوض عليها في أماكن أخرى. ويتم قصف القرى، ولكن يجري مناقشة الضمانات بين العواصم الأجنبية. ويعمل حزب الله على الأراضي اللبنانية، ولكن مصيره يجري مناقشته مع إيران وإسرائيل والولايات المتحدة والآن سوريا.

هذا التهميش يغذي غضباً خاصاً تحدي لبناني كثير احتكار حزب الله للحرب والسلام. وهم يرفضون قيام الطرف بإشراك البلد في مواجهات إقليمية. ولكنهم يرفضون أيضا أن يمر الحل بدمشق أو تل أبيب دون دور مركزي للدولة اللبنانية. ولا يمكن استعادة السيادة بترتيب يتجاوزها.

غير أن للحكومة اللبنانية أساس واضح. ودعا إلى وقف الهجمات الإسرائيلية، وسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وعودة المشردين، وتعزيز الجيش، واحترام الآليات الدولية القائمة. ويمكن مناقشة خارطة الطريق هذه وإثراءها ومراقبتها. يجب أن يكون قلب أي وساطة جادة إذا اختار (واشنطن) التحدث مع (دمشق) أولاً، يضعف الرسالة التي يدعي الدفاع عنها.

وفي القرى الجنوبية، تزداد الحاجة إلحاحا. المحليون يريدون أن يعرفوا إن كان بإمكانهم العودة إلى المنزل. يريدون أن يعرفوا إذا كانت الطائرات بدون طيار ستتوقف عن الطيران فوق السقف. يريدون معرفة ما إذا كانت الطرق بين النبطية أو بنت جبيل أو الخيام أو ميفدون أو شوكين أو كفار تبنيت ستبقى مكشوفة. محادثة (ترامب-شارا) لا تجيب بعد على هذه الأسئلة. وهو يضيف طبقة دبلوماسية إلى انعدام الأمن اليومي بالفعل.

إسرائيل تراقب الطريق الذي يمكن أن يخلي

ويمكن لإسرائيل أن ترى هذه المحادثة خروجا مفيدا. إذا وافقت سوريا على لعب دور ضد شبكات حزب الله، فسيكون نتنياهو قادرًا على القول إن الضغط العسكري قد أدى إلى نتيجة إقليمية. سيكون قادرًا على قول رأيه بأن حزب الله لا يتم دفعه إلى الجنوب فحسب، بل يتم إجباره أيضًا على الشرق. سيكون قادرًا على الحد من بعض الإضرابات مع تقديم هذا التخفيض على أنه نجاح، وليس تنازلًا لترامب.

ويمكن لهذا المنظور أن يغوي جزءا من الجهاز الإسرائيلي. وهو يوفر وسيلة للحفاظ على الضغط على حزب الله دون أن يتحمل وحده التكلفة السياسية للتدمير في لبنان. كما يستجيب للنقد الأمريكي. ويمكن لإسرائيل أن تقول إن عملياتها آخذة في الانخفاض بسبب وجود ترتيب إقليمي. ويمكن أن يتطلب ذلك ضمانات يمكن التحقق منها بشأن المعابر الحدودية ومستودعات الأسلحة وحركات المقاتلين في المقابل.

ولكن إسرائيل تستطيع أيضا أن تستخدم هذا الأثر لتوسيع نطاق حريتها في العمل. وما دامت الضمانات السورية غير مرئية، فإن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يواصل الإضراب. وما دام حزب الله يحتفظ بقدراته، فإن نتنياهو يمكن أن يقول إن الخطر ما زال قائما. ثم يمكن أن تصبح المناقشة بين ترامب والرئيس السوري حجة دبلوماسية، وليس آلية لحماية المدنيين اللبنانيين.

وهذا هو السبب في أن النقد الأمريكي في اليوم السابق لا يزال ضروريا. لقد قامت (ترامب) بتوعية واضحة: فمن غير المقبول تدمير المباني السكنية بأكملها للوصول إلى مقاتل. وإذا بقي هذا النقد بدون نتيجة، فإنه لن يغير أي شيء. وإذا اقترن ذلك بضغوط حقيقية على إسرائيل، فإن المجرى السوري يمكن أن يكون جزءاً من عملية تهدئة أوسع نطاقاً. وسيظهر الاختبار في الميدان، وليس في النشرات الصحفية.

الاتفاق مع إيران في الخلفية

ولا يمكن فصل الحوار مع الرئيس السوري عن الاتفاق الذي يجري إعداده بين الولايات المتحدة وإيران. (واشنطن) يريد توقيعاً ثم يفتح مرحلة مفاوضات أطول وتحتاج طهران إلى ضمانات اقتصادية وسياسية، ولكنها تريد أيضا أن لا يضعف حلفاؤها من جراء ترتيب إقليمي. وهكذا يصبح لبنان نقطة احتكاك مباشر.

وقد أشار حزب الله بالفعل إلى أنه يعتبر الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان مسألة مركزية في المستقبل. كما ربطت إيران السلام الإقليمي بنهاية الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. في هذا السياق، إذا ناقش ترامب حزب الله مع دمشق، فقد ترى طهران أنه محاولة لخلق ثقل موازن سوري. يمكن أن يؤدي هذا التصور إلى تعقيد المرحلة التالية من المناقشات.

(واشنطن) على الأرجح يحاول موازنة عدة رسائل وفي إسرائيل، تعني ترامب أن أمنه سيبقى في الحسبان. وفي إيران، يعني ذلك أن الصفقة يمكن أن تؤدي إلى إلغاء التصعيد. وفي سوريا، تؤدي دورا إقليميا. وفي لبنان، ينبغي أن يقول إن سيادته ستحترم. ولا تزال هذه الرسالة الأخيرة أقلها شيوعا. هذا بالضبط ما يقلق بيروت.

وسيتوقف نجاح الاتفاق على الاتساق بين هذه الرسائل. ولا يمكن للمرء أن يبشر بالسلم لإيران، والأمن لإسرائيل، ودور لسورية، وأن يترك لبنان في حالة من عدم اليقين. وتدور الحرب على أراضيها. وهناك خسائر بشرية في البلدات والقرى. وأي حل يُهمل هذا الواقع سيجلبه إلى الأزمة التالية.

الذاكرة السورية تزن على رد الفعل اللبناني

وفي لبنان، ليست سورية جارا عاديا. وهو مرتبط بعقود من التدخل والوجود العسكري والوصاية السياسية والانقسامات الداخلية. ومع أن السياق الإقليمي قد تغير، فإن هذه الذكرى لا تزال قائمة. وهو يبني ردود الفعل بمجرد ارتباط دمشق بقضية لبنانية حساسة. حزب الله نفسه مرتبط منذ فترة طويلة بالفضاء السوري. منافسو حزب الله في كثير من الأحيان واجهوا الوجود السوري كهيمنة.

لهذا يجب قراءة إفادة (ترامب) بحذر. قد تظهر في واشنطن كفكرة عملية. ويتردد في لبنان كتذكير مؤلم. ولا يريد البلد أن يحل محل الاحتلال الإسرائيلي بالنفوذ السوري. لا يريد أن تصبح تسوية حزب الله ذريعة لعودة دمشق إلى موازينها الداخلية. كما أنها لا تريد استخدام سيادتها كعملة صرف في الاتفاق مع إيران.

إن رد الفعل اللبناني هذا لا يمنع المرء من الاعتراف بالحقيقة: فالحدود مع سوريا يجب السيطرة عليها. ويشكل الاتجار بالأسلحة والمرور غير الرسمي مشكلة خطيرة. ولكن الرد يجب أن يعزز الدولة اللبنانية. يجب أن لا تكرس التفافها وسيكون التنسيق بين بيروت ودمشق، تحت إشراف دولي، أمرا واحدا. وستكون محادثة مباشرة بين واشنطن ودمشق بشأن حزب الله اللبناني محادثة أخرى.

الظل حاسم وسيحدد ما إذا كان المسار الذي ذكرته ترامب سينظر إليه على أنه إسهام في الاستقرار أو كرفض جديد للسيادة. في الوقت الراهن، كلمات رئيس الولايات المتحدة تفتح أسئلة أكثر مما تقدم إجابات.

وسيكون الاختبار الحقيقي هو الدور الذي سيُعطى إلى بيروت

وسيتوقف الاستمرار على نقطة بسيطة: هل سيرتبط لبنان كجهة فاعلة مركزية أم سيعامل كحالة تدار؟? وإذا تحدثت ترامب مع الرئيس السوري للحصول على التعاون على الحدود بالاتفاق مع بيروت، فإن هذه المناقشة يمكن أن تكون مفيدة. إذا كان يهدف إلى تفويض جزء من معاملة حزب الله إلى دمشق دون تفويض لبناني واضح، فسيكون سامًا سياسيًا.

وينطبق الشيء نفسه على إسرائيل. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من سوريا أن تتصرف ضد حزب الله بينما تتسامح مع الهجمات الإسرائيلية ضد المناطق السكنية. ولا يمكنهم التحدث عن السلام الإقليمي مع السماح للجيش الإسرائيلي باحتلال أجزاء من جنوب لبنان. ولا يمكنهم أن يطلبوا من الدولة اللبنانية أن تتولي أمر ما إذا كانت تتفاوض في الوقت نفسه على ذلك.

وبالتالي، فإن التبادل بين ترامب وأحمد الشارة يكشف عن المرحلة الجديدة من الأزمة. ولم تعد الحرب في القرى الجنوبية وحدها. ويتجلى ذلك في تعريف المحاورين الشرعيين. من يتحدث عن أمن لبنان؟? من يقرر مكان (هزبولا)؟? من يضمن الانسحاب الإسرائيلي؟? من يتحكم بالحدود؟? من يحمي المدنيين؟?

وبالنسبة لللبنانيين، فإن الإجابة لا يمكن أن تأتي فقط من دمشق أو تل أبيب أو طهران أو واشنطن. ويجب أن يمر عبر بيروت، والجيش اللبناني، والمؤسسات، وآلية مسؤولة أمام الشعب المعني. ومن ثم، فإن المحادثة بين ترامب والرئيس السوري لن تحكم على صيغته أو على أثر إعلانه. وسيكون على ما سيتغير من الناحية العملية في جنوب لبنان، حيث لا يزال السكان ينتظرون صمت الطائرات بدون طيار وانسحاب القوات الإسرائيلية.