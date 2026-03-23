ترامب يتراجع عن الطاقة الإيرانية، ولكن طهران ينكر المحادثات

أعلن (دونالد ترامب) عن التأجيل لمدة خمسة أيام لـ « أي ضربة عسكرية » ضد محطات الطاقة الإيرانية والهياكل الأساسية للطاقة وبرّر رئيس الولايات المتحدة هذا التعليق بمناقشات مثمرة وبناءة جدا مع إيران. ولكن في الوقت نفسه، عدم وجود متابعة رسمية دقيقة في واشنطن ورفض إيران للاعتراف علنا بهذه التبادلات يقوض القصة الأمريكية. The Associated Press points out that Tehran did not confirm these discussions, while Reuters already reported on 17 March that the new Iranian Supreme Guide had rejected proposals for de-escalation from intermediaries. وفي الخليج، لا تزال الأزمة مكتملة: فالتهديدات الإيرانية التي تتعرض لها وحدات التحلية والهياكل الأساسية للطاقة في البلدان العربية ترجح على القرار الأمريكي، وكذلك الاعتراضات القانونية التي أثارتها الحملة الرامية إلى إقامة منشآت مدنية حيوية.

لماذا التأخير لمدة خمسة أيام لا يصلح أي شيء

إعلان (دونالد ترامب) أوّلًا كان له تأثير سياسي فوري، فقد قاطع سلسلة من البولتوماتيوم التي وضعت محطات الطاقة الإيرانية في قلب المواجهة. Reuters and the Associated Press report that the U.S. President had threatened to hit Iranian electrical installations if Tehran did not reopen the Strait of Ormuz to international navigation. فبدفع واشنطن للموعد النهائي، لم تغير الهدف المعلن. ولم يجمّد إلاّ لبضعة أيام سيناريو كشف المنطقة بأكملها عن استجابة متسلسلة.

هذا الجيل يظل مشروطاً للغاية كتب (دونالد ترامب) أن هذا التعليق سيتوقف على « نجاح » الاجتماعات والمناقشات المقررة في الأيام القادمة At this time, no specific framework has been made public. ولم يفصل البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية القناة المستخدمة، وهوية المحاورين، ومكان التبادل، أو الطبيعة الدقيقة للامتيازات المتوخاة. The Associated Press also insists on this point: the US President refers to « productive » conversations but does not provide a verifiable monitoring mechanism. هذا أحد نقاط الضعف الرئيسية في هذا التسلسل.

ويثير عدم المتابعة شكوكا أوسع بشأن قوة الإعلان. Theواشنطن بوستيقدم رسالة (ترامب) كأول تأكيد علني للمناقشات الرفيعة المستوى منذ بداية الحرب، لكن يضيف أن الوضع لا يزال سائلاً جداً. ومن الناحية العملية، لا تشكل هذه العملية بعد عملية دبلوماسية محددة. وهو بيان رئاسي، معزول، بدون خريطة طريق عامة، بدون صيغة تفاوضية معلنة ودون تصديق مواز على الجانب الإيراني. وبالنسبة للأسواق، كان هذا الغموض كافياً لخفض سعر النفط بشكل حاد. وبالنسبة للدبلوماسيين، فإنها ليست بعد بداية للهيكل السياسي.

طهران لا تؤكد، وبدلا من ذلك تتجه الإشارات المتاحة في الاتجاه المعاكس

وأهم عنصر جديد هو هذا بالتحديد: إيران لا تؤكد النسخة الأمريكية. The Associated Press notes that Tehran has not publicly acknowledged the existence of discussions with the United States. وهذه نقطة حاسمة، لأن دونالد ترامب عرض هذه المبادلات باعتبارها السبب المباشر لإرجاء الإضرابات. فبدون تصديق إيراني، فإن هذا التبرير يشبه مبادرة اتصال أكثر من انطلاق دبلوماسي موحد.

إن الرسالة التي تنشرونها وتبثونها عن طريق التلفزيون عن طريق قناة تعرض نفسها على مقربة من مصدر من وزارة الخارجية الإيرانية، تسير في نفس الاتجاه، لكنني لم أجد في الوقت الحالي تأكيدا مستقلا كافيا لمعالجتها كإعلان رسمي على نفس المستوى الذي يسجله بلاغ من وزارة أو وكالة IRNA. غير أن المصادر المعترف بها تصف بالفعل سياق الرفض الإيراني. وأفاد رويتر في 17 آذار/مارس بأن الدليل الأعلى الإيراني الجديد، مجمتابا خميني، قد رفض مقترحات لإلغاء التصعيد من بلدين وسيطين، وطالبوا بأن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل أول " قنابل " قبل السلام. وهذا الإطار يجعل فكرة إجراء حوار مباشر مثمر فجأة دون إعلان طهران الموازي أمرا غير محتمل.

وهذا الافتقار إلى تأكيد إيراني يغير المعنى السياسي للقرار الأمريكي. If real discussions exist, they remain either embryonic, indirect or too sensitive to be publicly assumed by Iran. إن لم تكن موجودة بمفهوم (ترامب)، فإن التأخير الذي دام خمسة أيام هو في المقام الأول خطوة تكتيكية من المخاطر الإقليمية والاقتصادية والقانونية لتهديده الأولي. وفي كلتا الحالتين، يعاني الإعلان الأمريكي من مشكلة مصداقية فورية.

ساهم الضغط العربي على واشنطن في الانخفاض

إن البلدان العربية المتحالفة في الولايات المتحدة لم تعرب فقط عن القلق العام. رسالتهم كانت استراتيجية وذكّروا واشنطن بأنهم لا يريدون العمل كمنطقة صدمة أو أن يصبحوا أرضا للانتقام بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. TheWall Street Journalووصف إحباطا إقليميا قويا بسبب تصعيد سيدفع فيه مالكو الخليج حصة غير متناسبة من التكلفة الأمنية والاقتصادية.

وتبين رويتر أن الخطر الوحيد الذي يهدد الهياكل الأساسية كان له بالفعل آثار يمكن قياسها. The Emirati group ADNOC Gas has temporarily adjusted certain productions in the face of maritime disturbances and regional risks. وهذا يوضح نقطة غالبة تغفل: ففي الخليج، لا يعتمد أمن الطاقة على الآبار أو المحطات الطرفية فحسب، بل يعتمد أيضا على الثقة اللوجستية والتأمين البحري والاستمرارية الكهربائية وحماية السواحل. أي حرب على البنية التحتية تزعزع استقرار هذا النموذج خلال ساعات

ومن المحتمل أن تكون هذه الضغوط العربية محسوبة بقدر المناقشات التي أشار إليها دونالد ترامب. ولذلك ينبغي قراءة تقرير الولايات المتحدة على أنه نتاج لثلاثة قوات متزامنة على الأقل: التهديد الإيراني بالانتقام، وتحذير الشركاء العرب المعرضين للخطر، والهشاشة القانونية لضربة على منشآت مدنية حيوية. البيت الأبيض يتحدث عن محادثات بناءة مع طهران. ويشير السياق الإقليمي، قبل كل شيء، إلى أن واشنطن قيّمت السعر المحتمل لتصعيدها.

تهديد أمريكي خارج إطار القانون الدولي

قانونياً، تهديد (دونالد ترامب) الأوّلي يشكل مشكلة كبيرة ويحمي القانون الإنساني الدولي الهياكل الأساسية الكهربائية المدنية باعتبارها أهدافا مدنية، ما لم تصبح في حالة محددة أهدافا عسكرية. ويجب احترام مبادئ التمييز والضرورة والحذر والتناسب. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أنه يجب حماية مرافق المياه والكهرباء من الهجمات المباشرة ومن آثار الأعمال القتالية، وأن الممتلكات الأساسية لبقاء السكان يجب ألا تصبح غير صالحة للاستخدام.

هذا هو المكان الذي تصبح فيه تركيبة ترامب مركزية. فالتهديد العلني بـ " محطات توليد الطاقة الكهربائية والهياكل الأساسية للطاقة " كوسيلة للضغط السياسي حول أورموز يصل إلى فئة من المنشآت المدنية الحيوية على نطاق واسع، دون إظهار عام لموضوع عسكري ملموس ومباشر. وهذا المنطق خارج الإطار العادي للهدف العسكري الفردي. وهي تعرض صاحبة البلاغ لطعن قانوني خطير، وذلك تحديداً لأنها تضع الممتلكات الأساسية في مركز الإكراه.

TheWall Street Journalواستشهد خبراء في قانون النزاعات المسلحة بتذكيرهم بأن البنية التحتية الكهربائية قد تكون، في ظروف معينة، موجهة بصورة قانونية، ولكن فقط إذا كانت توفر ميزة عسكرية ملموسة وإذا كان الضرر المتوقع للمدنيين غير مفرط. التطعيم أساسي ليس كافياً للاحتجاج بالحرب لجعل حملة ضد شبكة الكهرباء في البلاد مشروعة فالتهديد العالمي ضد محطات توليد الطاقة، الذي صيغ على أنه إنذار سياسي، يتعارض مباشرة مع المبادئ الأساسية لقانون الحرب.

لماذا خطر جرائم الحرب حقيقي

ولا بد من معالجة مصطلح جريمة الحرب بدقة. وأي انتهاك للقانون الإنساني الدولي لا يصبح تلقائيا جريمة حرب. ويجب دراسة الوقائع والقصد والأهداف والعواقب المتوقعة. ولكن في هذه الحالة لم يكن خطر التجريم نظريا. ولو كانت الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة تستهدف أساسا المرافق المدنية دون مبررات عسكرية ثابتة، أو بشكل غير متناسب فيما يتعلق بالآثار المتوقعة على المدنيين، لكان بإمكانها توجيه اتهامات خطيرة بارتكاب جرائم حرب.

وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أنه لا ينبغي الاعتداء على أهداف مدنية وإلى أن الممتلكات الأساسية لبقاء السكان تحظى بحماية معززة. في صراعات اليوم، الهجمات على شبكات الكهرباء لها آثار متعاقبة على المياه، المستشفيات، الاتصالات، السلسلة الباردة، الإغاثة. وهذا هو بالضبط ما يشكل تهديداً بتدمير محطات الطاقة مثل هذه التفجيرات القانونية. ولا يقتصر الضرر على الهيكل المتأثر. وهي تشمل جميع السكان المعالين للشبكة.

ولذلك يمكن القول بصرامة إن التهديد الأمريكي كان خارج إطار القانون الدولي إذا كان موجها إلى المنشآت المدنية في حد ذاتها، وأن إعدام ذلك التهديد، دون قاعدة عسكرية واضحة ودون احترام التناسب، كان يمكن أن يعتبر جرائم حرب من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية. وهذه التركيبة أكثر دقة من التأكيد التلقائي للمؤهلات التي تم الحصول عليها بالفعل، ولكنها كافية لتبيان الطريقة التي عبر بها الخطاب الرئاسي خطا أحمر.

مضيق (أورموز) لا يزال الحلم الحقيقي للأزمة

إن تأجيل الإضرابات لا يغير جوهر المشكلة. The Strait of Ormuz remains the central axis of confrontation. تشير شركة أسوشيتد برس إلى أن حوالي خُمس تجارة النفط في العالم تمر هناك Reuters and theWall Street Journalوقد بينت أن التهديدات المتقاطعة حول المضيق قد تسببت بالفعل في ارتفاع الأسعار، وتعطل التدفقات، وتسببت في توتر شديد في الأسواق العالمية. وإلى أن تحل هذه المسألة، تظل الأزمة كاملة.

ولم تغير إيران من جانبها موقفها الموضوعي. وفي 17 آذار/مارس، رفض الدليل الأعلى الجديد مقترحات إلغاء التصعيد. وتظهر تهديدات الحرس الثوري، التي نقلها رويتر في 22 و 23 آذار/مارس، أن طهران تحتفظ بإطار للأعمال الانتقامية الإقليمية إذا ما ضُربت هياكلها الأساسية للطاقة. وهددت إيران بالألغام البرية في الخليج في حالة غزو الأراضي. ولذلك يبدو أن فكرة الانطلاق الدبلوماسي البسيط في هذه المرحلة سابقة لأوانها إلى حد كبير.

السوق قرأ إعلان (ترامب) كإغاثة فورية وليس كتسوية وتفيد رويتر بأن أسعار النفط انخفضت بأكثر من 13 في المائة بعد إعلان التأجيل. وتعكس هذه الحركة قدرا أقل من الثقة في اتفاق ما من التخفيف المؤقت من المخاطر الشديدة. وبعبارة أخرى، رحب المشغلون بالإلغاء المؤقت لضربة على محطات الطاقة الإيرانية، وليس بالبرهنة على وجود عملية سلام.

ما يكشف عنه التسلسل

في الأساس، هذا التسلسل يقول الكثير عن طريقة ترامب. واختار رئيس الولايات المتحدة أول مرة الاضطرابات القصوى، مما يهدد الهياكل الأساسية المدنية الحيوية. ثم أعلن بنفسه وقفاً عن العمل، مسنداً إلى المناقشات التي لا يُنشأ مضمونها ولا الواقع السياسي، في الوقت الراهن، على نحو علني. وقد حذر الشركاء العرب واشنطن فيما بينهم من خطر تحول محطاتهم للتحلية وشبكات الطاقة والمرافق الساحلية إلى أهداف. وفي الوقت نفسه، يزداد صعوبة الدفاع عن الإطار القانوني للتهديد الأمريكي.

ومن ثم فإن الافتقار إلى المتابعة الرسمية، وعدم وجود تفاصيل، وعدم تأكيد إيران، والتذكير برفض إلغاء التصعيد الذي أبلغ عنه رويتر، هو جوهر الأخبار. فهي تمنع تقديم التأخير لمدة خمسة أيام كتقدم دبلوماسي واضح. اللفتة موجودة ولا تزال الآلية غير واضحة. الخطاب الأمريكي يؤكد المناقشات إشارات (إيران) المتوفرة تقول على الأقل أنه لا يوجد اعتراف علني ولا توجد مفاوضات مقبولة قبل تحقيق الأهداف المتصلة بالحرب

وفي ظل هذه الظروف، فإن الأيام الخمسة التي أعلنها دونالد ترامب لا تشبه وقف إطلاق النار أو اتفاقا أو حتى عملية تفاوض رسمية قائمة بالفعل. فهي أشبه بتوقف تكتيكي يفرضه ثلاثة حقائق أقوى من الاتصالات الرئاسية، وهي: ضعف المياه والطاقة في الخليج، وضغوط الحلفاء العرب في واشنطن، وصعوبة تقديم الدعم، سواء في القانون أو في الاستراتيجية، إلى الهياكل الأساسية التي تعتمد عليها حياة الملايين من المدنيين مباشرة.